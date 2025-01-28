A 10 legjobb Google Analytics alternatíva a webhelystatisztikák jelentéséhez 2025-ben

Ha olyan weboldalt szeretne, amely a kattintásokat konverziókká alakítja és elősegíti vállalkozása növekedését, akkor figyelnie kell a webelemzésre.

A Google Analytics 2005-ös bevezetése óta a legnépszerűbb elemző eszköz, de messze nem tökéletes. A Google legújabb verziója, a GA4, adateltérésekkel, hiányzó mutatókkal és komoly adatvédelmi aggályokkal küzd. Ezért sok webhelytulajdonos keresi a megfelelő, fejlett elemző alternatívákat.

Ha a 2024-es év legjobb Google Analytics alternatíváit keresi, vegye fontolóra ezt a tíz kiváló webelemző eszközt, amelyet összeállítottunk.

Mit kell keresnie a Google Analytics alternatíváiban?

Ha szeretné nyomon követni webhelye forgalmát, optimalizálni ügyfelei utazását, valamint maximalizálni konverzióit és eladásait, akkor a Google Analytics alternatíváinak rendelkezniük kell az alábbi öt kulcsfontosságú funkcióval:

Adatvédelem és megfelelés: Szüksége lesz egy olyan webelemző eszközre, amely prioritásként kezeli a felhasználók adatainak védelmét és megfelel az adatvédelmi törvényeknek. Keressen olyan eszközöket, amelyek anonimizálják az adatokat, és lehetővé teszik, hogy Ön ellenőrizze a webhely látogatóitól gyűjtött adatokat. Adatok pontossága: Keresse meg a potenciális elemző eszközben azokat a funkciókat, mint például a valós idejű adatfrissítések és az intelligens adatmintavétel, amelyek biztosítják, hogy a platformról kapott információk megbízhatóak és felhasználhatóak legyenek. Testreszabási lehetőségek: Legalább egyéni jelentéseket kell tudnia beállítani. Még jobb, ha egyéni elemzési irányítópultot hozhat létre, hogy könnyen és gyorsan nyomon követhesse a számára legfontosabb mutatókat. Felhasználóbarát felület: A választott elemzési platform felhasználói felületének meg kell könnyítenie a kvantitatív adatokhoz való hozzáférést és azok megértését, még azoknak a csapattagoknak is, akik nem rendelkeznek kiterjedt technikai ismeretekkel. Integrációs lehetőségek: Keressen olyan Google Analytics alternatívákat, amelyek integrálhatók a tartalomkezelő rendszereivel, e-kereskedelmi platformjaival és hirdetési hálózataival. Ez egy remek módszer az adatok központosítására és az online mutatók átfogóbb megtekintésére.

A legjobb Google Analytics alternatívák az Ön szervezetétől és az online jelenlétével kapcsolatos marketingcéljaitól függenek. A listán szereplő Google Analytics alternatívák közül sok ingyenes csomagot vagy ingyenes próbaverziót kínál. Ezek kiválóan alkalmasak arra, hogy kipróbálja a különböző elemzési megoldások funkcióit, és megnézze, melyik webelemző eszköz működik a legjobban az Ön számára.

A 10 legjobb Google Analytics alternatíva

1. Semrush

A Semrush segítségével

A Semrush a Google Analytics alternatívája, amely elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy egy all-in-one digitális marketing eszközzé váljon. A platform kiemelkedik keresőmotor-optimalizálási (SEO) és tartalommarketing eszközeivel. Ez egy remek választás, ha olyan elemzési alternatívákat keres, amelyek segítenek tartalmának fejlesztésében és a versenytársak ellenőrzésében is.

A Semrush legjobb funkciói

Ez az elemzési platform átfogó kulcsszó-kutatási eszközöket is kínál, amelyek segítségével értékes kulcsszavakat találhat webhelyéhez vagy tartalomkészítési feladatokhoz.

Kiváló versenytárs-elemzés, amelynek segítségével azonosíthatja, hogy a versenytársai milyen kulcsszavakat és visszautaló linkeket használnak, vagy akár azt is, hogy hogyan kezelik online hirdetési kampányaikat.

