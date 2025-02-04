A 9 legjobb fehér címkés marketing szoftver ügynökségek számára 2025-ben

A fehér címkés marketing szoftver egy SaaS termék, amely lehetővé teszi, hogy szakértői harmadik fél szolgáltatásokat kínáljon, saját márkanév alatt. Akár testreszabott teljesítményjelentéseket szeretne megosztani, akár további digitális marketing szolgáltatásokat szeretne átnevezni, a fehér címkés szoftver segíthet ebben.

Fedezze fel azokat az eszközöket és fehér címkés marketing szolgáltatásokat, amelyekkel ügyfeleinek egyetlen gombnyomással webhely-, közösségi média-, kereső- és e-mail-elemzéseket nyújthat. Vagy kínáljon kiegészítő fehér címkés szolgáltatásokat, például helyi SEO-t és potenciális ügyfelek generálását, anélkül, hogy további munkatársakat kellene felvennie vagy saját szoftvert kellene fejlesztenie.

Böngésszen az alábbiakban a digitális marketing ügynökségek számára elérhető legjobb fehér címkés szolgáltatások között!

Mit kell keresnie a fehér címkés marketing szoftverben?

A legjobb fehér címkés marketing szoftver kiválasztása közösségi média vagy digitális marketing ügynökségéhez bővítheti kínálatát és javíthatja szolgáltatásának általános vonzerejét. De ennyi választási lehetőség közül hogyan tudja, hol kezdje?

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell:

Intuitív felület: A fehér címkés szoftvernek egyensúlyt kell teremtenie a átfogó funkciók és az egyszerű navigáció között.

Testreszabás: Márkája egyedülálló, ezért eszközei is azoknak kell lenniük. Győződjön meg arról, hogy a fehér címkés szoftver elegendő teret biztosít Márkája egyedülálló, ezért eszközei is azoknak kell lenniük. Győződjön meg arról, hogy a fehér címkés szoftver elegendő teret biztosít a márkaépítéshez, a színvilághoz és a logókhoz . Az a célja, hogy az ügynöksége esztétikájába zökkenőmentesen illeszkedjen.

Jellemzők és funkcionalitás: A marketing sokrétű. A fehér címkés szoftverének a lehető legtöbb területet le kell fednie: SEO, közösségi média, e-mail marketing, tartalomkészítés és elemzés. Minél sokoldalúbb, annál jobb.

Ügyfélszolgálat: Még a leginkább felhasználóbarát fehér címkés marketing szoftverrel is előfordulhatnak akadályok. A gyors és reagálóképes csapat szakértői ügyfélszolgálata megkímélheti Önt a késedelmektől, amelyek elégedetlen ügyfelekhez vezetnek.

Árak: Minden pénztárcának megfelelő fehér címkés marketingeszköz található. A kihívás az, hogy megtalálja azt, amelyik hatékonyan egyensúlyozza a költségeket és a minőséget.

Ne feledje, a cél az, hogy javítsa szolgáltatásait, javítsa az ügyfelek élményét és ösztönözze a növekedést. Győződjön meg arról, hogy a fehér címkés marketing szoftvere minden követelménynek megfelel ✔️

A 9 legjobb fehér címkés marketing szoftver

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa!

A ClickUp segítségével egy átfogó marketing- és projektmenedzsment eszközkészletet kap egy all-in-one termelékenységi platformon. A feladatkövetéstől és az együttműködéstől a közösségi média projektmenedzsmentig, átfogó megközelítése a digitális marketing menedzsmenthez nehéz felülmúlni az ügynökségek és vállalkozások számára.

A ClickUp Marketing Agency Template segítségével könnyedén kezelhet több kampányt és ügyfelet, miközben egyetlen irányítópultról követheti nyomon az összes projektjét. Számtalan sablon közül választhat, így a szolgáltatások széles skáláját igényeihez igazíthatja (és növekedésével együtt bővítheti), többek között:

A ClickUp legjobb funkciói

Számos testreszabási lehetőség

Lehetőség emberek megjelölésére

Kiváló vállalati együttműködési eszközök

A ClickUp korlátai

A fehér címke csak az Enterprise csomagban érhető el.

A mobilalkalmazáson (még!) nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8323+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3752+ értékelés)

2. ActiveCampaign

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign fehér címkézése fiókok szerinti testreszabást kínál, így ügyfelei is élvezhetik a személyre szabott márkázás előnyeit.

A fehér címke minden Enterprise és bizonyos mértékben a Small Business fiókok számára is elérhető, és nem jár többletköltséggel.

Megváltoztathatja a domaint, kicserélheti a logót és módosíthatja a HTML/CSS-t, hogy valóban egyedi megjelenést kapjon. Ezenkívül gombokat adhat hozzá vagy távolíthat el, miközben eltávolíthatja az ActiveCampaign hivatkozásokat.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálat

Széles körű automatizálási funkciók

Zökkenőmentes integráció az alapvető alkalmazásokkal

Az ActiveCampaign korlátai

Az e-mail eszközök felhasználóbarátabbak lehetnének

Korlátozott e-mail jelentéskészítés

Nehéz integráció nem szabványos alkalmazásokkal

ActiveCampaign árak

Az ActiveCampaign többféle csomagot kínál. Az alábbiakban a Marketing csomag árait találja.

Plusz : 49 USD/hó 3 felhasználó számára

Professzionális : 149 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10 273+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2246+ értékelés)

Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!

3. SE Ranking

via SE Ranking

Az SE Ranking egy marketingügynökségek számára készült, sok funkcióval rendelkező praktikus eszköz. Ezek között megtalálható a SEO és PPC valós idejű ellenőrzése, segítség a közösségi médiában, weboldal-áttekintések és személyre szabható irányítópultok.

A fehér címkés SEO szoftver korlátlan számú jelentést biztosít, és lehetővé teszi a platform testreszabását a saját márkájához.

Barátbarát kialakításával és rengeteg erőforrásával a SE Ranking könnyen beilleszthető a mindennapi munkájába.

A SE Ranking legjobb funkciói

Hasznos bevezető képzések

Barátkozó irányítópultok

Segít a több ügyfél SEO-jával

A SE Ranking korlátai

Az alacsonyabb árú csomagok korlátozott nyomon követési lehetőségeket kínálnak.

Egyes felhasználók a backlink-ellenőrzés hibáiról panaszkodnak.

SE Ranking árak

Alapvető : 44 USD/hó

Pro : 87,20 USD/hó

Üzleti: 191,20 USD/hó

SE Ranking értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1187+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (269+ értékelés)

4. Metrics Watch

via Metrics Watch

Egyszerű felületével és átfogó e-mail jelentési eszközeivel a Metris Watch jó fehér címkés szoftverválasztás lehet digitális marketing szolgáltatásaihoz.

Lehetővé teszi, hogy kiválassza a színeket és a márkájú jelentéseket a logójával, majd azokat közvetlenül a választott e-mail címről elküldje.

Búcsút inthet a nehézkes PDF-eknek, bosszantó linkeknek és webes jelentéseknek. A Metrics Watch teljes marketingjelentéseket küld közvetlenül ügyfelei postaládájába.

A Metrics Watch legjobb funkciói

Egyszerű, gyors beállítás

Kiváló ügyfélszolgálat

Valós idejű riasztások

A Metrics Watch korlátai

Segítségre van szüksége az ügyfélszolgálattól az egyéni mutatók beállításához?

Korlátozott tervezési lehetőségek

Metrics Watch árak

Starter : 29 USD/hó

Pro : 50 USD/hó felhasználónként

Prémium : 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Metrics Watch értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

5. Semrush

via Semrush

A Semrush az egyik legjobb SEO ügynökségi szoftver a piacon. Számos funkciót kínál, többek között kulcsszó-kutatást, versenytársak elemzését, backlink-elemzést és weboldal-auditot. A Semrush-t minden méretű vállalkozás használja, a kis startupoktól a nagyvállalatokig.

A My Reports eszközön belül a vállalkozások fehér címkés jelentéseket hozhatnak létre a Google Search Console, a Google My Business, a Google Analytics és a Semrush eszközök integrált adataival.

A Semrush egy fehér címkés tartalomírási szolgáltatást is kínál, amelynek neve Marketplace, és amely külön áll a fő weboldaltól.

A Semrush legjobb funkciói

A legfontosabb forrás a kulcsszó-kutatáshoz és -ellenőrzéshez

Fantasztikus ügyfélszolgálat

Rengeteg ingyenes képzési forrás

A Semrush korlátai

Költséges, különösen a kiegészítőkkel együtt

Az ügynökségeknek és csapatoknak közös bejelentkezést kell használniuk.

Nem ideális olyan vállalkozások számára, amelyek regionális vagy helyi SEO-t követnek nyomon.

Semrush árak

Pro : 130 USD/hó

Guru : 250 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 500 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1755+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2112+ értékelés)

6. SocialPilot

via SocialPilot

A SocialPilot közösségi média menedzsment platform több platformon átívelő közösségi elemzések fehér címkés jelentéseit kínálja.

A Social Pilot sok közösségi média ügynökség számára elengedhetetlen platform. Lehetőséget kínál akár 500 bejegyzés egyszerre történő megtervezésére, natív AI segítségével gyorsan létrehozható bejegyzésekre, valamint a csapattagokkal és ügyfelekkel való együttműködésre, ami népszerű választássá teszi marketingkampányokhoz.

A fehér címkés PDF-jelentések részletes mutatókat tartalmaznak az összes közösségi tartalmáról, oldal vagy bejegyzés alapon.

A SocialPilot legjobb funkciói

Beépített mesterséges intelligencia a posztok egyszerű létrehozásához

Ésszerű árak

Számos közösségi média fiók kezelésére alkalmas

A SocialPilot korlátai

Külön jelentések minden közösségi média fiókhoz

A beállítás időigényes

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

A SocialPilot árai

Professzionális : 26 USD/hó

Kis csapat : 43 USD/hó

Ügynökség : 85 USD/hó

Agency+: 170 USD/hó

SocialPilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (581+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (358+ értékelés)

7. Sendible

via Sendible

A Sendible egy átfogó közösségi média menedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások, különösen az ügynökségek számára, hogy hatékonyan kezeljék és növeljék közösségi média jelenlétüket.

A Sendible White Label ügynökségeknek egyedi márkajelzést és domaint, valamint fejlett jelentéskészítő eszközöket biztosít. Emellett alkalmazásokat is beágyazhat a white label eszközébe, és élvezheti a zökkenőmentes integráció előnyeit.

A Sendible alapvetően lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen irányítópultról több platformon, többek között a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon és a LinkedInen is ütemezzék közösségi média bejegyzéseiket. A platform magában foglalja a közösségi médiában történő említések figyelését is.

A Sendible az ütemezés mellett átfogó közösségi médiafigyelő funkciókat is kínál. A felhasználók nyomon követhetik márkájuk említéseit a közösségi médiában, így azonnal reagálhatnak az ügyfelek kérdéseire és visszajelzéseire.

A Sendible együttműködési funkciókat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közösen dolgozzanak a közösségi média tartalmakon, biztosítva ezzel az egységes márkaüzenetet minden platformon.

A Sendible legjobb funkciói

Több fiókkal rendelkező ügynökségek számára ideális

Egyszerűen használható, nagyon intuitív

Teljes naptár előnézetek

A Sendible korlátai

Kicsit drága, nincs ingyenes verzió

Egyes felhasználók a LinkedIn és a Pinterest korlátozott funkcióiról számolnak be.

Az automatikusan ütemezett bejegyzések néha értesítés nélkül visszapattan

Sendible árak

Alkotó : 29 USD/hó

Traction : 89 USD/hó felhasználónként

White Label : 399 USD/hó felhasználónként

Egyedi terv: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Sendible értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (844+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (120+ értékelés)

8. OptinMonster

via OptinMonster

Az OptinMonster lead generáló eszköz segít ügynökségeknek, bloggereknek és vállalkozásoknak konverziós kampányokat építeni olyan weboldal-eszközökkel, mint a felugró ablakok, lebegő sávok, slide-in ablakok és beágyazott űrlapok.

A komoly elkötelezettség és konverziók érdekében tervezett szoftver minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy a látogatók érdeklődését fenntartsa webhelyén, például:

Lightbox felugró ablakok

Gamifikált kerekek

Földrajzi helyalapú célzás

Kilépési szándék felismerése

Oldalszintű célzás

Az OptinMonster nem kínál fehér címkés szolgáltatást, de fehér címkés eszközöket biztosít. Például testreszabhatja a műszerfalat a saját márkájával. Ezután adja hozzá logóját, ikonját, szövegét és színeit.

Az OptinMonster legjobb funkciói

Kivételes minőség

Rugalmas, testreszabható weboldal-eszközök

Könnyen használható

Az OptinMonster korlátai

Hiányzik a mobil eszközökre optimalizált reszponzív dizájn

Lehet, hogy várakozási időre kell számítani az ügyfélszolgálatnál

Korlátozott fehér címkés szolgáltatások

OptinMonster árak

Alap : 9 USD/hó

Plusz : 19 USD/hó

Pro : 29 USD/hó

Növekedés: 49 USD/hó

OptinMonster értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (83+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

9. Vendasta

via Vendasta

A Vendasta egy mesterséges intelligenciával támogatott fehér címkés szoftver, amely (nagyon) széles választékot kínál digitális marketingalkalmazásokból és megoldásokból, amelyeket az ügynökségek viszonteladhatnak.

A fehér címkés marketingplatform minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy termékeit saját márkanevével forgalmazzák, beleértve a számlázási, értékesítési, marketing és teljesítési eszközöket. Ez egy all-in-one fehér címkés megoldás azoknak a márkáknak, amelyek dedikált fehér címkés platformot keresnek.

Ha a legnagyobb választékot keresed a fehér címkés marketingeszközök közül, akkor élvezni fogod a végtelen lehetőségeket, többek között:

White label e-mail marketing

White label SEO eszközök

White label marketing automatizálás

White label weboldal-készítő

A Vendasta legjobb funkciói

Széles választék fehér címkés termékekből

Kiterjedt képzési könyvtár

Nagyon segítőkész csapat

A Vendasta korlátai

A háttérrendszer zavaros lehet

Több értékelő is közepes minőségűnek tartja egyes szolgáltatásokat.

Vendasta árak

Ingyenes

Alapvető szolgáltatások : 359 USD/hó + 500 USD bevezetési díj

Professzionális : 749 USD/hó + 750 USD bevezetési díj

Prémium : 1579 USD/hó + 1000 USD bevezetési díj

Egyedi: 3099 USD+/hó + bevezetés

Vendasta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (312+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (154+ értékelés)

Készítsen hatékony marketingkampányokat a ClickUp segítségével

A digitális környezet folyamatos fejlődésével a fehér címkés marketing szoftverek egyre fontosabbá válnak a versenyképes, skálázható és racionalizált szolgáltatások nyújtásában. Amikor projektjei egyre összetettebbé válnak, egy megbízható marketing erőforrás-kezelő szoftver segíthet Önnek mindent kézben tartani!

Növelje ügynöksége szolgáltatásainak színvonalát, javítsa ügyfelei élményét és ösztönözze a növekedést a ClickUp all-in-one termelékenységi platformjával. Testreszabható, együttműködési funkcióival és első osztályú fehér címkés eszközeivel a ClickUp átalakíthatja ügynöksége működését és növelheti márkája egyediségét.

Készen állsz egy zökkenőmentes, hatékony munkafolyamatra, végtelen testreszabási lehetőségekkel? Indítsd el még ma ingyenes munkaterületedet a ClickUp-ban!