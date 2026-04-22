A 10 legjobb Olovka AI alternatíva 2026-ban

👀 Tudta? Az AI használata a diákok körében az egy évvel ezelőtti 66%-ról 92%-ra ugrott.

De ahogy az AI egyre inkább a normává válik, a minőségi elvárások is emelkednek. Már nem elég csak egy gyors vázlatot készíteni. Most már olyan munkát kell létrehoznia, amely pontosan hivatkozik a forrásokra és jól összekapcsolja az ötleteket.

Az Olovka AI népszerű kiindulópont a gyors esszék írásához. Azonban gyakran elér egy határt, amikor a munka akadémiai mélységet igényel. Kutatók és hallgatók számára egy általános „esszé-bot” kockázatot jelenthet. Nem szeretné, ha elkerülné a finom árnyalatokat, vagy nem ellenőrzött forrásokból idézne.

Ez az útmutató a 2026-os tanév legjobb Olovka AI alternatíváit mutatja be.

Az Olovka AI alternatívái egy pillanat alatt

Itt talál egy rövid összehasonlítást a legjobb Olovka AI alternatívákról, arról, hogy kinek a legalkalmasabbak, kiemelkedő funkcióikról és áraikról.

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak* ClickUp AI-alapú írás, amely kapcsolatban marad a feladatokkal, dokumentumokkal és határidőkkel ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion AI AI-írás egy rugalmas tudásbázisban jegyzetek és kutatások számára Munkaterület-szintű kérdések és válaszok, beépített átírás/összefoglalás, adatbázis automatikus kitöltése Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/hó-tól A jó AI Strukturált tudományos esszé generálás gyors vázlatokkal és hivatkozásokkal Esszé vázlat-vázlat folyamat, tudományos hangnem, hivatkozások formázása Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 5 USD/hó-tól EduWriter AI Hivatkozásokkal teli tudományos cikkek plágiumellenőrzési támogatással Többféle stílusú automatikus hivatkozások, plágiumfelismerés, formázott dokumentumok exportálása Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/hó-tól Samwell. ai Kutatásokon alapuló tudományos írás forrásmegjelöléssel Akadémiai forráskeresés, irányított esszé-munkafolyamat, hivatkozási stílusváltó Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 15,32 dollártól havonta Writeless Gyors, hosszú esszévázlatok minimális adatbevitelből Hosszú vázlatok, témajavaslatok, állítható írási komplexitás Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 24,99 USD/hó áron MyEssayWriter AI Esszévázlatok és hosszabb vázlatok készítése alapvető javítási segítséggel Vázlatkészítő, kiterjesztett esszégenerálás, javítási javaslatok Fizetős csomagok 7,99 USD/hó-tól QuillBot AI Parafrázis, nyelvtani javítások és gyors átírások Parafrázis módok, nyelvtani ellenőrző, összefoglaló + hivatkozásgenerátor Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 4,17 dollártól havonta EssayFlow AI Emberszerű tudományos írás felismerő és hivatkozási eszközökkel AI-felismerés, hivatkozáskezelés, plágiumellenőrző eszközök, többnyelvű írás Fizetős csomagok 27,98 dollártól havonta Grammarly Valós idejű nyelvtani és stilisztikai javítás az alkalmazások között Böngésző + alkalmazás integrációk, hangnemfelismerés, érthetőségi javaslatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 30 USD/hó-tól

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Miért érdemes az Olovka AI alternatíváit választani?

Az Olovka AI egy mesterséges intelligencián alapuló írási asszisztens, amelyet tudományos és esszéíráshoz fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmas strukturált esszék generálására és hivatkozások kezelésére. De mi történik, ha az írási feladatok túlmutatnak az osztálytermen?

Sok csapat naponta számos különböző írásbeli feladatot kell elvégeznie – az ügyfeleknek szóló e-mailektől és projektjelentésektől a belső dokumentációig és marketing szövegekig. Egyetlen célra szánt esszéíró eszköz használata ezekhez a feladatokhoz feszültségeket okoz.

Az a folyamatos szükség, hogy az AI-író és a tényleges munkaterület között váltson, kontextusbeli szétszóródást eredményez. Ez arra készteti a csapatokat, hogy jobb megoldásokat keressenek. Valójában a munkavállalók csupán 23%-a teljesen elégedett a munkahelyi alkalmazásokkal, éppen ennek a széttagoltságnak köszönhetően.

Íme a legfontosabb okok, amelyek miatt a csapatok az Olovka AI alternatíváit keresik:

Szélesebb körű írási támogatás: Olyan eszközre van szüksége, amely nemcsak esszéket, hanem szakmai e-maileket, jelentéseket és marketing szövegeket is képes kezelni

Csapatmunka: Az AI-írójának ott kell működnie, ahol a Az AI-írójának ott kell működnie, ahol a csapata már együtt dolgozik

Munkafolyamat-integráció: A legjobb AI írási eszközök közvetlenül kapcsolódnak a feladataidhoz, projektjeidhez és dokumentációidhoz, így nem kell alkalmazásokat váltanod

Kontextusérzékeny javaslatok: Olyan mesterséges intelligenciára van szüksége, amely megérti a munkáját, és ennek megfelelően tudja alkalmazkodni a hangnemhez és a stílushoz

👀 Ez a videó hasznos tippeket ad arra vonatkozóan, hogyan szűkítheti le a választékot, és hogyan találhatja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI írási eszközt!

