ClickUp vs. Notion: a legjobb dokumentumkezelő eszköz 2025-ben

A modern vállalkozások – mindazok, amelyek hatalmas irodákkal rendelkeznek, mindazok, amelyek távoli munkavégzéssel foglalkoznak, és minden más vállalkozás között – a felhőn működnek. A folyamat során sok szoftvert használnak, de egyik sem olyan elterjedt, mint a jegyzetelési vagy szövegszerkesztő szoftverek. ✍🏼
Legyen szó belső wikik és irányelv-dokumentumok, vagy marketinganyagok és értékesítési prezentációk készítéséről, mindenki naponta használ dokumentumkezelő eszközöket – és vannak, akik egész nap.
Ezért fontos olyan eszközt választani, amely könnyen használható és minden csapat – HR, marketing, termékfejlesztés, értékesítés és mások – különböző felhasználási eseteinek megfelel. Ha az együttműködés racionalizálása és a termelékenység maximalizálása a prioritásai, akkor egy felhőalapú dokumentumszerkesztőnek kell lennie a választott eszközének.
És ha egy generatív mesterséges intelligencia írási asszisztens is támogatja, az csak hab a tortán. 😉
Ebben a cikkben összehasonlítjuk a dokumentumkezelés és projektmenedzsment területén két kiváló lehetőséget, a ClickUp-ot és a Notion-t, hogy Ön kiválaszthassa a vállalkozásának legmegfelelőbbet.
Mi az a ClickUp?
A ClickUp egy felhőalapú, all-in-one termelékenységi platform, amely számos feladat elvégzésében segít a felhasználóknak: ötletek kidolgozása, dokumentumok és prezentációk készítése, a projekt előrehaladásának nyomon követése egyetlen munkaterületen, és még sok más.
Használhatja személyes termelékenységi eszközként, valamint együttműködésre a szervezeten belüli és közötti csapatokkal, legyen az nagy vagy kicsi.
A platform egyensúlyt teremt a struktúra és a rugalmasság között. Legyen szó a számos sablonról, az egyedi dokumentumkezelési munkafolyamatokról, a beépített automatizálási funkciókról, a széles körű integrációkról vagy az AI-írási asszisztensről – a ClickUp célja a termelékenység növelése és a munka megkönnyítése.
A ClickUp Docs-szal egy hatékony szövegszerkesztőt is kap, amely kiegészíti a csomagot. 🙌🏼
A megbízható dokumentumkezelési megoldások mellett a ClickUp projekt-együttműködési eszközöket, agilis feladatkezelési funkciókat, e-mail támogatást, gondolattérkép-készítést, időkövetést és még sok mást kínál.
A ClickUp Docs eszközzel kombinálva ezek a megoldások központi munkaterületet biztosítanak csapatának, ahol jobban tudnak együttműködni, kommunikálni és dolgozni.
A ClickUp funkciói
Vessünk egy pillantást a ClickUp legjobb funkcióira, és arra, hogy azok hogyan teszik a dokumentumok létrehozását és kezelését gyerekjátékká Ön és csapata számára.
Dokumentumok
Akár egyszerű dokumentumokat szeretne létrehozni, akár beágyazott oldalakat és bonyolult wikiket szeretne építeni, a ClickUp Docs egy olyan szövegszerkesztő, amely mindenre képes.
A szokásos dokumentumszerkesztési funkciók, például a szöveg stílusának és formázásának mellett a Docs segítségével különféle tartalmi blokkokat (fejlécek, képek, kódrészletek) is hozzáadhat, és címkékkel kategorizálhatja dokumentumait.
A dokumentumkezelő eszközök előre elkészített sablonokat, a fel nem használt vagy elavult dokumentumok archívumát, valamint olyan speciális beállításokat is tartalmaznak, mint a felhasználói hierarchiák, a dokumentumok kedvelésének lehetősége és a szöveg nyomon követhető feladatokká alakításának képessége.
