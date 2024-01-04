ClickUp blog

ClickUp vs. Notion: a legjobb dokumentumkezelő eszköz 2025-ben

Engineering Team
Engineering Team
2024. január 4.

A modern vállalkozások – mindazok, amelyek hatalmas irodákkal rendelkeznek, mindazok, amelyek távoli munkavégzéssel foglalkoznak, és minden más vállalkozás között – a felhőn működnek. A folyamat során sok szoftvert használnak, de egyik sem olyan elterjedt, mint a jegyzetelési vagy szövegszerkesztő szoftverek. ✍🏼

Legyen szó belső wikik és irányelv-dokumentumok, vagy marketinganyagok és értékesítési prezentációk készítéséről, mindenki naponta használ dokumentumkezelő eszközöket – és vannak, akik egész nap.

Ezért fontos olyan eszközt választani, amely könnyen használható és minden csapat – HR, marketing, termékfejlesztés, értékesítés és mások – különböző felhasználási eseteinek megfelel. Ha az együttműködés racionalizálása és a termelékenység maximalizálása a prioritásai, akkor egy felhőalapú dokumentumszerkesztőnek kell lennie a választott eszközének.

És ha egy generatív mesterséges intelligencia írási asszisztens is támogatja, az csak hab a tortán. 😉

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a dokumentumkezelés és projektmenedzsment területén két kiváló lehetőséget, a ClickUp-ot és a Notion-t, hogy Ön kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbbet.

Mi az a ClickUp?

ClickUp
A ClickUp egy projektmenedzsment és együttműködési eszközt kínál, amely felváltja az összes egymástól független alkalmazást.

A ClickUp egy felhőalapú, all-in-one termelékenységi platform, amely számos feladat elvégzésében segít a felhasználóknak: ötletek kidolgozása, dokumentumok és prezentációk készítése, a projekt előrehaladásának nyomon követése egyetlen munkaterületen, és még sok más.

Használhatja személyes termelékenységi eszközként, valamint együttműködésre a szervezeten belüli és közötti csapatokkal, legyen az nagy vagy kicsi.

A platform egyensúlyt teremt a struktúra és a rugalmasság között. Legyen szó a számos sablonról, az egyedi dokumentumkezelési munkafolyamatokról, a beépített automatizálási funkciókról, a széles körű integrációkról vagy az AI-írási asszisztensről – a ClickUp célja a termelékenység növelése és a munka megkönnyítése.

A ClickUp Docs-szal egy hatékony szövegszerkesztőt is kap, amely kiegészíti a csomagot. 🙌🏼

A megbízható dokumentumkezelési megoldások mellett a ClickUp projekt-együttműködési eszközöket, agilis feladatkezelési funkciókat, e-mail támogatást, gondolattérkép-készítést, időkövetést és még sok mást kínál.

A ClickUp Docs eszközzel kombinálva ezek a megoldások központi munkaterületet biztosítanak csapatának, ahol jobban tudnak együttműködni, kommunikálni és dolgozni.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást a ClickUp legjobb funkcióira, és arra, hogy azok hogyan teszik a dokumentumok létrehozását és kezelését gyerekjátékká Ön és csapata számára.

Dokumentumok

Akár egyszerű dokumentumokat szeretne létrehozni, akár beágyazott oldalakat és bonyolult wikiket szeretne építeni, a ClickUp Docs egy olyan szövegszerkesztő, amely mindenre képes.

A szokásos dokumentumszerkesztési funkciók, például a szöveg stílusának és formázásának mellett a Docs segítségével különféle tartalmi blokkokat (fejlécek, képek, kódrészletek) is hozzáadhat, és címkékkel kategorizálhatja dokumentumait.

ClickUp Docs
Használja a ClickUp Docs-ot ötleteinek lejegyzésére, majd kapcsolja össze őket a munkafolyamatokkal a gyorsabb végrehajtás érdekében

A dokumentumkezelő eszközök előre elkészített sablonokat, a fel nem használt vagy elavult dokumentumok archívumát, valamint olyan speciális beállításokat is tartalmaznak, mint a felhasználói hierarchiák, a dokumentumok kedvelésének lehetősége és a szöveg nyomon követhető feladatokká alakításának képessége.

Mesterséges intelligencia (AI)

A ClickUp AI egy rendkívül hatékony AI írási asszisztens, amely alkalmazkodik az Ön szerepéhez és felhasználási eseteihez. Használja a ClickUp AI-t tartalomíráshoz vagy -szerkesztéshez, tartalom (és csevegései) összefoglalásához, feladatok létrehozásához és tartalom fordításához. Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp projektmenedzsment eszköz funkcióival is.

ClickUp AI
Próbálja ki a ClickUp AI-t, amely segít Önnek a tartalom jobb és gyorsabb megírásában, szerkesztésében és formázásában

Együttműködés

A ClickUp-ot úgy fejlesztették ki, hogy fokozza az együttműködést a csapatokon belül és között. A dokumentumkezelő eszközök terén is kiemelkedik a ClickUp élő együttműködési funkciója. A csapat tagjai valós időben dolgozhatnak együtt egy dokumentumon olyan funkciók segítségével, mint a gépelésjelzők, a megjegyzések és a változtatások nyomon követése.

Gazdag formázási lehetőségek és slash parancsok a ClickUp Docs-ban
Használja a ClickUp Docs-ot fontos dokumentumok kezelésére és a csapatmunka elősegítésére.

A tagok mobil és e-mail értesítéseket is beállíthatnak – ha valaki megjegyzést fűz egy dokumentumhoz vagy feladatot rendel hozzá, a platform értesíti a közreműködőket.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Mi az a Notion?

Notion
Munkaterületek és wikik kezelése a Notionban

A Notion egy összekapcsolt munkaterület, amely egyedi platformot biztosít egyének és csapatok számára a munkafolyamatok kezeléséhez.

A Notion felhasználói alapvetően három dolgot tehetnek: dokumentumokat hozhatnak létre, wikiket építhetnek és projekteket kezelhetnek. Eredetileg jegyzetelő alkalmazásként fejlesztették ki, hogy olyan alkalmazásokat váltson fel, mint a Google Docs és a Dropbox.

A Notion egy sor „építőelemmel” rendelkezik, amelyek segítségével a vállalatok teljesen testreszabott munkaterületet hozhatnak létre, de leginkább funkcionális szövegszerkesztőként nyújtja a legjobb teljesítményt.

A Notion funkciói

A Notion számos funkcióval rendelkezik, amelyek együttesen sokoldalú dokumentumkezelő eszközzé teszik. Nézzük meg a három legfontosabbat!

Dokumentumok

A Notion Docs számos előre elkészített építőelemmel rendelkezik: szöveg, kódrészletek, kapcsolók, képek és videók, teendőlisták, matematikai egyenletek és még sok más. A felhasználók a Notion segítségével szinte bármilyen típusú dokumentumot létrehozhatnak.

via Notion

A Notion munkaterületei egy oldalsávval is rendelkeznek, amely minden oldalt áttekinthető módon jeleníti meg, így könnyen nyomon követhetőek.

Mesterséges intelligencia

Notion AI
via Notion AI

A Notion AI népszerűvé vált a felhasználók körében – és erre jó oka is van. Segítségével a felhasználók ötleteket gyűjthetnek és kidolgozhatnak, leegyszerűsíthetik a szakzsargont, lefordíthatják a szövegeket és összefoglalhatják az információkat.

Együttműködés

Notion Collab
via Notion

A Notion számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a munkaterületen belüli együttműködést kiváló élménnyé teszik: ezek közül néhány a megjegyzések, emlékeztetők és kurzorok, amelyek jelzik a többi felhasználó tevékenységét az oldalon.

Az eszköz lehetővé teszi bizonyos dokumentumrészek zárolását is, hogy mások ne tudják azokat szerkeszteni.

Notion árak

  • Örökre ingyenes
  • Plusz: 10 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás
  • A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.

ClickUp vs. Notion: funkciók összehasonlítása

Mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy az egyes eszközök hogyan teljesítenek a különböző kategóriákban, íme egy rövid áttekintés a ClickUp és a Notion legjobb funkcióiról.

