ClickUp AI és Notion AI: melyik AI eszköz a legjobb?

2024-ben az AI mindenütt jelen van. A ClickUp és a Notion, a munkafolyamatok racionalizálására és a termelékenység javítására tervezett vezető projektmenedzsment eszközök, ma már AI-vel vannak felszerelve. Az AI-asszisztens segítségével néhány egyszerű utasítással kezelheti a projekt határidőit, feladatokkal kapcsolatos teendőit és létrehozhat tartalmakat.

Az új AI funkciók azonban csak megnehezítették a választást ezek között a hatékony eszközök között. Itt összehasonlítjuk a ClickUp AI és a Notion AI legjobb funkcióit. Megvizsgáljuk az előnyöket és az árakat, és megértjük, hogy az AI hozzáadása hogyan javítja jelentősen ezeknek a termelékenységi alkalmazásoknak a hatékonyságát. 💪

Mi az a ClickUp AI?

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen irányítópultról több dolgot is elvégezzen. Egyetlen munkaterületen ötleteket gyűjthet, dokumentumokat hozhat létre és kezelhet, projekteket követhet nyomon, javíthatja a csapat termelékenységét és még sok minden mást tehet.

A ClickUp AI hozzáadása csak még hatékonyabbá teszi ezt az eszközt, amely a világ első neurális hálózatát biztosítja, összekapcsolva a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a vállalat összes tudását az AI erejével: ClickUp Brain. 🧠

Használja a ClickUp AI Writer alkalmazást, hogy gyorsabban írjon és finomítsa szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket

A ClickUp AI, más néven ClickUp Brain, túlmutat az egyszerű automatizáláson, és olyan beszélgetésalapú, kontextusfüggő AI-élményt kínál, amely megérti az Ön igényeit és alkalmazkodik az Ön konkrét szerepéhez a projektben. Ez segít Önnek a munka racionalizálásában, az ismétlődő feladatok automatizálásában és a példátlan termelékenység élvezetében.

A ClickUp Brain funkciói

1. funkció: Írj jobban az AI segítségével

A gyorsan változó környezet egyik legnagyobb kihívása az, hogy átgondolt és hatékony e-maileket, dokumentumokat vagy egyéb kommunikációt tudjunk írni. A ClickUp Brain AI asszisztensével búcsút inthetsz az írói blokknak.

A ClickUp Brain használatával blogbejegyzést generálhat vagy bármilyen tartalom első vázlatát elkészítheti AI-parancsok segítségével

Csak mondd el a ClickUp Brain AI Writer for Work eszközének, mit kell elvégezni, és az a te stílusodban fog írni, így a következő lehetőségek állnak rendelkezésedre:

Tökéletesítsd írásodat egy integrált írási asszisztens segítségével dokumentumaid, e-mailjeid és jegyzeteidhez.

A beépített helyesírás-ellenőrzővel automatikusan kijavíthatja a dokumentumok és feladatok helyesírási hibáit.

Írj gyors válaszokat üzenetekre rövidítve, és az AI tökéletes hangnemben fogja megfogalmazni az üzenetedet.

Egyszerű szöveges utasításokkal hozhatsz létre gazdag adatokkal rendelkező táblázatokat.

Sablonok generálása feladatokhoz, dokumentumokhoz és projektekhez azonnal, bármilyen felhasználási esethez

Írj automatikusan átiratokat úgy, hogy a hangot és a videót szöveggé alakítod, és azonnal készíts jegyzeteket a megbeszélésekről.

Az eszköztárból gyorsan létrehozhatsz AI által generált feladatot vagy dokumentumot.

A ClickUp AI segítségével lefordíthatja és lokalizálhatja tartalmát!

2. funkció: Gyors válaszok az AI segítségével

A ClickUp Brain azonnal pontos és kontextusba ágyazott válaszokat ad a ClickUp-on belüli és ahhoz kapcsolódó munkáddal kapcsolatos kérdésekre – dokumentumok, projektek, feladatok, wikik és még sok más. Nincs több időpazarlás az információk keresésével, csak kérdezd meg a Brain-t.

3. funkció: Projektek kezelése AI segítségével

A ClickUp Brain AI Project Manager automatizálja az ismétlődő feladatokat, nyomon követi a projekt előrehaladását, racionalizálja a projektmenedzsment folyamatokat, és biztosítja, hogy a csapatok mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

Készítsen összefoglalót a feladatok előrehaladásáról egy meghatározott napok számú időszakra vonatkozóan, hogy gyorsan áttekintse a frissítéseket, a teendőket és a szűk keresztmetszeteket a ClickUp AI Project Manager segítségével.

A következőkre használhatja a funkcióit:

Egyszerűsítse a projekt ütemtervét az AI segítségével, hogy kezelni tudja projektcéljait és kritikus mérföldköveit. A ClickUp Brain reális ütemtervet javasol és függőségeket rendel a feladatokhoz, biztosítva a zökkenőmentes és hatékony munkafolyamatot.

Automatikusan generálja projektjei előrehaladásának frissítéseit, kiemelve a legfontosabb mérföldköveket és javítva csapata feladatkezelését.

Gondold át projekted elképzeléseit és céljait, és a ClickUp AI a bevált gyakorlatok ismerete alapján egy világos és tömör projektleírást készít, amelynek köszönhetően mindenki a kezdetektől fogva egy irányba haladhat.

Könnyedén hozhatsz létre személyes és csapat stand-upokat másodpercek alatt, elősegítve a csapatmunka hatékonyságát és időt takarítva meg stratégiai feladatokra.

A feladatok és alfeladatok leírásával automatikusan létrehozhatók; a ClickUp Brain természetes nyelvfeldolgozási funkciója elvégzi a többit. Feladatokat rendel hozzájuk, javaslatot tesz a megfelelő csapattagokra és ideális határidőkre, valamint a projekt sürgőssége alapján rangsorolja őket. Ki szeretne mesterséges intelligenciával rendelkező projektmenedzsert?

A ClickUp Brain árai

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 dollár/hó/felhasználó

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

Mi az a Notion AI?

A Notion egy összekapcsolt munkaterület és termelékenységi alkalmazás, amely segít jegyzetek szervezésében, feladatok vagy projektek kezelésében, wikik létrehozásában és dokumentumok készítésében egy alkalmazáson belül. A Google Docs és a Dropbox alkalmazások helyettesítésére fejlesztették ki, és a Notion felhasználóbarát felületének köszönhetően népszerű.

Összefoglaló generálás a Notion segítségével

A Notion AI a Notion AI-alapú chatbot eszköze, amelyet a Notion platform és más Notion integrációk kiegészítőjeként kínálnak. Segít a felhasználóknak olyan feladatokban, mint alapvető kérdések megválaszolása, tartalom létrehozása, tippek írása, nyelvfordítás stb.

A Notion AI automatizálási funkciókat is kínál, amelyek segítségével egyszerűsítheti a rutin feladatokat, segíthet a tartalomkészítésben és nyomon követheti több projektet.

Olvassa el még: Notion AI alternatívák

A Notion AI funkciói

1. funkció: Írj jobban az AI segítségével

Csiszolja írási készségeit a Notion AI írási asszisztensével. A program ellenőrzi a nyelvtant és a helyesírást, szinonimákat és antonimákat javasol a szókincs bővítéséhez, valamint összefoglalja a hosszú szövegeket a jobb érthetőség érdekében.

Szerkessze dokumentumai, ajánlatai, e-mailjei stb. hangvételét és hangnemét, és fordítsa le őket japánra, németre, spanyolra stb.

2. funkció: Gyors válaszok az AI segítségével

Ha segítségre van szüksége egy dokumentum, feladat, projekt vagy wiki megtalálásában, csak kérdezze meg a Notion AI-t. Mivel a Notion AI át tudja kutatni az összes dokumentumot és eszközt a Notion munkaterületén belül, segíthet Önnek a következőkben:

Problémák elhárítása vagy segítség kérése egy adott feladathoz

Kérdezzen a megbeszélésről, készítsen jegyzeteket és teendőket, vagy keresse meg a szükséges információkat.

Több száz elem TLDR-összefoglalóját generálhatja egyszerre

3. funkció: Projektek kezelése AI segítségével

A Notion AI túlmutat az egyszerű feladatkezelésen és automatizáláson, és segít néhány konkrét feladat elvégzésében a projektjeiben:

Töltse ki automatikusan a projektek, feladatok, dokumentumok vagy táblázatok adatait másodpercek alatt

Magyarázza el a technikai szakzsargont vagy a bonyolult fogalmakat

Tartalomgenerátor a Notion AI segítségével

A Notion AI árai

Notion AI: Hozzáadhatja munkaterületéhez havi 8 dollárért felhasználónként.

Ingyenes csomag

Plusz: 8 dollár havonta felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI és ClickUp AI: funkciók összehasonlítása

Mind a ClickUp, mind a Notion kiváló választás, mint teljes körű termelékenységi eszköz.

A Notion felhasználói nagyra értékelik a Notion AI együttműködési képességeit és alapvető funkcióit, amelyekkel egyszerű feladatok automatizálhatók, és amelyek segítségével a program asszisztensként használható az általános projektmenedzsment feladatokhoz.

Ha azonban a ClickUp és a Notion AI funkcióit hasonlítjuk össze, különösen a projektmenedzsment terén, a ClickUp AI erőteljesebb funkciókat kínál, amelyek ideálisak a legtöbb üzleti helyzetben.

A ClickUp kiemelkedő AI funkciói

A ClickUp Brain olyan fejlett funkciókat kínál, mint:

Mesterséges intelligenciával épített automatizálás természetes nyelv használatával a feladatkezeléshez

AI-projektösszefoglalók, állapotfrissítések és teendők

AI által generált sablonok minden csapat és különböző felhasználási esetek számára

AI-alapú írási és átírási asszisztens

A ClickUp AI eszköze az a segéd, amire szüksége van a projektjei gyorsított lebonyolításához. Ezenkívül a ClickUp Brain minden szerepkörhöz és felhasználási esethez egyedi módon lett kialakítva. Ez segít Önnek személyre szabott funkciókhoz jutni, amelyekkel növelheti a termelékenységet, jobban írhat és hatékonyabbá teheti a kommunikációt, így ez az ideális AI-alapú feladatkezelési megoldás.

A Notion kiemelkedő AI funkciói

A Notion felhasználóbarát felülete és együttműködési funkciói ideálisak a legtöbb időkövetési, feladat- és projektmenedzsment igényhez. De a Notion AI konkrét segítséget is nyújthat Önnek, például:

AI által generált ötletek és vázlatok blogbejegyzésekhez, marketing szövegekhez stb.

AI-alapú dokumentumszerkesztő és korrektúrafunkciók

Fejlett keresési funkciók AI használatával, hogy információkat találjon a Notion munkaterületén

Olvassa el még: A ClickUp és a Notion összehasonlítása projektmenedzsment eszközként

ClickUp AI és Notion AI összehasonlítása a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit mondanak az emberek a Notion AI és a ClickUp AI kérdéséről, valamint más AI-alapú projektmenedzsment eszközökről.

A ClickUp AI esetében pozitív értékeléseket kapott olyan funkciók, mint az írási asszisztens, a beépített helyesírás-ellenőrző, az AI gyorsválaszok, a kontextusfüggő kérdések és válaszok, az AI összefoglaló és a haladás egyéni mezők, és még sok más. Egy felhasználó szerint: „Összességében jó tapasztalataim vannak a ClickUp-pal, de azt kell mondanom, hogy az új AI eszköz/funkció nagyon-nagyon ügyes. Határozottan látom, hogy ez segít a csapatomnak a feladatok gyors létrehozásában és elvégzésében.”

A Notion AI írási asszisztensével, automatikus űrlapkitöltő funkciójával és táblázati opciójával sok előnnyel rendelkezik. Ugyanakkor, bár gazdag funkciókkal rendelkezik, nem összpontosít olyan konkrét problémák megoldására, mint a ClickUp AI, ezért a legtöbb felhasználó nem biztos a hatékonyságában.

Egy felhasználó szerint: „Meh, úgy tűnik, csak egy trendet követnek. Remélem, nem veszítik el a fókuszt arról, hogy mi működik és mi nem. A Notion-t nagyon hasznosnak találom, de látom, hogy az Evernote útját járja – folyamatosan új funkciókat vezetnek be, csak azért, mert lehet. Tudod, nem kell folyamatosan új funkciókat készíteni csak azért, mert lehet. Az emberek szívesen fizetnek egy termék hosszú élettartamáért és stabilitásáért.”

Egy másik Redditor így nyilatkozott a Notion AI-ról: „Most mondtam fel az AI előfizetésemet; a megjelenése óta használtam. Személy szerint már nem találtam olyan hasznosnak, főleg helyesírás-ellenőrzésre és hangnemváltásra használtam.”

Kapcsolódó: A dokumentumok verziókezelésének fontossága

Melyik AI eszköz a legjobb?

Ebben a óriások csatájában a győztes a ClickUp Brain. 🏆

Mint látható, mindkét eszköz kiváló funkciókat kínál, de a ClickUp Brain kiemelkedik a fejlett automatizálási és projektmenedzsment képességeivel.

Míg a Notion hatékonyan használja az AI-t alapvető tartalomíráshoz, fordításhoz és AI-segítséghez, a ClickUp AI még fejlettebb feladatok elvégzésére is képes, például projektütemtervek, összefoglalók és feladatok létrehozására AI-segítségével.

Ez egy ideális ChatGPT alternatíva, amely több funkcióval rendelkezik, mint a csevegésalapú AI eszköz.

Fordítson bármilyen dokumentumot vagy tartalmat más nyelvre a ClickUp AI segítségével

És az AI nem az egyetlen ok, amiért a ClickUp-ot érdemes választani. Ha összehasonlítjuk a Notion és a ClickUp projektmenedzsment funkcióit, a ClickUp felhasználói fejlett jelentéskészítési és gazdag funkciókészletet kapnak a feladatok elvégzéséhez. Ez olyan funkciókat is tartalmaz, amelyeket csak a fizetős Notion árazási tervezet kínál, például:

Élő dokumentumok közös szerkesztése

Dokumentumok és feladatok közötti kapcsolatok

Adathierarchia

Időkövetés és becslések

Valós idejű csevegés

Gantt-diagramok

Gondolattérképek

A ClickUp skálázhatósága egyéni felhasználók és nagy csapatok számára is megfelelő, míg rugalmas árazási struktúrája különböző költségvetésekhez is alkalmazkodik. Ha olyan sokoldalú AI eszközt keresel, amely hatékony projektmenedzsmentet támogat, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja az íráskészségedet, akkor érdemes megismerkedned a ClickUp Brain-nel.

Készen állsz, hogy meggyőződj róla? Teszteld az AI funkciókat még ma egy ingyenes próba verzióval, és próbáld ki a ClickUp-ot még ma!