Hogyan készítsünk gondolattérképet az Excelben (útmutató sablonokkal!)

Lássuk be: az agyunk naponta rengeteg információt és ötletet dolgoz fel. 🧠

Nos, ha Sherlock Holmes lenne, létrehozhatna egy gondolati palotát, hogy az összes információt a fejében rendszerezze.

De a többiek számára az egyszerű gondolattérképek Excelben elkészítése is megoldhatja a problémát.

Elme térképeket készíthet, hogy vizualizálja ötleteit és hasznos betekintést nyerjen azokba.

Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan készíthet gondolattérképet az Excelben. Ezután kiemeljük annak hátrányait, és kiváló alternatívát kínálunk interaktív gondolattérképek készítéséhez.

Kezdjük!

Mi az a gondolattérkép az Excelben?

A gondolattérkép egy központi koncepció köré épített hierarchikus diagram. Ahelyett, hogy adatokat táplálna alapvető táblázatokba, segít vizualizálni, elemezni és nem lineáris módon szervezni az információkat.

⭐ Kiemelt sablon Az Excel gondolattérképek lassúak, nem rendelkeznek feladatkezelési funkcióval és korlátozzák az integrációkat. Próbálja ki a ClickUp ingyenes Simple Mind Map Template sablonját az egyszerű brainstorming, együttműködés és feladatkövetés érdekében – ingyen! 🚀 Ingyenes sablon letöltése A ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonja segíthet ötleteinek vagy feladataik vizualizálásában.

Nézze meg itt néhány fantasztikus gondolattérkép-példát.

Sherlock ötletek hálóját hozza létre az elméjében, és a gondolattérképek is valami hasonlóak.

Bárcsak mindannyian rendelkeznének ilyen agyvelővel, mint ő. 😮‍💨

Ha ezt a hierarchikus diagramot Excelben hozza létre, Excel gondolattérképet kap.

Lényegében egy Excel gondolattérkép egy központi ötletből áll, amelyből rengeteg kapcsolódó alötlet ágazik ki. Mindegyik alötletnek megvannak a saját alötletei, amelyekből további alötletek ágaznak ki... és így tovább.

De ne tévedjen el az ágak között!

Lépjünk ki Sherlock lenyűgöző agyából, és törjünk be egy Excel gondolattérképbe.

Az Excel gondolattérképeknek néhány közös jellemzőjük van:

Központi koncepció vagy fő gondolat

Az alfejezetek a központi koncepciótól ágakként indulnak ki.

Minden ág egy kulcsfontosságú képet vagy kulcsszót fed le.

Az ágak összekapcsolt csomópont-hálózatot alkotnak

Különböző színekkel emelik ki a térkép különböző fogalmait.

Elme térkép rajzolása jól hangzik, igaz?

Tanuljuk meg, hogyan lehet gondolattérképet készíteni az Excelben.

Hogyan készítsünk gondolattérképet az Excelben?

Kétféle módon lehet gondolattérképet készíteni az Excelben:

A Shapes könyvtár használata A SmartArt használata

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy elme térképet készítsen a Microsoft Excelben, és vizualizálja központi ötletét vagy koncepcióját.

A. Alakzatok használata

A Microsoft Office Shapes könyvtárat kínál dobozok, körök, nyilak stb. hozzáadásához, amelyeket felhasználhat a táblázatokban gondolattérképek létrehozásához.

Tegyük fel, hogy szeretne létrehozni egy gondolattérképet a „X projekt” számára, amely tartalmazza a projekt hatókörét, céljait, költségvetését stb.

Így használhatja az alakzatokat az elme térkép létrehozásához az Excelben:

1. lépés: nyisson meg egy új Excel-lapot

Nyissa meg az Excel programot, és válasszon egy üres munkafüzetet, hogy új fájlon kezdhesse el a munkát.

A gondolattérképet hozzáadhatja egy meglévő fájlhoz is, ha az Excel-lap alján található + ikon segítségével új lapot hoz létre.

2. lépés: nyissa meg a Formák menüt

Alakzat hozzáadásához kattintson a Beszúrás fülre. Ezt a zöld szalagon, a Főoldal fül mellett találja. Ezután válassza az Alakzatok lehetőséget, és megjelenik egy legördülő menü.

