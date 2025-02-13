A 10 legjobb Notion AI alternatíva és versenytárs 2025-ben

A mesterséges intelligencia korában az írás is technológiai segítséget kap! Az olyan eszközökkel, mint a Notion AI, a kiváló minőségű tartalom létrehozása még soha nem volt ilyen egyszerű. ✍️

De a Notion csak egy a sok szereplő közül a nyüzsgő AI írási asszisztens piacon. Bemutatunk 10 fantasztikus Notion AI alternatívát, amelyekkel új szintre emelheti írási képességeit.

Ezek az AI-alapú írásvarázslók segítenek, inspirálnak és egyszerűsítik a tartalomkészítési folyamatot. A szöveggenerálástól a nyelvi fordításig minden alapot lefedtünk, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes Notion alternatívát az íráshoz.

Mi az a Notion AI és hogyan működik?

A Notion AI egy sokoldalú eszköz írók és tartalomalkotók számára, akik javítani szeretnék írásaik minőségét és hatását. Természetes nyelvfeldolgozást és gépi tanulást alkalmaz, hogy tartalomminőséget javító, innovatív funkciók széles skáláját kínálja.

A Notion segítségével

Íme néhány előnye a Notion AI-nak:

Írási segítség : Segít az írásban azáltal, hogy megfelelőbb szavakat javasol, javítja a mondatszerkezetet, és tökéletesíti a szöveg általános érthetőségét és folyékonyságát.

Kreatív írási segítség : Ötleteket generál és segít a kezdeti vázlatok elkészítésében.

Szövegegyszerűsítés : Egyszerűsíti a szöveget azáltal, hogy átfogalmazza a mondatokat és könnyebben érthető szavakat használ, így a szöveg érthetőbbé válik.

Nyelvi fordítás: Szavakat, kifejezéseket vagy hosszabb mondatokat fordít különböző nyelvekre.

Mit kell keresni a Notion AI alternatíváiban?

Íme az öt legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni, ha Notion AI alternatívát keres:

Egyedi és jól strukturált tartalom: Győződjön meg arról, hogy a szoftver képes magas színvonalú, eredeti tartalmat generálni, miközben csökkenti az ismétlődő szerkesztést és a tartalom duplikálását – mindezt néhány kattintással, hogy javítsa íráskészségét. Nyelvi támogatás: Győződjön meg arról, hogy az alternatív eszköz támogatja az Ön számára szükséges nyelveket, mind a bevitel, mind a kimenet tekintetében, hogy hatékonyan tudjon megfelelni a közönségének. Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan testreszabási funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy az AI kimenetét a márkája hangvételéhez, stílusához és konkrét írási folyamatához igazítsa. Könnyű integráció: Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő : Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő projektmenedzsment szoftvercsomag jába, minimalizálva ezzel a zavarokat és optimalizálva a termelékenységet. Költséghatékonyság: Értékelje a Notion AI alternatívájának árstruktúráját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az illeszkedik-e a költségvetéséhez, és jó értéket nyújt-e a generált tartalom minőségéhez és mennyiségéhez képest.

A 10 legjobb Notion AI alternatíva a munkafolyamatok automatizálásához

Összegyűjtöttük a 10 legjobb Notion AI alternatívát, amelyek funkciói új szintre emelik tartalmát. 🆙

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mailes válaszokat és egyebeket.

A ClickUp AI egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely a népszerű ClickUp termelékenységi platformon található, és különböző helyekről érhető el, például csevegésekből, dokumentumokból, beérkező levelekből, eszköztárból és feladatkommentekből. A ClickUp AI képes jól szervezett dokumentumtervezeteket generálni, beleértve ajánlatokat, e-mail sablonokat és projektterveket, így felbecsülhetetlen értékű eszközzé vált a hatékony kommunikáció és a projektmenedzsment területén. 🤖

A ClickUp AI írási asszisztensének legfőbb erőssége két szempontban rejlik:

Értékelheti az írásokat az egyértelműség, a tömörség, a hangnem, a nyelvtan és a megfelelő formázás szempontjából. Szerepkörökön alapuló utasításokat kínál a személyre szabott tartalomkészítéshez, kiszolgálva különböző részlegeket, mint például az értékesítés, a marketing és a mérnöki részleg.

Az eszköz gyorsítja a tartalomkészítést azáltal, hogy gyors hozzáférést biztosít kész keretekhez , mint például a ClickUp írási irányelvek sablonja és a ClickUp tartalomírási sablonja. Ezek stílusajánlásokat is tartalmaznak, hogy a professzionális és vonzó dokumentumok készítése könnyebb legyen, mint valaha.

A Notion AI alternatíva kiválóan alkalmas hosszú dokumentumok, megjegyzések és szálak tömör áttekintéssé sűrítésére is, így egy pillanat alatt áttekintheti a legfontosabb információkat.

Megadhatja az AI egyszeri lokalizálását francia, spanyol, portugál, német és olasz nyelvre, valamint 12 különböző nyelvre fordíthatja a szöveget.

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentumok létrehozása, beleértve ajánlatokat, e-mail sablonokat és projektterveket

Alakítsa át a nyitott feladatokat kisebb, kezelhetőbb alfeladatokká

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést a sablonokhoz és stílusajánlásokhoz való gyors hozzáféréssel.

Összefoglalja a hosszú dokumentumokat, megjegyzéseket és szálakat, hogy áttekinthető összefoglalót kapjon.

Kezelje az egész projektet egyetlen platformról

A ClickUp korlátai

A platform megismerése némi időt vehet igénybe.

Az AI írási szoftver ára kiegészítő funkcióként kerül felszámításra.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

2. ChatSonic by Writesonic

A Writesonic ChatSonic egy hatékony chatbot, amely kiváló minőségű, egyedi tartalmakat hoz létre különböző célokra, például blogokhoz, esszékhez, e-mailekhez és egyebekhez. A Google Search technológiát használja a tartalom valós idejű generálásához. 🔎

Az AI írási asszisztensek tekintetében ez a Notion AI alternatíva gazdag funkciókészletével tűnik ki, amely kulcsszóajánlásokat, optimalizálást és A/B tesztelést tartalmaz az elkötelezettség és az általános teljesítmény növelése érdekében. Kiválóan teljesít különböző írási feladatokban, mint például a pontok kibővítése, a passzív hangnem aktívra változtatása, valamint a tartalom átfogalmazása és összefoglalása.

Felhasználóbarát felülete több mint 70 előre programozott sablonnal és egyértelmű utasításokkal egyszerűsíti a tartalom létrehozását, csak néhány konkrét adat megadását igényli a kívánt tartalom azonnali létrehozásához.

A Writesonic ChatSonic legjobb funkciói

Kiváló minőségű, egyedi tartalom sokféle célra

Google Search technológia valós idejű tartalmi javaslatokhoz és információkhoz

Ingyenes szöveggenerálás

Több mint 70 eszköz a tartalomkészítési folyamat racionalizálásához

A Writesonic ChatSonic korlátai

Nincs elég kredit a csapat írási folyamatához

Lassú tartalombetöltés más Notion AI alternatívákhoz képest

ChatSonic by Writesonic árak

Ingyenes

Korlátlan : 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12,67 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a céggel

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ChatSonic by Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

3. Egyszerűsített

A Simplified egy mindenre kiterjedő AI eszköz, amely képes kezelni a tartalom generálását, a csapatkommunikációt, a szövegírást, a tervezést és a publikálást. Mindezeket a funkciókat egyetlen platformba egyesíti, és akár 100-szoros termelékenységnövekedést ígér. 💯

A Simplified kiemelkedő funkciója az AI szövegíró, amely értékes eszköz a marketingtevékenységeihez szükséges kiváló minőségű tartalmak gyors elkészítéséhez, beleértve a közösségi média bejegyzéseket, e-maileket és egyéb dokumentumokat.