👀 Tudta? Az „esszé” szó a francia „essayer” igéből származik, amely szó szerint „megpróbálni” vagy „kísérletet tenni ” jelent. Michel de Montaigne alkotta meg a kifejezést az 1500-as években, mert írásait gondolatai rendezésére tett „kísérleteknek” tekintette.

A legjobb Olovka AI alternatívák

Az alábbi eszközök mindegyike valami mást kínál – több testreszabási lehetőséget, erősebb kutatási integrációt vagy szélesebb körű írási feladatok támogatását.

Kezdjük a legjobbal:

1. ClickUp (A legjobb az egész munkafolyamatba beépített, AI-alapú íráshoz)

Próbálja ki Ön is! Készítsen esszéket a kívánt hangnemben és stílusban a ClickUp Brain segítségével

Az Olovka AI-t úgy fejlesztették ki, hogy segítsen a diákoknak gyorsabban megírni az esszéket. De amint a munkája túllép egy egyszerű vázlaton, már nem csak egy AI-íróra lesz szüksége. Szüksége van a jegyzeteire, kutatásaira, írásaira és határidőire, hogy minden összefüggésben maradjon.

Ez az a terület, ahol a ClickUp, a világ első konvergens AI-munkaterülete, kiemelkedik a többi közül.

Először is ott van a ClickUp Brain, a leginkább kontextusfüggő AI, amely megoldja a hallucinációk és a megszakadt munka örökös problémáit.

A ClickUp Brain segítségével azonosíthatja és kijavíthatja az AI által okozott hibákat bármely írásos anyagban

Használhatja a következőkre:

Eredeti tartalom vázlatának elkészítése

Szakaszok átírása

Javítsa az érthetőséget

Sűrű anyagok összefoglalása

Szöveg fordítása

És még sok más

A Brain közvetlenül a ClickUp Docs-ban vagy más szövegmezőkben is képes szöveget generálni egy prompt alapján. A Docs-ban kijelölt szövegeken is működik. Ez azt jelenti, hogy ha egy bekezdés nem tetszik, átdolgozhatja anélkül, hogy mindent átmásolna egy másik eszközbe.

Finomítsa tovább tartalmát a ClickUp Brain in Docs segítségével

Ráadásul a ClickUp Docs segítségével együttműködési szerkesztőben készíthet vázlatokat, és tárolhat dokumentumokat, órai jegyzeteket és tanulási anyagokat. Ha elkészült, egyszerűen formázhatja őket címsorokkal, kiemelésekkel, idézetekkel, kódblokkokkal, gombokkal, elválasztókkal és még sok mással.

A dokumentumok beágyazást és élő együttműködést is támogatnak, így könnyedén ötvözheti az egyéni írást, a megosztott jegyzeteket és a projektalapú tanulmányi feladatokat.

Készítsen vázlatokat és tanulási jegyzeteket rugalmas formázással a ClickUp Docs-ban

A Docs-ban és más szövegterületeken a /AI slash parancsok az AI írási segítséget pontosan ott jelenítik meg, ahol éppen dolgozik. Ez segít az ötletelésben, a vázlatkészítésben vagy az átírásban anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Előadások és élő órák esetén a ClickUp AI Notetaker ott folytatja, ahol a legtöbb AI-író abbahagyja. Automatikusan csatlakozhat és rögzítheti a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet találkozókat.

Ezt követően a ClickUp áttekintést, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket, a főbb témákat, a résztvevők listáját és a teljes jegyzőkönyvet biztosítja Önnek. Mindezt egy olyan dokumentumban, amelybe Ön is be van jelölve.

Mindezeket a Docs Hub tárolja, és utána akár AI-kérdéseket is feltehetsz róluk. Nincs többé hosszú előadások újranézése vagy időbélyegek között való turkálás.

A ClickUp AI Notetaker segítségével megkapja az értekezletek felvételeit, átiratát és a teendőket a beérkező levelek mappájába.

A ClickUp Super Agents még egy szinttel feljebb viszi a dolgokat. Ezek autonóm ügynökök, amelyeket úgy konfigurálhat, hogy a munkaterület kontextusát felhasználva kezeljék a legfontosabb feladatokat. Feladatokat kezelhetnek, prioritásokat frissíthetnek, tartalmakat készíthetnek és munkafolyamatokat kezelhetnek automatikusan, miközben Önnek van a végső szava.

Például a következőket használhatja:

Kutatási AI-ügynök : Összegyűjti és rendszerezi a meghatározott témákkal kapcsolatos információkat. A nyers kutatási eredményeket olyan formába alakítja, amelyből ténylegesen írhat : Összegyűjti és rendszerezi a meghatározott témákkal kapcsolatos információkat. A nyers kutatási eredményeket olyan formába alakítja, amelyből ténylegesen írhat

Action Item Extractor Agent : Átnézi az előadási jegyzeteket, jegyzőkönyveket és osztálybeszélgetéseket, hogy kivonja belőlük a teendőket. Kijelöli a felelősöket, beállítja a határidőket, és automatikusan létrehozza a kapcsolódó ClickUp-feladatokat : Átnézi az előadási jegyzeteket, jegyzőkönyveket és osztálybeszélgetéseket, hogy kivonja belőlük a teendőket. Kijelöli a felelősöket, beállítja a határidőket, és automatikusan létrehozza a kapcsolódó ClickUp-feladatokat

A ClickUp legjobb funkciói

AI tanulótárs : Használja : Használja a ClickUp Brain MAX-ot (az asztali AI-társ) az egyszerű vázlatíráson túlmutató feladatokhoz. Elolvassa a feltöltött tanterveket, előadási jegyzeteket és korábbi esszéket, hogy kontextusba ágyazott szöveget írjon. Emellett javíthatja a stílusát, és segíthet erősebb érveket felépíteni a feladatokhoz.

Rövid magyarázó videók : Csoportos projekt? Rögzítse a képernyőjét : Csoportos projekt? Rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, hogy ötleteit elmagyarázhassa és visszajelzéseket osszon meg hosszú kommentfolyamok nélkül

Soha ne hagyja ki a határidőket : Tartsa szem előtt : Tartsa szem előtt a ClickUp emlékeztetőit . Állítson be figyelmeztetéseket tanulási időpontokra, vizsgaidőpontokra és gyors utánkövetésekre, hogy soha ne késsen el a leadási határidővel

Csökkentse a kézi munkát : Állítsa be : Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a monoton feladatok kezelésére. Az automatizálás például áthelyezheti a feladatot a „Kész” kategóriába, amikor feltölti a dolgozatát, vagy emlékeztetheti Önt, ha közeledik a határidő.

Építsen fel szerkezetet : Szervezze meg az életét a : Szervezze meg az életét a ClickUp hierarchiájával (Terek → Mappák → Listák → Feladatok). Minden órára, mappára és feladatra külön helyet rendelhet. Így a házi feladatok és a jegyzetek egy helyen maradnak

Gyors jegyzetelés: Használd : Használd a ClickUp Notepadot , hogy leírhasd az ötleteidet, vázlatos sorokat vagy órai jegyzeteket, amint eszedbe jutnak. Amikor készen állsz a megvalósításra, alakítsd őket nyomon követhető feladatokká

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az egységes munkaterület megszünteti az eszközök szétszóródását: Az írás, a feladatok, a dokumentumok és a csevegés Az írás, a feladatok, a dokumentumok és a csevegés egy platformon található, így nem kell tartalmakat másolnia az alkalmazások között, és nem veszítheti el a kontextust

Kontextusérzékeny AI-javaslatok: A ClickUp Brain megérti a munkaterület felépítését, és javaslatai az Ön tényleges munkájához igazodnak

Az egyéni felhasználóktól a nagyvállalatokig: Akár egyéni felhasználó, akár nagy csapat tagja, ugyanazokat az AI-írási funkciókat kapja

Hátrányok:

A funkciók hatalmas száma tanulási görbét jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik az all-in-one platformokat

Ahhoz, hogy a legjobban kihasználhassa a fejlett AI-funkciókat, érdemes egy kis időt szánnia a dokumentáció áttanulmányozására.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp segítségével sokkal szervezettebb lettem a tanulói munkaterületem tekintetében, és a többi hobbimhoz is kapok napi emlékeztetőket. Emellett sablonok segítségével részletesen testreszabható, így a felületet személyre szabhatom.

A ClickUp segítségével sokkal szervezettebb lettem a tanulói munkaterületem tekintetében, és a többi hobbimhoz is kapok napi emlékeztetőket. Emellett sablonok segítségével részletesen testreszabható, így a felületet személyre szabhatom.

📮 ClickUp Insight: A halogatás nehéz érzés. Valójában a felmérésünkben résztvevők közel fele bűntudatot érez, amikor nem dolgozik. De gyakran nem Ön a probléma, hanem a felépítése. Ha a jegyzetei rendezetlenek, vagy nem tudja, mi a következő lépés, nehéz elkezdeni. A ClickUp Brain MAX segít megtenni ezt az első, egyszerű lépést. Csak kérdezze meg: „Mivel foglalkozzak ma?” vagy „Mi áll az utamban?” A rendszer áttekinti a feladatait, és azonnal egyértelmű választ ad. Ráadásul a Talk-to-Text segít hangosan gondolkodni. Nem kell begépelnie a tökéletes utasítást, vagy három különböző barátjának üzenetet írnia. Csak mondja el, amit gondol, és stressz nélkül lásson munkához.

2. Notion AI (A legjobb megoldás AI-alapú íráshoz rugalmas tudásbázisokban)

via Notion

A Notion AI egy közvetlenül a Notion munkaterületbe beépített asszisztens. Hasznos azoknak a diákoknak és kutatóknak, akik nagy mennyiségű jegyzetet, PDF-fájlt és előadási jegyzetet tárolnak egyetlen helyen. Az önálló csevegőeszközöktől eltérően a magánoldalain található konkrét adatokat használja fel a kérdések megválaszolásához vagy a fájlok rendszerezéséhez.

Az eszköz „munkaterület-szintű” keresési logikát alkalmaz. Tegyük fel, hogy megkéri az AI-t, hogy keressen meg egy konkrét elméletet, amely egy félévnyi jegyzetben rejtőzik. Az asszisztens átvizsgálja az egész adatbázist, hogy előkeresse a pontos választ a forrásra mutató linkekkel együtt.

Emellett egy rendezetlen felsorolási listát is strukturált táblázattá alakíthat. Emellett olyan adatokat is talál, mint a „Dátum” vagy a „Kulcsfogalom”, amelyek automatikusan kitöltődnek az oldal tartalma alapján.

A Notion AI legjobb funkciói

Kontextusfüggő kérdések és válaszok a munkaterületen belül: Tegyen fel kérdéseket a Notion AI-nek, és az átkutatja az egész munkaterületét, hogy válaszokat nyújtson

Tartalom vázlatának elkészítése és javítása közvetlenül a szövegben: Jelöljön ki bármely szövegrészt a dokumentumban, és kérje meg az AI-t, hogy írja át, bővítse ki vagy foglalja össze azt közvetlenül

Adatbázis-mezők automatikus kitöltése: A Notion AI a oldal tartalma alapján automatikusan kitöltheti az adatbázis mezőit, így csökkentve a kézi adatbevitelt

A Notion AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

A rugalmas munkaterületi struktúra szinte minden felhasználási esethez alkalmazkodik

Az AI megérti a munkaterület kontextusát, így relevánsabb javaslatokat tesz

A nagy sablongaléria segít abban, hogy gyorsabban belekezdjen a munkába

Hátrányok:

Az AI-funkciókhoz a Notion alapcsomagján felül további előfizetés szükséges.

Nagyon nagy munkaterületek esetén a teljesítmény lelassulhat

Notion AI árak

Ingyenes : (Notion AI korlátozott próbaverziója)

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként (Notion AI korlátozott próbaverziója)

Üzleti : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Imádom a blokkrendszert, azt a képességet, hogy egy egyszerű jegyzetet komplex relációs adatbázissá alakíthassak. Imádom az AI-alapú szálösszefoglalókat, a Slack Huddles-t, a Workflow Builder-t, valamint az új Lists és Canvas funkciókat.

Imádom a blokkrendszert, azt a képességet, hogy egy egyszerű jegyzetet komplex relációs adatbázissá alakíthassak. Imádom az AI-alapú szálösszefoglalókat, a Slack Huddles-t, a Workflow Builder-t, valamint az új Lists és Canvas funkciókat.

3. The Good AI (A legjobb strukturált tudományos esszék generálásához)

A Good AI egy diákok esszéihez szabott írási asszisztens. Segít azoknak, akik a „üres oldal” problémájával küzdenek.

Ezzel az eszközzel perceken belül teljes hivatkozásokkal ellátott vázlatokat készíthet. A generikus csevegőrobotokkal ellentétben az első utasítástól kezdve megőrzi az akadémiai hangnemet és a helyes hivatkozásokat.

Írja be az esszé témáját, és válassza ki, milyen hosszúságú legyen a dolgozat. Az AI elkészíti az egész vázlatot – beleértve a bevezetést, a főrészt és a következtetést.

Miután elkészült a vázlat, jelöljön ki bármelyik mondatot, és az AI megírja Önnek a következő részt. Használhatja a beépített eszközöket is a nyelvtani hibák kijavítására és az AI által írt szöveg ellenőrzésére. Ez segít finomítani a munkáját, mielőtt leadná.

A Good AI legjobb funkciói

Szerkezetes esszék: Készítsen teljes esszét bevezetővel, főszöveggel és következtetéssel a választott témához

Többféle esszétípus támogatása: Szükség szerint készítsen érvelő, magyarázó, leíró vagy elbeszélő esszéket

Automatikus hivatkozások: Az eszköz képes hivatkozásokat beilleszteni olyan formátumokban, mint az APA, az MLA vagy a Chicago.

A Good AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Gyorsan generál strukturált esszéket, így időt takarít meg a kezdeti vázlatok elkészítésénél

A hivatkozáskezelő segít megfelelni az akadémiai formázási követelményeknek

Egyszerű felülete minimális tanulási időt igényel

Hátrányok:

Csak tudományos esszékre korlátozódik, és nem alkalmas szakmai írásra.

A generált tartalom jelentős szerkesztést igényelhet, hogy megfeleljen az Ön személyes stílusának.

Nincs együttműködési funkciója csapatalapú írási projektekhez

A Good AI árazása

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó

A Good AI értékelései és véleményei

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💟 Függetlenül attól, hogy mit hozol létre – esszéket, kutatási cikkeket vagy bármilyen más tartalmat –, a ClickUp Super Agents megkönnyíti az életedet. Íme, hogyan használjuk őket a ClickUp-nál a teljes tartalomkezelési folyamatunk lebonyolításához. Ha nekünk bevált, neked is be fog válni:

4. EduWriter AI (A legjobb hivatkozásdús tudományos cikkekhez)

az EduWriter AI-n keresztül

Az EduWriter AI egy mesterséges intelligencia-asszisztens határidővel küzdő diákok és kutatók számára. Kevesebb mint 20 másodperc alatt készít teljesen formázott tudományos dolgozatokat.

Az általános AI-vel ellentétben ez az eszköz az iskolai szabályokhoz igazodik. Tartalmaz egy esszéértékelőt és egy eszközt, amely a hivatkozásokat a helyes APA 7. stílus szerint készíti el.

Kezdéshez csak írja be a témát. Ezután válassza ki a szintet, a középiskolától a PhD-ig. Az eszköz egy világos vázlatot készít bevezetővel, tézissel és záró összefoglalóval.

A tartalmat Word-fájlként letöltheti. A fájl már tartalmazza a címoldalt, a hivatkozások listáját és a megfelelő sorközöket. Ráadásul az összes felhasznált forrás hivatkozással szerepel a szövegben.

Az EduWriter AI legjobb funkciói

Automatikus hivatkozás több formátumban: Hivatkozások generálása APA, MLA, Chicago, Harvard és egyéb formátumokban

Beépített plágiumellenőrzés: Ellenőrizze tartalmának eredetiségét a beküldés előtt

Kutatási integráció: Az AI releváns információkat tud kinyerni tudományos forrásokból, hogy alátámassza érveit

Az EduWriter AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

A hatékony hivatkozáskezelés csökkenti a kézi formázási munkát

A plágiumellenőrzés nyugodt lelkiismeretet biztosít a benyújtás előtt

A kutatási integráció segít gyorsan megtalálni a bizonyító anyagokat

Hátrányok:

Kizárólag az akadémiai írásra összpontosít, és nem alkalmas más típusú tartalmakhoz.

A kimenet minősége a téma összetettségétől függően változhat

Az írásstílust vagy hangnemet nem lehet személyre szabni

Az EduWriter AI árai

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó

EduWriter AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az EduWriter AI-ről?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Az EduWriter.ai-val kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak. Könnyen használható, rengeteg időt takarít meg, és jól felépített tudományos tartalmakat állít elő. Bár alkalmanként még szükség van szerkesztésre, ez egy megbízható eszköz, amely támogatja a termelékenységet, és hatékonyan kielégíti a legtöbb írásbeli igényt.

Az EduWriter.ai-val kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak. Könnyen használható, rengeteg időt takarít meg, és jól felépített tudományos tartalmakat állít elő. Bár alkalmanként még szükség van szerkesztésre, ez egy megbízható eszköz, amely támogatja a termelékenységet, és hatékonyan kielégíti a legtöbb írásbeli igényt.

5. Samwell.ai (A legjobb kutatásalapú tudományos íráshoz)

Hiteles források megtalálása egy kutatási cikkhez órákon át tartó kézi keresést igényelhet. Ez túl hatástalan, és megnehezíti a bizonyítékokon alapuló, meggyőző érvelés felépítését.

A Samwell.ai egy olyan AI-kutatási asszisztens, amely ebben segít. Akadémiai forrásokat keres, amelyeket hozzáadhat az írásához. Megtalálja a forrásokat, összefoglalja azok tartalmát, és közvetlenül beilleszti a hivatkozásokat a vázlatába.

Az eszköz több mint 20 tudományos könyvtárból álló nagy adatbázist használ. Ez biztosítja, hogy hivatkozásai valósak és szakértői értékelésen estek át. Amint elkészült a vázlat, használja a „Power Editor” funkciót egyedi táblázatok, diagramok és videohivatkozások beszúrásához.

A Samwell.ai legjobb funkciói

AI kutatási asszisztens: Az eszköz a témája alapján keres releváns tudományos forrásokat. Emellett javaslatokat is ad azok beépítésére.

Irányított esszé-munkafolyamat: A lépésről lépésre haladó logikai partner segít finomítani a tézisét és felépíteni egy strukturált útitervet

Hivatkozásváltó: Egyetlen kattintással válthatsz az MLA, APA, Chicago, IEEE és más stílusok között, hogy az igényeidnek megfeleljenek

A Samwell.ai előnyei és hátrányai

Előnyök:

A kutatás-első megközelítés biztosítja, hogy tartalma forrásokkal legyen alátámasztva

Az automatikus hivatkozásformázás időt takarít meg a bibliográfia elkészítésénél

Hasznos azoknak a hallgatóknak, akik még nem jártasak az akadémiai kutatásban

Hátrányok:

Ez kizárólag tudományos írásra korlátozódik, és nem alkalmas üzleti vagy kreatív tartalmakhoz.

A forrás minősége a rendelkezésre álló adatbázisoktól függ, és előfordulhat, hogy nem minden témát fed le.

A generált tartalomnak esetleg módosításra szorulhat, hogy megfeleljen az Ön igényeinek

Samwell.ai árak

Ingyenes

Akadémiai: 15,32 USD/hó

Samwell.ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Samwell.ai-ról?

Egy Reddit-felhasználó így nyilatkozik:

Személyes tapasztalatom szerint rendkívül hasznosnak bizonyult tudományos kutatási cikkek írásakor.

Személyes tapasztalatom szerint rendkívül hasznosnak bizonyult tudományos kutatási cikkek írásakor.

🧠 Érdekesség: A történelem első AI tanársegédje, Jill Watson, kiválóan végezte a munkáját. Olyan jól, hogy a Georgia Tech hallgatói fogalmuk sem volt arról, hogy nem ember. 2016-ban hónapokig tökéletesen kezelte a fórumbejegyzéseket és a hallgatói kérdéseket. A nagy „leleplezés” csak a félév végén történt. Ez egy klasszikus példa arra, milyen hatékony lehet az AI, ha a megfelelő „kontextussal” táplálják.

6. Writeless (A legjobb gyors esszévázlatokhoz minimális bevitel mellett)

Néha az írás legnehezebb része az, hogy elinduljon. Az írói blokk miatt előfordulhat, hogy ötletek nélkül bámulja az üres oldalt. Ez stresszt okozhat, ha szoros a határidő.

A Writeless a sebességre összpontosít, minimális felhasználói beavatkozással gyorsan készít esszé-vázlatokat. Olyan diákok számára készült, akiknek gyors kezdésre van szükségük, és akik maguk szeretnék befejezni a munkát. Csak írja be a témát, és másodpercek alatt megkapja a vázlatot, bonyolult beállítások nélkül.

A Writeless legjobb funkciói

Hosszú cikkek: Készítsen akár 20 000 szavas (kb. 40 oldalas) kutatási cikkeket egy lépésben

Témaötletek: Ha elakad, a Writeless témákat vagy megközelítési szögeket javasolhat, amelyeket érdemes megvizsgálni

Testreszabható: Állítsa be a formalitást, a hangnemet és az olvasási szintet a saját stílusához vagy igényeihez

A Writeless előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül gyors eredményt biztosít azoknak a felhasználóknak, akiknek gyorsan szükségük van vázlatokra

Az egyszerű felület nem igényel tanulási időt

Hasznos brainstorminghoz és az írói blokk leküzdéséhez

Hátrányok:

A kimenet szerkezetét, hangvételét vagy mélységét csak korlátozott mértékben lehet szabályozni

A generált tartalom gyakran jelentős szerkesztést igényel

Nincs hivatkozáskezelés vagy plágiumellenőrzés

A Writeless árazása

Ingyenes

Havi: 30 USD/hó

Writeless értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🎥 Már használja az AI-t esszéi és egyéb tartalmai elkészítéséhez. De ennél többről van szó. Ma már az AI segítségével valóban tanulhat is. Nézze meg ezt a videót, és fedezze fel, hogyan használhatják a diákok az AI-t a valódi tanuláshoz:

7. MyEssayWriter AI (A legjobb logikus esszévázlatok készítéséhez)

via MyEssayWriter AI

A MyEssayWriter AI azoknak a középiskolás és egyetemista diákoknak segít, akik nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá. Ez nem egy bonyolult kutatási eszköz. Éppen ellenkezőleg, egyszerűen használható, és gyorsan elkészít egy világos vázlatot.

Kezdéshez csak írja be a témát. Ezután válasszon egy stílust, például „érvelő” vagy „leíró” esszét. Az AI létrehoz egy tézisállítást és egy teljes vázlatot. Ezután a „Humanizer” eszközzel hozzáigazíthatja a kimenetet az írásstílusához.

A MyEssayWriter AI legjobb funkciói

Hosszabb esszék: Hosszú esszék generálása kutatási cikkekhez vagy hosszabb feladatokhoz

Vázlatkészítő: Kezdje egy egyedi vázlattal, hogy a tartalom minden szükséges pontot lefedjen

Javaslatok a javításhoz: Az eszköz javaslatokat kínál a tartalom javításához

A MyEssayWriter AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Jól kezeli a hosszabb tartalmakat

A vázlatkészítő a generálás előtt biztosítja a szerkezeti ellenőrzést

A javítási javaslatok segítenek a kezdeti vázlatok tökéletesítésében

Hátrányok:

A hosszabb szövegek ismétlődéseket vagy következetlenségeket tartalmazhatnak

Akadémiai színvonalú beadandókhoz még mindig jelentős szerkesztésre van szükség

Csak esszéformátumokra korlátozódik

MyEssayWriter AI árak

Alap : 7,99 USD/hó

Pro : 14,99 USD/hó

Prémium: 19,99 USD/hó

MyEssayWriter AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a MyEssayWriter AI-ről?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Keresési és hivatkozási funkciója rengeteg időt takarít meg, az AI pedig jól felépített, természetesen hangzó szöveget szállít, amely úgy hat, mintha a saját munkám lenne.

Keresési és hivatkozási funkciója rengeteg időt takarít meg, az AI pedig jól felépített, természetesen hangzó szöveget szállít, amely úgy hat, mintha a saját munkám lenne.

8. QuillBot AI (A legjobb átfogalmazáshoz és nyelvtani javításhoz)

Elkészült az első vázlatod, de úgy érzed, hogy kissé rendezetlen. Aggódsz, hogy hibák vannak benne, vagy a hangvétele nem egészen megfelelő. Valóban, a vázlat finomítása épp olyan nehéz lehet, mint az írása.

A QuillBot segít átírni a vázlatát, hogy kijavítsa a nyelvtani hibákat és javítsa a szöveg érthetőségét. A parafrázáló többféle módot kínál, például „folyékonyság” vagy „hivatalos”. Ez lehetővé teszi, hogy szükség szerint módosítsa a hangnemet és a stílust.

A QuillBot AI legjobb funkciói

Váltson több mint 10 átfogalmazási mód között: Válasszon olyan stílusok közül, mint a Standard, a Fluency, a Formal vagy az Academic, hogy írása megfeleljen az Ön igényeinek

Nyelvtani ellenőrző: Szűrje ki a nyelvtani hibákat, az írásjelekkel kapcsolatos problémákat és a kínos megfogalmazásokat

Összefoglaló és hivatkozásgenerátor: Sűrítsd össze a hosszú szöveget a legfontosabb pontokra, vagy generálj hivatkozásokat általános formátumokban

A QuillBot AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

Nagyon jól parafrázol, többféle stílusmóddal

nyelvtani ellenőrző elmagyarázza a javításokat, így Ön is tanulhat belőle

A böngészőbővítménye számos webhelyen és alkalmazásban működik

Hátrányok:

Nem arra tervezték, hogy tartalmat hozzon létre a semmiből

Az ingyenes csomag szóközszám-korlátozással rendelkezik, ami a gyakori felhasználók számára frusztráló lehet

A átfogalmazott tartalom pontosságát és hangvételét esetleg még át kell nézni

A QuillBot AI árai

Ingyenes

Prémium : 4,17 USD/hó, éves számlázással

Csapatcsomag: Egyedi árazás

QuillBot AI értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a QuillBot AI-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Ez egy remek, könnyen használható szoftver, amely tele van olyan funkciókkal, mint a parafrazálás és az AI-ellenőrző. Az alkalmazás kiterjesztései és integrációja szintén hasznosak, és prémium opciók is rendelkezésre állnak. Gyakorlatilag nincs szükség betanításra.

Ez egy remek, könnyen használható szoftver, amely tele van olyan funkciókkal, mint a parafrazálás és az AI-ellenőrző. Az alkalmazás kiterjesztései és integrációja szintén hasznosak, és prémium opciók is rendelkezésre állnak. Gyakorlatilag nincs szükség betanításra.

💡 Profi tipp: A ClickUp dedikált AI-ügynökcsapata kezeli az egész tartalom-folyamatot – a vázlatok megírásától a végleges munka finomításáig. Akár egyszerű hangnem-korrekcióra, akár teljes körű írási támogatásra van szüksége, mindig van egy ügynök, aki segít. Végezze el a nyelvtani ellenőrzéseket és a teljes tartalmi munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

9. EssayFlow AI (A legjobb emberhez hasonló, AI-támogatott tudományos íráshoz)

az EssayFlow AI-n keresztül

A diákok gyakran attól tartanak, hogy az AI-val írt szövegek robotosan hangzanak, vagy az AI-felismerő eszközök jelzik őket. Ez a félelem megnehezítheti az AI használatát, még akkor is, ha valóban segítségre van szüksége a kezdéshez.

Az EssayFlow AI olyan tartalmakra összpontosít, amelyek természetesen olvashatók és átmennek az AI-felismerésen. Ez segít azoknak a diákoknak, akik attól tartanak, hogy munkájukat AI-generált tartalomként jelölik meg. Az eszköz célja, hogy ötvözze az emberhez hasonló írásmódot az AI sebességével.

Az EssayFlow AI legjobb funkciói

Fordítás több mint 50 nyelvre: Írjon több tucat nyelven, miközben a szöveg hangvétele „emberi” marad

Beépített AI-felismerés: Ellenőrizze tartalmát AI-felismerő eszközökkel a beküldés előtt

Hivatkozások és plágiumellenőrzés: Készítsen hivatkozásokat és ellenőrizze a plágiumot, hogy tartalma megfeleljen az akadémiai integritási szabványoknak

EssayFlow AI és hátrányai

Előnyök:

A természetes hangvételre való összpontosítás olvasmányosabb esszéket eredményezhet

A beépített AI-felismerés átláthatóságot biztosít

A hivatkozási támogatás segít megfelelni az akadémiai követelményeknek

Hátrányok:

A felderítés elkerülésére helyezett hangsúly nem feltétlenül áll összhangban minden intézményi irányelvvel

A kimeneti minőség nagymértékben változik, ezért gondos áttekintést igényel

Csak akadémiai esszéformátumokra korlátozódik

EssayFlow AI árak

Alap : 27,98 USD/hó

Pro : 34,98 USD/hó

Korlátlan: 84,98 USD/hó

EssayFlow AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Grammarly (A legjobb valós idejű nyelvtani és stílusbeli javításhoz platformok között)

Különböző platformokon – e-mailben, közösségi médiában, dokumentumokban – történő írás kihívást jelenthet. Könnyen előfordulhat, hogy apró nyelvtani hibák vagy következetlen hangnem csúszik be a szövegbe, ami aláássa professzionalizmusát.

A Grammarly egy széles körben használt írási asszisztens, amely valós időben javítja a nyelvtant, a helyesírást és az írásjeleket, bárhol is ír. Erőssége a széles körű elérhetőségében rejlik. Röviden: a böngészőbővítmény és az integrációk biztosítják a konzisztens támogatást az összes alkalmazásában. Hangnemfelismerő funkciója pedig segít az írás stílusának különböző kontextusokhoz való igazításában, a kötetlen stílustól a formálisig.

A Grammarly legjobb funkciói

Böngészőbővítmény és integrációk: A Grammarly böngészőkön, asztali alkalmazásokon és mobil eszközökön egyaránt működik, így biztosítva a következetes írási támogatást

Hangnem felismerése és módosítása: Az eszköz elemzi írásának hangnemét, és javaslatokat tesz a célközönséghez igazodó módosításokra.

Javaslatok a világosság és a vonzerő javítására: A nyelvtani ellenőrzésen túl a Grammarly javaslatokat is ad arra, hogyan teheti írását világosabbá és vonzóbbá

A Grammarly előnyei és hátrányai

Előnyök:

Bárhol működik, ahol írsz, és platformok között is konzisztens támogatást nyújt

A hangnemfelismerés segít az írásodat a különböző kontextusokhoz és közönségekhez igazítani

A világos magyarázatok segítenek a tanulásban és az íráskészség fokozatos fejlesztésében

Hátrányok:

Elsősorban szerkesztőeszköz, korlátozott tartalomgeneráló képességekkel

Egyes javaslatok nem feltétlenül felelnek meg bizonyos stílusútiasításoknak vagy preferenciáknak

Egyes alapvető funkciók teljes körű használatához előfizetés szükséges

A Grammarly árai

Ingyenes

Havi: 30 USD/tag/hónap

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Grammarly nagyon könnyen használható, és zökkenőmentesen integrálódik a böngészőkbe és az eszközökbe, amelyeket naponta használok. Valós idejű javaslatokat ad a nyelvtanra, az érthetőségre és a hangnemre vonatkozóan, ami segít abban, hogy professzionálisabban és magabiztosabban írjak. A felület tiszta, és a bevezetés minimális beállítást igényel. Különösen tetszik a hangnemfelismerés és az átfogalmazási javaslatok, amelyek jelentősen javítják a kommunikáció minőségét.

A Grammarly nagyon könnyen használható, és zökkenőmentesen integrálódik a böngészőkbe és az eszközökbe, amelyeket naponta használok. Valós idejű javaslatokat ad a nyelvtanra, az érthetőségre és a hangnemre vonatkozóan, ami segít abban, hogy professzionálisabban és magabiztosabban írjak. A felület tiszta, és a bevezetés minimális beállítást igényel. Különösen tetszik a hangnemfelismerés és az átfogalmazási javaslatok, amelyek jelentősen javítják a kommunikáció minőségét.

Ne ugráljon egyik alkalmazásról a másikra. Kezdjen el kontextusban írni.

Az Olovka AI kiváló alternatívájának megtalálása nem csupán egy jobb szöveggenerátor kereséséről szól. Inkább arról, hogy megtalálja a jobb munkamódszert.

Az AI akkor hatékony, ha teljes képet kap a munkájáról. Egy olyan konvergens munkaterülettel, mint a ClickUp, ez lehetséges. Mivel az AI ott található, ahol a kutatásai és feladatai is, jobban tud írni. Ezáltal a munkája jobban illeszkedik a céljaihoz.

Ne írjon többé a semmiből! Használjon olyan rendszert, amely megérti a teljes történetet.

Kezdje ingyen a ClickUp-pal ✨, és alakítsa ötleteit eredményekké.

Gyakran ismételt kérdések

Igen, egyes AI írási eszközök közvetlenül a projektmenedzsment platformokon belül működnek. Például pont ott kaphat AI írási segítséget, ahol a csapatával dolgozik. A ClickUp Brain a ClickUp munkaterületén belül bárhol működik. Összekapcsolódik a ClickUp Tasks, a Docs és a ClickUp Chat funkciókkal, így az írás és a végrehajtás szorosan összekapcsolódik.

Mi teszi egy AI írási eszközt biztonságossá és megbízhatóvá professzionális használatra?

Válasszon olyan eszközöket, amelyek egyértelmű adatvédelmi szabályokkal rendelkeznek. Keresse a legjobb biztonsági tanúsítványokat, mint például a SOC 2 vagy az ISO. Fontos megnézni azt is, hogy az AI hogyan lett betanítva. A nagy platformokba, például a ClickUp-ba beépített eszközök biztonságosabbak, mint a kis, önálló alkalmazások. A ClickUp magas szintű biztonsági intézkedéseket alkalmaz, hogy munkája biztonságban és titokban maradjon.

Hogyan használhatják a csapatok az AI-t a szakmai írás és kommunikáció javítására?

A csapatok az AI segítségével készíthetnek állapotfrissítéseket, összefoglalhatják az értekezletek jegyzetét, módosíthatják a hangnemet és biztosíthatják a dokumentumok egységességét. Az AI használatának legjobb módja az, ha közvetlenül beépíted a már meglévő munkádba. Nem kell új eszközt bevezetned csak azért, hogy kezelni tudd az írási feladataidat.