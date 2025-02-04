ClickUp blog
10 Gantt-diagram alternatíva a munka kezeléséhez és a projekt sikerének növeléséhez

Erica Golightly
Erica GolightlySenior Writer
2025. február 4.

A Gantt-diagramok hatékony vizuális eszközök a projekt ütemtervének szemléltetésére, de vajon minden projektre egyformán alkalmasak? A rövid válasz: nem, és ez remek hír a projektmenedzserek számára!

A Gantt-diagramok helyett ugyanolyan hatékony, de kevésbé bonyolult alternatívákat kínálunk a projektmenedzsmenthez. ⭐️

Projektmenedzserként megfelelő eszközökre van szüksége a projekt ütemtervének, folyamatainak és erőforrásainak koordinálásához és szervezéséhez. Ebben a cikkben tíz fantasztikus Gantt-diagram alternatívát mutatunk be a projektmenedzsmenthez, hogy elérje a kívánt eredményt!

Mik azok a Gantt-diagramok?

A ClickUp Gantt-diagramok útmutatójában részletesen bemutattuk a Gantt-diagramok létrehozását és olvasását – ez egy népszerű projektmenedzsment eszköz, amely a feladatokat vagy eseményeket az idő függvényében mutatja be.

Miután Henry Gantt először bemutatta a koncepciót, azt nagy építési projektekben használták, például a Hoover-gát építésénél az Egyesült Államokban. Ma ezt a munkaeszközt mindenféle projektmenedzsment rendszerben alkalmazzák, beleértve a Scrumot és az Agile-t is.

A Gantt-diagram szoftver egy képernyőn jeleníti meg a projekt ellenőrzőlistáját, a projekt előrehaladását és a projektcsapatokat.
A Gantt-diagram egy halmozott oszlopdiagram, amely a projekt ütemtervét és több csapatot ábrázol.

A hagyományos Gantt-diagram hat fő összetevője

  1. Mérföldkövek: szimbólumokkal jelölje meg a projekt időbeni befejezéséhez és sikeréhez fontos dátumokat.
  2. Nyilak/vonalak: jelzik, mely feladatok blokkolják és várnak másokra (ezeket függőségeknek nevezzük)
  3. Vonal jelölő: megadja az aktuális dátumot, hogy egy pillantással láthassa, mennyi munka van még hátra.
  4. Vízszintes sávok: az egyes projektfeladatok időtartamát jelzik
  5. Bal oldali sáv: felsorolja a projektben szereplő összes feladatot.
  6. Időskála: dátumkategóriákat (napok, hetek, hónapok) jelenít meg

Lényegében a Gantt-diagramok az elvégzendő összes feladatot és azok egymáshoz való viszonyát mutatják be egy adott időszakban. A Gantt-diagram szoftver használatának előnyei a következők:

✅ A Gantt-diagram előnyei

  • A Gantt-diagramok madártávlatból mutatják be az egész projektet. Lássa, hol illeszkedik minden, és azonosítsa a problémákat anélkül, hogy több fül vagy oldal között kellene váltania.
  • A Gantt-diagramok kiemelik a függőségeket és a kritikus utat. Gyorsan intézkedjen a felhalmozódott feladatok és erőforrások ügyében, hogy azok ne okozzanak további problémákat.
  • A Gantt-diagramok segítenek több ütemterv megértésében. Könnyen megtalálhatja a projekt ütemtervében a szabad időpontokat, hogy további tevékenységeket ütemezzen be.
  • A Gantt-diagramok egy vizuális projektmenedzsment technika. Kezelje projektjeit vizuális módon, amely könnyen érthető.