Kiváló webhely-ellenőrző funkció, amely átvizsgálja webhelyét SEO-problémák, például hibás linkek után, majd megmondja, mit kell tennie azok javítása érdekében.

A Semrush korlátai

Az adatok gyakran egy vagy több nap késéssel frissülnek, ezért ne számítson valós idejű információkra.

Egyes felhasználók szerint a jelentések részletesebbnek is lehetnének.

Semrush árak

Pro: 129,95 USD/hó

Guru: 249,95 USD/hó

Üzleti: 499,95 USD/hó

Semrush értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

2. Mixpanel

A Mixpanel segítségével

A Mixpanel egy elemzési platform, amely segít a szervezeteknek nyomon követni és elemezni a felhasználók digitális platformjaikkal, például weboldalaikkal vagy alkalmazásaikkal való interakcióit. A Mixpanel felhasználói viselkedéssel kapcsolatos betekintésével a szervezetek jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhatnak termékeikkel és felhasználói élményeikkel kapcsolatban.

Ez az egyik kevés Google Analytics alternatíva, amely megmutatja, mit csinálnak a felhasználói, és segít megérteni, miért csinálják azt.

A Mixpanel legjobb funkciói

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést vagy eseményeket webhelyén, beleértve a regisztrációkat, a funkciók használatát, a gombok kattintásait és egyebeket, hogy megértse, hogyan viszonyulnak a felhasználók termékeihez.

A tölcsérelemzés segítségével vizualizálhatja azokat az adatokat, amelyek a felhasználók első kattintásától a legfontosabb konverziós pontig vezető lépésekről szólnak.

Betekintést nyújt abba, hogy a felhasználók hol lépnek ki a konverziós tölcsérből, és hol optimalizálhatja az ügyfélútjukat.

Kiváló A/B tesztelési lehetőségek, amelyekkel tesztelheti a digitális platformjain végzett változtatásokat és variációkat. Ezután mérheti ezeknek a változtatásoknak a hatását a felhasználói elkötelezettségre, a konverziókra és egyebekre.

A Mixpanel korlátai

A felhasználói felület nem túl intuitív, ezért számítson arra, hogy ennek a Google Analytics alternatívának a megtanulása időbe telik.

Mixpanel árak

Starter: Ingyenes

Növekedés: 20 dollártól/hó

Vállalati: 833 USD/hó-tól

Mixpanel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

3. Clicky

A Clicky segítségével

A Clicky egy webelemző eszköz, amely valós idejű webhelyelemzést biztosít a szervezetek számára. Mivel valós idejű adatokat szolgáltat, a Clicky különösen hasznos azoknak a szervezeteknek, amelyeknek azonnal reagálniuk kell a felhasználói interakciókra, például az e-kereskedelmi és híroldalaknak.

A Clicky legjobb funkciói

A valós idejű adatkövetési képességeiről ismert Clicky lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a webhely tevékenységét, amint az megtörténik.

A kiváló, testreszabható irányítópultok a legfontosabb mutatókat jelenítik meg, így személyre szabott irányítópultokat tervezhet a forgalmi trendekről, a legnépszerűbb oldalakról és egyebekről szóló információkkal.

A hőtérképek vizuálisan ábrázolják, hogy a felhasználók hol kattintanak a webhelyén, így megértheti interakcióikat, és az adatok alapján optimalizálhatja a webhely kialakítását.

A Clicky korlátai

A felhasználói felület elavult. Bár ez kisebb vállalkozások számára megfizethető alternatívája lehet a Google Analyticsnek, a nagyvállalatok számára érdemesebb lehet egy korszerűbb megoldás.

Clicky árak

Egy webhely esetén ingyenes

Pro: 9,99 USD/hó

Pro Plus: 14,99 USD/hó

Pro Platinum: 19,99 USD/hó

Egyedi: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Clicky értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (4+ értékelés)

4. Adobe Analytics

Az Adobe Analytics segítségével

Az Adobe Experience Cloud csomag részét képező Adobe Analytics egy átfogó webelemző platform. Segítségével a szervezetek könnyedén mérhetik és elemezhetik webhelyeik és marketingtevékenységeik adatait. Az Adobe Analytics egy olyan megoldás, amelyet gyakran használnak nagyobb szervezetek vagy olyanok, akik fejlett elemzési funkciókra van szükségük.

Az Adobe Analytics legjobb funkciói

Átfogó adatgyűjtés webhelyéhez, mobilalkalmazásához, közösségi média csatornáihoz, e-mail kampányaihoz, Google hirdetéseihez és egyebekhez.

A valós idejű adatok lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse a történéseket, miközben azok zajlanak, és azonnal reagáljon a változó felhasználói viselkedésre.

A kiváló útvonalelemzés mélyebb betekintést nyújt abba, hogy a felhasználók hogyan jutnak el webhelyére vagy alkalmazásába, beleértve azt is, hogy hol hagyják abba az utazást.

Az Adobe Analytics korlátai

Ez a Google Analytics alternatíva az egyik legdrágább lehetőség, ezért a kisebb szervezetek számára megfizethetetlen lehet.

Az Adobe Analytics árai

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adobe Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (990+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

5. Matomo

Via Matomo

A Matomo egy nyílt forráskódú webelemző platform. Ez az egyetlen olyan Google Analytics alternatíva, amely saját szerveren fut. Ez azt jelenti, hogy teljes ellenőrzése van az adatgyűjtés felett, mivel azt a saját szerverein tárolja.

A Matomo egy olyan elemzési alternatíva, amely elkötelezett az adatvédelem iránt.

A Matomo legjobb funkciói

Saját szerveren futó megoldás, így teljes ellenőrzése van az elemzési adatok felett és azok tárolási helye felett. Nem kell megosztania az adatait egy nagyvállalattal, amely azokat saját marketing céljaira felhasználhatja.

Magasan testreszabható, lehetővé téve célok, egyedi események és adatszegmentálás beállítását, így akkor is megszerezheti a szükséges adatokat, ha egyedi követési követelményei vannak.

A Matomo az adatbiztonságra és az adatvédelemre való összpontosításáról ismert, így a felhasználók anonimizálhatják IP-címüket vagy leiratkozhatnak a nyomon követésről, miközben továbbra is megfelelnek a GDPR, a CCPA és más szigorú adatvédelmi előírásoknak.

A Matomo korlátai

Lassú lehet, különösen nagyobb adathalmazok kezelése esetén, ezért nagyobb szervezetek számára nehézkesnek bizonyulhat.

Matomo árak

Ingyenes és nyílt forráskódú csomagok elérhetők.

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Matomo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

6. Hotjar

A Hotjar segítségével

A Hotjar egy könnyen használható kvantitatív elemző eszköz, amely segít a szervezeteknek megérteni a webhely látogatóinak viselkedését. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint hőtérképek, munkamenet-felvételek, felmérések és visszajelzés-gyűjtő eszközök.

A felhasználóbarát platform kiváló ingyenes csomaggal rendelkezik, így ésszerű alternatívája a Google Analyticsnek kisebb vállalkozások és webhelytulajdonosok számára.

A Hotjar legjobb funkciói

Kiváló munkamenet-felvételek, amelyek segítségével részletesen megismerheti a felhasználók webhelyén tanúsított viselkedését, beleértve a követett útvonalakat, a kattintásokat és az esetleges problémákat.

Különböző eszközök a felhasználói visszajelzések gyűjtéséhez, beleértve a helyszíni felméréseket és visszajelzési űrlapokat, hogy jobban megérthesse közönségét, és meglássa, hogyan javíthatja az élményüket.

A tölcsérelemzés segítségével nyomon követheti a felhasználók viselkedését, ahogy haladnak előre az értékesítési tölcsérben, így betekintést nyerhet abba, hogy hol lépnek ki az ügyfélútból, és mit tehet a konverziós arányok javítása érdekében.

A Hotjar korlátai

A hő térképek az elmúlt 30 napra korlátozódnak.

Egyes felhasználók szerint a hőtérképek nem mindig pontosak.

Hotjar árak

Alapszintű: Ingyenes

Plusz: 39 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Ár: 389 USD/hó

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (490+ értékelés)

7. Piwik

A Piwik segítségével

A Piwik egy nyílt forráskódú elemzési megoldás, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket a webhelyek felhasználói viselkedésének nyomon követésében. Számos, az adatok gyűjtéséhez és elemzéséhez szükséges szabványos eszközt kínál, de kiemelt figyelmet fordít az adatok védelmére.

A Piwik az egyetlen önállóan üzemeltetett Google Analytics alternatíva, így teljes mértékben megőrizheti az adatok tulajdonjogát, miközben megfelel a GDPR és más adatvédelmi előírásoknak.

A Piwik legjobb funkciói

A Piwik egy önállóan üzemeltetett webelemző platform, amely kiváló adatvédelmi lehetőségeket kínál az érzékeny ügyféladatok számára, miközben lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy teljes ellenőrzést gyakoroljanak az adatgyűjtés felett.

A valós idejű elemzési nyomon követés lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy a webhely tevékenységét az esemény bekövetkeztekor lássák, és gyorsan reagáljanak az esetleges problémákra.

Nagyon jó elemzési műszerfal-testreszabási lehetőségek, így megszerezheti a szervezetének leginkább releváns adatokat, és a céljainak nyomon követésére koncentrálhat.

A Piwik korlátai

A Google Analytics alternatívái közül az egyik, amely integrációs képességeit tekintve viszonylag korlátozott, összehasonlítva más lehetőségekkel.

A vállalati csomagok gyorsan drágává válhatnak.

A Piwik árai

Alap: Örökre ingyenes

Vállalati: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Piwik értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15+ értékelés)

8. Fathom

Via Fathom

A Fathom egy webelemző szoftver, amely a Google-hoz hasonlóan betekintést nyújt a webhely forgalmába és a látogatók viselkedésébe. A Fathom azonban elkötelezett a személyes adatok tiszteletben tartása, a GDPR betartása és az adatok minimalizálása iránt. Ez kiváló választás azoknak a szervezeteknek, amelyek a felhasználói viselkedésről szeretnének betekintést nyerni anélkül, hogy veszélyeztetnék a magánéletet.

A Fathom legjobb funkciói

A magánélet védelmére összpontosító webelemző platform nem használ cookie-kat és nem követ nyomon személyes adatokat, így azoknak a szervezeteknek is megfelel, amelyek tiszteletteljes adatgyűjtést szeretnének gyakorolni, harmadik felek általi nyomon követés nélkül.

Az egyszerű, felhasználóbarát felületnek köszönhetően a webhelyelemzés könnyen elvégezhető.

Egy könnyű szkript, amely nem lassítja webhelye teljesítményét, így az elemző eszköz nem lesz kedvezőtlen hatással oldalának rangsorolására.

A Fathom korlátai

Az elemző eszközben néha kissé bonyolult megtalálni a szükséges információkat, ezért készüljön fel arra, hogy eleinte egy kicsit keresgélnie kell.

Fathom árak

30 napos ingyenes próba

14 USD/hó, havi 100 000 oldalmegtekintésig

24 USD/hó, havi 200 000 oldalmegtekintésig

44 USD/hó, havi 500 000 oldalmegtekintésig

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (10+ értékelés)

9. Heap

Via Heap

A Heap egy weboldalak és mobilalkalmazások számára készült elemző eszköz, amely számos funkcióval segíti a szervezeteket a felhasználói viselkedés megértésében. Az elemző szoftver felhasználóbarát jellegéről ismert, ezért népszerű választás azoknak a szervezeteknek, amelyek digitális betekintési platformra van szükségük, anélkül, hogy túl sok technikai ismeretre lenne szükségük.

A Heap legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas eseménykövetésre, így automatikusan rögzítheti és elemezheti a webhelyén zajló felhasználói interakciókat, és visszamenőlegesen is elemezheti az adatokat.

A jó megtartási elemző eszközök segítenek mérni a felhasználók megtartását az idő függvényében, például azt, hogy a felhasználók milyen gyakran térnek vissza a webhelyére vagy alkalmazásába, valamint a hosszú távú felhasználói elkötelezettség mintáit.

A vizualizációs eszközök megkönnyítik az információk közlését és a webhelyadatok megosztását az érdekelt felekkel.

A Heap korlátai

Ez az elemző eszköz meglehetősen sok képzést igényel a rendelkezésre álló funkciók megértéséhez, ezért a bevezetése időbe telhet.

Korlátozott számú oktatóanyag áll rendelkezésre

Heap árak

Ingyenes csomag elérhető

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Heap értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

10. Woopra

A Woopra segítségével

A Woopra egy olyan elemzési megoldás, amelyet azok a szervezetek használnak, amelyek mélyebb szinten szeretnék megérteni és megszólítani a közönségüket. Betekintést nyújt a digitális csatornákon, például weboldalakon vagy mobilalkalmazásokban megnyilvánuló ügyfélviselkedésbe, és segít javítani az ügyfélélményt.

A Woopra legjobb funkciói

Egyedi eszközök, mint például a részletes ügyfélprofilok, amelyek kvantitatív és kvalitatív adatokat kombinálnak, hogy átfogó képet adjanak arról, hogyan interagálnak az ügyfelek a szervezet digitális lábnyomával.

Kiváló integrációs lehetőségek, így összekapcsolhatja marketing- és CRM-eszközeivel , hogy átfogóbb képet kapjon a felhasználói adatokról.

A tölcsérelemző eszközök segítségével nyomon követheti a felhasználók útját, és azonosíthatja, mikor lépnek ki vagy hajtanak végre kívánt műveleteket, így finomíthatja az ügyfélútvonalat és javíthatja a felhasználói élményt.

A Woopra korlátai

A testreszabható irányítópult nem túl felhasználóbarát, és egyesek számára kissé elavultnak tűnhet.

Woopra árak

Alapvető: Ingyenes

Pro: 999 USD/hó

Vállalati: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Woopra értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

Készítsen részletes irányítópultokat, és könnyedén adjon hozzá kártyákat a sprint pontok előrehaladásának, az állapotok szerinti feladatoknak és a nézetek szerinti hibáknak a megtekintéséhez.

Talán már ismeri (és szereti!) a ClickUp projektmenedzsment eszközt. A platform képességei kiterjednek a vizuális projektmenedzsmentre is, és értékes eszköz lehet a webhelyelemzések nyomon követéséhez.

A ClickUp nem kínál natív webelemzési funkciókat, de kiválóan alkalmas kivételes adatvizualizációk létrehozására a műszerfalai és ingyenes elemzési sablonjai segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével a webelemző platform adatai jobb adatvizualizáció révén hasznos információkká alakíthatók. Egyedi Dashboardokat hozhat létre, amelyek a beérkező adatokat vizuálisan vonzó és könnyen érthető formátumban jelenítik meg.

A ClickUp Dashboards táblázatok, grafikonok, táblázatok és widgetek segítségével jelenítheti meg a KPI-ket, így könnyedén hozhat adat alapú döntéseket a felhasználói élmény javítása érdekében.

A ClickUp számos előre elkészített sablont is kínál, amelyek segítségével az adatokból döntéseket hozhat. Például a ClickUp Analytics Report Template sablon segítségével megértheti az adatokban rejlő trendeket és mintákat, így mélyebb betekintést nyerhet a felhasználói útvonalba. A ClickUp Data Analysis Report Template sablon pedig kiválóan alkalmas arra, hogy gyorsan összegyűjtse az adatokból nyert információkat, és azokat könnyen olvasható formátumban megossza az érdekelt felekkel.

Kezdje el webhelye elemzését világosabb adatokkal és folyamatokkal

Miután kiválasztotta a szervezetének legmegfelelőbb Google Analytics alternatívát 2024-re, csatlakoztassa az elemző eszközt a ClickUp fiókjához.

A ClickUp zökkenőmentesen integrálható több ezer alkalmazással és szolgáltatással, így egyetlen központi helyet hozhat létre a felhasználói adatok kezelésére, elemzésére és feldolgozására. Ez egy remek módszer az információk központosítására és megosztására a csapattal, hogy jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhasson.

Készen áll arra, hogy webelemzését a következő szintre emelje anélkül, hogy a Google Analytics-re támaszkodna? Hozzon létre még ma egy ClickUp-fiókot, és nézze meg, hogyan segíthet abban, hogy jobb élményt nyújtson online közönségének.