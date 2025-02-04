A 9 legjobb fehér címkés marketing szoftver ügynökségek számára 2025-ben

A fehér címkés marketing szoftver egy SaaS termék, amely lehetővé teszi, hogy szakértői harmadik fél szolgáltatásokat kínáljon, saját márkanév alatt. Akár testreszabott teljesítményjelentéseket szeretne megosztani, akár további digitális marketing szolgáltatásokat szeretne átnevezni, a fehér címkés szoftver segíthet ebben.
Fedezze fel azokat az eszközöket és fehér címkés marketing szolgáltatásokat, amelyekkel ügyfeleinek egyetlen gombnyomással webhely-, közösségi média-, kereső- és e-mail-elemzéseket nyújthat. Vagy kínáljon kiegészítő fehér címkés szolgáltatásokat, például helyi SEO-t és potenciális ügyfelek generálását, anélkül, hogy további munkatársakat kellene felvennie vagy saját szoftvert kellene fejlesztenie.
Böngésszen az alábbiakban a digitális marketing ügynökségek számára elérhető legjobb fehér címkés szolgáltatások között!
Mit kell keresnie a fehér címkés marketing szoftverben?
A legjobb fehér címkés marketing szoftver kiválasztása közösségi média vagy digitális marketing ügynökségéhez bővítheti kínálatát és javíthatja szolgáltatásának általános vonzerejét. De ennyi választási lehetőség közül hogyan tudja, hol kezdje?
Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell:
- Intuitív felület: A fehér címkés szoftvernek egyensúlyt kell teremtenie a átfogó funkciók és az egyszerű navigáció között.
- Testreszabás: Márkája egyedülálló, ezért eszközei is azoknak kell lenniük. Győződjön meg arról, hogy a fehér címkés szoftver elegendő teret biztosít a márkaépítéshez, a színvilághoz és a logókhoz. Az a célja, hogy az ügynöksége esztétikájába zökkenőmentesen illeszkedjen.
- Jellemzők és funkcionalitás: A marketing sokrétű. A fehér címkés szoftverének a lehető legtöbb területet le kell fednie: SEO, közösségi média, e-mail marketing, tartalomkészítés és elemzés. Minél sokoldalúbb, annál jobb.
- Ügyfélszolgálat: Még a leginkább felhasználóbarát fehér címkés marketing szoftverrel is előfordulhatnak akadályok. A gyors és reagálóképes csapat szakértői ügyfélszolgálata megkímélheti Önt a késedelmektől, amelyek elégedetlen ügyfelekhez vezetnek.
- Árak: Minden pénztárcának megfelelő fehér címkés marketingeszköz található. A kihívás az, hogy megtalálja azt, amelyik hatékonyan egyensúlyozza a költségeket és a minőséget.
Ne feledje, a cél az, hogy javítsa szolgáltatásait, javítsa az ügyfelek élményét és ösztönözze a növekedést. Győződjön meg arról, hogy a fehér címkés marketing szoftvere minden követelménynek megfelel ✔️
A 9 legjobb fehér címkés marketing szoftver
1. ClickUp
A ClickUp segítségével egy átfogó marketing- és projektmenedzsment eszközkészletet kap egy all-in-one termelékenységi platformon. A feladatkövetéstől és az együttműködéstől a közösségi média projektmenedzsmentig, átfogó megközelítése a digitális marketing menedzsmenthez nehéz felülmúlni az ügynökségek és vállalkozások számára.
A ClickUp Marketing Agency Template segítségével könnyedén kezelhet több kampányt és ügyfelet, miközben egyetlen irányítópultról követheti nyomon az összes projektjét. Számtalan sablon közül választhat, így a szolgáltatások széles skáláját igényeihez igazíthatja (és növekedésével együtt bővítheti), többek között:
- Tartalomnaptár sablonok
- Marketing terv sablonok
- Marketingcsapat sablonok
- Közösségi média sablonok
- És még sok más!
A ClickUp legjobb funkciói
- Számos testreszabási lehetőség
- Lehetőség emberek megjelölésére
- Kiváló vállalati együttműködési eszközök
A ClickUp korlátai
- A fehér címke csak az Enterprise csomagban érhető el.