Néhány kattintással elindulhat: hozzon létre egy dokumentumot, adjon neki címet, és adjon ki egy egyszerű parancsot. A hatalmas, praktikus sablonokból álló könyvtár segítségével tartalmakat, márkaépítő anyagokat és videókat készíthet, hogy jobban kapcsolódjon a közönségéhez.

Egyszerűsített legjobb funkciók

GPT-3 AI-alapú tartalomgenerálás különböző tartalomtípusok gyors létrehozásához

Felhasználóbarát felület

Rugalmas lehetőségek írási feladatokhoz, tervezéshez és publikáláshoz

Egyszerűsített korlátozások

Alacsony színvonalú kreditrendszer egy AI írási asszisztens alkalmazáshoz

Nincsenek valódi feladatkezelési funkciók, összehasonlítva más Notion AI alternatívákkal.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes

AI Writer Pro: 12 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. Wordtune

A Wordtune egy AI-alapú átfogalmazó eszköz, amely természetes nyelvfeldolgozás segítségével javítja a mondatszerkezetet és az írásod általános minőségét.

Felhasználóbarát felületével és valós idejű visszajelzéseivel a Wordtune Editor segítségével Ön és csapata finomíthatja a szövegek érthetőségét, hangvételét és stílusát. Az eszköz praktikus javaslatokat is kínál a mondatok írás közbeni átdolgozásához, egyszerűsítve ezzel a szerkesztési és lektorálási folyamatot.

Eközben a „Read” funkció összefoglalja a hosszú dokumentumokat tömör kulcsfontosságú pontokká, így értékes olvasási időt takaríthat meg különböző weboldalakon és dokumentumokban.

A Wordtune Chrome-bővítménye összeköti Önt olyan népszerű platformokkal, mint a Gmail, a Google Docs, a Slack, a LinkedIn, a Facebook, a Twitter és a WhatsApp.

A Wordtune legjobb funkciói

A „Read” funkcióval összefoglalja a hosszú dokumentumokat a legfontosabb pontokba.

Több platformmal integrálható, beleértve a népszerű közösségi média platformokat és kommunikációs alkalmazásokat is.

Felhasználóbarát felület valós idejű visszajelzésekkel

Tartalmaz egy böngészőbővítményt, amely AI írási asszisztens alkalmazást biztosít a keresés során.

A Wordtune korlátai

A javaslatokat néha át kell írni

Egyes felhasználók szerint a böngészőbővítmény nem felel meg az elvárásoknak.

Wordtune árak

Örökre ingyenes

Plusz : 9,99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Wordtune értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

5. Smartsheet AI

A Smartsheet a feladatok és a projektmenedzsment egyszerűsítésével növeli a termelékenységet, megkönnyítve a csapatával való együttműködést. AI funkciói gyors betekintést nyújtanak a komplex adatokba, támogatva a jobb döntéshozatalt.

A Notion AI alternatíva virtuális asszisztensként működik, valós idejű útmutatást és támogatást nyújtva, így munkája zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik. 👍

Ha jól ismeri az Excel programot, akkor a Smartsheet ismerősnek, de mégis fejlettebbnek fog tűnni, mivel továbbfejlesztett jelentéskészítési, automatizálási és együttműködési funkciókat kínál. Ha táblázatokra és táblázatokra támaszkodik, hogy erőforrásait, feladatait és projektjeit könnyebben érthetővé és elosztóbbá tegye, akkor a Smartsheet AI életmentő lehet.

A Smartsheet AI legjobb funkciói

Segít gyorsan kivonni a komplex adatokból a lényeges információkat.

Valós idejű útmutatást nyújt a magas színvonalú tartalomhoz

Fejlett jelentéskészítési, automatizálási, együttműködési és feladatkezelési funkciókat tartalmaz.

