10 ClickUp-dashboard-példa csapatok számára

A ClickUp irányítópultok a projektadatokat élő jelentési nézetekké alakítják át vezetők, projektmenedzserek, értékesítési csapatok, marketingesek, ügynökségek, HR-csapatok, fejlesztők és egyéni közreműködők számára.

A Microsoft Work Trend Indexe szerint a munkavállalók 48%-a úgy érzi, hogy munkája kaotikus és széttagolt. Amikor a projekt állapota feladatok, táblázatok, csevegések és frissítések között oszlik meg, a csapatok gyorsan elveszítik a fókuszukat.

Ez az útmutató 10 ClickUp-dashboard példát mutat be, a mögöttük álló widgeteket, valamint azokat a tervezési elveket, amelyek a dashboardokat hasznossá teszik.

A ClickUp irányítópult példák áttekintése

A ClickUp irányítópultok akkor működnek a legjobban, ha minden irányítópult egy egyértelmű üzleti kérdésre ad választ. Az alábbi táblázat bemutatja, melyik irányítópult illik az egyes csapatokhoz, mely widgeteket érdemes használni, és milyen döntéshozatalban segít.

Műszerfal példa Legalkalmasabb Főbb widgetek Támogatott döntések Vezetői irányítópult Vezetői csapatok Portfólió, kördiagram, munkaterhelés, AI-kártyák Mely kezdeményezésekre kell figyelni? Projektmenedzsment irányítópult Projektmenedzserek Feladatlista, állapot oszlopdiagram, idővonal, számítás Mi késik, hol akadt el, vagy mi áll veszélyben? Értékesítési irányítópult Értékesítési vezetők Pipeline szakasz, bevételi kártyák, trenddiagramok Mely ügyletek igényelnek nyomon követést? Marketing irányítópult Marketingcsapatok Oszlopdiagram, feladatlista, beágyazott widget Mely kampányok késnek vagy teljesítenek alul? Időkövető irányítópult Ügynökségek és szolgáltató csapatok Időkövetés, számlázható jelentés, számítás Mely ügyfelek vagy projektek túllépik a költségkeretet? Csapat munkaterhelési irányítópult Csapatvezetők Munkaterhelés, feladatok száma megbízottak szerint Ki van túlterhelve, és ki nem használja ki teljes mértékben a kapacitását? Ügyfelek számára készült irányítópult Ügynökségek és ügyfélcsapatok Szűrt feladatlista, állapotdiagram, beágyazás Mit láthatnak az ügyfelek a belső zajok nélkül? HR-dashboard People Ops csapatok Felvételi folyamat, űrlapok, számítások Hol akadt el a toborzás vagy az új munkatársak beillesztése? Termék irányítópult Termék- és mérnöki csapatok Sprint Burndown, hiba súlyossága, sebesség A kiadás még mindig a tervek szerint halad? Személyes termelékenységi irányítópult Egyéni közreműködők Dinamikus feladatlista, időos oszlopdiagram, AI prioritási betekintés Mivel foglalkozzak legközelebb?

Mik azok a ClickUp irányítópultok?

A ClickUp irányítópultok testreszabható jelentési oldalak, amelyek a ClickUp feladatait, céljait, időbejegyzéseit, sprinteit és egyéni mezőit élő vizuális widgetekké alakítják.

A statikus táblázatokkal vagy önálló jelentéskészítő eszközökkel ellentétben a ClickUp irányítópultok szorosan kapcsolódnak magához a munkához. A csapatok ugyanazon a munkaterületen követhetik nyomon a feladatokat, célokat, időt, munkaterhelést, sprinteket, űrlapokat és egyéni mezőket, ahol a végrehajtás is történik.

A csapatok a ClickUp irányítópultjait használják a projektállapot, a munkaterhelés, az értékesítési folyamat állapota, a kampányteljesítmény, az időnyilvántartás, a toborzási folyamat, a sprint sebessége és a személyes termelékenység nyomon követésére.

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a mutatók és célok nyomon követéséhez a ClickUp irányítópultjaival

A műszerfalak segítségével a ClickUp munkaterületén található adatokat egyetlen nézetbe gyűjtheti össze widgetek segítségével – ezek olyan moduláris építőelemek, amelyek különböző típusú információkat jelenítenek meg. Ahelyett, hogy az egyes feladatok és listák között kutatna, madártávlatból áttekintheti a legfontosabbakat.

A ClickUp irányítópultok négy alapvető jelentési igényt támogatnak:

Testreszabás: A csapatok húzhatják, átméretezhetik és elrendezhetik a widgeteket

Élő frissítések: A widgetek frissülnek a feladatadatok változásával

Megosztás: A csapatok megoszthatják a műszerfalakat vendégekkel, ügyfelekkel vagy belső érdekelt felekkel.

Térközi jelentések: A műszerfalak több térből, mappából és listából is tudnak adatokat lekérni

Érdekesség: A „dashboard” szó nem a szoftverekből vagy az autókból ered. Eredetileg egy lovas kocsin található fa- vagy bőrlemezt jelentett, amely megakadályozta, hogy a lovak patái sárral „fröcsköljék” be a kocsit.

Melyik ClickUp-dashboardot érdemes először elkészítenie?

Kezdje azzal a műszerfallal, amely a legsürgetőbb döntéséhez kapcsolódik. A határidők betartásával küzdő csapatnak projektműszerfalra van szüksége. A gyenge előrejelzési átláthatósággal rendelkező értékesítési csapatnak pipeline-műszerfalra van szüksége. A haszonkulcsát vesztő ügynökségnek időkövető műszerfalra van szüksége.

Ha a csapatának szüksége van… Először készítse el ezt a műszerfalat Miért hasznos ez? Fedezze fel a késedelmes vagy blokkolt munkákat Projektmenedzsment irányítópult Megmutatja a lejárt feladatokat, a megakadt állapotokat és az ütemterv kockázatait Csökkentse a vezetőség állapotkéréseit Vezetői irányítópult Összefoglalja a kezdeményezések előrehaladását, a munkaterhelést és az üzleti helyzetet Javítsa az értékesítési utánkövetést Értékesítési irányítópult Nyomon követi az üzletkötési szakaszokat, a lejárt kapcsolatfelvételeket és a bevételek alakulását Védje az ügynökség árréseit Időkövető irányítópult Összehasonlítja a számlázható órákat, a nem számlázható munkát és a becsléseket Megelőzze a kiégést Csapat munkaterhelési irányítópult Megmutatja a túlterhelt csapattagokat és a kihasználatlan kapacitást Javítsa az ügyfelek átláthatóságát Ügyfelek számára készült irányítópult Megosztja a mérföldköveket és a teljesítendő feladatokat anélkül, hogy belső munkákat tenné közzé Gyorsítsa fel a toborzást HR-dashboard Nyomon követi a jelöltek státuszát, a felvételhez szükséges időt és a beillesztési feladatokat Védje a kiadási ütemterveket Termék irányítópult Megmutatja a sprint burndown-t, a hibák súlyosságát és a sebesség trendjeit

Kinek ajánlott a ClickUp irányítópult?

A ClickUp irányítópultok azoknak a csapatoknak hasznosak, amelyeknek valós idejű áttekintésre van szükségük a projektek, az emberek, az ütemtervek és a teljesítménymutatók tekintetében.

Használja a ClickUp Dashboardot, ha:

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását több listán, mappában vagy térben

A munkaterhelés és a kapacitás figyelemmel kísérése a megbízottak szerint

Jelentse az értékesítési folyamatot, a kampányt, a sprintet vagy a toborzás előrehaladását

Ossza meg az ügyfelekkel kapcsolatos frissítéseket anélkül, hogy belső munkákat tenné közzé

Alakítsa az egyéni mezőket diagramokká, táblázatokká és számításokká

10 ClickUp-dashboard-példa minden csapat számára

A legjobb ClickUp-dashboard attól függ, hogy milyen döntést kell hoznia a csapatának. A vezetőknek áttekintésre van szükségük a portfólióra. A projektmenedzsereknek kockázat- és határidő-nyomon követésre van szükségük. Az értékesítési csapatoknak a folyamatok állapotára van szükségük. A marketingcsapatoknak kampányvégrehajtási és teljesítményadatokra van szükségük. A HR-csapatoknak áttekintésre van szükségük a felvételek és az új munkatársak beillesztése terén. Az alábbi példák mindegyike natív ClickUp-widgetek segítségével készíthető el, és mindegyik egy adott funkciót céloz meg.

1. Vezetői irányítópult

A vezetői irányítópult valós idejű áttekintést nyújt a vezetőknek a kezdeményezésekről, a kockázatokról, a munkaterhelésről és az üzleti helyzetről. Ez az irányítópult magas szintű „irányító központként” működik, összesítve az összes részleg adatait egyetlen megbízható forrásba.

A ClickUp-ban ez a következőket jelentheti:

Kövesse nyomon a kezdeményezések előrehaladását és a csapat kapacitását a ClickUp irányítópultjaival

Profi tipp: Miért töltené az idejét a műszerfalak soronkénti átolvasásával, amikor az AI azonnal megmutathatja a lényeget? Adjon hozzá egy ClickUp AI kártyát, hogy a műszerfalon belül élő projekttevékenységeket világos összefoglalássá alakítsa. A vezetők gyorsan megkapják a jelzést: a legfontosabb változásokról, a felmerülő kockázatokról és arról, hogy mire kell legközelebb figyelniük. Összegezze a műszerfalon megjelenő információkat és a felmerülő kockázatokat a ClickUp AI Cards segítségével

2. Projektmenedzsment-dashboard

A projektmenedzsereknek nincs szükségük további frissítésekre. Amire szükségük van, az egy világos áttekintés arról, hogy a projekt jelenleg hol tart.

A ClickUp-ban egy projektmenedzsment-dashboard a következőket tartalmazhatja:

Kövesse nyomon a késedelmes munkákat, a projekt ütemét és a megakadt feladatokat a ClickUp irányítópultjaival

Ez a felépítés azért működik, mert minden rész egy-egy különböző kérdésre ad választ. Mi késik? Mi akadt el? Tartja-e az ütemterv? Valójában hol tartunk?

Például, ha egy termékbevezetés késni kezd, a projekt irányítópultja gyorsan rávilágít a problémára. Az esedékességüket túllépő jóváhagyások jelennek meg elsőként, jól látható helyen. Az állapotdiagram a felhalmozódó felülvizsgálatokat mutatja, az idővonal pedig jelzi, hol kezdik a késések befolyásolni a következő feladatokat. Ez az áttekintés segít a projektmenedzsernek időben beavatkozni, átcsoportosítani a munkát és biztosítani a határidőt.

A ClickUp Automations segítségével tovább finomíthatja a rendszert, amely riasztásokat indít el, ha a határidők elcsúsznak. Ha pedig nem szeretne mindent nulláról felépíteni, kezdhet automatizálási sablonokkal, és azokat testreszabhatja.

Indítsa el automatikusan a megfelelő műveleteket, és bonyolítsa le zökkenőmentesen a feladatokat a ClickUp Automations segítségével

Szeretné 15 perc alatt elkészíteni a projektmenedzsment irányítópultját? Ez az útmutató megmutatja, hogyan:

Profi tipp: Automatizálja az állapotjelentéseket a ClickUp Super Agents segítségével A műszerfalak megmutatják, mi változott. A ClickUp Super Agents ezeket a változásokat ütemezett állapotjelentésekké alakíthatja át a csapat számára. Például egy Weekly Update Agent minden hétfő reggel összefoglalhatja a sprint előrehaladását, a késedelmes munkákat, az akadályokat és a befejezett feladatokat, majd automatikusan elküldheti a jelentést a megfelelő csapatcsatornára. Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a heti irányítópult-jelentések automatikus elkészítéséhez és elküldéséhez

3. Értékesítési irányítópult

Az értékesítési vezetők általában olyan mutatókat figyelnek, mint a nyerési arány, az átlagos üzletméret, az üzletkötési sebesség, a szakaszok szerinti konverzió, a pipeline lefedettsége és az előrejelzés pontossága. Ezek a számok jelzik, hogy a pipeline valóban egészséges-e, vagy csak látszólag tűnik forgalmasnak.

A ClickUp értékesítési irányítópultjai segítenek a csapatoknak nyomon követni az üzletkötési szakaszokat, a késedelmes nyomon követéseket, a bevételi célokat, a folyamatok alakulását és az AI által prioritásba sorolt kockázatokat.

Pipeline szakaszok nézete: Nézze meg, hány ügy van az egyes szakaszokban

Késedelmes nyomon követési lista: Fogja meg a megakadt kapcsolatfelvételeket, mielőtt a lehetőségek elszállnának

Bevételi és ügyletszám-kártyák: Tartsa szem előtt a célok elérését anélkül, hogy mélyebbre kellene ásnia

Trenddiagramok: Kövesse nyomon a folyamatok alakulását, az ügyletek lezárásának ütemét vagy a szakaszok közötti átmenetet az idő függvényében

AI-alapú betekintés és automatizálás: Használja Használja a ClickUp Brain és az Automations funkciókat a kockázatok feltárásához, az ügyletek prioritásainak meghatározásához és a nyomon követés folyamatosságának biztosításához

Használja a ClickUp értékesítési folyamat irányítópultját az üzletkötési szakaszok és a folyamat nyomon követéséhez

Például megnyithatja a műszerfalat, és láthatja, hogy az üzletkötések volumene magas, de a lehetőségek nagy része még mindig tárgyalási szakaszban van. Ráadásul a nyomon követések egyre késnek, és a bevételi előrejelzések kezdnek romlani. Ekkor a probléma könnyebben felismerhető. A csapatának nincs szüksége több potenciális ügyfélre a folyamat elején. Segítenie kell az értékesítőknek, hogy az aktív üzleteket a végső szakaszba juttassák, és lezárják azokat.

Tudta? A Gartner előrejelzése szerint az év végére a vállalati alkalmazások 40%-a fog feladatspecifikus AI-ügynököket tartalmazni. Mi a ClickUpnál már most is ezt a valóságot éljük. A ClickUp Super Agents-et használjuk autonóm motorjainknak, amelyek előkészítik a bemutatókat és kezelik a nyomon követést, így mi a sikerre koncentrálhatunk. Nézze meg az alábbi videón, hogyan működnek mesterséges intelligenciával rendelkező ügynökeink:

4. Marketing irányítópult

A marketingcsapatok akkor szembesülnek a kontextus szétszóródásával, amikor a kampányfeladatok, fájlok, jóváhagyások és teljesítményadatok különálló eszközökön találhatók. A ClickUp marketing irányítópultja egy jelentési nézetben központosítja a kampány végrehajtását és az élő teljesítményadatokat.

A ClickUp-ban ez a műszerfal a következőket jelenti:

Oszlopdiagram: Csoportosítsa a feladatokat kampányok szerint, hogy lássa, mely kezdeményezések közelednek a célhoz, és melyek állnak meg

Feladatlista: Szűrjön a „Tartalomtípus” (pl. videó, blog, hirdetési szöveg) szerint, hogy a kreatív folyamat minden csatornán kiegyensúlyozott legyen

Widget beágyazása: Hozzon be egy élő Google Analytics- vagy Looker Studio-nézetet, így a teljesítményadatok közvetlenül a azokat generáló munka mellett jelennek meg

Tekintse meg az élő teljesítményadatokat a munkával párhuzamosan a ClickUp Dashboardok egyedi beágyazásainak segítségével

Ez a beállítás biztosítja, hogy a csatorna, a konverziós tölcsér szakasza és a formátum – amelyeket az egyéni mezők segítségével követnek nyomon – minden vizuális bontás alapját képezzék.

Tegyük fel, hogy egy marketingigazgató forgalomcsökkenést észlel. Megnézi a műszerfalat, látja, hogy a „Közösségi média” állapotsáv elmarad, és észreveszi, hogy a beágyazott elemzések a hivatkozások számának csökkenését mutatják. Gyorsan felismeri, hogy a kreatív anyagok még mindig „jogi ellenőrzés” alatt állnak, így „állapotellenőrző” megbeszélés nélkül is elindíthatja a kampányt.

Gyakorlati hatás: A Finastra a ClickUp Dashboardokat használta a globális marketing láthatóságának régiók közötti központosítására. A csapat csökkentette a manuális jelentéskészítést, és valós idejű hozzáférést biztosított a vezetőségnek a kampányok állapotához. A megoldás: Áttértek a ClickUp Dashboardokra, hogy azok élő „egységes információforrásként” szolgáljanak. A kampányadatok központosításával megszüntették a kézi jelentések és az e-mail láncok szükségességét. Az eredmény: Csökkentett „jelentési terhelés”: A csapat már nem töltött órákat a regionális adatok kézi összeállításával, hanem a végrehajtásra kezdett összpontosítani

Azonnali hozzáférés: A vezetőség mostantól valós időben figyelemmel kísérheti a globális kampányok állapotát, így nincs szükség a heti szinkronizálásokra A mi filozófiánk az, hogy „ha nincs a ClickUpban, akkor nem is létezik". Ezért manapság elengedhetetlen, hogy minden egyes marketingtevékenységet bejegyezzünk a ClickUpba, ahol az minden érintett számára látható lesz.

5. Időkövető irányítópult

Az óradíj alapján számlázó ügynökségeknek pontos adatokra van szükségük a haszonkulcsuk védelme érdekében. A ClickUp időkövető funkciója közvetlenül táplálja a műszerfal widgetjeit, csökkentve ezzel a harmadik féltől származó eszközökkel kapcsolatos szinkronizálási késleltetéseket.

Használja a ClickUp projektidő-nyomonkövetést a számlázható és nem számlázható órák, valamint az időbecslések megtekintéséhez

Időkövetés megbízottak szerint: Nézze meg oszlopdiagramon, ki mit rögzített

Időkövetés projektenként: Hasonlítsa össze az ügyfélfiókok óráit

ClickUp számlázható jelentés: Válassza szét a bevételt generáló munkákat a belső feladatoktól

Számítási widget: Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges órákat, hogy észlelje a feladatkör kiterjedésének változását

Például megnyitja a műszerfalat, és látja, hogy egy ügyfélfiók már felhasznált a becsült óráinak nagy részét, miközben a számlázható idő a vártnál gyorsabban növekszik. Ez jelzi, hogy felül kell vizsgálnia a projekt hatókörét, módosítania kell a tervet, vagy beszélnie kell az ügyféllel, mielőtt a túllépés tovább romlana.

Bónusz: A ClickUp Super Agents segíthet az ügyfelek munkaterhelésének újbóli kiegyensúlyozásában, mielőtt a kapacitás kimerülne. Például a Resource Allocation Manager AI Agent figyelemmel kíséri a munkaterhelési jelzéseket, jelzi a túlterheltséget, és feladatátcsoportosításokat javasol a fiókok között. A csapatok továbbra is ellenőrzik az ügynök jogosultságait, tudását és memóriáját. Indítsa el ezt a Super Agentet A kapacitás kimerülése előtt egyensúlyozza ki az ügyfelek munkaterhelését a Resource Allocation Manager AI Agent segítségével

6. Csapat munkaterhelési irányítópult

A csapat munkaterhelési irányítópultja megmutatja, mely alkalmazottak túlterheltek, alulhasznosítottak vagy sürgős munkát végeznek. Szüntesse meg a találgatásokat a személyenkénti kapacitást megjelenítő munkaterhelési widget segítségével. Állítson be kapacitási korlátokat csapatonként, így az irányítópult jelzi azokat, akik túlterheltek vagy rendelkeznek szabad kapacitással.

Használja a ClickUp munkaterhelés-nézetét a kiégés megelőzésére, valamint a térképnézetet az okosabb, helyalapú feladatok tervezéséhez.

Például megnyithatja a műszerfalat, és észreveheti, hogy az egyik tervező viszi a sürgős munkák nagy részét, míg egy másik csapattársnak van még kapacitása. Ekkor az adatok alapján azonnal újraeloszthatja a terhelést.

7. Ügyfeleknek szóló irányítópult

Az átláthatóság bizalmat épít, de a túlzott megosztás zavart okoz. A ClickUp ügyfélorientált irányítópultja az érdekelt felek számára olvasási joggal rendelkező betekintést biztosít a mérföldkövekbe, a teljesítendő feladatokba, a projekt fázisaiba és a beágyazott eszközökbe.

Hozzon létre ügyfélportálokat a feladatok és a teljesítések közös kidolgozásához a ClickUp ügyfélportál-dashboard segítségével

A ClickUp-ban a következőképpen alakíthatja ki a műszerfalát:

Szűrt feladatlista: Csak a magas szintű „Mérföldkövek” és a végső eredmények jelennek meg. A belső alfeladatok és a „Felülvizsgálat alatt” lépések rejtve maradnak, hogy elkerüljük a felesleges információkat

Állapot oszlopdiagram: Makroszintű vizualizáció, amely a főbb projektfázisok befejezését mutatja

Widget beágyazása: Élő Figma prototípusok vagy Loom bemutatók. Az ügyfelek közvetlenül a műszerfalon keresztül ismerkedhetnek meg a legújabb munkákkal

Például egy komplex fejlesztést irányító szoftverügynökség ezt a műszerfalat használja arra, hogy megkímélje az ügyfelet a több mint 400 technikai jegy kezelésétől. Az ügyfél egy állapotkördiagramot lát, amely csak három fázist mutat: „Fejlesztés”, „Minőségbiztosítás” és „Élesítés”. Amikor az ügyfél észreveszi, hogy a „Minőségbiztosítás” szelet növekszik, a szövegwidgetre tekint, ahol a projektmenedzser már megjegyezte, hogy egy biztonsági javítás véglegesítése folyik.

Ügyfélorientált irányítópultot szeretne készíteni? Nézze meg ezt a lépésről lépésre bemutatott útmutatót:

8. HR és személyzeti műveletek irányítópultja

A People Ops csapatok elveszítik a jelölteket, ha a toborzási feladatok e-mailekben, táblázatokban, űrlapokban és interjújegyzetekben vannak szétszórva. A ClickUp HR-dashboard egyetlen nézetben követi nyomon a jelöltek státuszát, a jelentkezések beérkezését, a felvételhez szükséges időt és a beilleszkedés folyamatát.

A ClickUp-ban a következőképpen testreszabhatja a műszerfalát:

Oszlopdiagram (felvételi folyamat): Megjeleníti a jelöltek számát olyan egyéni mezők szerint, mint „Jelentkezett”, „Szűrt”, „Interjúzott” és „Ajánlatot kapott”.

Űrlap-feladat feed: A ClickUp Forms alkalmazásokból érkező jelentkezéseket közvetlenül az „Új jelentkezők” widgethez irányítják

Számítási widget: Figyeli a „felvételhez szükséges időt” vagy a „betöltetlen pozíciók és betöltött pozíciók arányát” a toborzási sebesség méréséhez

Mérje a toborzási sebességet a ClickUp Calculation widget segítségével

Például észreveheti, hogy rengeteg jelentkező van a folyamat elején, de nagyon kevesen jutnak túl a szűrésen. Vagy azt láthatja, hogy az új munkatársak beillesztésével kapcsolatos feladatok már az első héten elakadnak. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy javítsa ki a folyamatot, mielőtt az befolyásolná a felvételi sebességet vagy az új munkatársak tapasztalatait.

9. Termék- és fejlesztési irányítópult

A kód időben történő szállításához meg kell találni a problémákat, mielőtt azok megakadályozzák a kiadást. A ClickUp termékdashboardja nyomon követi a sprint előrehaladását, a hibák súlyosságát, a sebességet, az elakadt munkákat és a kiadás kockázatait.

A ClickUp irányítópultját a következőképpen állíthatja össze:

Sprint burndown diagram: Kövesse nyomon a pontokat az „ideális” vonalhoz viszonyítva, hogy a sprint vége előtt jelölje meg a potenciális „pénteki rohamot”

A hibák súlyosságának bontása: Egy kördiagram, amely egyéni mezőket használ annak biztosítására, hogy a „kritikus” hibákat ne hagyják figyelmen kívül a könnyebb felhasználói felületi javítások javára

Sprint sebességdiagram: ábrázolja a legutóbbi sprintek során elért eredményeket, hogy az érdekelt felek számára adat alapú becsléseket nyújtson a jövőbeli tervekről

Kövesse nyomon a sprint állapotát, a hibák súlyosságát és a szállítási ütemet a ClickUp irányítópultjaival

Tegyük fel, hogy a sebesség trendje továbbra is stabilnak tűnik, de a burndown a sprint felénél kezd el laposodni. Ekkor észrevesz egy csomó súlyos hibát és egy egyre növekvő blokkolt listát. A műszerfal segít korán észrevenni ezt a változást, amíg még van idő megvédeni a kiadást.

10. Személyes termelékenységi irányítópult

A személyes termelékenységi irányítópult megmutatja a kijelölt feladatokat, a határidőket, az időfelhasználást, az elvégzett munkát és az AI által javasolt prioritásokat. Ez a privát „parancsközpont” kiszűri a szervezeti zajt, és személyre szabott nézetet nyújt, amelyben csak azok a dolgok jelennek meg, amelyek azonnali figyelmet igényelnek.

Így testreszabhatja a termelékenységi irányítópultját:

Dinamikus feladatlista: Csak az Önnek kiosztott feladatokat jeleníti meg, határidő szerint rendezve, hogy a „következő” prioritások mindig az élen legyenek

Heti időoszlopdiagram: Egy személyes áttekintés, amely megmutatja, hogyan oszlottak meg az órái a projektek között, segítve abban, hogy felismerje saját időrablóit

Befejezett feladatok vonaldiagram: Egy nyomkövető, amely vizualizálja a napi teljesítményét, így világos képet adva a termelési trendekről

AI-alapú prioritási betekintés: A ClickUp Brain segítségével elemzi a határidőket és a megoldott függőségeket, és pontosan javasolja, melyik feladatot érdemes legközelebb elkezdeni

Például a hét közepére a feladatlistája tele lehet, de még mindig nagyon keveset árul el arról, hogy mire fordítja az energiáját. Egy személyes irányítópult megoldja ezt a problémát. Azonosítsa a cselekvést igénylő határidőket, nézze meg a munkát gátló függőségeket, és ellenőrizze, hogy a hete valódi előrelépéssel vagy csak tevékenységekkel van-e tele. Ez a fajta átláthatóság segít abban, hogy célzottabban dolgozzon, ne csak sürgősebben.

ClickUp Insight: Gondolja, hogy azok a láthatatlan munkából származó „enyhe zavaró tényezők” nem olyan nagy ügy? Pedig azok. A munkavállalók 28%-a számára a kisebb megszakítások és a folyamatos feladatváltás rontják a mély munkavégzés minőségét, csökkentik az általános termelékenységet és növelik a mentális terhelést. A ClickUp irányítópultjaival és személyre szabott kezdőlapjával létrehozhat egy személyes termelékenységi irányítópultot, amely kristálytiszta, átfogó áttekintést nyújt az összes munkájáról, beleértve a láthatatlan feladatokat is. Derítse ki, mire fordítja valójában az idejét, és tegye magát képessé az intelligens prioritások felállítására.

Népszerű widgetek a ClickUp irányítópultokhoz

A ClickUp Dashboard widgetek a Workspace adatait diagramokká, listákká, táblázatokká, beágyazott elemekké és AI-összefoglalókba alakítják át. A legjobb widget attól függ, hogy milyen döntést kell támogatnia a műszerfalának.

Íme a leghasznosabbak kategóriánként:

Időkövető widgetek

A megbízott által nyomon követett idő: Oszlopdiagram, amely személyenkénti órákat mutat

Projektenként nyomon követett idő: Részletesen megvizsgálhatja, hova kerülnek az órák

Számlázható jelentés: Válassza szét a számlázható és a nem számlázható tételeket

ClickUp időjelentési táblázat : Csoportosítás tér, mappa, lista vagy felhasználó szerint

Állapot- és előrehaladási widgetek

Állapot kördiagram: A feladatok százalékos megoszlása az egyes állapotok szerint

Állapot oszlopdiagram: Feladatok száma állapot szerint, helyszínenként

ClickUp kumulatív áramlási diagram: A munka időbeli előrehaladásának vizualizálása a különböző szakaszokban

Munkaterhelés és felelős személy widgetek

Munkaterhelés-widget: Kapacitásnézet, amely megmutatja, ki lépte túl vagy alulmúlta a limitjét

Feladatok száma megbízottak szerint: A feladatok elosztását bemutató oszlop- vagy kördiagram

ClickUp: Késedelmes feladatok felelősök szerint: Rávilágít a késések forrásaira

Sprint-widgetek

Sprint Burndown Chart: Nyomon követi a fennmaradó munkát az ideális ütemhez viszonyítva egy sprintben

ClickUp sprint burnup diagram: Nyomon követi a hatókör változásait és az elvégzett munkát egy sprintben

Sprint sebességdiagram: Összehasonlítja a vállalt és a befejezett munkát három és tíz sprint között

Egyedi és beágyazott widgetek

Widget beágyazása: Jelenítse meg a Google Sheets, Figma, Loom vagy bármely külső URL-t

Rich Text Widget: Adjon hozzá megjegyzéseket, utasításokat vagy szakaszcímkéket a kontextushoz

ClickUp egyéni meződiagramok: Készítsen oszlop-, kör- vagy vonaldiagramokat bármely egyéni mező adatából

Használja az AI Cards funkciót a műszerfal tevékenységének összefoglalásához

A ClickUp AI Cards segít a csapatoknak a műszerfaladatokat közérthető összefoglalókba alakítani. Ahelyett, hogy minden diagramot manuálisan átnéznének, a csapatok az AI Cards segítségével összefoglalhatják a projektfrissítéseket, a csapat előrehaladását, az akadályokat és a következő lépéseket az élő Workspace-adatokból.

Összegezze a műszerfalon megjelenő információkat, a projektfrissítéseket és az akadályokat a ClickUp AI Cards segítségével

Hogyan hozhat létre irányítópultot a ClickUp-ban

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a munkaterületén a létrehozáshoz és szerkesztéshez szükséges jogosultságokkal. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a bal oldali sávon a Dashboards (Műszerfalak) gombra, vagy használja a + gombot bármelyik térben, mappában vagy listában.

Kattintson a Műszerfalak gombra

2. Válassza a Start from scratch (Újrakezdés) lehetőséget, vagy válasszon ki egy irányítópult-sablont

Válasszon egy sablont, vagy készítse el a ClickUp irányítópultját a semmiből

3. Kattintson a + Card gombra a widget-könyvtár megnyitásához

Kattintson a + Card gombra a ClickUp Dashboard widget-könyvtárának megnyitásához

4. Válasszon ki egy widget kategóriát, és konfigurálja az adatforrást – válassza ki azokat a Térképeket, Mappákat vagy Listákat, amelyekből adatokat szeretne lekérni

5. Húzza és méretezze át a widgeteket a vásznon az elrendezés kialakításához

Húzza és méretezze át a widgeteket a ClickUp irányítópultokon

6. Használja az egyes widgetek szűrőit az adatok szűréséhez felelős, állapot, dátumtartomány, címkék vagy egyéni mezők szerint

7. Nevezze el a műszerfalát, és állítsa be a megosztási jogosultságokat (magán, csoportszintű vagy nyilvános link)

Ha egy widgeten a „Nincs adat” felirat jelenik meg, ellenőrizze, hogy az adatforrás helyesen van-e kiválasztva, és hogy a feladatok releváns mezői kitöltve vannak-e. A műszerfalak alapértelmezés szerint 30 percenként frissülnek automatikusan, de bármikor manuálisan is frissítheti őket.

ClickUp Insight: A munkavállalók 45%-a gondolt már az automatizálás bevezetésére, de még nem tette meg az első lépést. Az olyan tényezők, mint az időhiány, a legjobb eszközökkel kapcsolatos bizonytalanság és a túl sok választási lehetőség, visszatarthatják az embereket attól, hogy megtegyék az automatizálás felé vezető első lépést. ⚒️ A könnyen létrehozható AI-ügynökök és a természetes nyelven alapuló parancsok segítségével a ClickUp megkönnyíti az automatizálás bevezetését. A feladatok automatikus kiosztásától az AI által generált projektösszefoglalókig perceken belül hatékony automatizálási funkciókat vehet igénybe, sőt egyedi AI-ügynököket is létrehozhat – mindezt tanulási görbe nélkül. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjainak és automatizált diagramjainak segítségével 40%-kal csökkentette a jelentéskészítés idejét, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította át.

Egy átgondoltan megtervezett ClickUp-dashboard megváltoztathatja, ahogyan a csapata nyomon követi az előrehaladást, rangsorolja a feladatokat és összehangolja a munkát. Így csinálja jól 👇

Bevált gyakorlatok a ClickUp irányítópult tervezéséhez

Egy átgondoltan megtervezett ClickUp-dashboard megváltoztathatja, ahogyan a csapata nyomon követi az előrehaladást, rangsorolja a feladatokat és összehangolja a munkát. Így csinálja jól 👇

Határozza meg a műszerfal célközönségét és az adatok történetét

Mielőtt hozzáadna egyetlen widgetet is, válaszoljon két kérdésre:

Ki fogja megtekinteni ezt a műszerfalat? (vezető, csapatvezető, IC, ügyfél)

Milyen döntés meghozatalában kell segítenie őket ? (több ember felvétele, a munka újraelosztása, költségvetés jóváhagyása)

Írjon egy egy mondatos célkitűzést, például: „Ez a műszerfal segít a marketingvezetőnek látni, mely kampányok haladnak a terv szerint ebben a negyedévben.” Ha nem tud ilyet írni, még nem áll készen a készítésre.

Válassza ki a megfelelő KPI-ket és widgeteket

Illessze a widget típusát az adattípushoz:

Arányok (a feladatok százalékos megoszlása állapotok szerint) Kördiagram Összehasonlítások (órák csapatonként) Oszlopdiagram Időbeli trendek (heti befejezett feladatok) Vonaldiagram Tennivalók (lejárt feladatok, blokkolt munkák) Feladatlista Egyedi mutatók (összes óra, feladatok száma) Számítási widget

Ha egy mutató nem befolyásolja a döntést, hagyja ki.

Rendezze el a widgeteket a vizuális hierarchia szerint

Helyezze a legfontosabb mutatókat a bal felső sarokba, hogy egyértelmű vizuális hierarchiát alakítson ki – oda téved a tekintet először. Csoportosítsa a kapcsolódó widgeteket, és használja a szövegwidgeteket szakaszok elválasztóiként.

Könnyedén testreszabhatja az elrendezést a widgetek méretének megváltoztatásával – növelje a fő diagramot, és kicsinyítse a kiegészítő részleteket. A ClickUp teljes ellenőrzést biztosít Önnek, mert a méret valóban tükrözi a fontosságot.

Készítse el még ma az első ClickUp irányítópultját!

A szétszórt projektadatok lassítják a döntéshozatalt. A ClickUp Dashboard a feladatokat, célokat, időbejegyzéseket, munkaterhelést, sprinteket és egyéni mezőket egyetlen élő jelentési nézetbe egyesíti.

A csapatok a ClickUp irányítópultjait felhasználva nyomon követhetik a vezetői prioritásokat, a projektkockázatokat, az értékesítési folyamatokat, a kampányok teljesítményét, a számlázható órákat, a toborzási folyamatot, a sprint állapotát és a személyes termelékenységet.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a ClickUp nézetek és a ClickUp irányítópultok között?

A ClickUp nézetek (Lista, Tábla, Gantt, Naptár) egy adott helyen szervezik és jelenítik meg a feladatokat – itt végzi el a munkát. A ClickUp irányítópultok több forrásból származó adatokat gyűjtenek össze vizuális widgetekbe jelentéskészítés és nyomon követés céljából – itt láthatja az összképet.

Megoszthatja a ClickUp irányítópultokat olyan ügyfelekkel, akik nem rendelkeznek ClickUp-fiókkal?

Igen – bármelyik irányítópanelhez létrehozhat megosztásra alkalmas nyilvános linket, amely a külső nézőknek olvasási jogot biztosít anélkül, hogy ClickUp-fiókra lenne szükségük.

Hány irányítópultot érdemes létrehoznia egy csapatnak a ClickUp-ban?

Egy-egy példa minden egyes célközönség vagy döntéshozó számára jó kiindulási pont. A legtöbb csapat kettővel vagy hárommal kezd, majd onnan bővíti a választékot.

Igen – a widgetek élő adatokat töltenek be a munkaterületéről, és a műszerfalak 30 percenként automatikusan frissülnek. Bármikor elindíthat egy kézi frissítést is.