A 10 legjobb Figma-integráció, amely javítja a tervezési munkafolyamatát 2025-ben

Szeretnéd egyszerűsíteni kreatív folyamataidat és elkerülni a többféle tervezőeszköz közötti váltogatást? Nálunk megtalálod, amire szükséged van. Számos Figma-alkalmazásintegráció létezik, amelyek megkönnyítik a munkádat. A webtervező eszközöktől a csapatmunkáig, ezeket a Figma-integrációkat érdemes megnézned.

Bemutatjuk a tíz legjobb Figma-alkalmazásintegrációt, amelyek forradalmasítják a tervezési munkafolyamatát, és hatékonyabbá teszik, mint valaha.

Készen áll arra, hogy integrálja a Figma-t más eszközökkel a munkafolyamatában, hogy teljes mértékben kihasználhassa tervezési potenciálját? Kezdjük! ?

Mit kell keresnie a Figma integrációkban?

A Figma az egyik legnépszerűbb tervező webalkalmazás az interneten, több mint 4 millió felhasználóval és havi 101 millió megtekintéssel világszerte. De mindez attól függ, hogy a csapatod számára a megfelelő Figma integrációkat választod-e.

Keresse meg a meglévő eszközeivel való kompatibilitást, a könnyű használatot és a tervezési munkafolyamatok fejlesztésének lehetőségét!

Az ideális integráció zökkenőmentesen illeszkedik a Figma alkalmazáshoz, és új funkciókat ad hozzá anélkül, hogy megzavarná a jelenlegi munkafolyamatát.

Válasszon olyan eszközöket, amelyek hatékonyságot biztosítanak, elősegítik az együttműködést, és egyedi funkciókat kínálnak, amelyek kifejezetten a csapata előtt álló konkrét tervezési kihívások megoldására lettek kialakítva.

Ezzel el is jutottunk a legjobb Figma integrációkhoz, amelyeket érdemes megfontolnia. ▶️

A 10 legjobb Figma-integráció

Használja a ClickUp alkalmazást, hogy több mint 15 nézet, előre megtervezett sablonok és számos együttműködési funkció segítségével hatékonyan kezelje projektjeit.

A Figma és a ClickUp integrációja két hatékony eszközt egyesít, így a tervező és projektmenedzsment csapatok számára biztosítja a szükséges segítséget az együttműködéshez. A tervező csapatok számára átfogó környezetet biztosít a haladás nyomon követéséhez, a visszajelzésekhez és a feladatok kezeléséhez egy helyen!

A ClickUp x Figma integráció megszünteti a szakadékot a tervezők és a projektmenedzsment csapat között. Az integráció lehetővé teszi az egyszerű közös tervezést, a gyors kommunikációt és számos beágyazott funkciót, például a nagyítás és a változások közötti görgetés lehetőségét.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp egy központi, vizuális hub, amelynek segítségével a csapat ötleteit összehangolt cselekvésekbe alakíthatja át.

A ClickUp korlátai:

A rengeteg funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet

Az integráció online , ezért az offline együttműködés még nem elérhető.

ClickUp árak:

Személyes használat: örökre ingyenes

Korlátlan csomag kis csapatok számára: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv közepes méretű csapatok számára: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag nagy csapatok számára: Vegye fel a kapcsolatot Vegye fel a kapcsolatot a Clickup értékesítési csapatával

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3900+ értékelés)

2. Google Workspace

a Figma Google Workspace segítségével

Integrálja a Figma-t a Google Workspace-szel, hogy egyszerűsítse tervezési és együttműködési folyamatait. Minden Google-alkalmazás támogatja az integrációkat.

Ossza meg terveit a Google Meet segítségével tartott értekezleteken, vagy tegyen megjegyzéseket a Google Docs-ban, de integrálja a tervezési fájlokat a Google Naptárba is, hogy csapattársai a megfelelő forrásokkal készülhessenek fel az értekezletre.

Ez a hatékony kombináció előnyös a tervezés, a termékfejlesztés, az IT-műveletek vagy a marketing csapatok számára.

Legjobb funkciók:

Könnyedén együttműködhet tervezőcsapatával, mivel a Google Workspace-en belül dolgozik a Figma-tervekkel.

A Figma fájlokat közvetlenül beágyazhatja az összes Google Workspace alkalmazásba, beleértve a Google Docs, Sheets és Slides alkalmazásokat is.

A Google Workspace-ben valós időben láthatja az összes frissítést a Figma-fájlokban, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Korlátozások:

A felhasználók szerint a Google Workspace-ből nem lehet szerkeszteni a terveket; át kell váltani a Figma-ra.

A fájlokhoz való hozzáférési jogosultságok kezelése bonyolult feladat, ha nagy csapatban dolgozik

Google Workspace árak:

Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap

Üzleti alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Az árakról az értékesítési csapattal kell érdeklődnie.

Google Workspace értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 15 000 értékelés)

3. Confluence és Figma

a Figma x Confluence segítségével

A Figma for Confluence ötvözi a Figma együttműködésen alapuló grafikai tervezési képességeit az Atlassian Confluence platform dokumentációs és csapatmunkát támogató funkcióival.

A Smart Link funkció egy teljesen beágyazott nézetet támogat, amely úgy néz ki, mint egy folyamatos oldal. A változtatásokhoz soha nem kell elhagynia a munkafolyamatot.

A Confluence X Figma integráció okos választás a marketingosztályokkal együttműködő kreatív tervezőcsapatok és a vállalaton belül vagy szabadúszóként dolgozó tartalomkészítők számára.

Legjobb funkciók:

A Figma-terveket közvetlenül beágyazhatja a Confluence-oldalakba

Dolgozzon több csapattaggal egyszerre egy tervezési projekten a Confluence oldalakon

Használja ki a Confluence Figma-val megegyező verziókezelési képességeit, így nem kell platformok között váltogatnia a szerkesztéshez.

Kezelje a Confluence jogosultsági beállításait, amelyek a beágyazott Figma-tervekre is vonatkoznak, így csak az engedélyezett felhasználók tekinthetik meg és szerkeszthetik a tervezési fájlokat.

Korlátozások:

Egyes felhasználók szerint a Figma néhány funkciója még nem érhető el a Confluence oldalakon.

Mindkét szolgáltatás külön kerül számlázásra, ami a használattól függően megnövelheti a kisvállalkozások költségeit – a havi díjak elérhetik a 100 dollárt is.

Confluence árak:

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Standard: 6,05 USD felhasználónként havonta

Prémium: 11,55 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Éves számlázás; vegye fel a kapcsolatot az Atlassian értékesítési csapatával

Confluence értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Notion és Figma

a Figma Notion integráció segítségével

Integrálja a Figma-t a Notion-nal, hogy a Figma-terveket, kereteket és prototípusokat közvetlenül beágyazhassa a Notion-oldalakba. Ez az integráció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a tervezési eszközöket és a projektdokumentációt egy egységes munkaterületen konszolidálják.

Akár webtervező, grafikus, projektmenedzser vagy fejlesztő vagy, ez az egységes környezet egyszerűsíti a kritikus tervezési munkákhoz való hozzáférést.

Legjobb funkciók:

Ágyazd be a Figma fájlokat, kereteket és prototípusokat közvetlenül a Notion oldalakba

Valós idejű együttműködés a Notionon – megkönnyíti a dolgot a leterhelt csapatok számára

Dolgozz közvetlenül a legújabb Figma-beágyazott terveken a Notion-ban, mivel az megőrzi a Figma verzióját.

Élvezze a tervezők, fejlesztők és más csapattagok közötti csapatok közötti együttműködést, amely elősegíti a koherensebb munkafolyamatot

Mutassa be csapatának a Figma-ban létrehozott interaktív prototípusokat közvetlenül a Notion-ban

Korlátozások:

A Figma és a Notion integrációja jelenleg csak olvasási hozzáférést biztosít.

A felhasználók arról számoltak be, hogy néhány fejlett prototípus-készítési funkció nem érhető el a Notion beágyazott tervezőjében.

Notion árak:

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Kérjen bemutatót a Notion értékesítési csapatától

Notion értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

5. GitLab

a Figma x Gitlab segítségével

A Figma és a GitLab integrációja egy együttműködési és verziókezelési megoldás, amely lehetővé teszi a tervezők és fejlesztők számára, hogy zökkenőmentesen dolgozzanak együtt a GitLab platformon belüli tervezési projektekben.

Ez az integráció kapcsolatot létesít a GitLab pipeline-ek és a CI/CD események között, valamint a feladatok között, hogy valós időben figyelemmel kísérhesse a haladást. Ez biztosítja, hogy a projektmenedzserek azonnali frissítéseket kapjanak a kódmódosításokról, az aktuális build állapotokról és a telepítések előrehaladásáról.

Legjobb funkciók:

Dolgozzon ugyanazon a tervezési fájlon egyszerre a többi csapattaggal, mivel a Figma és a GitLab integrációja valós idejű együttműködést tesz lehetővé.

Kövesse nyomon a tervezési fájlok változásait, vagyis megtekintheti a verziótörténetet, és tetszése szerint módosíthatja azokat.

Tárolja a tervezési erőforrásokat , például a Figma fájlokat és a tervezési komponenseket közvetlenül a GitLab-tárolókban

Készítsen tervezési specifikációkat és eszközöket közvetlenül a Figma-ból, amelyekhez a fejlesztők a GitLab-on keresztül férhetnek hozzá.

Kapcsolja össze a tervezési feladatokat a fejlesztési feladatokkal – a GitLab problémakövető rendszerének köszönhetően, amelyet összekapcsolhat a Figma-tervekkel.

Korlátozások:

A felhasználók szerint a Figma és a GitLab integrációjából hiányoznak bizonyos fejlett tervezési együttműködési funkciók.

Azok, akik még nem ismerik a Figma vagy a GitLab programokat, tanulási folyamaton fognak átesni az integráció használata során.

GitLab árak:

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 29 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 99 USD/felhasználó/hónap

GitLab értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

6. Dropbox és Figma

a Figma x Dropbox segítségével

A Figma for Dropbox célja, hogy megkönnyítse a kreatív csapatok tervezési munkafolyamatát. Csatlakoztassa Figma-fiókjait közvetlenül a Dropboxhoz, és kezelje az összes fájlt ott.

Az integráció verziókezelést és együttműködést biztosít a Figma környezetben. A tervek automatikusan frissülnek, mint egy élő vászon, ami egyszerűbbé teszi a kommunikációt.

Ezzel az integrációval könnyedén hozzáférhet és rendszerezheti a Dropboxban tárolt tervezési fájljait, és központi helyszínévé teheti az összes tervezési eszközét.

Legjobb funkciók:

A Figma és a Dropbox integrált valós idejű együttműködési funkcióival egyszerre szerkesztheti és kommentálhatja a tervezési fájlokat a csapatával.

Hozzáférés a Dropboxban tárolt fájlok korábbi verzióihoz

Egyszerűsítse az eszközök és feladatok kezelését a Dropbox mappákhoz való közvetlen kapcsolódással, így kevesebb fájlt kell másolnia vagy manuálisan importálnia.

Élvezze a Dropbox robusztus biztonsági funkcióit , amelyek garantálják tervezési fájljainak biztonságát

Használja a Figma és a Dropbox webes hozzáférését, amely megkönnyíti a platformok közötti hozzáférést különböző eszközökről és helyekről

Korlátozások:

Dropbox árak:

Essentials: 22 dollár havonta

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 32 USD/felhasználó/hónap

Dropbox értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 20 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

7. Pendo és Figma

a Pendo segítségével

A Figma for Pendo egy integráció, amely javítja a felhasználói élményt és bármely projekt tervezési folyamatát. Ez az integráció lehetővé teszi a vázlatok és prototípusok közvetlen beágyazását a Pendo útmutatóba.

A Pendo és a Figma integrációja lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy a felhasználói visszajelzéseket közvetlenül összekapcsolják a feladatokkal, vizualizálják a felhasználói utakat, és a valódi felhasználói igények alapján rangsorolják a funkciókat. Ez az együttműködés racionalizálja a fejlesztést, ami gyorsabb és hatékonyabb termékfejlesztési folyamatot eredményez.

Legjobb funkciók:

Helyezze el a tervezési prototípusokat a Pendo-ban, ahol a felhasználók nagyobb valószínűséggel lépnek velük interakcióba, és növelik a válaszadási arányt.

Használja ki a Pendo használati és viselkedési adatait; ez az integráció lehetővé teszi a visszajelzések célzottabb és konkrétabb irányítását.

Integráljon bármilyen típusú Figma tervezési fájlt vagy prototípust, függetlenül a fájl linkmegosztási beállításaitól a Pendo-ban.

Korlátozások:

Pendo árak:

Ingyenes csomag

Növekedési terv egyetlen webes vagy mobilalkalmazáshoz: egyedi árazás

Portfólió terv korlátlan webes vagy mobil alkalmazásokhoz: egyedi árazás

Pendo értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (212+ értékelés)

8. Maker integráció

a Figma x Maker segítségével

Szeretnéd Figma-terveket felhasználni dinamikus weboldalak létrehozásához? A Maker segítségével ez lehetséges! Ez az eszköz kiválóan alkalmas landing oldalak, termékoldalak vagy blogbejegyzések tartalmának létrehozására és testreszabására. Üdvözöld a jobb felhasználói elkötelezettséget és konverziós arányokat!

Ha Figma fájl linket ad hozzá a Maker szerkesztőhöz, az integrált Figma-to-web motor automatikusan konvertálja a terveket weboldalakká, amelyek teljes mértékben reszponzívak és szerkeszthetők a Maker platformon belül.

Legjobb funkciók:

A Maker integrációjával perceken belül teljesen szerkeszthető és reszponzív weboldalakká alakíthatja Figma-terveit

Szerkessze az importált elrendezéseket a Maker drag-and-drop szerkesztőjében

A rétegeket, csoportokat és elemeket ugyanabban a struktúrában tartja, mint a Figma fájlban

Korlátozások:

A felhasználók szerint a globális színek hiánya megnehezíti a fájlok testreszabását, ami negatívan hat a tervezés rugalmasságára.

Maker árak:

Az árakról érdeklődjön a Maker-nél

Maker értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 32 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Asana és Figma

az Asana segítségével

Integrálja a Figma-t az Asana-val, hogy a csapatok jobb terveket tudjanak kitalálni, létrehozni, tesztelni és szállítani, miközben az Asana-ban strukturált feladatok maradnak.

A Figma és a FigJam Asana widgetjével Asana projekteket és feladatokat hozhat be a vászonra megbeszélés céljából, és a sticky jegyzeteket Asana feladatokká alakíthatja. Ágyazza be a Figma-terveket az Asana-projektekbe, hogy valós idejű frissítéseket nyújtson és csökkentse a fájlok kezelésével járó ráfordításokat.

Legjobb funkciók:

Ágyazd be a Figma-terveket az Asana-projektekbe, és kapj valós időben frissítéseket a tervezési fájlokról az Asana-ban.

Szerkessze az Asana feladatait és tekintse meg a részletes információkat a Figma-ban, így egyszerűsítve a feladatkezelést

A Figma vagy FigJam fájlokban létrehozott Stickies-eket könnyedén konvertálhatja Asana feladatokká, így a brainstorming üléseken született ötleteket könnyebben megvalósítható tennivalókká alakíthatja.

Korlátozások:

Az Asana vagy a Figma használatát most kezdőknek nehéz lehet megtanulni

Egyes felhasználók szerint az integráció nem feltétlenül felel meg bizonyos csapatok nagyon specifikus vagy egyedi munkafolyamat-követelményeinek.

Asana árak:

Alap: Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az Asana értékesítési csapatánál.

Asana értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

10. Avocode és Figma

a Figma x Avocode segítségével

Az Avocode, egy hatékony design-to-code platform, egyszerűsíti a Figma-tervek kóddá alakítását, racionalizálja az együttműködést és biztosítja a hatékonyabb és eredményesebb munkafolyamatot.

Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy áthidalják a tervezés és a fejlesztés közötti szakadékot, megkönnyítve ezzel munkájukat.

Az Avocode és a Figma integrációja segít olyan fejlesztésre kész terveket készíteni, amelyek lehetővé teszik a tervezőknek, hogy a saját dolgukat végezzék, míg a fejlesztők hozzáférhetnek a legfrissebb fájlokhoz. A tervezés és a kódolás még soha nem volt ilyen egyszerű!

Legjobb funkciók:

Exportálja a Figma-terveket közvetlenül az Avocode-ba, ahol a fejlesztők hozzáférhetnek a tervezési eszközökhöz, kódrészleteket generálhatnak és megvizsgálhatják a tervezési elemeket.

Használja ki az Avocode pixel-tökéletes tervezési ellenőrzési funkcióit fejlesztők számára, mint például a távolságok mérése, a színkódok lekérése, valamint a betűtípusok és méretek vizsgálata.

Hozzáférés a legújabb tervezési változásokhoz az Avocode-ban az Avocode verziókezelőjével – a tervezők és fejlesztők frissítik a Figma-t

Exportálj CSS, Swift, Android XML és egyéb kódrészleteket közvetlenül az Avocode-ból

Korlátozások:

Ha a tervezési munkafolyamatában a Figma mellett más eszközöket is használ, az Avocode-dal való integráció korlátozott funkcionalitást kínál.

Az Avocode új felhasználók számára tanulási görbével járhat, különösen, ha nem ismerik a tervezési átadási és kódgeneráló eszközöket.

Avocode árak:

Az árakról érdeklődjön az Avocode-nál

Avocode értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (több mint 20 értékelés)

Készen áll a legjobb Figma-integrációk használatára, hogy felgyorsítsa tervezési munkafolyamatát?

Ez a lista tartalmazza a legjobb Figma integrációkat, amelyekkel tervezőcsapata összehangoltan dolgozhat!

A kulcs az, hogy megértsd az igényeidet, és ezeket az eszközöket zökkenőmentesen integráld a munkafolyamatodba a hatékonyabb tervezés érdekében. Miközben fontolgatod ezeket a lehetőségeket, ne feledd, hogy az igazi varázslat akkor történik, amikor olyan egységes megoldást találsz, amely egyszerűsíti a dolgokat, nem pedig bonyolítja őket. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

A ClickUp nem csupán egy integráció, hanem egy all-in-one eszköz, amely a kezdetektől a végéig racionalizálja a tervezési folyamatot. A valós idejű együttműködés, a verziókezelés és az átfogó projektmenedzsment segítségével a ClickUp új értelmet ad a tervezési munkafolyamatban elérhető lehetőségeknek.

Készen állsz arra, hogy a ClickUp segítségével új szintre emeld tervezési munkafolyamatodat?