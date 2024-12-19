A 10 legjobb Figma alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Figma a tervezési világ ékköve – a közös tervezés, a valósághű prototípus-készítés és a vektorgrafika lehetőségei miatt sok szakember számára ez az első számú választás. Az online tábláktól az előre betöltött keretekig a Figma egyszerűsíti a közös alkotási folyamatot és időt takarít meg.

Bár a Figma kétségkívül az egyik legjobb együttműködési tervezési és prototípus-készítési platform a piacon, nem az egyetlen – ráadásul vannak hibái is. Egyes felhasználók túl bonyolultnak tartják, míg mások szerint túl drága ahhoz képest, amit kínál.

Bármi is legyen az oka, hogy Figma alternatívát keres, rengeteg lehetőség áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek a tervezés terén. Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb Figma alternatívát, megvitatjuk azok előnyeit és hátrányait, és segítünk megtalálni a legjobb megoldást a tervezési munkafolyamatokhoz.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb Figma alternatíva, amelyek segítségével könnyedén tervezhetsz, együttműködhetsz és alkothatsz: ClickUp – (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek egy all-in-one projektmenedzsment és tervezési együttműködési eszközre van szükségük. ) Freehand by InVision – (Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, akik digitális táblát keresnek brainstorminghoz és együttműködéshez. ) Framer – (A legjobb interaktív animációkkal ellátott, nagy pontosságú prototípusok készítéséhez. ) UXPin – (A legjobb azoknak a tervezőknek, akiknek kódalapú prototípus-készítésre és interaktív komponensekre van szükségük. ) Sketch – (A legjobb macOS-felhasználók számára, akik professzionális vektoros UI-tervező eszközre van szükségük. ) Siter – (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik kódolás nélküli weboldal-tervező platformot keresnek. ) Moqups – (A legjobb wireframek és makettek készítéséhez, könnyen használható felülettel. ) Penpot – (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik nyílt forráskódú, több platformon használható tervezőeszközt keresnek. ) Corel Vector (Gravit Designer Pro) – (A legjobb könnyű, böngészőalapú vektorgrafikus tervezéshez. ) Lunacy – (A legjobb választás azoknak a Windows-felhasználóknak, akik ingyenes, offline funkciókkal rendelkező tervezőeszközt keresnek. )

Mi az a Figma és hogyan működik a kollaboratív tervezés?

A Figma egy népszerű tervezési platform, amely lehetővé teszi élénk tervek, prototípusok és vektoros rajzok készítését különböző célokra. Automatikus elrendezésekkel, testreszabási lehetőségekkel, automatizálási funkciókkal és integrációkkal büszkélkedhet, amelyek racionalizálják a kreatív folyamatokat.

via Figma

A csapatok gyakran a Figma együttműködési funkciói miatt választják ezt a programot, amelyek támogatják a távoli munkavégzést. A folyamat a FigJamnek köszönhetően működik, amely a Figma digitális táblája, amely brainstorminghoz, diagramok készítéséhez, ötletek megvitatásához, tervezési stratégiák kidolgozásához és megbeszélések tartásához használható.

Mindenki megkapja a saját kurzorát, ami megakadályozza a zavart és biztosítja, hogy minden mozdulatot figyelembe vegyenek. Hagyj megjegyzéseket, reagálj az ötletekre, hívj meg más csapatok tagjait, hogy csatlakozzanak, és testreszabhatod a tábláidat, hogy azok illeszkedjenek a projektjeidhez. ✨

Milyen funkciókat érdemes keresni a Figma alternatíváiban?

A piac tele van olyan alkalmazásokkal és platformokkal, amelyek kiváló Figma alternatíváknak tartják magukat. A helyes választáshoz keresd meg ezeket a jellemzőket:

Együttműködési lehetőségek : A platformnak lehetővé kell tennie a digitális táblák, jegyzetek készítését, megjegyzések hozzáadását és valós idejű szerkesztést, hogy csapata összetartson és a legkisebb tervezési változásokról is tájékozott legyen. Sablonok: Előre elkészített sablonokat kell kínálnia : Előre elkészített sablonokat kell kínálnia grafikai tervezéshez , portfóliók készítéséhez, márkairányelvek kidolgozásához , tervek felülvizsgálatához, logók testreszabásához stb. Tervezési projektmenedzsment: Az eszköznek lehetővé kell tennie a projektek feladatokra való felosztását, a felelősök és a határidők hozzáadását, a prioritások meghatározását, az előrehaladás nyomon követését és a határidők betartását. Skálázhatóság: Képesnek kell lennie támogatni vállalatod növekvő tervezési igényeit és a prototípusok létrehozásához és komplex projektek kezeléséhez szükséges kulcsfontosságú funkciókat. Testreszabás: A platformnak olyan funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan egyedi terveket készítsen, amelyek összhangban vannak a vállalat céljaival és az ügyfelek igényeivel. Tervezőeszközökre fókuszáló felhasználói felületek: A Figma alternatívájának rendelkeznie kell drag-and-drop funkcióval a tervek gyors kiegészítéséhez, affinitás-tervezővel és együttműködési eszközökkel a különböző területeken dolgozó csapatok összekapcsolásához.

A 10 legjobb Figma alternatíva és versenytárs 2025-ben

Több tucat együttműködési tervezőeszköz elemzése után kiválasztottuk a 10 legjobbat, és összefoglaltuk azok főbb jellemzőit, előnyeit és hátrányait. Nézd meg a listát, hogy megtaláld a megfelelő megoldást, és lehetővé tedd csapatodnak, hogy korlátok nélkül kifejezhesse kreativitását. 🖌️

Próbáld ki a ClickUp Whiteboards alkalmazást! Valósítsd meg ötleteidet a ClickUp Whiteboards 3. 0 segítségével!

A ClickUp egy feladat- és projektmenedzsment platform, ezért nem mindenki ismeri azokat a funkciókat, amelyek a legjobb Figma alternatívák közé sorolják. Ezek közül néhány a közös munka, a projekttervezés, a szervezés és a nyomon követés, amelyekkel kiérdemelte helyét a listán.

A platform a csapatmunkáról szól, és a tervezők kedvencével, a ClickUp Whiteboards-szal együtt érkezik. Ez a digitális vászon lehetővé teszi, hogy szabadjára engedje művészi oldalát, és együttműködjön munkatársaival a legjobb tervezési megoldások kidolgozásában. Brainstorming, megbeszélés, megjegyzések hozzáadása és ötletek összekapcsolása a gazdag szerkesztő eszköztár segítségével. Dolgozzon együtt munkatársaival valós időben, és ne hagyjon ki egyetlen frissítést sem.

Gyönyörű dizájnra van szüksége, de nem akarja a nulláról kezdeni? A ClickUp sablonok előre elkészített (de testreszabható) szakaszokkal segítik Önt céljai gyorsabb elérésében. A maximális kreatív szabadság érdekében a Whiteboard sablonok használatát javasoljuk, de a ClickUp sablonkönyvtárában több mint 1000 egyéb lehetőség közül is válogathat. Kezdje a ClickUp Design Brief Whiteboard sablonjával!

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp tervezési sablonját a projekt céljainak felvázolásához, a tervezési folyamat vizualizálásához és a tervezés optimalizálási lehetőségeinek azonosításához.

A tervezési projektmenedzsment is kihívást jelenthet, de a ClickUp segítségével ez gyerekjáték – bontsd fel a projekteket feladatokra, oszd ki azokat a kollaboránsoknak, és nézd, ahogy a terveid darabról darabra életre kelnek.

Mivel a ClickUp több mint 1000 platformmal integrálható ( beleértve a Figma-t is!), könnyedén növelheti funkcionalitását és központosíthatja folyamatait. Emellett ingyenes csomaggal (amely több kulcsfontosságú funkciót is tartalmaz) és a csapat méretétől és igényeitől függő, előnyös árazási modellel is rendelkezik.

A ClickUp legjobb funkciói

Whiteboards com beépített AI képgenerátorral, amely a ClickUp Brain technológián alapul.

Végtelen fehér táblák az egyszerű együttműködés és ötletelés érdekében

ClickUp Forms a tervezési kérések és visszajelzések gyűjtéséhez

Csevegő nézet az azonnali megbeszélésekhez

Tervezésbarát sablonok

ClickUp Dashboards a tervezési munkafolyamatok megtekintéséhez

Mobil és asztali eszközökön is elérhető.

Nagyon jól skálázható

Több mint 1000 integráció

Gyors tervezésjóváhagyáshoz szükséges ellenőrzési funkció

A ClickUp korlátai

A csapat igényeinek megfelelő testreszabás egy kis időt vehet igénybe.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Freehand by InVision

Fejleszd tervezési készségeidet az InVision Freehand segítségével – egy első osztályú vizuális együttműködési platformmal , amely biztosítja a csapatod összehangolt munkáját.

A Freehand egy intelligens vászon, amely brainstorminghoz, ötletek megvitatásához és tervezéshez alkalmas. A vászon három összetevőből áll, amelyek együttesen segítik a folyamatok racionalizálását:

Intelligens objektumok: Adatokat tartalmazó objektumok, amelyek képesek más objektumokkal interakcióba lépni a vásznon. Csatlakozók: összekapcsolják az objektumokat, és lehetővé teszik a munkafolyamatok automatizálását. Kétirányú integrációk: Lehetővé teszik a Freehand csatlakoztatását, és biztosítják, hogy a vásznon végzett változtatások ne vesszenek el.

A Freehand emellett fejlett projektmenedzsment opciókkal is büszkélkedhet: drag and drop módszerrel rendelhet fel feladatokat, csatlakozók segítségével kezelheti a kapacitást, és több nézet segítségével különböző perspektívákból figyelheti meg projektjeit.

A legfontosabb funkciók, mint a ranglista, a buzzerek és spinnerek, valamint a flip kártyák elősegítik a csapatmunkát és szórakoztatóvá teszik a munkát. 🥰

A Freehand by InVision legjobb funkciói

Intelligens vászon

Drag-and-drop tervezés

Több nézet

Csapatépítő eszközök

A Freehand by InVision korlátai

A nagy méretű vásznakon való munka lassú lehet.

A fejlett szerkesztési lehetőségek hiánya

Freehand by InVision árak

Ingyenes

Pro : 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Freehand by InVision értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

3. Framer

Vizuálisan vonzó és funkcionális weboldalakat szeretne tervezni? A Framer a legjobb választás! 💪

A Framer népszerűségének egyik oka a tervezési és elrendezési lehetőségek. Válasszon az előre beállított elrendezések közül, vagy fejezze ki kreativitását a platform szabad formájú vásznán.

Ha már dolgoztál a Figma programmal, akkor örömmel fogod venni, hogy egyszerűen másolhatod és beillesztheted a terveidet a Framer programba, és folytathatod a munkát.

Használja a Framer töréspontjait, hogy webhelye minden eszközön zökkenőmentesen működjön. A kiterjedt, kódolás nélküli pozicionálási lehetőségek lehetővé teszik a navigációs sávok, jelvények, oldalsávok és egyéb elemek testreszabását, hogy olyan webhelyet hozzon létre, amely megfelel az ügyfelek igényeinek.

Élessze meg webhelyét megjelenési és görgetési animációkkal, és testreszabhat minden elemet, hogy vonzza a látogatókat. Mivel a Framer robusztus SEO- és teljesítményfunkciókkal büszkélkedhet, sokkal több, mint egy webtervező eszköz.

Hozzon létre metaadatokat, használjon szemantikai címkéket, és nézze meg, hogyan rangsorolják webhelyét a keresőmotorok ezzel a tervezőeszközzel.

A Framer legjobb funkciói

Kódolás nélküli weboldal-készítő

Fejlett tervezési és elrendezési lehetőségek

Zökkenőmentes integráció a Figma-val

SEO és teljesítményfunkciók

A Framer korlátai

Nincs kategória-testreszabás

Esetleges hibák

A Framer árai

Ingyenes

Mini : 5 USD/hó felhasználónként

Alap : 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 30 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Framer értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

4. UXPin

A prototípus-készítés, UX és UI tervezés, vázlatkészítés és makettek terén nyújtott hatékony lehetőségeivel az UXPin a tervezőalkalmazások krémje. 🎩

Az egyik kiemelkedő funkciója az UXPin Merge, amellyel React segítségével tervezhetsz és biztosíthatod a konzisztenciát az egész felületen. Ezzel az opcióval ugyanazokat a komponenseket használhatod a tervezéshez ÉS a fejlesztéshez is – csak ki kell választanod az UI elemek forrását, és elkészítened a végtermékhez tökéletesen illeszkedő prototípusokat.

Más platformokhoz hasonlóan az UXPin is lehetővé teszi, hogy a semmiből hozzon létre tervezési rendszereket. De importálhat sablonokat a Material Designból vagy a Bootstrapról, vagy szinkronizálhat egy meglévő tervezési rendszer könyvtárat, növelve ezzel termelékenységét és racionalizálva a folyamatokat.

Ez a Figma alternatíva az együttműködést helyezi előtérbe – néhány kattintással megoszthatja munkáját másokkal, hogy visszajelzést vagy jóváhagyást kapjon, és valós időben dolgozhasson tervein.

A UXPin legjobb funkciói

Támogatja a teljes tervezési folyamatot

UXPin Merge a termékfejlesztés konzisztenciájáért

Fejlett tervezési rendszer eszközök

Együttműködésbarát

Az UXPin korlátai

Alkalmi automatikus mentési problémák a webalkalmazásban

Korlátozott dokumentáció egyes munkafolyamatok problémáira vonatkozóan

UXPin árak

Ingyenes

Haladó : 29 USD/hó szerkesztőnként

Professzionális : 69 USD/hó szerkesztőnként

Vállalat : 119 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

UXPin értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

5. Sketch

Ha macOS felhasználó vagy és funkcionális tervezési platformot keresel, akkor ne keress tovább, mint a Sketch!

A platform drag-and-drop felülettel rendelkezik, testreszabható eszköztárakkal és gyorsbillentyűkkel, Touch Bar támogatással és beépített helyesírás-ellenőrzéssel, hogy megkönnyítse a munkádat.

A Sketch eredetileg vektoros szerkesztőplatformként indult, és még mindig olyan funkciókkal büszkélkedhet, mint a rövidített matematikai operátorok és a többszörös szegélyek egyszerű szerkesztése, amelyek megkönnyítik a tervezési folyamatot.

A platform végtelen vászonnal rendelkezik, ahol csapata valós időben megbeszélheti az ötleteket. Nincs ihleted? Használd a sablonokat és a rajztáblákat kiindulási pontként!

A Smart Layout funkcióval ellátott reszponzív szimbólumok megkönnyítik a munkádat: hozz létre egy komponenst, használd újra később, és gondoskodj arról, hogy a szimbólumok automatikusan átméreteződjenek a tartalomhoz.

Valósítsd meg ötleteidet a platform prototípus-készítő eszközeivel – használd az Overlays és a dedikált felhasználói felületet, hogy teszteld terveidet, és megnézd, hogyan néznek ki Mac-en vagy iPhone-on ezzel a Figma alternatívájával.

A Sketch legjobb funkciói

MacOS-ra fejlesztve

Végtelen vászon

Több száz sablon és rajztábla

Fejlett prototípus-készítő eszközök

A Sketch korlátai

Csak macOS rendszeren érhető el.

Korlátozott plugin-lehetőségek

A Sketch árai

Standard : 10 USD/hó szerkesztőnként

Üzleti : 20 USD/hó szerkesztőnként

Csak Mac-re érvényes licenc: 120 USD/licenc

Sketch értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (750+ értékelés)

6. Siter

A Siter első ránézésre intuitív felületével tűnik ki – a képernyő bal oldalán található eszköztár segítségével egy-két kattintással több tucatnyi opcióhoz férhet hozzá.

A Siter segítségével rétegeit csoportokba rendezheti, hogy könnyebben navigálhasson. Zárja le, rejtse el és mozgassa a csoportokat, hogy megőrizze a kívánt vázlatot és elkerülje a zavart.

A platform több ezer előre elkészített ikont kínál webhelyéhez, de lehetővé teszi saját tervezési rendszerének felépítését is. Lehetőségek:

Testreszabhatja a weboldalon található linkeket és opciókat.

Vonzó díszítések hozzáadásával teheted igazán látványossá az oldalt.

A betűtípusok és színek mentése és újrafelhasználása az oldalakon az egységesség érdekében

A valós idejű együttműködésnek köszönhetően csapattagjai egységesen dolgozhatnak, még akkor is, ha nem ugyanabban a helyiségben (vagy államban, vagy kontinensen!) tartózkodnak.

Ha már elindítottad a projektedet a Figma-ban, akkor örömmel fogod hallani, hogy a Siter rendelkezik egy pluginnal, amellyel kódolás nélkül importálhatod azt.

A Siter legjobb funkciói

Ismerős, könnyen használható felület a legjobb Figma alternatívákhoz képest

A rétegeket csoportokba rendezi a hatékonyabb webdesign vagy kreatív projektek érdekében.

Támogatja a Figma importálását

Valós idejű együttműködés a csapatok között

A webhely korlátai

Korlátozott sablonválaszték

Nincs valódi ingyenes verziója, és havi díja magasabb, mint a hasonló platformoké.

Siter árak

Személyes : 12 USD/hó egy csapattag számára

Professzionális : 19 USD/hó, legfeljebb öt csapattag számára

Ügynökség: 39 USD/hó, korlátlan számú csapattag

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Webhelyek értékelései és vélemények

Trustpilot : 4,6/5 (20+ értékelés)

AlternativeTo: 5/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

7. Moqups

Mielőtt weboldalát a világ elé tárná, wireframe-eket és prototípusokat kell készítenie, hogy minden jól nézzen ki. A Moqups erre a célra ideális platform – segít vizualizálni és áttekinteni a weboldal-terveket.

A platform lehetővé teszi, hogy közvetlenül a böngészőjéből készítsen vázlatokat. A drag-and-drop felület segítségével mozgathatja az elemeket és létrehozhatja a tökéletes elrendezést.

A Moqups lenyűgöző ikonkészletek, widgetek és intelligens alakzatok könyvtárát kínálja webhelyedhez. Használd a diagramkiterjesztőket és összekötőket diagramok és folyamatábrák készítéséhez. Több száz betűtípus közül választhatsz, és a Google Fonts integráció még több lehetőséget kínál.

A platform egy online táblát tartalmaz, ahol csapata együttműködhet, fájlokat adhat hozzá, stratégiákat dolgozhat ki, visszajelzéseket adhat és kaphat, valamint vizualizálhatja projektjeit.

A Moqups legjobb funkciói

Drag-and-drop felület

Támogatja diagramok és folyamatábrák létrehozását

Online táblagép

Gazdag eszközkönyvtár

A Moqups korlátai

Nem használható offline módban.

Esetenként lassabb oldalbetöltés

Moqups árak

Ingyenes

Solo : 9 USD/hó/felhasználó

Csapat : 15 USD/hó öt felhasználói helyért

Korlátlan: 40 USD/hó korlátlan számú felhasználói helyért

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Moqups értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

8. Penpot

Nem szeretne aggódni a platformok kompatibilitása, a drága árak és a bonyolult szoftvertelepítés miatt? Ismerje meg a Penpotot, egy nyílt forráskódú, webalapú szoftvert prototípusok készítéséhez és weboldalak tervezéséhez. 😍

A Penpot skálázható vektorgrafikát (SVG) használ, így nem kell formázási problémákkal foglalkoznia. A Penpot segítségével:

Gyorsítsd fel munkafolyamataidat újrafelhasználható komponensekkel

Hozzon létre rugalmas felületeket, amelyek megfelelnek a CSS szabványoknak.

Töltsd fel a kívánt betűtípusokat a maximális testreszabhatóság érdekében

Határozza meg a kiváltókat és a műveleteket, hogy életre keltsd terveidet, szemet gyönyörködtető átmenetekkel, és használd ki a végtelen vászon előnyeit, hogy szabadjára engedhesd fantáziádat.

Ha el akarod kerülni a zavaró tényezőket, használd a Fókusz módot, hogy kiválaszd a megmunkálni kívánt elemeket, és elrejtsd a többit.

A Penpot támogatja a valós idejű együttműködést – lehetőséget kínál a prezentációk belső megosztására, megjegyzések hozzáadására, valamint objektumok és fájlok exportálására, hogy azokat külső együttműködőkkel is megoszthassa.

A Penpot legjobb funkciói

Nyílt forráskódú és webalapú

SVG alapú

Termelékenységet elősegítő fókusz mód

Kényelmes fájlmegosztási lehetőségek

A Penpot korlátai

Az interfész néha hibásan működik.

Nincs sötét mód

Penpot árak

Ingyenes

Penpot értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (10+ értékelés)

Product Hunt: 4,9/5 (több mint 80 értékelés)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

A Corel Vector, korábban Gravit Designer Pro néven ismert, egy webalapú vektorgrafikus alkalmazás. Szinte bármilyen grafikával és tervezéssel kapcsolatos projekthez használhatja, a logók készítésétől a marketinganyagokig, a tervezési makettekig és a weboldalakig.

A platform vektoros szerkesztési lehetőségeiről ismert. Készíts geometriai alakzatokat könnyedén az intelligens alakzat-primitívek és a mágikus vezérlőpontok segítségével. Használd a Toll, Kés, Bezigon és Lasso eszközöket a vektoros útvonalak manipulálásához. Használd az élő sarkokat és a szabadkézi vektoros eszközöket a végső tervezési kontroll érdekében.

Az intuitív felület mellett érdemes megemlíteni, hogy ezzel az eszközzel online és offline is dolgozhatsz.

Gazdag színpalettájával, több mint 35 élő, nem destruktív effektjével és beállításával, valamint kiterjedt fájlformátum-támogatásával a Corel Vector segít új magasságokba emelni a tervezést.

A Corel Vector legjobb funkciói

Online és offline mód

Intuitív felület

Több mint 35 élő, nem destruktív effekt és beállítás

Hatékony vektormanipulációs lehetőségek

A Corel Vector korlátai

Nincs ingyenes csomag

Nem mindenkinek tetszettek a márkanévváltás utáni változtatások.

Corel Vector árak

69,99 USD/év

Corel Vector értékelések és vélemények

AlternativeTo: 3. 2/5 (20+ értékelés)

10. Lunacy

Ha AI-alapú tervezőalkalmazást keresel fejlett opciókkal, akkor a Lunacy-tól meg fogsz őrülni (szójáték szándékkal)!

A platform olyan lehetőségeket kínál, amelyeket egy minőségi együttműködési tervezőalkalmazástól elvárhat: valós idejű együttműködés, megjegyzések hozzáadása, színváltozók és egyszerű prototípus-készítés.

A Lunacy azonban még egy lépéssel tovább megy, és néhány exkluzív opciót is kínál. Gazdag beépített grafikus könyvtárat kapsz, amely több mint 1 000 000 ikon, 70 000 illusztráció és 140 000 fotó található – biztosan találsz valamit, ami neked megfelel.

Használhatja a rutinmunkát megkönnyítő eszközöket is, amelyek időt takarítanak meg azáltal, hogy elvégzik az ismétlődő feladatokat. Próbálja ki az AI Background Remover, az Avatar Generator és az AI Upscaler alkalmazásokat, és bízza rájuk a monoton munkát.

Használja az intelligens rétegfát, hogy letiltsa a nem látható rétegeket, automatikusan beállítsa az alakzatok színeit, és automatikusan frissítse a generált tartalmat!

A Lunacy legjobb funkciói

Kiterjedt beépített grafikus könyvtár

Rutin gyilkosok

Intelligens rétegfa

A generált tartalom automatikus frissítése

A Lunacy korlátai

Egyes felhasználók említik, hogy időnként kijelentkeznek a rendszerből.

Több kiterjesztés is jól jönne

Lunacy árak

Ingyenes

Lunacy értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Fejleszd tervezési készségeidet a megfelelő Figma alternatívákkal

A felsorolt Figma alternatívák lehetővé teszik, hogy szabadjára engedje kreativitását a weboldalak, alkalmazások, logók és egyéb kreatív termékek tervezéséhez szükséges hatékony funkciók segítségével.

Ha olyan platformot keresel, amely támogatja a kreatív együttműködést és robusztus tervezési projektmenedzsment lehetőségeket kínál, javasoljuk, hogy regisztrálj a ClickUp-ra!