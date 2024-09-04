Hogyan készítsünk személyzeti elemzési irányítópultot (példákkal)

Képzelje el, hogy Ön egy baseballcsapat menedzsere. Hagyományosan a játékosokat fizikai adottságaik, korábbi teljesítményük és ösztönös megérzései alapján választaná ki. Előnyben részesítené azokat a játékosokat, akik sok hazafutást érnek el vagy sok ütőt ütnek ki.
Billy Beane, az Oakland Athletics általános igazgatója a 2000-es évek elején megkérdőjelezte ezt a hagyományos megközelítést. A Sabermetrics nevű, a baseball adatait statisztikailag elemző módszerhez fordult. Ahelyett, hogy olyan feltűnő statisztikákra koncentrált volna, mint a hazafutások, olyan mutatókat vett figyelembe, amelyek pontosabban mérték a játékosok általános hozzájárulását a győzelemhez, például az alapon maradás százalékát.
A Sabermetrics segítségével Beane képes volt azonosítani az alulértékelt játékosokat, hogy szűkös költségvetéssel versenyképes csapatot állítson össze.
Hasonlóképpen, a személyzeti elemzési irányítópult lehetővé teszi, hogy csapatát adatok alapján irányítsa, ne csak intuíció alapján. Egy helyen világos betekintést nyújt olyan kritikus területekbe, mint a csapat elkötelezettsége, a fluktuációs kockázatok és a növekedési lehetőségek.
A személyzeti elemzéseket használó HR-vezetők 71%-a szerint ez elengedhetetlen a szervezetük HR-stratégiájához.
A dashboard létrehozása bonyolultnak tűnhet, de a megfelelő eszközökkel és adatvezérelt megközelítéssel hatékony eszközzé válik a megalapozott döntések meghozatalához. Ebben a cikkben végigvezetjük Önt a személyzeti elemzési dashboard létrehozásának folyamatán, és példákat is adunk, hogy könnyebben belekezdjen.
Mi az a személyzeti elemzési irányítópult?
A személyzeti elemzés adatok és statisztikai módszerek felhasználásával segít megérteni és javítani a szervezetek alkalmazottainak irányítását. Segít a HR-szakembereknek adat alapú döntéseket hozni a toborzás, a teljesítmény és az alkalmazottak elégedettsége terén.
A személyzeti elemzési irányítópult egy vizuális eszköz, amely összefogja és megjeleníti a fontos HR-mutatókat és adatokat. Célja, hogy világos, valós idejű képet nyújtson a munkavállalókkal kapcsolatos adatokról, lehetővé téve a munkaerő-irányítópult alapján történő gyors és megalapozott döntéshozatalt.
A személyzeti elemzés elengedhetetlen az HR területén, mert segít a szervezeteknek optimalizálni munkaerő-állományukat. Betekintést nyújt a következőkre:
- Alkalmazottak teljesítménye,
- Munkavállalói elkötelezettség és
- Munkavállalói fluktuáció
Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy proaktív módon kezeljék a problémákat és javítsák a szervezet általános hatékonyságát.
Gyakori kérdés, hogy miben különböznek a személyzeti elemzési irányítópultok a hagyományos jelentésektől.
A jelentések általában részletes, statikus adatokat tartalmaznak, amelyek átfogó elemzéssel összegzik a múltbeli teljesítményt. Például egy éves HR-jelentés tartalmazhat részletes adatokat a munkavállalói fluktuációról, a javadalmazásról és az elkötelezettség szintjéről, általában egy rögzített formátumban, például PDF-ben vagy nyomtatott dokumentumban.
Ezzel szemben a személyzeti elemzési irányítópultok dinamikus, valós idejű vizualizációt nyújtanak a legfontosabb mutatókról. Lehetővé teszik az interaktív adatfeltárást, így láthatja a kialakuló trendeket, és gyorsan megalapozott döntéseket hozhat.
Például egy HR-dashboard élő adatokat mutathat be a munkavállalói elégedettségi pontszámokról, a fluktuációs arányokról és a toborzási mutatókról, olyan funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a konkrét részletek vagy időkeretek mélyebb elemzését.
Hatékony személyzeti elemzési irányítópult létrehozása
A hatékony személyzeti elemzési irányítópult létrehozása az adatok megértésével és azok értelmes bemutatásával kezdődik. A nyers adatok túlterhelőek lehetnek, különösen komplex HR-mutatók esetén.
Így működik:
- Az adatok vizualizálása fontos: az adatok vizuális formátumba konvertálása megkönnyíti az értelmezést és a cselekvést. Használjon grafikonokat, táblázatokat és hőtérképeket a legfontosabb trendek és minták kiemeléséhez.
- A szemléletes vizuális elemek javítják az elemzést: például egy vonaldiagram, amely az idő függvényében követi nyomon a munkavállalói fluktuációt, olyan trendeket tárhat fel, amelyek egy táblázatban nem látszanak. A hőtérkép pedig megmutathatja az alacsony vagy magas elkötelezettségű területeket.
A személyzeti elemzés fontossága ellenére a HR-szakemberek csupán 22%-a véli úgy, hogy szervezete hatékonyan használja azt. Ez rámutat arra a jelentős lehetőségre, hogy az adatok vizualizációs eszközeinek segítségével az adatokat hasznosítható információkká alakítsuk.
Az adatok egyértelmű bemutatásával és a legfontosabb mutatókra való összpontosítással megalapozott döntéseket hozhat, amelyek jobb humánerőforrás-eredményeket hoznak, anélkül, hogy eltévedne a részletekben.
Hogyan válasszuk ki a fontos HR-mutatókat a dashboardhoz?
A megfelelő HR-mutatók kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy valódi értéket képviselő HR-dashboardot hozzon létre. Először is fontolja meg, milyen üzleti kérdésekre kell választ adnia:
- Csökkenteni szeretné a fluktuációt?
- Szeretné javítani az alkalmazottak elkötelezettségét?
- Tudja azonosítani a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottakat?
Minden célhoz más és más mutatók szükségesek.
Ha például a munkavállalói fluktuációra koncentrál, akkor érdemes nyomon követnie az olyan mutatókat, mint a fluktuációs arány, a munkavállalói elégedettségi pontszámok és a munkaviszony időtartama. A tehetségáramlás irányítópult esetében relevánsabbak lehetnek az olyan mutatók, mint a felvételhez szükséges idő, az előléptetési arány és a teljesítményértékelés.
A legfontosabb, hogy olyan mutatókat válasszon, amelyek összhangban állnak a szervezet stratégiai céljaival, így biztosítva, hogy a dashboard ne csak egy adatgyűjtemény legyen, hanem egy eszköz az üzleti döntések meghozatalához.
HR-dashboard tervezése a jobb adatelemzés érdekében
Miután kiválasztotta a legfontosabb mutatókat, a következő lépés az HR-dashboard megtervezése az adatokból nyerhető információk maximális kihasználása érdekében.
A jól megtervezett személyzeti elemzési irányítópultnak intuitívnak kell lennie, hogy a felhasználók könnyen navigálhassanak és megérthessék a bemutatott információkat. Csoportosítsa a kapcsolódó mutatókat, színekkel jelölje ki a fontos adatokat, és gondoskodjon arról, hogy a legfontosabb információk jól látható helyen jelenjenek meg.
Különböző típusú adatok megjelenítéséhez többféle vizualizációs módszert érdemes kombinálni. Az oszlopdiagramok hatékonyan összehasonlítják a különböző csoportokat vagy időszakokat, míg a kördiagramok az arányokat mutatják.
A tervezésnek interaktív irányítópultokat is lehetővé kell tennie, amelyek segítségével a felhasználók mélyebb betekintést nyerhetnek az egyes adatpontokba. A cél az, hogy az irányítópult ne csak informatív, hanem cselekvésre ösztönző is legyen.
A személyzeti elemzési stratégia összekapcsolása az üzleti célokkal és eredményekkel
Ahhoz, hogy HR-elemzési irányítópultjai hatékonyak legyenek, közvetlenül kapcsolja össze a humánerőforrás-mutatókat a szervezet üzleti céljaival. Az alábbi táblázat segítségével rendelje hozzá a legfontosabb HR-mutatókat a releváns üzleti eredményekhez, így biztosítva, hogy minden betekintés hozzájáruljon ezeknek a céloknak az eléréséhez.
Például:
- Alkalmazottak termelékenysége: Magasabb bevételhez vezet
- Megtartási arány: Csökkenti a felvételi költségeket
- Sokszínűségi mutatók: elősegítik az innovációt és a kreativitást
Ezeknek a mutatóknak az üzleti célokhoz való kapcsolása bemutatja azok hatását, és segít biztosítani a vezetőség támogatását azáltal, hogy megmutatja, hogyan eredményeznek kézzelfogható eredményeket a személyzeti elemzések.
A adatvezérelt HR-funkció bevezetésének lépései
Az adatközpontú HR-részleg bevezetése nagy feladatnak tűnhet, de elengedhetetlen a bölcsebb döntések meghozatalához és a jobb eredmények eléréséhez. Íme egy egyszerű módszer, amellyel elindulhat:
- Határozza meg elképzelését: Kezdje azzal, hogy tisztázza céljait a személyzeti elemzés segítségével. Ez az elképzelés összhangban kell álljon a szervezet átfogóbb üzleti céljaival. Például célul tűzheti ki, hogy egy éven belül 10%-kal csökkenti a fluktuációt, elősegítve ezzel a szervezet célját, hogy vonzó munkaadóvá váljon.
- Válassza ki a megfelelő eszközöket: Lássa el csapatát az HR-adatok gyűjtéséhez, elemzéséhez és vizualizálásához szükséges eszközökkel. Gondoljon olyan irányítópultokra és elemző szoftverekre, amelyek valós időben követik nyomon a mutatókat, például a munkavállalói elkötelezettség pontszámát.
- Fejlessze az analitikai készségeket: Gondoskodjon arról, hogy HR-csapata rendelkezzen az adatok értelmezéséhez és a jelentőségteljes következtetések levonásához szükséges készségekkel. Ehhez szükség lehet olyan eszközökkel kapcsolatos képzésre, mint az SPSS vagy más statisztikai szoftverek.
- Vezessen be adatkezelési szabályokat: Állítson be szabályokat az adatok pontosságának, titkosságának és biztonságának fenntartása érdekében. Az adatforrások rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen a GDPR-hez hasonló szabályozásoknak való megfelelés biztosításához.
- Támogassa az adatközpontú kultúrát: Ösztönözze az intuitív vagy hagyományos döntéshozatalról az adatokon alapuló döntéshozatalra való áttérést. Például használjon prediktív elemzéseket a toborzási stratégiák kialakításához, ahelyett, hogy ösztönös megérzéseire támaszkodna.
Szoftverek és eszközök a személyzeti elemzési irányítópultok fejlesztéséhez
A HR-csapatok gyakran több HR-szoftvert is használnak: HRMS-t az adatok kezeléséhez, BI-szoftvert az elemzésekhez és Excel-t a HR-jelentésekhez. Ezek az eszközök ugyan praktikusak, de kezelésük nehézkes lehet.
A ClickUp több HR-funkciót integrál egy platformba, megkönnyítve ezzel csapata adatainak kezelését és elemzését. Ez egy személyzeti menedzsment szoftver, amely túlmutat a projektmenedzsmenten, és segít hatékony személyzeti elemzési irányítópultok létrehozásában és karbantartásában.
A ClickUp humánerőforrás-csapatkezelő platformja segítségével létrehozhatja a tökéletes rendszert a toborzás, az új munkatársak beillesztése és a munkavállalók fejlesztése egyszerűsítéséhez.
Ezt a platformot a következőkre használhatja:
- Automatizálja a jelöltek kezelését sablonokkal és egyedi munkafolyamatokkal.
- Kövesse nyomon a feladatokat, dokumentumokat és visszajelzéseket a zökkenőmentes beilleszkedés érdekében.
- Központosítsa az alkalmazottak teljesítményének és elkötelezettségének nyomon követését testreszabható nézetekkel.
Így használhatja a ClickUp-ot az emberierőforrás-elemzési képességeinek fejlesztésére:
1. ClickUp irányítópultok
A ClickUp Dashboards mélyreható testreszabási lehetőségeket és zökkenőmentes integrációt kínál más HR-eszközökkel, így a HR-csapatok pontosan az igényeikhez igazíthatják a fontos személyzeti elemzési irányítópultokat. Ez az integráció segít hatékonyan nyomon követni és elemezni a legfontosabb HR-mutatókat, mint például a munkavállalói elkötelezettség, a megtartási arányok és a teljesítménymutatók.
Használhatja a mutatók valós idejű figyelemmel kísérésére és automatikus riasztások beállítására kritikus küszöbértékek esetén, így biztosítva, hogy gyorsan tudjon reagálni a munkaerő-dinamika fontos változásaira.
Például a ClickUp Dashboards segítségével grafikonok és HR-teljesítménymutatók (KPI-k ) segítségével vizualizálhatja a projektadatokat, mint például a toborzási folyamat és a felvételhez szükséges idő, a munkavállalói elégedettségi pontszámok, a képzések befejezési aránya, valamint a sokszínűség és az inklúzió mutatói.
Ezeket felhasználhatja a következőkre:
- Figyelje a feladatok előrehaladását és a teljesítményértékelési ciklusokat
- Kövesse nyomon a költségvetéseket és a különböző HR-kezdeményezésekre fordított kiadásokat.
- Elemezze a munkavállalói fluktuáció tendenciáit osztály, pozíció vagy helyszín szerint.
- Vizualizálja a készséghiány-elemzéseket, valamint a tanulás és a fejlődés előrehaladását.
- Kövesse nyomon a munkavállalói elismerési programokat és a jutalmak kiosztását.
- Elemezze a wellness-kezdeményezések és a munkavállalói támogatási programok hatékonyságát.
2. ClickUp Brain
Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a trendek elemzéséhez és a munkaerő-elemzések elkészítéséhez. Ez az AI-alapú eszköz segít azonosítani a munkavállalók teljesítményének mintáit, előre jelezni a fluktuációs trendeket és javaslatokat tenni a fejlesztési stratégiákra.
A növekvő fluktuációs trendeket azonosíthatja, és kiemelheti a leginkább veszélyeztetett részlegeket vagy pozíciókat. A ClickUp Brain HR-dashboardba integrálásával személyre szabott jelentéseket kaphat, amelyek pontosan megjelölik ezeket a trendeket, így csapata célzott intézkedéseket hozhat, mielőtt a problémák eszkalálódnának.
3. HR-dashboardok és sablonok
A HR-feladatok kezelése megterhelő lehet, de a ClickUp sablonjai megkönnyítik a munkát, így nem kell mindent nulláról kezdeni.
A ClickUp HR SOP sablonja például segít dokumentálni a szabványos működési eljárásokat, biztosítva az egységességet és az egyértelműséget az HR-funkciókban.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Rendeljen egyedi állapotokat (pl. Nyitott és Befejezett) a feladatokhoz, így nyomon követheti a folyamat minden egyes lépésének előrehaladását.
- Rendezze és rendelje hozzá a feladatokat egyéni mezőkkel, így könnyebben kezelheti és vizualizálhatja a különböző HR-eljárásokat.
- Használja a ClickUp legfeljebb hat nézetét, beleértve az offboarding, a toborzás, a teljesítményértékelés, a képzés és a kezdő útmutató konfigurációit, hogy a folyamatokat már a kezdetektől egyszerűsítse.
- Javítsa a HR-folyamatok nyomon követését olyan funkciókkal, mint a címkézés, a beágyazott alfeladatok, a több felelős és a prioritási címkék.
Ezután a ClickUp alkalmazás Employee Directory Template (Munkavállalói adatbázis sablon) funkciójával rendezett és átfogó nyilvántartást vezethet a munkaerőről. Ez segít a munkavállalói adatok kezelésében, a szerepkörök nyomon követésében és a kapcsolattartási adatokhoz való könnyű hozzáférés biztosításában.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Kövesse nyomon az aktív alkalmazottakat azáltal, hogy a vállalat HR-rendszerében megjelöli az olyan státuszokat, mint például „Alvállalkozó”, „Szabadságon”, „Beteg”, „Felmondott”, „Utazás” és így tovább.
- Tárolja a fontos alkalmazotti információkat, és könnyedén ábrázolja az adatokat 21 egyedi attribútummal, például bónusz, műszak, alkalmazotti státusz, születésnap és helyszín.
- Hozzáférhet a ClickUp konfigurációk hét nézetéhez, például a Munkavállalók áttekintése, Jelenleg dolgozók, Munkavégzési állapot, Osztályok és Alvállalkozók feladatnaptára nézetekhez, így biztosítva, hogy minden információ rendezett és könnyen elérhető legyen.
- Javítsa az alkalmazottak nyomon követését olyan funkciókkal, mint az időkövetés, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek és még sok más.
Példák a személyzeti irányítópult fontos mutatóira
A jól felépített személyzeti elemzési irányítópult a nyers adatokat hasznosítható információkká alakítja, segítve a szervezeteket a megalapozott döntések meghozatalában. Íme a legfontosabb mutatók felsorolása:
1. Alkalmazotti fluktuáció és prediktív elemzés
A munkavállalói fluktuáció a szervezet egészségének egyik mutatója. A magas fluktuáció olyan alapvető problémákra utalhat, mint a rossz vezetés vagy a munkahelyi kultúra. A fluktuáció nyomon követése azonban csak a kezdet. A prediktív elemzés segítségével előre jelezheti a potenciális fluktuációt és azonosíthatja a veszélyeztetett munkavállalókat, ami proaktív megtartási stratégiák kidolgozását teszi lehetővé.
2. A sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) nyomon követése
A DEI nem csak egy bejelölendő négyzet – elengedhetetlen a méltányos és inkluzív munkahely kialakításához. A nyomon követendő legfontosabb mutatók a nemek közötti sokszínűség, a kisebbségi csoportok képviselete és a fizetési egyenlőség.
A sokszínűségi irányítópulton található DEI-mutatók rendszeres figyelemmel kísérésével értékelheti az inkluzív kezdeményezéseinek hatékonyságát, és szükség szerint módosíthatja stratégiáit a méltányosabb munkakörnyezet elősegítése érdekében.
3. A munkaerő termelékenységi mutatói
A termelékenységi mutatók, mint például az egy alkalmazottra jutó teljesítmény, a projektbefejezési arány és az új alkalmazottak termelékenységi ideje, betekintést nyújtanak a csapat hatékonyságába és teljesítményébe.
Ezek a kulcsfontosságú teljesítménymutatók segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, optimalizálni a munkafolyamatokat és biztosítani az erőforrások hatékony felhasználását, növelve ezzel az általános termelékenységet.
💡Profi tipp: Az alkalmazottak termelékenységét nyomon követő eszközökkel figyelemmel kísérheti a teljesítményt, célokat tűzhet ki és optimalizálhatja a munkafolyamatokat, így biztosítva, hogy csapata a terv szerint haladjon és hatékonyan teljesítse a célokat.
4. Tehetségmenedzsment mutatók
A hatékony munkaerő-menedzsment kulcsfontosságú a szervezet növekedése szempontjából. Az olyan mutatók, mint a felvételhez szükséges idő, a munkavállalók fejlődésének üteme és a belső mobilitás aránya egyértelműen mutatják, mennyire jól kezeli és ápolja a tehetségeket.
Ezeknek a kulcsfontosságú mutatóknak a nyomon követése segít azonosítani a készséghiányokat, javítani a képzési programokat és robusztus karrierutakat kialakítani, biztosítva, hogy a legjobb tehetségek elkötelezettek maradjanak és fejlődjenek.
5. Munkavállalói megtartási mutatók
A legjobb tehetségek megtartása elengedhetetlen a stabilitáshoz, különösen a korai fázisban lévő startupok esetében. Az olyan mutatók, mint a munkavállalói elkötelezettség pontszáma, az egyes részlegek megtartási aránya és a távozás okai mélyreható betekintést nyújtanak a megtartási stratégiák hatékonyságába.
Ezen mutatók átfogó megértése lehetővé teszi célzott megtartási stratégiák kidolgozását – jobb juttatások, jobb munka-magánélet egyensúly vagy erősebb közösségi érzés – a munkaerő elégedettségének és elkötelezettségének növelése érdekében.
A sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás nyomon követése a személyzeti elemzési irányítópultokon
A személyzeti elemzésekben a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) nem csupán szimbolikus jelentőségű. A DEI nyomon követése segít a szervezeteknek megérteni munkaerőük valódi összetételét és a folyamatban lévő dinamikákat.
Így használhatja HR-dashboardját a DEI-kezdeményezések hatékonyságának növelésére:
- Figyelje a különböző csoportok képviseletét a szervezet különböző szintjein, hogy azonosítsa és kezelje a előrelépés akadályait, mint például a nemek közötti bérszakadék és az üvegplafon.
- Elemezze a fizetési egyenlőséget, hogy biztosítsa a tisztességes és elfogulatlan javadalmazási gyakorlatot.
- Használja a munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó adatokat annak ellenőrzésére, hogy minden alkalmazott értékesnek és befogadottnak érzi-e magát, függetlenül a hátterétől.
A személyzeti elemzési irányítópultok bevezetésének kihívásainak leküzdése
A személyzeti elemzési irányítópult bevezetése magában foglalja az adatvédelem biztosítását és az adatok pontatlanságainak kezelését. Íme, hogyan lehet ezeket a problémákat hatékonyan megoldani:
Az adatvédelem és -biztonság kérdéseinek kezelése
Az érzékeny alkalmazotti adatok védelmének elmulasztása adatvédelmi incidensekhez vezethet, alááshatja az alkalmazottak bizalmát, és jogi szankciókkal járhat a szervezet számára. A hatása túlmutat a közvetlen jogi problémákon: károsíthatja a vállalat hírnevét és alááshatja az alkalmazottak morálját.
Megoldás
- Erős titkosítást alkalmazzon a tárolt és továbbított adatokra
- Szigorú hozzáférés-ellenőrzést alkalmazva biztosíthatja, hogy csak az arra jogosult személyzet láthassa az érzékeny információkat.
- Rendszeresen végezzen biztonsági értékeléseket a sebezhető pontok azonosítása és csökkentése érdekében.
- Határozzon meg egyértelmű adatfelhasználási irányelveket, és biztosítsa a GDPR, a CCPA és más szabályozások betartását.
Adatpontatlanságok és következetlenségek kezelése
A pontatlan vagy következetlen adatok téves döntésekhez, torzított betekintéshez és hatástalan stratégiákhoz vezethetnek. Ezek működési hatékonyságcsökkenést és összehangolatlan üzleti célokat eredményeznek, ami kihat az általános teljesítményre.
Megoldás
- Végezzen adatauditot a hibák forrásainak azonosítása és kezelése érdekében.
- Végrehajtás ellenőrzések bevezetése a hibák korai felismerése érdekében
- Egységesítse az adatformátumokat és címkéket az összes rendszerben
- Rendszeresen frissítse és tisztítsa meg az adatokat a pontosság fenntartása érdekében.
- Kijelölt adatkezelőket rendeljen az adatok minőségének felügyeletéhez és a folyamatos megbízhatóság biztosításához.
Az HR átalakítása adatalapú betekintéssel
A személyzeti irányítópult segítségével nem csak adatokat gyűjt, hanem a HR-csapatát is ellátja azokkal az eszközökkel, amelyekre szükségük van a munkaerő-stratégiák optimalizálásához, a munkavállalói megtartás javításához és a jobb üzleti eredmények eléréséhez.
A kulcsfontosságú mutatók, például a fluktuáció, a termelékenység és a sokszínűség valós idejű betekintése lehetővé teszi a HR-osztályok számára, hogy proaktív módon kezeljék a kihívásokat, előre jelezzék a trendeket és olyan döntéseket hozzanak, amelyek hozzájárulnak a szervezet általános sikeréhez.
Készen áll arra, hogy adat alapú betekintéssel átalakítsa HR-tevékenységét? Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma kihasználni az alkalmazottai adatainak erejét!