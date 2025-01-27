A 10 legjobb nyelvtani ellenőrző eszköz a szerkesztéshez 2025-ben

Még a legmeggyőzőbb írás is elveszítheti fényét, ha nyelvtani vagy írásjel-hibát talál benne. Az írók, szerkesztők és tartalomkezelők folyamatosan keresik az írási eszközök Szent Grálját, amely megvédheti őket ezektől a buktatóktól.

A rossz nyelvtanú vagy helyesírási hibákkal teli tartalmak közzététele nemcsak a hitelességét, hanem az üzleti lehetőségeit is ronthatja. Ilyen esetben a nyelvtani ellenőrző eszközök a írásos szövegek névtelen hőseivé váltak, amelyek célja a próza tökéletesítésére.

Akár regényt ír, blogbejegyzést finomít, vagy üzleti ajánlatot készít, a megfelelő nyelvtani ellenőrző eszköz elengedhetetlen segítője lehet a hibátlan tartalom megalkotásában.

A legjobb nyelvtani ellenőrző segít elkerülni a hibákat, és elősegíti a világos és pontos írásmód elérését. Íme, mit érdemes figyelembe venni, amikor eszközöket választ magának vagy vállalkozásának:

A hibák javításának pontossága: Keressen olyan eszközöket, amelyek kiválóan azonosítják és javítják a nyelvtani hibákat, helyesírási hibákat, központozási hibákat és a gyakran összetévesztett szavakat. A legjobb nyelvtani ellenőrző eszköz minimálisra csökkenti a hibák számát.

Átfogó lefedettség: Válasszon olyan nyelvtani ellenőrzőt, amely az alapvető helyesírási és nyelvtani hibákon túlmenően olyan fejlett funkciókat is tartalmaz, mint az alany-ige egyeztetés, az írásjelek szabályai, a szóválasztás és a komplex mondatszerkezetek.

Platformok közötti sokoldalúság: Az ideális eszköz zökkenőmentesen integrálódik különböző alkalmazásokba, a Microsoft Wordtól és a Google Docs-tól a böngészőkig, kiterjesztések révén, így biztosítva a hibamentes írást, bárhol is készíted a tartalmadat.

AI írási segítség: A fejlett nyelvtani ellenőrzők AI-t alkalmaznak, hogy nyelvtani javaslatokat, lektorálást, szókincs-bővítést és akár átfogalmazási eszközöket is kínáljanak, így írása világosabbá és vonzóbbá válik.

Plagizálás észlelése : A legjobb online nyelvtani ellenőrző eszközök plágiumellenőrző funkcióval is rendelkeznek, amely segít biztosítani az eredetiséget és elkerülni a duplikált tartalmakat.

Nyelvváltozatok támogatása: A globális közönségnek szóló szövegeket író professzionális írók számára előnyös lehet a különböző angol nyelvváltozatokat (amerikai, brit, kanadai, ausztrál) támogató nyelvtani ellenőrző eszközök használata.

Felhasználóbarát élmény: Keressen egy könnyen használható nyelvtani ellenőrzőt, legyen az egy ingyenes verzió alkalmi írók számára, vagy egy prémium verzió fejlettebb funkciókkal professzionális írók és szerkesztők számára.

További tanulási források: A legjobb nyelvtani ellenőrző eszközök visszajelzéseket is nyújtanak, amelyek idővel segítenek javítani íráskészségét, beleértve az angol nyelvtani szabályok magyarázatát és javaslatokat a gyakori hibák, például a passzív hangnem vagy a furcsa mondatok elkerülésére.

Számos online alkalmazás ígéri, hogy tökéletesíti a prózáját, de a kérdés nem csak az, hogy melyek állnak rendelkezésre, hanem hogy melyek a leghatékonyabbak és legpontosabbak. Íme a 10 legjobb nyelvtani ellenőrző eszköz, amelyet 2024-ben használhat, hogy írása ne csak hibamentes legyen, hanem a lehető legjobban csiszolt is.

1. ClickUp

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő írási asszisztense segít gyorsabban írni és nyelvtanilag tökéletesíteni a tartalmat.

A ClickUp, amely hagyományosan projektmenedzsment képességeiről ismert, nyelvtani ellenőrzést és írásjavítást is lehetővé tesz olyan funkciókkal, amelyek professzionális írók, tartalomkezelők és bárki számára alkalmasak, akinek pontos tartalomra van szüksége.

Azok számára, akik hatékonyan szeretnék kezelni projektjeiket, miközben írásbeli kifejezőkészségüket is fejleszteni szeretnék, a ClickUp egy vonzó, kettős funkciójú eszközt kínál. A Grammarly-vel való integrálhatósága és beépített, mesterséges intelligencián alapuló javaslatai miatt értékes eszköz a hibátlan és kifinomult írásbeli kifejezőkészség biztosításához.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain : Használja ki a ClickUp Brain átírási és nyelvtani ellenőrzési funkcióit anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania. Használja ki a ClickUp Brain átírási és nyelvtani ellenőrzési funkcióit anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

A ClickUp 3. 0 tartalmaz egy AI-alapú írási asszisztenst

ClickUp Docs : A dokumentumokban található nyelvtani hibák, helyesírási hibák és központozási hibák azonosítása és javítása. A dokumentumokban található nyelvtani hibák, helyesírási hibák és központozási hibák azonosítása és javítása.

ClickUp AI tartalomszerkesztés a Docs-ban

Grammarly integráció: Javítsd írásod minőségét a Grammarly által támogatott javaslatokkal, amelyekkel számos írásbeli hibát kijavíthatsz.

ClickUp 3. 0 Alkalmazások és integrációk egyszerűsítve

Sokoldalú platformintegráció: Zökkenőmentesen dolgozzon különböző platformokon, beleértve a Microsoft Wordot és a Google Docs-ot is.

A ClickUp korlátai

Néhány fejlett nyelvtani és stilisztikai javaslat csak fizetős csomagokban érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollár felár ellenében minden munkaterületi tag számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Grammarly

A Grammarly az ingyenes nyelvtani ellenőrző eszközök élvonalában áll, és átfogó funkciókat kínál, amelyekkel minden írás tökéletesre csiszolható. A Grammarly fejlett nyelvtani, írásjel-hibajavító és stílusellenőrző képességeiről ismert, és széles közönséget szolgál ki, a diákoktól a hivatásos írókig.

A Grammarly legjobb funkciói

A fejlett nyelvtani ellenőrzővel számos nyelvtani hibát felismerhet.

Javítson ki minden típusú helyesírási és központozási hibát!

Szerezzen ajánlásokat az írás világosságának, vonzerejének és hangvételének javításához.

Biztosítsa a tartalom eredetiségét a plágiumfelismerő eszközzel, amely a szöveget több milliárd weboldallal hasonlítja össze.

Könnyedén dolgozzon, mivel integrálható a Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Office és Google Docs programokkal.

A Grammarly korlátai

Néhány fejlett funkció csak a prémium verzióban érhető el.

Lehet, hogy nem veszi észre a nagyon finom vagy kontextusfüggő hibákat olyan pontosan, mint egy emberi szerkesztő.

A Grammarly árai

Ingyenes verzió :

Prémium: 30 dollártól/hónap

Üzleti: 25 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árak csapatok számára

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (6900+ értékelés)

3. Hemingway

A Hemingway App egy különleges online nyelvtani ellenőrző eszköz, amely a próza egyszerűsítéséről és erősítéséről ismert. A hosszú, bonyolult mondatokat és a gyakori hibákat célozza meg, így felbecsülhetetlen értékű eszköz azoknak az íróknak, akik tömörségre és hatásra törekednek írásaikban.

A Hemingway legjobb funkciói

Használja az olvashatósági pontszámot a bonyolult mondatok azonosításához és egyszerűsítéséhez, hogy írása érthetőbb legyen.

Tegye írását hatékonyabbá az adverbek minimalizálásával

A passzív hangnemű mondatok azonosításával javíthatja íráskészségét

Használja az asztali alkalmazást offline szerkesztéshez és közvetlen közzétételhez.

Hemingway korlátai

Nincs olyan mélyreható nyelvtani és helyesírás-ellenőrzése, mint más ingyenes nyelvtani ellenőrző programoknak.

Sok felhasználó a Hemingway alternatíváit részesíti előnyben, mivel azok nem rendelkeznek plágiumellenőrző funkcióval.

Korlátozott visszajelzés a stílus és hangnemhez hasonló, haladó írásbeli kérdésekben

Hemingway árak

Online verzió: Ingyenes

Asztali alkalmazás: Egyszeri vásárlás 19,99 dollárért, Windows és Mac rendszerekhez egyaránt elérhető.

Hemingway értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

4. QuillBot

A QuillBot innovatív, mesterséges intelligencián alapuló írási és átfogalmazási eszközeiről ismert, amelyek célja a különböző platformokon megjelenő írásos tartalmak minőségének és érthetőségének javítása.

Egyedülálló átfogalmazó motorja és integrált írási eszközei miatt a diákok, kutatók és hivatásos írók kedvence. Ha szeretné megtudni, hogyan áll a QuillBot a versenytársaival szemben, olvassa el a QuillBot alternatíváiról szóló cikket.

A QuillBot legjobb funkciói

Használja a parafrazáló eszközt a szöveg átfogalmazásához, hogy javítsa annak érthetőségét vagy megváltoztassa hangvételét.

Fedezze fel és javítsa ki a nyelvtani hibákat, biztosítva, hogy írása megfeleljen az angol nyelvtani szabályoknak.

Tartsa fenn az akadémiai integritást a szövegek eredetiségének ellenőrzésével

Összefoglalja a cikkeket, tanulmányokat és dokumentumokat a gyors megértés érdekében a legfontosabb pontokra.

Válasszon a különböző írásmódok közül, például formális, egyszerű, kreatív stb., hogy azok illeszkedjenek a különböző kontextusokhoz.

A QuillBot korlátai

Az ingyenes verzióban korlátozottak az olyan funkciók, mint a feldolgozható szöveg hossza és a fejlett átfogalmazási lehetőségekhez való hozzáférés.

Egyes felhasználóknak a paraphrasing eszköz javaslatai kevésbé pontosak lehetnek komplex vagy technikai szövegek esetében.

QuillBot árak

Ingyenes verzió

Prémium: 9,95 dollár/hó áron

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

5. Wordtune

A Wordtune egyedülálló megközelítést alkalmaz a mondatok átírásához és finomításához, mesterséges intelligenciát használva, hogy természetesebb, pontosabb és folyékonyabb alternatívákat javasoljon bármely szöveghez. Különösen hasznos azok számára, akik nem angol anyanyelvűek, és azok számára, akik javítani szeretnék írásuk folyékonyságát és olvashatóságát.

Azok számára, akik szélesebb választékot keresnek, a Wordtune alternatíváinak felfedezése betekintést nyújthat a piacon elérhető különböző funkciókba és szolgáltatásokba.

A Wordtune legjobb funkciói

AI-alapú ötleteket kaphat a mondatok átírásához , hogy azok világosabbak és stílusosabbak legyenek.

Használja ki a valós idejű javaslatokat a mondatszerkezet és a szóválasztás javításához!

Igazítsa írásának hangvételét a célhoz vagy a célközönséghez

Használja a Chrome-bővítményt a Google Docs, az e-mail és a közösségi média platformok használatához.

A Wordtune korlátai

A fejlett funkciók a prémium verzióban érhetők el.

Korlátozott nyelvi támogatás, elsősorban az angol nyelvre összpontosítva

Wordtune árak

Ingyenes verzió

Plusz: 24,99 USD/hó, Wordtune értékelések és vélemények

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

6. Writer

A Writer.com kifejezetten olyan vállalkozásoknak és professzionális íróknak szól, akik átfogó AI írási asszisztenst és korrektúrazási eszközt keresnek, amely stílusúti útmutatókat érvényesít, nyelvtani és helyesírási hibákat ellenőriz, és nagy csapatoknál biztosítja a tartalom konzisztenciáját.

A Writer legjobb funkciói

Adjon hozzá egyéni stílusú útmutatókat, hogy minden dokumentumban érvényesüljenek a meghatározott írásstílusok és a márka hangja.

A fejlett nyelvtani és stilisztikai ellenőrző eszközzel azonosíthatja a hibákat, és javíthatja nyelvtanát, stílusát és hangnemét.

Tartsa fenn a technikai kifejezések és szakzsargon használatának következetességét

Biztosítsa a tartalom eredetiségét és kerülje el a plágiumot

Írói korlátozások

Elsősorban vállalati használatra tervezték, ezért nem feltétlenül alkalmas egyéni felhasználók vagy kis csapatok számára.

Magasabb költségek a teljes funkciókészlethez való hozzáférésért

Írói árak

Egyedi árak csapatok és vállalkozások számára, a konkrét igények és a használat mértéke alapján

Írói értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

7. Ginger

A Ginger Software egy átfogó nyelvtani és helyesírás-ellenőrző eszköz, amelynek célja az íráskészség javítása a nyelvtani hibák, helyesírási hibák és helytelenül használt szavak széles körének valós idejű javításával. Egyedülálló funkciói mind az anyanyelvűek, mind az angolul mint második nyelvet tanulók igényeit kielégítik.

A Ginger legjobb funkciói

Javítson ki minden típusú nyelvtani hibát, helyesírási hibát és helytelenül használt szóösszetételt!

javaslatok a mondatok átfogalmazására a jobb érthetőség vagy stílus érdekében

Fordítsa írását több mint 40 nyelvre

Használja ki az írása alapján személyre szabott gyakorló feladatok előnyeit, hogy fejlessze angol nyelvtudását!

Használja a Chrome, Safari és Firefox böngésző kiterjesztését a zökkenőmentes írási munkafolyamat érdekében.

A Ginger korlátai

Egyes fejlett funkciók prémium előfizetést igényelnek.

A Ginger árai

Ingyenes verzió

Prémium: 7,49 USD/hó (éves számlázás)

Ginger értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (85 értékelés)

8. Linguix

A Linguix egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amely az alapvető nyelvtani ellenőrzésen túlmenően fejlett írási betekintést, sablonjavaslatokat és személyre szabott nyelvtanulási lehetőségeket kínál. Olyan magánszemélyek, szakemberek és csapatok számára készült, akik írásbeli kommunikációjuk minőségét szeretnék javítani.

A Linguix legjobb funkciói

Felismerje és javítsa ki a bonyolult nyelvtani, írásjel- és stílushibákat

Ismerje meg írási szokásait, és azonosítsa a fejlesztendő területeket!

Használja a biztonságos „titkos módot” az érzékeny tartalmak ellenőrzéséhez anélkül, hogy azokat tárolná.

Hozzon létre újrafelhasználható sablonokat az írás felgyorsításához

Dolgozzon úgy, ahogy Önnek a legkényelmesebb: a Chrome, Firefox és Edge böngészőkkel integrált eszköz, valamint egy önálló webes szerkesztő átfogó írási támogatást nyújt.

A Linguix korlátai

Az írási betekintés és a kivonatok olyan funkciók, amelyek főként a gyakori felhasználóknak vagy a szakembereknek hasznosak, az alkalmi írók számára viszont kevésbé értékesek.

A legfejlettebb javaslatok és betekintések a prémium csomagban találhatók.

Linguix árak

Ingyenes verzió

Prémium: 8 dollár/hó (éves számlázás)

Linguix értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

9. LanguageTool

A LanguageTool egy sokoldalú nyelvtani, stilisztikai és helyesírás-ellenőrző eszköz, amely az angol mellett több nyelvet is támogat. Kifinomult algoritmusa kijavítja a gyakori nyelvtani hibákat és stilisztikai javaslatokat kínál, így széles körű felhasználói réteg számára alkalmas, beleértve a nem anyanyelvűeket, a szakembereket és a diákokat is.

A LanguageTool legjobb funkciói

Tegyen javításokat több mint 20 nyelven, beleértve az angolt, a németet, a spanyolt, a franciát és még sok mást.

Fedezze fel a nyelvtani hibákat és stilisztikai problémákat, és kapjon javaslatokat írásának javításához.

Szavakat adhat hozzá a személyes szótárhoz, így elkerülheti bizonyos nevek vagy kifejezések ismételt jelölését.

Használja könnyedén a Chrome, Firefox és Microsoft Edge böngésző kiterjesztését, valamint a Microsoft Word, Google Docs és LibreOffice integrációját.

A LanguageTool korlátai

Néhány fejlett funkció és a teljes javaslatok csak a prémium verzióban érhetők el.

Lehet, hogy nem fogja fel a nyelvben jártas felhasználók által írt szövegek minden finom árnyalatát vagy a speciális szakmai zsargont.

A LanguageTool árai

Ingyenes verzió

Prémium egyéni felhasználóknak: 19 dollártól/hónap

Premium for Teams: Egyedi árazás

LanguageTool értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

10. GrammarCheck

A GrammarCheck egy egyszerű, felhasználóbarát platform a nyelvtani és helyesírási ellenőrzéshez. Alkalmi írók, diákok és szakemberek számára készült, akik gyorsan szeretnék átnézni szövegeiket. Nincs szükség regisztrációra vagy telepítésre, így azonnal használható.

A GrammarCheck legjobb funkciói

Egyszerűen illessze be szövegét az ingyenes webes szerkesztőbe az azonnali nyelvtani és helyesírási javításokhoz.

Egyszerű javításokkal javíthatja írását, anélkül, hogy bonyolult beállításokkal kellene foglalkoznia.

Bárhonnan elérhető online, letöltés nélkül.

A GrammarCheck korlátai

Hiányzik belőle az olyan átfogóbb nyelvtani ellenőrző eszközökben, mint a LanguageTool vagy a Grammarly megtalálható mélyreható elemzés és fejlett funkciók.

Nem támogatja a kontextusfüggő helyesírási hibákat és a haladó nyelvtani problémákat.

GrammarCheck árak

Ingyenes

GrammarCheck értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5,0 (95+ szavazat)

A nyelvtani ellenőrző eszközök kiválasztásakor nem csupán a legjobb ingyenes nyelvtani ellenőrzőt kell keresni, hanem olyan eszközt is, amely az írási igényeinek sajátos árnyalataira is figyel.

A helyesírási hibák elkerülésétől a prózád nyelvtani hibáktól való mentesítéséig a megfelelő eszköz nem csak a helyesírást javítja, hanem írásod színvonalát is emeli.

A rengeteg lehetőség közül a ClickUp integrált megoldásként emelkedik ki a feladatok kezeléséhez, miközben javítja az írás minőségét. A ClickUp a szokásos írásjel- és helyesírás-ellenőrző funkciókon túlmenő képességekkel rendelkezik, és olyan fejlett funkciókat kínál, mint a parafrazáló eszközök és a nyelvtani javaslatok, így zökkenőmentesen ötvözi a projektmenedzsmentet a robusztus írási segítséggel.

Ez egy átfogó segédeszköz mindazok számára, akik hatékony íráskészséget szeretnének elsajátítani több platformon is. Kezdje el még ma a ClickUp használatát!