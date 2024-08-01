Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Notionban (lépésről lépésre)

Több csapat irányítása azt jelenti, hogy figyelni kell a késésekre és az elmaradókra.

Ha projektmenedzser, akkor valószínűleg naponta foglalkozik ezzel, felügyeli több csapat projektfeladatait, ütemterveit és függőségeit.

Gyorsan rájön, milyen nehéz feladat a megfelelő eszközök és stratégiák nélkül az erőforrások elosztása. Ilyenkor fordulnak az emberek olyan eszközökhöz, mint a Notion, hogy Gantt-diagramokat készítsenek. A Notion madártávlatból mutatja a feladatokat a vezetőknek, segítve az ütemtervek és a mérföldkövek meghatározását vizuális munkafolyamatokkal.

A Notion Gantt-diagramja a projektmenedzsmentet és a feladatkövetést egyesíti egy irányítópulton. Lehetővé teszi a feladatok vizualizálását és a szűk keresztmetszetek elkerülését. Testreszabható sablonokkal és valós idejű együttműködéssel érdemes kipróbálni a hatékony erőforrás-kezelés érdekében.

Ebben a cikkben megismerhetjük, hogyan lehet Notion Gantt-diagramot készíteni és hatékonyabban kezelni a feladatokat.

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Notionban

Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket a Gantt-diagram létrehozásához a Notion alkalmazásban:

1. lépés: Állítsa be a Notion munkaterületét, és hozzon létre egy új oldalt

Szervezze meg Notion munkaterületét, hogy több oldalt hozhasson létre és kezelhessen. Ez segít a tisztaság és a fókusz fenntartásában.

Fontolja meg egy külön munkaterület fenntartását a projektek kezeléséhez, hogy egyszerűsítse a folyamatot.

Nyissa meg a Notion alkalmazást, és navigáljon a bal oldali sávon található aktuális oldalakhoz és munkaterületekhez.

Kattintson a Privát gomb melletti „+” jelre. Ezzel egy új üres oldal jön létre, amelyet a Gantt-diagram munkaterületeként használhat.

Adjon ennek az oldalnak egy releváns címet, például „Gantt-diagram gyakorlása a Notionban”.

A Notion lehetővé teszi több projekt beállítását, így egy pillanat alatt áttekintheti az összes munkáját.

A Notion több sablont is kínál ezekhez az oldalakhoz. Válassza az Üres opciót, hogy üres lappal kezdhesse. Most már létrehozhat egy Notion Gantt-diagramot előre meglévő formátumok nélkül.

2. lépés: Állítsa be az adatbázist és adjon hozzá oszlopokat

Ezután szüksége lesz egy adatbázisra, amely tartalmazza a Gantt-diagramot kitöltő adatpontokat és adattípusokat.

Az új oldalon írja be a „/table” parancsot a tartalom területére.

A Notion most egy legördülő menüt jelenít meg három opcióval

Válassza a „Táblázati nézet” lehetőséget az adatbázis fül alatt.

A Notion táblázatos nézetének testreszabási lehetőségei lehetővé teszik a projekt különböző paramétereinek megjelenítését.

Ne feledje, hogy a táblázat alapértelmezett oszlopokkal rendelkezik. Ezeket a projektjéhez és értékelési igényeihez kell igazítania. Jó kezdésnek tekinthető, ha rákattint az egyes oszlopok fejlécére, és szükség szerint egyedi címkével átnevezi őket.

Olvassa el még: A 10 legjobb ingyenes Gantt-diagram szoftver: útmutató projektmenedzsereknek

A Notion beépített testreszabási funkciója úgy alakítja a táblázatot, hogy az tartalmazza a Gantt-diagramhoz szükséges specifikus adatokat.

A Notion tulajdonságai lehetővé teszik az adatbázis strukturálását, kategorizálását és szervezését is. Most már befejezheti az építését.

Kattintson az első oszlop fejlécére, és nevezze át „Feladat neve”-re. Ezzel az oszloppal manuálisan adhatja meg a projektben szereplő egyes feladatok nevét. A neveket leíró jellegűre szabja, hogy jobban átlássa, hogyan használja fel erőforrásait az egyes feladatokra.

Kattintson a táblázat jobb oldalán található „+” ikonra, hogy új oszlopot adjon hozzá. A legördülő menüből válassza ki a „Date” tulajdonságtípust. Nevezze el ezt az oszlopot „Start Date” néven, és használja arra, hogy megadja az egyes feladatok tervezett kezdési időpontját.

Adjon hozzá egy „Befejezés dátuma” nevű oszlopot. Ez a két oszlop lehetővé teszi a feladatok időtartamának vizualizálását.

Adjon hozzá egy újabb oszlopot, és válassza a „Select” tulajdonságtípust. Nevezze át az oszlopot „Status” névre, majd folytassa a különböző állapotok meghatározásával, amelyeket hozzáadna az egyes feladatok nyomon követéséhez. Fontolja meg az olyan lehetőségeket, mint „Yet to Start”, „In Progress”, „Completed” és „Published”

A nyomonkövetési opciók segítségével figyelemmel kísérheti a projektben szereplő egyes feladatok előrehaladását.

Olvassa el még: A 10 legjobb Notion-integráció az alkalmazások összekapcsolásához

3. lépés: Hozza létre a Notion Gantt-diagramot egy idővonal nézet hozzáadásával

Tudta, hogy az idővonalak és a Gantt-diagramok különböző haladáskövető eszközök? Bár a Notion alapértelmezés szerint nem támogatja a Gantt-diagramokat, idővonal nézet hozzáadásával hasonló eredményt érhet el. Íme, hogyan:

Kattintson a táblázat neve alatt található „+” gombra, majd görgessen lefelé, és válassza a „Timeline View” (Idővonal nézet) lehetőséget. Ez a nézet vizuálisan ábrázolja, hogy az egyes feladatok mennyi időt vesznek igénybe a dátumok szerint.

A Notion Gantt-diagramok idővonalának áttekintése

A rendszer kéri, hogy adjon nevet ennek az idővonal-nézetnek. Kattintson a „Untitled” feliratú címmezőre, és nevezze át „Gantt Chart”-ra, hogy jelezze a célját.

Ne felejtse el kiválasztani a projekt ütemtervének dátum tulajdonságait. Általában elegendő a „Kezdési dátum” és a „Befejezési dátum” oszlopok kitöltése.

💡Profi tipp: Ezeket a Gantt-diagram projekt sablonokat megnézve ellenőrizheti, hogy jó úton jár-e.

A Notion idővonal-nézete pontosan tükrözi a projekt ütemtervét.

Ezután adja hozzá a projekt feladatait és alfeladatait a megfelelő kezdési és befejezési dátumokkal.

A „Feladat neve” oszlopba írja be a projektben szereplő összes feladat nevét. A cél itt a pontosság és az egyértelműség.

Ezután kezdje el kitölteni a kezdési és befejezési dátumokat, hogy meghatározza az egyes feladatok idővonalát és azok megjelenését a Gantt-diagramon.

Frissítse a státusz oszlopot is, hogy kategorizálja az egyes feladatok fejlesztési folyamatban elfoglalt helyét.

Minta táblázatnézet a Notion Gantt-diagram sablonjában

5. lépés: A Gantt-diagram testreszabása függőségek beállításával

A Notionban beállíthat függőségeket a feladatok között, hogy megértsd a projekt tevékenységek sorrendjét és kapcsolatát. Ezek a függőségek jelzik, mely feladatoknak kell befejeződniük, mielőtt mások megkezdődhetnek.

Nyissa meg a feladat tulajdonságait az idővonal nézetben a megfelelő feladatra kattintva.

Kattintson az „Új tulajdonság hozzáadása” gombra, és válassza ki a „Kapcsolat” tulajdonságtípust.

Ne feledje, hogy a kapcsolatnak ugyanahhoz a táblához kell kapcsolódnia, így hatékonyan létrehozhat függőségeket a Gantt-diagramon belül.

Végül a függőségi tulajdonságban válassza ki azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni, mielőtt a jelenlegi feladat megkezdődhet. Ez vizuális kapcsolatot teremt a feladatok között az idővonal nézetben, segítve a feladatsorok kezelését.

Állítsa be a függőségeket a Reláció tulajdonságok hozzáadásával

6. lépés: Feladatok hozzárendelése

Rendeljen feladatokat konkrét csapattagokhoz, hogy felügyelje a felelősségvállalást, és mindenki tisztában legyen a saját feladataival.

Kattintson újra a „+” gombra, válassza ki a „Person” (Személy) tulajdonságot, majd adjon hozzá egy „Assigned To” (Kiosztva) nevű oszlopot. Most már hozzáadhat egy vagy több csapattagot, akik felelősek az egyes feladatokért ebben az oszlopban. A képernyőn most egy klasszikus példa látható a Notion Gantt-diagramra, amelyet projektmenedzsmenthez lehet használni.

Használja az egyes feladatokhoz tartozó megjegyzések részt, hogy a pontos feladatleírást közölje a megfelelő csapattagokkal.

Teljes Gantt-diagram a Notion alkalmazásban

Próbálja ki a fenti 8 lépést, hogy különböző tulajdonságokkal rendelkező Gantt-diagramokat hozzon létre.

Olvassa el még: 10 Gantt-diagram alternatíva a munka kezeléséhez és a projekt sikerének növeléséhez

A Notion Gantt-diagramok korlátai

A Notion Gantt-diagram létrehozásának egyszerű folyamata ellenére számos korlátozása van. Nézzük meg ezeket itt:

A skálázhatósági problémák miatt nem alkalmas nagy projektekhez

Bár a Notion hatékony eszköz kis- és közepes méretű projektek kezeléséhez, általában nehezen boldogul a nagyobb, összetettebb projektek kezelésével. A feladatok és függőségek számának növekedésével a Notion Gantt-diagramjai zavarosakká válhatnak és nehezebbé válhat a kezelésük.

Bár rugalmas, a Notion felülete nem alkalmas a kiterjedt projektmenedzsment bonyolult igényeinek kezelésére.

Például sok feladat egyetlen idővonalon való megjelenítése kihívást jelenthet, és a teljesítmény romolhat az adatmennyiség növekedésével.

A függőségek kezelése manuális munkát igényel a projektmenedzserektől

A függőségek kezelése elengedhetetlen a többcsapatos környezetben történő projekttervezés során, mivel segít nyomon követni a szükséges erőfeszítéseket, és automatikusan átütemezni a feladatokat, ha azok késnek. A Notion Gantt-diagramjai nem rendelkeznek automatikus átütemezési funkcióval, ami megnehezíti a feladatok függőségének beállítását.

Képzelje el például, hogy van egy projekt ütemterve, amely összekapcsolt, egymástól függő fő- és alfeladatokból áll. Úgy dönt, hogy megváltoztatja az első feladat időtartamát, de a második feladat nem módosul automatikusan. Ez azt jelenti, hogy a függőségek nincsenek összekapcsolva a Notionban, ami ellentmond a funkcionális Gantt-diagramok céljának.

A projekt ütemtervének módosításához manuálisan kell átütemezni az összes függő feladatot, ha az előző feladat késik. Ez a manuális folyamat időigényes és hosszú távon hibalehetőséget rejt magában, különösen olyan projektekben, ahol sok egymástól függő feladat van.

A Notion nem nyújt vizuális jelzéseket vagy figyelmeztetéseket a függőségi konfliktusokról. Ha nem tudja proaktívan azonosítani ezeket a problémákat, a projekt ütemterve eltérhet a tervtől.

💡Profi tipp: Fedezze fel a Notion AI funkcióinak alternatíváit, mielőtt ezeket az eszközöket bevezetné projektjei munkafolyamataiba.

A beépített jelentéskészítési funkció hiánya megnehezíti az előrehaladás elemzését

Szinte minden projektmenedzsment eszköz rendelkezik beépített jelentéskészítési funkcióval, amely segít nyomon követni a csapat előrehaladását és jobban megtervezni a feladatokat. A Notion azonban nem rendelkezik ezzel az alapvető funkcióval.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az adatok feldolgozásához és rendezéséhez, mielőtt Gantt-diagramokat készítene.

A jelentésintegrációk elérhetők a Notionban, de igen drágák. Szerencsére a Clickup Dashboards segítségével extra költségek nélkül vizualizálhatja a projektadatokat sebességdiagramok, burnup-diagramok, burndown-diagramok és más eszközök segítségével.

Gantt-diagramok létrehozása a ClickUp alkalmazásban

A Gantt-diagramok létrehozása terén a ClickUp kiemelkedik a Notion kiváló alternatívájaként, köszönhetően széleskörű funkcióinak és felhasználóbarát kialakításának.

Bár a Notion rendkívül testreszabható, komplex projektmenedzsment igényeket nem tud kielégíteni. A ClickUp viszont robusztus beépített funkcióival, amelyek komplex projekteket is támogatnak, megoldja ezeket a korlátokat.

Olvassa el még: Hogyan készítsünk Gantt-diagramokat a ClickUp programban

ClickUp sablonok

A Clickup előre elkészített sablonjainak katalógusa jelentősen csökkenti a beállítási időt és keretet biztosít a projektekhez. Ezzel megspórolhatja a táblázatok beállításával és a párhuzamos feladatok függőségének kézi kezelésével járó erőfeszítéseket.

Az automatizált feladatkezelés, a valós idejű együttműködés és a fejlett jelentéskészítés funkciók szintén segítik a munkafolyamatok racionalizálását.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp egyszerű Gantt-sablonja átfogó képet ad a projektről, vizualizálja a függőségeket, és előre jelzi az akadályokat, mielőtt azok bekövetkeznének.

A ClickUp egyszerű Gantt-sablonja automatizálja a feladatok függőségének kezelését és javítja csapata kollektív termelékenységét.

Ez átfogó áttekintést nyújt a projekt fejlesztési folyamatáról, betekintést nyújt a feladatspecifikus ütemtervekbe, a feladatfolyamatokba és a csapat teljesítményébe a határidők tekintetében.

A ClickUp Gantt-diagramjai dinamikus komponenseket használnak, amelyek olyan elemekkel lépnek kapcsolatba, mint a feladatlisták, naptárak és irányítópultok.

A ClickUp Gantt-diagram funkciói lehetővé teszik a prioritások szervezését és beállítását is.

A ClickUp Gantt-diagramjai több színsémával segítik a feladatok állapotának könnyű olvashatóságát. A feladatok automatikus átalakításától a mérföldkövekig és a feladat sablonok újrafelhasználásáig a Gantt-diagramokban, a ClickUp mindent megad.

A ClickUp támogatja a Notion munkaterületek importálását is , így a meglévő adatok elvesztése nélkül fejlesztheti projektmenedzsment képességeit. A Notion adatainak Clickupba történő importálása lehetővé teszi az idő- és célkövetési funkciókhoz való hozzáférést, a harmadik féltől származó eszközökkel való integrációt és a valós idejű együttműködés beállításait is.

Notion vs ClickUp – Melyik eszköz alkalmasabb Gantt-diagramok létrehozására?

Íme egy rövid összehasonlító táblázat a Notion és a ClickUp használatáról:

Funkció Notion ClickUp Könnyű használat Intuitív, de manuális beállítást igényel Felhasználóbarát, előre elkészített sablonokkal Skálázhatóság Korlátozott skálázhatóság nagy projektek esetén Komplex projektekhez kiválóan skálázható Függőségkezelés Alapvető, manuális összekapcsolás Fejlett, automatizált függőségkezelés Automatizálás A minimális automatizálási képességek Automatizálja a feladatkezelést, az emlékeztetőket, az állapotváltozásokat, a függőségek kiigazítását és még sok mást. Integrációs képességek Különböző eszközökkel integrálható, de a beállítás bonyolult és kézi munkát igényel. Minimális támogatással zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Drive, a Trello stb., és javítja a munkafolyamat hatékonyságát. Testreszabás Nagyon testreszabható, de beállítása és karbantartása jelentős kézi munkát igényel. Testreszabható fejlett projektmenedzsment eszközökkel, sablonokkal és nézetekkel Valós idejű együttműködés Jó, de hiányoznak a fejlett funkciók Kiváló valós idejű frissítésekkel, megjegyzésekkel, említésekkel és értesítésekkel.

Itt található egy részletes leírás arról, hogyan segíti a ClickUp a csapatokat a több munka elvégzésében.

A ClickUp exkluzív funkciói a Gantt-diagramokhoz

A Notion-tól eltérően a ClickUp fejlett függőségkezelése automatikus kiigazításokat tesz lehetővé, amikor a feladatok ütemterve megváltozik, biztosítva, hogy az összes függő feladat ennek megfelelően frissüljön. Ez csökkenti a manuális munkát és a hibák kockázatát.

A ClickUp robusztus ütemezési eszközei, beleértve az időblokkokat és a naptárintegrációkat, összehangolják a csapattagok ütemtervét. Az automatikus emlékeztetők és értesítések biztosítják, hogy ne maradjanak le a határidők.

A projektmenedzsment szoftverek skálázhatósága és sokoldalúsága adott, ha a ClickUp-ot használja Gantt-diagramokhoz. Íme néhány exkluzív ClickUp-funkció.

ClickUp Időkövetés

Frissítsd az idődet bárhonnan az összes eszköz és alkalmazás integrálásával a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp időkövetési funkciója több eszközről történő követést tesz lehetővé bármely helyről, és részletes jelentéseket kínál az alkalmazottak tevékenységéről. Emellett lehetővé teszi az időkövetési alkalmazások szinkronizálását a felületével, miközben segít az eredmények szűrésében, rendezésében és címkézésében.

ClickUp Goals

Állítson be célokat és kövesse nyomon azokat a csapata teljesítménye alapján

Egy másik funkció a ClickUp Goals, amely lehetővé teszi mérhető célok kitűzését és a haladás nyomon követését feladatokhoz és projektekhez kapcsolódó mérföldkövekkel. Akár pénzügyi és egyéb célokat is kitűzhet leírásokkal és KPI-kkal együtt.

ClickUp Ismétlődő feladatok

A feladatok segítségével oszthatja el a feladatokat a csapat tagjai között, és lehetővé teheti a feladatokon belüli együttműködést.

Emellett a ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával elkerülheti a feladatleírások ismételt kitöltését, és automatizálhatja a mindennapi munkafolyamatokat, így időt takaríthat meg.

Fejlessze Gantt-diagramjait a ClickUp segítségével

A Notion Gantt-diagramjának létrehozása rendkívül egyszerű; a nehézséget a kezelése és továbbfejlesztése jelenti. A Notion kiváló kiindulási pontként szolgálhat a projektek felállításához és szervezéséhez.

De ahogy a projektmenedzsment igényei növekednek, a ClickUp több alapvető szempontot is figyelembe vehet, például a feladatok ütemezését, a határidők kezelését és a szűk keresztmetszetek feltárását.

A legjobb az, hogy egy egyszerű egérmutatóval meghatározhatja a kritikus utat, és dinamikusan megtekintheti a projekt vagy feladat százalékos előrehaladását. Innen kiindulva prioritást rendelhet a projekt befejezéséhez elengedhetetlen feladatokhoz.

Készen áll arra, hogy a ClickUp segítségével fejlessze projektmenedzsment készségeit? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra.