A munkaterhelés megoldása: a ClickUp marketingért felelős alelnöke a munka jövőjéről

A munkaterhelés a mai munkahelyeken a termelékenység, az innováció és a morál csendes gyilkosa, amelynek gyökerei gyakran a nem összekapcsolt eszközökben és folyamatokban rejlenek. Én magam is átéltem, átvészelve, és – ami a legfontosabb – megtanultam, hogyan kell ellene küzdeni. Ebben a cikkben szeretném megosztani a munkaterheléssel kapcsolatos tapasztalataimat, a feltárt rejtett költségeket, és azt, hogy miért hiszem, hogy a munka jövője az egységes munkaterületeken és az emberek számára valóban működő mesterséges intelligencián múlik.

Mi az a munkaterhelés? Személyes véleményem

Amikor elkezdtem vezetni a B2B marketing és értékesítési fejlesztési csapatokat, azt hittem, hogy a legnagyobb kihívás egyszerűen a költségek kezelése – annak biztosítása, hogy ne költsünk túl sokat az eszközökre. Az évek során azonban rájöttem, hogy a valódi probléma sokkal mélyebb és alattomosabb.

Ami valójában problémát jelentett számomra, az a munkaterhelés volt – amit ma úgy definiálok, mint a munka túl sok, egymástól független eszköz, rendszer és folyamat közötti felaprózódását. Ez akkor fordul elő, amikor a csapatok platformok között váltanak, elveszítik a kontextust, és több időt töltenek egymás tájékoztatásával, mint a munka elvégzésével.

A termelékenységre gyakorolt hatás tagadhatatlan volt. A csapatok lelassultak, párhuzamos munkát végeztek, és több időt töltöttek az összehangolással, mint a végrehajtással. Az információk szétszórtak voltak, az együttműködés fragmentálttá vált, és a projektek még el sem indultak, máris elvesztették lendületüket.

A túlterjedés négy arca

1. Alkalmazások elszaporodása

Nekem itt kezdődött minden. Emlékszem, hogy amikor új pozícióba kerültem, rájöttem, hogy a csapatunk tucatnyi különböző eszközt használt, amelyek közül sok ugyanazt a funkciót látta el, vagy ami még rosszabb, egyáltalán nem tett semmit. Pénzt fizettünk olyan eszközökért, amelyeket soha nem használtunk, és a pénzügyi igazgató (jogosan) frusztrált volt. De a költségek nem csak pénzügyi jellegűek voltak. Az integráció hiánya a munka széttagoltságához és az összehangoltság elvesztéséhez vezetett – a munka terjeszkedésének klasszikus jeleihez.

2. Kontextus túlterjedése

Ez volt a legnehezebb számomra, mint vezetőnek. Megpróbáltam tisztán látni, min dolgoznak a csapataim, de rájöttem, hogy az információk szétszórtan találhatók a Google Docs-ban, a Slack-ben, az e-mailek között és a projektmenedzsment eszközökben. Nem volt egyetlen megbízható forrás. Folyamatosan „össze kellett raknom” a történetet – ez volt a következménye a fragmentált eszközöknek, amelyek tervezésüknél fogva nem voltak összehangoltak. Elvesztettem a rálátást, és a csapataim elvesztették a legjobb munkavégzéshez szükséges kontextust.

3. Folyamatok elszaporodása

Láttam, hogy ez még a legjobb csapatokat is tönkreteszi. Ha minden csoport a saját eszközeit és munkafolyamatait használja, akkor nincs egységes folyamat. Láttam, ahogy a csapatok megpróbálták összerakni a folyamataikat, de ez csak hatékonyságcsökkenéshez, zavarhoz és elszalasztott együttműködési lehetőségekhez vezetett. Ez egy tökéletes példa arra, mi okozza a munka terjeszkedését: szigetelt eszközök, összehangolatlan csapatok és elhamarkodott döntések.

4. AI-terjedés

Ez a legújabb – és leggyorsabban növekvő – kihívás. Az AI bevezetésének rohanásában láttam olyan szervezeteket (beleértve a sajátomat is), amelyek apró problémákat megoldó, de a nagyobb képhez nem kapcsolódó AI-eszközökből álló patchwork-ot gyűjtöttek össze. Ezek az eszközök gyorsan polcra kerülnek, akárcsak az őket megelőző SaaS-eszközök. Sőt, ha az AI nem integrálódik a valós kontextusba, akkor rossz eredményeket hoz és aláássa a bizalmat – ez egy rejtett költség, amelyet a legtöbb csapat csak akkor ismer fel, amikor a bevezetés visszaesik.

A rejtett költségek: amit a legtöbb vezető nem vesz észre

A ClickUp felmérése az AI elterjedtségéről: a munkavállalók véleménye az AI eszközök konszolidációjáról

Régebben azt hittem, hogy a munkaterhelés növekedésének fő költsége a költségvetés egyik tétele. De a valódi költségek rejtve vannak, mint a jéghegy a víz alatt.

Morál és innováció

Ha az emberek nem ismerik a kontextust, elszigeteltnek és elkülönültnek érzik magukat. Láttam már, hogy a legjobb teljesítményt nyújtó munkatársak „brutális erővel” próbálják megszerezni a szükséges információkat – extra megbeszéléseket szerveznek, kollégákat keresnek fel, és összerakják a részleteket. De nem mindenki képes erre, és még azoknak is kimerítő, akik képesek rá.

Ha mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy megértse, mi történik, akkor a morál és az innováció is javulni fog. Ellenkező esetben mindenki potenciálját korlátozzuk.

A termelékenység csökkenése

Egy statisztika, ami megragadott: az átlagos tudásmunkás naponta közel 1200-szor vált alkalmazások és weboldalak között, és heti több mint négy órát tölt azzal, hogy újraorientálja magát. Saját szememmel láttam, ahogy az emberek másolnak és beillesztenek, duplikálják a munkát, és hetente órákat veszítenek el a „kettős munkával” – egyfajta digitális térbeli eltéréssel az információ és a végrehajtás között. Ez nem csak hatékonytalan, hanem demoralizáló is.

A kontextus nélküli mesterséges intelligencia haszontalan

Sok AI-projektet láttam már kudarcba fulladni, mert hiányzott belőlük a kontextus – különösen a gyorsan változó technológiai vállalatoknál, ahol a csapatok a pontosságra és az egyértelműségre támaszkodnak. Ha az AI nem ismeri a márka irányelveit, az értékesítési módszertant vagy az üzleti tevékenység finomságait, akkor csak zajt generál. És ha az emberek egyszer elveszítik a bizalmukat az AI-ban, akkor annak elfogadottsága zuhanórepülésbe kezd.

Hogyan oldom meg a munkaterhelés elszaporodását a ClickUpnál

Konvergencia: az egységes munkaterület ereje

A ClickUp összefogja az összes különböző alkalmazásában található információkat.

Számomra az volt a nagy áttörés, amikor rájöttem, hogy a konvergencia – az alkalmazások, folyamatok, emberek, tudás és mesterséges intelligencia egy helyen történő összevonása – mindent megváltoztat. A ClickUpnál olyan munkaterületet építünk, ahol a kontextus nem vész el, a folyamatok le vannak térképezve, és a mesterséges intelligencia valóban integrálva van.

A munka elszóródása gyakran szétszórt jegyzetekkel és félig emlékezetes ötletekkel kezdődik, amelyek soha nem kerülnek vissza a nyilvántartási rendszerbe. Ezért használjuk a ClickUp Brain Max olyan funkcióit, mint a Talk to Text (Beszéd-szöveggé ) – ez a funkció áthidalja ezt a szakadékot azzal, hogy rögzíti a gondolatokat abban a pillanatban, amikor felmerülnek, és közvetlenül feladatokká, dokumentumokká vagy emlékeztetőkké alakítja őket – nincs gépelés, nincs kontextuskeresés – csak zökkenőmentes tudásrögzítés, amely előreviszi a munkát.

A Brain natív beágyazottságának köszönhetően nem csak a munkám konvergenciáját látom, hanem az abba szőtt intelligenciát is. Szüksége van egy rövid összefoglalóra, egy dokumentum összefoglalására vagy egy munkafolyamat automatizálására? Mindez ugyanazon a rendszeren belül történik, ahol a munka is zajlik. A ClickUp Brain segít a felhasználóknak a munka racionalizálásában azáltal, hogy összefoglalja a beszélgetéseket, feladatokat hoz létre és tartalmat generál – mindezt egy integrált, modern munkaterületen belül.

Személyes anekdota: Az AI jegyzetelő

Számomra az egyik leginkább átalakító eszköz a ClickUp AI Notetaker volt . Nem tudok minden megbeszélésen részt venni, de az AI Notetaker segítségével nem is kell. Rögzíti a megbeszélést, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és megosztja a kontextust mindenkivel, akinek szüksége van rá. Emlékszem, hogy egyszer lemaradtam egy fontos termékmegbeszélésről, és mint sokan mások, akik alkalmazkodtak a távmunkához, egyszerűen átnéztem az AI által generált összefoglalót, ahelyett, hogy jegyzeteket vagy összefoglalót kerestem volna. Így azonnal felzárkóztam, és késedelem nélkül tudtam döntéseket hozni.

A tudás dokumentálása és megosztása

Saját bőrömön tapasztaltam, hogy a legértékesebb kontextus gyakran az emberek fejében reked. Arra ösztönzöm a csapataimat – és magamat is –, hogy szánjanak 20 percet a dolgok leírására. Ez nem könnyű, de elengedhetetlen. Amikor dokumentáljuk a tanulságainkat, folyamatainkat és betekintéseinket, mindenki számára hasznos közös adattárat hozunk létre.

Vezetői tanulságok: amit minden vezetőnek elmondok

1. Térképezze fel folyamatait

Amit nem térképeztél fel, azt nem tudod automatizálni. Szánj időt arra, hogy dokumentáld, hogyan zajlik a munka, majd keress módszereket a racionalizálásra és az automatizálásra.

2. A kontextus fontossága

Könnyítse meg az emberek (és az AI) számára a szükséges információkhoz való hozzáférést. Központosítsa a tudást, szabványosítsa a dokumentációt és bontsa le a szilárd struktúrákat.

3. Gondosan integrálja a mesterséges intelligenciát

Ne hajszoljon csillogó tárgyakat. Fektessen be olyan mesterséges intelligenciába, amely mélyen integrálódik a munkafolyamatokba és a kontextusba, ne csak egy újabb pontszerű megoldásba.

Emellett, hogy az AI-t a legjobban kihasználhassuk, fontos olyan eszközöket választani, amelyek alkalmazkodnak a csapatunk igényeihez és munkafolyamataikhoz. A ClickUp Brain segítségével nagy nyelvi modellek (LLM-ek) között válthatunk, hogy személyre szabhassuk az AI-élményünket. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy az általunk használt AI ne csak egy általános megoldás legyen, hanem az egyedi körülményeinkhez és céljainkhoz igazodó.

Váltson LLM-eket a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa mesterséges intelligencia élményét.

4. Vezesse a kulturális változást

A átalakulás nem csak technikai, hanem kulturális is. Mutassa meg a kívánt viselkedésmintákat: átláthatóság, dokumentáció és változásra való hajlandóság.

A munka jövője: az én elképzelésem

Úgy gondolom, hogy a jövő azoknak a szervezeteknek tartozik, amelyek képesek megoldani a túlterjedés problémáját – nem csak a költségek csökkentésével, hanem a világosság, az együttműködés és a folyamatos fejlesztés kultúrájának kiépítésével. Az integrált mesterséges intelligencia, az egységes munkaterületek és a kontextusra való folyamatos összpontosítás lehetővé teszi az emberek számára, hogy a legjobb, legkreatívabb munkájukat végezzék. Ez a konvergens mesterséges intelligencia munkaterület ereje – nem csak az eszközök összevonása, hanem a munka újjáépítése egyetlen, intelligens platform köré.

A vízió egyszerű: megszabadítani az embereket a monoton feladatoktól, kontextussal felruházni őket, és hagyni, hogy az igazán fontos dolgokra koncentráljanak. Így maradhatunk versenyképesek a gyorsan változó világban.

A munkaterhelés nem oldódik meg magától. Lassítja a csapatokat, elhomályosítja a stratégiát, és többet költenek, mint amennyit nyomon lehet követni. Ideje egyértelműen vezetni – kezdje azzal, hogy kipróbálja az általunk kifejlesztett megoldást.

