Hogyan hivatkozz a ChatGPT által generált szövegre?

A ChatGPT 2022 novemberi bevezetése óta az emberek különböző feladatokra használják, az ötletek kidolgozásától a tartalom megírásáig. Az AI-alapú tartalmak mind az akadémiai, mind a szakmai környezetben egyre gyakoribbak.

A plágium vádját elkerülendő azonban meg kell tanulnod, hogyan kell megfelelően hivatkozni a ChatGPT-re, különösen tudományos környezetben.

Ahogyan egy könyvet vagy cikket hivatkozol, vannak olyan helyzetek, amikor a ChatGPT (és más AI chatbotok) hivatkozása szükséges, különösen akkor, ha azok segítettek munkád kialakításában. Ha tudod, hogyan kell ezt helyesen csinálni, minden átlátható és etikus marad. Ez a cikk megtanít arra, hogyan kell hivatkozni az AI-ra!

A megfelelő hivatkozás fontossága

A helyes hivatkozás nem csupán formalitás, ha generatív AI eszközt, például a ChatGPT-t használod tudományos vagy szakmai írásokban – elengedhetetlen a átláthatóság és a hitelesség fenntartásához. Íme, miért fontos a generatív AI források hivatkozása.

Adj hivatkozást, ahol szükséges

Akárcsak egy könyv, cikk vagy weboldal hivatkozásakor, a ChatGPT hivatkozásával elismered az információ forrását vagy az általad használt AI-parancsokat, és megfelelő elismerést adsz a használt eszköznek.

Átláthatóság a közönség számára

A ChatGPT hivatkozásával az olvasók megérthetik, hogyan hoztad létre a tartalmat. Fontos tisztázni, mikor játszott szerepet a mesterséges intelligencia, hogy a közönséged megértse a különbséget az eredeti ötleteid és a mesterséges intelligenciától kapott segítség között.

Az AI etikus használata

A ChatGPT hivatkozásával megmutatod, hogy felelősségteljesen használod az AI-t. Ez segít elkerülni a plágiumot és az akadémiai visszaéléseket, egyértelművé téve, hogy az AI-t eszközként használtad, nem pedig láthatatlan munkatársként.

Nyomonkövethetőség és érvényesítés

A hivatkozások segítségével az olvasók könnyen visszakereshetik az információk forrását. Az olyan AI-eszközöknél, mint a ChatGPT, ez rendkívül fontos, mivel az AI által generált tartalom idővel változhat, vagy eltérő válaszokat adhat hasonló kérdésekre.

Bizalomépítés

Az AI használatának őszinte beismerése elősegíti az olvasók bizalmának megszerzését. Értékelni fogják az őszinteségedet, megerősítve az intellektuális és tudományos integritás iránti elkötelezettségedet egy olyan világban, ahol az emberek széles körben használják a ChatGPT-t kutatáshoz és íráshoz.

A hivatkozási stílusok megértése

A hivatkozásoknak meghatározott formátumot kell követniük – nem lehet csak úgy improvizálni. A különböző tudományos írások és publikációk meghatározott hivatkozási stílusokat követnek, amelyek mindegyike saját szabályokkal rendelkezik az információk bemutatásának módjáról.

Bár az idézett tartalom ugyanaz lehet, az idézés módja a stílustól függően változhat.

Íme egy áttekintés arról, hogyan hivatkozhatsz a ChatGPT-re a leggyakoribb hivatkozási stílusokkal:

APA (American Psychological Association): A társadalomtudományokban gyakran használt APA stílus a szerzőre és a dátumra helyezi a hangsúlyt. Ha a ChatGPT-t APA stílusban hivatkozod, akkor a szerszámot „szerzőként” és a hozzáférés évét kell feltüntetned. A társadalomtudományokban gyakran használt APA stílus a szerzőre és a dátumra helyezi a hangsúlyt. Ha a ChatGPT-t APA stílusban hivatkozod, akkor a szerszámot „szerzőként” és a hozzáférés évét kell feltüntetned.

MLA (Modern Language Association): Elsősorban a humán tudományokban használt MLA stílus a szerzőre és a oldalszámra összpontosít. Mivel a ChatGPT-nek nincsenek oldalszámai, az MLA hivatkozások inkább a platformra és a hozzáférés dátumára koncentrálnak. Elsősorban a humán tudományokban használt MLA stílus a szerzőre és a oldalszámra összpontosít. Mivel a ChatGPT-nek nincsenek oldalszámai, az MLA hivatkozások inkább a platformra és a hozzáférés dátumára koncentrálnak.

Chicago/Turabian: A történelem és a művészetek területén népszerű stílus rugalmasságot kínál lábjegyzetek vagy szövegközi hivatkozások formájában. A ChatGPT Chicago stílusban történő hivatkozásakor részletes jegyzetet adhat meg, vagy felveheti a bibliográfiába. A történelem és a művészetek területén népszerű stílus rugalmasságot kínál lábjegyzetek vagy szövegközi hivatkozások formájában. A ChatGPT Chicago stílusban történő hivatkozásakor részletes jegyzetet adhat meg, vagy felveheti a bibliográfiába.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Az IEEE-t általában a műszaki területeken használják, és a hivatkozásokat megjelenésük sorrendjében számozzák. Az AI segítségével létrehozható egy olyan felhasználási eset, mint Az IEEE-t általában a műszaki területeken használják, és a hivatkozásokat megjelenésük sorrendjében számozzák. Az AI segítségével létrehozható egy olyan felhasználási eset, mint a ChatGPT a hibakereséshez . A ChatGPT hivatkozása itt azt jelenti, hogy számot rendelünk hozzá, és a cikk végén a teljes hivatkozásra irányítjuk az olvasókat.

Mikor kell hivatkozni a ChatGPT-re a kutatásodban?

Az AI-eszközök felelősségteljes használatának kulcsa, hogy tudd, mikor kell hivatkozni a ChatGPT-re. Noha nem kell minden interakciót hivatkozni, vannak olyan esetek, amikor a hivatkozás elengedhetetlen a átláthatóság és a hitelesség fenntartása érdekében.

Íme a legfontosabb helyzetek, amikor feltétlenül hivatkozni kell a ChatGPT-re:

Ha közvetlenül a ChatGPT tartalmát használod

Ha bármilyen választ, mondatot vagy bekezdést másolsz és beillesztesz, amelyet a ChatGPT generált, akkor elengedhetetlenül fontos, hogy hivatkozz rá. Tegyük fel, hogy a ChatGPT-t használtad kód írásához egy nyílt forráskódú projekthez . A megfelelő hivatkozás megmutatja, honnan származik a pontos kód, és elkerüli a plágium kockázatát.

Amikor a ChatGPT befolyásolja az ötleteidet

Még ha nem is használod szó szerint a ChatGPT szavait, ha a válaszai alakítják a gondolataidat vagy alapot adnak az érvelésedhez, akkor is hivatkoznod kell rá. Ez hasonló ahhoz, mintha egy beszélgetést vagy brainstormingot idéznél, amely jelentős hatással van a munkádra.

Amikor a ChatGPT technikai vagy adatalapú tartalmakkal segít

Ha generatív mesterséges intelligencia eszközöket, például a ChatGPT-t használsz fordításokhoz, kódoláshoz vagy technikai magyarázatokhoz, és azokat beépíted a munkádba, fontos, hogy megnevezd a forrást. Ez különösen igaz a technikai területeken, ahol az adatok vagy számítások eredete fontos a átláthatóság szempontjából.

Amikor a ChatGPT kutatási eszközként szolgál

Ha a ChatGPT-t általános információk gyűjtésére vagy egy téma feltárására használod, és ez a kutatás befolyásolja a következtetéseidet vagy elemzésedet, akkor hivatkozás szükséges. Annak ellenére, hogy ez egy mesterséges intelligencia eszköz, mégis információforrásként működik, hasonlóan egy keresőmotorhoz vagy egy tudományos adatbázishoz.

Ha a szakterületed vagy intézményed megköveteli

Egyes tudományos vagy szakmai körökben lehetnek speciális irányelvek az AI használatára vonatkozóan a kutatásban vagy az írásban. Ha olyan területen dolgozol, ahol fontos a források átláthatósága, akkor biztonságosabb, ha hivatkozol a ChatGPT-re, amikor az szerepet játszik a folyamatodban.

Hogyan hivatkozz a ChatGPT-re APA stílusban (7. kiadás)

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) azt javasolja, hogy a ChatGPT-t személyes kommunikációként idézzük, mivel a generált válaszok mások számára nem hozzáférhetők.

Hivatkozás a szövegben

APA formátumban a szerzőt (ebben az esetben OpenAI) és a hozzáférés évét zárójelben kell feltüntetni.

Példa: „A ChatGPT részletes információkat tud nyújtani számos témáról.” (OpenAI, 2023).

Hivatkozási lista

A személyes kommunikáció nem szerepel az APA stílusú hivatkozási listában. Ha azonban hivatalos OpenAI dokumentumot idézel, akkor a szerzővel (OpenAI) kezded, majd zárójelben feltünteted az évet. A forrás címe dőlt betűvel szerepel, és megjelölöd, hogy „nagy nyelvi modellről” van szó. Végül add meg a teljes URL-címet.

Példa: OpenAI. (2023). ChatGPT: Optimizing language models for dialogue. Forrás: https://openai.com/blog/chatgpt.

Formázás és elhelyezés

APA formátumban minden forrás, beleértve a ChatGPT-t is, a dokumentum végén található hivatkozási listában szerepel. Ez a szakasz „Hivatkozások” címet visel, és tartalmazza az összes forrás teljes adatait, amelyeket munkádban hivatkoztál.

Hogyan hivatkozz a ChatGPT-re Chicago stílusban

Az AI által generált tartalom Chicago stílusban történő hivatkozása magában foglalja a forrás megjelölését a szövegben vagy lábjegyzetek/végjegyzetek használatát. A Chicago stílus két hivatkozási formátumot kínál: Jegyzetek és bibliográfia (NB) és Szerző-dátum.

Mivel a ChatGPT válaszai nem visszakereshetők, általában csak lábjegyzetekben hivatkoznak rájuk.

Lábjegyzet példa OpenAI, ChatGPT, válasz John Doe kérdésére, 2025. február 28.

Hivatkozás példa a szövegben

Ha hivatalos OpenAI-dokumentumot idézel Chicago stílusban, a formátum hasonló az APA-hoz, de nem kell megadni a forrás típusát (például „AI nyelvi modell”). A cím dőlt betűvel szerepel, utána pedig a dátum és az URL következik.

Formázás és elhelyezés

A Chicago stílusban minden forrás a dokumentum végén található bibliográfiában szerepel. Ez a szakasz felsorolja az összes forrást, amelyet munkádban hivatkoztál, és tartalmazhat más, általad felhasznált művet is.

Hogyan hivatkozz a ChatGPT-re MLA stílusban

Az MLA (Modern Language Association) stílus az AI által generált tartalmat személyes kommunikációnak tekinti.

Hivatkozás a szövegben:

Az MLA formátum egyszerűbb, általában csak a szerző nevét kell megadni. Mivel a ChatGPT-nek nincs oldalszáma, ezt a részt kihagyhatod.

Példa: „A ChatGPT-t egyre gyakrabban használják tudományos kutatásokhoz.” (OpenAI).

Hivatkozott művek bejegyzése:

Az MLA stílusban a szerzővel (OpenAI) kezded, a címet dőlt betűvel írod, és feltünteted a kiadás évét és a szervezetet (OpenAI). Az URL a végén szerepel, a „https://” rész nélkül.

Formázás és elhelyezés

Az MLA esetében a forrásokat a hivatkozott művek oldalon kell összeállítani, amely szintén a dokumentum végén található. Ez a szakasz felsorolja az összes hivatkozott művet, a teljes hivatkozási adatokkal együtt, hogy az olvasók eljuthassanak a forrásokhoz.

Hogyan hivatkozz a ChatGPT-re IEEE stílusban

Az IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) stílus numerikus hivatkozási formátumot követ.

Hivatkozás a szövegben:

Példa: Ahogyan az OpenAI ChatGPT [1] is tárgyalja, az AI átalakítja az akadémiai írást.

Hivatkozási lista:

Példa: [1] OpenAI, ChatGPT, Válasz John Doe kérdésére, 2025. február 28.

Ha OpenAI-jelentést vagy weboldalt idézel:

[2] OpenAI, „ChatGPT: Optimizing language models for dialogue” (ChatGPT: Nyelvi modellek optimalizálása a párbeszédhez), 2023. [Online]. Elérhető: https://openai.com/blog/chatgpt.

A ChatGPT szövegének idézése vagy reprodukálása

Íme néhány fontos irányelv, amelyet be kell tartani a ChatGPT szövegének idézésekor vagy reprodukálásakor:

Közvetlen idézetek : Ha a ChatGPT-ből másolsz és beillesztesz egy választ, azt idézőjelek közé kell tenni, majd a szövegben hivatkozni kell a ChatGPT-re, mint forrásra.

Parafrázis : Még akkor is, ha a ChatGPT-ből származó információkat saját szavaival fogalmazza meg, akkor is hivatkozni kell rá, mivel az alapötlet az AI-eszközből származik.

Teljes szöveg reprodukciója: Ha a ChatGPT kimenetének hosszú szakaszait reprodukálod, fontos egyértelműen jelezni, hogy a szöveg a ChatGPT-ből származik, akár blokkidézetekben (hosszú kivonatok esetén), akár a főszövegben, a megfelelő hivatkozással.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni a Gen AI hivatkozásakor

A ChatGPT hivatkozásakor néhány gyakori hiba előfordulhat, amelyek alááshatják munkád integritását. Ezen hibák elkerülésével biztosíthatod, hogy az AI által generált tartalom használata átlátható és etikus maradjon.

Íme négy fontos hiba, amelyre figyelnie kell:

A ChatGPT kezelése emberi szerzőként

Gyakori hiba, hogy az emberek úgy kezelik a ChatGPT-t, mintha egy hagyományos képesítéssel rendelkező emberi szerző lenne. A ChatGPT azonban egy eszköz, nem pedig szakértő, és ellentétben a könyvekkel vagy folyóiratcikkekkel, nincs peer-review-n átesett háttérrel vagy személyes szakértelemmel, amelyre hivatkozni lehetne.

Amikor a ChatGPT-t idézed, fontos szem előtt tartani, hogy ez egy nagy nyelvi modell, amelyet az OpenAI hozott létre. A kulcs az, hogy a szerszámot magát emeld ki, anélkül, hogy azt sugallnád, hogy ugyanolyan tekintélye van, mint egy szakértői forrásnak. Ezzel egyértelműen megkülönböztetheted az AI által generált tartalmat és az emberi ötleteket.

A ChatGPT-hez hasonló AI-modellek folyamatosan frissülnek, ami azt jelenti, hogy válaszuk idővel változhat. Az egyik legnagyobb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy nem tüntetik fel az információhoz való hozzáférés dátumát.

A rögzített megjelenési dátummal rendelkező könyvekkel vagy cikkekkel ellentétben a ChatGPT válaszait frissítések vagy akár különböző parancsok is befolyásolhatják. A hozzáférés dátumának feltüntetésével pontosan tudatod az olvasóiddal, hogy mikor használtad az eszközt, és milyen verziójú nagy nyelvi modellel dolgoztál.

Ez növeli az átláthatóságot, különösen azért, mert ha később ugyanazt a kérdést felteszed, teljesen más választ kaphatsz.

A ChatGPT használata megfelelő ellenőrzés nélkül

Egy másik gyakori hiba, hogy az emberek teljes mértékben a ChatGPT-re támaszkodnak a tényszerű vagy részletes információkért, anélkül, hogy azokat ellenőriznék. Bár a ChatGPT éleslátó válaszokat adhat, nem tökéletes, és néha elavult vagy pontatlan információkat szolgáltathat.

Vannak, akik a ChatGPT-t fő forrásként idézik anélkül, hogy meggyőződnének az információk helyességéről. Ennek elkerülése érdekében mindig célszerű a fontos tényeket és adatokat megbízható forrásokkal ellenőrizni. Ez nemcsak munkád hitelességét növeli, hanem segít elkerülni a téves információk terjesztését is.

Az AI-segítség és a személyes hozzájárulás közötti különbségtétel hiánya

Egy finom, de gyakori hiba az, hogy az AI által generált tartalmat összekevered a saját írásoddal, anélkül, hogy egyértelművé tennéd, hol kezdődik az egyik és hol végződik a másik. Néhányan a ChatGPT-t használják ötleteik megfogalmazásához vagy finomításához, de elfelejtik megemlíteni, hogy mely részek származnak az AI-tól.

Ez elmoshatja a határokat, és megnehezítheti az olvasók számára, hogy megkülönböztessék, hol végződik az AI hozzájárulása, és hol kezdődik az Ön eredeti gondolata. Ennek elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy egyértelműen jelölje meg azokat a szakaszokat, amelyekre a ChatGPT hatással volt, vagy amelyeket az hozott létre.

Íme néhány bevált gyakorlat és további tippek az olyan AI-eszközök, mint a ChatGPT hivatkozásához tudományos munkákban:

1. Kövesse az intézményi irányelveket

Sok egyetem és folyóirat rendelkezik saját szabályzattal az AI által generált tartalmakra vonatkozóan. Mindig ellenőrizze intézménye vagy kiadója konkrét irányelveit az AI-eszközök hivatkozására vonatkozóan.

2. Adj kontextust az AI használatához

Mesterséges intelligencia eszközök használata esetén egyértelműen jelezd, hogyan használtad őket kutatásodban vagy írásodban. Példák:

Összefoglalók készítése

Ötletek finomítása

Magyarázatok

Példa:„A ChatGPT-t használtuk a témával kapcsolatos meglévő kutatások kezdeti összefoglalásának elkészítéséhez, amelyet aztán felülvizsgáltunk és tényellenőriztünk szakértői források alapján.”

Ha releváns, a hivatkozásba foglald bele a promptot is, hogy kontextust nyújts.

3. Kerülje az AI által generált tartalmakra való túlzott támaszkodást

Az AI által generált válaszok kiegészítik kutatásodat, de nem helyettesítik a kritikai elemzést, az érvelést vagy az eredeti érvelést.

4. Ellenőrizze az AI által generált információkat

Az olyan AI-modellek, mint a ChatGPT, néha pontatlan vagy elavult információkat adhatnak. Mielőtt AI által generált tartalmat idézne, ellenőrizze azt megbízható forrásokkal.

5. Adja meg az AI-modell verzióját (ha alkalmazható)

Az AI-modellek idővel fejlődnek, és a különböző verziók eltérő válaszokat generálhatnak. Ha releváns, add meg a használt verziót.

Példa:„Ez a válasz az OpenAI ChatGPT-4 segítségével készült 2025. február 28-án.”

6. Ha lehetséges, hivatkozz visszakereshető forrásokra

Mivel az AI válaszai nyilvánosan nem hozzáférhetők, inkább hiteles forrásokra hivatkozzon. Ha a ChatGPT egy tanulmányt idéz, keresse meg az eredeti forrást, és azt idézze közvetlenül.

7. Vegye figyelembe az etikai vonatkozásokat

Szükség esetén egyértelműen tüntesd fel az AI segítségét a módszertanban vagy a köszönetnyilvánításban. Egyes intézmények előírhatják a szerzőknek, hogy kutatási cikkekben feltüntessék az AI használatát.

