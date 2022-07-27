Koncepciótérkép és gondolattérkép – Mi a különbség?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "mi a különbség a gondolattérkép és a fogalomtérkép között?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A gondolattérképek és a koncepciótérképek közötti fő különbség a vizuális szerkezetükben rejlik. Mindkét térkép segíti a bemutatott információk értelmezését és, ami még fontosabb, azok kimenetét." } } ] }

A rövid válasz: a gondolattérképek és a koncepciótérképek sajátos funkciókkal rendelkeznek. Első pillantásra ez nem tűnik logikusnak, mivel mindkettő ötletek kidolgozására szolgál.

Tegyük fel, hogy új beilleszkedési folyamatot fejleszt a részlegéhez. Bemutatna a csapatának egy vizuális térképet 18 véletlenszerű megközelítéssel? Vagy egy olyan térképet, amelyen a régi és új beilleszkedési ismeretek egymást követő sorrendben vannak elrendezve?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkahelyi hatékony tudásátadás azzal kezdődik, hogy kitaláljuk, hogyan fogadják mások az általunk közölni kívánt információkat. Ez szinte olyan, mintha azt kérdezné: „Hogyan érhetem el, hogy a csapatom olvassa a gondolataimat?”

Az első lépés az, hogy ötleteinket valami kézzelfogható formában rendszerezzük, például egy jegyzetfüzetben vagy egy gondolattérkép-készítő eszközben, mint a ClickUp. A következő lépés az, hogy átgondoljuk ötleteinket, hogy cselekedni tudjunk. 🎯

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a gondolattérképek és a koncepciótérképek közötti különbségeket, az egyes típusok jellemzőit, valamint azt, hogyan használhatja a kész sablonokat a térképezés hatékonyságának tízszeresére növeléséhez!

A gondolattérképek és a koncepciótérképek közötti különbségek

A gondolattérképek és a koncepciótérképek közötti fő különbség a vizuális szerkezetükben rejlik. Mindkét térkép segíti a bemutatott információk értelmezését és, ami még fontosabb, azok kimenetét.

Vessen egy pillantást a gondolattérkép és a koncepciótérkép öt legfontosabb jellemzőjére:

Gondolattérképek

Széles hálót vet minden ötletre Összpontosítson egy fő gondolatra/egyetlen problémára Vonalak segítségével kössük össze az alfejezeteket. Szabad formájú ötletelés Rendezett, gyors ötletelés

Koncepciótérképek

Csak a releváns és fontos információkat rögzítse Összekapcsolhat több ötletet/nagyszabású munkát Használjon nyilakat a kapcsolatok ábrázolásához. Mélyreható elemzés a megoldás összehangolásához Eredményorientált

Ugyanazt a vizuális eszközt használni újra és újra mindenféle ötlethez nem a legjobb megközelítés a kreativitás és a tanulás szempontjából. Tehát nézzük meg, mit kell tudni a gondolattérképekről és a koncepciótérképekről!

Mi az a gondolattérkép vagy gondolattérképezés?

A gondolattérkép egy szabad formájú diagram, amely egy központi ötlethez kapcsolódó egyetlen kulcsszavakat vagy kifejezéseket tartalmaz. Segít az embereknek gondolatukat zavartalanul, szerkesztés nélkül leírni.

A központi ötlet (cél, téma vagy probléma) körbe van rajzolva az oldal közepén. A körből különböző irányokba vonalak indulnak ki, hogy a kapcsolódó alötletek hálózatát képezzék. ✍️

Készítsen gondolattérképeket a ClickUp-ban, hogy lebontsa a főbb ötleteket

Mikor érdemes gondolattérképet használni a projektjéhez?

Nem titok, hogy az emberek a találkozók és workshopok során a szöveges anyagok helyett a vizuális segédeszközöket részesítik előnyben.

Mert a gondolattérképek valamilyen érzést keltenek bennünk, amikor kreatív állapotban vagyunk. Ez a vonzó, térbeli elrendezés lehetővé teszi számunkra, hogy kiadjuk a fejünkből a gondolatokat, és egy biztonságos helyre vigyük őket.

A ClickUp segítségével könnyedén átrendezheti a vizuális struktúrát az ágakat logikus útvonalakra húzva.

Az elme térképek esztétikája mellett van egy funkcionális oldala is, amelynek értéke abban rejlik, hogy segít rendszerezni a gondolkodást, mielőtt elakadna egy projektben. Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: a kezdő megbeszélés kérdések és visszajelzések nélkül véget ér, és csak egy lista marad a kijelölt feladatokról.

Aztán egyedül maradunk a gondolatainkkal, miközben a székünkön forgolódunk, és várjuk, hogy a megfelelő ötlet megmutassa magát. Mielőtt észbe kapnánk, mindenki visszatér a kick-off meetingre, a kick-off meeting után, hogy megvitassák a lehetőségeket.

Használjon gondolattérképet, ha a megbeszélés után is folytatni szeretné a kommunikációt és az együttműködést. Ez a legjobb hely a jó, rossz és szokatlan ötletek tárolására.

8 népszerű gondolattérkép

Adja hozzá ezeket a gondolattérkép-típusokat stratégiai szervezési eszköztárához, hogy figyelembe vehesse őket következő projektjében:

Többáramú térkép: Célja meghatározott események okainak és következményeinek értékelése. Buborék térkép: Egy adott téma, tárgy vagy eseményhez kapcsolódó tulajdonságokat magyarázza. Nézze meg : Egy adott téma, tárgy vagy eseményhez kapcsolódó tulajdonságokat magyarázza. Nézze meg a brainstorminghoz ajánlott 10 legjobb buborék térkép sablonunkat Nézze meg a brainstorminghoz ajánlott 10 legjobb buborék térkép sablonunkat Dupla buborék térkép: Két buborékot összekapcsol, hogy a kapcsolódó témákat mutassa. Oké, valójában ez egy Venn-diagram, de a „dupla buborék” kifejezés nem vicces? Faábra: Hasonlít egy fa sziluettjéhez, amelynek gyökere egy központi téma, és amelynek segítségével az információkat kategóriákba sorolhatjuk. Párbeszédtérkép: Javítja a beszélgetések minőségét az Javítja a beszélgetések minőségét az Issue-based Information System (problémaalapú információs rendszer) megközelítés alkalmazásával a rendkívül összetett fogalmak esetében. Kör térkép: Meghatározza a központi ötletet (szám, téma, szimbólum) egy kis körben és egy nagyobb külső körben a kapcsolódó információkkal. Brace map: A fizikai objektumot könnyebb azonosíthatóság érdekében nagyobb, kisebb komponensekre bontja. (A zárójel bal oldala a fő objektumot nevezi meg, a jobb oldala pedig a komponenseket sorolja fel) Pók térkép: Hasonlít egy pók sziluettjéhez, ahol a témák a fő témából ágaznak ki.

Nézze meg gondolattérkép-útmutatónkat, amelyben tippeket és trükköket talál a ClickUp használatának megkezdéséhez! ⬇️

A gondolattérképek előnyei és hátrányai

A gondolattérkép egy sokoldalú, hatékony és vizuális eszköz, de érdemes megismerni az előnyeit és hátrányait is:

✅ A gondolattérképek előnyei

Erősítse a csapat tagjai közötti kommunikációt és elkötelezettséget

Alkalmas személyes, tanulmányi és üzleti környezetben egyaránt.

Minimális erőfeszítéssel készíthető és azonnal jegyzetelhető

Bármikor rugalmasan átalakítható

❌ A gondolattérképek hátrányai

Egyszerű hierarchián alapul, ami korlátozza a méretezhetőséget

Nem praktikus a projektfeladatok elvégzéséhez

Túl sok információval túlterhelt

Bónusz: Nézze meg a 10 AI eszközt gondolattérképekhez és ötleteléshez

Mi az a koncepciótérkép vagy koncepciótérképezés?

Ha vizuális együttműködési eszközt keres a csoportos tudás megosztásához, a munkafolyamatok méretezéséhez és a csapatépítő együttműködés fokozásához, akkor a koncepciótérkép a legjobb választás!

Míg a gondolattérkép egy szabad formájú brainstorming diagram, a koncepciótérkép egy felülről lefelé építkező diagram, amelynek célja egy eredmény vagy cselekvés előállítása. Egy keresztkapcsolatok hálózatával elemzi és megválaszolja a vezérlő kérdést. 🔗

Adjon kontextust munkájához azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokat, fájlokat, dokumentumokat és egyebeket a ClickUp-ban.

Mikor érdemes koncepciótérképet használni a projektjéhez?

A koncepciótérkép nem hagy teret szabad értelmezésre, mert ez félreértésekhez vezethet. Ezek a térképek több koncepció közötti kapcsolatokat ábrázolnak, ezért általában nagyobb mennyiségű információt tartalmaznak. Ez az egyik fő oka annak, hogy a csapatok a stratégiák vázlatának elkészítéséhez és megtervezéséhez a koncepciótérképeket részesítik előnyben a gondolattérképekkel szemben.

Vegyük például ezt az ügyfélút térképet:

A térképezési technikák tökéletesen alkalmasak stratégiai tervek kidolgozására.

Ez a koncepciótérkép vizuálisan mutatja be egy ügyfél tapasztalatait a márka érintési pontjaival kapcsolatban. Tiszta és konkrét képet ad arról, hogy mi történik az egyes utazási szakaszokban. Innen a csapat a koncepciótérképet használja referenciaként a döntések meghozatalához és – ahogyan azt már sejtheti – a cselekvéshez!

A koncepciótérképek 3 fő típusa

Az emberek értékelik a komplex ötletek könnyen érthető lefordítását, ezért fontos, hogy a megfelelő koncepciótérkép-típussal közvetítse a fő gondolatot. Segítsen a közönségének vizualizálni az eredményeket a három fő koncepciótérkép segítségével:

Rendszer térkép: Ez az egyes komponensek közötti kölcsönös kapcsolatokat mutatja, hogy meg lehessen határozni, mi tartozik össze és mi nem. Ez a típusú koncepció térkép készítése a probléma mély ismeretétől függ, hogy produktív beszélgetések jöhessenek létre. Folyamatábra: Nyomon követi a döntés, folyamat vagy munkafolyamat sorrendjét az elejétől a végéig. Minden lépést egy meghatározott jelentésű geometriai alakzat jelöl. Segít a folyamatokat létrehozó személynek vizualizálni a hatókört, a sorrendet, a szakaszokat és az érintett feleket. Hierarchikus térkép: Rendezni tudja a pozíciókat és rangokat egy rendszeren belül, hogy szemléltesse a komponensek közötti kapcsolatokat. A legismertebb hierarchikus térkép egy vállalati : Rendezni tudja a pozíciókat és rangokat egy rendszeren belül, hogy szemléltesse a komponensek közötti kapcsolatokat. A legismertebb hierarchikus térkép egy vállalati szervezeti ábra , amely bemutatja a vállalat belső felépítését, valamint az egyes részlegek és alkalmazottak felelősségi körét.

Rajzoljon szabadkézzel, adjon hozzá képeket, írjon jegyzeteket, és alakítsa ötleteit feladatokká a ClickUp koncepciótérképével!

A koncepciótérképek elkészítése több erőfeszítést igényel, mint a gondolattérképeké? Természetesen. De ne feledje, a koncepciótérképek eredménye olyan dolgokra használható, mint a hivatalos dokumentáció, a memória megőrzése és a jobb képzés. 🧑‍💻

Bónusz: Folyamatábrázoló eszközök

A koncepciótérképek előnyei és hátrányai

Íme néhány előny és hátrány, amelyet érdemes szem előtt tartani a koncepciótérképek használatakor:

✅ A koncepciótérképek előnyei

A projektekben a tacit tudást (egy személy tapasztalatain alapuló tudást) ábrázolja.

Összefoglalja az információkat, hogy gyorsan elmagyarázza a komplex, több lépésből álló fogalmakat.

Segít azonosítani a cél eléréséhez szükséges szűk keresztmetszeteket, hiányosságokat és követelményeket.

Kifejezetten a kritikus gondolkodás elősegítésére tervezve

❌ A koncepciótérképek hátrányai

A koncepciótérképek megosztásához a csapat tagjai számára minden tényt és információt be kell mutatni.

Az információkat könnyen olvasható formában kell elrendezni, különben a közönséged összezavarodik.

Dominoeffektus esélye, ha csak egy koncepcióban történik változás

Készen állsz saját térképek készítésére? Hagyd el a hagyományos gondolattérkép-készítési módszereket, és próbáld ki ingyen a legjobb gondolattérkép-készítő eszközt: a ClickUp-ot!

Olvassa el még: Hogyan készítsünk hatékony empátia térképet a felhasználói betekintéshez

Engedje szabadjára kreativitását a ClickUp segítségével!

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, ahol a csapatok összeülnek, hogy feladatok, dokumentumok, csevegés, célok, táblák és egyéb eszközök segítségével megtervezzék, megszervezzék és együttműködjenek a munkában. A ClickUp néhány kattintással könnyen testreszabható, és minden típusú és méretű csapatnak lehetővé teszi, hogy hatékonyabban végezze munkáját, új magasságokba emelve a termelékenységet!

Készítsen saját szabad formájú gondolattérképet projektek, ötletek tervezéséhez és szervezéséhez, vagy kezdjen el építkezni a ClickUp-ban már létrehozott alapokra.

Tervezze és szervezze meg projektjeit, ötleteit vagy meglévő feladatait a ClickUp-ban a végső vizuális vázlat elkészítéséhez.

Vagy inkább szabadon szeretne ötleteket gyűjteni és valós időben együttműködni a csapatával? Nézze meg, hogyan alakítja a ClickUp Whiteboard a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe – mindezt egy helyen! ⬇️

A ClickUp segítségével könnyedén megvalósíthatja ötleteit

Több mint 800 000 csapat használja a ClickUp-ot személyes és munkahelyi termelékenységük növelésére, hogy ne korlátozzák őket a hagyományos együttműködési módszerek. A közelmúltban bekövetkezett átállás a hibrid munkahelyre miatt pedig minden eddiginél fontosabbá vált az online kommunikáció igényeinek kielégítésére alkalmas rugalmas eszközök bevezetése.

Ha a jelenlegi technológiai eszközeid nem segítik a munkádat, válts át még ma a ClickUp-ra.

Hagyja szabadjára az ötleteit! Alig várjuk, hogy lássuk, mit fog legközelebb alkotni. 💡