A ClickUp legismertebb tulajdonságai

  • Formázás és fejlett testreszabási lehetőségek: Különböző tartalmi blokkok hozzáadása, szöveg formázása és egyedi sablonok létrehozása
  • Tömeges műveletek: Válasszon ki több dokumentumot, és hajtson végre olyan műveleteket, mint archiválás, címkézés vagy másolás.
  • Dokumentumkezelés: Hozzon létre és rendszerezzen dokumentumokat privát vagy megosztott munkaterületeken, és archiválja azokat, amelyeket már nem használ.
  • Valós idejű együttműködés: Hozzászólások hozzáadása, emberek megjelölése és velük való csevegés a dokumentumon belülről.
  • Mesterséges intelligencia: Használja az AI-t tartalom írásához és szerkesztéséhez, ötletek kidolgozásához és dokumentumok konkrét projektekhez való kapcsolásához.
ClickUp nézetek
Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.
  • Projektmenedzsment: Kövesse nyomon összes feladatát és projektjét sprintek, egyéni mezők, egyéni állapotok és egyéni nézetek, például Kanban táblák és Gantt-diagramok segítségével.
  • Automatizálás: Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat különböző feladatokhoz és alfeladatokhoz több mint 50 kiváltó esemény és művelet segítségével.
  • Chrome-bővítmény: Használja a ClickUp böngészőbővítményt weboldalak feladatként való mentéséhez, képernyőképek rögzítéséhez és szerkesztéséhez, valamint egyéb funkciókhoz.
  • Integrációk: Szinkronizálja az összes üzleti eszközén található adatokat több mint 1000 integráció segítségével.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

A Notion legismertebb tulajdonsága

  • Tartalomblokkok: Több mint 50 tartalomblokk segítségével különféle dokumentumokat hozhat létre, például vállalati irányelveket, tervezési adattárakat, projektkövetőket és még sok mást.
  • Web clipper: Mentse el bármely cikket vagy weboldalt a Notion munkaterületére, hogy később elolvashassa vagy szerkeszthesse.
  • Mesterséges intelligencia: Írjon tartalmakat, készítsen összefoglalókat, és szerkessze írásait nyelvtani és stilisztikai szempontból a Notion mesterséges intelligenciájának segítségével.
  • Együttműködés: Hagyjon megjegyzéseket a dokumentumokban, kövesse nyomon a szerkesztéseket, és dolgozzon szinkronban.
  • Gombok: Használja a gombokat az oldalakon, hogy műveleteket indítson el, például új feladatot hozzon létre, hibát jelentsen vagy dokumentumot hozzon létre.
  • Projektkövetés: Használja a tartalomblokkokat és az automatizálást teljesen testreszabott projektkövetők és feladatkezelő rendszerek létrehozásához.
  • Adatbázis-szervezés: Hozzon létre adatbázisokat különböző típusú adatok tárolásához. Megtervezheti az adatbázis sémáját, meghatározhatja a tulajdonságokat vagy mezőket, és egyedi kategóriákba sorolhatja az adatbejegyzéseket.

Notion értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

Mindkét eszköz kiváló minőségű, és egyes funkcióik is átfedik egymást. Azonban a ClickUp bizonyos területeken jobb eredményeket ér el, míg a Notion más területeken. 👀

Nézzük meg, hogyan teljesítenek mindkettő egy adott feladatkategóriában.

1. Dokumentumkezelés

Dokumentumkezelés
Kezelje zökkenőmentesen projektjeit a ClickUp Docs alkalmazásból

A ClickUp és a Notion egyaránt fontos dokumentumkezelési funkciókat kínál, mint például tartalomblokkok, szövegformázás, összekapcsolás, beágyazott dokumentumok és munkaterület-szervezés.

Egyes egyedi funkciók azonban népszerűvé teszik ezeket az eszközöket, és első osztályú dokumentációs élményt nyújtanak.

Dokumentumkezelési funkciók a ClickUp-ban

A ClickUp két területen tűnik ki: funkcióinak sokszínűségében és beépített projektmenedzsment funkcióiban. Például a ClickUp speciális brainstorming eszközökkel rendelkezik, köztük a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps alkalmazásokkal, amelyekkel nem kell másik alkalmazásra váltani a brainstorminghoz, miközben dokumentumot készít.

A ClickUp strukturált projektmenedzsment eszközökkel és sablonokkal is rendelkezik, amelyek integrálhatók a Docs-szal – ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak nem kell a kampány lépéseit vagy a termék ütemtervét a semmiből létrehozniuk.

Például egy termékmenedzser használhatja a ClickUp termékbevezetési projektterv-sablont, és integrálhatja azt egy ClickUp dokumentummal, amely tartalmazza a kezdeti koncepciót és a vonatkozó promóciós stratégiákat.

ClickUp projektterv
Használja a ClickUp projektterv-sablont, hogy minden alapot lefedjen termékének piacra dobásához

Dokumentumkezelési funkciók a Notionban

A dokumentumkezelés egyik területe, amelyben a Notion kiemelkedik, a wikik. A wikik könnyen létrehozhatók, szervezhetők, és akár pszeudo-weboldalakká is alakíthatók, amelyeket bárki megtekinthet az interneten. Emellett kiváló platformot kínálnak tudásbázisok tárolásához.

A Notion emellett oldalanalíziseket is biztosít, például megtekintések, szerkesztési előzmények és egyebek.

Melyik a kerekebb dokumentumkezelő eszköz: a ClickUp vagy a Notion?

Most, hogy láttad, hogyan nyújtanak a két eszköz niche szövegszerkesztési megoldásokat, itt az ideje, hogy kihirdessük a győztest.

Valószínűleg már van egy sejtése.

Igen, ez a ClickUp! 🏆

A ClickUp segítségével nem kell egyik eszközről a másikra váltania. Fehér táblák és gondolattérképek segítségével ötleteket gyűjthet, AI-t használhat a jobb íráshoz és szerkesztéshez, szöveget feladatokká alakíthat, felelősségeket oszthat ki és nyomon követheti a feladatok előrehaladását – mindezt egy platformon, a dokumentumkezelés teljes folyamatát átfogóan.

2. Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
A ClickUp AI segítségével írása világos, tömör és vonzó lesz.

A ClickUp és a Notion egyaránt jól ismert mesterséges intelligencia (AI) funkcióiról. De mennyire hatékonyak ezek? Teszteljük le!

Mesterséges intelligencia funkciók a ClickUp-ban

A ClickUp AI kérdésekre válaszol , ötleteket gyűjt Önnel, valamint tartalmakat ír, szerkeszt és fordít. Emellett alfeladatokat és teendőket hozhat létre, jelentéseket generálhat a projektjeiből és más irányítópultokból, valamint összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, hogy segítsen Önnek a következtetések levonásában.

Mesterséges intelligencia funkciók a Notionban

A Notion AI írási képességeivel tűnik ki: képes tartalmakat írni, jegyzeteket összefoglalni, bekezdéseket átírni, szinonimákat javasolni és cselekvési tételeket kivonni az oldalakból.

Melyik rendelkezik a hatékonyabb AI asszisztenssel: a ClickUp vagy a Notion?

Mindkét eszköz kiválóan teljesít az íráshoz kapcsolódó feladatokban és az információk keresésében.

A ClickUp AI azonban valami extrát is kínál: előre definiált AI-utasításokat, amelyek az Ön munkaköréhez és felhasználási esetéhez vannak igazítva. Ez mindenkinek időt takarít meg – függetlenül attól, hogy általában nehezen boldogul az AI használatával, vagy hogy nehezen állít össze pontos utasításokat, amelyekkel eredményeket érhet el.

A ClickUp mindezt havi 5 dollárért kínálja felhasználónként, míg a Notion AI havi 10 dollárral többe kerül felhasználónként. 💸

3. Együttműködés

ClickUp Collaboration
A ClickUp valós idejű együttműködési funkciójával mindenki ugyanazon az oldalon maradhat

Notion vs. ClickUp: Végezzünk el egy mélyreható elemzést a két eszköz együttműködési képességeiről.

