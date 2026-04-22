A 10 legjobb Olovka AI alternatíva 2026-ban

👀 Tudta? Az AI használata a diákok körében az egy évvel ezelőtti 66%-ról 92%-ra ugrott.
De ahogy az AI egyre inkább a normává válik, a minőségi elvárások is emelkednek. Már nem elég csak egy gyors vázlatot készíteni. Most már olyan munkát kell létrehoznia, amely pontosan hivatkozik a forrásokra és jól összekapcsolja az ötleteket.
Az Olovka AI népszerű kiindulópont a gyors esszék írásához. Azonban gyakran elér egy határt, amikor a munka akadémiai mélységet igényel. Kutatók és hallgatók számára egy általános „esszé-bot” kockázatot jelenthet. Nem szeretné, ha elkerülné a finom árnyalatokat, vagy nem ellenőrzött forrásokból idézne.
Ez az útmutató a 2026-os tanév legjobb Olovka AI alternatíváit mutatja be.
Az Olovka AI alternatívái egy pillanat alatt
Itt talál egy rövid összehasonlítást a legjobb Olovka AI alternatívákról, arról, hogy kinek a legalkalmasabbak, kiemelkedő funkcióikról és áraikról.
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|A legjobb funkciók
|Árak*
|ClickUp
|AI-alapú írás, amely kapcsolatban marad a feladatokkal, dokumentumokkal és határidőkkel
|ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Notion AI
|AI-írás egy rugalmas tudásbázisban jegyzetek és kutatások számára
|Munkaterület-szintű kérdések és válaszok, beépített átírás/összefoglalás, adatbázis automatikus kitöltése
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/hó-tól
|A jó AI
|Strukturált tudományos esszé generálás gyors vázlatokkal és hivatkozásokkal
|Esszé vázlat-vázlat folyamat, tudományos hangnem, hivatkozások formázása
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 5 USD/hó-tól
|EduWriter AI
|Hivatkozásokkal teli tudományos cikkek plágiumellenőrzési támogatással
|Többféle stílusú automatikus hivatkozások, plágiumfelismerés, formázott dokumentumok exportálása
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/hó-tól
|Samwell. ai
|Kutatásokon alapuló tudományos írás forrásmegjelöléssel
|Akadémiai forráskeresés, irányított esszé-munkafolyamat, hivatkozási stílusváltó
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 15,32 dollártól havonta
|Writeless
|Gyors, hosszú esszévázlatok minimális adatbevitelből
|Hosszú vázlatok, témajavaslatok, állítható írási komplexitás
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 24,99 USD/hó áron
|MyEssayWriter AI
|Esszévázlatok és hosszabb vázlatok készítése alapvető javítási segítséggel
|Vázlatkészítő, kiterjesztett esszégenerálás, javítási javaslatok
|Fizetős csomagok 7,99 USD/hó-tól
|QuillBot AI
|Parafrázis, nyelvtani javítások és gyors átírások
|Parafrázis módok, nyelvtani ellenőrző, összefoglaló + hivatkozásgenerátor
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 4,17 dollártól havonta
|EssayFlow AI
|Emberszerű tudományos írás felismerő és hivatkozási eszközökkel
|AI-felismerés, hivatkozáskezelés, plágiumellenőrző eszközök, többnyelvű írás
|Fizetős csomagok 27,98 dollártól havonta
|Grammarly
|Valós idejű nyelvtani és stilisztikai javítás az alkalmazások között
|Böngésző + alkalmazás integrációk, hangnemfelismerés, érthetőségi javaslatok
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 30 USD/hó-tól
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Miért érdemes az Olovka AI alternatíváit választani?
Az Olovka AI egy mesterséges intelligencián alapuló írási asszisztens, amelyet tudományos és esszéíráshoz fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmas strukturált esszék generálására és hivatkozások kezelésére. De mi történik, ha az írási feladatok túlmutatnak az osztálytermen?
Sok csapat naponta számos különböző írásbeli feladatot kell elvégeznie – az ügyfeleknek szóló e-mailektől és projektjelentésektől a belső dokumentációig és marketing szövegekig. Egyetlen célra szánt esszéíró eszköz használata ezekhez a feladatokhoz feszültségeket okoz.
Az a folyamatos szükség, hogy az AI-író és a tényleges munkaterület között váltson, kontextusbeli szétszóródást eredményez. Ez arra készteti a csapatokat, hogy jobb megoldásokat keressenek. Valójában a munkavállalók csupán 23%-a teljesen elégedett a munkahelyi alkalmazásokkal, éppen ennek a széttagoltságnak köszönhetően.
Íme a legfontosabb okok, amelyek miatt a csapatok az Olovka AI alternatíváit keresik:
- Szélesebb körű írási támogatás: Olyan eszközre van szüksége, amely nemcsak esszéket, hanem szakmai e-maileket, jelentéseket és marketing szövegeket is képes kezelni
- Csapatmunka: Az AI-írójának ott kell működnie, ahol a csapata már együtt dolgozik
- Munkafolyamat-integráció: A legjobb AI írási eszközök közvetlenül kapcsolódnak a feladataidhoz, projektjeidhez és dokumentációidhoz, így nem kell alkalmazásokat váltanod
- Kontextusérzékeny javaslatok: Olyan mesterséges intelligenciára van szüksége, amely megérti a munkáját, és ennek megfelelően tudja alkalmazkodni a hangnemhez és a stílushoz
👀 Ez a videó hasznos tippeket ad arra vonatkozóan, hogyan szűkítheti le a választékot, és hogyan találhatja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI írási eszközt!
👀 Tudta? Az „esszé” szó a francia „essayer” igéből származik, amely szó szerint „megpróbálni” vagy „kísérletet tenni ” jelent. Michel de Montaigne alkotta meg a kifejezést az 1500-as években, mert írásait gondolatai rendezésére tett „kísérleteknek” tekintette.
A legjobb Olovka AI alternatívák
Az alábbi eszközök mindegyike valami mást kínál – több testreszabási lehetőséget, erősebb kutatási integrációt vagy szélesebb körű írási feladatok támogatását.
Kezdjük a legjobbal:
1. ClickUp (A legjobb az egész munkafolyamatba beépített, AI-alapú íráshoz)
Az Olovka AI-t úgy fejlesztették ki, hogy segítsen a diákoknak gyorsabban megírni az esszéket. De amint a munkája túllép egy egyszerű vázlaton, már nem csak egy AI-íróra lesz szüksége. Szüksége van a jegyzeteire, kutatásaira, írásaira és határidőire, hogy minden összefüggésben maradjon.
Ez az a terület, ahol a ClickUp, a világ első konvergens AI-munkaterülete, kiemelkedik a többi közül.
Először is ott van a ClickUp Brain, a leginkább kontextusfüggő AI, amely megoldja a hallucinációk és a megszakadt munka örökös problémáit.
Használhatja a következőkre:
- Eredeti tartalom vázlatának elkészítése
- Szakaszok átírása
- Javítsa az érthetőséget
- Sűrű anyagok összefoglalása
- Szöveg fordítása
- És még sok más
A Brain közvetlenül a ClickUp Docs-ban vagy más szövegmezőkben is képes szöveget generálni egy prompt alapján. A Docs-ban kijelölt szövegeken is működik. Ez azt jelenti, hogy ha egy bekezdés nem tetszik, átdolgozhatja anélkül, hogy mindent átmásolna egy másik eszközbe.
Ráadásul a ClickUp Docs segítségével együttműködési szerkesztőben készíthet vázlatokat, és tárolhat dokumentumokat, órai jegyzeteket és tanulási anyagokat. Ha elkészült, egyszerűen formázhatja őket címsorokkal, kiemelésekkel, idézetekkel, kódblokkokkal, gombokkal, elválasztókkal és még sok mással.
A dokumentumok beágyazást és élő együttműködést is támogatnak, így könnyedén ötvözheti az egyéni írást, a megosztott jegyzeteket és a projektalapú tanulmányi feladatokat.
A Docs-ban és más szövegterületeken a /AI slash parancsok az AI írási segítséget pontosan ott jelenítik meg, ahol éppen dolgozik. Ez segít az ötletelésben, a vázlatkészítésben vagy az átírásban anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.
Előadások és élő órák esetén a ClickUp AI Notetaker ott folytatja, ahol a legtöbb AI-író abbahagyja. Automatikusan csatlakozhat és rögzítheti a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet találkozókat.
Ezt követően a ClickUp áttekintést, a legfontosabb tanulságokat, a következő lépéseket, a főbb témákat, a résztvevők listáját és a teljes jegyzőkönyvet biztosítja Önnek. Mindezt egy olyan dokumentumban, amelybe Ön is be van jelölve.
Mindezeket a Docs Hub tárolja, és utána akár AI-kérdéseket is feltehetsz róluk. Nincs többé hosszú előadások újranézése vagy időbélyegek között való turkálás.
A ClickUp Super Agents még egy szinttel feljebb viszi a dolgokat. Ezek autonóm ügynökök, amelyeket úgy konfigurálhat, hogy a munkaterület kontextusát felhasználva kezeljék a legfontosabb feladatokat. Feladatokat kezelhetnek, prioritásokat frissíthetnek, tartalmakat készíthetnek és munkafolyamatokat kezelhetnek automatikusan, miközben Önnek van a végső szava.
Például a következőket használhatja:
- Kutatási AI-ügynök : Összegyűjti és rendszerezi a meghatározott témákkal kapcsolatos információkat. A nyers kutatási eredményeket olyan formába alakítja, amelyből ténylegesen írhat
- Action Item Extractor Agent : Átnézi az előadási jegyzeteket, jegyzőkönyveket és osztálybeszélgetéseket, hogy kivonja belőlük a teendőket. Kijelöli a felelősöket, beállítja a határidőket, és automatikusan létrehozza a kapcsolódó ClickUp-feladatokat
A ClickUp legjobb funkciói
- AI tanulótárs: Használja a ClickUp Brain MAX-ot (az asztali AI-társ) az egyszerű vázlatíráson túlmutató feladatokhoz. Elolvassa a feltöltött tanterveket, előadási jegyzeteket és korábbi esszéket, hogy kontextusba ágyazott szöveget írjon. Emellett javíthatja a stílusát, és segíthet erősebb érveket felépíteni a feladatokhoz.
- Rövid magyarázó videók: Csoportos projekt? Rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, hogy ötleteit elmagyarázhassa és visszajelzéseket osszon meg hosszú kommentfolyamok nélkül
- Soha ne hagyja ki a határidőket: Tartsa szem előtt a ClickUp emlékeztetőit. Állítson be figyelmeztetéseket tanulási időpontokra, vizsgaidőpontokra és gyors utánkövetésekre, hogy soha ne késsen el a leadási határidővel
- Csökkentse a kézi munkát: Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a monoton feladatok kezelésére. Az automatizálás például áthelyezheti a feladatot a „Kész” kategóriába, amikor feltölti a dolgozatát, vagy emlékeztetheti Önt, ha közeledik a határidő.
- Építsen fel szerkezetet: Szervezze meg az életét a ClickUp hierarchiájával (Terek → Mappák → Listák → Feladatok). Minden órára, mappára és feladatra külön helyet rendelhet. Így a házi feladatok és a jegyzetek egy helyen maradnak
- Gyors jegyzetelés: Használd a ClickUp Notepadot, hogy leírhasd az ötleteidet, vázlatos sorokat vagy órai jegyzeteket, amint eszedbe jutnak. Amikor készen állsz a megvalósításra, alakítsd őket nyomon követhető feladatokká
A ClickUp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Az egységes munkaterület megszünteti az eszközök szétszóródását: Az írás, a feladatok, a dokumentumok és a csevegés egy platformon található, így nem kell tartalmakat másolnia az alkalmazások között, és nem veszítheti el a kontextust
- Kontextusérzékeny AI-javaslatok: A ClickUp Brain megérti a munkaterület felépítését, és javaslatai az Ön tényleges munkájához igazodnak
- Az egyéni felhasználóktól a nagyvállalatokig: Akár egyéni felhasználó, akár nagy csapat tagja, ugyanazokat az AI-írási funkciókat kapja
Hátrányok:
- A funkciók hatalmas száma tanulási görbét jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik az all-in-one platformokat
- Ahhoz, hogy a legjobban kihasználhassa a fejlett AI-funkciókat, érdemes egy kis időt szánnia a dokumentáció áttanulmányozására.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
A ClickUp segítségével sokkal szervezettebb lettem a tanulói munkaterületem tekintetében, és a többi hobbimhoz is kapok napi emlékeztetőket. Emellett sablonok segítségével részletesen testreszabható, így a felületet személyre szabhatom.
A ClickUp segítségével sokkal szervezettebb lettem a tanulói munkaterületem tekintetében, és a többi hobbimhoz is kapok napi emlékeztetőket. Emellett sablonok segítségével részletesen testreszabható, így a felületet személyre szabhatom.
📮 ClickUp Insight: A halogatás nehéz érzés. Valójában a felmérésünkben résztvevők közel fele bűntudatot érez, amikor nem dolgozik.
De gyakran nem Ön a probléma, hanem a felépítése. Ha a jegyzetei rendezetlenek, vagy nem tudja, mi a következő lépés, nehéz elkezdeni.
A ClickUp Brain MAX segít megtenni ezt az első, egyszerű lépést. Csak kérdezze meg: „Mivel foglalkozzak ma?” vagy „Mi áll az utamban?” A rendszer áttekinti a feladatait, és azonnal egyértelmű választ ad.
Ráadásul a Talk-to-Text segít hangosan gondolkodni. Nem kell begépelnie a tökéletes utasítást, vagy három különböző barátjának üzenetet írnia. Csak mondja el, amit gondol, és stressz nélkül lásson munkához.
2. Notion AI (A legjobb megoldás AI-alapú íráshoz rugalmas tudásbázisokban)
A Notion AI egy közvetlenül a Notion munkaterületbe beépített asszisztens. Hasznos azoknak a diákoknak és kutatóknak, akik nagy mennyiségű jegyzetet, PDF-fájlt és előadási jegyzetet tárolnak egyetlen helyen. Az önálló csevegőeszközöktől eltérően a magánoldalain található konkrét adatokat használja fel a kérdések megválaszolásához vagy a fájlok rendszerezéséhez.
Az eszköz „munkaterület-szintű” keresési logikát alkalmaz. Tegyük fel, hogy megkéri az AI-t, hogy keressen meg egy konkrét elméletet, amely egy félévnyi jegyzetben rejtőzik. Az asszisztens átvizsgálja az egész adatbázist, hogy előkeresse a pontos választ a forrásra mutató linkekkel együtt.
Emellett egy rendezetlen felsorolási listát is strukturált táblázattá alakíthat. Emellett olyan adatokat is talál, mint a „Dátum” vagy a „Kulcsfogalom”, amelyek automatikusan kitöltődnek az oldal tartalma alapján.
A Notion AI legjobb funkciói
- Kontextusfüggő kérdések és válaszok a munkaterületen belül: Tegyen fel kérdéseket a Notion AI-nek, és az átkutatja az egész munkaterületét, hogy válaszokat nyújtson
- Tartalom vázlatának elkészítése és javítása közvetlenül a szövegben: Jelöljön ki bármely szövegrészt a dokumentumban, és kérje meg az AI-t, hogy írja át, bővítse ki vagy foglalja össze azt közvetlenül
- Adatbázis-mezők automatikus kitöltése: A Notion AI a oldal tartalma alapján automatikusan kitöltheti az adatbázis mezőit, így csökkentve a kézi adatbevitelt
A Notion AI előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A rugalmas munkaterületi struktúra szinte minden felhasználási esethez alkalmazkodik
- Az AI megérti a munkaterület kontextusát, így relevánsabb javaslatokat tesz
- A nagy sablongaléria segít abban, hogy gyorsabban belekezdjen a munkába
Hátrányok:
- Az AI-funkciókhoz a Notion alapcsomagján felül további előfizetés szükséges.
- Nagyon nagy munkaterületek esetén a teljesítmény lelassulhat
Notion AI árak
- Ingyenes: (Notion AI korlátozott próbaverziója)
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként (Notion AI korlátozott próbaverziója)
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Imádom a blokkrendszert, azt a képességet, hogy egy egyszerű jegyzetet komplex relációs adatbázissá alakíthassak. Imádom az AI-alapú szálösszefoglalókat, a Slack Huddles-t, a Workflow Builder-t, valamint az új Lists és Canvas funkciókat.
Imádom a blokkrendszert, azt a képességet, hogy egy egyszerű jegyzetet komplex relációs adatbázissá alakíthassak. Imádom az AI-alapú szálösszefoglalókat, a Slack Huddles-t, a Workflow Builder-t, valamint az új Lists és Canvas funkciókat.
📚 További információk: A legjobb AI-eszközök diákoknak
3. The Good AI (A legjobb strukturált tudományos esszék generálásához)
A Good AI egy diákok esszéihez szabott írási asszisztens. Segít azoknak, akik a „üres oldal” problémájával küzdenek.
Ezzel az eszközzel perceken belül teljes hivatkozásokkal ellátott vázlatokat készíthet. A generikus csevegőrobotokkal ellentétben az első utasítástól kezdve megőrzi az akadémiai hangnemet és a helyes hivatkozásokat.
Írja be az esszé témáját, és válassza ki, milyen hosszúságú legyen a dolgozat. Az AI elkészíti az egész vázlatot – beleértve a bevezetést, a főrészt és a következtetést.
Miután elkészült a vázlat, jelöljön ki bármelyik mondatot, és az AI megírja Önnek a következő részt. Használhatja a beépített eszközöket is a nyelvtani hibák kijavítására és az AI által írt szöveg ellenőrzésére. Ez segít finomítani a munkáját, mielőtt leadná.
A Good AI legjobb funkciói
- Szerkezetes esszék: Készítsen teljes esszét bevezetővel, főszöveggel és következtetéssel a választott témához
- Többféle esszétípus támogatása: Szükség szerint készítsen érvelő, magyarázó, leíró vagy elbeszélő esszéket
- Automatikus hivatkozások: Az eszköz képes hivatkozásokat beilleszteni olyan formátumokban, mint az APA, az MLA vagy a Chicago.
A Good AI előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Gyorsan generál strukturált esszéket, így időt takarít meg a kezdeti vázlatok elkészítésénél
- A hivatkozáskezelő segít megfelelni az akadémiai formázási követelményeknek
- Egyszerű felülete minimális tanulási időt igényel
Hátrányok:
- Csak tudományos esszékre korlátozódik, és nem alkalmas szakmai írásra.
- A generált tartalom jelentős szerkesztést igényelhet, hogy megfeleljen az Ön személyes stílusának.
- Nincs együttműködési funkciója csapatalapú írási projektekhez
A Good AI árazása
- Ingyenes
- Prémium: 5 USD/hó
A Good AI értékelései és véleményei
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💟 Függetlenül attól, hogy mit hozol létre – esszéket, kutatási cikkeket vagy bármilyen más tartalmat –, a ClickUp Super Agents megkönnyíti az életedet. Íme, hogyan használjuk őket a ClickUp-nál a teljes tartalomkezelési folyamatunk lebonyolításához. Ha nekünk bevált, neked is be fog válni:
4. EduWriter AI (A legjobb hivatkozásdús tudományos cikkekhez)
Az EduWriter AI egy mesterséges intelligencia-asszisztens határidővel küzdő diákok és kutatók számára. Kevesebb mint 20 másodperc alatt készít teljesen formázott tudományos dolgozatokat.
Az általános AI-vel ellentétben ez az eszköz az iskolai szabályokhoz igazodik. Tartalmaz egy esszéértékelőt és egy eszközt, amely a hivatkozásokat a helyes APA 7. stílus szerint készíti el.
Kezdéshez csak írja be a témát. Ezután válassza ki a szintet, a középiskolától a PhD-ig. Az eszköz egy világos vázlatot készít bevezetővel, tézissel és záró összefoglalóval.
A tartalmat Word-fájlként letöltheti. A fájl már tartalmazza a címoldalt, a hivatkozások listáját és a megfelelő sorközöket. Ráadásul az összes felhasznált forrás hivatkozással szerepel a szövegben.
Az EduWriter AI legjobb funkciói
- Automatikus hivatkozás több formátumban: Hivatkozások generálása APA, MLA, Chicago, Harvard és egyéb formátumokban
- Beépített plágiumellenőrzés: Ellenőrizze tartalmának eredetiségét a beküldés előtt
- Kutatási integráció: Az AI releváns információkat tud kinyerni tudományos forrásokból, hogy alátámassza érveit
Az EduWriter AI előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A hatékony hivatkozáskezelés csökkenti a kézi formázási munkát
- A plágiumellenőrzés nyugodt lelkiismeretet biztosít a benyújtás előtt
- A kutatási integráció segít gyorsan megtalálni a bizonyító anyagokat
Hátrányok:
- Kizárólag az akadémiai írásra összpontosít, és nem alkalmas más típusú tartalmakhoz.
- A kimenet minősége a téma összetettségétől függően változhat
- Az írásstílust vagy hangnemet nem lehet személyre szabni
Az EduWriter AI árai
- Ingyenes
- Prémium: 19 USD/hó
EduWriter AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valós felhasználók az EduWriter AI-ről?
Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:
Az EduWriter.ai-val kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak. Könnyen használható, rengeteg időt takarít meg, és jól felépített tudományos tartalmakat állít elő. Bár alkalmanként még szükség van szerkesztésre, ez egy megbízható eszköz, amely támogatja a termelékenységet, és hatékonyan kielégíti a legtöbb írásbeli igényt.
Az EduWriter.ai-val kapcsolatos általános tapasztalataim pozitívak. Könnyen használható, rengeteg időt takarít meg, és jól felépített tudományos tartalmakat állít elő. Bár alkalmanként még szükség van szerkesztésre, ez egy megbízható eszköz, amely támogatja a termelékenységet, és hatékonyan kielégíti a legtöbb írásbeli igényt.
5. Samwell.ai (A legjobb kutatásalapú tudományos íráshoz)
Hiteles források megtalálása egy kutatási cikkhez órákon át tartó kézi keresést igényelhet. Ez túl hatástalan, és megnehezíti a bizonyítékokon alapuló, meggyőző érvelés felépítését.
A Samwell.ai egy olyan AI-kutatási asszisztens, amely ebben segít. Akadémiai forrásokat keres, amelyeket hozzáadhat az írásához. Megtalálja a forrásokat, összefoglalja azok tartalmát, és közvetlenül beilleszti a hivatkozásokat a vázlatába.
Az eszköz több mint 20 tudományos könyvtárból álló nagy adatbázist használ. Ez biztosítja, hogy hivatkozásai valósak és szakértői értékelésen estek át. Amint elkészült a vázlat, használja a „Power Editor” funkciót egyedi táblázatok, diagramok és videohivatkozások beszúrásához.
A Samwell.ai legjobb funkciói
- AI kutatási asszisztens: Az eszköz a témája alapján keres releváns tudományos forrásokat. Emellett javaslatokat is ad azok beépítésére.
- Irányított esszé-munkafolyamat: A lépésről lépésre haladó logikai partner segít finomítani a tézisét és felépíteni egy strukturált útitervet
- Hivatkozásváltó: Egyetlen kattintással válthatsz az MLA, APA, Chicago, IEEE és más stílusok között, hogy az igényeidnek megfeleljenek
A Samwell.ai előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A kutatás-első megközelítés biztosítja, hogy tartalma forrásokkal legyen alátámasztva
- Az automatikus hivatkozásformázás időt takarít meg a bibliográfia elkészítésénél
- Hasznos azoknak a hallgatóknak, akik még nem jártasak az akadémiai kutatásban
Hátrányok:
- Ez kizárólag tudományos írásra korlátozódik, és nem alkalmas üzleti vagy kreatív tartalmakhoz.
- A forrás minősége a rendelkezésre álló adatbázisoktól függ, és előfordulhat, hogy nem minden témát fed le.
- A generált tartalomnak esetleg módosításra szorulhat, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
Samwell.ai árak
- Ingyenes
- Akadémiai: 15,32 USD/hó
Samwell.ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a Samwell.ai-ról?
Egy Reddit-felhasználó így nyilatkozik:
Személyes tapasztalatom szerint rendkívül hasznosnak bizonyult tudományos kutatási cikkek írásakor.
Személyes tapasztalatom szerint rendkívül hasznosnak bizonyult tudományos kutatási cikkek írásakor.
🧠 Érdekesség: A történelem első AI tanársegédje, Jill Watson, kiválóan végezte a munkáját. Olyan jól, hogy a Georgia Tech hallgatói fogalmuk sem volt arról, hogy nem ember. 2016-ban hónapokig tökéletesen kezelte a fórumbejegyzéseket és a hallgatói kérdéseket. A nagy „leleplezés” csak a félév végén történt. Ez egy klasszikus példa arra, milyen hatékony lehet az AI, ha a megfelelő „kontextussal” táplálják.
6. Writeless (A legjobb gyors esszévázlatokhoz minimális bevitel mellett)
Néha az írás legnehezebb része az, hogy elinduljon. Az írói blokk miatt előfordulhat, hogy ötletek nélkül bámulja az üres oldalt. Ez stresszt okozhat, ha szoros a határidő.
A Writeless a sebességre összpontosít, minimális felhasználói beavatkozással gyorsan készít esszé-vázlatokat. Olyan diákok számára készült, akiknek gyors kezdésre van szükségük, és akik maguk szeretnék befejezni a munkát. Csak írja be a témát, és másodpercek alatt megkapja a vázlatot, bonyolult beállítások nélkül.
A Writeless legjobb funkciói
- Hosszú cikkek: Készítsen akár 20 000 szavas (kb. 40 oldalas) kutatási cikkeket egy lépésben
- Témaötletek: Ha elakad, a Writeless témákat vagy megközelítési szögeket javasolhat, amelyeket érdemes megvizsgálni
- Testreszabható: Állítsa be a formalitást, a hangnemet és az olvasási szintet a saját stílusához vagy igényeihez
A Writeless előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Rendkívül gyors eredményt biztosít azoknak a felhasználóknak, akiknek gyorsan szükségük van vázlatokra
- Az egyszerű felület nem igényel tanulási időt
- Hasznos brainstorminghoz és az írói blokk leküzdéséhez
Hátrányok:
- A kimenet szerkezetét, hangvételét vagy mélységét csak korlátozott mértékben lehet szabályozni
- A generált tartalom gyakran jelentős szerkesztést igényel
- Nincs hivatkozáskezelés vagy plágiumellenőrzés
A Writeless árazása
- Ingyenes
- Havi: 30 USD/hó
Writeless értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🎥 Már használja az AI-t esszéi és egyéb tartalmai elkészítéséhez. De ennél többről van szó. Ma már az AI segítségével valóban tanulhat is. Nézze meg ezt a videót, és fedezze fel, hogyan használhatják a diákok az AI-t a valódi tanuláshoz:
7. MyEssayWriter AI (A legjobb logikus esszévázlatok készítéséhez)
A MyEssayWriter AI azoknak a középiskolás és egyetemista diákoknak segít, akik nem tudják, hogyan kezdjenek hozzá. Ez nem egy bonyolult kutatási eszköz. Éppen ellenkezőleg, egyszerűen használható, és gyorsan elkészít egy világos vázlatot.
Kezdéshez csak írja be a témát. Ezután válasszon egy stílust, például „érvelő” vagy „leíró” esszét. Az AI létrehoz egy tézisállítást és egy teljes vázlatot. Ezután a „Humanizer” eszközzel hozzáigazíthatja a kimenetet az írásstílusához.
A MyEssayWriter AI legjobb funkciói
- Hosszabb esszék: Hosszú esszék generálása kutatási cikkekhez vagy hosszabb feladatokhoz
- Vázlatkészítő: Kezdje egy egyedi vázlattal, hogy a tartalom minden szükséges pontot lefedjen
- Javaslatok a javításhoz: Az eszköz javaslatokat kínál a tartalom javításához
A MyEssayWriter AI előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Jól kezeli a hosszabb tartalmakat
- A vázlatkészítő a generálás előtt biztosítja a szerkezeti ellenőrzést
- A javítási javaslatok segítenek a kezdeti vázlatok tökéletesítésében
Hátrányok:
- A hosszabb szövegek ismétlődéseket vagy következetlenségeket tartalmazhatnak
- Akadémiai színvonalú beadandókhoz még mindig jelentős szerkesztésre van szükség
- Csak esszéformátumokra korlátozódik
MyEssayWriter AI árak
- Alap: 7,99 USD/hó
- Pro: 14,99 USD/hó
- Prémium: 19,99 USD/hó
MyEssayWriter AI értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valós felhasználók a MyEssayWriter AI-ről?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Keresési és hivatkozási funkciója rengeteg időt takarít meg, az AI pedig jól felépített, természetesen hangzó szöveget szállít, amely úgy hat, mintha a saját munkám lenne.
Keresési és hivatkozási funkciója rengeteg időt takarít meg, az AI pedig jól felépített, természetesen hangzó szöveget szállít, amely úgy hat, mintha a saját munkám lenne.
8. QuillBot AI (A legjobb átfogalmazáshoz és nyelvtani javításhoz)
Elkészült az első vázlatod, de úgy érzed, hogy kissé rendezetlen. Aggódsz, hogy hibák vannak benne, vagy a hangvétele nem egészen megfelelő. Valóban, a vázlat finomítása épp olyan nehéz lehet, mint az írása.
A QuillBot segít átírni a vázlatát, hogy kijavítsa a nyelvtani hibákat és javítsa a szöveg érthetőségét. A parafrázáló többféle módot kínál, például „folyékonyság” vagy „hivatalos”. Ez lehetővé teszi, hogy szükség szerint módosítsa a hangnemet és a stílust.
A QuillBot AI legjobb funkciói
- Váltson több mint 10 átfogalmazási mód között: Válasszon olyan stílusok közül, mint a Standard, a Fluency, a Formal vagy az Academic, hogy írása megfeleljen az Ön igényeinek
- Nyelvtani ellenőrző: Szűrje ki a nyelvtani hibákat, az írásjelekkel kapcsolatos problémákat és a kínos megfogalmazásokat
- Összefoglaló és hivatkozásgenerátor: Sűrítsd össze a hosszú szöveget a legfontosabb pontokra, vagy generálj hivatkozásokat általános formátumokban
A QuillBot AI előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Nagyon jól parafrázol, többféle stílusmóddal
- A nyelvtani ellenőrző elmagyarázza a javításokat, így Ön is tanulhat belőle
- A böngészőbővítménye számos webhelyen és alkalmazásban működik
Hátrányok:
- Nem arra tervezték, hogy tartalmat hozzon létre a semmiből
- Az ingyenes csomag szóközszám-korlátozással rendelkezik, ami a gyakori felhasználók számára frusztráló lehet
- A átfogalmazott tartalom pontosságát és hangvételét esetleg még át kell nézni
A QuillBot AI árai
- Ingyenes
- Prémium: 4,17 USD/hó, éves számlázással
- Csapatcsomag: Egyedi árazás
QuillBot AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 70 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
Mit mondanak a QuillBot AI-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Ez egy remek, könnyen használható szoftver, amely tele van olyan funkciókkal, mint a parafrazálás és az AI-ellenőrző. Az alkalmazás kiterjesztései és integrációja szintén hasznosak, és prémium opciók is rendelkezésre állnak. Gyakorlatilag nincs szükség betanításra.
Ez egy remek, könnyen használható szoftver, amely tele van olyan funkciókkal, mint a parafrazálás és az AI-ellenőrző. Az alkalmazás kiterjesztései és integrációja szintén hasznosak, és prémium opciók is rendelkezésre állnak. Gyakorlatilag nincs szükség betanításra.
💡 Profi tipp: A ClickUp dedikált AI-ügynökcsapata kezeli az egész tartalom-folyamatot – a vázlatok megírásától a végleges munka finomításáig. Akár egyszerű hangnem-korrekcióra, akár teljes körű írási támogatásra van szüksége, mindig van egy ügynök, aki segít.
9. EssayFlow AI (A legjobb emberhez hasonló, AI-támogatott tudományos íráshoz)
A diákok gyakran attól tartanak, hogy az AI-val írt szövegek robotosan hangzanak, vagy az AI-felismerő eszközök jelzik őket. Ez a félelem megnehezítheti az AI használatát, még akkor is, ha valóban segítségre van szüksége a kezdéshez.
Az EssayFlow AI olyan tartalmakra összpontosít, amelyek természetesen olvashatók és átmennek az AI-felismerésen. Ez segít azoknak a diákoknak, akik attól tartanak, hogy munkájukat AI-generált tartalomként jelölik meg. Az eszköz célja, hogy ötvözze az emberhez hasonló írásmódot az AI sebességével.
Az EssayFlow AI legjobb funkciói
- Fordítás több mint 50 nyelvre: Írjon több tucat nyelven, miközben a szöveg hangvétele „emberi” marad
- Beépített AI-felismerés: Ellenőrizze tartalmát AI-felismerő eszközökkel a beküldés előtt
- Hivatkozások és plágiumellenőrzés: Készítsen hivatkozásokat és ellenőrizze a plágiumot, hogy tartalma megfeleljen az akadémiai integritási szabványoknak
EssayFlow AI és hátrányai
Előnyök:
- A természetes hangvételre való összpontosítás olvasmányosabb esszéket eredményezhet
- A beépített AI-felismerés átláthatóságot biztosít
- A hivatkozási támogatás segít megfelelni az akadémiai követelményeknek
Hátrányok:
- A felderítés elkerülésére helyezett hangsúly nem feltétlenül áll összhangban minden intézményi irányelvvel
- A kimeneti minőség nagymértékben változik, ezért gondos áttekintést igényel
- Csak akadémiai esszéformátumokra korlátozódik
EssayFlow AI árak
- Alap: 27,98 USD/hó
- Pro: 34,98 USD/hó
- Korlátlan: 84,98 USD/hó
EssayFlow AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Grammarly (A legjobb valós idejű nyelvtani és stílusbeli javításhoz platformok között)
Különböző platformokon – e-mailben, közösségi médiában, dokumentumokban – történő írás kihívást jelenthet. Könnyen előfordulhat, hogy apró nyelvtani hibák vagy következetlen hangnem csúszik be a szövegbe, ami aláássa professzionalizmusát.
A Grammarly egy széles körben használt írási asszisztens, amely valós időben javítja a nyelvtant, a helyesírást és az írásjeleket, bárhol is ír. Erőssége a széles körű elérhetőségében rejlik. Röviden: a böngészőbővítmény és az integrációk biztosítják a konzisztens támogatást az összes alkalmazásában. Hangnemfelismerő funkciója pedig segít az írás stílusának különböző kontextusokhoz való igazításában, a kötetlen stílustól a formálisig.
A Grammarly legjobb funkciói
- Böngészőbővítmény és integrációk: A Grammarly böngészőkön, asztali alkalmazásokon és mobil eszközökön egyaránt működik, így biztosítva a következetes írási támogatást
- Hangnem felismerése és módosítása: Az eszköz elemzi írásának hangnemét, és javaslatokat tesz a célközönséghez igazodó módosításokra.
- Javaslatok a világosság és a vonzerő javítására: A nyelvtani ellenőrzésen túl a Grammarly javaslatokat is ad arra, hogyan teheti írását világosabbá és vonzóbbá
A Grammarly előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Bárhol működik, ahol írsz, és platformok között is konzisztens támogatást nyújt
- A hangnemfelismerés segít az írásodat a különböző kontextusokhoz és közönségekhez igazítani
- A világos magyarázatok segítenek a tanulásban és az íráskészség fokozatos fejlesztésében
Hátrányok:
- Elsősorban szerkesztőeszköz, korlátozott tartalomgeneráló képességekkel
- Egyes javaslatok nem feltétlenül felelnek meg bizonyos stílusútiasításoknak vagy preferenciáknak
- Egyes alapvető funkciók teljes körű használatához előfizetés szükséges
A Grammarly árai
- Ingyenes
- Havi: 30 USD/tag/hónap
Grammarly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)
Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
A Grammarly nagyon könnyen használható, és zökkenőmentesen integrálódik a böngészőkbe és az eszközökbe, amelyeket naponta használok. Valós idejű javaslatokat ad a nyelvtanra, az érthetőségre és a hangnemre vonatkozóan, ami segít abban, hogy professzionálisabban és magabiztosabban írjak. A felület tiszta, és a bevezetés minimális beállítást igényel. Különösen tetszik a hangnemfelismerés és az átfogalmazási javaslatok, amelyek jelentősen javítják a kommunikáció minőségét.
A Grammarly nagyon könnyen használható, és zökkenőmentesen integrálódik a böngészőkbe és az eszközökbe, amelyeket naponta használok. Valós idejű javaslatokat ad a nyelvtanra, az érthetőségre és a hangnemre vonatkozóan, ami segít abban, hogy professzionálisabban és magabiztosabban írjak. A felület tiszta, és a bevezetés minimális beállítást igényel. Különösen tetszik a hangnemfelismerés és az átfogalmazási javaslatok, amelyek jelentősen javítják a kommunikáció minőségét.
Gyakran ismételt kérdések
Integrálhatók-e az AI írási eszközök a csapatmunkába és a projektmenedzsment munkafolyamatokba?
Igen, egyes AI írási eszközök közvetlenül a projektmenedzsment platformokon belül működnek. Például pont ott kaphat AI írási segítséget, ahol a csapatával dolgozik. A ClickUp Brain a ClickUp munkaterületén belül bárhol működik. Összekapcsolódik a ClickUp Tasks, a Docs és a ClickUp Chat funkciókkal, így az írás és a végrehajtás szorosan összekapcsolódik.
Mi teszi egy AI írási eszközt biztonságossá és megbízhatóvá professzionális használatra?
Válasszon olyan eszközöket, amelyek egyértelmű adatvédelmi szabályokkal rendelkeznek. Keresse a legjobb biztonsági tanúsítványokat, mint például a SOC 2 vagy az ISO. Fontos megnézni azt is, hogy az AI hogyan lett betanítva. A nagy platformokba, például a ClickUp-ba beépített eszközök biztonságosabbak, mint a kis, önálló alkalmazások. A ClickUp magas szintű biztonsági intézkedéseket alkalmaz, hogy munkája biztonságban és titokban maradjon.
Hogyan használhatják a csapatok az AI-t a szakmai írás és kommunikáció javítására?
A csapatok az AI segítségével készíthetnek állapotfrissítéseket, összefoglalhatják az értekezletek jegyzetét, módosíthatják a hangnemet és biztosíthatják a dokumentumok egységességét. Az AI használatának legjobb módja az, ha közvetlenül beépíted a már meglévő munkádba. Nem kell új eszközt bevezetned csak azért, hogy kezelni tudd az írási feladataidat.