A 10 legjobb Notion integráció az alkalmazások összekapcsolásához

A legtöbbetek számára a Notion több, mint egy jegyzetelő alkalmazás.

A dokumentumkezelést, a feladatkezelést és az együttműködést egy helyen egyesíti, így a beágyazott oldalak és a közös szerkesztés funkcióknak köszönhetően a munka könnyebbé válik. Ezenkívül az olyan funkciók, mint a Notion AI, megkönnyítik a mindennapi munkát.

A Notion azonban csak részleges megoldást kínál a mai munkahelyek komplex folyamataival és műveleteivel kapcsolatban. Sok szervezet öt-nyolc másik eszközt használ a belső kommunikációhoz, az időkövetéshez, a fájlok tárolásához, az űrlapokhoz, a CRM-ekhez és a feladatkezeléshez.

A nap folyamán több eszközzel való egyidejű munkavégzés nehézkes lehet. A termelékenység növelése és a lapok közötti váltás csökkentése érdekében összeállítottunk egy listát 10 népszerű alkalmazásról, amelyek Notion integrációként elérhetők.

Mit érdemes keresni a Notion integrációkban?

Bár az eszközök Notionba való integrálása javíthatja az együttműködést, magasabb költségek, bonyolult konfigurációk vagy biztonsági aggályok esetén nem feltétlenül megfelelő megoldás.

Íme öt fontos dolog, amit érdemes figyelembe venni, amikor munkaalkalmazásait integrálja a Notion munkaterületeivel:

Egyszerű és felhasználóbarát felhasználói felület: Az eszköz felhasználói felülete (UI) nagyban befolyásolja annak működését. Az egyszerű és könnyen használható felhasználói felület elengedhetetlen ahhoz, hogy a felhasználók érdeklődését fenntartsuk és a műveletek zökkenőmentesen zajlódjanak.

Együttműködési lehetőségek: Integrálja azokat az alkalmazásokat, amelyek elősegítik a hatékony információcserét, a szinkronizált munkafolyamatokat és a hatékony csapatmunkát. Ez elősegíti az együttműködésen alapuló munkakultúra kialakítását és csökkenti a szilárd struktúrákat.

Integráció típusa : Egyes alkalmazások közvetlen integrációt kínálnak a Notion API-val, míg másokhoz : Egyes alkalmazások közvetlen integrációt kínálnak a Notion API-val, míg másokhoz harmadik féltől származó eszközökre, például a Zapierre vagy a Zoho Flow-ra van szükség. Mérlegeld az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait a saját igényeid alapján.

Rugalmasság: Keress olyan Notion integrációkat, amelyek testreszabási lehetőségeket kínálnak, így saját igényeid szerint konfigurálhatod őket.

Skálázhatóság : Ellenőrizze, hogy az integráció alkalmazkodni tud-e az üzleti tevékenységének bővüléséhez, függetlenül attól, hogy ez összetettebb munkafolyamatok hozzáadását vagy a munkavállalók számának növekedését jelenti-e.

Költség : Egyes integrációk ingyenesek lehetnek, míg mások előfizetési díjat vagy használat alapú árazást alkalmazhatnak. Vegye figyelembe a költségvetését, és válassza ki azokat az integrációkat, amelyek költséghatékonyak és optimalizálják a munkafolyamatokat.

Automatizálás: Győződj meg arról, hogy az integráció illeszkedik a meglévő munkafolyamatokhoz és folyamatokhoz, és nem zavarja a csapat működését.

A 10 legjobb Notion integráció

Fedezzük fel a legnépszerűbb Notion integrációkat, amelyekkel javíthatja csapata hatékonyságát és együttműködését, valamint szervezettebbé és produktívabbá teheti munkájukat.

Bár a listán szereplő népszerű alkalmazások egy része közvetlenül integrálható a Notionba, más alkalmazásokhoz esetleg harmadik féltől származó integrációs szoftverre vagy szolgáltatásra lesz szükséged. Ehhez is felvettünk néhány lehetőséget.

1. IFTTT

az IFTTT-n keresztül

Az IFTTT (If This Then That) egy népszerű webes szolgáltatás, amely lehetővé teszi a feladatok automatizálását és az alkalmazások összekapcsolását egyszerű feltételes utasítások, az úgynevezett appletek segítségével. Bár az IFTTT nem egy működő alkalmazás, egyszerű triggerek és műveletek segítségével segít integrálni a Notiont a többi munkaterületi alkalmazással.

Az IFTTT segítségével hangparancsokkal (Alexa vagy Siri használatával) új Notion-oldalakat hozhatsz létre, és szinkronizálhatod a teendőlistáidat a különböző platformok között.

Néhány használatra kész applet a Notionhoz:

Google Naptár események hozzáadása a Notion teendőlistájához

Könyvjelzővel ellátott bejegyzések hozzáadása a Medium vagy a Pocket alkalmazásból a Notion adatbázisához

Új bejegyzések szinkronizálása a Google Sheets-ben a Notion adatbázisokkal és fordítva

Az IFTTT-ben elérhető triggerek és műveletek segítségével egyedi, több műveletet végző appleteket is létrehozhatsz.

Az IFTTT legjobb funkciói

Készítsd el és indítsd el a Notion automatizálását kódírás nélkül!

Kössd össze Notion-fiókodat több mint 700 alkalmazással és szolgáltatással, még azokkal is, amelyek nem rendelkeznek saját integrációval a Notion-nal.

Hozzon létre automatizálást több egymást követő művelettel, és egyszerűsítse munkáját.

Integrálja Alexa és Siri hangsegédekkel, így nem kell a készülékéhez kötve lennie.

Az IFTTT korlátai

Egyes kisalkalmazások (például a Twitter-említésekhez kapcsolódó Notion-feladatok) csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Az IFTTT csak egy triggert és két műveletet kínál a Notionhoz.

IFTTT árak

IFTTT Ingyenes

IFTTT Pro: 3,49 USD/hó

IFTTT Pro+: 14,99 USD/hó

IFTTT értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

2. Zapier

a Zapier segítségével

A Zapier egy online munkafolyamat-automatizálási platform, amely segít automatizálni az üzleti eszközök közötti ismétlődő feladatokat a „Zaps” segítségével – ez egy feltételes munkafolyamat, amely két vagy több alkalmazást kapcsol össze egy adott művelet vagy műveletsor automatizálása érdekében.

A Zapier egyszerű és problémamentes integrációt tesz lehetővé a Notion és több mint 5000 alkalmazás között, beleértve olyan általános munkaalkalmazásokat is, mint az Airtable, a Google Workspace és a Slack.

Akár feladatokat és projekteket szinkronizálsz, űrlapválaszokat adsz hozzá adatbázisokhoz, vagy ügyféladatokat szinkronizálsz – mindezt percek alatt elvégezheted a már meglévő Zaps alkalmazásokkal vagy egyedi alkalmazások létrehozásával.

A Zapier legjobb funkciói

Automatizáld a különböző alkalmazásokban végzett rutinmunkákat, így egyszerűsítheted a munkafolyamatokat és időt takaríthatsz meg.

Csatlakoztasson több alkalmazást, és hozzon létre komplex munkafolyamatokat egyetlen Zap segítségével.

Írd le a munkafolyamatodat a Zapier mesterséges intelligenciájának asszisztensének, és hagyd, hogy elkészítse a Zap-ot.

Automatizáld az ismétlődő feladatokat, például a havi jelentéseket vagy a telefonhívásokat a beütemezett zappal.

A Zapier korlátai

A felhasználók szerint egyes integrációk nem túl stabilak.

A bonyolult, több lépésből álló Zaps beállítása időigényes lehet.

Zapier árak

Ingyenes

Starter : 29,99 USD/hó

Professional : 73,50 USD/hó

Csapat : 103,50 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2750+ értékelés)

3. Typeform

via Typeform

Ha interaktív űrlapokat és kérdőíveket szeretnél létrehozni, fontold meg a Typeform használatát. Ez az üzleti körökben népszerű alkalmazás felhasználóbarát felületéről, vizuálisan vonzó kialakításáról és arról ismert, hogy beszélgetésszerű formában képes adatokat gyűjteni.

A Typeform közvetlen Notion integrációt biztosít, amellyel szinkronizálhatja az űrlapválaszokat a Notion adatbázisaival. Például létrehozhat egy új adatbázisbejegyzést a Notionban minden Typeformban létrehozott űrlapválaszhoz. Ez segít megosztani az összes űrlapválaszt a csapatával, hogy az eredmények alapján válaszolhassanak az esetleges kérésekre.

Ez az integráció azonban csak a Notion „táblázatos adatbázisait” támogatja, másokat, például a Galériát vagy a Naptárat nem.

A Typeform legjobb funkciói

Minden oldalon csak egy kérdést sorolj fel, és tedd könnyűvé a válaszadást, hogy a felhasználók ne terelődjön el a figyelmük.

Adjon hozzá űrlapokat webhelyeihez vagy e-mailjeihez, hogy releváns válaszokat kapjon és kiegészítő kérdéseket tehessen fel.

Integrálja közvetlenül a Notion-nal, anélkül, hogy közvetítő alkalmazást, például IFTTT-t vagy Zapier-t kellene használnia.

Tartsd naprakészen adataidat az adatok valós idejű szinkronizálásával.

A Typeform korlátai

Ha a Notion webhook tokenje lejár, akkor új űrlapot kell létrehoznia, mivel a token nem hozható létre újra.

Az űrlapválaszokat csak adatbázis-táblázatokhoz rendelheti hozzá, más típusú adatbázisokhoz, például táblákhoz vagy naptárakhoz nem.

Typeform árak

Alap : 29 USD/hó

Plus : 59 USD/hó

Üzleti : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

4. GitHub

via GitHub

A GitHub a világ egyik legszélesebb körben használt felhőalapú fejlesztői platformja. Fejlesztői csapatoknak és vállalatoknak nyújt megoldásokat kódok írásához és szállításához, valamint kódbázisuk karbantartásához.

A Notion-fiókod GitHub-bal való integrálásával megkönnyítheted a mérnöki és nem mérnöki csapatok együttműködését a termékfejlesztés terén, valamint a hibák és problémák kezelésére szolgáló feladatok létrehozását.

A Notion beépített GitHub-integrációja lehetővé teszi a Notion felhasználók számára, hogy különböző feladatokat hajtsanak végre, például pull request (PR) linket adjanak hozzá egy feladathoz, és a PR tulajdonság alapján frissítsék a feladat állapotát a Notionban.

A GitHub legjobb funkciói

Hozzon létre egy központi kódbázist termékéhez és egy egységes információforrást minden fejlesztő számára.

Könnyítse meg a csapat tagjainak a kód megtekintését és visszajelzés adását, mivel a GitHub linkek automatikusan megmutatják a kód előnézetét a Notionban.

Hozzon létre valós idejű szinkronizálást a GitHub tulajdonságai és a Notion adatbázis között a repo-ban, hogy biztosítsa az adatok pontosságát.

Tartsd rendezett állapotban a projekteket azáltal, hogy automatikusan PR-linket adsz a Notionban létrehozott feladatokhoz.

A GitHub korlátai

A kezdők szerint a tanulási görbe meredek

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a nagy forgalmú időszakokban gyakori leállások tapasztalhatók.

GitHub árak

Ingyenes

Csapat : 4,00 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 21,00 USD/felhasználó havonta

GitHub értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 5500 értékelés)

5. Asana

via Asana

Az Asana egy webalapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a munka szervezésében, a projektek kezelésében és a feladatok nyomon követésében. Központi platformot biztosít, ahol a csapatok együttműködhetnek, kommunikálhatnak és nyomon követhetik a projekt előrehaladását.

Azok a csapatok, amelyek az Asana projektmenedzsment szoftvert és a Notion dokumentumkezelő eszközt használják, integrálhatják mindkettőt, hogy biztosítsák a hatékony adatáramlást és egységes munkaterületet hozzanak létre. Mindkét platform közvetlen integrációkat kínál, amelyekkel konkrét műveleteket hajthat végre.

A Notion emellett egy ingyenes Asana Importer eszközt is kínál, amellyel az összes Asana-projektedet adatbázisként importálhatod a Notionba.

Az Asana legjobb funkciói

Az Asana feladatait és projektjeit a Notionban link-előnézetként hozzáadva tekintheti meg.

Add hozzá Notion-oldalaidat az Asana-feladatokhoz, hogy minden együttműködő könnyen hozzáférhessen a dokumentumokhoz.

Hozzon létre egy adatbázist az összes projektadattal, egyszerűen csak beillesztve a projekt Asana linkjét a Notionba.

Az Asana korlátai

Egyes felhasználók szerint nehéz az Asana-t a csapatukban bevezetni, és az új felhasználóknak nehézséget okoz a megtanulása.

Az Asana-ban végzett módosítások nem frissülnek valós időben a Notion-ban. A módosítások frissítéséhez manuálisan kell szinkronizálnia az adatokat.

Asana árak

Személyes : Ingyenes

Starter : 13,49 USD/felhasználó havonta

Haladó : 30,49 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9600+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12300+ értékelés)

6. Slack

a Slacken keresztül

A Notionba integrált üzenetküldő platform megkönnyíti a kommunikációt. A Salesforce által fejlesztett Slack alkalmazást csapatüzenetküldő platformként használhatja a jobb kommunikáció és együttműködés érdekében.

Csatornákat és szálakat biztosít csoportos beszélgetésekhez, közvetlen üzenetküldést egyéni kommunikációhoz, valamint hang- és videokommunikációhoz.

A Slack és a Notion integrálásával egyszerre csökkentheted a munkaterhelést és tájékoztathatod a csapatodat. A csapat tagjai valós időben kommunikálhatnak a Slackben, miközben hozzáférhetnek a Notion részletes dokumentációjához és feladatkezelési funkcióihoz.

A Slack legjobb funkciói

Értesítsd csapattársaidat a Slacken, ha megjelölöd őket egy Notion-dokumentumban, ha egy oldal frissül, vagy ha új bejegyzés kerül a adatbázisba.

Adjon hozzá Slack üzeneteket a Notionhoz feladatokként, adatbázis-bejegyzéseként vagy akár új oldalakként.

Válaszolj a megjegyzésekre és frissítsd a Notion-dokumentumok megosztási engedélyeit a Slack-konzolodról.

Adj hozzá egy Slack üzenet linket a Notionhoz, hogy előnézetet generálj, és a beszélgetés valós időben frissüljön.

A Slack korlátai

A munkafolyamatok és az automatizálás nem elérhetőek az ingyenes csomagban.

Nagy csapatok számára drága lehet

Slack árak

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/felhasználó havonta

Business +: 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

7. Webex

via Webex

A Cisco Webex egy népszerű videokonferencia-platform, amely megkönnyíti a virtuális kommunikációt és együttműködést a szervezetek és csapatok között.

A találkozók, üzenetküldés és webináriumok integrálása a Notionba elősegítheti a tudásmegosztást és az átláthatóságot a csapaton belül.

Emellett olyan gyorsbillentyűkkel is rendelkezik, mint a @notion track és a @notion share , amelyekkel gyors műveleteket hajthat végre, például megtekintheti a Notion adatbázis legutóbbi frissítéseinek listáját, vagy megoszthatja a dokumentumot másokkal.

A Webex Meetings esetében harmadik féltől származó eszközöket, például a Zapier-t vagy annak alternatíváit használhatod a Notion API-jával való integráláshoz.

A Webex legjobb funkciói

Állíts be egy automatizált munkafolyamatot, hogy minden új találkozóhoz új Notion-oldal legyen létrehozva.

Adja hozzá a Notion botot a Webex munkaterületéhez, és használja olyan feladatok elvégzésére, mint a dokumentumok megosztása.

Időt takaríthat meg a Notion-specifikus gyorsbillentyűkkel

A Webex korlátai

A Webex Meeting és a Notion között nincs közvetlen integráció.

Még harmadik féltől származó szolgáltatások esetében is a Webex csak egy kiváltót és semmilyen műveletet nem kínál.

Webex árak

Ingyenes

Webex Meet : 14,50 USD/felhasználó havonta

Webex Suite : 25 USD/felhasználó/hónap

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 22 700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 6800 értékelés)

8. Paperform

via Paperform

A Paperform egy online űrlapkészítő, amely kisvállalkozásoknak segít űrlapok létrehozásában, felmérések lebonyolításában és kvízek tervezésében. Emellett az egyik legátfogóbb és legmegbízhatóbb integrációt biztosítja a Notionnal.

Szinkronizálhatja az űrlapbejegyzéseket a Notion adatbázissal, új űrlapot készíthet a meglévő Notion adatbázis tulajdonságai alapján, és akár olyan űrlapokat is tervezhet, amelyek kinézetükben hasonlítanak a Notion felületéhez.

A Paperform nagy rugalmasságot biztosít: eldöntheted, hogy a Notion munkaterület mely oldalait integrálod a Paperformba, és létrehozhatsz privát integrációkat is.

A Paperform legjobb funkciói

Gyűjtsd be a fizetéseket űrlapokon keresztül, mivel a Paperform integrálódik a népszerű fizetési átjárókkal.

Adjon hozzá űrlapokat a Notionhoz adatbázis-bejegyzések formájában, hogy valós időben nyomon követhesse a beküldött űrlapokat.

Adj hozzá űrlapokat a Notion dokumentumokhoz és oldalakhoz, és kérd meg a válaszadókat, hogy küldjék be a bejegyzéseket.

Használja az „inter” betűtípust a Notionba beágyazott űrlapokhoz, hogy azok hasonlóak legyenek a Notion oldalak betűtípusához.

A Paperform korlátai

A Paperform nem menti a részleges űrlapküldéseket

Kezdő kisvállalkozások számára drága lehet

Paperform árak

Essentials : 29 USD/hó

Pro : 59 USD/hó

Üzleti: 199 USD/hó

Paperform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

9. Google Drive

A Google Drive a Google felhőalapú fájltároló szolgáltatása, amely lehetővé teszi a fájlok felhőben való tárolását, eszközök közötti szinkronizálását és másokkal való megosztását.

A Notion és a Google Drive integrációjával Google Docs, Slides és Sheets dokumentumait közvetlenül a Notion munkaterületére hozhatja. Ezzel egységes teret hozhat létre az összes információjának, és lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyen hozzáférjen a dokumentumokhoz és együtt dolgozzon rajtuk.

Használhat harmadik féltől származó szolgáltatásokat, mint például a Zapier vagy az Integromat, hogy komplex munkafolyamatokat hajtson végre, például új Notion Docs dokumentumok exportálását és feltöltését a Google Drive-ra.

A Google Drive legjobb funkciói

Hozzon létre linkfákat, adatbázisokat vagy oldalakat a Notionban, amelyek hivatkoznak a Google Drive-fájljaidra, így csapata könnyebben rendszerezheti és megtalálhatja a dokumentumokat.

Könnyedén nyomon követheted a projekteket, ha a releváns dokumentumokat összekapcsolod a Notionban található konkrét feladatokkal vagy projektekkel.

A Google Drive korlátai

A Notion közvetlen integrációja a Google Drive-val meglehetősen korlátozott, ezért előfordulhat, hogy fejlettebb automatizáláshoz harmadik fél szolgáltatásait kell igénybe vennie.

Napi feltöltési korlát van a fájlok méretére vonatkozóan.

Google Drive árak

Business Starter : 6 USD/felhasználó/hónap

Business Standard : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Google Drive értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (27300+ értékelés)

10. Figma

via Figma

A Figma (amelyet az Adobe felvásárolt) egy felhőalapú tervező- és prototípus-készítő eszköz, amely megkönnyíti a felhasználói felület (UI) és a felhasználói élmény (UX) tervezési projektekkel kapcsolatos együttműködést.

A tervezők, termékfejlesztő csapatok és fejlesztők széles körben használják prototípusok és ötletek létrehozására digitális megoldásokhoz, valamint azok közös szerkesztésére.

A Figma és a Notion integrálásával növelheti a tervezők, termékmenedzserek, mérnökök és marketingesek közötti csapatok közötti együttműködést, mivel mindannyian (még azok is, akik nem rendelkeznek Figma-fiókkal) visszajelzést adhatnak a tervezésről.

A Figma legjobb funkciói

Adj hozzá egy Figma linket egy Notion dokumentumhoz, hogy élőben megtekinthesd a dokumentumban szereplő tervet, így minden csapattag könnyedén áttekintheti a tervet.

Kössd össze a Figma fájlokat konkrét feladatokkal, hogy a csapat hivatkozhasson az egyes feladatokhoz kapcsolódó tervezési elemekre, és együtt dolgozhasson rajtuk.

Hozzon létre linkeket vagy beágyazásokat, hogy könnyen hozzáférhessen a tervezési fájlokhoz és prototípusokhoz közvetlenül a Notion munkaterületéről.

A Figma korlátai

A Figma beágyazások csak böngészőn keresztül érhetők el, asztali alkalmazáson keresztül nem.

A felhasználók késleltetéseket jelentettek nagy méretű tervezési fájlok vagy több rajztábla használata során.

Figma árak

Starter : Ingyenes

Professional : 12 USD/hó (éves számlázás)

Szervezet : 45 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati: 75 USD/hó (éves számlázás)

Figma értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1030+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (700+ értékelés)

Bár az előző részben már bemutattunk néhányat a legjobb Notion-integrációk közül, még sok más feladatkezelő szoftver is létezik, amelyek – a Notion-nal integrálva – egyszerűsíthetik a szervezet projektmenedzsmentjét, az együttműködést és az általános működési hatékonyságot.

A Notion további feladatkezelési integrációi javíthatják a csapat felelősségvállalását és átláthatóságát, mivel minden csapattagnak áttekintést nyújtanak az állapotokról és az egyéni hozzájárulásokról.

Az egyik ilyen eszköz a ClickUp!

ClickUp

A ClickUp egy all-in-one munkaterület-alkalmazás, amely számos funkcióval rendelkezik, többek között projektmenedzsmenttel, csapatkommunikációval és dokumentumkezeléssel.

A Notion egy alapvető „link előnézet” opciót kínál, amellyel ClickUp feladatait és projektjeit hozzáadhatja a Notion dokumentumokhoz. Fejlettebb munkafolyamatokhoz használjon egy harmadik fél szolgáltatást, például a Zapiert, hogy kétirányú adatáramlást tegyen lehetővé a ClickUp és a Notion között.

Például a Zapier segítségével minden új adatbázis-elemet felvehetsz a ClickUp ellenőrzőlistájára, vagy új Notion-oldalakat hozhatsz létre minden új elemhez, eseményhez vagy feladathoz, amelyet a ClickUp-ban hozol létre.

A ClickUp jó integrációs lehetőség, de egyben kiváló alternatíva is a Notionhoz. A ClickUp átfogó dokumentumkezelő eszközt, valamint fejlett projektmenedzsment és együttműködési megoldásokat kínál.

Gyorsan áttekintheted az összes csatlakoztatott aloldalt és kapcsolatot a ClickUp Docs-on, hogy szervezett maradj és a munkádat összekapcsolva tartsd

A Notionhoz hasonlóan a ClickUp Docs is lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyönyörű dokumentumokat és wikiket hozzanak létre, együttműködjenek rajtuk, automatizált munkafolyamatokat állítsanak be a dokumentumok és a projektek összekapcsolásához, és még sok mást.

A ClickUp további (és fejlett) funkciókkal is rendelkezik, mint például a ClickUp Whiteboards és a Mind Maps, amelyek ösztönzik a brainstormingot, valamint fejlett együttműködési funkciókkal, mint például videoklipek és csevegőkonzolok – mindez a ClickUp munkaterületén belül.

Az előre definiált, különböző felhasználási esetekre vonatkozó utasítások és a mobil hozzáférés funkcióival a ClickUp AI szintén méltó alternatívája a Notion AI-nak.

A ClickUp Universal Search segítségével minden információ azonnal elérhetővé válik

A ClickUp univerzális keresési funkciója egy másik olyan szolgáltatás, amely kiemeli a többi közül. Ez lehetővé teszi, hogy a ClickUp-on belül keresd és megtaláld az összes ClickUp-ba integrált alkalmazás információit.

Ezzel megszüntetheted az információs szigeteket, és biztosíthatod a fájlokhoz való könnyű hozzáférést a csapatod minden tagjának. Emellett személyre szabott keresési eredményeket is kapsz.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egy központi digitális munkaterületet, hogy egyetlen ablakból kezelhesse munkája minden aspektusát.

Dolgozzon hatékonyabban a ClickUp AI segítségével, amely összefoglalja a tartalmakat, szerkeszti a dokumentumokat és gyors műveleteket hajt végre.

Ösztönözd a valós idejű és aszinkron csapatkommunikációt olyan eszközökkel, mint a csevegés, a táblák, a gondolattérképek és még sok más.

Használja a ClickUp beépített projektmenedzsment funkcióit és sablonjait a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, céljainak méréséhez és még sok máshoz.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak a fizetős csomagokban érhető el.

A tanulási görbe meredek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3900 értékelés)

