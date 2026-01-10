ClickUp vs. Notion: Melyik projektmenedzsment eszköz a jobb?

Épp most töltöttél el 20 percet azzal, hogy egy dokumentumot kerestél, ami biztosan „valahol” a munkaterületeden van.

Spoiler: nem az volt, amire gondoltál. 📄

Ha ez úgy hangzik, mint egy átlagos kedd, akkor készen állsz a ClickUp és a Notion összecsapására.

Távolról mindkét eszköz hasonlóan néz ki. Mindkettő képes dokumentumokat tárolni. Mindkettő képes nyomon követni a munkát. Mindkettő válhat „azoknak a dolgoknak a helyévé, ahol minden megtalálható”.

De különböző célokra lettek kifejlesztve:

A ClickUp egy munkaoperációs rendszer. Határozott álláspontot képvisel a végrehajtás tekintetében: feladatok, ütemtervek, felelősök, függőségek és jelentések.

A Notion egy rugalmas munkaterület-készítő. Kiválóan kezeli a tudást és a struktúrát, de a munkafolyamatot gyakran magának kell összeállítania.

Szóval melyik illik jobban a csapatodhoz? Nézzük meg közelebbről! 🔓

ClickUp és Notion: áttekintés

Kritériumok <2>ClickUp Notion Fő erősség Teljes körű munkavégzés (projektek + feladatok + jelentések + együttműködés) beépített dokumentumokkal Rugalmas dokumentumok és adatbázisok a tudás, a tervezés és a könnyű munkafolyamatokhoz Feladat- és projektmenedzsment Erre tervezték: függőségek, prioritások, sprintek, Gantt-diagram, időkövetés, automatizálások, munkaterhelés Adatbázisok segítségével lehetséges, de sok „projektmenedzsment funkció” beállítást vagy megoldásokat igényel Dokumentumok és wikik ClickUp Dokumentumok + beágyazott oldalak, valós idejű szerkesztés, jogosultságok és szoros feladatösszekapcsolás A legjobb a kategóriájában strukturált wikik, belső hubok és egymással összekapcsolt oldalak terén Adatbázisok Táblázatok + egyéni mezők + nézetek + kapcsolatok (inkább a „munkarendszerre” orientált) Erőteljes adatbázisok kiváló felhasználói felülettel egyedi rendszerek építéséhez Megtekintések Több mint 15 nézet (lista, tábla, naptár, Gantt-diagram, idővonal, munkaterhelés stb.) Tábla, naptár, idővonal, táblázat (a beállítástól függően) Jelentések és irányítópultok Fejlett irányítópultok, állapotkövetés, munkaterhelés, időjelentés, célok (erőssége a csapatok számára) Alapvető jelentések adatbázis-nézeteken keresztül; a fejlett irányítópultok gyakran kézi beállítást igényelnek Együttműködés Csevegés, megjegyzések, táblák, lektorálás, hozzárendelt megjegyzések, @említések – mindez a munkához kapcsolódik Megjegyzések, említések, közös szerkesztés (kevésbé „végrehajtás-orientált”) Mesterséges intelligencia ClickUp Brain + munkaterület-érzékeny keresés + összefoglalók + automatizálási ügynökök Notion AI íráshoz/összefoglalókhoz és oldalkezeléshez (kevésbé a végrehajtásra/műveletekre összpontosít) Automatizálások Natív munkafolyamat-automatizálás + ügynökök (az operatív konzisztencia érdekében) Automatizálási lehetőségek is vannak, de általában egyszerűbbek és inkább az oldalakra/adatbázisokra koncentrálnak Méretezhetőség és irányítás Erőssége a többcsapatos működés, a szabványosított munkafolyamatok, valamint a terület/mappa/lista szerinti jogosultságok kezelése. Erős a tudás bővítésében; a komplex műveletek irányítása nehezebbé válhat a rendszerek terjedésével Legalkalmasabb Olyan csapatok számára, amelyeknek dokumentumokra és megbízható teljesítésre, átláthatóságra és elszámoltathatóságra van szükségük Olyan csapatok számára, akik dokumentumokban és tudásbázisokban dolgoznak, és egy rugalmas munkaterületet szeretnének, amelyre építhetnek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy munkamenedzsment-platform, amelynek célja a munkaterhelés csökkentése azáltal, hogy a feladatokat, dokumentumokat és a csapaton belüli kommunikációt egy helyen egyesíti. Ahelyett, hogy a projekteket több, egymástól független eszközön keresztül kezelnék, a csapatok egyetlen munkaterületen belül tervezhetnek, hajthatnak végre feladatokat és működhetnek együtt, beépített közös kontextussal. A mesterséges intelligencia segít automatizálni a rutinmunkákat, előhozni a releváns információkat, és a projektek előrehaladását biztosítani anélkül, hogy folyamatos kézi koordinációra lenne szükség.

Lényegében a ClickUp-ot projektvégrehajtásra tervezték. Az olyan funkciók, mint a Gantt-diagramok, a sprinttervezés, az időkövetés és a munkaterhelés-nézetek már az első naptól kezdve beépítve vannak, így a csapatoknak nem kell maguknak összeállítaniuk egy projektmenedzsment rendszert, mielőtt használni tudnák.

A ClickUp funkciói

A ClickUp átfogó funkciókészletet kínál, amely segít a csapatoknak a feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok kezelésében egy központi helyen.

Íme egy áttekintés arról, mit kínál ez a hatékony projektmenedzsment eszköz, és hogyan illeszkedik az egyes elemek a mindennapi munkába. 🪄

1. funkció: Projektmenedzsment

A projekteszközök gyakran inkább akadályoznak, mint segítenek. A ClickUp projektmenedzsment-megoldások ezt tisztázzák, és a munkafolyamat minden elemének kijelölnek egy saját helyet.

Kezdje a ClickUp Feladatokkal. Minden feladat tartalmazza a felelősöket, a határidőket, az alfeladatokat, a leírásokat és a megjegyzéseket, így nem kell az eszközök között váltogatnia.

Használja a ClickUp Tasks funkciót a feladatok kiosztásához, a feladatleírások megadásához és a munka nyomon követéséhez egyetlen nézetben

Most pedig vegyük hozzá a fontos részleteket. Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket, hogy nyomon követhesse például a kampány típusát, a lead forrását vagy a tartalom formátumát. Kapcsolja össze a feladatokat a ClickUp függőségek segítségével, hogy senki ne kezdhesse el a harmadik lépést, mielőtt az első befejeződött.

A haladást könnyebb nyomon követni, ha az állapotok valóban megfelelnek a csapat munkamódszerének. Használja a ClickUp egyéni feladatállapotait, mint például „Összefoglaló kész”, „Vázlat készül” és „QA-ra előkészítve” a homályos alapértelmezett állapotok helyett.

Ezen felül ott van még a ClickUp feladatprioritás funkciója. Jelölje meg a nagy hatással bíró feladatokat, hogy a csapat kétszer sem kelljen kérdeznie, mire kell sürgősen reagálni.

Ezeket a feladatokat és a projekt előrehaladását különböző ClickUp nézetek formájában jelenítheti meg. A List View (Lista nézet) a feladatok gyors elintézésére, a Board View (Tábla nézet) a Kanban-stílusú munkafolyamatokra, a Calendar View (Naptár nézet) pedig a határidők kezelésére szolgál.

🔍 Tudtad? A projektmenedzsmentben az „vas-háromszög” vagy „hármas korlát” a idő, a költség és a hatókör közötti egyensúlyt jelenti. Egy elem módosítása minden esetben hatással van a többire is, ami hangsúlyozza a gondos tervezés és a kompromisszumok fontosságát a projekt minőségének fenntartása érdekében.

2. funkció: Beépített AI-funkciók

A ClickUp egyik legerősebb funkciója a ClickUp Brain, az AI-alapú neurális asszisztens. Intelligenciát sző a munkaterületedbe, a tartalom generálásától az értekezletek összefoglalásán át a kontextushoz kapcsolódó kérdések megválaszolásáig.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, hogy válaszoljon kérdéseire, vagy keressen fájlokat a munkaterületén és a kapcsolódó eszközökön

A ClickUp Brain az egész munkaterületedet átfogja, hogy valós idejű válaszokat adjon. Kérdéseket tehetsz fel, például: „Melyik ismétlődő feladat késik a marketing mappában?” vagy „Ki felel a harmadik negyedévi webináriumért?” A rendszer azonnal átkutatja a feladatokat, alfeladatokat, megjegyzéseket, dokumentumokat (még a mellékleteket is), így nem kell manuálisan átkutatnod a mappákat.

Asztali számítógépen a ClickUp BrainGPT támogatja a Talk to Text funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a gépelés helyett diktáljon kérdéseket, jegyzeteket vagy gyors frissítéseket. A hangbevitele azonnal szöveggé alakul, és a teljes munkaterület kontextusával együtt kerül feldolgozásra, így a munkafolyamat megszakítása nélkül kereshet információkat, összefoglalhatja a munkát, vagy hozhat létre feladatokat és nyomon követéseket.

Asztali számítógépen a ClickUp BrainGPT támogatja a Talk to Text funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a gépelés helyett diktáljon kérdéseket, jegyzeteket vagy gyors frissítéseket. A hangbevitele azonnal szöveggé alakul, és a teljes munkaterület kontextusával együtt kerül feldolgozásra, így a munkafolyamat megszakítása nélkül kereshet információkat, összefoglalhatja a munkát, vagy hozhat létre feladatokat és nyomon követéseket.

A ClickUp Enterprise Search-csel párosítva egy egységes intelligencia-réteget kapsz, amely azonnal összegyűjti a válaszokat a munkaterületed egészéből.

Nehézséget okoz a jelentések írása?

Kérd meg a ClickUp Brain-t, hogy írjon neked

Az AI Writer segít abban, hogy jobb szövegeket írj a feladatokban, dokumentumokban és megjegyzésekben. Használhatod felhasználói történetek azonnali generálására, projektleírások átírására vagy terjedelmes frissítések rövidítésére.

Például egy termékleírás megfogalmazásakor egyszerűen használjon egy AI-sablont, hogy felsorolja a különböző felhasználói szegmensek számára nyújtott előnyöket. Vagy ha egy hosszú sor frissítést írt egy megjegyzésbe, kérje meg az AI-t, hogy foglalja össze azokat.

Írja le az értekezleteket azonnali teendőelemekkel a ClickUp AI Meeting Notetaker segítségével

Végül pedig a ClickUp AI Meeting Notetaker funkciója rögzíti az értekezleteken elhangzottakat, összefoglalja a legfontosabb pontokat, azonosítja a teendőket, és beépíti azokat a feladatokba és dokumentumokba. Ez biztosítja, hogy az értekezleteken elhangzott fontos információk dokumentálva legyenek és hozzáférhetők legyenek.

A munka növekedésével bővítse a felügyeletet az előre elkészített ügynökökkel

A személyes AI-asszisztensek segítenek az egyéneknek gyorsabban haladni. De ahogy a csapatok növekednek és a projektek száma megsokszorozódik, a személyes sebesség már nem jelent problémát. Az áttekinthetőség viszont igen.

Itt jönnek képbe a ClickUp előre elkészített ügynökei.

Automatizálja rutin feladatait a ClickUp AI Agents segítségével

Az előre elkészített ügynökök úgy vannak kialakítva, hogy folyamatosan figyeljék a munkaterületen zajló eseményeket, és meghatározott feltételek alapján tegyenek lépéseket. Ahelyett, hogy manuális ellenőrzésekre, állapotmegbeszélésekre vagy valakinek a következetességére lenne szükség, ezek az ügynökök a háttérben csendben gondoskodnak arról, hogy minden a terv szerint haladjon.

A csapatok általában a következőkre használják az előre elkészített ügynököket:

Ismétlődő frissítések létrehozása, például heti jelentések vagy projektállapot-összefoglalók

Tárja fel a megakadt feladatokat, a késedelmes munkákat vagy a hiányzó frissítéseket, mielőtt azok akadályokká válnának

Válaszoljon az ismétlődő kérdésekre a csevegőben az élő munkaterület kontextusának felhasználásával

Jelölje meg a kockázatokat, késéseket vagy szokatlan mintákat az aktív projektekben

Az érték itt a következetesség. A felügyelet beépül a rendszerbe, ahelyett, hogy az egyéni éberségtől függne. Ahogy a munka növekszik, ez a fajta környezeti figyelés az, ami megakadályozza, hogy a kisebb problémák halmozódjanak fel, és határidők elmulasztásához vagy vészhelyzetekhez vezessenek.

Az előre elkészített ügynökök ideálisak, ha a csapatok jobb áttekinthetőséget és ellenőrzést szeretnének anélkül, hogy átalakítanák a már bevált munkamódszereiket.

Lépjen túl a monitorozáson a csapattársakként működő szuperügynökökkel

Ahogy a szervezetek egyre érettebbé válnak, még a felügyelet is elérheti határait. A monitorozás és a riasztások hasznosak, de még mindig az emberekre támaszkodnak, hogy beavatkozzanak és elvégezzék a munkát.

Itt jönnek képbe a szuperügynökök.

Egy AI-alapú szuperügynök, amely elemzi az új, legfontosabb feladatokat, prioritásokat állít fel, és iránymutatást ad a következő lépésekhez a hatékony feladatkezelés érdekében

A Super Agents olyan mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársak, amelyek kontextus, memória és autonómia birtokában működnek a ClickUp munkaterületén belül. Nem csak figyelik, mi történik. A munkafolyamatok teljes egészében cselekszenek.

A Super Agentet úgy kezelheted, mint egy igazi csapattársat:

Rendelje hozzá a feladatokhoz

Írd meg a megjegyzésekben vagy a csevegésben

Indítsa el események, ütemezések vagy feltételek alapján

Adjon hozzáférést a szükséges eszközökhöz, dokumentumokhoz és integrációkhoz

Az előre elkészített ügynökökkel ellentétben a szuperügynökök mélyebb szinten konfigurálhatók. Ön határozza meg, mit tudnak, hogyan viselkednek, és mely eszközöket használhatnak. Ezáltal képesek bonyolultabb feladatok ellátására, például a munkafolyamatok koordinálására, a problémák eskalálására vagy az ismétlődő folyamatok futtatására anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség.

Ismerje meg őket jobban ezzel a videóval:

Az előre beállított ügynökök segítenek a csapatoknak felismerni a problémákat és megelőzni azokat. A szuperügynökök segítenek a csapatoknak a munkát teljes mértékben delegálni. Együttesen egy konvergáltabb munkamódszer felé való elmozdulást jelentenek, ahol az intelligencia, a cselekvés és a koordináció ugyanazon a rendszeren belül zajlik, ahelyett, hogy különböző eszközök és emberek között lenne szétszórva.

Ha csapatban dolgozol, olyan eszközökre van szükséged, amelyek összehozzák az embereket, ahelyett, hogy még nagyobb káoszt teremtenének. A ClickUp együttműködési funkciói pontosan ezt teszik. 📣

Készítsen ClickUp-dokumentumokat a munkaterület bármely pontjáról, és foglalja össze azokat a ClickUp Brain segítségével

Kezdjük a dokumentációval: a ClickUp Docs valódi ellenőrzést biztosít a tartalom megjelenése és kezelhetősége felett. Minden elvárt formázási lehetőséget megkapsz: címsorok, ellenőrzőlisták, táblázatok, kódblokkok, minden, ami kell.

Tegyük fel, hogy a termékcsapatod egy új funkció útmutatót ír. Megfelelően felépíthetik, felvehetnek teendőket, és mindenki egyszerre szerkesztheti anélkül, hogy egymás útjába kerülnének.

A megosztási beállítások kezelése is nagyon egyszerű. Te döntesz, ki mit láthat és ki végezhet módosításokat, így semmi sem törlődik véletlenül, és nem kerülhet rendetlenségbe.

Természetesen nem minden történik formális dokumentumokban. Néha csak gyors oda-vissza beszélgetésekre van szükség, és itt jön képbe a ClickUp Chat.

A ClickUp Chat közvetlenül a munkád mellett található, így csapattársakat jelölhetsz meg, fájlokat oszthatsz meg és feladatokat kapcsolhatsz össze anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnod.

Kommunikálj a csapatoddal, és hozz létre feladatokat a csevegőablakodban a ClickUp Chat segítségével

És az a rész, ami miatt ez összekapcsoltnak tűnik (ahelyett, hogy „még egy csevegőeszköz” lenne), az a közvetlenül a Chatbe épített ClickUp Brain. A fenti példában Joey egy ügyfélkérést tesz közzé a csatornán. Ahelyett, hogy az üzenet egy elfeledett, elgörgetett bejegyzéssé válna, a ClickUp Brain segítségével rákattinthat a „Feladat létrehozása AI-val” gombra, és az üzenet azonnal valódi, nyomon követhető feladattá alakul (megerősítéssel és linkkel közvetlenül a szálban).

Ezt követően a Catch Me Up segítségével összefoglalhatja a hosszú beszélgetéseket, kiemelheti a döntéseket, és biztosíthatja, hogy a következő lépések is rögzítésre kerüljenek.

A ClickUp Brain és a Chat segítségével könnyedén utolérheted a lemaradásodat

Így a csevegések könnyedén zajlanak, de a munka nem tűnik el.

És a vizuális együttműködéshez? Ehhez ott van a ClickUp Whiteboards.

Vizualizáljon a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy vázlatokat készítsen és projekteket tervezzen

A marketingcsapatod a Whiteboards segítségével, post-it cetlik és nyilak segítségével térképezheti fel a teljes kampányfolyamatot, és mindenki valós időben hozzáadhatja a saját ötleteit. A ClickUp Brain itt is működik. Kérd meg, hogy hozzon létre képeket a megbeszélt témák alapján, és a brainstorming üléseid sokkal dinamikusabbá válnak. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás észrevétlenül rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltogatásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha kiküszöbölhetné ezeket a költséges megszakításokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait a csevegés, a dokumentumok, a táblák és egyéb eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók gondoskodnak arról, hogy a kontextus összekapcsolt, kereshető és kezelhető maradjon!

A ClickUp árai

🎥 Ez a videó bemutatja a legjobb ötletgyűjtő eszközöket, köztük a Notiont és a ClickUpot, és megmutatja, hogyan lehet gyorsan leírni az ötleteket, csökkenteni a túlzott gondolkodást, és a szétszórt gondolatokat világos következő lépésekké alakítani.

Mi az a Notion?

via Notion

A Notion egy termelékenységi eszköz, amely digitális építőelemek, például oldalak, adatbázisok és gazdag tartalmi elemek köré épül. Ezeket a komponenseket elrendezheti, testreszabhatja és összekapcsolhatja, hogy személyre szabott munkafolyamatokat, dokumentációs központokat és tudásrendszereket hozzon létre.

Úgy tervezték, hogy segítse az egyéneket és a kis csapatokat munkájuk szervezésében, a projektek kezelésében, a jegyzetelésben és a zökkenőmentes együttműködésben.

Beágyazott média, feladatkövetés, wikik, naptárak és automatizálási funkciók segítségével a Notion a napi tervezést és a komplex csapatmunkát is támogatja. Intuitív drag-and-drop funkcióval és projektmunkafolyamat-sablonokkal rendelkezik, így a felhasználók platformismeretek nélkül is testreszabhatják.

🔍 Tudtad? Az alapítók, Ivan Zhao és Simon Last 2013-ban hozták létre a Notion Labst azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy rugalmas munkaterületet, amely a jegyzetelést, a feladatkezelést és az adatbázisokat egyetlen, testreszabható platformba egyesíti.

A Notion funkciói

Íme egy közelebbi pillantás a Notion néhány legfontosabb funkciójára. 👀

1. funkció: Dokumentumok, wikik és projektek

Dokumentumok, wikik és feladatok összekapcsolása a Notion megosztott munkaterületén

A Notion lehetővé teszi dokumentumok létrehozását és szerkesztését egy drag-and-drop blokkrendszer segítségével – szöveg, képek, kód, táblázatok és beágyazott elemek mind ugyanazon az oldalon találhatók. Ezek az oldalak megoszthatók és szervezhetők, akárcsak egy wiki, ami megkönnyíti a csapat tudásának megőrzését, az új csapattagok beillesztését vagy az ismétlődő folyamatok dokumentálását.

A projektkövetéshez Kanban táblákat, naptárakat és ütemterveket tartalmaz. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, és összekapcsolhatja őket a kapcsolódó oldalakkal vagy erőforrásokkal.

2. funkció: Vállalati keresés és űrlapok

Strukturált adatok gyűjtése űrlapokkal a Notionban

A Notion vállalati keresője segít a csapatoknak megtalálni a tartalmakat az oldalakon, adatbázisokban és wikikben olyan szűrők használatával, mint a készítő, az utolsó szerkesztés dátuma vagy az oldal típusa. Az összes munkaterületi tartalomból hozza elő az eredményeket, beleértve a dokumentumokat, feladatokat és adatbázisokat.

A Forms funkcióval egyedi kérdőíveken keresztül gyűjthet adatokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a Notion projektmenedzsment-adatbázisai hoz. Kiválaszthatja a mezőtípusokat és a kötelező válaszokat, engedélyezheti az anonim beküldéseket, és kiválthat utólagos műveleteket, például feladatok kiosztását vagy értesítések küldését.

3. funkció: AI-támogatás

Automatizálja az értekezletek összefoglalóit a Notion AI segítségével

A Notion AI támogatja a mindennapi írási feladatokat, mint például a jegyzetek összefoglalása, tartalom vázlatának elkészítése és szövegfordítás. Akár más oldalakra is hivatkozhat, hogy személyre szabottabb eredményeket nyújtson.

Eközben a Notion AI Meeting Notes funkciója időbélyegekkel, kiemelésekkel és teendőelemekkel ellátott jegyzeteket készít az értekezletekről. Ezt a /meet parancs beírásával vagy a Notion Naptárhoz való összekapcsolással indíthatja el.

Egyéni ügynökök a Notionban

A Notion emellett egyedi ügynököket is kínál, amelyek segítségével a csapatok személyre szabott AI-segítőket hozhatnak létre a munkaterületükön belül.

Ezek az ügynökök a kiválasztott Notion-oldalak és adatbázisok keretében működnek, és úgy lettek kialakítva, hogy segítsenek a általános ismeretekkel és tartalommal kapcsolatos feladatok elvégzésében.

Notion Custom Agent a feladatok delegálásához

A Notion Custom Agents segítségével a csapatok:

Hosszú oldalak vagy adatbázisbejegyzések összefoglalása

Tartalomtervezés a meglévő munkaterületi információk felhasználásával

Kérdések megválaszolása konkrét Notion-oldalak alapján

Kérésre releváns rekordok lekérése adatbázisokból

Az egyéni ügynökök közvetlenül a Notionban vannak konfigurálva, és csak azon tartalmakon belül működnek, amelyekhez hozzáférést kaptak. Ezért hasznosak a dokumentáció-intenzív munkafolyamatokhoz, a belső wikikhez és a kutatásalapú csapatokhoz, amelyek a Notionban tárolt strukturált tudásra támaszkodnak.

🧠 Érdekesség: A „Notion” szó a latin „notionem” szóból származik, amelynek jelentése „koncepció” vagy „ötlet”, ami jól illik egy olyan eszközhöz, amely segít rendszerezni minden zseniális ötletedet. A szó már a 14. század óta létezik.

A Notion árai

Ingyenes (tartalmazza a Notion AI próbaverzióját)

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként (tartalmazza a Notion AI próbaverzióját)

Üzleti csomag: 24 USD/hó felhasználónként (tartalmazza a Notion AI-t)

Vállalati csomag: Egyedi árazás

ClickUp és Notion: funkciók összehasonlítása

Miután áttekintettük, hogyan működik az egyes eszközök önmagukban, nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a funkcióik.

A Notion és a ClickUp gyakran egy kalap alá kerülnek, mert úgy tűnik, hogy hasonló problémákat oldanak meg. Ha azonban belemegyünk a részletekbe, a különbségek könnyen felismerhetők.

1. funkció: Feladatkezelés

Íme, hogyan támogatják mindkét projektmenedzsment-platform a feladatkezelési munkafolyamatot:

ClickUp

A ClickUp-ot a kezdetektől fogva projektmenedzsment eszközként fejlesztették ki. A szoftver használatával azonnal hozzáférhet Gantt-diagramokhoz, sprinttervezéshez, egyéni feladatállapotokhoz, függőségekhez és időkövetéshez. Rugalmas, de nem bonyolult. Több mint 15 különböző projektnézet segítségével optimalizálhatja a munkafolyamatát.

Notion

A Notion alapvető feladatkezelést kínál, a munkát adatbázis-rendszerén keresztül kezeli. Kanban-táblákat hozhat létre, határidőket adhat meg és csapattagokat rendelhet hozzá.

Működik, de lényegében a felépítőelemek felhasználásával a semmiből építesz fel egy projektmenedzsment rendszert. A termelékenységi szoftver nem kínál olyan funkciókat, mint a Gantt-diagramok, a natív időkövetés, a függőségek és az egyéni állapotok.

🏆 Győztes: A ClickUp átütő fölénnyel nyeri ezt a kategóriát átfogó projekt- és feladatkezelő rendszerének köszönhetően.

💡 Profi tipp: Próbáld ki a Zettelkasten Lite jegyzetelési stratégiát. Ahelyett, hogy hosszú, rendezetlen jegyzeteket vezetnél, bontsd őket apróbb, egymással összekapcsolt gondolatokra: Heti áttekintés és felülvizsgálat: Idővel alakítsd a szétszórt jegyzeteket személyes tudásrendszerré

Egy ötlet egy jegyzetben: Minden jegyzetet egyetlen gondolatra vagy koncepcióra összpontosítson

Használjon címkéket vagy mappákat: Rendezze témák szerint, hogy könnyen megtalálja és csoportosíthassa az ötleteket

Linkekhez kapcsolódó jegyzetek: Kontextust adhat hozzá a jegyzetek összekapcsolásával

2. funkció: Dokumentáció és jegyzetelés

A ClickUp és a Notion egyaránt kezeli a dokumentációt, de megközelítésük nagyon eltérő.

ClickUp

A ClickUp Docs zökkenőmentesen integrálódik a projekt munkafolyamatába. Formázott dokumentumokat hozhat létre, valós időben együttműködhet, és – ami a legfontosabb – mindent közvetlenül összekapcsolhat a feladatokkal és projektekkel. Amikor projektleírást ír, a dokumentum egyes részeit hozzárendelheti a csapattagokhoz, vagy a szöveget cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot.

Notion

A Notion üres vászonja és egyszerű összekapcsolási lehetőségei felhasználóbarátabbá teszik a szövegcentrikus feladatokhoz. A jegyzetelő alkalmazás blokk-alapú rendszere rugalmassá teszi komplex tudásbázisok, wikik és egymással összekapcsolt dokumentációk létrehozásához.

🏆 Győztes: Döntetlen! A ClickUp kiválóan alkalmas a dokumentumok cselekvéssé alakítására, míg a Notion rugalmasságával és folyékonyságával jól működik a szövegcentrikus tartalmak kezelésében.

3. funkció: AI-képességek

Hasonlítsuk össze itt a ClickUp és a Notion mesterséges intelligenciával támogatott eszközeit:

ClickUp

A ClickUp átfogó AI-eszközkészletet kínál, amelynek középpontjában a ClickUp Brain áll. AI-írási segítséget, a csatlakoztatott eszközökön átívelő információkat kereső Connected Search funkciót, automatikus cselekvési tételekkel ellátott értekezletek átírását, valamint egyedi és előre elkészített Autopilot Agenteket kap, amelyek képesek kezelni a rutin feladatokat, például a heti jelentéseket.

Notion

A Notion AI jól kezeli az alapvető funkciókat, beleértve az írási segítséget, a tartalom összefoglalását és az értekezletek jegyzetelését. Hivatkozhat a munkaterületed más oldalaira, és segíthet a fordításokban. Hatálya azonban korlátozottabb, ami arra készteti az embert, hogy fontolóra vegye a Notion alternatíváit.

🏆 Győztes: A ClickUp AI-képességei átfogóbbak és jobban integrálódnak a tényleges munkafolyamatokba.

4. funkció: Együttműködés

Az együttműködés egy másik terület, ahol a két eszköz a mindennapi használat során nagyon eltérő benyomást kelt.

ClickUp

A ClickUp mesterséges intelligenciája nagyméretű végrehajtásra lett kifejlesztve, nem csupán egyéni segítségnyújtásra.

A középpontban a ClickUp Brain áll, amely összeköti a mesterséges intelligenciát a feladatok, a dokumentumok, a csevegés, a műszerfalak és a kapcsolódó eszközök között. A működő munkaterület kontextusát felhasználva válaszol a kérdésekre, összefoglalja a folyamatban lévő munkákat, és automatikusan cselekvéssé alakítja a beszélgetéseket.

A ClickUp előnye az ügynökök terén mutatkozik meg.

Az előre beállított ügynökök segítenek a csapatoknak kezelni a növekvő munkaterhelést azáltal, hogy figyelemmel kísérik a munkaterületet, és meghatározott feltételek alapján cselekszenek. Ezek olyan feladatokat látnak el, mint a megakadt munkák feltárása, heti frissítések generálása, az ismétlődő kérdések megválaszolása a csevegőben, valamint a lejárt feladatok jelölése, mielőtt azok akadályt jelentenének.

A Super Agents még egy lépéssel tovább megy. A munkaterületen belül mesterséges intelligencia csapattársakként működnek, kontextussal, memóriával és jogosultságokkal. A Super Agents-nek feladatokat lehet kiosztani, fel lehet őket említeni feladatokban vagy megjegyzésekben, és be lehet indítani őket, hogy teljes munkafolyamatokat hajtsanak végre végpontok között projektek, dokumentumok és csevegések között. még egy lépéssel tovább megy. A munkaterületen belül mesterséges intelligencia csapattársakként működnek, kontextussal, memóriával és jogosultságokkal. A Super Agents-nek feladatokat lehet kiosztani, fel lehet őket említeni feladatokban vagy megjegyzésekben, és be lehet indítani őket, hogy teljes munkafolyamatokat hajtsanak végre végpontok között projektek, dokumentumok és csevegések között.

Ez a megközelítés támogatja a ClickUp konvergencia elnevezésű átfogó elképzelését: a munka, a tudás, a kommunikáció és a mesterséges intelligencia egyetlen rendszerbe történő összevonását, hogy a csapatok közös kontextusban működhessenek, ahelyett, hogy különböző eszközök között kellene váltogatniuk.

Notion

A Notion mesterséges intelligenciája a tartalomra és a tudásalapú támogatásra összpontosít.

A Notion AI segít az írásban, az oldalak összefoglalásában, a kiválasztott dokumentumok alapján történő kérdések megválaszolásában, valamint strukturált tartalom generálásában az oldalakon és adatbázisokban. Az egyéni AI-ügynökök ezt tovább bővítik azzal, hogy lehetővé teszik a csapatok számára olyan segítők létrehozását, amelyek a munkaterület meghatározott részein belül működnek.

Ezek az eszközök hatékonyak a dokumentáció, a kutatás és a tudás visszakeresése terén, de hatókörük a tartalomra korlátozódik, nem terjed ki a folyamatos végrehajtásra vagy a munkafolyamatok irányítására.

🏆 Győztes: A ClickUp vezet az integrált együttműködési funkcióival, amelyekkel a feladatoktól a megbeszélésekig mindent egy helyen tart.

ClickUp és Notion összehasonlítása a Redditen

Számos Reddit-szál foglalkozik a két feladatkezelő eszköz összehasonlításával. Nézzünk meg néhány véleményt, hogy segítsünk a döntésben. ⚒️

A Reddit-szálak feltárják a felhasználók valódi frusztrációit és preferenciáit, így hasznosak a funkciólistákon túlmutató mintázatok felismeréséhez.

Egy felhasználó világosan összehasonlította a két platformot:

Árak: A ClickUp kiterjedt funkciókkal többet kínál a pénzéért. A Notion nagyszerű választás magánszemélyek számára, bőséges ingyenes csomaggal. Felhasználói élmény: ClickUp: Funkciókban gazdag, leginkább részletes projektmenedzsmenthez alkalmas. Notion: Egyszerűbb és intuitív, kiváló alapvető feladatokhoz és személyes használatra. Funkciók: ClickUp: Strukturált felépítésével ideális komplex projektekhez. Notion: Magasan testreszabható, tökéletes a tartalom rugalmas szervezéséhez.

Árak: A ClickUp kiterjedt funkciókkal többet kínál a pénzéért. A Notion nagyszerű választás magánszemélyek számára, bőséges ingyenes csomaggal. Felhasználói élmény: ClickUp: Funkciókban gazdag, leginkább részletes projektmenedzsmenthez alkalmas. Notion: Egyszerűbb és intuitív, kiváló alapvető feladatokhoz és személyes használatra. Funkciók: ClickUp: Strukturált felépítésével ideális komplex projektekhez. Notion: Magasan testreszabható, tökéletes a tartalom rugalmas szervezéséhez.

Másrészt egy felhasználó úgy vélte, hogy a ClickUp egyértelműen nyertes a feladat- és projektkezeléshez hasonló alapvető termelékenységi funkciók terén:

Mindkettőt használtam, a ClickUp határozottan sokkal jobb a projekt-/feladatkezeléshez. A dokumentumok is sokkal jobbak lettek, véleményem szerint már egyenrangúak a Notionnal.

Mindkettőt használtam, a ClickUp határozottan sokkal jobb a projekt-/feladatkezeléshez. A dokumentumok is sokkal jobbak lettek, véleményem szerint már egyenrangúak a Notionnal.

Valaki, aki a Notionról a ClickUpra váltott, pontosan elmagyarázta, miért nem bánt meg a döntését:

Pár hónapja váltottam a Notionról a ClickUpra. Eddig úgy tűnik, hogy a ClickUp jobban megfelel az igényeimnek (tudásbázis, teendőlisták, személyes projektek kezelése, nyaralások tervezése stb. ). Számomra a legkiemelkedőbb funkció a ClickUp zökkenőmentes, azonnal használható integrációja a Google Naptárral. Találtam néhány módszert, amivel ezt a Notionnal is meg tudtam valósítani, de azok elég körülményesek voltak (megpróbáltam automatizálni az N8N segítségével, de az eredmény nem volt kielégítő). Ezen felül jobban tetszik a ClickUp felhasználói felülete; testreszabható úgy, hogy vagy nagyon zsúfolt, vagy nagyon minimalista legyen, amit nagyon értékelek…

Pár hónapja váltottam a Notionról a ClickUpra. Eddig úgy tűnik, hogy a ClickUp jobban megfelel az igényeimnek (tudásbázis, teendőlisták, személyes projektek kezelése, nyaralások tervezése stb. ). Számomra a legkiemelkedőbb funkció a ClickUp zökkenőmentes, azonnal használható integrációja a Google Naptárral. Találtam néhány módszert, amivel ezt a Notionnal is meg tudtam valósítani, de azok elég körülményesek voltak (megpróbáltam automatizálni az N8N segítségével, de az eredmény nem volt kielégítő). Ezen felül jobban tetszik a ClickUp felhasználói felülete; testreszabható úgy, hogy vagy nagyon zsúfolt, vagy nagyon minimalista legyen, amit nagyon értékelek…

Egy másik felhasználó rámutatott a Notion hiányzó elemeire, amelyeket a ClickUp alapértelmezés szerint kezel:

A ClickUp sokkal hatékonyabb. A Notion nem rendelkezik időkövetéssel és feladatkezeléssel (legalábbis nem úgy, ahogyan annak működnie kellene).

A ClickUp sokkal hatékonyabb. A Notion nem rendelkezik időkövetéssel és feladatkezeléssel (legalábbis nem úgy, ahogyan annak működnie kellene).

📮 ClickUp Insight: Amikor a rendszerek meghibásodnak, a munkavállalók kreatívvá válnak – de ez nem mindig jó dolog. A munkavállalók 17%-a személyes megoldásokra támaszkodik, például e-mailek mentésére, képernyőképek készítésére vagy saját jegyzetek aprólékos vezetésére a munka nyomon követése érdekében. Ugyanakkor a munkavállalók 20%-a nem találja meg, amire szüksége van, és kénytelen kollégáitól segítséget kérni – ezzel mindkét fél számára megszakítva a koncentrációt. A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket kapcsolhat feladatokhoz, válaszokat kaphat a mesterséges intelligenciától, és még sok minden mást is tehet! 💫 Valódi eredmények: Az olyan csapatok, mint a QubicaAMF, a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát – azaz évente fejenként több mint 250 órát – nyertek vissza az elavult tudáskezelési folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente megtakarított extra hét termelékenységgel!

A egyértelmű győztes azoknak a csapatoknak, akiknek végre kell hajtaniuk a feladatokat

A döntés attól függ, hogy a csapatoknak valójában mire van szükségük. Ha a munkád strukturált projektektől, egyértelmű felelősségi köröktől, automatizálástól és több csapat összehangolt működésétől függ, akkor a ClickUp könnyedén nyer.

A ClickUp a nyertes! 🥇

A Notion jól működik a dokumentáció és a tudásmenedzsment terén, de nem a projektmenedzsment összetettségének kezelésére tervezték. Ha határidőket kell nyomon követni, a csapat munkaterhelését kezelni és a projekteket előrehaladni, akkor erre a célra kifejlesztett eszközökre van szükség.

A ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a munka hatékony kezeléséhez. AI-funkciói segítenek a feladatok gyorsabb elvégzésében, a projektnézetek biztosítják a közös irányvonalat, az együttműködési eszközök pedig garantálják, hogy semmi ne maradjon ki.