A ClickUp együttműködési funkciói

A ClickUp minden alapvető valós idejű együttműködési eszközt biztosít, például címkézést, megjegyzéseket, tevékenységkövetést, emlékeztetőket és még sok mást. Az eszköz azonban három speciális együttműködési csatornával is rendelkezik: csevegőablak, alkalmazáson belüli videofelvétel és e-mail küldés – mindegyik rendkívül hasznos a másokkal való gyors kommunikációhoz egyetlen platformról.

Együttműködési funkciók a Notionban

A Notion emellett minden alapvető valós idejű együttműködési eszközt kínál, mint például címkézés, megjegyzések, csapatok számára fenntartott terek, valamint újszerű funkciókat, mint például dokumentumszintű megjegyzések és a lapok előzményeit mutató tevékenységi napló.

Meghívhat vendégmunkatársakat is, vagy közzétehet egy dokumentumot nyilvános weboldalként.

Melyik a jobban együttműködésre alkalmas eszköz: a ClickUp vagy a Notion?

Bár mindkét eszköz rendelkezik alapvető valós idejű együttműködési funkciókkal, a ClickUp előnyben van a Notionnal szemben, mivel extra, rendkívül hatékony kommunikációs eszközöket kínál, mint például csevegés, e-mail és videofelvétel – mindezt a platformon belül. Nincs többé kontextusváltás!

4. Árak

A ClickUp és a Notion egyaránt freemium eszközök, vagyis ingyenes és fizetős csomagokkal is rendelkeznek. Mindkét eszköz AI funkcióit fizetős kiegészítőként kínálja. Nézzük meg a fizetős csomagjaikat és az egyes csomagokban elérhető funkciókat!

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes: 100 MB-os fájlfeltöltés, közös dokumentumok, táblák, közös dokumentumok és alkalmazáson belüli videofelvételek
  • Unlimited (7 USD/hó felhasználónként): Az ingyenes csomagban szereplő összes szolgáltatás. Ezen felül korlátlan tárhely, integrációk, irányítópultok, e-mail, csapatok számára fenntartott területek, erőforrás-kezelés és még sok más.
  • Business (12 USD/hó felhasználónként): Az Unlimited csomag funkciói mellett hozzáférést kap a gondolattérképekhez, idővonalakhoz, fejlett testreszabási lehetőségekhez és még sok máshoz.
  • Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): Használja az Enterprise API-kat, SSO-t, univerzális keresést, korlátlan számú egyéni szerepkört és még sok mást – a Business csomagon felül.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Notion árazási tervezetek

  • Örökre ingyenes: Hozzáférés a közös munkaterület funkcióhoz, 5 MB-os fájlfeltöltés, 7 napos tevékenységi előzmények, és akár 10 vendég meghívása.
  • Plus (10 USD/hó felhasználónként): Számos további funkciót vehet igénybe, például szinkronizált adatbázisokat és blokkokat csapatok számára, egyedi adatbázis-automatizálást és 30 napos oldalelőzményeket.
  • Business (18 USD/hó felhasználónként): A Plus csomag összes funkciója. Használja a privát csapatok számára fenntartott területeket, a tömeges PDF-feltöltést és a fejlett oldalelemzést, és hívjon meg akár 250 vendéget.
  • Enterprise (egyedi árazás): A Business csomag funkciói mellett auditnaplók, korlátlan oldalelőzmények, részletes rendszergazdai szerepkörök és még sok más is a rendelkezésére áll, és több mint 250 vendéget is meghívhat.

A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.

Melyik árazási terv a jobb: ClickUp vagy Notion?

A ClickUp egyértelműen nyertesnek bizonyul.

Nemcsak hogy fizetős csomagjai kedvezőbb, 7 dolláros áron indulnak felhasználónként, de jobb ajánlatot is kínálnak.

  • A ClickUp ingyenes csomagja közel 20-szor több tárhelyet biztosít (100 MB, szemben a Notion 5 MB-jával).
  • Több „korlátlan” funkcióval rendelkezik a vendégek, feladatok és irányítópultok tekintetében.
  • A ClickUp számos remek funkcióval rendelkezik, például táblákkal, gondolattérképekkel és időkövetéssel különböző csomagokban, amelyek a Notionból hiányoznak.

ClickUp vs. Notion a Redditen

A Reddit oldalon számos érdekes hozzászólást találtunk – néhányan a ClickUp-ot, mások a Notion-t dicsérték, sokan pedig mindkettőt.

A ClickUp előnyei

„Dolgoztam már a Clickup és a Notion programokkal. Számomra a ClickUp a nyertes, mert szinte pontosan ugyanazokat a dokumentációs eszközöket kínálja, mint a Notion, de mivel mindez egy projektmenedzsment alkalmazásban található, könnyen integrálható a folyamatokba.” ( Forrás )

„A ClickUp-ban a rugalmasság tetszik. Természetesen nem fog minden igényt kielégíteni... A ClickUp Docs-ra is hivatkozhat – gondoljon rá úgy, mint egy egyszerűsített MS Word-re, amelyben hivatkozhat a feladataidra. Én személyes projektjeimhez, az olvasni kívánt könyvek listájához, ajándékötletek nyomon követéséhez, összetettebb projektek kezeléséhez stb. használom.” ( Forrás )

„A ClickUp-ban azt szeretem, hogy minden héten megjelenik egy új verzió vagy frissítés. És ezek nem csak apróbb javítások, hanem valódi, jelentős fejlesztések. A Notion viszont körülbelül 45 naponta frissül. Néha pedig visszatartod a lélegzeted, és kiderül, hogy a frissítés csak néhány hibajavítás és a nappali/éjszakai mód közötti váltás lehetősége? (LOL)” ( Forrás )

A Notion dicsérete

„A ClickUp gyorsan terjed és gyönyörűen néz ki, de a Notion segítségével végtelenül beágyazott adatbázisokat/dokumentumokat hozhat létre és egyedi munkafolyamatokat állíthat be (ráadásul a képletmező is sokkal jobb). A ClickUp kedvező ingyenes csomaggal rendelkezik és sokkal inkább kézben tartható élményt nyújt, míg a Notion nagyon nagylelkű csomaggal rendelkezik és elképesztően jól illeszkedik a saját stílusához.” ( Forrás )

„Az én esetemben a tudásbázis és a projektmenedzsment kombinációja szükséges, és a Notion ezt biztosítja számomra. Ha sokkal komolyabb/együttműködésen alapuló projektben vennék részt, akkor biztosan a ClickUp-ot választanám. Ez nem azt jelenti, hogy a Notion nem lenne alkalmas erre a feladatra, valószínűleg alkalmas lenne. De a ClickUp eleve a projektmenedzsmentre van szabva.” ( Forrás )

Bár mindkét eszköznek megvannak a rajongói, egy közös téma, amit észrevettünk, az volt, hogy a Notion kiválóan működik egyének és szabadúszók számára, míg a ClickUp jobban megfelel vállalkozásoknak.

Azt is megállapítottuk, hogy több felhasználó váltott át a Notionról a ClickUp-ra, mint fordítva. Úgy tűnik, hogy a Reddit felhasználói többségükben a ClickUp-ot tartják a Notion egyik legjobb alternatívájának.

ClickUp vs. Notion: melyik dokumentumkezelő eszköz a legjobb?

ClickUp vs Notion
A ClickUp egy központi platform, ahol dokumentumokat, projekteket és csapatokat kezelhet – egy helyen.

Végül is mind a ClickUp, mind a Notion remek eszközök. Mindkettő kiváló dokumentumkezelő eszköz, valamint „all-in-one” platform a munkafolyamatok és projektek kezeléséhez.

Mindazonáltal megígértük, hogy megnevezzük a győztest, és az a ClickUp. 🏅

A ClickUp két fő okból emelkedik ki: sokkal több funkciót és több mint 1000 integrációt kínál (jelenleg a Notion csak körülbelül 80 integrációt kínál). A ClickUp emellett jobban testreszabható, mint a Notion. A beépített automatizálás és a kész sablonok csak hab a tortán.

Ha központi hubot keres a dokumentumok és projektek kezeléséhez, és szeretné csapatát egyetlen, hatékony platformra összefogni, akkor érdemes kipróbálnia. Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes csomagjára.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp