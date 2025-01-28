A 10 legjobb digitális munkahelyi szoftver modern csapatok számára 2025-ben

Akár irodában, akár távoli munkavégzéssel működik a vállalata, a digitális munkahely kulcsfontosságú szerepet játszik a együttműködési környezet elősegítésében és fenntartásában.

A megfelelő digitális munkahelyi szoftver használata megkönnyíti a projektmenedzsmentet, valamint egyszerűsíti a dokumentumok szerkesztését és megosztását. Emellett támogatja a rugalmas munkavégzést is, mivel alkalmazottai mind az irodából, mind pedig otthonuk kényelméből hozzáférhetnek a platformhoz. ?

A megfelelő szoftver kiválasztása meglehetősen bonyolult feladat lehet, ha nem tudja, hol kezdje. Ezt figyelembe véve bemutatjuk a 10 legjobb digitális munkahelyi szoftvert, amelyek segítségével növelheti csapata termelékenységét és együttműködését!

Mi az a digitális munkahely?

A digitális munkahely a hagyományos irodák modern online megfelelője. Digitális eszközök, felhőalapú számítástechnika és egyéb fejlett technológiák kombinációját kínálja a munkavállalók számára, hogy azok bármikor, bárhol és bármilyen eszközről dolgozhassanak.

Mindezt elérni, a digitális munkahelyek olyan eszközöket alkalmaznak, mint a mobilbarát felület és a távoli munkavégzés támogatása. Ez növeli a munka hatékonyságát és a munkavállalók elkötelezettségét, mivel rugalmasságot és hozzáférhetőséget biztosít a munkaeszközökhöz.

A ClickUp Dashboards új vegyes csoportszűrői lehetővé teszik a további személyre szabást és testreszabást az „és” és „vagy” operátorokkal.

Egy kiváló digitális munkahelynek testreszabhatónak kell lennie, hogy minden szervezet pontos igényeinek megfeleljen. Ez magában foglalja a személyre szabott felhasználói felületet, a munkafolyamatok automatizálását, az integrációs lehetőségeket és az Ön vállalkozásának egyedi irányítópultjait. ✅

A digitális munkahelyi szoftvereket használó vállalkozások a következő előnyökkel járnak:

Rugalmasság: A munkavállalók rugalmas munkaidővel rendelkeznek, ami jobb munka-magánélet egyensúlyt és nagyobb munkavállalói elégedettséget eredményez. Hatékony kommunikáció: A digitális munkahelyekhez készült alkalmazások A digitális munkahelyekhez készült alkalmazások megkönnyítik a munkatársak közötti kommunikációt és együttműködést. Ez segít nekik az ötletek és visszajelzések gyors megosztásában, ami hatékonyabb feladatvégzést és projektbefejezést eredményez. Teljesítménynövelés: A modern digitális eszközök pontosan meg tudják határozni azokat a teljesítménymutatókat, amelyek hozzájárulnak a termelékenység növeléséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához. Csökkentett működési költségek: A személyes munkavégzés helyett online találkozók, : A személyes munkavégzés helyett online találkozók, interaktív táblák és egyéb digitális lehetőségek használata jelentős éves megtakarítást eredményez az utazási költségek, az irodabérlés és a karbantartási költségek terén. Tudásmegosztás: A csevegés, videokonferencia és : A csevegés, videokonferencia és projektmenedzsment szoftverekhez hasonló kommunikációs eszközök valós idejű együttműködést tesznek lehetővé, így a csapat tagjai megoszthatják tudásukat és megvitathatják ötleteiket.

Közös szerkesztés, tipográfiai beállítások és még sok más a ClickUp Docs-ban.

10 digitális munkahelyi szoftver a modern csapatok számára

Számos digitális munkahelyi szoftvereszköz elemzése után összeállítottuk a piacon elérhető legjobb megoldások listáját, amelyek segítenek növelni csapata termelékenységét, hatékonyságát és elkötelezettségét. Vessünk bele magunkat! ?

A legjobb általános digitális munkahelyi eszköz

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egyesíti csapatát a zökkenőmentes projekttervezés, nyomon követés és együttműködés érdekében – mindez kényelmesen egyetlen platformon belül, ami a legjobb átfogó digitális munkahelyi eszközzé teszi. ?

A ClickUp különlegessége a több mint 15 testreszabható nézet, amelyek segítségével csapata jól szervezett maradhat, függetlenül a tagok tartózkodási helyétől.

A ClickUp a Csevegés nézet segítségével ösztönzi az aktív részvételt és az egyéni erőfeszítések elismerését, lehetővé téve a csapat számára, hogy a feladatokkal kapcsolatos megbeszéléseket egy folyamatos szálban folytassa. Shout-outok és hangulatjelek segítségével azonnali elégedettségüket fejezhetik ki és motiválhatják társaikat.

Hozzon létre személyre szabott feladatlistákat a Lista nézetben, vagy kezelje az egyes alkalmazottak munkaterhelését a Csapat nézetben. Itt hozzáférhet az összes feladat áttekintéséhez, a feladatok kiosztása szerint rendezve, hogy lássa, van-e olyan feladat, amelyet a hatékonyság növelése érdekében újra kell osztani.

A vizuális együttműködés és a brainstorming egyszerűvé válik a ClickUp Whiteboards segítségével – ez egy teljesen testreszabható felület, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy jegyzeteket, ütemterveket, gondolattérképeket és képeket adjanak hozzá a projektek jobb szervezése érdekében. ?

A ClickUp Remote Work eszközökkel bárhonnan és bármikor irányíthatja vállalkozását és együttműködhet csapatával. A digitális munkahely funkciók lehetővé teszik, hogy mindent valós időben figyeljen, módosítsa az ütemterveket és nyomon kövesse a munkaterhelést burndown diagramok segítségével, mindezt egy digitális munkahelyen belül. Integrálja a Zoommal, hogy könnyedén ütemezzen megbeszéléseket, vagy használjon előre elkészített távoli munkasablonokat, hogy feladatait és csapatát szervezetten tartsa.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és egyidejűleg együttműködjenek a szerkesztésben. A Docs-ot a munkafolyamatokhoz is kapcsolhatja, hogy minden feladattal kapcsolatos adatot egy helyen tároljon. Ezenkívül megosztható linkeket hozhat létre, és kezelheti a csapatok, vendégek vagy a nyilvános hozzáférés engedélyeit.

A ClickUp AI írási asszisztens segít csapatának világosan és következetesen kommunikálni. Takarítson meg időt az előre elkészített táblázatokkal és fejlécekkel a tartalom tökéletes formázásához. Az eszköz szerepkörspecifikus utasításokat kínál, amelyek segítenek új ötleteket generálni különböző munkaszituációkhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerű virtuális együttműködés az egyedi ClickUp Whiteboards segítségével

Több mint 15 teljesen testreszabható nézet áll rendelkezésre az összes projektmenedzsment munkafolyamat számára.

Távoli munkavégzés funkciók és számos sablon áll rendelkezésre konkrét digitális munkahelyi megoldásokhoz.

A ClickUp Board nézet, amely drag-and-drop funkcióval, világos vizuális elemekkel és testreszabható mezőkkel teszi lehetővé a csapatprojektek egyszerű kezelését.

Automatizálási lehetőségek ismétlődő vagy manuális feladatokhoz

Automatizált haladáskövetés

Több mint 1000 alkalmazással integrálható

A ClickUp korlátai

Nincs visszavonás gomb

Egyes felhasználók számára túlterhelő a rengeteg funkció miatt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Jira

A szoftvercsapatok által legszélesebb körben használt

A Jira az egyik legjobb eszköz a modern digitális munkahelyek számára, amely zökkenőmentes együttműködésre és feladatvégrehajtásra lett kialakítva. Ez a digitális munkahelyi platform sokféle nézetet kínál, például táblákat, listákat, naptárakat és idővonalakat, amelyek segítségével a csapatok megtervezhetik és hibátlanul végrehajthatják a projekteket. ✨

A Jira széles választékú űrlapokkal, sablonokkal és személyre szabott munkafolyamatokkal növeli a hatékonyságot és egyszerűsíti a munkamenedzsmentet. Használja a Scrum táblákat a bonyolult projektek kisebb feladatokra bontásához, vagy a Kanban táblákat a csapatok munkafolyamatainak vizualizálásához.

A Jira megkönnyíti a csapatok számára a szoftverfejlesztés terén való együttműködést. A Jira Product Discovery funkcióval a csapatok összegyűjthetik és prioritásba rendezhetik az ötleteket, hogy a leghatásosabb lehetőségekre koncentrálhassanak.

A Jira legjobb funkciói

Szoftverfejlesztő csapatok számára tervezve

Felhasználóbarát (főleg szoftvercsapatok számára)

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Gmail, a Google Sheets és a GitHub, így javítva a belső kommunikációt.

Számos megjelenítési lehetőséget kínál a projektmenedzsment platformon

A Jira korlátai

Használata más digitális munkahelyi megoldásokhoz képest nehezebb lehet megtanulni.

Nincsenek lehetőségek a marketingcsapat irányítására

Jira árak

Ingyenes

Standard : 7,75 USD/hó felhasználónként

Prémium : 15,25 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Jira értékelések és vélemények

Capterra : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Kissflow

A legjobb alacsony kódszintű platform

A Kissflow egy digitális munkahelyi megoldás, amely lehetővé teszi a csapatok és a munkafolyamatok kezelését alacsony vagy nulla kódolási tapasztalattal, így a szoftver rendkívül felhasználóbarát.

A Kissflow szereti az egyszerű és egyértelmű megoldásokat (KISS), és segít Önnek a munkafolyamatok tervezésében, automatizálásában és kezelésében különböző részlegek és iparágakban, beleértve a pénzügyeket, a marketinget, a HR-t, a projektmenedzsmentet stb.

Ha egyik előre elkészített sablon sem felel meg az Ön igényeinek, használjon egyszerű drag-and-drop eszközöket kódolás nélkül, hogy teljesen új munkafolyamatot hozzon létre, vagy használja az Application Builder alkalmazást az alkalmazások létrehozásának egyszerűsítéséhez. Ezenkívül lehetőség van saját kódolással alkalmazások fejlesztésére is, ha komplexebb követelményekkel rendelkezik. ?

A Kissflow legjobb funkciói

A munkafolyamatok létrehozásához és kezeléséhez nincs szükség programozásra.

Felhasználóbarát felület a projektmenedzsment eszközökhöz

Előre elkészített jelentések és mutatók

Kódolás nélküli és alacsony kódolási igényű alkalmazáskészítés

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, a Slack és a Dropbox.

Több száz előre elkészített digitális munkahely sablon

A Kissflow korlátai

A jelentések és az elemzések kezelése nagyobb formák esetében nehezebb.

Korlátozott ügyfélszolgálati lehetőségek és késleltetett válaszok

Kissflow árak

Alap : 1500 USD/hó áron kezdődik, korlátozott funkciókkal

Vállalati: Teljes funkcionalitású, egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (500+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (30+ értékelés)

4. Bitrix24

A legtöbb digitális együttműködési funkció

A Bitrix24 segítségével

A Bitrix24 minden olyan funkcióval rendelkezik, amely más digitális munkahelyi eszközökben is megtalálható, így ez a szoftver az egyik legtöbb együttműködési funkcióval rendelkező szoftver a piacon. Többféle vizualizációs funkció és hatékony feladatkezelő eszközök segítik Önt a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követésében.

Használjon olyan lehetőségeket, mint a telefonos szoftver, az azonnali üzenetküldés, az e-mailek és a videohívások, hogy szoros kapcsolatban maradjon csapatával. Ezenkívül van egy belső közösségi média alkalmazás is a vállalat egészét érintő bejelentésekhez. ?

Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatok automatizálásával, vagy teljesen testreszabható Kanban táblák és nyomtatható Gantt-diagramok segítségével vizualizálhatja a projektmenedzsmentet, és megoszthatja elképzeléseit a csapatával. A drag-and-drop funkciók megkönnyítik a feladatkezelés azonnali módosítását, különösen egy vizuális munkahelyen.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Teljesen testreszabható

Feladatok automatizálása

Széles választék digitális együttműködési funkciókból

Egyszerű dokumentummegosztás

Az azonnali üzenetküldés és a videohívások egyszerűsítik a kommunikációt.

A Bitrix24 korlátai

Kissé nehezen kezelhető

A felület túl sok funkcióval zsúfoltnak tűnhet.

Bitrix24 árak

Alap : 49 USD/hó öt felhasználó esetén

Standard : 99 USD/hó 50 felhasználó esetén

Professzionális : 199 USD/hó 100 felhasználónként

Enterprise 250: 399 USD/hó 250 felhasználónként

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (500 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 700 értékelés)

5. TruGrid

A legjobb a digitális biztonsághoz

A TruGrid lehetővé teszi csapatának, hogy bármilyen eszközről dolgozzon anélkül, hogy aggódnia kellene az irodai hálózat internetes fenyegetéseknek való kitettsége miatt, így ez a tökéletes platform a digitális biztonság érdekében. Ez a szoftver biztosítja, hogy távoli számítógépes kapcsolata biztonságban maradjon, és ne lehessen könnyen feltörni, ellentétben a VPN-nel, amely sebezhető a ransomware támadásokkal szemben.

A SecureRDP funkció segítségével az alkalmazottak biztonságosan hozzáférhetnek irodai számítógépeikhez és távoli asztali számítógépeikhez. A szoftver a Zero Trust elve alapján működik, amely blokkolja az adatok átvitelét a távoli felhasználók és a vállalati hálózatok között, hogy megakadályozza a ransomware-t. Ennek eredményeként nincs szükség tűzfalra. ?

A TruGrid felhőalapú hitelesítést is tartalmaz, ami azt jelenti, hogy csak előzetesen hitelesített kapcsolatok férhetnek hozzá a vállalati hálózatokhoz. Ezenkívül a szoftver védelmi felhőpajzsként is működik, hatékonyan blokkolva a célzott hálózati támadásokat. ?

A TruGrid legjobb funkciói

Biztonságos hozzáférés a távoli asztali szolgáltatásokhoz

Biztonságos hozzáférés a DaaS, VDI és Hosting szolgáltatásokhoz

Biztonságos távmunka VPN nélkül

Zero Trust védelem

A bevezetés mindössze egy napot vesz igénybe.

A hálózathoz való hozzáféréshez hitelesítés szükséges

A TruGrid korlátai

A csevegés gyorsabb, mint az ingyenes telefonszám

Korlátozott testreszabási lehetőségek

TruGrid árak (SecureRDP)

Alap : 12 USD/hó felhasználónként/10 számítógépre

Üzleti : 15 USD/hó 10 felhasználótól/korlátlan számú számítógépre

Szolgáltatók: Partneri árak igénybevétele után elérhető

TruGrid értékelések és vélemények

Slashdot : 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (2 értékelés)

6. Slack

A legjobb digitális kommunikációs alkalmazás

Manapság a Slack lett a csapatok közötti azonnali üzenetküldés preferált választása. Felhasználóbarát felülete kiemeli ezt a szoftvert a többi közül, így az új csapattagok gyorsan és könnyen megtanulhatják a kezelését.

A Slack lehetővé teszi, hogy csatornákat hozzon létre az egyes csapatok és projektek számára, hogy egyszerűsítse a kommunikációt. A valós idejű csevegés mellett hangüzeneteket is küldhet, és videohívásokat kezdeményezhet legfeljebb 14 fős csoportok számára. ✉️

A szoftver csapatfájl-tárolási lehetőséget is kínál, ahol csapata tagjai hozzáadhatnak fájlokat a számítógépükről, vagy csatlakozhatnak olyan szolgáltatásokhoz, mint a OneDrive és a Google Drive. Ezenkívül a Canvases segítségével jegyzetek vagy projektáttekintések formájában megoszthatja ötleteit a csapattal.

A Slack legjobb funkciói

Integrálható a csapat elismerési alkalmazásokkal

Fejlett funkciók, mint például botok és csatornák

A beszélgetési szálak segítik a viták szervezettségét

Könnyen használható

A Slack korlátai

Az üzenetértesítések néha nem jelennek meg

A említésről szóló értesítések késnek

Slack árak

Ingyenes

Pro : 7,25 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 31 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

7. Axero Solutions

A legjobb az alkalmazottak intranete számára

Ha a legjobb alkalmazotti intranetes szoftvert keresi, ne keressen tovább, mint az Axero Solutions – ez lehetővé teszi a csapat tagjai számára, hogy fájlokat szinkronizáljanak és dokumentumokat osszanak meg egy központi hubban. ?

Az Axero olyan eszközökkel integrálható, mint a Microsoft 365, a Google Workspace, a Zoom és a Dropbox, hogy egyszerűsítse a projektmenedzsmentet. Emellett lehetővé teszi digitális tartalmainak biztonságos tárolását és azok egyszerű keresését a webes felületen, a mobilalkalmazásban vagy a hozzáférhető REST API-n keresztül.

A csapatmunka egyszerűsödik a vitafórumok, az azonnali üzenetküldés, a kommentelés és a népszerű alkalmazásokkal való integráció révén. A feladatkezelés még egyszerűbbé válik a valós idejű említések, a közös szerkesztés és a haladásról szóló visszajelzések révén, amelyek folyamatosan tájékoztatják a csapatot. ⌛

Az összes delegált feladat az intraneten tárolódik, így bármikor visszatérhet hozzájuk.

Az Axero legjobb funkciói

All-in-one megoldások

Felhasználóbarát

Integrálható népszerű eszközökkel

Egyedi tartalomkészítést is tartalmaz.

Zökkenőmentes kommunikáció az egész csapattal

Az Axero korlátai

Esetenkénti technikai problémák miatt a tartalom elveszhet.

Nem elég rugalmas a widgetek konfigurációja

Axero árak

A Standard, Business és Enterprise szintek árajánlatai kapcsolatfelvétel után elérhetők.

Axero értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

8. Robin

A legtöbb hibrid csapatmunkát támogató funkció

Via Robin

Használja a Robin alkalmazást a munkahelyi rugalmasság növelésére, lehetővé téve csapatának, hogy az irodából és otthonról is dolgozzon. ?️

Nyissa meg a Robin alkalmazást, hogy hozzáférjen a valós idejű irodai térképhez, lefoglalja az asztalát, és megossza ezt az információt a csapatával a jobb koordináció érdekében. A Munkahetet nézetben a csapat láthatja, ki van az irodában, és milyen tevékenységek vannak betervezve a hétre.

Beállíthat irodai látogatási szabályokat is, amelyek mobil eszközön vagy asztali számítógépen is könnyen elérhetők, így alkalmazottai tisztában lesznek a hibrid munkavégzéssel kapcsolatos elvárásaival. A tárgyalótermek foglalása egyszerűvé válik, mivel ellenőrizheti a helyiségek rendelkezésre állását és egyszerű naptárintegrációval ütemezheti a találkozókat. ?️

A Robin legjobb funkciói

Mobilalkalmazás elérhető

Slack és Teams integrációk

Szoba előzetes foglalása

Munkahelyi elemzések elérhetők

Robin korlátai

Nehézségek a találkozók lefoglalásakor

Esetleges hibák

Robin árak

Starter: Ingyenes 15 felhasználóig

Csapat: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Robin értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

9. Kintone

A legtöbb csapatmunka-funkció

A Kintone egy testreszabható munkahelyi platform a csapat munkamenetének kezeléséhez. Az adatkezeléstől a feladatfigyelésig és a kommunikációig a Kintone minimális erőfeszítéssel segít központosítani és szervezni a munkáját.

Kövesse nyomon a kritikus adatokat egy helyen, és tartsa azokat kéznél, hogy bármikor hivatkozhasson rájuk, amikor a csapattal kommunikál. Ez a digitális munkahely egy felhővel rendelkezik, ahol minden csapattag megoszthatja adatait, vagy táblázatokat adatbázisokká alakíthat, hogy egyszerűbbé tegye az együttműködést. ?

Egyszerű drag-and-drop művelettel személyre szabott munkafolyamatokat tervezhet. Ezenkívül ez a platform automatizált átadásokkal, ütemezett értesítésekkel és egyéni emlékeztetőkkal segít automatizálni az ismétlődő feladatokat. Az összes projekt és folyamat mindenki számára látható egy egyetlen irányítópulton, ami megkönnyíti a nyomon követést.

A Kintone legjobb funkciói

Bármely eszközről elérhető adatok

Egyszerű drag-and-drop felület

Központosított munkafolyamat a digitális munkahelyek számára

Több eszközzel integrálható, például a Gmail, a Slack és a Dropbox alkalmazásokkal.

A Kintone korlátai

A mobil verzió nem annyira felhasználóbarát, mint a desktop verzió.

Más projektmenedzsment eszközökhöz képest korlátozott formázási lehetőségek

Kintone árak

24 USD/hó felhasználónként, minimum öt felhasználó esetén (120 USD/hó)

Kintone értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

10. AvePoint

A legjobb Microsoft 365-öt használó csapatok számára

Ha vállalkozása a Microsoft 365-re támaszkodik, az AvePoint a legjobb digitális munkahelyi megoldás az Ön számára. Az AvePoint lehetővé teszi az Office 365-ön belüli együttműködés hatékony kezelését, áttelepítését és fejlesztését, mindezt átfogó Microsoft Teams megoldásával.

A platform ideális a Software as a Service (SaaS) műveletek optimalizálásához. Megkönnyíti a különböző Office 365 szolgáltatások tartalmának, kommunikációjának és információinak zökkenőmentes integrálását egy modern, felhőalapú munkaterületen. ☁️

Az AvePoint felhőkezelési funkciójával hatékonyan felügyelheti és optimalizálhatja a felhőalapú alkalmazásokat, biztosítva ezzel mind a biztonságot, mind a termelékenységet. Ez a szintű ellenőrzés kiterjed az auditjelentésekre, a tartalom áttelepítésére, a biztonságos tartalom megosztására és a különböző Microsoft 365 bérlők közötti zökkenőmentes tartalomszinkronizálásra.

Az AvePoint legjobb funkciói

Egyszerű áttérés

Könnyen használható

Igényeinek megfelelően modulokat adhat hozzá.

Az AvePoint korlátai

Az AvePoint GA modul használata nehéz lehet.

Az integráció nem elég gyors

AvePoint árak

Kérésre elérhető

AvePoint értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3 értékelés)

Az irodák falain túl: válassza a kiválóságot a 10 legjobb digitális munkahelyi szoftverrel

Akár kis-, akár nagyvállalatot vezet, ezeknek a 10 kiváló digitális munkahelyi szoftvernek a használata segít a szervezet zökkenőmentes működésében, még akkor is, ha alkalmazottai inkább a távmunkát részesítik előnyben.

Sokoldalú megoldásra van szüksége? Nézze meg a ClickUp alkalmazást, ha növelni szeretné digitális csapata általános termelékenységét. Valós időben, késedelem nélkül együttműködhet digitálisan, könnyedén kioszthatja és nyomon követheti a feladatokat, megbeszéléseket szervezhet, és ötleteket oszthat meg testreszabható táblákon. Alig van olyan, amit ne tudna vele megcsinálni. ?