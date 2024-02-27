A 10 legjobb Clockify integráció az időkövetéshez 2025-ben

Ha megnézi a legjobb időgazdálkodási eszközök listáját, valószínűleg a Clockify-t találja majd az első vagy az elsők között. Ez egy egyszerű, de elegáns időkövető eszköz, amely jól működik minden feladat, lista és projekt nyomon követéséhez, amin dolgozik.

Az egyik ok, amiért sokan értékesnek tartják a Clockify-t, az a Clockify integrációk széles skálája. Ezek az integrációk lehetővé teszik a csapatának, hogy összekapcsolja a Clockify időzítőt projektmenedzsment platformokkal, számviteli szoftverekkel és más alkalmazásokkal és eszközökkel.

Az ügynökségi időkövetéstől kezdve egészen a személyes teendőlistáján való időmegtakarításig, ezek az eszközök életmentőek lehetnek. Ha szeretné összekapcsolni a Clockify-t kedvenc alkalmazásaival, ezek a legjobb integrációk, amelyekkel gyorsan a helyes útra léphet. ?

Mit kell keresnie egy Clockify integrációban?

Természetesen számos alkalmazást és platformot összekapcsolhat a Clockify időbejegyzéseivel. De csak a legjobb integrációk rendelkeznek ezekkel a közös funkciókkal, amelyek segítenek optimalizálni munkáját és termelékenységét:

Természetes integráció: Az új Clockify időbejegyzések és a meglévő nyomkövetők megtekintése egyaránt könnyen elvégezhető az Ön által használt alkalmazáson belül, például az idő nyomon követése közvetlenül a projektjeiben.

Könnyű használat: Csapatainak a kezdetektől fogva könnyen tudniuk kell használni a Clockify klienst, hogy minden felhasználó bármikor létrehozhasson új időbejegyzést, amikor nyomon kell követnie a projekt vagy feladat termelékenységét.

Automatizálási lehetőségek: Ahelyett, hogy mindig manuálisan kellene kattintani a Clockify indító órájára, a felhasználóknak lehetőségük kell lennie automatizálni a futó óra létrehozását és az időkövetést bármely projektben vagy feladatban.

Elemzési lehetőségek: Az új időbejegyzéseknek nyomon követhetőnek és kereshetőnek kell lenniük, hogy a felhasználók jobban megértsék az új feladatra vagy projektre fordított idejüket.

Gyorsan jegyzeteljen, kövesse nyomon az időt, és alakítsa a bejegyzéseket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet a ClickUp Chrome kiterjesztés segítségével.

Mindenekelőtt a megfelelő Clockify integrációnak segítenie kell abban, hogy a lehető legkevésbé kelljen kontextust váltania. Ha hatékonyabban tudja használni és elemezni kedvenc alkalmazásait, jobban beoszthatja az idejét a munka elvégzéséhez.

A 10 legjobb Clockify integráció

Ideje munkához látni. Az alábbi integrációk mindegyike segíthet jobban nyomon követni a munkáját, rögzíteni a legfontosabb termelékenységi alkalmazásokon töltött időt, és növelni a termelékenységét bármely projektben, amit megcsinál.

Kövesse nyomon a projektekre fordított időt a ClickUp-ban, ahol több nézetben kezelheti a projekteket, és mindig naprakész lehet a feladataival kapcsolatban.

A ClickUp Clockify integrációja egyszerre egyszerű és elegáns. A Google Chrome böngészőn keresztül minden tervezeti szintű felhasználó egyetlen felületen követheti nyomon az egyes új projektekre vagy eseményekre fordított időt. A nyomon követés után új címkét adhat hozzá, vagy közvetlenül a Clockify-ban kereshet az egyes időbejegyzések között.

De ennek a projektmenedzsment eszköznek a lista élén való megjelenésének oka ennél mélyebb: saját nyomonkövetési képességekkel rendelkezik. A ClickUp Time Management segítségével a felhasználók teljes mértékben belső időkövetést hozhatnak létre. A munkaterületén bármely esemény tényleges idejét becsülheti és nyomon követheti.

Vegyük példának a ClickUp Project Time Tracking alkalmazást. Minden feladatnál létrehozhat egy időbejegyzést, amely pontosan rögzíti, hogy mennyi időt töltött el vele. A címkék kezelésével meg is adhatja, hogy egy adott feladatban mire fordította az idejét.

Emellett hozzáférhet az időgazdálkodási sablonokhoz, amelyeket kifejezetten azért terveztek, hogy segítsenek optimalizálni és automatizálni a termelékenységét egy nagyobb munkaterületen belül. Miután létrehozta őket, a sablonokat az egész munkaterületen lemásolhatja, hogy minden ügyfélnél jól kihasználja az idejét.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Nem egy dedikált időkövető szoftver, ami egyes felhasználók számára bonyolulttá teheti a ClickUp munkaterületre való bekapcsolódást.

A Clockify integrációval létrehozott időbejegyzések nem érhetők el a ClickUp platformon.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Notion

A Notion segítségével

A Notion célja a munkád szervezése. A napi tervező alkalmazás segít minden méretű csapatnak dokumentumok létrehozásában, feladatok kezelésében, jegyzetek készítésében és a központi célok köré történő szervezésben. Időkövető integrációja biztosítja, hogy a Clockify klienssel nyomon követhesd az egyes jegyzetekre fordított időt, és jelentéseket készíthess az időbeosztásodról és a termelékenységi trendekről.

A Notion legjobb funkciói

Az időkövetés egyetlen gombnyomással lehetséges, így kevesebb kattintással jelölheti meg jegyzetét időbélyeggel.

A Notion egyszerű felülete kiterjed a Clockify integrációjára is, így a bevezetés egyszerű és felhasználóbarát.

Fejlett együttműködési funkciók, amelyek segítenek bevonni bárkit, az új csapattagoktól az új ügyfelekig.

A Notion korlátai

A Clockify nem érhető el a Notion összes funkciójában, például a feladatokban és a dokumentumokban.

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott, mind a Notion, mind a Clockify integráció esetében.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4800+ értékelés)

3. Asana

Az Asana segítségével

Az egyik legnépszerűbb feladatkezelő megoldás saját Clockify integrációval büszkélkedhet. Telepítse a Clockify böngészőbővítményt, és könnyebben nyomon követheti az Asana-ban végzett összes munkáját, hogy csapata jobban megtervezhesse a munkaterhelését és kapacitását.

Az Asana legjobb funkciói

A Clockify teljes integrációja az Asana asztali és alkalmazásalapú verzióival

Természetes, projekt szintű integráció: a Clockify automatikusan kiválasztja a feladatot, amelyhez a feladat tartozik, és a nyomon követett időt hozzárendeli ahhoz a projekthez.

Egy kattintással elindítható integráció, amely megkönnyíti a kezdést

Az Asana korlátai

Csak feladat alapú nyomon követés: az új Asana projektek nyomon követése nehéz lehet, amíg a projektekhez tartozó feladatok ki nem kerülnek.

Lehetséges zavar a belső időkövetési funkciók miatt, amelyek a felhasználói felületen a Clockify integráció mellett jelennek meg.

Asana árak

Alapszintű

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

4. Google Naptár

A Google Naptár segítségével

Az egyes iparágak szakemberei egyre gyakrabban használják a Google Naptárat nemcsak a megbeszélésekhez, hanem a termelékenységük tervezéséhez is. Ezzel a Shopify integrációval megteheti a következő lépést ebben a folyamatban: biztosíthatja, hogy a napi munkájára fordított tényleges idő megegyezzen a tervezett idővel.

A Google Naptár legjobb funkciói

Kövesse nyomon az egyes események időtartamát a Google Naptárban, hogy átfogó jelentéseket készíthessen napi munkájáról és megbeszéléseiről.

Készítsen jelentéseket a Clockify-ban a megbeszéléseiről, beleértve a megbeszélések típusainak kategorizálását az alkalmazáson belül.

Kezeljen egyszerre több naptárprojektet a Spotify webalkalmazásán keresztül.

A Google Naptár korlátai

A Clockify webes kliensének naptári időkövetése lineáris jelentésre korlátozódik, ami megnehezítheti a mélyreható elemzéseket.

Az időkövetés zavarossá válhat a párhuzamos eseményekkel rendelkező megosztott naptárak esetében.

Google Workspace árak

Személyes: Ingyenes

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

5. Trello

A Trello segítségével

Ez nem csak a legjobb projektütemterv-szoftverek egyik legfőbb versenyzője. A Shopify integrációnak köszönhetően a Trello valós idejű termelékenység-követővé is válik, amely biztosítja, hogy Ön és csapata a megfelelő időt fordítsák minden napi munkájukra.

A Trello legjobb funkciói

Egyszerű időkövetést hozhat létre minden Trello kártyán az egyszerű start/stop időzítő gombbal.

Kódolja minden Clockify-ban létrehozott időbejegyzést, hogy részletesebb jelentéseket futtathasson a projekttípusokról, ügyfelekről stb.

Szükség szerint adjon hozzá időt manuálisan, hogy minden létrehozott jelentés pontos maradjon, amikor később konkrét információkat keres.

A Trello korlátai

A teljes integráció projekt szinten harmadik fél Zapier folyamatot igényel.

A legtöbb projektmenedzsment eszköznél bonyolultabb, ami megnehezítheti a bevezetést.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 600 értékelés)

6. Google Táblázatok

Google Táblázatokon keresztül

A Google Naptárhoz hasonlóan a Sheets is egy népszerű Google termelékenységi eszköz, amely a hagyományos táblázatkezelő programokhoz hasonló. A Naptárhoz hasonlóan ez is rendelkezik Clockify integrációval, amely méltán szerepel ebben a listában, mivel segít részletesebb jelentéseket készíteni a Clockify adataiból.

A Google Sheets legjobb funkciói

Exportálja a Clockify adatait bármilyen kívánt formátumban, hogy részletes jelentéseket készíthessen a Sheets-ben.

Az automatizálási funkciók csökkentik a Clockify-ba és onnan történő importálás és exportálás kézi munkaterhelését.

A Clockify nyílt API-ja lehetővé teszi a haladó felhasználók számára, hogy bármilyen elképzelhető export- és jelentésmodellt létrehozzanak.

A Google Sheets korlátai

A Clockify időbejegyzések kereséséhez meg kell értenie, hogyan épülnek fel az exportált adatoszlopok a Sheetsben.

Az adatátvitel teljes kiépítéséhez széles körű tapasztalatra van szükség az automatizálási szoftverekkel , például a Zapier vagy az Automate.io használatában.

Google Workspace árak

Személyes: Ingyenes

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

7. Slack

A Slacken keresztül

Mi lenne, ha elmondanánk, hogy a Zapier segítségével a Clockify-val még hasznosabbá teheti a világ egyik legnépszerűbb üzleti kommunikációs alkalmazását? Pontosan ezt tudja elérni ez az integráció.

A Slack legjobb funkciói

Automatikusan módosítsa Slack státuszát, amikor elkezdi az időkövetést a Clockify segítségével.

Új Clockify időbejegyzéseket tehet közzé egy adott Slack-csatornán vagy privát üzenetben.

Hozzon létre új Slack-csatornákat minden új projekthez, amelyet a Clockify-ban indít.

A Slack korlátai

A Slackben nincs natív időkövetés, amely segíthetne jobban megtervezni a termelékenységét.

A Slack csatornákon közzétett időbejegyzések keresési lehetősége a Slack keresési funkciójára korlátozódik.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/hó

Business+: 12,50 USD/hó

Enterprise Grid: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

8. Airtable

Airtable-en keresztül

Az Airtable alapvetően segít a felhasználóknak jobban megosztani az adatokat és információkat, miközben alkalmazásokat fejlesztenek, munkafolyamatokat üzemeltetnek és egyebeket végeznek. A Clockify integrációval lezárhatja ezt a folyamatot, biztosítva, hogy a csapata ezekre a célokra fordított ideje produktív és hatékony legyen.

Az Airtable legjobb funkciói

Miután elindította az időzítőt egy elemnél, bármilyen környezetből leállíthatja – webes vagy alkalmazásos, mobil vagy asztali.

Egy nagy közösség, amely segíthet a munkafolyamatok és funkciók optimalizálásában, beleértve az időkövetést is.

A Clockify integráció úgy tűnik, mintha egy alapvető hiányzó elem lenne az Airtable-ben, amely nem kínál natív időkövetést.

Airtable korlátozások

A Clockify csak Chrome és Firefox böngészőkben érhető el.

Az Airtable komplex felhasználói felülete megnehezítheti az új felhasználók számára, hogy a Clockify-t a lehető legjobban kihasználják.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1900+ értékelés)

9. Todoist

A Todoist segítségével

A Clockify-nak köszönhetően az egyik legnépszerűbb teendőlista-alkalmazás a piacon frissítést kap. Az időkövetési integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a lista áttekintő képernyőjéről kövessék nyomon termelékenységüket, így könnyen kideríthetik, hogy pontosan mennyi időt töltenek az egyes tételekkel.

A Todoist legjobb funkciói

Az idő nyomon követése az áttekintő képernyőről csökkenti a stopper elindításához és leállításához szükséges kattintások számát.

Az integráció minden eszközön működik, teljes mértékben integrálva a Todoist felületével.

A projektek szinkronizálása a Todoist és a Clockify között megkönnyíti a jelentések készítését.

A Todoist korlátai

A jelentések csak a Clockify webes kliensen keresztül érhetők el.

A Todoist és az integráció nem rendelkezik offline funkcióval.

Todoist árak

Kezdő: Ingyenes

Pro: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2200+ értékelés)

10. Quickbooks

A Quickbooks segítségével

A Quickbooks, amely talán a piac legnépszerűbb könyvelési szoftvere, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Clockify-val való összekapcsolással még tovább bővítsék funkcionalitását. Az integráció telepítése után könnyedén nyomon követheti a munkájával töltött időt, kitöltheti a munkaidő-nyilvántartást és javíthatja könyvelését.

A Quickbooks legjobb funkciói

A Clockify-hoz való felhasználók hozzáadásával mindegyikük automatikusan kitöltheti a munkaidő-nyilvántartását a nyomon követett idő alapján.

Az automatikus szinkronizálási opció lehetővé teszi, hogy összehangolja Clockify-felhasználóit Quickbook-felhasználóival.

Az óradíjak szinkronizálódnak az időbejegyzésekkel, így könnyebb a munkaidő-nyilvántartás elkészítése.

A Quickbooks korlátai

Néhány konfliktus és korlátozott funkcionalitás a Quickbook Time-hoz (a Quickbook saját időkövető megoldása) képest.

A felhasználóalapú időkövetéssel rendelkező komplex felület jelentős bevezetési időt és erőforrásokat igényelhet nagyobb csapatok esetében.

Quickbooks árak

Egyszerű kezdés: 15 USD/hó

Essentials: 30 USD/hó

Plusz: 45 USD/hó

Haladó: 100 USD/hó

Quickbooks értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (3100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6300 értékelés)