Másrészt a Gantt-diagramok gyorsan bonyolulttá tehetik a projektet egy csapat számára, és ennek oka a következő:

❌ A Gantt-diagram hátrányai

  • A csapatokkal való együttműködés a Gantt-diagram elkészítéséhez első alkalommal nehéz lehet. A Gantt-diagramok gyorsan munkaigényessé válhatnak, ami több stresszt okoz a tervezés során, és elvonja az időt a projektmunkától.
  • A Gantt-diagramok vízszintes sávjai félrevezetőek lehetnek. A Gantt-diagramok minden egyes sávja egy feladat időszakát jelzi. Nem mutatja a feladat elvégzéséhez szükséges órák számát.
  • Az idő múlásával a Gantt-diagramok karbantartása kihívást jelenthet. A projekt hatóköre változhat, vagy új projektfeladatok kerülhetnek hozzáadásra, ami megnehezíti a nyomon követést és a rögzítést.
  • A Gantt-diagram egyetlen papírlapra történő kinyomtatása elveszi annak értelmét. Az érdekelt felek szempontjából nem szeretnék megerőltetni a szemüket, hogy meglássák a Gantt-diagram dátumjelzőjét.
Jimmy Fallon dörzsöli a szemét
NBCUniversal Television Distribution by GIPHY

Minden projektnek megvannak a maga egyedi követelményei, hatóköre, erőforrásai, költségvetése és céljai. Azonban itt van három fontos jel, amely arra utal, hogy Gantt-diagram alternatívára van szüksége:

🪧 Nincs olyan csapattag, aki a projekt Gantt-diagramját a kezdetektől a végéig kezelné és karbantartaná.

🪧 Nincs idő arra, hogy a csapatot megtanítsa a Gantt-diagramok használatára

🪧 Nincs pontos áttekintés a feladatok és a mérföldkövek sorrendjéről

Bár ezek egyértelmű jelek arra, hogy a Gantt-diagram nem biztosítja a sikert, még nincs minden veszve! Néhány alternatíva jobban szolgálja a csapatát és a projektjét (a Gantt-diagramokkal járó zavarok és bonyodalmak nélkül).

10 Gantt-diagram alternatíva

1. Listák

A listákat a projekt ellenőrzőlistájának szervezésére használják.
A listák tartalmazzák a projekt elvégzendő feladatait.

A listák általában a legalkalmasabbak a dolgok elindításához! Sokoldalúak és annyira részletesek lehetnek, amennyire az a munkamegosztási struktúra létrehozásához szükséges. Különösen akkor, amikor a feladatok prioritásai miatt a csapatoknak alkalmazkodniuk kell (és ez szinte minden nap előfordul), a listák gyorsan módosíthatók, hogy tükrözzék a legfontosabb információkat, amelyek szükségesek a terv betartásához.

Mégis, a Gantt-diagramokhoz hasonlóan a listák sem alkalmasak minden projektmenedzsment feladatra. Ha például tudod, hogy a projektedben függőségeket kell nyomon követned, a listák nem fogják ezt egyértelműen megmutatni a célközönségednek.

👉 Ha többet szeretne megtudni a listákról, olvassa el a Hogyan készítsünk projekttervet 5 lépésben című cikkünket!

2. Fehér táblák

A fehér táblákat brainstorminghoz és a projektcsapatokkal való együttműködéshez használják.
A fehér táblák segítségével szemléltethetők a projektötletek és tervek

A fehér táblák tökéletes eszközök brainstorming üléseken, hogy a csapatok gyorsabban összehangolják a elvégzendő munkát. Az irodában egy fizikai fehér tábla elősegítheti a táblánál álló személyek közötti gyors problémamegoldást.

Még akkor is, ha a csapatok távoli vagy hibrid munkakörnyezetbe költöznek, a tábláknak továbbra is fontos szerepük van az együttműködés terén. A kollaboratív táblák térnyerése pótolta azt az űrt, amely a távoli csapatok ötletelése és ötletek kidolgozása terén keletkezett. A globális interaktív táblák piacának 2025-re várhatóan eléri a 2,31 milliárd dollárt, ami jól mutatja, milyen népszerűek ezek az eszközök.

Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója

👉 Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja össze ötleteit a munkafolyamatával gyorsabban a ClickUp Whiteboards segítségével!

3. Kanban táblák

A kanban táblán található vízszintes és függőleges útvonalak segítségével rendezheti a prioritásokat és a kapcsolódó feladatokat.
A Kanban táblák vizuális áttekintést nyújtanak a feladatok nyomon követéséhez.

A Kanban tábla egy munkafolyamat-vizualizációs eszköz, amely leginkább olyan projektekhez alkalmas, amelyek nem feltétlenül igényelnek prioritási vagy függőségi stratégiákat. A Kanban táblák inkább a munkafolyamat állapotánként a folyamatban lévő munkák korlátozásában segítenek. A kártya (amely a feladatot jelenti) balról jobbra halad át az egyes oszlopokon (amelyek a munkafolyamat állapotát jelzik), amíg el nem éri a KÉSZ állapotot. A Kanban táblák rugalmasan kezelik az alábbi típusú projekteket:

  • Karbantartási kérelmek teljesítése
  • Közösségi média tartalom létrehozása
  • Értékesítési csatorna kezelése
  • Jelöltek interjúztatása
  • Készletnyilvántartás

👉 További inspirációt találhat a Kanban táblák példáiról szóló cikkünkben, és többet megtudhat a Kanban és a Gantt-diagramok közötti különbségekről.

4. Idővonalak

A projektmenedzsment ütemterv egy pillanat alatt áttekintést ad a projektről, a befejezési dátumokkal együtt.
Az ütemtervek sorrendben rögzítik az összes feladatot.

Az ütemtervek és a Gantt-diagramok hasonlóaknak tűnhetnek, de a fő különbség az, hogy a Gantt-diagram egy kétdimenziós diagramon mutatja be a feladatok részletes sorrendjét és azok egymástól való függőségét. A projektmenedzsment ütemterv egy lineáris vonalon mutatja be a feladatok időrendi sorrendjét és azok határidejét!

Végül is a Gantt-diagram vagy az idővonal használatáról szóló döntés attól függ, hogy mit szeretne közölni a közönségével. Ha például egy projekt életciklusának rövid áttekintését szeretné bemutatni, akkor az idővonal elegendő. Másrészt, ha meg kell határoznia a feladatok függőségét és a projekt összetettségét, akkor az idővonalak több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.

👉 Kapjon választ minden kérdésére a Gantt-diagramok és az ütemtervek összehasonlításával kapcsolatban!

5. Gondolattérképek (vagy projekt hálózati diagramok)

A gondolattérképek hálózati diagramok, amelyek segítenek lebontani a komplex projekteket.
A gondolattérképek vagy projekt hálózati diagramok segítenek a gondolatok vizualizálásában és a tudás összegyűjtésében.

A listánk következő Gantt-diagram alternatívája a gondolattérképek nevű eszköz, amely ideális az ötletek vizuális brainstormingjához. A gondolattérkép középpontjában általában egy központi ötlet vagy kérdés áll. A központból kifelé vonalak húzódnak, amelyek összekötik a kapcsolódó ötleteket. Ezekből az ötletekből vonalak húzódnak, amelyek új ötleteket kapcsolnak össze, és ez így folytatódik tovább.

A gondolattérképeket általában csak a kezdeti ötletelés során használják, így mindenki szabadon generálhat ötleteket anélkül, hogy aggódnia kellene a korlátozások miatt. Kezdhet egy darab papírral és ceruzával, vagy használhat szoftvert, hogy fejlessze gondolattérkép-készítési képességeit.

Íme néhány gondolattérkép-forrás példákkal, hogy láthassa őket működés közben!

6. Scrum táblák

A scrum táblát sprint tervezéshez használják.
A Scrum táblák a megoldandó sürgős problémákat helyezik előtérbe

A Scrum tábla (vagy Sprint tábla) egy adott Sprint során elvégzendő munkák vizuális ábrázolása. A Sprint egy időkerethez kötött iteráció, amelynek során a csapat egy adott projektrészletet fejez be. A Scrum táblák a következőképpen segítik a csapatokat:

  • Annak biztosítása, hogy mindenki a projekt feladatán dolgozzon
  • A elvégzendő feladatok azonosítása
  • Aktív Sprint előrehaladásának nyomon követése

Míg a Scrum táblák javítják a csapat hatékonyságát és kommunikációját, ez a Gantt-diagram alternatíva nehezen alkalmazható és sikeresen megvalósítható lehet a nem agilis csapatok számára. Scrum mester vagy az agilis projektmenedzsment ismerete nélkül előfordulhat, hogy a Scrum táblák több kárt okoznak, mint hasznot a projektnek.

👉 Ismerje meg, hogyan lehet Scrum táblát készíteni és használni a ClickUp végső útmutatójával!

7. Dokumentumok

A projektdokumentumok felhasználhatók SOP-khoz, kreatív briefekhez és kommunikációs tervekhez.
A dokumentumok a tervezéstől a befejezésig rendszerezik a projekt információit.

A dokumentumok a Gantt-diagramok legegyszerűbb alternatívái. A dokumentumok segítenek a szerepek és felelősségek, a költségvetési megjegyzések, a munka terjedelme, a kommunikációs terv, a chart, a találkozók jegyzetek és egyebek szervezésében. A projektmenedzserek a dokumentumokban a szükséges mértékben részletesek lehetnek, és végül egy alapvető projektmenedzsment-dokumentumokból álló könyvtárat hozhatnak létre.

A dokumentumok projektmenedzsmentben való használatának hátránya azonban, hogy a teendők vagy feladatok gyorsan elveszhetnek vagy feledésbe merülhetnek, ha el vannak temetve egy dokumentumban.

👉 Fedezze fel a legjobb Google Docs alternatívákat a fejlett együttműködési lehetőségekhez!

8. Műszerfalak

A projekt irányítópultok áttekintést nyújtanak a konkrét adatokról.
A műszerfalak magas szintű áttekintést nyújtanak a fontos mutatókról.

A műszerfalak különböző információforrásokat, mutatókat és kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) egyesítenek egyetlen nézetben. Kombinálhatnak szöveges és vizuális widgeteket – kördiagramokat, rendezett listákat, oszlopdiagramokat –, hogy a csapatok valós idejű adatokat kapjanak és megalapozott projektdöntéseket hozhassanak. A KPI-k változásával vagy a csapat tagjainak cseréjével idővel minimális erőfeszítéssel jobb verziókat készíthet ugyanazon műszerfalból.

👉 Kövesse 5 lépéses útmutatónkat a hatékony irányítópultok létrehozásához!

9. Táblázatok

A projekt táblázatokban a feladatok azonosító száma szerepel, hogy azok könnyen nyomon követhetők legyenek.
A táblázatok rendkívül jól szervezett és színkódolt eszközök a projektek felépítéséhez.

Az egyszerű Excel táblázatok óta nagy utat tettünk meg. A modern projektmenedzsment szoftverek táblázatait ma már fejlett funkciók egészítik ki, ami megkönnyíti (és esztétikusabbá teszi!) a táblázatos menedzsmentet preferáló felhasználók dolgát. A sablonok erejével kombinálva a csapatok azonnal feltölthetik az információkat az eszközbe, és átfogó projektütemtervet készíthetnek.

A táblázatok használatának gyengesége nyilvánvalóvá válik, ha a projektek nagyok, összetettek és bonyolult képletek létrehozását igénylik a többfunkciós csapatokkal való együttműködéshez. Ez azonban nem jelent problémát, ha rendelkezik az összes adatbeviteli munkát elvégezni képes erőforrásokkal!

10. Naptárak

A naptárak segítségével nyomon követhetőek a hetekre vagy hónapokra kiterjedő nagy projektek kezdő és befejező dátumai.
A naptárak az egyes feladatokhoz tervezett dátumokat és időpontokat jelenítik meg.

A naptárak mindig is relevánsak voltak és azok is maradnak. Mindenki ismeri a naptárat, mert általános célokra és projektmenedzsmentre egyaránt használható. A naptár segítségével megtervezhetjük és megszervezhetjük a többi fontos határidőt és eseményt, hogy elkerüljük a források túlzott lekötését.

Ez a Gantt-diagram alternatíva elég sokoldalú ahhoz, hogy különböző módon használható legyen: tervezés, erőforrás-elosztás, feladatok és alap sablonok. Leginkább azonban egyszerű projektekhez ajánlott, ahol nincsenek feladatfüggőségek, és ahol a státusz/bejelentkezési megbeszélések megtekintése a cél.

👉 Tudja meg, hogyan segítheti projektjét a projektnaptár!

Íme! Tíz Gantt-diagram alternatíva, amelyek rugalmasságot biztosítanak Önnek és csapatának a különböző projektek strukturálásában. 🛠 🚀

Hogyan válasszunk Gantt-diagram alternatívát?

Van egy elképzelése, és készen áll a elvégzendő munkák megtervezésére. Listát készít? Folyamatábrát rajzol? Idővonalat szervez? Melyik eszköz jeleníti meg a legpontosabban és legmeggyőzőbben a projekt adatait?

Íme néhány forgatókönyv, amelyekkel szűkítheti a lehetőségeket:

💭 A csapat a kezdeti tervezési fázisban van.🤝 A projektben feladatfüggőségek, mérföldkövek és többfunkciós csapatok vannak🤹‍♀️ A csapat egyszerre több projektet is kezel
✅ Gondolattérképek ✅ Folyamatábrák ✅ Naptárak❌ Kanban táblák ❌ Műszerfalak ❌ Táblázatok✅ Scrum táblák ✅ Műszerfalak ✅ Folyamatábrák❌ Fehér táblák ❌ Naptárak ❌ Idővonalak✅ Kanban táblák ✅ Scrum táblák ✅ Dashboardok❌ Fehér táblák ❌ Gondolattérképek ❌ Idővonalak
💰 *Az érdekelt felek szeretnék látni a projekt hatókörét, költségeit és erőforrás-gazdálkodását.🤖 A csapat közepes vagy haladó szintű tapasztalattal rendelkezik a projektmenedzsment szoftverek terén⚡️ A csapat a kevésbé strukturált megoldásokat részesíti előnyben a jobb együttműködés érdekében.
✅ Dashboardok ✅ Folyamatábrák ✅ Dokumentumok❌ Fehér táblák ❌ Gondolattérképek ❌ Idővonalak✅ Kanban táblák ✅ Scrum táblák ✅ Működési táblák ✅ Folyamatábrák ✅ Táblázatok✅ Fehér táblák ✅ Gondolattérképek ✅ Folyamatábrák❌ Scrum táblák ❌ Dokumentumok ❌ Idővonalak

A fenti példák megerősítik, hogy a választás nem dekoratív döntés, és nem is személyes. Tegyük fel, hogy a projektmenedzsment eszköz nem segít a célközönségnek a tudás megőrzésében és a proaktív cselekvésben. Ebben az esetben valószínűleg nehéz lesz a kezdet.

De ki mondta, hogy csak egy eszközt kell használnia? 🤓

Használjon egy vagy több projektmenedzsment eszközt ingyenesen a ClickUp-ban!

A ClickUp csapata és a ClickUp felhasználói világszerte különböző szempontok alapján szervezik projektjeiket:

  • Nézze meg, hogyan oszlik meg a munka a csapat tagjai között a Box vagy a Workload nézetben.
  • Elemezze az információcsoportokat táblázatos nézetben vagy irányítópulton
  • A feladatok megjelenítése lista vagy naptár nézetben
  • Wiki-oldalak és projektismertetők létrehozása a Docs segítségével
  • A Gantt-nézetben eltöltött idő kezelése

A termelékenységi platformunkba beépített sokféle projektmenedzsment eszközzel Ön és csapata minden szükséges eszközzel rendelkezni fog. Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot! ⚡️

