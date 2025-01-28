A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftver 2025-ben

Időt szeretne megtakarítani a munkaidő-nyilvántartás terén? Úgy tűnik, szüksége van egy munkaidő-nyilvántartó szoftverre!

A jó hír, hogy rengeteg olyan lehetőség áll rendelkezésre, amely minden méretű csapat és szervezet támogatására alkalmas. Néhány alapvető munkaidő-nyilvántartási funkciókat kínál, míg mások teljes platformok, amelyek a munkaidő- és jelenléti nyilvántartást projektmenedzsmenttel, bérszámfejtési rendszerekkel, juttatások kezelésével és egyebekkel kombinálják.

Merüljön el a témában, és fedezze fel, mire kell figyelni a munkaidő-nyilvántartó szoftvereknél – és találja meg a szervezetének legmegfelelőbb eszközt ebben a gondosan összeállított listában.

Mi az a munkaidő-nyilvántartó szoftver?

A munkaidő-nyilvántartó szoftverek sokféle szerepet betölthetnek. Alapszinten lehetővé teszik a munkavállalók munkaidejének nyomon követését.

A legtöbb szoftver azonban ennél sokkal többet tud: például eszközöket biztosít a munkanap felosztásához az egyes feladatokra vagy projektekre fordított órák szerint, vagy funkciókat kínál a számlázható órák nyomon követéséhez és a számlák generálásához. Egyes szoftverek akár teljes projektmenedzsment eszközkészletet is biztosítanak, táblázatos és kártyás nézetekkel, így a projektek feltérképezésére, a feladatok nyomon követésére és a csapattagokkal való együttműködésre is lehetőség nyílik.

Mit kell keresnie a munkaidő-nyilvántartó szoftverben?

A rengeteg lehetőség közül nehéz lehet kiválasztani a csapatának legmegfelelőbbet. Keressen olyan szoftvert, amely a következő alapvető funkciókkal rendelkezik.

Egyszerűség: Ahelyett, hogy újabb alkalmazást adna az alkalmazáscsomagjához, keressen olyan szoftvert, amely minimalizálja az Ön által használt alkalmazások számát, például olyan munkaidő-nyilvántartó szoftvert, amely projektmenedzsment eszközöket, Ahelyett, hogy újabb alkalmazást adna az alkalmazáscsomagjához, keressen olyan szoftvert, amely minimalizálja az Ön által használt alkalmazások számát, például olyan munkaidő-nyilvántartó szoftvert, amely projektmenedzsment eszközöket, napi naplókat vagy más hasznos funkciókat is kínál.

Intuitív felhasználói felület: Elkerülheti a rossz elfogadási arányokat, ha olyan szoftvert választ, amely megkönnyíti a bejelentkezést, a munkaidő nyomon követését, a szabadságkérelmek benyújtását és egyebeket.

A vállalatának megfelelő funkciók: A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül ne elégedjen meg olyan szoftverrel, amely nem képes nyomon követni a számlázható órákat, a felhalmozott szabadságokat vagy más, a vállalatának elengedhetetlenül szükséges funkciókat.

Konfigurálható felület: Az időkövető szoftvernek testreszabhatónak kell lennie, hogy létrehozhasson egy irányítópultot, amelyen egy pillantással megtekintheti a legfontosabb információkat.

Egyszerű időbejegyzés: Nem minden időkövető szoftver teszi lehetővé az órák vagy a be- és kijelentkezési idők kézi módosítását, de emberi hibák előfordulhatnak, és szükség esetén könnyen el kell tudni végezni a módosításokat.

A 10 legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftver

Készen áll a legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftver kiválasztására? Az alábbi listában szereplő opciók mindegyike számos kiváló funkciót kínál: műszakbeosztási eszközök, bérszámfejtési rendszerek, felhőalapú munkaidő-nyilvántartás és még sok más.

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat és kövesse nyomon a ClickUp-ban rögzített munkaidőt.

A ClickUp rugalmasságot biztosít az idő nyomon követéséhez, bármilyen módon is legyen az Önnek szükséges. Például a ClickUp jelenléti ív segítségével nyomon követheti, ki dolgozik vagy ki vesz részt az értekezleteken. A ClickUp projektidő-nyomonkövetési funkcióival bárhonnan nyomon követheti a ledolgozott órákat, szükség esetén visszamenőleges módosításokat végezhet, és jegyzeteket készíthet a ledolgozott időről, így szétválaszthatja a számlázható órákat és az egyes projektekben ledolgozott órákat. A ClickUp Services Timesheet Template még ennél is tovább megy, és egyszerű módszert kínál nemcsak a számlázható órák nyomon követésére, hanem az Ön által nyújtott szolgáltatások költségeinek és erőforrásainak nyomon követésére és kezelésére is.

Az időkövetésen túl a ClickUp átfogó eszközkészletet kínál a munkavállalók tevékenységének figyelemmel kíséréséhez, a feladatok nyomon követéséhez és a projektek szervezéséhez. Használja a projekt irányítópultokat, hogy a csapatok a feladatokra koncentrálhassanak, vagy használja a Munkafolyamat nézetet, hogy lássa, mennyi munka van az egyes csapattagok előtt. A tevékenység nézet segítségével nyomon követheti a munkavállalók tevékenységét is.

A humánerőforrás-oldalon a ClickUp HR Views funkcióját használhatja az alkalmazottak beillesztésének, ütemezésének és egyéb fontos részletek kezelésére. Hozzon létre egy központi hubot, amely tartalmazza az alkalmazottak adatait és a munkavállalók és feletteseik közötti bizalmas kommunikációt. Ezzel a hubbal nyomon követheti a fejlődést, kezelheti az alkalmazottak elkötelezettségét mérő felméréseket, és felkészülhet a közelgő teljesítményértékelésekre.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

Ha alapvető munkaidő-nyilvántartást keres, a ClickUp több eszközt kínálhat, mint amennyire szüksége van.

Készüljön fel arra, hogy időt kell szánnia a ClickUp által kínált összes eszköz és funkció megismerésére.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Clockify

via Clockify

A Clockify, mint az egyik legjobb munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, viszonylag alacsony áron számos funkciót kínál. Lehetővé teszi a munkaidő különböző módokon történő nyomon követését: a bérszámfejtéshez szükséges munkaidő-nyilvántartásokban, projektek szerint és számlázható órákonként. A munkavállalók mobil eszközökön keresztül jelentkezhetnek be, és beállíthat egy táblagépet a Clockify Kiosk alkalmazásával, ahol mindenki gyorsan bejelentkezhet PIN-kóddal.

A Clockify legjobb funkciói:

Használja a Time Tracker időmérőit a projektórák, a számlázható órák és egyebek rögzítéséhez.

Készítsen munkaidő-nyilvántartásokat a bérszámfejtő részleg számára kevesebb mint egy perc alatt!

Állítsa be a Clockify Kiosk alkalmazást, hogy egyszerű jelenléti rendszert hozzon létre a személyesen dolgozó munkavállalók számára.

Integrálható népszerű termelékenységi alkalmazásokkal , például az Asana, a Trello, a Jira és másokkal.

A Clockify korlátai:

A felhasználói hibák, például az időmérő indításának vagy leállításának elmulasztása, pontatlan időkövetéshez vezethetnek.

A felhőalapú szoftverek nem feltétlenül működnek jól olyan munkaterületeken, ahol nincs internet-hozzáférés.

A Clockify árai:

Örökre ingyenes korlátozott funkciókkal

Alapszintű: 3,99 USD felhasználónként/hónap

Alapcsomag: 5,49 USD/felhasználó/hónap

Előny: 7,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: 11,99 USD felhasználónként/hónap

Clockify értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)

3. QuickBooks Time

via QuickBooks

Amikor az emberek a QuickBooks-ra gondolnak, számviteli szoftverre gondolnak – de a QuickBooks Time-mal egy robusztus időkövető eszközkészletet is kap. Először is, a QuickBooks Time mobil és asztali platformokon egyaránt elérhető, így könnyen nyomon követhető az idő, függetlenül attól, hogy hol végzi a munkáját. Az időkövetéshez időnyilvántartási lapokat használ, és ez az alkalmazás a vezetőknek is egyszerű módszert kínál arra, hogy lássák, ki dolgozik és min dolgozik.

A QuickBooks legjobb funkciói:

Állítson be munkaidő-nyilvántartást, hogy ne csak a ledolgozott órákat, hanem a megtett kilométereket, a helyadatokat és egyebeket is nyomon követhesse.

Áttekintést kaphat arról, hogy ki dolgozik, milyen projektekben vesznek részt, és egyéb fontos részletekről.

Hozzon létre testreszabható jelentéseket, hogy betekintést nyerjen a munkaköltségekbe, a bérszámfejtésbe és a jövedelmezőségbe.

Integrálható népszerű humánerőforrás- és bérszámfejtő szoftverekkel, mint például az ADP, a Square és a JazzHR.

A QuickBooks korlátai:

A beállítás kihívást jelenthet, és új felhasználók számára nem olyan intuitív, mint más opciók.

A különböző projektek vagy feladatok alapján történő időnaplózás lehetőségei korlátozottak.

A be- és kijelentkezési idők szerkesztése kihívást jelenthet.

QuickBooks árak:

Egyszerű kezdés: 15 USD/hó

Essentials: 30 USD/hó

Plusz: 45 USD/hó

Haladó: 100 USD/hó

QuickBooks értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6500 értékelés)

4. TimeClick

via TimeClick

Sok időkövető alkalmazás előfizetésen alapul, de a TimeClick egyszeri vásárlás, amely időmérő szoftvert, munkaidő-nyilvántartást, fizetett szabadságkövetőt és minden mást tartalmaz, amire szükség van a bérszámfejtés és a ledolgozott órák kezeléséhez. Ráadásul ezzel a szoftverrel részletesen is nyomon követheti az időt. A munkakódok segítségével könnyedén kezelheti a különböző csapatokban és projektekben ledolgozott órákat.

A TimeClick legjobb funkciói:

Jelentkezzen be és jelentkezzen ki a munkahelyi kioszk vagy a mobilalkalmazás segítségével bárhonnan.

Automatizálja a fizetett munkaidő kezelését a fizetett szabadság (PTO) nyomon követővel

Automatizálja a bérszámfejtést gyors és egyszerű automatikus időszámításokkal

Teljesen testreszabható jelentéseket készíthet, amelyeket PDF, Excel vagy CSV fájlként exportálhat.

A TimeClick korlátai:

Nem támogatja a több pozícióban dolgozó alkalmazottak esetében az egy alkalmazottra vonatkozó több fizetési arányt.

A felhasználók szerint a felület lehetne egy kicsit felhasználóbarátabb.

A TimeClick árai:

Prime: 249 dollár plusz 99 dollár/év az opcionális támogatási csomagért

Prémium: 499 USD plusz 169 USD/év az opcionális támogatási csomagért

Plusz: 699 dollár plusz 219 dollár/év az opcionális támogatási csomagért

Platinum: 999 USD plusz 289 USD/év az opcionális támogatási csomagért

TimeClick értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

5. Buddy Punch

via Buddy Punch

A Buddy Punch platformot úgy tervezték, hogy automatizálja a teljes munkaidő-nyilvántartási és bérszámfejtési folyamatot, így elkerülheti a táblázatok és az időigényes számítások használatát. A ledolgozott órák nyomon követése mellett automatikusan kiszámítja a felhalmozott betegszabadságokat, szabadságokat és túlórákat is. A Buddy Punch jelenléti nyomon követési rendszert is biztosít, így láthatja, ki dolgozik és min dolgozik.

A Buddy Punch legjobb funkciói:

Használja a geofencing és az IP-cím zárolás funkciókat a távoli munkavállalók nyomon követéséhez.

Integrálható népszerű bérszámfejtő szoftverekkel, mint például a QuickBooks és az ADP.

Tartsa a munkavállalókat felelősségre kép és GPS-követéssel

A bérszámfejtés automatikus feldolgozása táblázatok és számítások nélkül

A Buddy Punch korlátai:

A felhasználói jelentések szerint nehéz lehet szükség esetén módosítani a munkavállalók munkaidő-nyilvántartási kártyáit.

A Buddy Punch használata közben nem lehet videokonferenciát tartani a Zoom vagy más alkalmazásokkal, hacsak nem kapcsolja ki a Buddy Punch-ot, ami egyúttal leállítja az időkövetési funkciókat is.

Buddy Punch árak:

Standard: 2,99 USD/felhasználó/hónap, plusz 19 USD átalánydíj

Előny: 3,99 USD/felhasználó/hónap, plusz 19 USD átalánydíj

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Buddy Punch értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (900+ értékelés)

6. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor részben munkaidő-nyilvántartó szoftver, részben elemző platform. Minden olyan munkaidő-nyilvántartási funkciót biztosít, amire csak szüksége lehet, például munkaidő-nyilvántartást, a távoli munkavállalók munkaidejének nyomon követését és még sok mást. A Time Doctor mindezt robusztus elemzési funkciókkal kombinálja, így nyomon követheti a projektekben ledolgozott órákat, és akár meg is határozhatja, kik a legjobban teljesítő munkatársai.

A Time Doctor legjobb funkciói:

A percre pontos időkövetés az optimális számlázási pontosság és bérszámfejtés érdekében.

Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy akkor is nyomon kövessék az időt, ha a munkaterületen nincs internetkapcsolat.

Kövesse nyomon a munkavállalók által leggyakrabban használt webhelyeket és alkalmazásokat

Elemezze az egyes munkafolyamatokat, hogy megtalálja a fejlesztésre szoruló területeket.

A Time Doctor korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a számítógépek vagy eszközök közötti váltáskor az idő nem mindig szinkronizálódik pontosan.

A felhasználók szerint a mobilalkalmazásból hiányzik a desktop verzió számos funkciója.

A Time Doctor árai:

Alapszintű: 5,90 USD felhasználónként/hónap

Alapcsomag: 8,40 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 16,70 USD felhasználónként/hónap

Time Doctor értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

7. When I Work

via When I Work

Ez az alkalmazás egyszerű és intuitív ütemterv-kezelő rendszert kínál. Segítségével perceken belül létrehozhat és megoszthat munkarendet a csapatával. Az üzenetküldő funkciók lehetővé teszik a csapat tagjainak a könnyű kommunikációt, még akkor is, ha különböző részlegekben dolgoznak vagy különböző műszakokban dolgoznak, és integrálhatja az ütemterveket az időmérő funkciókkal, hogy az alkalmazottak könnyedén be- és kijelentkezhessenek, valamint nyomon követhessék a ledolgozott órákat.

A When I Work legjobb funkciói:

Színekkel, naptárnézetekkel és egyéb eszközökkel hozhat létre ütemterveket.

Használja a csevegési funkciókat a csapat tagokkal való kommunikációhoz.

Biztosítson a csapat tagjainak egy szervezett helyet, ahol műszakokat cserélhetnek vagy szabadságot kérhetnek.

Tegye közzé és ossza meg a beosztásokat, hogy az alkalmazottak azonnal értesüljenek a műszakjaikról.

A When I Work korlátai:

A felhasználói jelentések szerint az ügyfélszolgálat lassan reagál.

Hiányoznak azok a funkciók, amelyekkel szüneteket lehetne hozzáadni a munkavállalók ütemtervéhez.

A When I Work árai:

Alapvető: 2,50 USD/felhasználó

Előny: 5 USD/felhasználó

Prémium: 8 USD/felhasználó

When I Work értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

8. Everhour

via Everhour

Az Everhour egy népszerű választás a munkaidő-nyilvántartó szoftverek között, mivel egyszerű időkövető funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a ledolgozott órák, a munkavállalók szünetei, a feladatokra fordított idő stb. nyomon követését. Az Everhour segítségével nyomon követheti a költségvetését és számlákat állíthat ki az ügyfelek számára.

Az Everhour legjobb funkciói:

Tervezze meg a projekteket és a munkavállalók ütemtervét egy intuitív vizuális felületen.

Kövesse nyomon az időt és a kiadásokat, hogy kézben tartsa a projekt költségvetését.

Néhány kattintással számlákat készíthet és küldhet ügyfeleinek.

Integrálható olyan népszerű projektmenedzsment szoftverekkel, mint az Asana, a Jira, a ClickUp és a Trello.

Az Everhour korlátai:

A fizetős csomagokhoz legalább két-öt felhasználó szükséges, ami nem ideális azoknak az egyéneknek vagy kis csapatoknak, akiknek több funkcióra van szükségük.

A vélemények szerint néhány funkciót hozzá lehetne adni, például a feladatok színkóddal való jelölésének lehetőségét.

Everhour árak:

Ingyenes: legfeljebb öt felhasználó

Lite: 5 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 8,50 USD felhasználónként/hónap

Everhour értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (390+ értékelés)

9. TCP szoftver

via TCP Software

A TCP Software három különböző terméket kínál: az eredeti TimeClock Plus, a TCP Humanity és a TCP Aladtec. A TimeClock Plus egy munkaerő-menedzsment megoldás időmérő funkciókkal, amely lehetővé teszi az órák és a bérszámfejtés egyszerű kezelését, miközben biztosítja a kormányzati előírások betartását. A TCP Humanity dinamikus munkavállalói ütemezést kínál, amely automatizált ütközésellenőrzéssel egyszerűsíti az ütemterv készítését. Az Aladtech ideális a közszféra munkáihoz, például a sürgősségi orvostudományhoz, a tűzoltósághoz és mentéshez, valamint a rendfenntartáshoz, ahol szükség van a rotációs műszakokat támogató funkciókra.

A TCP Software legjobb tulajdonságai:

Kövesse nyomon a jelenlétet, az időt, a túlórákat és még sok mást egy egyszerű felületen.

A munkakódok segítségével nyomon követheti az egyes munkákhoz vagy feladatokhoz tartozó munkaórákat.

Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy egy pillanat alatt láthassa a szükséges időadatokat.

Használjon olyan időmérő eszközöket, amelyek a TCP Software termékeivel való együttműködésre lettek tervezve.

A TCP szoftver korlátai:

Az árak egyik csomag vagy termék esetében sem átláthatóak.

A felhasználók szerint a rendszer beállítása és telepítése nehéz lehet.

Egyes vélemények szerint az ügyfélszolgálat lassan reagál.

A TCP Software árai:

Alapvető információk: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Professzionális: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

TCP Software értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (390 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (190+ értékelés)

10. Rippling

via Rippling

A Rippling egy egyedülálló munkaidő-nyilvántartási megoldás, amely lehetővé teszi, hogy saját platformját építse fel az á la carte modulok közül választva. A Rippling Unified Workforce Management Platform túlmutat a munkaidő-nyilvántartáson, és eszközöket biztosít az új munkavállalók beillesztéséhez és az emberi erőforrások kezeléséhez. Ezt kombinálhatja a Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud vagy Rippling Unity szolgáltatással, hogy számos fejlett funkciót kapjon olyan feladatokhoz, mint a költségek nyomon követése, a juttatások kezelése, az alkalmazások és eszközök biztonsága vagy a munkafolyamatok automatizálása.

A Rippling legjobb funkciói:

Hozzon létre egy központi rendszert a munkavállalók munkaidejének, munkaerő-költségeinek és kiadásainak nyomon követésére.

Biztosítson önkiszolgáló hozzáférést a bérszámfejtési információkhoz, a juttatási csomagokhoz és a vállalati irányelvekhez.

Használja ki az elemzéseket, hogy betekintést nyerjen a termelékenységbe és a jövedelmezőségbe.

Az IT Cloud segítségével nemcsak az alkalmazottakat, hanem az általuk használt eszközöket is kezelheti.

Rippling korlátai:

Az árak nem egyértelműek – ki kell választania a kiegészítőket, majd kapcsolatba kell lépnie a Rippling értékesítési csapatával, hogy többet megtudjon.

A bevezetés hosszú folyamat lehet.

A rengeteg kiegészítő funkció miatt a felhasználóknak nehéz megtalálniuk a számukra legmegfelelőbb terméket.

Rippling árak:

A havi díj felhasználónként 8 dollártól kezdődik, de az alapfunkciókon túli szolgáltatások árairól kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal.

Rippling értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (2100+ értékelés)

Capterra: 4,9/4 (több mint 2900 értékelés)

Egyszerűsítse az időkövetést és a projektmenedzsmentet a ClickUp segítségével

A rengeteg rendelkezésre álló munkaidő-nyilvántartó szoftver közül könnyű megtalálni az Ön igényeinek megfelelő alkalmazást vagy platformot, de a ClickUp segítségével minden szükséges időgazdálkodási funkciót és még sok mást is megkaphat. Használja a ClickUp funkcióit és sablonjait munkaidő-nyilvántartások készítéséhez, a számlázható órák nyomon követéséhez és számlák készítéséhez ügyfelei számára. Eközben a ClickUp projektmenedzsment funkcióira támaszkodva megtervezheti a projekteket és nyomon követheti csapata munkáját.

Szeretne többet megtudni? Regisztráljon itt ingyenesen, és fedezze fel, hogyan teheti hatékonyabbá az időkövetést és a projektmenedzsmentet.