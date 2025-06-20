10 mesterséges intelligencia által generált tartalom példa, amelyek inspirálhatják Önt

A marketingesek valódi kihívással szembesülnek: egyre rövidebb figyelemidő és egyre növekvő információtúlterhelés mellett kell érdekes blogbejegyzéseket, közösségi média frissítéseket és e-maileket készíteniük. Mi a legnehezebb? A kreativitás és a minőség fenntartása a rengeteg feladat és a szűk határidők mellett.

Az AI-eszközök egyre fontosabbá válnak ezeknek az akadályoknak a leküzdésében.

A marketingvezetők 48%-a már bevezette az AI-eszközöket, hogy segítsék csapataikat. Ha Ön nem tartozik közéjük, akkor valószínűleg hiányzik egy megoldás a következetes tartalom nagy léptékű előállításához.

Az ötletek generálásától a SEO optimalizálásáig, sőt az írás személyre szabásáig az AI segít a marketingeseknek időt megtakarítani, a repetitív munkát csökkenteni és olyan tartalmakat létrehozni, amelyek kapcsolódnak a közönségükhöz.

Hogy megértsük, hogyan változtatja meg az AI a játékszabályokat, nézzünk meg néhány AI által generált tartalom példát, amelyek átalakítják a marketingesek tartalomkészítési, optimalizálási és terjesztési módszereit.

Mi az AI által generált tartalom?

A mesterséges intelligencia által generált tartalom olyan szövegeket, képeket, zenét vagy videókat jelent, amelyeket mesterséges intelligencia rendszerek hoznak létre emberi beavatkozásra (utasításokra) válaszul.

Ezek az AI-eszközök (amelyeket gyakran nagy nyelvi modellek, például a GPT-4 hajt meg) hatalmas adathalmazokon és gépi tanulási algoritmusokon vannak betanítva. Ez segít nekik megérteni a nyelv, a képek és a hangok mintáit, így önállóan képesek kiváló minőségű tartalmakat generálni.

❌ Mi nem tartozik az AI által generált tartalom közé? Érzelmek által vezérelt : Hiányzik belőle az emberi érzelmek mélysége és árnyalatai.

Teljesen eredeti : az AI a meglévő adatokat szintetizálja, nem pedig új, eredeti ötleteket.

Kulturális érzékenység : Előfordulhat, hogy fontos kulturális árnyalatok vagy kontextusok kimaradnak.

Hibamentes : Még mindig hajlamos hibákra és valótlan információk hallucinálására, különösen komplex témák esetében.

Az emberi kreativitás helyettesítője: Az AI-tartalom eltér az emberi tartalomtól – hatékony és skálázható, de gyakran hiányzik belőle az emberi történetmesélésből fakadó kreativitás és személyes érintés.

Miért érdemes mesterséges intelligenciát használni a tartalomkészítéshez?

Az AI által generált marketingtartalom befektetésre érdemes, mert:

Sebesség és méret: Amit egy emberi írónak órákba vagy napokba telik, azt az AI perceken belül elvégezheti. Valójában egy webhely egy év alatt nulláról Amit egy emberi írónak órákba vagy napokba telik, azt az AI perceken belül elvégezheti. Valójában egy webhely egy év alatt nulláról 750 000 látogatóra nőtt azáltal, hogy AI algoritmusok és promptok segítségével 7000 cikket tett közzé.

Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés: Az AI által generált vázlatok segítségével az írók a nulláról való indulás helyett a tartalom finomítására összpontosíthatnak, néha akár egy óra alatt. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti a tartalomgyártás költségeit is.

Személyre szabás nagy léptékben: Elengedhetetlen, hogy a megfelelő üzenettel a megfelelő időben elérjük a megfelelő személyt, de ezt manuálisan szinte lehetetlen megvalósítani. Az AI ezt úgy oldja meg, hogy az egyes személyek számára személyre szabja a tartalmat, a termékajánlásokat és az üzeneteket, és mindezt sokkal gyorsabban.