3. lépés: rajzolja meg az alakzatokat

Válassza ki a kívánt alakzatot, majd kattintson rá, és húzza a lap bármely pontjára.

Itt lekerekített téglalapot használtunk, de Ön szabadon kiválaszthatja a kívánt alakzatot!

A következő lépés az, hogy alakzatokat adjon hozzá, amelyek elágaznak ebből a központi alakzatból vagy a „központi ötletből”.

Így kell csinálni:

Kövesse a 2. lépésben leírtakat az elágazó alakzatok kiválasztásához és megrajzolásához.

Itt hat új mezőt hoztunk létre, de tetszőleges számú mezőt hozzáadhat. Helyezze őket a központi mező köré úgy, ahogyan elágazni szeretné őket.

4. lépés: formázza az alakzatokat

Kiválaszthatja az egyes alakzatok színét, hogy azok egy-egy különálló fogalmat jelöljenek.

Ehhez válassza ki az alakzatot, majd kattintson a felső zöld sávon található Formátum fülre.

Válassza ki a kívánt színt a Shape Styles (Alakzatstílusok) részben. Ebből a részből alakzathatásokat is adhat, vagy alakzatvázlatot is választhat.

5. lépés: alakzatok összekapcsolása vonalakkal

Miután megváltoztatta a színeket, ezeket az alakzatokat vonalakkal összekapcsolhatja a központi alakzattal. A Vonalak opciót a Alakzatok fül alatt találja.

Egyszerűen húzza és rajzolja meg az egyes vonalakat úgy, ahogy korábban hozzáadta az alakzatokat.

Tegye ugyanezt a többi alakzattal is.

Ezeket a vonalakat a zöld szalag ugyanazon Formátum fülén színesre is állíthatja. A színek használata segít nyomon követni a különböző elágazási útvonalakat.

A végén a térképének körülbelül így kell kinéznie:

6. lépés: szöveg hozzáadása

Most ezeket az alakzatokat ötletekkel kell kitöltenie.

Ehhez kattintson duplán egy alakzatra, hogy szöveget adjon hozzá vagy szerkesszen.

Mivel ez a gondolattérkép a „X projekt”hez készült, a középső mezőben a projekt neve fog szerepelni. A többi mezőben olyan ötletek kapnak helyet, mint a hatókör, a célok, a kockázatelemzés stb.

7. lépés: bővítse gondolattérképét

Folytassa a Shapes menü használatával, hogy további vonalakkal és alakzatokkal bővítse gondolattérképét. A gondolattérkép méretének nincs korlátja.

Ahogy Sherlocknak sincs határa a lehetőségeknek, amikor egy ügyet old meg!

Így készíthetsz sikeresen gondolattérképet az Excelben a Shapes segítségével.

Most nézzük meg a második lehetőséget.

B. A SmartArt használata

A SmartArt segítségével vizualizálhatja információit és ötleteit úgy, hogy kiválasztja a koncepciójához illő elrendezést.

Ezek azonban merev sablonok, amelyeket nehéz módosítani.

Mint Sherlock furcsa módszerei az ügyek megoldására, amelyeket Watson hiába próbál megváltoztatni. 🤷‍♂️

Mindazonáltal, íme a SmartArt használatával történő gondolattérkép-készítés lépései:

1. lépés: nyissa meg az Excel munkalapot

Nyissa meg az Excel munkalapot, ahová be szeretné illeszteni a gondolattérképet.

2. lépés: SmartArt hozzáadása

Válassza a Beszúrás > SmartArt menüpontot, majd válasszon egy megfelelő SmartArt grafikát a Hierarchia vagy Kapcsolat menüből.

Ehhez a példához egy radiális listát választottunk.

3. lépés: szöveg hozzáadása

Kattintson a grafika bal oldalán található kis nyíl ikonra a Szöveg panel megnyitásához és a szöveg módosításához. Az adatok hozzáadásához egyszerűen kattintson duplán a [SZÖVEG] elemre.

4. lépés: bontsa ki a térképet

Ha további alakzatokat szeretne hozzáadni a térképéhez, válassza ki a grafikát > kattintson az Enter gombra a Szöveg ablakban, hogy további sorokat adjon hozzá. A SmartArt automatikusan hozzáad egy alakzatot a kiválasztott sor alá.