A Smartsheet AI korlátai

Meredek tanulási görbe

Sablonok hiánya más Notion AI alternatívákhoz képest

Smartsheet AI árak

Ingyenes

Pro : 9 USD/hó (maximum 10 felhasználó)

Üzleti : 25 USD/hó (minimum három felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Smartsheet AI értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

6. Nuclino Sidekick

A Nuclino Sidekick több, mint egy kifinomult helyesírás-ellenőrző – felfrissíti kreativitását bármilyen témában új ötletekkel, és segít blogbejegyzések, e-mailek, jelentések és egyéb szövegek megírásában, így nem kell mindent nulláról kezdenie. 📝

A Sidekick szerkesztőként is működik, kiszűrve a helyesírási, nyelvtani és központozási hibákat, amelyek esetleg elkerülhették a figyelmét. Túlmutat az alapokon, gyakorlati javaslatokat kínálva a hatékonyabb, világosabb és vonzóbb íráshoz, valamint javításokat ajánlva a hangnem, a szerkezet és a stílus tekintetében.

Az egyik legértékesebb funkciója, hogy képes összefoglalni a hosszú dokumentumokat, így megkímélve Önt a hatalmas mennyiségű információ átnézésének fáradalmától. A Sidekick kivonja a lényeges pontokat és a teendőket, hogy egy tömör összefoglalót nyújtson.

A Nuclino Sidekick legjobb funkciói

Segít a szerkesztésben és a lektorálásban

Kezdeti vázlatok létrehozása

Hosszú dokumentumok összefoglalása

A Nuclino Sidekick korlátai

További felhasználók esetén külön díj fizetendő.

Korlátozott integráció több platformon

Nuclino Sidekick árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Nuclino Sidekick értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Bónusz: Nézze meg a 10 legjobb Nuclino alternatívát és versenytársat

7. ChatGPT

A ChatGPT egy sokoldalú virtuális asszisztens eszköz, amely több területen is információkat és kreatív tartalmakat tud nyújtani. Akár kutatáshoz, tartalomkészítéshez, kódoláshoz vagy nyelvi fordításhoz van szüksége segítségre, a ChatGPT mindig a rendelkezésére áll.

Segítséget nyújthat ötletek kidolgozásában, dokumentumok megfogalmazásában, új témák elsajátításában, sőt, érzelmi támogatást is nyújthat – több mint 100 nyelven.

A ChatGPT a GPT-3. 5 architektúrán alapul, de a Premium csomaggal hozzáférhet a továbbfejlesztett GPT-4 verzióhoz. Felhasználóbarát felülete segít egyszerűsíteni a tartalomkészítést, függetlenül a témától vagy az iparágtól.

A ChatGPT legjobb funkciói

Megérti és reagál a természetes nyelv feldolgozására

Segít mindenféle tartalomkészítésben

Több nyelven kommunikál

Hozzáférés egy hatalmas tudásbázishoz

A ChatGPT korlátai

Nincs valós idejű adat

Tényellenőrzés szükséges

ChatGPT árak

Ingyenes

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

8. Rytr

Elsősorban tartalomírók számára tervezett Rytr különböző tartalomtípusokat támogat, beleértve blogbejegyzéseket, e-maileket és hirdetési szövegeket, vázlatokat és történeteket.

Használata hihetetlenül egyszerű: adja meg a tartalom típusát és a kezdeti kontextust, és az AI zökkenőmentesen generálja a szöveget. Ezután finomíthatja azt a beépített szövegszerkesztővel, amely automatikusan megoldja a mondatszerkezet, a szóválasztás és a hosszúság problémáit.

A Rytr hasznos SEO és tartalommarketing funkciókat is kínál, például integrált SERP-elemzőt és kulcsszógenerátort, így egy átfogó megoldást nyújt a tartalomkészítők számára. 💫

A Rytr legjobb funkciói

Különböző tartalomtípusokat támogat

Tartalmat generál és javítja az írásait

Egyszerű és felhasználóbarát felületet kínál.

További eszközöket is kínál, például integrált SERP-elemzőt és kulcsszógenerátort.

A Rytr korlátai

Korlátozott ingyenes csomag

Rytr árak

Ingyenes

Megtakarítás : 9 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Rytr értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

9. Jasper

A Jasper egy fejlett robotíró, amely ötödével gyorsabban képes tartalmat létrehozni, mint egy átlagos emberi szövegíró.

Adjon meg alapvető adatokat, és a Jasper egyedi, kiváló minőségű tartalmat állít elő blogcikkekhez, termékleírásokhoz és marketing szövegekhez. A prompting lépést egyszerűsítheti az egyes kategóriákhoz előre megírt sablonok felhasználásával.

A Jasper SEO-barát anyagok készítésére specializálódott, amelyekkel növelhető az eladások száma és a vásárlói elkötelezettség. Használja a Google keresési eredményeiben való jobb helyezés elérése, jelentős közönség vonzása és a webhely forgalmának növelése érdekében, amelyből bevételt is lehet generálni. 💰

Ez az eszköz olyan feladatokat képes elvégezni, mint hirdetési kampányok, niche blogok és informatív tartalom generálása, zavartalanul fenntartva a munkafolyamatot. A több mint 25 nyelvet támogató felhasználóbarát felülettel a Jasper AI megbízható segédeszköz a hatékony tartalomkészítéshez és optimalizáláshoz.

A Jasper legjobb funkciói

Előre megírt sablonok konkrét tartalomkategóriákhoz

Integrálható különböző platformokkal, mint például az Amazon, a Gmail, a Google, a Facebook Ads, a Notion, a WordPress és a YouTube.

Alkalmazza egyedi márka hangját az AI által generált tartalomra

Több mint 25 különböző nyelven ír és fordít

A Jasper korlátai

Néhány értékelő szerint általános tartalmat állít elő.

Egyes felhasználók drágának tartják

Jasper árak

Alkotó : 39 USD/hó

Csapatok : 99 USD/hó

Üzleti: Vegye fel a kapcsolatot a céggel

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Jasper értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

10. TextCortex

A TextCortex felhasználóbarát megközelítést alkalmaz a tartalomgeneráláshoz különböző nyelveken. ZenoChat funkciója értékes írási segítséget nyújt, testreszabási lehetőségekkel és olyan modellekkel, mint a GPT-4 és a GPT 3. 5. Az AI által generált termékleírásoktól a hirdetésekig és blogokig a TextCortex a skálázhatóságot hangsúlyozza, vállára véve a nehéz feladatot, hogy az ötleteket elsőrangú tartalommá alakítsa. 💪

A Zeno chatbot is elősegítheti a beszélgetés folyását azáltal, hogy kérdésekre válaszol és ügyfélszolgálatot nyújt AI-alapú képességekkel. A böngészőből közvetlenül elérhető 60+ AI írási sablon segítségével a TextCortex egyszerűsíti a tartalomkészítést és javítja platformja általános használhatóságát. Hatékonyabb és eredményesebb élményt nyújt a felhasználóknak a tartalom generálásában és a beszélgetések kezelésében.

A TextCortex legjobb funkciói

A ZenoChat funkció értékes segítséget nyújt az írásban.

Integrálható a Google Chrome-mal

Számos AI által generált sablon

A TextCortex korlátai

Többet fizetni a további szavakért

TextCortex árak

Ingyenes

Lite : 5,59 USD/hó/felhasználó áron

Korlátlan: 83,99 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

TextCortex értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Emelje magasabb szintre tartalomkészítési tudását a legjobb Notion AI alternatívákkal

Az AI alkalmazása azt jelenti, hogy kihasználja annak képességeit a tartalomkészítés és a termelékenység javítása érdekében. A Notion AI alternatívái, mint például a ClickUp, ezt minden eddiginél egyszerűbbé teszik, lehetővé téve, hogy könnyedén készítsen vonzó és lenyűgöző tartalmakat, miközben racionalizálja a munkafolyamatot.

Ezek az eszközök kezelik a hétköznapi feladatokat, például a gyakori nyelvtani és helyesírási hibák kijavítását, így Ön a tartalom finomítására és tökéletesítésére koncentrálhat.

Ha maximalizálni szeretné tartalmának hatását és egyszerűsíteni szeretné kreatív folyamatát, próbálja ki a ClickUp-ot még ma, ingyen! 🤩