- A mobilalkalmazáson (még!) nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8323+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3752+ értékelés)
2. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign fehér címkézése fiókok szerinti testreszabást kínál, így ügyfelei is élvezhetik a személyre szabott márkázás előnyeit.
A fehér címke minden Enterprise és bizonyos mértékben a Small Business fiókok számára is elérhető, és nem jár többletköltséggel.
Megváltoztathatja a domaint, kicserélheti a logót és módosíthatja a HTML/CSS-t, hogy valóban egyedi megjelenést kapjon. Ezenkívül gombokat adhat hozzá vagy távolíthat el, miközben eltávolíthatja az ActiveCampaign hivatkozásokat.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Kiváló ügyfélszolgálat
- Széles körű automatizálási funkciók
- Zökkenőmentes integráció az alapvető alkalmazásokkal
Az ActiveCampaign korlátai
- Az e-mail eszközök felhasználóbarátabbak lehetnének
- Korlátozott e-mail jelentéskészítés
- Nehéz integráció nem szabványos alkalmazásokkal
ActiveCampaign árak
Az ActiveCampaign többféle csomagot kínál. Az alábbiakban a Marketing csomag árait találja.
- Plusz: 49 USD/hó 3 felhasználó számára
- Professzionális: 149 USD/hó 5 felhasználó számára
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (10 273+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2246+ értékelés)
Nézze meg ezeket az ActiveCampaign alternatívákat!
3. SE Ranking
Az SE Ranking egy marketingügynökségek számára készült, sok funkcióval rendelkező praktikus eszköz. Ezek között megtalálható a SEO és PPC valós idejű ellenőrzése, segítség a közösségi médiában, weboldal-áttekintések és személyre szabható irányítópultok.
A fehér címkés SEO szoftver korlátlan számú jelentést biztosít, és lehetővé teszi a platform testreszabását a saját márkájához.
Barátbarát kialakításával és rengeteg erőforrásával a SE Ranking könnyen beilleszthető a mindennapi munkájába.
A SE Ranking legjobb funkciói
- Hasznos bevezető képzések
- Barátkozó irányítópultok
- Segít a több ügyfél SEO-jával
A SE Ranking korlátai
- Az alacsonyabb árú csomagok korlátozott nyomon követési lehetőségeket kínálnak.
- Egyes felhasználók a backlink-ellenőrzés hibáiról panaszkodnak.
SE Ranking árak
- Alapvető: 44 USD/hó
- Pro: 87,20 USD/hó
- Üzleti: 191,20 USD/hó
SE Ranking értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1187+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (269+ értékelés)
4. Metrics Watch
Egyszerű felületével és átfogó e-mail jelentési eszközeivel a Metris Watch jó fehér címkés szoftverválasztás lehet digitális marketing szolgáltatásaihoz.
Lehetővé teszi, hogy kiválassza a színeket és a márkájú jelentéseket a logójával, majd azokat közvetlenül a választott e-mail címről elküldje.
Búcsút inthet a nehézkes PDF-eknek, bosszantó linkeknek és webes jelentéseknek. A Metrics Watch teljes marketingjelentéseket küld közvetlenül ügyfelei postaládájába.
A Metrics Watch legjobb funkciói
- Egyszerű, gyors beállítás
- Kiváló ügyfélszolgálat
- Valós idejű riasztások
A Metrics Watch korlátai
- Segítségre van szüksége az ügyfélszolgálattól az egyéni mutatók beállításához?
- Korlátozott tervezési lehetőségek
Metrics Watch árak
- Starter: 29 USD/hó
- Pro: 50 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 100 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Metrics Watch értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (1+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)
5. Semrush
A Semrush az egyik legjobb SEO ügynökségi szoftver a piacon. Számos funkciót kínál, többek között kulcsszó-kutatást, versenytársak elemzését, backlink-elemzést és weboldal-auditot. A Semrush-t minden méretű vállalkozás használja, a kis startupoktól a nagyvállalatokig.
A My Reports eszközön belül a vállalkozások fehér címkés jelentéseket hozhatnak létre a Google Search Console, a Google My Business, a Google Analytics és a Semrush eszközök integrált adataival.
A Semrush egy fehér címkés tartalomírási szolgáltatást is kínál, amelynek neve Marketplace, és amely külön áll a fő weboldaltól.
A Semrush legjobb funkciói
- A legfontosabb forrás a kulcsszó-kutatáshoz és -ellenőrzéshez
- Fantasztikus ügyfélszolgálat
- Rengeteg ingyenes képzési forrás
A Semrush korlátai
- Költséges, különösen a kiegészítőkkel együtt
- Az ügynökségeknek és csapatoknak közös bejelentkezést kell használniuk.
- Nem ideális olyan vállalkozások számára, amelyek regionális vagy helyi SEO-t követnek nyomon.
Semrush árak
- Pro: 130 USD/hó
- Guru: 250 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 500 USD/hó felhasználónként
- Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Semrush értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1755+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2112+ értékelés)
6. SocialPilot
A SocialPilot közösségi média menedzsment platform több platformon átívelő közösségi elemzések fehér címkés jelentéseit kínálja.
A Social Pilot sok közösségi média ügynökség számára elengedhetetlen platform. Lehetőséget kínál akár 500 bejegyzés egyszerre történő megtervezésére, natív AI segítségével gyorsan létrehozható bejegyzésekre, valamint a csapattagokkal és ügyfelekkel való együttműködésre, ami népszerű választássá teszi marketingkampányokhoz.
A fehér címkés PDF-jelentések részletes mutatókat tartalmaznak az összes közösségi tartalmáról, oldal vagy bejegyzés alapon.
A SocialPilot legjobb funkciói
- Beépített mesterséges intelligencia a posztok egyszerű létrehozásához
- Ésszerű árak
- Számos közösségi média fiók kezelésére alkalmas
A SocialPilot korlátai
- Külön jelentések minden közösségi média fiókhoz
- A beállítás időigényes
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
A SocialPilot árai
- Professzionális: 26 USD/hó
- Kis csapat: 43 USD/hó
- Ügynökség: 85 USD/hó
- Agency+: 170 USD/hó
SocialPilot értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (581+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (358+ értékelés)
7. Sendible
A Sendible egy átfogó közösségi média menedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások, különösen az ügynökségek számára, hogy hatékonyan kezeljék és növeljék közösségi média jelenlétüket.
A Sendible White Label ügynökségeknek egyedi márkajelzést és domaint, valamint fejlett jelentéskészítő eszközöket biztosít. Emellett alkalmazásokat is beágyazhat a white label eszközébe, és élvezheti a zökkenőmentes integráció előnyeit.
A Sendible alapvetően lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen irányítópultról több platformon, többek között a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon és a LinkedInen is ütemezzék közösségi média bejegyzéseiket. A platform magában foglalja a közösségi médiában történő említések figyelését is.
A Sendible az ütemezés mellett átfogó közösségi médiafigyelő funkciókat is kínál. A felhasználók nyomon követhetik márkájuk említéseit a közösségi médiában, így azonnal reagálhatnak az ügyfelek kérdéseire és visszajelzéseire.
A Sendible együttműködési funkciókat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy közösen dolgozzanak a közösségi média tartalmakon, biztosítva ezzel az egységes márkaüzenetet minden platformon.
A Sendible legjobb funkciói
- Több fiókkal rendelkező ügynökségek számára ideális
- Egyszerűen használható, nagyon intuitív
- Teljes naptár előnézetek
A Sendible korlátai
- Kicsit drága, nincs ingyenes verzió
- Egyes felhasználók a LinkedIn és a Pinterest korlátozott funkcióiról számolnak be.
- Az automatikusan ütemezett bejegyzések néha értesítés nélkül visszapattan
Sendible árak
- Alkotó: 29 USD/hó
- Traction: 89 USD/hó felhasználónként
- White Label: 399 USD/hó felhasználónként
- Egyedi terv: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
Sendible értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (844+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (120+ értékelés)
8. OptinMonster
Az OptinMonster lead generáló eszköz segít ügynökségeknek, bloggereknek és vállalkozásoknak konverziós kampányokat építeni olyan weboldal-eszközökkel, mint a felugró ablakok, lebegő sávok, slide-in ablakok és beágyazott űrlapok.
A komoly elkötelezettség és konverziók érdekében tervezett szoftver minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy a látogatók érdeklődését fenntartsa webhelyén, például:
- Lightbox felugró ablakok
- Gamifikált kerekek
- Földrajzi helyalapú célzás
- Kilépési szándék felismerése
- Oldalszintű célzás
Az OptinMonster nem kínál fehér címkés szolgáltatást, de fehér címkés eszközöket biztosít. Például testreszabhatja a műszerfalat a saját márkájával. Ezután adja hozzá logóját, ikonját, szövegét és színeit.
Az OptinMonster legjobb funkciói
- Kivételes minőség
- Rugalmas, testreszabható weboldal-eszközök
- Könnyen használható
Az OptinMonster korlátai
- Hiányzik a mobil eszközökre optimalizált reszponzív dizájn
- Lehet, hogy várakozási időre kell számítani az ügyfélszolgálatnál
- Korlátozott fehér címkés szolgáltatások
OptinMonster árak
- Alap: 9 USD/hó
- Plusz: 19 USD/hó
- Pro: 29 USD/hó
- Növekedés: 49 USD/hó
OptinMonster értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (83+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)
9. Vendasta
A Vendasta egy mesterséges intelligenciával támogatott fehér címkés szoftver, amely (nagyon) széles választékot kínál digitális marketingalkalmazásokból és megoldásokból, amelyeket az ügynökségek viszonteladhatnak.
A fehér címkés marketingplatform minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy termékeit saját márkanevével forgalmazzák, beleértve a számlázási, értékesítési, marketing és teljesítési eszközöket. Ez egy all-in-one fehér címkés megoldás azoknak a márkáknak, amelyek dedikált fehér címkés platformot keresnek.
Ha a legnagyobb választékot keresed a fehér címkés marketingeszközök közül, akkor élvezni fogod a végtelen lehetőségeket, többek között:
- White label e-mail marketing
- White label SEO eszközök
- White label marketing automatizálás
- White label weboldal-készítő
A Vendasta legjobb funkciói
- Széles választék fehér címkés termékekből
- Kiterjedt képzési könyvtár
- Nagyon segítőkész csapat
A Vendasta korlátai
- A háttérrendszer zavaros lehet
- Több értékelő is közepes minőségűnek tartja egyes szolgáltatásokat.
Vendasta árak
- Ingyenes
- Alapvető szolgáltatások: 359 USD/hó + 500 USD bevezetési díj
- Professzionális: 749 USD/hó + 750 USD bevezetési díj
- Prémium: 1579 USD/hó + 1000 USD bevezetési díj
- Egyedi: 3099 USD+/hó + bevezetés
Vendasta értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (312+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (154+ értékelés)
Készítsen hatékony marketingkampányokat a ClickUp segítségével
A digitális környezet folyamatos fejlődésével a fehér címkés marketing szoftverek egyre fontosabbá válnak a versenyképes, skálázható és racionalizált szolgáltatások nyújtásában. Amikor projektjei egyre összetettebbé válnak, egy megbízható marketing erőforrás-kezelő szoftver segíthet Önnek mindent kézben tartani!
Növelje ügynöksége szolgáltatásainak színvonalát, javítsa ügyfelei élményét és ösztönözze a növekedést a ClickUp all-in-one termelékenységi platformjával. Testreszabható, együttműködési funkcióival és első osztályú fehér címkés eszközeivel a ClickUp átalakíthatja ügynöksége működését és növelheti márkája egyediségét.
Készen állsz egy zökkenőmentes, hatékony munkafolyamatra, végtelen testreszabási lehetőségekkel? Indítsd el még ma ingyenes munkaterületedet a ClickUp-ban!