A lemaradástól való félelem: A B2B-marketingesek 81%-a már használja az AI-t. Az AI segíthet nekik a keresőmotorok uralásában, a közösségi média aktivitás növelésében, valamint olyan e-mailek küldésében, amelyeket valóban megnyitnak és rákattintanak.

Tartalom egyszerű lokalizálása: Az AI könnyedén hozzáigazítja tartalmát a különböző nyelvekhez és régiókhoz, így biztosítva, hogy az minden piachoz igazodjon, külön erőfeszítés nélkül.

🚨 Ne feledje: Az AI által generált tartalom néha etikai és jogi kérdéseket vethet fel a szerzői jogok, az elfogultság, a félrevezető információk és az adatvédelem tekintetében. Ezért elengedhetetlen a megfelelő felügyelet és átláthatóság.

A 10 legjobb AI által generált tartalom példa

Nézzük meg, hogyan alakítja át az AI a tartalommarketinget, és nézzünk meg néhány példát arra, hogyan illeszkedik ebbe a ClickUp Brain, a ClickUp AI-asszisztense.

1. AI által írt blogbejegyzések

Minden tartalommarketinges szeretne gyakrabban kattintani a „közzététel” gombra anélkül, hogy kiégne. Az AI ezt lehetővé teszi. Valójában a marketingesek 31%-a már használja posztok megírásához, ötletek kidolgozásához vagy vázlatok készítéséhez. Mi az eredménye? Gyorsabb tartalom, jobb SEO, több forgalom.

Néhány márka, amelyik ebben kiemelkedő teljesítményt nyújt:

📌 Bankrate

A Bankrate, egy jól ismert pénzügyi tanácsadó webhely, már jó ideje használja az AI-t, különösen olyan gyakori pénzügyi kérdések megválaszolásához, mint „Mi az a fedezeti árrés?” vagy „Mi az a pénzügyi likviditás?”.

Az AI kezeli az alapokat, majd emberi szerkesztők lépnek be a képbe, hogy ellenőrizzék a tényeket, finomítsák a tartalmat, és biztosítsák annak pontosságát és olvashatóságát. Ez a sebesség és a szerkesztői beavatkozás kombinációja segít a Bankrate-nek konzisztens és megbízható maradni.

A Bankrate blogbejegyzése, mesterséges intelligencia segítségével generálva

📌 Workfellow

A Workfellow, egy folyamatok automatizálásával foglalkozó SaaS startup, korlátozott erőforrásokkal kellett növekednie. 2023-ban generatív AI-t használtak SEO blogbejegyzések és termékösszehasonlító oldalak készítéséhez.

Kiválasztottak olyan kulcsszavakat, amelyek nagy potenciállal rendelkeztek, de alacsony volt a verseny, majd a ChatGPT segítségével gyorsan megírták a tartalmat. Ezt követően a csapatuk humanizálta az AI-tartalmat, ellenőrizte a tényeket, finomította a hangnemet, és előkészítette a publikálásra.

Az eredmény? A Workfellow körülbelül 150 mesterséges intelligenciával támogatott cikket tett közzé, és organikus forgalmát 22-szeresére növelte.

A Workfellow által mesterséges intelligenciával generált blogbejegyzés

🧠 Hogyan segíthet ebben a ClickUp Brain? A ClickUp Brain olyan, mintha beépített tartalomíró és SEO-asszisztens lenne az univerzális ClickUp munkaterületén. Ez egy többcélú, kontextustudatos AI-eszköz, amelyet a következőkre használhat: Friss tartalomötletek generálása

Hozzon létre strukturált vázlatokat H2 és H3 címekkel

Kiemelje a szakaszok címsorait, és kérjen tartalmat hangnemre vonatkozó útmutatással.

Javítsa a tartalom rangsorolását azáltal, hogy javaslatokat kér az LSI kulcsszavakkal és al témákkal kapcsolatban.

2. AI által generált közösségi média feliratok

Minden nap figyelemfelkeltő közösségi média posztokat írni kimerítő feladat, még a profik számára is. Nem meglepő, hogy a közösségi média marketingesek 63%-a érzi magát kiégettnek.

Az AI úgy működik, mint egy éjjel-nappal rendelkezésre álló brainstorming partner, amely segít Önnek gyorsabban létrehozni a márkájához illő, figyelemfelkeltő bejegyzéseket, és valós időben reagálni a trendekre.

Íme néhány példa mesterséges intelligencia által generált közösségi tartalomra:

📌 Mastercard

A Mastercard egyedi mesterséges intelligenciával rendelkezik, amely „trendradarként” működik, és folyamatosan figyeli a közösségi média platformokat, hogy megragadja a legfrissebb trendeket. Amikor egy trend téma illeszkedik a Mastercard márkájához – például egy virális hashtag a helyi vásárlásról –, a mesterséges intelligencia gyorsan létrehoz egy közösségi média bejegyzést vagy hirdetést.

A Mastercard csapatának csak át kell nézni, finomítani és közzétenni a tartalmat. Az eredmény? A Mastercard azonnal bekapcsolódhat a releváns beszélgetésekbe, így tartalmai mindig frissek és aktuálisak maradnak.

A Mastercard mesterséges intelligenciával generált Instagram-bejegyzése

🧠 Hogyan segíthet ebben a ClickUp Brain? Reggel 8-kor még nem állsz készen a szavakkal? Hagyd, hogy a ClickUp Brain kezelje a közösségi média bejegyzéseidet: Platformspecifikus feliratok generálása (Instagram, LinkedIn, X stb.)

A hangnemet, a hosszúságot és a formátumot azonnal a célközönségéhez és a bejegyzés típusához igazíthatja.

Írja át a meglévő szöveget, hogy ütősebb, barátságosabb vagy a márkához jobban illeszkedő legyen.

Szerezzen hashtag-ötleteket és variációkat, amelyek növelik az elérést és az elkötelezettséget.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a közösségi médiához szánt feliratok generálásához.

3. AI-alapú e-mail szövegek

A kiváló marketinges e-mailek írása a figyelemfelkeltő szövegek művészete és a kattintásokat generáló tartalmak tesztelésének tudománya.

Így alkalmazzák a vállalatok az AI-t, hogy ezt az eredményt elérjék:

📌 Domino’s Pizza

A Domino's azt szerette volna, hogy minél több ember nyissa meg marketinges e-mailjeit anélkül, hogy elveszítené a márka szórakoztató hangvételét.

Egy AI-eszközzel együttműködve írták meg a tárgy sorokat. Az eszköz elemezte, mi működött korábban, megtanulta a Domino hangnemét, és új lehetőségeket dolgozott ki. Az A/B tesztek elvégzése után az eredmények egyértelműek voltak: az AI által írt tárgy sorok 26%-kal több megnyitást eredményeztek, mint az emberek által írtak.

A Domino's esetében ez azt jelentette, hogy több ember kattintott, több pizzát rendeltek, és több bevétel származott az e-mailes promóciókból.

A Domino's e-mailjeinek tárgyai

🧠 Hogyan segíthet ebben a ClickUp Brain? A ClickUp Brain az Ön igény szerinti e-mail asszisztense. Így használhatja: Írjon teljes marketing- vagy bevezető e-maileket

Tárgyvonal-változatok generálása A/B teszteléshez

Összegezze a hosszú tartalmakat rövid, világos e-mail szövegekké

E-mail tartalmak fordítása vagy lokalizálása különböző régiók számára

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a márkának megfelelő e-mailek megírásához.

4. AI által létrehozott termékleírások

A termékleírások írása fárasztó feladat, különösen, ha több ezer darabot kell megírni. Minden leírásnak pontosnak, egyedi és SEO-barátnak kell lennie. Nem csoda, hogy a vállalatok az AI-hez fordulnak, hogy termék katalógusaikat vonzó szövegekkel töltsék meg.

Íme egy érdemes példa:

📌 Walmart

A Walmart generatív AI-t használt több mint 850 millió termékleírás javítására. Az AI kitöltötte a hiányzó részleteket, átírta a leírásokat, és egységesebbé tette a listákat a webhelyen és az üzletekben.

Ez segített a Walmartnak a keresési eredményeket az ügyfelek keresési szándékához igazítani. Ha valaki valami általánosat ír be, például „foci nézőparti”, a rendszer felajánlja a megfelelő snackeket, hangszórókat, dekorációkat – bármit, ami illik a kereséshez.

🧠 Hogyan segíthet ebben a ClickUp Brain? A termékleírások nulláról történő megírása mellett a ClickUp Brain segítségével a következőket is megteheti: Írja át a termék leírását az érthetőség vagy a SEO érdekében

Készítsen variációkat A/B teszteléshez

Rövidítse vagy bővítse a leírásokat a különböző platformokhoz

Fordítsa le vagy lokalizálja őket konkrét régiók és közönségek számára.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást bármilyen hosszúságú termékleírások írásához.

5. AI által generált hirdetési szöveg

A hirdetések szövege döntő fontosságú. Néhány szó dönti el, hogy rákattintanak-e vagy tovább görgetnek. Az AI most már gyorsabban, jobban és nagyobb méretben írja ezeket a szavakat. Ráadásul most már variációkat is generálhat, érzelmi szempontokat tesztelhet és valós időben optimalizálhatja a Google, a Facebook és a display hirdetéseket.

Íme, hogyan hoz valódi eredményeket az AI által írt hirdetési szöveg:

📌 JPMorgan Chase

A JPMorgan Chase együttműködött egy mesterséges intelligencia által generált szövegplatformmal, hogy tesztelje a mesterséges intelligencia által generált hirdetési szövegeket az emberek által írt változatokkal szemben.

Egy lakáshitel-hirdetéssel kapcsolatos tesztben az AI-verzió – „Igaz – pénzt szerezhet a lakása értékéből” – 88%-kal több potenciális ügyfelet generált, mint az ember által írt verzió.

Szélesebb körű kampányokban az AI által generált címsorok és CTA-k akár 450%-kal magasabb kattintási arányt eredményeztek. A teljesítmény optimalizálása érdekében a hangnemmel, az érzelmekkel és a megfogalmazással is kísérleteztek.

📌 Klarna

A Klarna, a „most vásárolj, később fizess” FinTech márka, kifejlesztette saját belső AI-eszközét, a Copy Assistant-et, amely az összes marketing szöveg körülbelül 80%-át írja. Ez magában foglalja a hirdetések címsorait, a közösségi média bejegyzéseit, az e-mail kampányokat és a termékleírásokat.

Emellett gyorsan elvégzi az ismétlődő másolási feladatokat, betartja a Klarna márka hangvételét, és így a csapatnak több ideje marad a marketingstratégiára és a végső szerkesztésre koncentrálni.

Ez a változás lehetővé tette a Klarna számára, hogy több kampányt futtasson kevesebb költséggel. Csak 2024 első negyedévében 11%-kal csökkentették a marketingköltségeket, és ennek 37%-át az AI-alapú szövegeknek tulajdonították.

🧠 Hogyan segíthet ebben a ClickUp Brain? Ha hatékony hirdetési szöveget kell készítenie, bízza a ClickUp Brainre a szövegírási feladatot. A program a következőket segíti: Készítsen többféle hirdetésszöveg-változatot a Google, a Facebook, a LinkedIn stb. számára.

Írja át a hirdetés szövegét különböző hangnemekre és közönségszegmensekre (pl. Z generáció, ökotudatos)

Hirdetések szövegének lokalizálása vagy fordítása különböző piacok számára

6. AI által írt videó forgatókönyvek

A videók vonzzák a figyelmet, de hogyan írjunk hozzájuk forgatókönyvet? Ez az a pont, ahol a legtöbb csapat elakad.

Az AI segítségével a vállalkozások néhány pontot megadva teljes forgatókönyveket, jelenetvázlatokat vagy emberies hangzású párbeszédeket kaphatnak.

Az amerikai tartalomalkotók ötöde már mesterséges intelligenciát használ videotartalmak írásához vagy szerkesztéséhez.

Íme néhány példa, ahol az AI vállalta a forgatókönyvíró szerepét:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds ki akarta próbálni, mennyire jó az AI, ezért megkérte a ChatGPT-t, hogy írjon egy Mint Mobile hirdetést.

A feladat: Írjon egy reklámszöveget a Mint Mobile számára Ryan Reynolds hangján. Tartalmazza benne egy viccet, egy káromkodást, és említsen meg az ünnepi promóciót.

A ChatGPT teljesítette a feladatot. A szöveg vicces, a márkához illő és meglepően pontos volt. Ryan még azt is mondta, hogy „kissé ijesztő”, mennyire hasonlított a szokásos hangvételéhez. Végül kamerák előtt felolvasta az AI által írt szöveget, és ez lett a végleges reklám.

📌 Serpstat

A Serpstat, egy all-in-one SEO platform, gyorsabb és skálázhatóbb módszert keresett az új felhasználók bevonására. Céljuk az volt, hogy gyors, világos videókat készítsenek, amelyek végigvezetik a felhasználókat a terméken, anélkül, hogy időigényes kézi útmutatókra vagy hosszú dokumentumokra kellene támaszkodniuk.

Ahelyett, hogy a szkripteket a semmiből írták volna meg, a csapat a ChatGPT-nek megadta a legfontosabb pontokat a funkciókról, az előnyökről és arról, hogy a felhasználóknak mit kell először tenniük. A ChatGPT perceken belül elkészítette a teljes videó szkriptet, amely világos, felhasználóbarát hangnemben íródott.

ChatGPT által generált videó forgatókönyv

🧠 Hogyan segíthet ebben a ClickUp Brain? A ClickUp Brain segítségével közvetlenül a munkaterületén készíthet videókat. Megkérheti, hogy: Készítsen teljes promóciós videókat, magyarázó videókat, rövid TikTok- és Reels-videókat hangalámondással és vizuális utasításokkal.

Vázolja fel a webinárium vagy a bemutató bevezetőjét, beleértve a figyelemfelkeltő elemeket, a legfontosabb pontokat és az átmeneteket.

Brainstorming storyboard jelenetek reklámokhoz vagy hirdetésekhez

Használja a ClickUp Brain alkalmazást forgatókönyvek, rövid paródiák és egyéb videókkal kapcsolatos tartalmak megírásához.

7. AI-alapú csevegőrobotok és ügyfélszolgálati válaszok

A mai AI-alapú csevegőrobotok intelligens, gyors és meglepően emberhez hasonlóak. Segítenek a vállalkozásoknak a kérdések megválaszolásában, a problémák megoldásában és az ügyfelek támogatásában a nap 24 órájában, anélkül, hogy a támogató csapat kimerülne.

Íme egy kiemelkedő példa:

📌 Intercom’s Fin

Az Intercom Fin egy AI-alapú csevegőrobot (GPT-4 technológiával), amely a segítségnyújtó központ cikkeinek, a gyakran ismételt kérdéseknek és a korábbi támogatási tartalmaknak a segítségével azonnal válaszol az ügyfelek kérdéseire csevegőprogramokban, e-mailekben és közösségi csatornákon.

Az AI a felhasználók nevében is cselekedhet, valós időben alkalmazkodva az ő igényeikhez.

Ha egy kérdés túl bonyolult, Fin továbbítja azt egy emberi ügynöknek, anélkül, hogy megszakítaná a beszélgetést.

via Intercom

📚 További információ: Hogyan használható az AI a kreatív iparban a növekedés és az elkötelezettség érdekében?

Hogyan lehet az AI-t a tartalomkészítésben kihasználni?

Értjük Önt. A példák lenyűgözőek. De az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet az AI-t praktikus és hatékony módon felhasználni a tartalomkészítésben?

Íme egy egyszerű, négy lépésből álló útmutató a kezdéshez:

1. lépés: Válassza ki a megfelelő AI eszközt

A számos rendelkezésre álló AI-tartalomgeneráló eszköznek köszönhetően az AI által generált marketingtartalom nem nagy ügy – szinte minden eszköz képes rá. De melyik eszköz segít jobb, gyorsabb tartalmakat létrehozni anélkül, hogy bonyolultabbá tenné a munkafolyamatot?

Ez a ClickUp Brain.

✨ A Brain egy kontextusérzékeny AI-asszisztens, amely segít a tartalom tervezésében, írásában, szerkesztésében és kezelésében, közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül. Összekapcsolja a dokumentumokat, feladatokat, embereket és eszközöket, így minden a kontextusban történik, pontosan ott, ahol a munkája már zajlik.

A legjobb rész? Egyetlen platformon egyesíti az összes jelentős LLM erejét – a legújabb GPT-től a legújabb Claude és Gemini modellekig.

Használjon könnyebb modelleket, mint például az o3‑mini és a Gemini Flash a gyors tartalomkészítéshez és a gyorsabb válaszokhoz, és váltson erősebb modellekre (GPT‑4o, Claude 3. 7) a komplex érvelési és írási feladatokhoz a jobb eredmények érdekében.

Ne fizessen több AI-eszközért, amikor mindegyikhez hozzáférhet egy helyen – ClickUp Brain

A ClickUp Brain-től a következőket kérheti:

Ötletek generálása: Blogtémák, vázlatok és szemszögek másodpercek alatt

Írjon okosabban: Készítsen tartalomtervezetet közvetlenül a Készítsen tartalomtervezetet közvetlenül a ClickUp Tasks vagy Docs alkalmazásban, változtassa meg a hangnemet, finomítsa a nyelvet, és másodpercek alatt több változatot is készíthet.

Használjon valós kontextust: merítsen ötleteket a ClickUp munkaterületén található meglévő dokumentumokból vagy értekezletjegyzetekből, hogy tartalmat alakítson ki és növelje annak értékét.

Legyen szervezett: Hozzon létre és rendeljen hozzá írási feladatokat AI által generált briefekkel.

Azonnali szerkesztés: A márka irányelvei és követelményei alapján azonnal javítsa ki a nyelvtani, helyesírási és hangnembeli hibákat.

Gyorsabb munka: Válaszok automatikus generálása Válaszok automatikus generálása a ClickUp Chatben , sablonok és tartalomblokkok a ClickUp Docsban

Bármi is legyen az AI generatív felhasználási esete, a Brain segíthet Önnek.

Ez a Redditor is egyetért:

Én folyamatosan használom, hogy elindítsam a munkát. Blogot kell írni? Kezdje a Brain-nel! Készségmátrixot kell létrehozni a tudás szintjének emelése érdekében? Kezdje a Brain-nel! E-mail sablont kell létrehozni az ügyfelek megszólításához? Kezdje a Brain-nel! Nagyon jó segítséget nyújt a projektek elindításában vagy egyszerűen csak a tartalom vázlatának megírásában.

Ráadásul a ClickUp Brain mind csapatok, mind egyéni alkotók számára készült.

📌 Például: 🧑‍💼 A marketingmenedzserek felhasználhatják blogbejegyzések összefoglalására, és azonnal megoszthatják azokat szabadúszó írókkal.

✍️ A tartalomvezetők a feladatkommentekben található bloglinkekből közösségi média posztokat generálhatnak.

🔍 A SEO-szakértők a fő blogtervezet dokumentumában közvetlenül átírhatják a bekezdéseket a célszavakkal.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez , beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

2. lépés: Adjon egyértelmű utasításokat

A gyenge AI-írási utasítás unalmas, homályos tartalomhoz vezet. A világos, részletes utasítás fókuszált, használható tartalmat eredményez, amely összhangban áll az Ön céljaival.

📌 Például:

❌ Írj nekem egy blogbejegyzést a termelékenységről. ✅ Írjon egy 600 szavas blogbejegyzést távoli csapatvezetőknek öt termelékenységet növelő trükkről a ClickUp Brain használatával. A hangnem legyen barátságos és praktikus, és tartalmazzon valós példákat

Nézze meg saját szemével a különbséget:

⭐ Néhány tipp a jobb promptok írásához: Legyen konkrét: Adjon meg részleteket, mint például a közönség, a hangnem, a formátum, a hosszúság és a szemszög.

Adjon stílusbeli utasításokat: Ahelyett, hogy azt mondaná: „Legyen fülbemászó”, mondja inkább: „Az intro hangozzon úgy, mint egy rövid, figyelemfelkeltő LinkedIn-bejegyzés”.

Használja a ClickUp kontextust: Emelje ki konkrét feladatokat, dokumentumokat vagy megjegyzéseket. Például: „Összegezze a „Q2 Content Planning” dokumentumban szereplő értekezlet jegyzeteket, és alakítsa azokat blogvázlatokká.”

Tesztelje és finomítsa: Szükség esetén módosítsa a parancsot. Kezelje úgy, mint egy beszélgetést, ne pedig egyszeri parancsot.

Íme egy rövid, 3 perces tanfolyam a prompt engineeringről, amely jól jöhet:

A hatékony AI-utasítások írása nem mindig sikerül egyformán jól – az egyik ember remek eredményeket ér el, a másik viszont nem, ami időpazarláshoz, kísérletezéshez és egyenetlen tartalomhoz vezet.

A ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy megosztott „Prompt Library” (Prompt-könyvtár) mappát, amelyben tárolhatja és rendszerezheti a legjobban teljesítő promptjait. Ezután strukturálhatja azokat tartalomtípus (blogok, közösségi bejegyzések, e-mailek), felhasználási eset (SEO, vázlatok, termékleírások) vagy hangnem és célközönség szerint.

Hozzon létre és szervezzen utasításokat a ClickUp Docs-ban az AI-tartalom következetes generálásához.

Továbbá, csapata valós időben szerkesztheti vagy javíthatja a promptokat, így a könyvtár folyamatosan fejlődik, ahogy csapata megtanulja, mi működik. Ezenkívül megjegyzéseket vagy jegyzeteket is hagyhat a promptok mellé, elmagyarázva, mikor és miért működnek a legjobban.

Egy Redditor imádja a Brain-Docs kombinációt (és jó oka van rá!) 🤩

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

💡 Profi tipp: Használjon AI-sablonokat, hogy időt takarítson meg és egységesítse az AI-tartalom-készítési folyamatot.

3. lépés: A tartalom szerkesztése és optimalizálása

Miután a ClickUp Brain elkészítette az első vázlatot, szerkesztenie kell az AI-tartalmat, hogy:

Tisztítsa meg a szöveget: Távolítsa el az ismétléseket és a töltelékszövegeket, és tartsa a szerkezetet szorosnak és fókuszáltnak.

Adja hozzá szakértelmét: Szúrjon be valós példákat, adatokat és esettanulmányokat, amelyeket az AI nem tud generálni.

Illeszkedjen márkájához: Tükrözze egyedi hangját, legyen az informális vagy professzionális.

Tények ellenőrzése és igazolása: Ellenőrizze a állításokat, statisztikákat és példákat – az AI helyettesítőket vagy találgatásokat használhat.

Csiszolja a szöveget megbízható eszközökkel: futassa át plágiumellenőrző programokon, olvashatósági eszközökön és SEO/márka ellenőrzőlistán, mielőtt közzéteszi.

Ha elégedett a szerkesztéssel, helyezze el egy megosztott ClickUp Doc dokumentumban, ahol csapata:

Jelölje meg a módosításra szoruló szakaszokat

Kommentáljon közvetlenül konkrét sorokat

Címkézze meg csapattársait, hogy véleményt mondjanak

Használjon ellenőrzőlistákat, hogy nyomon követhesse, mi került már felülvizsgálatra vagy jóváhagyásra.

Együttműködés az AI által generált tartalmak szerkesztésében a ClickUp Docs-ban

Ha egy szakaszt át kell írni vagy tényeket kell ellenőrizni, egyszerűen alakítsa a megjegyzést feladattá. Ráadásul a verziótörténet segítségével nyomon követheti a szerkesztéseket, vagy szükség esetén visszatérhet egy korábbi vázlathoz.

4. lépés: Használja az AI-t tartalomötletek kidolgozásához

Friss, releváns tartalmi ötletek generálása gyakran nehezebb, mint maga az írás. A ClickUp Brain segítségével:

Javasoljon blogtémákat a termék, a közönség vagy a niche alapján.

Használja fel a tartalmakat közösségi bejegyzésekben, hírlevelekben vagy videóforgatókönyvekben

Alakítsa át az ügyfelek kérdéseit vagy a gyakran ismételt kérdéseket blogbejegyzések témáivá!

Készítsen tartalomnaptárakat a termékbevezetések vagy trendek köré

Fedezzen fel olyan niche témákat vagy kulcsszavakat, amelyeket versenytársai figyelmen kívül hagynak.

📌 Próbálja ki az alábbi utasításokat: Alakítsa át a támogatási dokumentumunkban szereplő 5 gyakran ismételt kérdést részletes blogbejegyzés-címekké a tudásbázisunk számára

Ezen termékbevezetési dokumentum alapján javasoljon öt érdekes LinkedIn-bejegyzés ötletet, amelyek kiemelik az új funkciót és annak előnyeit.

Készítsen heti tartalomnaptárat májusra, amely az e-kereskedelmi marketingesek számára szóló SEO-tippekre összpontosít a ClickUp segítségével

Használja a ClickUp Brain alkalmazást blog- és videótémák azonnali generálásához.

📚 További információ: A legjobb tartalomkezelő szoftverek és eszközök

Fogadja be az AI-tartalom jövőjét a ClickUp segítségével!

Az AI által generált tartalom már nem csak a tudományos fantasztikus regényekben létezik – ma már a valóságban is működik, és átalakítja azt, ahogyan elképzeljük, létrehozzuk és terjesztjük azokat a tartalmakat, amelyek oktatnak, szórakoztatnak és cselekvésre ösztönöznek.

A forgalmat generáló blogbejegyzésektől a másodpercek alatt megírt közösségi média bejegyzésekig és képaláírásokig, az ügyfelek életre szóló értékét növelő e-mailektől az átlagos rendelési értéket növelő hirdetésekig, valamint az emberi referenciaértékeknek megfelelő ügyfélszolgálati csevegésekig – ezek az AI-tartalom-marketing példák magukért beszélnek.

A legjobb rész? Ehhez nem kell több AI-eszköz. A ClickUp Brain segítségével az összes tartalmi igényét kielégítheti az AI-vel – közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül. Az eszköz alkalmazkodik a tartalomáramlásához, kontextusspecifikus javaslatokat ad és automatizálja a mindennapi feladatokat, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat.

Miért fáradozzon a tartalomgyártással, amikor az AI és az ember együttműködése könnyebbé és kifizetődőbbé teheti a folyamatot? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! 🙌