Mesterséges intelligencia (AI)
A ClickUp AI egy rendkívül hatékony AI írási asszisztens, amely alkalmazkodik az Ön szerepéhez és felhasználási eseteihez. Használja a ClickUp AI-t tartalomíráshoz vagy -szerkesztéshez, tartalom (és csevegései) összefoglalásához, feladatok létrehozásához és tartalom fordításához. Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp projektmenedzsment eszköz funkcióival is.
Együttműködés
A ClickUp-ot úgy fejlesztették ki, hogy fokozza az együttműködést a csapatokon belül és között. A dokumentumkezelő eszközök terén is kiemelkedik a ClickUp élő együttműködési funkciója. A csapat tagjai valós időben dolgozhatnak együtt egy dokumentumon olyan funkciók segítségével, mint a gépelésjelzők, a megjegyzések és a változtatások nyomon követése.
A tagok mobil és e-mail értesítéseket is beállíthatnak – ha valaki megjegyzést fűz egy dokumentumhoz vagy feladatot rendel hozzá, a platform értesíti a közreműködőket.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
Mi az a Notion?
A Notion egy összekapcsolt munkaterület, amely egyedi platformot biztosít egyének és csapatok számára a munkafolyamatok kezeléséhez.
A Notion felhasználói alapvetően három dolgot tehetnek: dokumentumokat hozhatnak létre, wikiket építhetnek és projekteket kezelhetnek. Eredetileg jegyzetelő alkalmazásként fejlesztették ki, hogy olyan alkalmazásokat váltson fel, mint a Google Docs és a Dropbox.
A Notion egy sor „építőelemmel” rendelkezik, amelyek segítségével a vállalatok teljesen testreszabott munkaterületet hozhatnak létre, de leginkább funkcionális szövegszerkesztőként nyújtja a legjobb teljesítményt.
A Notion funkciói
A Notion számos funkcióval rendelkezik, amelyek együttesen sokoldalú dokumentumkezelő eszközzé teszik. Nézzük meg a három legfontosabbat!
Dokumentumok
A Notion Docs számos előre elkészített építőelemmel rendelkezik: szöveg, kódrészletek, kapcsolók, képek és videók, teendőlisták, matematikai egyenletek és még sok más. A felhasználók a Notion segítségével szinte bármilyen típusú dokumentumot létrehozhatnak.
A Notion munkaterületei egy oldalsávval is rendelkeznek, amely minden oldalt áttekinthető módon jeleníti meg, így könnyen nyomon követhetőek.
Mesterséges intelligencia
A Notion AI népszerűvé vált a felhasználók körében – és erre jó oka is van. Segítségével a felhasználók ötleteket gyűjthetnek és kidolgozhatnak, leegyszerűsíthetik a szakzsargont, lefordíthatják a szövegeket és összefoglalhatják az információkat.
Együttműködés
A Notion számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a munkaterületen belüli együttműködést kiváló élménnyé teszik: ezek közül néhány a megjegyzések, emlékeztetők és kurzorok, amelyek jelzik a többi felhasználó tevékenységét az oldalon.
Az eszköz lehetővé teszi bizonyos dokumentumrészek zárolását is, hogy mások ne tudják azokat szerkeszteni.
Notion árak
- Örökre ingyenes
- Plusz: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.
ClickUp vs. Notion: funkciók összehasonlítása
Mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy az egyes eszközök hogyan teljesítenek a különböző kategóriákban, íme egy rövid áttekintés a ClickUp és a Notion legjobb funkcióiról.
A ClickUp legismertebb tulajdonságai
- Formázás és fejlett testreszabási lehetőségek: Különböző tartalmi blokkok hozzáadása, szöveg formázása és egyedi sablonok létrehozása
- Tömeges műveletek: Válasszon ki több dokumentumot, és hajtson végre olyan műveleteket, mint archiválás, címkézés vagy másolás.
- Dokumentumkezelés: Hozzon létre és rendszerezzen dokumentumokat privát vagy megosztott munkaterületeken, és archiválja azokat, amelyeket már nem használ.
- Valós idejű együttműködés: Hozzászólások hozzáadása, emberek megjelölése és velük való csevegés a dokumentumon belülről.
- Mesterséges intelligencia: Használja az AI-t tartalom írásához és szerkesztéséhez, ötletek kidolgozásához és dokumentumok konkrét projektekhez való kapcsolásához.
- Projektmenedzsment: Kövesse nyomon összes feladatát és projektjét sprintek, egyéni mezők, egyéni állapotok és egyéni nézetek, például Kanban táblák és Gantt-diagramok segítségével.
- Automatizálás: Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat különböző feladatokhoz és alfeladatokhoz több mint 50 kiváltó esemény és művelet segítségével.
- Chrome-bővítmény: Használja a ClickUp böngészőbővítményt weboldalak feladatként való mentéséhez, képernyőképek rögzítéséhez és szerkesztéséhez, valamint egyéb funkciókhoz.
- Integrációk: Szinkronizálja az összes üzleti eszközén található adatokat több mint 1000 integráció segítségével.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)
A Notion legismertebb tulajdonsága
- Tartalomblokkok: Több mint 50 tartalomblokk segítségével különféle dokumentumokat hozhat létre, például vállalati irányelveket, tervezési adattárakat, projektkövetőket és még sok mást.
- Web clipper: Mentse el bármely cikket vagy weboldalt a Notion munkaterületére, hogy később elolvashassa vagy szerkeszthesse.
- Mesterséges intelligencia: Írjon tartalmakat, készítsen összefoglalókat, és szerkessze írásait nyelvtani és stilisztikai szempontból a Notion mesterséges intelligenciájának segítségével.
- Együttműködés: Hagyjon megjegyzéseket a dokumentumokban, kövesse nyomon a szerkesztéseket, és dolgozzon szinkronban.
- Gombok: Használja a gombokat az oldalakon, hogy műveleteket indítson el, például új feladatot hozzon létre, hibát jelentsen vagy dokumentumot hozzon létre.
- Projektkövetés: Használja a tartalomblokkokat és az automatizálást teljesen testreszabott projektkövetők és feladatkezelő rendszerek létrehozásához.
- Adatbázis-szervezés: Hozzon létre adatbázisokat különböző típusú adatok tárolásához. Megtervezheti az adatbázis sémáját, meghatározhatja a tulajdonságokat vagy mezőket, és egyedi kategóriákba sorolhatja az adatbejegyzéseket.
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)
Mindkét eszköz kiváló minőségű, és egyes funkcióik is átfedik egymást. Azonban a ClickUp bizonyos területeken jobb eredményeket ér el, míg a Notion más területeken. 👀
Nézzük meg, hogyan teljesítenek mindkettő egy adott feladatkategóriában.
1. Dokumentumkezelés
A ClickUp és a Notion egyaránt fontos dokumentumkezelési funkciókat kínál, mint például tartalomblokkok, szövegformázás, összekapcsolás, beágyazott dokumentumok és munkaterület-szervezés.
Egyes egyedi funkciók azonban népszerűvé teszik ezeket az eszközöket, és első osztályú dokumentációs élményt nyújtanak.
Dokumentumkezelési funkciók a ClickUp-ban
A ClickUp két területen tűnik ki: funkcióinak sokszínűségében és beépített projektmenedzsment funkcióiban. Például a ClickUp speciális brainstorming eszközökkel rendelkezik, köztük a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps alkalmazásokkal, amelyekkel nem kell másik alkalmazásra váltani a brainstorminghoz, miközben dokumentumot készít.
A ClickUp strukturált projektmenedzsment eszközökkel és sablonokkal is rendelkezik, amelyek integrálhatók a Docs-szal – ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak nem kell a kampány lépéseit vagy a termék ütemtervét a semmiből létrehozniuk.
Például egy termékmenedzser használhatja a ClickUp termékbevezetési projektterv-sablont, és integrálhatja azt egy ClickUp dokumentummal, amely tartalmazza a kezdeti koncepciót és a vonatkozó promóciós stratégiákat.
Dokumentumkezelési funkciók a Notionban
A dokumentumkezelés egyik területe, amelyben a Notion kiemelkedik, a wikik. A wikik könnyen létrehozhatók, szervezhetők, és akár pszeudo-weboldalakká is alakíthatók, amelyeket bárki megtekinthet az interneten. Emellett kiváló platformot kínálnak tudásbázisok tárolásához.
A Notion emellett oldalanalíziseket is biztosít, például megtekintések, szerkesztési előzmények és egyebek.
Melyik a kerekebb dokumentumkezelő eszköz: a ClickUp vagy a Notion?
Most, hogy láttad, hogyan nyújtanak a két eszköz niche szövegszerkesztési megoldásokat, itt az ideje, hogy kihirdessük a győztest.
Valószínűleg már van egy sejtése.
Igen, ez a ClickUp! 🏆
A ClickUp segítségével nem kell egyik eszközről a másikra váltania. Fehér táblák és gondolattérképek segítségével ötleteket gyűjthet, AI-t használhat a jobb íráshoz és szerkesztéshez, szöveget feladatokká alakíthat, felelősségeket oszthat ki és nyomon követheti a feladatok előrehaladását – mindezt egy platformon, a dokumentumkezelés teljes folyamatát átfogóan.
2. Mesterséges intelligencia
A ClickUp és a Notion egyaránt jól ismert mesterséges intelligencia (AI) funkcióiról. De mennyire hatékonyak ezek? Teszteljük le!
Mesterséges intelligencia funkciók a ClickUp-ban
A ClickUp AI kérdésekre válaszol , ötleteket gyűjt Önnel, valamint tartalmakat ír, szerkeszt és fordít. Emellett alfeladatokat és teendőket hozhat létre, jelentéseket generálhat a projektjeiből és más irányítópultokból, valamint összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, hogy segítsen Önnek a következtetések levonásában.
Mesterséges intelligencia funkciók a Notionban
A Notion AI írási képességeivel tűnik ki: képes tartalmakat írni, jegyzeteket összefoglalni, bekezdéseket átírni, szinonimákat javasolni és cselekvési tételeket kivonni az oldalakból.
Melyik rendelkezik a hatékonyabb AI asszisztenssel: a ClickUp vagy a Notion?
Mindkét eszköz kiválóan teljesít az íráshoz kapcsolódó feladatokban és az információk keresésében.
A ClickUp AI azonban valami extrát is kínál: előre definiált AI-utasításokat, amelyek az Ön munkaköréhez és felhasználási esetéhez vannak igazítva. Ez mindenkinek időt takarít meg – függetlenül attól, hogy általában nehezen boldogul az AI használatával, vagy hogy nehezen állít össze pontos utasításokat, amelyekkel eredményeket érhet el.
A ClickUp mindezt havi 5 dollárért kínálja felhasználónként, míg a Notion AI havi 10 dollárral többe kerül felhasználónként. 💸
3. Együttműködés
Notion vs. ClickUp: Végezzünk el egy mélyreható elemzést a két eszköz együttműködési képességeiről.
A ClickUp együttműködési funkciói
A ClickUp minden alapvető valós idejű együttműködési eszközt biztosít, például címkézést, megjegyzéseket, tevékenységkövetést, emlékeztetőket és még sok mást. Az eszköz azonban három speciális együttműködési csatornával is rendelkezik: csevegőablak, alkalmazáson belüli videofelvétel és e-mail küldés – mindegyik rendkívül hasznos a másokkal való gyors kommunikációhoz egyetlen platformról.
Együttműködési funkciók a Notionban
A Notion emellett minden alapvető valós idejű együttműködési eszközt kínál, mint például címkézés, megjegyzések, csapatok számára fenntartott terek, valamint újszerű funkciókat, mint például dokumentumszintű megjegyzések és a lapok előzményeit mutató tevékenységi napló.
Meghívhat vendégmunkatársakat is, vagy közzétehet egy dokumentumot nyilvános weboldalként.
Melyik a jobban együttműködésre alkalmas eszköz: a ClickUp vagy a Notion?
Bár mindkét eszköz rendelkezik alapvető valós idejű együttműködési funkciókkal, a ClickUp előnyben van a Notionnal szemben, mivel extra, rendkívül hatékony kommunikációs eszközöket kínál, mint például csevegés, e-mail és videofelvétel – mindezt a platformon belül. Nincs többé kontextusváltás!
4. Árak
A ClickUp és a Notion egyaránt freemium eszközök, vagyis ingyenes és fizetős csomagokkal is rendelkeznek. Mindkét eszköz AI funkcióit fizetős kiegészítőként kínálja. Nézzük meg a fizetős csomagjaikat és az egyes csomagokban elérhető funkciókat!
ClickUp árak
- Örökre ingyenes: 100 MB-os fájlfeltöltés, közös dokumentumok, táblák, közös dokumentumok és alkalmazáson belüli videofelvételek
- Unlimited (7 USD/hó felhasználónként): Az ingyenes csomagban szereplő összes szolgáltatás. Ezen felül korlátlan tárhely, integrációk, irányítópultok, e-mail, csapatok számára fenntartott területek, erőforrás-kezelés és még sok más.
- Business (12 USD/hó felhasználónként): Az Unlimited csomag funkciói mellett hozzáférést kap a gondolattérképekhez, idővonalakhoz, fejlett testreszabási lehetőségekhez és még sok máshoz.
- Enterprise (árkérésért vegye fel velünk a kapcsolatot): Használja az Enterprise API-kat, SSO-t, univerzális keresést, korlátlan számú egyéni szerepkört és még sok mást – a Business csomagon felül.
A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
Notion árazási tervezetek
- Örökre ingyenes: Hozzáférés a közös munkaterület funkcióhoz, 5 MB-os fájlfeltöltés, 7 napos tevékenységi előzmények, és akár 10 vendég meghívása.
- Plus (10 USD/hó felhasználónként): Számos további funkciót vehet igénybe, például szinkronizált adatbázisokat és blokkokat csapatok számára, egyedi adatbázis-automatizálást és 30 napos oldalelőzményeket.
- Business (18 USD/hó felhasználónként): A Plus csomag összes funkciója. Használja a privát csapatok számára fenntartott területeket, a tömeges PDF-feltöltést és a fejlett oldalelemzést, és hívjon meg akár 250 vendéget.
- Enterprise (egyedi árazás): A Business csomag funkciói mellett auditnaplók, korlátlan oldalelőzmények, részletes rendszergazdai szerepkörök és még sok más is a rendelkezésére áll, és több mint 250 vendéget is meghívhat.
A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.
Melyik árazási terv a jobb: ClickUp vagy Notion?
A ClickUp egyértelműen nyertesnek bizonyul.
Nemcsak hogy fizetős csomagjai kedvezőbb, 7 dolláros áron indulnak felhasználónként, de jobb ajánlatot is kínálnak.
- A ClickUp ingyenes csomagja közel 20-szor több tárhelyet biztosít (100 MB, szemben a Notion 5 MB-jával).
- Több „korlátlan” funkcióval rendelkezik a vendégek, feladatok és irányítópultok tekintetében.
- A ClickUp számos remek funkcióval rendelkezik, például táblákkal, gondolattérképekkel és időkövetéssel különböző csomagokban, amelyek a Notionból hiányoznak.
ClickUp vs. Notion a Redditen
A Reddit oldalon számos érdekes hozzászólást találtunk – néhányan a ClickUp-ot, mások a Notion-t dicsérték, sokan pedig mindkettőt.
A ClickUp előnyei
„Dolgoztam már a Clickup és a Notion programokkal. Számomra a ClickUp a nyertes, mert szinte pontosan ugyanazokat a dokumentációs eszközöket kínálja, mint a Notion, de mivel mindez egy projektmenedzsment alkalmazásban található, könnyen integrálható a folyamatokba.” ( Forrás )
„A ClickUp-ban a rugalmasság tetszik. Természetesen nem fog minden igényt kielégíteni... A ClickUp Docs-ra is hivatkozhat – gondoljon rá úgy, mint egy egyszerűsített MS Word-re, amelyben hivatkozhat a feladataidra. Én személyes projektjeimhez, az olvasni kívánt könyvek listájához, ajándékötletek nyomon követéséhez, összetettebb projektek kezeléséhez stb. használom.” ( Forrás )
„A ClickUp-ban azt szeretem, hogy minden héten megjelenik egy új verzió vagy frissítés. És ezek nem csak apróbb javítások, hanem valódi, jelentős fejlesztések. A Notion viszont körülbelül 45 naponta frissül. Néha pedig visszatartod a lélegzeted, és kiderül, hogy a frissítés csak néhány hibajavítás és a nappali/éjszakai mód közötti váltás lehetősége? (LOL)” ( Forrás )
A Notion dicsérete
„A ClickUp gyorsan terjed és gyönyörűen néz ki, de a Notion segítségével végtelenül beágyazott adatbázisokat/dokumentumokat hozhat létre és egyedi munkafolyamatokat állíthat be (ráadásul a képletmező is sokkal jobb). A ClickUp kedvező ingyenes csomaggal rendelkezik és sokkal inkább kézben tartható élményt nyújt, míg a Notion nagyon nagylelkű csomaggal rendelkezik és elképesztően jól illeszkedik a saját stílusához.” ( Forrás )
„Az én esetemben a tudásbázis és a projektmenedzsment kombinációja szükséges, és a Notion ezt biztosítja számomra. Ha sokkal komolyabb/együttműködésen alapuló projektben vennék részt, akkor biztosan a ClickUp-ot választanám. Ez nem azt jelenti, hogy a Notion nem lenne alkalmas erre a feladatra, valószínűleg alkalmas lenne. De a ClickUp eleve a projektmenedzsmentre van szabva.” ( Forrás )
Bár mindkét eszköznek megvannak a rajongói, egy közös téma, amit észrevettünk, az volt, hogy a Notion kiválóan működik egyének és szabadúszók számára, míg a ClickUp jobban megfelel vállalkozásoknak.
Azt is megállapítottuk, hogy több felhasználó váltott át a Notionról a ClickUp-ra, mint fordítva. Úgy tűnik, hogy a Reddit felhasználói többségükben a ClickUp-ot tartják a Notion egyik legjobb alternatívájának.
ClickUp vs. Notion: melyik dokumentumkezelő eszköz a legjobb?
Végül is mind a ClickUp, mind a Notion remek eszközök. Mindkettő kiváló dokumentumkezelő eszköz, valamint „all-in-one” platform a munkafolyamatok és projektek kezeléséhez.
Mindazonáltal megígértük, hogy megnevezzük a győztest, és az a ClickUp. 🏅
A ClickUp két fő okból emelkedik ki: sokkal több funkciót és több mint 1000 integrációt kínál (jelenleg a Notion csak körülbelül 80 integrációt kínál). A ClickUp emellett jobban testreszabható, mint a Notion. A beépített automatizálás és a kész sablonok csak hab a tortán.
Ha központi hubot keres a dokumentumok és projektek kezeléséhez, és szeretné csapatát egyetlen, hatékony platformra összefogni, akkor érdemes kipróbálnia. Regisztráljon még ma a ClickUp ingyenes csomagjára.