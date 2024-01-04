ClickUp vs. Notion: a legjobb dokumentumkezelő eszköz 2025-ben

A modern vállalkozások – mindazok, amelyek hatalmas irodákkal rendelkeznek, mindazok, amelyek távoli munkavégzéssel foglalkoznak, és minden más vállalkozás között – a felhőn működnek. A folyamat során sok szoftvert használnak, de egyik sem olyan elterjedt, mint a jegyzetelési vagy szövegszerkesztő szoftverek. ✍🏼

Legyen szó belső wikik és irányelv-dokumentumok, vagy marketinganyagok és értékesítési prezentációk készítéséről, mindenki naponta használ dokumentumkezelő eszközöket – és vannak, akik egész nap.

Ezért fontos olyan eszközt választani, amely könnyen használható és minden csapat – HR, marketing, termékfejlesztés, értékesítés és mások – különböző felhasználási eseteinek megfelel. Ha az együttműködés racionalizálása és a termelékenység maximalizálása a prioritásai, akkor egy felhőalapú dokumentumszerkesztőnek kell lennie a választott eszközének.

És ha egy generatív mesterséges intelligencia írási asszisztens is támogatja, az csak hab a tortán. 😉

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a dokumentumkezelés és projektmenedzsment területén két kiváló lehetőséget, a ClickUp-ot és a Notion-t, hogy Ön kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy projektmenedzsment és együttműködési eszközt kínál, amely felváltja az összes egymástól független alkalmazást.

A ClickUp egy felhőalapú, all-in-one termelékenységi platform, amely számos feladat elvégzésében segít a felhasználóknak: ötletek kidolgozása, dokumentumok és prezentációk készítése, a projekt előrehaladásának nyomon követése egyetlen munkaterületen, és még sok más.

Használhatja személyes termelékenységi eszközként, valamint együttműködésre a szervezeten belüli és közötti csapatokkal, legyen az nagy vagy kicsi.

A platform egyensúlyt teremt a struktúra és a rugalmasság között. Legyen szó a számos sablonról, az egyedi dokumentumkezelési munkafolyamatokról, a beépített automatizálási funkciókról, a széles körű integrációkról vagy az AI-írási asszisztensről – a ClickUp célja a termelékenység növelése és a munka megkönnyítése.

A ClickUp Docs-szal egy hatékony szövegszerkesztőt is kap, amely kiegészíti a csomagot. 🙌🏼

A megbízható dokumentumkezelési megoldások mellett a ClickUp projekt-együttműködési eszközöket, agilis feladatkezelési funkciókat, e-mail támogatást, gondolattérkép-készítést, időkövetést és még sok mást kínál.

A ClickUp Docs eszközzel kombinálva ezek a megoldások központi munkaterületet biztosítanak csapatának, ahol jobban tudnak együttműködni, kommunikálni és dolgozni.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást a ClickUp legjobb funkcióira, és arra, hogy azok hogyan teszik a dokumentumok létrehozását és kezelését gyerekjátékká Ön és csapata számára.

Dokumentumok

Akár egyszerű dokumentumokat szeretne létrehozni, akár beágyazott oldalakat és bonyolult wikiket szeretne építeni, a ClickUp Docs egy olyan szövegszerkesztő, amely mindenre képes.

A szokásos dokumentumszerkesztési funkciók, például a szöveg stílusának és formázásának mellett a Docs segítségével különféle tartalmi blokkokat (fejlécek, képek, kódrészletek) is hozzáadhat, és címkékkel kategorizálhatja dokumentumait.

Használja a ClickUp Docs-ot ötleteinek lejegyzésére, majd kapcsolja össze őket a munkafolyamatokkal a gyorsabb végrehajtás érdekében

A dokumentumkezelő eszközök előre elkészített sablonokat, a fel nem használt vagy elavult dokumentumok archívumát, valamint olyan speciális beállításokat is tartalmaznak, mint a felhasználói hierarchiák, a dokumentumok kedvelésének lehetősége és a szöveg nyomon követhető feladatokká alakításának képessége.

Mesterséges intelligencia (AI)

A ClickUp AI egy rendkívül hatékony AI írási asszisztens, amely alkalmazkodik az Ön szerepéhez és felhasználási eseteihez. Használja a ClickUp AI-t tartalomíráshoz vagy -szerkesztéshez, tartalom (és csevegései) összefoglalásához, feladatok létrehozásához és tartalom fordításához. Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp projektmenedzsment eszköz funkcióival is.

Próbálja ki a ClickUp AI-t, amely segít Önnek a tartalom jobb és gyorsabb megírásában, szerkesztésében és formázásában

Együttműködés

A ClickUp-ot úgy fejlesztették ki, hogy fokozza az együttműködést a csapatokon belül és között. A dokumentumkezelő eszközök terén is kiemelkedik a ClickUp élő együttműködési funkciója. A csapat tagjai valós időben dolgozhatnak együtt egy dokumentumon olyan funkciók segítségével, mint a gépelésjelzők, a megjegyzések és a változtatások nyomon követése.

Használja a ClickUp Docs-ot fontos dokumentumok kezelésére és a csapatmunka elősegítésére.

A tagok mobil és e-mail értesítéseket is beállíthatnak – ha valaki megjegyzést fűz egy dokumentumhoz vagy feladatot rendel hozzá, a platform értesíti a közreműködőket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Mi az a Notion?

Munkaterületek és wikik kezelése a Notionban

A Notion egy összekapcsolt munkaterület, amely egyedi platformot biztosít egyének és csapatok számára a munkafolyamatok kezeléséhez.

A Notion felhasználói alapvetően három dolgot tehetnek: dokumentumokat hozhatnak létre, wikiket építhetnek és projekteket kezelhetnek. Eredetileg jegyzetelő alkalmazásként fejlesztették ki, hogy olyan alkalmazásokat váltson fel, mint a Google Docs és a Dropbox.

A Notion egy sor „építőelemmel” rendelkezik, amelyek segítségével a vállalatok teljesen testreszabott munkaterületet hozhatnak létre, de leginkább funkcionális szövegszerkesztőként nyújtja a legjobb teljesítményt.

A Notion funkciói

A Notion számos funkcióval rendelkezik, amelyek együttesen sokoldalú dokumentumkezelő eszközzé teszik. Nézzük meg a három legfontosabbat!

Dokumentumok

A Notion Docs számos előre elkészített építőelemmel rendelkezik: szöveg, kódrészletek, kapcsolók, képek és videók, teendőlisták, matematikai egyenletek és még sok más. A felhasználók a Notion segítségével szinte bármilyen típusú dokumentumot létrehozhatnak.

via Notion

A Notion munkaterületei egy oldalsávval is rendelkeznek, amely minden oldalt áttekinthető módon jeleníti meg, így könnyen nyomon követhetőek.

Mesterséges intelligencia

via Notion AI

A Notion AI népszerűvé vált a felhasználók körében – és erre jó oka is van. Segítségével a felhasználók ötleteket gyűjthetnek és kidolgozhatnak, leegyszerűsíthetik a szakzsargont, lefordíthatják a szövegeket és összefoglalhatják az információkat.

Együttműködés

via Notion

A Notion számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a munkaterületen belüli együttműködést kiváló élménnyé teszik: ezek közül néhány a megjegyzések, emlékeztetők és kurzorok, amelyek jelzik a többi felhasználó tevékenységét az oldalon.

Az eszköz lehetővé teszi bizonyos dokumentumrészek zárolását is, hogy mások ne tudják azokat szerkeszteni.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.

ClickUp vs. Notion: funkciók összehasonlítása

Mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy az egyes eszközök hogyan teljesítenek a különböző kategóriákban, íme egy rövid áttekintés a ClickUp és a Notion legjobb funkcióiról.

A ClickUp legismertebb tulajdonságai

Formázás és fejlett testreszabási lehetőségek: Különböző tartalmi blokkok hozzáadása, szöveg formázása és egyedi sablonok létrehozása

Tömeges műveletek : Válasszon ki több dokumentumot, és hajtson végre olyan műveleteket, mint archiválás, címkézés vagy másolás.

Dokumentumkezelés: Hozzon létre és rendszerezzen dokumentumokat privát vagy megosztott munkaterületeken, és archiválja azokat, amelyeket már nem használ.

Valós idejű együttműködés: Hozzászólások hozzáadása, emberek megjelölése és velük való csevegés a dokumentumon belülről.

Mesterséges intelligencia: Használja az AI-t tartalom írásához és szerkesztéséhez, ötletek kidolgozásához és dokumentumok konkrét projektekhez való kapcsolásához.

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

Projektmenedzsment: Kövesse nyomon összes feladatát és projektjét sprintek, egyéni mezők, egyéni állapotok és egyéni nézetek, például Kanban táblák és Gantt-diagramok segítségével.

Automatizálás: Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat különböző feladatokhoz és alfeladatokhoz több mint 50 kiváltó esemény és művelet segítségével.

Chrome-bővítmény: Használja a Használja a ClickUp böngészőbővítményt weboldalak feladatként való mentéséhez, képernyőképek rögzítéséhez és szerkesztéséhez, valamint egyéb funkciókhoz.

Integrációk: Szinkronizálja az összes üzleti eszközén található adatokat több mint 1000 integráció segítségével.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

A Notion legismertebb tulajdonsága

Tartalomblokkok: Több mint 50 tartalomblokk segítségével különféle dokumentumokat hozhat létre, például vállalati irányelveket, tervezési adattárakat, Több mint 50 tartalomblokk segítségével különféle dokumentumokat hozhat létre, például vállalati irányelveket, tervezési adattárakat, projektkövetőket és még sok mást.

Web clipper: Mentse el bármely cikket vagy weboldalt a Notion munkaterületére, hogy később elolvashassa vagy szerkeszthesse.

Mesterséges intelligencia : Írjon tartalmakat, készítsen összefoglalókat, és szerkessze írásait nyelvtani és stilisztikai szempontból a Notion mesterséges intelligenciájának segítségével.

Együttműködés : Hagyjon megjegyzéseket a dokumentumokban, kövesse nyomon a szerkesztéseket, és dolgozzon szinkronban.

Gombok : Használja a gombokat az oldalakon, hogy műveleteket indítson el, például új feladatot hozzon létre, hibát jelentsen vagy dokumentumot hozzon létre.

Projektkövetés : Használja a tartalomblokkokat és az automatizálást teljesen testreszabott projektkövetők és feladatkezelő rendszerek létrehozásához.

Adatbázis-szervezés: Hozzon létre adatbázisokat különböző típusú adatok tárolásához. Megtervezheti az adatbázis sémáját, meghatározhatja a tulajdonságokat vagy mezőket, és egyedi kategóriákba sorolhatja az adatbejegyzéseket.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Mindkét eszköz kiváló minőségű, és egyes funkcióik is átfedik egymást. Azonban a ClickUp bizonyos területeken jobb eredményeket ér el, míg a Notion más területeken. 👀

Nézzük meg, hogyan teljesítenek mindkettő egy adott feladatkategóriában.

1. Dokumentumkezelés

Kezelje zökkenőmentesen projektjeit a ClickUp Docs alkalmazásból

A ClickUp és a Notion egyaránt fontos dokumentumkezelési funkciókat kínál, mint például tartalomblokkok, szövegformázás, összekapcsolás, beágyazott dokumentumok és munkaterület-szervezés.

Egyes egyedi funkciók azonban népszerűvé teszik ezeket az eszközöket, és első osztályú dokumentációs élményt nyújtanak.

Dokumentumkezelési funkciók a ClickUp-ban

A ClickUp két területen tűnik ki: funkcióinak sokszínűségében és beépített projektmenedzsment funkcióiban. Például a ClickUp speciális brainstorming eszközökkel rendelkezik, köztük a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps alkalmazásokkal, amelyekkel nem kell másik alkalmazásra váltani a brainstorminghoz, miközben dokumentumot készít.

A ClickUp strukturált projektmenedzsment eszközökkel és sablonokkal is rendelkezik, amelyek integrálhatók a Docs-szal – ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak nem kell a kampány lépéseit vagy a termék ütemtervét a semmiből létrehozniuk.

Például egy termékmenedzser használhatja a ClickUp termékbevezetési projektterv-sablont, és integrálhatja azt egy ClickUp dokumentummal, amely tartalmazza a kezdeti koncepciót és a vonatkozó promóciós stratégiákat.

Használja a ClickUp projektterv-sablont, hogy minden alapot lefedjen termékének piacra dobásához

Dokumentumkezelési funkciók a Notionban

A dokumentumkezelés egyik területe, amelyben a Notion kiemelkedik, a wikik. A wikik könnyen létrehozhatók, szervezhetők, és akár pszeudo-weboldalakká is alakíthatók, amelyeket bárki megtekinthet az interneten. Emellett kiváló platformot kínálnak tudásbázisok tárolásához.

A Notion emellett oldalanalíziseket is biztosít, például megtekintések, szerkesztési előzmények és egyebek.

Melyik a kerekebb dokumentumkezelő eszköz: a ClickUp vagy a Notion?

Most, hogy láttad, hogyan nyújtanak a két eszköz niche szövegszerkesztési megoldásokat, itt az ideje, hogy kihirdessük a győztest.

Valószínűleg már van egy sejtése.

Igen, ez a ClickUp! 🏆

A ClickUp segítségével nem kell egyik eszközről a másikra váltania. Fehér táblák és gondolattérképek segítségével ötleteket gyűjthet, AI-t használhat a jobb íráshoz és szerkesztéshez, szöveget feladatokká alakíthat, felelősségeket oszthat ki és nyomon követheti a feladatok előrehaladását – mindezt egy platformon, a dokumentumkezelés teljes folyamatát átfogóan.

2. Mesterséges intelligencia

A ClickUp AI segítségével írása világos, tömör és vonzó lesz.

A ClickUp és a Notion egyaránt jól ismert mesterséges intelligencia (AI) funkcióiról. De mennyire hatékonyak ezek? Teszteljük le!

Mesterséges intelligencia funkciók a ClickUp-ban

A ClickUp AI kérdésekre válaszol , ötleteket gyűjt Önnel, valamint tartalmakat ír, szerkeszt és fordít. Emellett alfeladatokat és teendőket hozhat létre, jelentéseket generálhat a projektjeiből és más irányítópultokból, valamint összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, hogy segítsen Önnek a következtetések levonásában.

Mesterséges intelligencia funkciók a Notionban

A Notion AI írási képességeivel tűnik ki: képes tartalmakat írni, jegyzeteket összefoglalni, bekezdéseket átírni, szinonimákat javasolni és cselekvési tételeket kivonni az oldalakból.

Melyik rendelkezik a hatékonyabb AI asszisztenssel: a ClickUp vagy a Notion?

Mindkét eszköz kiválóan teljesít az íráshoz kapcsolódó feladatokban és az információk keresésében.

A ClickUp AI azonban valami extrát is kínál: előre definiált AI-utasításokat, amelyek az Ön munkaköréhez és felhasználási esetéhez vannak igazítva. Ez mindenkinek időt takarít meg – függetlenül attól, hogy általában nehezen boldogul az AI használatával, vagy hogy nehezen állít össze pontos utasításokat, amelyekkel eredményeket érhet el.

A ClickUp mindezt havi 5 dollárért kínálja felhasználónként, míg a Notion AI havi 10 dollárral többe kerül felhasználónként. 💸

3. Együttműködés

A ClickUp valós idejű együttműködési funkciójával mindenki ugyanazon az oldalon maradhat

Notion vs. ClickUp: Végezzünk el egy mélyreható elemzést a két eszköz együttműködési képességeiről.

A ClickUp együttműködési funkciói

A ClickUp minden alapvető valós idejű együttműködési eszközt biztosít, például címkézést, megjegyzéseket, tevékenységkövetést, emlékeztetőket és még sok mást. Az eszköz azonban három speciális együttműködési csatornával is rendelkezik: csevegőablak, alkalmazáson belüli videofelvétel és e-mail küldés – mindegyik rendkívül hasznos a másokkal való gyors kommunikációhoz egyetlen platformról.

Együttműködési funkciók a Notionban

A Notion emellett minden alapvető valós idejű együttműködési eszközt kínál, mint például címkézés, megjegyzések, csapatok számára fenntartott terek, valamint újszerű funkciókat, mint például dokumentumszintű megjegyzések és a lapok előzményeit mutató tevékenységi napló.

Meghívhat vendégmunkatársakat is, vagy közzétehet egy dokumentumot nyilvános weboldalként.

Melyik a jobban együttműködésre alkalmas eszköz: a ClickUp vagy a Notion?

Bár mindkét eszköz rendelkezik alapvető valós idejű együttműködési funkciókkal, a ClickUp előnyben van a Notionnal szemben, mivel extra, rendkívül hatékony kommunikációs eszközöket kínál, mint például csevegés, e-mail és videofelvétel – mindezt a platformon belül. Nincs többé kontextusváltás!

4. Árak

A ClickUp és a Notion egyaránt freemium eszközök, vagyis ingyenes és fizetős csomagokkal is rendelkeznek. Mindkét eszköz AI funkcióit fizetős kiegészítőként kínálja. Nézzük meg a fizetős csomagjaikat és az egyes csomagokban elérhető funkciókat!

ClickUp árak

Örökre ingyenes: 100 MB-os fájlfeltöltés, közös dokumentumok, táblák, közös dokumentumok és alkalmazáson belüli videofelvételek

Unlimited ( 7 USD/hó felhasználónként): Az ingyenes csomagban szereplő összes szolgáltatás. Ezen felül korlátlan tárhely, integrációk, irányítópultok, e-mail, csapatok számára fenntartott területek, erőforrás-kezelés és még sok más.

Business (12 USD/hó felhasználónként): Az Unlimited csomag funkciói mellett hozzáférést kap a gondolattérképekhez, idővonalakhoz, fejlett testreszabási lehetőségekhez és még sok máshoz.

Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): Használja az Enterprise API-kat, SSO-t, univerzális keresést, korlátlan számú egyéni szerepkört és még sok mást – a Business csomagon felül.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Notion árazási tervezetek

Örökre ingyenes: Hozzáférés a közös munkaterület funkcióhoz, 5 MB-os fájlfeltöltés, 7 napos tevékenységi előzmények, és akár 10 vendég meghívása.

Plus ( 10 USD/hó felhasználónként): Számos további funkciót vehet igénybe, például szinkronizált adatbázisokat és blokkokat csapatok számára, egyedi adatbázis-automatizálást és 30 napos oldalelőzményeket.

Business (18 USD/hó felhasználónként): A Plus csomag összes funkciója. Használja a privát csapatok számára fenntartott területeket, a tömeges PDF-feltöltést és a fejlett oldalelemzést, és hívjon meg akár 250 vendéget.

Enterprise (egyedi árazás): A Business csomag funkciói mellett auditnaplók, korlátlan oldalelőzmények, részletes rendszergazdai szerepkörök és még sok más is a rendelkezésére áll, és több mint 250 vendéget is meghívhat.

A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.

Melyik árazási terv a jobb: ClickUp vagy Notion?

A ClickUp egyértelműen nyertesnek bizonyul.

Nemcsak hogy fizetős csomagjai kedvezőbb, 7 dolláros áron indulnak felhasználónként, de jobb ajánlatot is kínálnak.

A ClickUp ingyenes csomagja közel 20-szor több tárhelyet biztosít (100 MB, szemben a Notion 5 MB-jával).

Több „korlátlan” funkcióval rendelkezik a vendégek, feladatok és irányítópultok tekintetében.

A ClickUp számos remek funkcióval rendelkezik, például táblákkal, gondolattérképekkel és időkövetéssel különböző csomagokban, amelyek a Notionból hiányoznak.

ClickUp vs. Notion a Redditen

A Reddit oldalon számos érdekes hozzászólást találtunk – néhányan a ClickUp-ot, mások a Notion-t dicsérték, sokan pedig mindkettőt.

A ClickUp előnyei

„Dolgoztam már a Clickup és a Notion programokkal. Számomra a ClickUp a nyertes, mert szinte pontosan ugyanazokat a dokumentációs eszközöket kínálja, mint a Notion, de mivel mindez egy projektmenedzsment alkalmazásban található, könnyen integrálható a folyamatokba.” ( Forrás )

„A ClickUp-ban a rugalmasság tetszik. Természetesen nem fog minden igényt kielégíteni... A ClickUp Docs-ra is hivatkozhat – gondoljon rá úgy, mint egy egyszerűsített MS Word-re, amelyben hivatkozhat a feladataidra. Én személyes projektjeimhez, az olvasni kívánt könyvek listájához, ajándékötletek nyomon követéséhez, összetettebb projektek kezeléséhez stb. használom.” ( Forrás )

„A ClickUp-ban azt szeretem, hogy minden héten megjelenik egy új verzió vagy frissítés. És ezek nem csak apróbb javítások, hanem valódi, jelentős fejlesztések. A Notion viszont körülbelül 45 naponta frissül. Néha pedig visszatartod a lélegzeted, és kiderül, hogy a frissítés csak néhány hibajavítás és a nappali/éjszakai mód közötti váltás lehetősége? (LOL)” ( Forrás )

A Notion dicsérete

„A ClickUp gyorsan terjed és gyönyörűen néz ki, de a Notion segítségével végtelenül beágyazott adatbázisokat/dokumentumokat hozhat létre és egyedi munkafolyamatokat állíthat be (ráadásul a képletmező is sokkal jobb). A ClickUp kedvező ingyenes csomaggal rendelkezik és sokkal inkább kézben tartható élményt nyújt, míg a Notion nagyon nagylelkű csomaggal rendelkezik és elképesztően jól illeszkedik a saját stílusához.” ( Forrás )

„Az én esetemben a tudásbázis és a projektmenedzsment kombinációja szükséges, és a Notion ezt biztosítja számomra. Ha sokkal komolyabb/együttműködésen alapuló projektben vennék részt, akkor biztosan a ClickUp-ot választanám. Ez nem azt jelenti, hogy a Notion nem lenne alkalmas erre a feladatra, valószínűleg alkalmas lenne. De a ClickUp eleve a projektmenedzsmentre van szabva.” ( Forrás )

Bár mindkét eszköznek megvannak a rajongói, egy közös téma, amit észrevettünk, az volt, hogy a Notion kiválóan működik egyének és szabadúszók számára, míg a ClickUp jobban megfelel vállalkozásoknak.

Azt is megállapítottuk, hogy több felhasználó váltott át a Notionról a ClickUp-ra, mint fordítva. Úgy tűnik, hogy a Reddit felhasználói többségükben a ClickUp-ot tartják a Notion egyik legjobb alternatívájának.

ClickUp vs. Notion: melyik dokumentumkezelő eszköz a legjobb?

A ClickUp egy központi platform, ahol dokumentumokat, projekteket és csapatokat kezelhet – egy helyen.

Végül is mind a ClickUp, mind a Notion remek eszközök. Mindkettő kiváló dokumentumkezelő eszköz, valamint „all-in-one” platform a munkafolyamatok és projektek kezeléséhez.

Mindazonáltal megígértük, hogy megnevezzük a győztest, és az a ClickUp. 🏅

A ClickUp két fő okból emelkedik ki: sokkal több funkciót és több mint 1000 integrációt kínál (jelenleg a Notion csak körülbelül 80 integrációt kínál). A ClickUp emellett jobban testreszabható, mint a Notion. A beépített automatizálás és a kész sablonok csak hab a tortán.

Ha központi hubot keres a dokumentumok és projektek kezeléséhez, és szeretné csapatát egyetlen, hatékony platformra összefogni, akkor érdemes kipróbálnia. Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes csomagjára.