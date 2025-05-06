Melyek a legjobb Dubsado alternatívák és versenytársak 2025-ben?

A Dubsado kezdetben egy kisvállalkozások tulajdonosainak szánt eszköz volt, amelynek segítségével zökkenőmentesen irányíthatták működésüket, mára azonban egy népszerű platformmá nőtte ki magát a vállalkozók és a szolgáltató cégek körében.

A szolgáltató vállalkozások számára készült üzleti menedzsment szoftver szinkronban tartja feladatait, projektjeit és csapatát. A Dubsado segítségével nem csak projekteket kezel, hanem hatékony munkafolyamatokat épít ki, ápolja az ügyfélkapcsolatokat és automatizálja az adminisztratív feladatokat.

Bár a Dubsado egy hatékony eszköz, nem feltétlenül alkalmas minden csapat vagy vállalkozás számára, ahogy ezt egy Redditor felhasználó is megjegyezte:

Bár a Dubsado-nak megvannak az előnyei, számos olyan funkcionális korlátozással szembesültem, amelyek kritikusak a kreatív vállalkozásom igényeinek szempontjából.

A különböző munkafolyamatok egyedi követelményekkel járnak, és ami az egyik szervezet számára tökéletesen működik, az egy másik számára nehézkesnek vagy hiányosnak tűnhet. Annak érdekében, hogy megtalálja a legmegfelelőbb eszközt, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Dubsado alternatíváról, amelyeket érdemes megfontolni.

Mit kell keresni a Dubsado alternatíváiban?

A Dubsado alternatíváinak keresésekor ügyelnie kell arra, hogy az új platform hasonló funkciókat nyújtson, és olyan további előnyökkel rendelkezzen, amelyek megfelelnek az Ön egyedi üzleti igényeinek. Íme az összes funkció és kulcsfontosságú jellemző, amelyre figyelnie kell:

Robusztus projektmenedzsment: Az eszköznek átfogó projektmenedzsment funkciókat kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a feladatok létrehozását, a határidők beállítását, az előrehaladás nyomon követését és a tevékenységek prioritásainak meghatározását a projekt időbeni befejezése érdekében.

Ügyfélkezelési funkciók: A Dubsado alternatívájának kiemelkedőnek kell lennie az ügyfelek elérhetőségeinek és a beszélgetések történetének kezelésében, hogy nyomon lehessen követni az ügyfelekhez kapcsolódó feladatokat és projekteket. A Dubsado alternatívájának kiemelkedőnek kell lennie az ügyfelek elérhetőségeinek és a beszélgetések történetének kezelésében, hogy nyomon lehessen követni az ügyfelekhez kapcsolódó feladatokat és projekteket.

Munkafolyamat-automatizálás: Keressen olyan ügyfélkapcsolat-kezelő ( Keressen olyan ügyfélkapcsolat-kezelő ( CRM ) platformot, amely lehetővé teszi a CRM-munkafolyamaton belüli ismétlődő feladatok automatizálását . Ez magában foglalhatja az automatikus feladatkiosztást, e-mail válaszokat vagy nyomon követést, így több időt tud szánni a fontosabb feladatokra.

Testreszabás: Egy jó üzleti menedzsment eszköznek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a csapat munkamenetéhez.

Megfizethetőség: Ez nem mindig azt jelenti, hogy a legolcsóbb lehetőséget kell választani, de fontolja meg az ár és a kínált funkciók közötti egyensúlyt.

Könnyű használat: Bármennyire is sok funkcióval rendelkezik egy Bármennyire is sok funkcióval rendelkezik egy termelékenységi eszköz , ha nehéz használni, akkor inkább gátolja a termelékenységet, mintsem növeli azt.

Integrációs képességek: Az integrációs képesség más, a Az integrációs képesség más, a projektmenedzsment struktúrában már használt eszközökkel (például e-mail kliensekkel, naptáralkalmazásokkal vagy fájltárolási megoldásokkal) jelentősen javíthatja csapata termelékenységét.

Ügyfélszolgálat minősége: A gyors és hatékony ügyfélszolgálat jelentős különbséget jelenthet, különösen a kezdeti átmeneti időszakban vagy ha problémákba ütközik.

Ne feledje, hogy minden csapat más, ezért ami az egyiknek jól működik, az a másiknak nem feltétlenül. A legfontosabb, hogy megtalálja a csapat igényeinek és munkastílusának megfelelő egyensúlyt.

A 10 legjobb Dubsado alternatíva

Íme a legjobb Dubsado alternatívák a következő üzleti menedzsment vagy CRM platformjához.

Ügyfelek kezelése a ClickUp alkalmazásban Növelje az ügyfélmegtartást egy dedikált ClickUp CRM Dashboard segítségével

A ClickUp egy sokoldalú projekt-, feladatkezelő és CRM platform, amelyet minden méretű csapat számára terveztek. Hatékony Dubsado alternatívaként gazdag és nagymértékben testreszabható funkciókészletéről ismert. A ClickUp túlmutat az egyszerű projektmenedzsmenten, a feladatkövetésen és a csapatmunkán. Egyedülálló funkciókat kínál, amelyek célja a termelékenység növelése és a munkafolyamatok egyszerűsítése, miközben megőrzi a felhasználóbarát felületet.

Ráadásul olyan eszközökkel való integrációknak köszönhetően, mint a Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk és mások, egyetlen platformon kezelheti az összes ügyfélkapcsolatát.

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentáció: Hozzon létre, frissítsen és osszon meg minden ügyfél-dokumentációját egy közös helyen, amelyhez az egész csapata hozzáférhet. Kapcsolja össze a szerződéseket, számlákat és egyéb dokumentumokat Hozzon létre, frissítsen és osszon meg minden ügyfél-dokumentációját egy közös helyen, amelyhez az egész csapata hozzáférhet. Kapcsolja össze a szerződéseket, számlákat és egyéb dokumentumokat a kollaboratív ClickUp Docs-ban közvetlenül a munkafolyamatokkal a zökkenőmentesebb működés érdekében.

Sablonok: A ClickUp sablonokból álló könyvtárával soha többé nem kell üres oldalra bámulnia, hiszen segítségével nyomon követheti az A ClickUp sablonokból álló könyvtárával soha többé nem kell üres oldalra bámulnia, hiszen segítségével nyomon követheti az ügyfelek útját , szerződéseket, üzleti megállapodásokat és számlákat készíthet, jutalékokat figyelhet, visszajelzéseket gyűjthet vagy termékárak listáját állíthatja össze. Kezdje el használni a ClickUp CRM sablonját

Automatizálás: Frissítse a feladatok és szerződések állapotát, és küldjön automatikus e-mailes emlékeztetőket a szerződések megújításáról és a számlákról. A testreszabható ClickUp automatizálások alkalmazhatók a feladatkezelésre, az ismétlődő feladatokra, az állapotfrissítésekre és az értesítésekre.

AI-támogatás: Dokumentumok és sablonok létrehozása a semmiből, megbeszélések összefoglalása és ügyféladatok elemzése a ClickUp Brain segítségével.

Testreszabható űrlapok: Használja a ClickUp natív űrlapjait feltételes logikával a beérkező kérések, ügyfél-visszajelzések és egyéb adatok gyűjtéséhez.

Feladatok függőségei: Logikai feladatsorokat hozhat létre, amelyek megmutatják, mely feladatok elvégzése szükséges ahhoz, hogy mások megkezdhessék a munkát. Ez elengedhetetlen a több lépésből álló, szigorú Logikai feladatsorokat hozhat létre, amelyek megmutatják, mely feladatok elvégzése szükséges ahhoz, hogy mások megkezdhessék a munkát. Ez elengedhetetlen a több lépésből álló, szigorú erőforrás-korlátozásokkal és sok érdekelt féllel járó komplex projektek kezeléséhez.

Időkövetés: A ClickUp beépített időkövetési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatokra fordított idő rögzítését, így A ClickUp beépített időkövetési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatokra fordított idő rögzítését, így elhagyhatja az Excelben történő időszámításhoz hasonló, összetákolt megoldásokat. Ez nemcsak a termelékenység elemzéséhez hasznos, hanem azoknak a csapatoknak is felbecsülhetetlen értékű, amelyek óradíjban számolnak el ügyfeleikkel.

Próbálja ki a ClickUp Automations szolgáltatást Állítson be automatizálást a potenciális ügyfelek hozzárendeléséhez, a potenciális ügyfelek státuszának megváltoztatásához és egyéb rutin feladatokhoz a ClickUp CRM segítségével.

A ClickUp korlátai

Rugalmas felépítése ellenére a ClickUp felülete az új felhasználók számára túlterhelő lehet a rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt.

Egyes felhasználók alkalmanként lassú betöltési időről számoltak be, főleg nagy projektek vagy adatállományok kezelése során.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ez a szint korlátozott funkciókat kínál, de jó kiindulási pont kis csapatok vagy egyének számára.

Unlimited: Ez a csomag havi 7 dollárba kerül felhasználónként, és eltávolítja a Free Forever csomag korlátozásait, valamint olyan fejlett funkciókat kínál, mint a korlátlan tárhely és integrációk.

Üzleti: Havonta 12 dollár/felhasználó áron ez a szint még fejlettebb funkciókat kínál, beleértve a 2FA és a Google SSO szolgáltatásokat, így nagyobb, összetettebb igényekkel rendelkező vállalatok számára is alkalmas.

Vállalati: Ez a szint nagyvállalatok vagy szervezetek igényeire szabott, testreszabott megoldásokat kínál. Az árakról érdeklődjön a ClickUpnál.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dolláros kiegészítő áron, felhasználónként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

További információ: Hasonlítsa össze a ClickUp és a Dubsado alkalmazásokat!

2. Salesmate

via Salesmate

A Salesmate egy átfogó ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform és egy erős Dubsado alternatíva. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse az értékesítési folyamatot és javítsa az ügyfélkapcsolatokat.

Az értékesítési folyamatra, a potenciális ügyfelek kezelésére és a praktikus kommunikációs eszközökre összpontosítva azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek javítani szeretnék értékesítési teljesítményüket és ügyfélkapcsolataikat. Intelligens e-mailjeivel és automatizálásával csökkenti a működési hatékonyság hiányát.

A platform felépítése a folyamatok, ügyletek, kapcsolatok és tevékenységek köré épül, elősegítve a szervezett értékesítési folyamatokat.

A Salesmate legjobb funkciói

Értékesítési folyamatkezelés: Lehetővé teszi az értékesítési folyamat szakaszainak és az egyes szakaszokban lévő ügyletek vizualizálását, segítve a szűk keresztmetszetek azonosítását és az értékesítési tevékenységek egyszerűsítését.

Kapcsolatkezelés: Biztosítja, hogy az összes ügyféladat és kommunikációs előzmény jól szervezett és könnyen hozzáférhető legyen.

Intelligens sorok: megkönnyíti a telefonos feladatok prioritásainak meghatározását, javítja az értékesítési ügynökök termelékenységét és válaszidejét.

Marketing automatizálás: Automatizálja az ügyfelek frissítéseit és e-mailjeit több mint 60 kiváltó eseménnyel, feltétellel és művelettel, a szerződések és számlák küldésétől a havi frissítések megosztásáig.

Egyedi űrlapok: Gyűjtsön új potenciális ügyfeleket webhelyéről testreszabható űrlapokkal.

A Salesmate korlátai

Bár számos integrációt kínál, lehet, hogy csak néhány, a vállalkozások által használt eszközt fed le.

A mobilalkalmazás ugyan funkcionális, de hiányoznak belőle a desktop verzióban elérhető néhány funkciók.

Salesmate árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Salesmate értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

További információ: A legjobb kreatív automatizálási eszközök a termelékenység növeléséhez

3. Odoo

Via Odoo

Az Odoo egy átfogó üzleti alkalmazáscsomag, amely CRM, e-kereskedelem, számlázás, könyvelés, gyártás, raktározás, erőforrás-kezelés és projektmenedzsment szoftvereket tartalmaz. A Dubsado alternatívájaként széles körű funkciókat kínál az üzleti tevékenységek különböző területeinek kezeléséhez.

Az Odoo felépítése moduláris, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások néhány alkalmazással kezdhetnek, és növekedésükkel továbbiakat adhatnak hozzá.

Az Odoo legjobb funkciói

Modularitás: A modulok széles választéka lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a rendszert igényeikhez igazítsák.

Üzleti alkalmazások: A legtöbb üzleti igényt kielégítő alkalmazásokat kínál, A legtöbb üzleti igényt kielégítő alkalmazásokat kínál, a CRM marketing platformtól az e-kereskedelemig és a könyvelésig. Például az Appointments alkalmazás lehetővé teszi a találkozók ütemezését, a Marketing Automation alkalmazás pedig segít automatizálni az e-mailek sorrendjét.

Weboldal űrlapkészítő: Részletes kapcsolatfelvételi űrlapok létrehozása a beérkező ügyfélkérelmek szűréséhez és az ügyfelek bevonásának automatizálásához.

Integráció: A különböző üzleti alkalmazások zökkenőmentesen integrálódnak egymással.

Az Odoo korlátai

Az Odoo testreszabása bonyolult lehet, és technikai ismereteket igényelhet.

Egyes felhasználóknak tisztázni kell az árképzési modellt, mivel minden alkalmazás és további felhasználó növeli a költségeket.

Odoo árak

Ingyenes: Csak egy alkalmazáshoz

Standard: 38,90 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 58,40 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1200 értékelés)

További információ: A legjobb Odoo alternatívák és versenytársak

4. Creatio

via Creatio

A Creatio egy egységes platform értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatok számára, amely átfogó CRM-funkciókat és folyamatkezelő eszközöket kínál. Megkülönböztető jellemzője, hogy képes automatizálni és egyszerűsíteni a teljes üzleti folyamatokat, ami értékes Dubsado-alternatívává teszi.

A Creatio a teljes értékesítési ciklus és a projektmenedzsment megoldáshoz szükséges potenciális ügyfelek, lehetőségek, megrendelések és számlák köré épül.

A Creatio legjobb funkciói

Üzleti folyamatok menedzsmentje: Megkönnyíti az üzleti folyamatok tervezését, végrehajtását és optimalizálását.

Értékesítési termelékenység: Ajánlatok, szerződések és megrendelések feldolgozásának munkafolyamatai intelligens értesítésekkel és riasztásokkal az értékesítési hatékonyság javítása érdekében.

Szolgáltatási hatékonyság: AI-alapú szolgáltatásigény-irányítás és -kezelés, valamint az ügynökök ütemtervének intelligens kezelése

Alacsony kódszükségletű funkciók: Lehetővé teszi a platform egyszerű testreszabását az egyedi üzleti igényeknek megfelelően.

Egységes adatbázis: Zökkenőmentes, osztályok közötti hozzáférést biztosít az ügyféladatokhoz.

A Creatio korlátai

A nem technikai felhasználók számára ez meredek tanulási görbét igényelhet.

A jelentések testreszabása egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

Creatio árak

Egyedi árazás

Creatio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

5. ManyRequests

via ManyRequests

A ManyRequests egyszerű, de hatékony módszert kínál a kérések kezelésére, és így kiemelkedő alternatívája a Dubsado-nak. Ez az ügyfélportál platform olyan vállalkozások számára készült, amelyek nagy mennyiségű szolgáltatási kérést vagy munkarendelést kezelnek.

A ManyRequests középpontjában a kérelemkezelő rendszer áll, amely egyszerűvé és hatékonnyá teszi a szolgáltatási kérelmek szervezését és nyomon követését.

A ManyRequests legjobb funkciói

Kérelmek kezelése: Megkönnyíti az összes szolgáltatási kérelem kezelését és nyomon követését.

White label funkciók: Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a felületet saját márkájukhoz igazítsák. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a felületet saját márkájukhoz igazítsák.

Ügyfélportál: Az ügyfeleknek egy külön teret biztosít a kérések elhelyezésére és nyomon követésére.

Automatizált számlázás és számlák kezelése: Számlázható óradíjakról szóló jelentéseket, fizetéseket és számlákat generál és nyomon követ, valamint automatikus emlékeztetőket küld. Integrálható a Stripe-pal.

Egyszerűsített ügyfél-bevonás: Testreszabható felvételi és fizetési űrlapok a hatékonyság javítása érdekében

A ManyRequests korlátai

Hasznos lenne, ha több kiterjedt harmadik féltől származó integrációs lehetőség állna rendelkezésre.

A mobil élmény nem feltétlenül olyan robusztus, mint a desktop verzióé.

ManyRequests árak

Alap: 99 USD/hó felhasználónként

Alap: 149 USD/hó felhasználónként

Pro: 249 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ManyRequests értékelések és vélemények

Nincs elérhető értékelés

6. Freshbooks

Via Freshbooks

A Freshbooks egy felhőalapú könyvelési megoldás, amely Dubsado alternatívájaként vívta ki helyét. Elsősorban kisvállalkozások és szabadúszók számára készült, akiknek egyszerű, intuitív módszerre van szükségük a számlák és kiadások kezeléséhez.

A Freshbooks egyik meghatározó eleme a pénzügyi menedzsment struktúrája, amely magában foglalja a számlázást, a kiadások nyomon követését, az online fizetéseket és az időkövetést.

A Freshbooks legjobb funkciói

Számlázás: Egyszerűsíti a professzionális megjelenésű számlák létrehozását és automatizálja az olyan feladatokat, mint az ismétlődő számlák és a fizetési emlékeztetők.

Költségkövetés: Segít nyomon követni az üzleti kiadásokat.

Dokumentáció: Az összes ajánlat, becslés és ügyfél-visszajelzés nyomon követése egy helyen

Időkövetés: Ez megkönnyíti a számlázható órák rögzítését és azok közvetlen feltüntetését a számlákon.

A Freshbooks korlátai

A fejlett számviteli funkciók más Dubsado alternatívákkal ellentétben korlátozottak lehetnek.

A készletkezelési funkciók hiánya problémát jelenthet a termékalapú vállalkozások számára.

Freshbooks árak

Lite: 7,60 USD/hó felhasználónként

Plusz: 13,20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 24 USD/hó felhasználónként

Válassza ki: Egyedi árazás

Freshbooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (880+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4400 értékelés)

További információ: Projektelszámolási szoftver a projekt ROI maximalizálásához

7. Honeybook

via Honeybook

A szabadúszók és kisvállalkozások számára tervezett Honeybook egy ügyfélkezelő platform, amely számlázási, szerződéses és ütemezési eszközöket kínál. A Dubsado egyik leghatékonyabb alternatívája, különösen azoknak a szolgáltató cégeknek, amelyek ügyfélfolyamataikat szeretnék egyszerűsíteni és időt megtakarítani.

A Honeybook fő jellemzője a projektmenedzsment struktúrája, amely integrálja a pénzügyek, a marketing automatizálás és a kommunikáció elemeit, hogy segítse a vállalkozásokat ügyfélkezelési feladataik hatékony elvégzésében.

A Honeybook legjobb funkciói

Ügyfélkezelés: Központosítja az összes Központosítja az összes ügyfélkommunikációt és dokumentumot, megkönnyítve ezzel a rendszerezést.

Automatizálás: Lehetővé teszi az adminisztratív feladatok automatizálását, például a számlák küldését vagy az e-mailek ütemezését.

Online szerződések és számlázás: Egyszerűsíti a szerződések és számlák ügyfeleknek történő elküldését.

Egyszerű ütemezés: Márkás oldalak időpontfoglaláshoz, egyedi üzenetekkel és emlékeztetőkkal

A Honeybook korlátai

Korlátozó lehet azoknak a felhasználóknak, akik fejlettebb projektmenedzsment eszközöket igényelnek.

A testreszabási lehetőségek nem olyan átfogóak, mint egyes felhasználók szeretnék.

Honeybook árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Essentials: 39 USD/hó felhasználónként

Prémium: 79 USD/hó felhasználónként

Honeybook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (630+ értékelés)

További információ: A legjobb Honeybook alternatívák és versenytársak

8. Plutio

via Plutio

A Plutio egy üzleti menedzsment platform, amely számos eszközt kínál, többek között projektmenedzsmentet, időkövetést és számlázást. A Dubsado alternatívájaként a Plutio fő vonzereje a sokoldalúsága, ami alkalmassá teszi szabadúszók és kisvállalkozások tulajdonosai számára.

A Plutio egyik egyedülálló tulajdonsága a testreszabható munkaterület, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a platformot igényeiknek megfelelően alakítsák ki.

A Plutio legjobb funkciói

Munkaterület testreszabása: Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a platformot saját működésükhöz igazítsák.

Projektmenedzsment: Átfogó eszközkészletet kínál projektek, feladatok és határidők kezeléséhez.

Ügyfélportál: Különleges teret biztosít az ügyfelek számára , ahol nyomon követhetik a projekt előrehaladását, megtekinthetik és kifizethetik a számlákat, és még sok más.

Találkozók kezelése: Testreszabható ütemezés automatizálással, hogy a legjobb időpontokat kínálja és visszaigazolásokat vagy emlékeztetőket küldjön.

Dokumentáció: Lehetővé teszi szerződések létrehozását, aláírását, tárolását és megosztását valós idejű értesítésekkel.

Felhasználóbarát űrlapok: Drag-and-drop űrlapok az ügyféladatok, aláírások és visszajelzések gyűjtéséhez.

A Plutio korlátai

Előnyös lenne a harmadik féltől származó eszközökkel való kiterjedtebb integrációs lehetőségek biztosítása.

A mobilalkalmazás felhasználói élménye javítható lenne.

Plutio árak

Egyéni: 19 USD/hó felhasználónként

Studio: 39 USD/hó felhasználónként

Ügynökség: 99 USD/hó felhasználónként

Plutio értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

9. Studio Ninja

via Studio Ninja

A Studio Ninja egy kifejezetten fotósok számára tervezett ügyfélkezelő szoftver. A platform foglalásokat, szerződéseket, ütemezést és fizetéseket kezel. A Dubsado alternatívájaként azoknak a fotósoknak ideális, akik a saját igényeikre szabott eszközt keresnek.

A Studio Ninja középpontjában a fotósok igényeire épülő struktúra áll, amelynek középpontjában a foglalások kezelése áll.

A Studio Ninja legjobb funkciói

Fotós üzletvezetés: Testreszabott eszközök a fotós üzletág minden területének kezeléséhez

Automatizált munkafolyamatok: Lehetővé teszi a fotósok számára az e-mailek, emlékeztetők, számlázás és egyéb feladatok automatizálását, ezzel időt takarítva meg és elkerülve a kihagyott feladatokat.

Online foglalás, számlázás és fizetés: Ez megkönnyíti a fotózások ütemezését és az online fizetések fogadását.

A Studio Ninja korlátai

Mivel ez egy niche eszköz, lehet, hogy nem alkalmas a fotózáson kívüli vállalkozások számára.

Egyes felhasználók számára kevésbé átfogónak tűnhet, mint az általánosabb üzleti menedzsment platformok.

Studio Ninja árak

Starter: 16 USD/hó felhasználónként

Pro: 27 USD/hó felhasználónként

Master: 40 USD/hó felhasználónként

Studio Ninja értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

További információ: Vállalkozói operációs rendszer szoftver vállalkozások számára

10. Bloom

via Bloom

A Bloom egy kreatív szakembereknek szóló CRM-platform, amely a foglalások kezelésére, a szerződések aláírására és a számlák kifizetésére összpontosít. Niche fókusza és funkciói miatt ez az egyik legvonzóbb Dubsado alternatíva a kreatív szakemberek számára.

A platformot kreatív projektmunkafolyamatok szem előtt tartásával hozták létre, és a kreatív szakemberek által gyakran végzett ügyfélkezelési feladatokra összpontosít.

A Bloom legjobb funkciói

Kreatív fókuszú CRM: Testreszabott eszközöket kínál a kreatív szakembereknek ügyfeleik és foglalásaik kezeléséhez.

Online foglalás: Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy közvetlenül online foglaljanak időpontot.

Számlázás és szerződéskötés: Egyszerűsíti a foglalások pénzügyi és szerződéses elemeit.

A Bloom korlátai

Mint speciális eszköz, funkciói csak a kreatív iparágban működő vállalkozások igényeit szolgálhatják ki.

A fejlett projektmenedzsment funkciók nem tartoznak az alapszolgáltatások közé.

Bloom árak

Starter: 9 USD/hó felhasználónként (minimum 3 hónapos elkötelezettség)

Standard: 22 USD/hó felhasználónként (minimum 3 hónapos elkötelezettség)

Standard: 39 USD/hó felhasználónként (minimum 3 hónapos elkötelezettség)

Bloom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

A következő lépés: üzleti menedzsment folyamatának egyszerűsítése a ClickUp segítségével

Új üzleti menedzsment megoldás vagy platform keresése az ügynökséged vagy vállalkozásod számára elsőre nyomasztó feladatnak tűnhet, de tekintsd ezt inkább lehetőségnek. Ez egy esély arra, hogy finomítsd a munkafolyamatokat, javítsd az ügyfélkapcsolatokat, és olyan eszközzel támogasd a csapatodat, amely valóban megfelel az igényeidnek.

Bár ezek a Dubsado alternatívák bármelyike megfelelhet Önnek, javasoljuk, hogy fedezze fel a ClickUp együttműködési és CRM platformjának további lehetőségeit. A ClickUp egyedülálló keverékét kínálja a projekt- és ügyfélkezelési funkcióknak, amelyek tökéletesen testreszabhatók az Ön munkafolyamatához. Úgy tervezték, hogy zökkenőmentes élményt nyújtson minden méretű csapatnak, segítve a feladatok nyomon követésében, az ügyfelek kezelésében és a folyamatok automatizálásában.

Akár adminisztratív munkatárs vagy, aki hatékonyabb ügyfélkezelést szeretne, akár projektmenedzser, aki jobb áttekinthetőséget szeretne a projektekben, próbáld ki ingyen a ClickUp-ot , hogy megnézd, ez lehet-e a megfelelő eszköz a céljaid eléréséhez.