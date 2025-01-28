A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftver 2025-ben

Időt szeretne megtakarítani a munkaidő-nyilvántartás terén? Úgy tűnik, szüksége van egy munkaidő-nyilvántartó szoftverre!
A jó hír, hogy rengeteg olyan lehetőség áll rendelkezésre, amely minden méretű csapat és szervezet támogatására alkalmas. Néhány alapvető munkaidő-nyilvántartási funkciókat kínál, míg mások teljes platformok, amelyek a munkaidő- és jelenléti nyilvántartást projektmenedzsmenttel, bérszámfejtési rendszerekkel, juttatások kezelésével és egyebekkel kombinálják.
Merüljön el a témában, és fedezze fel, mire kell figyelni a munkaidő-nyilvántartó szoftvereknél – és találja meg a szervezetének legmegfelelőbb eszközt ebben a gondosan összeállított listában.
Mi az a munkaidő-nyilvántartó szoftver?
A munkaidő-nyilvántartó szoftverek sokféle szerepet betölthetnek. Alapszinten lehetővé teszik a munkavállalók munkaidejének nyomon követését.
A legtöbb szoftver azonban ennél sokkal többet tud: például eszközöket biztosít a munkanap felosztásához az egyes feladatokra vagy projektekre fordított órák szerint, vagy funkciókat kínál a számlázható órák nyomon követéséhez és a számlák generálásához. Egyes szoftverek akár teljes projektmenedzsment eszközkészletet is biztosítanak, táblázatos és kártyás nézetekkel, így a projektek feltérképezésére, a feladatok nyomon követésére és a csapattagokkal való együttműködésre is lehetőség nyílik.
Mit kell keresnie a munkaidő-nyilvántartó szoftverben?
A rengeteg lehetőség közül nehéz lehet kiválasztani a csapatának legmegfelelőbbet. Keressen olyan szoftvert, amely a következő alapvető funkciókkal rendelkezik.
- Egyszerűség: Ahelyett, hogy újabb alkalmazást adna az alkalmazáscsomagjához, keressen olyan szoftvert, amely minimalizálja az Ön által használt alkalmazások számát, például olyan munkaidő-nyilvántartó szoftvert, amely projektmenedzsment eszközöket, napi naplókat vagy más hasznos funkciókat is kínál.
- Intuitív felhasználói felület: Elkerülheti a rossz elfogadási arányokat, ha olyan szoftvert választ, amely megkönnyíti a bejelentkezést, a munkaidő nyomon követését, a szabadságkérelmek benyújtását és egyebeket.
- A vállalatának megfelelő funkciók: A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül ne elégedjen meg olyan szoftverrel, amely nem képes nyomon követni a számlázható órákat, a felhalmozott szabadságokat vagy más, a vállalatának elengedhetetlenül szükséges funkciókat.
- Konfigurálható felület: Az időkövető szoftvernek testreszabhatónak kell lennie, hogy létrehozhasson egy irányítópultot, amelyen egy pillantással megtekintheti a legfontosabb információkat.
- Egyszerű időbejegyzés: Nem minden időkövető szoftver teszi lehetővé az órák vagy a be- és kijelentkezési idők kézi módosítását, de emberi hibák előfordulhatnak, és szükség esetén könnyen el kell tudni végezni a módosításokat.
A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftver
Készen áll a legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftver kiválasztására? Az alábbi listában szereplő opciók mindegyike számos kiváló funkciót kínál: műszakbeosztási eszközök, bérszámfejtési rendszerek, felhőalapú munkaidő-nyilvántartás és még sok más.
1. ClickUp
A ClickUp rugalmasságot biztosít az idő nyomon követéséhez, bármilyen módon is legyen az Önnek szükséges. Például a ClickUp jelenléti ív segítségével nyomon követheti, ki dolgozik vagy ki vesz részt az értekezleteken. A ClickUp projektidő-nyomonkövetési funkcióival bárhonnan nyomon követheti a ledolgozott órákat, szükség esetén visszamenőleges módosításokat végezhet, és jegyzeteket készíthet a ledolgozott időről, így szétválaszthatja a számlázható órákat és az egyes projektekben ledolgozott órákat. A ClickUp Services Timesheet Template még ennél is tovább megy, és egyszerű módszert kínál nemcsak a számlázható órák nyomon követésére, hanem az Ön által nyújtott szolgáltatások költségeinek és erőforrásainak nyomon követésére és kezelésére is.
Az időkövetésen túl a ClickUp átfogó eszközkészletet kínál a munkavállalók tevékenységének figyelemmel kíséréséhez, a feladatok nyomon követéséhez és a projektek szervezéséhez. Használja a projekt irányítópultokat, hogy a csapatok a feladatokra koncentrálhassanak, vagy használja a Munkafolyamat nézetet, hogy lássa, mennyi munka van az egyes csapattagok előtt. A tevékenység nézet segítségével nyomon követheti a munkavállalók tevékenységét is.
A humánerőforrás-oldalon a ClickUp HR Views funkcióját használhatja az alkalmazottak beillesztésének, ütemezésének és egyéb fontos részletek kezelésére. Hozzon létre egy központi hubot, amely tartalmazza az alkalmazottak adatait és a munkavállalók és feletteseik közötti bizalmas kommunikációt. Ezzel a hubbal nyomon követheti a fejlődést, kezelheti az alkalmazottak elkötelezettségét mérő felméréseket, és felkészülhet a közelgő teljesítményértékelésekre.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Használjon időzítőket, feladatkövetőket, projektidő-követő funkciókat és egyéb időgazdálkodási eszközöket és technikákat a munkavállalók termelékenységének növelése érdekében.
- Használja ki a ClickUp alkalmazás munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablonjait, hogy gyorsan és egyszerűen elkezdhesse az idő nyomon követését.
- A ClickUp jelentéskészítő eszközeivel jelentéseket készíthet a termelékenységről, a projektekben vagy személyenként ledolgozott órákról és egyebekről.
- Hozzon létre egy digitális munkahelyet, amely időkövetési funkcióval, dokumentumok és fájlok közös szerkesztésének lehetőségével, valamint projekt- és feladatkövetéssel rendelkezik.
- Cserélje le az önálló HR szoftvert a ClickUp HR Views szoftverére, amely lehetővé teszi vállalatának, hogy egy platformon vegye fel és ütemezze az új alkalmazottakat.
A ClickUp korlátai:
- Ha alapvető munkaidő-nyilvántartást keres, a ClickUp több eszközt kínálhat, mint amennyire szüksége van.
- Készüljön fel arra, hogy időt kell szánnia a ClickUp által kínált összes eszköz és funkció megismerésére.
ClickUp árak:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
2. Clockify
A Clockify, mint az egyik legjobb munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, viszonylag alacsony áron számos funkciót kínál. Lehetővé teszi a munkaidő különböző módokon történő nyomon követését: a bérszámfejtéshez szükséges munkaidő-nyilvántartásokban, projektek szerint és számlázható órákonként. A munkavállalók mobil eszközökön keresztül jelentkezhetnek be, és beállíthat egy táblagépet a Clockify Kiosk alkalmazásával, ahol mindenki gyorsan bejelentkezhet PIN-kóddal.
A Clockify legjobb funkciói:
- Használja a Time Tracker időmérőit a projektórák, a számlázható órák és egyebek rögzítéséhez.
- Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat a bérszámfejtő részleg számára kevesebb mint egy perc alatt!
- Állítsa be a Clockify Kiosk alkalmazást, hogy egyszerű jelenléti rendszert hozzon létre a személyesen dolgozó munkavállalók számára.
- Integrálható népszerű termelékenységi alkalmazásokkal, például az Asana, a Trello, a Jira és másokkal.
A Clockify korlátai:
- A felhasználói hibák, például az időmérő indításának vagy leállításának elmulasztása, pontatlan időkövetéshez vezethetnek.
- A felhőalapú szoftverek nem feltétlenül működnek jól olyan munkaterületeken, ahol nincs internet-hozzáférés.
A Clockify árai:
- Örökre ingyenes korlátozott funkciókkal
- Alapszintű: 3,99 USD felhasználónként/hónap
- Alapcsomag: 5,49 USD/felhasználó/hónap
- Előny: 7,99 USD felhasználónként/hónap
- Vállalati: 11,99 USD felhasználónként/hónap
Clockify értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)
3. QuickBooks Time
Amikor az emberek a QuickBooks-ra gondolnak, számviteli szoftverre gondolnak – de a QuickBooks Time-mal egy robusztus időkövető eszközkészletet is kap. Először is, a QuickBooks Time mobil és asztali platformokon egyaránt elérhető, így könnyen nyomon követhető az idő, függetlenül attól, hogy hol végzi a munkáját. Az időkövetéshez időnyilvántartási lapokat használ, és ez az alkalmazás a vezetőknek is egyszerű módszert kínál arra, hogy lássák, ki dolgozik és min dolgozik.
A QuickBooks legjobb funkciói:
- Állítson be munkaidő-nyilvántartást, hogy ne csak a ledolgozott órákat, hanem a megtett kilométereket, a helyadatokat és egyebeket is nyomon követhesse.
- Áttekintést kaphat arról, hogy ki dolgozik, milyen projektekben vesznek részt, és egyéb fontos részletekről.
- Hozzon létre testreszabható jelentéseket, hogy betekintést nyerjen a munkaköltségekbe, a bérszámfejtésbe és a jövedelmezőségbe.
- Integrálható népszerű humánerőforrás- és bérszámfejtő szoftverekkel, mint például az ADP, a Square és a JazzHR.
A QuickBooks korlátai:
- A beállítás kihívást jelenthet, és új felhasználók számára nem olyan intuitív, mint más opciók.
- A különböző projektek vagy feladatok alapján történő időnaplózás lehetőségei korlátozottak.
- A be- és kijelentkezési idők szerkesztése kihívást jelenthet.
QuickBooks árak:
- Egyszerű kezdés: 15 USD/hó
- Essentials: 30 USD/hó
- Plusz: 45 USD/hó
- Haladó: 100 USD/hó
QuickBooks értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)
4. TimeClick
Sok időkövető alkalmazás előfizetésen alapul, de a TimeClick egyszeri vásárlás, amely időmérő szoftvert, munkaidő-nyilvántartást, fizetett szabadságkövetőt és minden mást tartalmaz, amire szükség van a bérszámfejtés és a ledolgozott órák kezeléséhez. Ráadásul ezzel a szoftverrel részletesen is nyomon követheti az időt. A munkakódok segítségével könnyedén kezelheti a különböző csapatokban és projektekben ledolgozott órákat.
A TimeClick legjobb funkciói:
- Jelentkezzen be és jelentkezzen ki a munkahelyi kioszk vagy a mobilalkalmazás segítségével bárhonnan.
- Automatizálja a fizetett munkaidő kezelését a fizetett szabadság (PTO) nyomon követővel.
- Automatizálja a bérszámfejtést gyors és egyszerű automatikus időszámításokkal
- Teljesen testreszabható jelentéseket készíthet, amelyeket PDF, Excel vagy CSV fájlként exportálhat.
A TimeClick korlátai:
- Nem támogatja a több pozícióban dolgozó alkalmazottak esetében az egy alkalmazottra vonatkozó több fizetési arányt.
- A felhasználók szerint a felület lehetne egy kicsit felhasználóbarátabb.
A TimeClick árai:
- Prime: 249 dollár plusz 99 dollár/év az opcionális támogatási csomagért
- Prémium: 499 USD plusz 169 USD/év az opcionális támogatási csomagért
- Plusz: 699 dollár plusz 219 dollár/év az opcionális támogatási csomagért
- Platinum: 999 USD plusz 289 USD/év az opcionális támogatási csomagért
TimeClick értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
5. Buddy Punch
A Buddy Punch platformot úgy tervezték, hogy automatizálja a teljes munkaidő-nyilvántartási és bérszámfejtési folyamatot, így elkerülheti a táblázatok és az időigényes számítások használatát. A ledolgozott órák nyomon követése mellett automatikusan kiszámítja a felhalmozott betegszabadságokat, szabadságokat és túlórákat is. A Buddy Punch jelenléti nyomon követési rendszert is biztosít, így láthatja, ki dolgozik és min dolgozik.
A Buddy Punch legjobb funkciói:
- Használja a geofencing és az IP-cím zárolás funkciókat a távoli munkavállalók nyomon követéséhez.
- Integrálható népszerű bérszámfejtő szoftverekkel, mint például a QuickBooks és az ADP.
- Tartsa a munkavállalókat felelősségre kép és GPS-követéssel
- A bérszámfejtés automatikus feldolgozása táblázatok és számítások nélkül
A Buddy Punch korlátai:
- A felhasználói jelentések szerint nehéz lehet szükség esetén módosítani a munkavállalók munkaidő-nyilvántartási kártyáit.
- A Buddy Punch használata közben nem lehet videokonferenciát tartani a Zoom vagy más alkalmazásokkal, hacsak nem kapcsolja ki a Buddy Punch-ot, ami egyúttal leállítja az időkövetési funkciókat is.
Buddy Punch árak:
- Standard: 2,99 USD/felhasználó/hónap, plusz 19 USD átalánydíj
- Előny: 3,99 USD/felhasználó/hónap, plusz 19 USD átalánydíj
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Buddy Punch értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (900+ értékelés)
6. Time Doctor
A Time Doctor részben munkaidő-nyilvántartó szoftver, részben elemző platform. Minden olyan munkaidő-nyilvántartási funkciót biztosít, amire csak szüksége lehet, például munkaidő-nyilvántartást, a távoli munkavállalók munkaidejének nyomon követését és még sok mást. A Time Doctor mindezt robusztus elemzési funkciókkal kombinálja, így nyomon követheti a projektekben ledolgozott órákat, és akár meg is határozhatja, kik a legjobban teljesítő munkatársai.
A Time Doctor legjobb funkciói:
- A percre pontos időkövetés az optimális számlázási pontosság és bérszámfejtés érdekében.
- Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy akkor is nyomon kövessék az időt, ha a munkaterületen nincs internetkapcsolat.
- Kövesse nyomon a munkavállalók által leggyakrabban használt webhelyeket és alkalmazásokat
- Elemezze az egyes munkafolyamatokat, hogy megtalálja a fejlesztésre szoruló területeket.
A Time Doctor korlátai:
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a számítógépek vagy eszközök közötti váltáskor az idő nem mindig szinkronizálódik pontosan.
- A felhasználók szerint a mobilalkalmazásból hiányzik a desktop verzió számos funkciója.
A Time Doctor árai:
- Alapszintű: 5,90 USD felhasználónként/hónap
- Alapcsomag: 8,40 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 16,70 USD felhasználónként/hónap
Time Doctor értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (360+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
7. When I Work
Ez az alkalmazás egyszerű és intuitív ütemterv-kezelő rendszert kínál. Segítségével perceken belül létrehozhat és megoszthat munkarendet a csapatával. Az üzenetküldő funkciók lehetővé teszik a csapat tagjainak a könnyű kommunikációt, még akkor is, ha különböző részlegekben dolgoznak vagy különböző műszakokban dolgoznak, és integrálhatja az ütemterveket az időmérő funkciókkal, hogy az alkalmazottak könnyedén be- és kijelentkezhessenek, valamint nyomon követhessék a ledolgozott órákat.
A When I Work legjobb funkciói:
- Színekkel, naptárnézetekkel és egyéb eszközökkel hozhat létre ütemterveket.
- Használja a csevegési funkciókat a csapat tagokkal való kommunikációhoz.
- Biztosítson a csapat tagjainak egy szervezett helyet, ahol műszakokat cserélhetnek vagy szabadságot kérhetnek.
- Tegye közzé és ossza meg a beosztásokat, hogy az alkalmazottak azonnal értesüljenek a műszakjaikról.
A When I Work korlátai:
- A felhasználói jelentések szerint az ügyfélszolgálat lassan reagál.
- Hiányoznak azok a funkciók, amelyekkel szüneteket lehetne hozzáadni a munkavállalók ütemtervéhez.
A When I Work árai:
- Alapvető: 2,50 USD/felhasználó
- Előny: 5 USD/felhasználó
- Prémium: 8 USD/felhasználó
When I Work értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (270+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)
8. Everhour
Az Everhour egy népszerű választás a munkaidő-nyilvántartó szoftverek között, mivel egyszerű időkövető funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a ledolgozott órák, a munkavállalók szünetei, a feladatokra fordított idő stb. nyomon követését. Az Everhour segítségével nyomon követheti a költségvetését és számlákat állíthat ki az ügyfelek számára.
Az Everhour legjobb funkciói:
- Tervezze meg a projekteket és a munkavállalók ütemtervét egy intuitív vizuális felületen.
- Kövesse nyomon az időt és a kiadásokat, hogy kézben tartsa a projekt költségvetését.
- Néhány kattintással számlákat készíthet és küldhet ügyfeleinek.
- Integrálható olyan népszerű projektmenedzsment szoftverekkel, mint az Asana, a Jira, a ClickUp és a Trello.
Az Everhour korlátai:
- A fizetős csomagokhoz legalább két-öt felhasználó szükséges, ami nem ideális azoknak az egyéneknek vagy kis csapatoknak, akiknek több funkcióra van szükségük.
- A vélemények szerint néhány funkciót hozzá lehetne adni, például a feladatok színkóddal való jelölésének lehetőségét.
Everhour árak:
- Ingyenes: legfeljebb öt felhasználó
- Lite: 5 USD/felhasználó/hónap
- Csapat: 8,50 USD felhasználónként/hónap
Everhour értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)
9. TCP szoftver
A TCP Software három különböző terméket kínál: az eredeti TimeClock Plus, a TCP Humanity és a TCP Aladtec. A TimeClock Plus egy munkaerő-menedzsment megoldás időmérő funkciókkal, amely lehetővé teszi az órák és a bérszámfejtés egyszerű kezelését, miközben biztosítja a kormányzati előírások betartását. A TCP Humanity dinamikus munkavállalói ütemezést kínál, amely automatizált ütközésellenőrzéssel egyszerűsíti az ütemterv készítését. Az Aladtech ideális a közszféra munkáihoz, például a sürgősségi orvostudományhoz, a tűzoltósághoz és mentéshez, valamint a rendfenntartáshoz, ahol szükség van a rotációs műszakokat támogató funkciókra.
A TCP Software legjobb tulajdonságai:
- Kövesse nyomon a jelenlétet, az időt, a túlórákat és még sok mást egy egyszerű felületen.
- A munkakódok segítségével nyomon követheti az egyes munkákhoz vagy feladatokhoz tartozó munkaórákat.
- Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy egy pillanat alatt láthassa a szükséges időadatokat.
- Használjon olyan időmérő eszközöket, amelyek a TCP Software termékeivel való együttműködésre lettek tervezve.
A TCP szoftver korlátai:
- Az árak egyik csomag vagy termék esetében sem átláthatóak.
- A felhasználók szerint a rendszer beállítása és telepítése nehéz lehet.
- Egyes vélemények szerint az ügyfélszolgálat lassan reagál.
A TCP Software árai:
- Alapvető információk: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
- Professzionális: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
TCP Software értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (390 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)
10. Rippling
A Rippling egy egyedülálló munkaidő-nyilvántartási megoldás, amely lehetővé teszi, hogy saját platformját építse fel az á la carte modulok közül választva. A Rippling Unified Workforce Management Platform túlmutat a munkaidő-nyilvántartáson, és eszközöket biztosít az új munkavállalók beillesztéséhez és az emberi erőforrások kezeléséhez. Ezt kombinálhatja a Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud vagy Rippling Unity szolgáltatással, hogy számos fejlett funkciót kapjon olyan feladatokhoz, mint a költségek nyomon követése, a juttatások kezelése, az alkalmazások és eszközök biztonsága vagy a munkafolyamatok automatizálása.
A Rippling legjobb funkciói:
- Hozzon létre egy központi rendszert a munkavállalók munkaidejének, munkaerő-költségeinek és kiadásainak nyomon követésére.
- Biztosítson önkiszolgáló hozzáférést a bérszámfejtési információkhoz, a juttatási csomagokhoz és a vállalati irányelvekhez.
- Használja ki az elemzéseket, hogy betekintést nyerjen a termelékenységbe és a jövedelmezőségbe.
- Az IT Cloud segítségével nemcsak az alkalmazottakat, hanem az általuk használt eszközöket is kezelheti.
Rippling korlátai:
- Az árak nem egyértelműek – ki kell választania a kiegészítőket, majd kapcsolatba kell lépnie a Rippling értékesítési csapatával, hogy többet megtudjon.
- A bevezetés hosszú folyamat lehet.
- A rengeteg kiegészítő funkció miatt a felhasználóknak nehéz megtalálniuk a számukra legmegfelelőbb terméket.
Rippling árak:
- A havi díj felhasználónként 8 dollártól kezdődik, de az alapfunkciókon túli szolgáltatások árairól kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal.
Rippling értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (2100+ értékelés)
- Capterra: 4,9/4 (több mint 2900 értékelés)