Egy másik lehetőség az, hogy kiválasztja azt a négyzetet, amely köré alakzatokat szeretne hozzáadni.

Ehhez kattintson a SmartArt eszközök Tervezés fülén az Alakzat hozzáadása gombra.

Ennyi! Az Excel gondolattérképe készen áll a használatra. 🙌

De nem gondolja, hogy mindkét módszer elég fárasztó?

Találd ki, mi az!

A Lucidchart Diagrams, Diagram Master és Big Picture nevű gondolattérkép-bővítmények telepítésével elkerülheti, hogy a gondolattérképet a Microsoft Excelben a nulláról kelljen elkészítenie.

Ezek a kiegészítők egy ideig kielégíthetik az elme térképek készítésével kapcsolatos igényeit, de végül rájön, hogy az Excel több szempontból is jelentősen elmarad a várakozásoktól.

Kapcsolódó tartalom 👉 Hogyan készítsünk gondolattérképet a Wordben

Az Excel gondolattérkép 3 fő hátránya

Az Excel használata olyan, mint egy régi szokás, amit nehéz feladni.

Végül is ez a megoldás mindenféle adat kezelésére alkalmas.

De ez nem jelenti azt, hogy ez a legjobb eszköz bonyolult gondolattérképek készítéséhez.

Íme, miért érdemes fontolóra venni az Excel alternatíváit a gondolattérképek létrehozásához:

1. Időigényes

A gondolattérképek nulláról való elkészítése az Excelben néhány régi iskola projektmenedzser számára ismerős lehet.

De a vállalati világban az idő pénzzel egyenlő. ⏱️

Az alakzatok rajzolása és az adatok beviteléhez sok kézi munkára van szükség.

A folyamat sem elég intuitív.

A térképet nem lehet gyorsan frissíteni vagy kiegészíteni, és az alakzatok nem maradnak igazítva, ha áthelyezi őket.

Ráadásul sem a formák, sem a SmartArt nem képesek összekapcsolni a táblázatkezelő adatokat.

Lényeg: végül időt pazarolsz a vonalak és alakzatok összekapcsolásával, ahelyett, hogy ötleteket gyűjtenél.

2. Nincs feladatkezelés és együttműködés

Bár az Excel rendelkezik SmartArt funkcióval, vajon elég intelligens-e?

Az Excel gondolattérképek nem rendelkeznek projektmenedzsment funkciókkal.

Nem kap olyan fejlett funkciókat, mint például a feladatok közvetlen hozzáadása a gondolattérképekhez.

De ez még nem minden.

Szeretné könnyedén megosztani gondolattérképeit?

Nehéz dolga lesz, mivel az Excel megosztott munkafüzetei rengeteg korlátozással járnak.

Ahogy Sherlock mondaná: „Egyedül vagyok, és ez véd meg engem”, ugye nem akarja egyedül csodálni a alkotását? 🤔

3. Korlátozott integrációk

A gondolattérképek más alkalmazásokkal való integrálása segíthet ötleteinek jobb megtervezésében és kivitelezésében.

Ezzel elkerülheti a különböző ablakok közötti váltogatást is.

Ez azonban Excelben nem lehetséges. Ennek oka a program korlátozott natív integrációs képességei.

Az egyetlen megoldás az, ha harmadik féltől származó alkalmazások, például a Zapier segítségét veszi igénybe.

Hogyan lehet pótolni az Excel összes hátrányát, és hogyan lehet a gondolatait (térképeket) jól felhasználni?

Írja be a ClickUp szót. 👋 😊

Bónusz: Gondolattérképek vs. koncepciótérképek

Készítsen könnyedén gondolattérképeket a ClickUp segítségével

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi eszköz a világon, amely számos elme-térkép lenyűgöző funkcióval rendelkezik, amelyeket imádni fog. 🤯

Ez egy sokoldalú projektmenedzsment szoftver, amelyet csapatok használnak a termelékenység növelésére, valamint ötleteik és projektjeik jobb kezelésére.

A ClickUp Mind Maps segítségével gondolatai és ötletei könnyedén gyönyörű gondolattérképekké alakíthatók. 🧠✨🌈

Hogyan?

A ClickUp kétféle módot kínál a gondolattérképek készítéséhez:

1. Üres mód

Szeretné, ha ötletei szabadon áramolnának? Semmi gond.

A ClickUp Blank mode funkcióval szabad formájú gondolattérképeket hozhat létre.

Az Üres móddal teljesen új gondolattérképeket hozhat létre, amelyeknek nem kell kapcsolódniuk semmilyen hagyományos feladatstruktúrához.

Tudjuk, hogy a benned rejlő szokatlan Sherlock fel akar tűnni és ragyogni.

Ebben a módban tetszőleges számú csomópontot (ágat) hozhat létre.

Ha szeretné, azokat bármely listán feladatokká is konvertálhatja.

Új gondolattérkép létrehozása, ágak hozzáadása és színek testreszabása a ClickUp alkalmazásban

Új gondolattérkép létrehozása, ágak hozzáadása és színek testreszabása a ClickUp alkalmazásban

Üres módban a következőket teheti:

Készítsen csomópontot a csomópont eszköztár vagy a billentyűzet segítségével.

Testvércsomópontokat hozhat létre az egyes csomópontok alján található ikon segítségével.

Húzza át a csomópontot és a hozzá kapcsolódó ágat bármely másik csomópontra.

Hozzon létre egy új alcsomópontot a + gombbal az egyes csomópontok végén.

Bármely csomópontot törölhet úgy, hogy kiválasztja és rákattint a szemetes ikonra.

Mi több?

A Nyilvános megosztás opcióval megoszthatja gondolattérképeit a Munkaterületen kívüli bárkivel. Ez segít az érdekelt feleknek a projekt előrehaladásának nyomon követésében és a legfrissebb információk megszerzésében.

A nyilvános megosztási beállítások módosítása a ClickUp gondolattérképeiben

A nyilvános megosztási beállítások módosítása a ClickUp gondolattérképeiben

2. Feladatok mód

Szeretne egy strukturáltabb megközelítést követni?

A Feladatok módban logikai útvonalakba rendezve a projekteket, megtervezheti munkaterületének felépítését.

A gondolattérképben magában hozhat létre, szerkeszthet, átrendezhet vagy kiszűrhet feladatokat. Ez jó képet ad arról, hogy projektjei és feladatai hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Így testreszabhatja gondolattérképét ebben a módban:

Válasszon egy Lista csomópontot

Kattintson a + gombra új feladat hozzáadásához.

Írja be a feladat címét

A feladatokat egyik helyről a másikra is áthelyezheti:

Kattintson a feladat ágára. Egy kis rombusz jelenik meg.

Fogja meg és helyezze át a gyémántot egy másik listára.

A ClickUp Mind Maps feladatok módjának használata a projektek logikus útvonalakba történő strukturálására és szervezésére

A ClickUp Mind Maps feladatok módjának használata a projektek logikus útvonalakba történő strukturálására és szervezésére

A gondolattérképek létrehozása azonban nem az egyetlen dolog, amit a ClickUp segítségével megtehet.

Íme a többi fantasztikus funkció, amelyet ez a hatékony és intuitív gondolattérkép-készítő eszköz kínál:

Ki oldja meg jobban az elme térképek problémáját: az Excel vagy a ClickUp?

Nem kell Sherlock Holmesnak lennie ahhoz, hogy megoldja ezt az ügyet! 🕵️‍♂️

Az Excel ugyan egy széles körben használt táblázatkezelő szoftver, de nem gondolattérkép-készítő eszköz.

Csak úgy tudja manipulálni, hogy egyet készítsen.

Helyette használja a ClickUp-ot, egy hatékony projektmenedzsment eszközt, amellyel másodpercek alatt szabadon áramló gondolattérképeket hozhat létre.

De ezzel még nem értünk a végére.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, mint például a jegyzettömb, ellenőrzőlisták, táblázatos nézet, dokumentumok és még sok más, amelyek segítségével tízszeresére növelheti termelékenységét.

Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, hogy mindennap használhassa a gondolattérképeket és vizualizálhassa a világon kívüli ötleteit.

Kapcsolódó cikkek: