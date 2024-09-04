Hogyan készítsünk személyzeti elemzési irányítópultot (példákkal)

Képzelje el, hogy Ön egy baseballcsapat menedzsere. Hagyományosan a játékosokat fizikai adottságaik, korábbi teljesítményük és ösztönös megérzései alapján választaná ki. Előnyben részesítené azokat a játékosokat, akik sok hazafutást érnek el vagy sok ütőt ütnek ki.

Billy Beane, az Oakland Athletics általános igazgatója a 2000-es évek elején megkérdőjelezte ezt a hagyományos megközelítést. A Sabermetrics nevű, a baseball adatait statisztikailag elemző módszerhez fordult. Ahelyett, hogy olyan feltűnő statisztikákra koncentrált volna, mint a hazafutások, olyan mutatókat vett figyelembe, amelyek pontosabban mérték a játékosok általános hozzájárulását a győzelemhez, például az alapon maradás százalékát.

A Sabermetrics segítségével Beane képes volt azonosítani az alulértékelt játékosokat, hogy szűkös költségvetéssel versenyképes csapatot állítson össze.

Hasonlóképpen, a személyzeti elemzési irányítópult lehetővé teszi, hogy csapatát adatok alapján irányítsa, ne csak intuíció alapján. Egy helyen világos betekintést nyújt olyan kritikus területekbe, mint a csapat elkötelezettsége, a fluktuációs kockázatok és a növekedési lehetőségek.

A személyzeti elemzéseket használó HR-vezetők 71%-a szerint ez elengedhetetlen a szervezetük HR-stratégiájához.

A dashboard létrehozása bonyolultnak tűnhet, de a megfelelő eszközökkel és adatvezérelt megközelítéssel hatékony eszközzé válik a megalapozott döntések meghozatalához. Ebben a cikkben végigvezetjük Önt a személyzeti elemzési dashboard létrehozásának folyamatán, és példákat is adunk, hogy könnyebben belekezdjen.

Mi az a személyzeti elemzési irányítópult?

A személyzeti elemzés adatok és statisztikai módszerek felhasználásával segít megérteni és javítani a szervezetek alkalmazottainak irányítását. Segít a HR-szakembereknek adat alapú döntéseket hozni a toborzás, a teljesítmény és az alkalmazottak elégedettsége terén.

A személyzeti elemzési irányítópult egy vizuális eszköz, amely összefogja és megjeleníti a fontos HR-mutatókat és adatokat. Célja, hogy világos, valós idejű képet nyújtson a munkavállalókkal kapcsolatos adatokról, lehetővé téve a munkaerő-irányítópult alapján történő gyors és megalapozott döntéshozatalt.

A személyzeti elemzés elengedhetetlen az HR területén, mert segít a szervezeteknek optimalizálni munkaerő-állományukat. Betekintést nyújt a következőkre:

Alkalmazottak teljesítménye,

Munkavállalói elkötelezettség és

Munkavállalói fluktuáció

Ez lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy proaktív módon kezeljék a problémákat és javítsák a szervezet általános hatékonyságát.

Gyakori kérdés, hogy miben különböznek a személyzeti elemzési irányítópultok a hagyományos jelentésektől. A jelentések általában részletes, statikus adatokat tartalmaznak, amelyek átfogó elemzéssel összegzik a múltbeli teljesítményt. Például egy éves HR-jelentés tartalmazhat részletes adatokat a munkavállalói fluktuációról, a javadalmazásról és az elkötelezettség szintjéről, általában egy rögzített formátumban, például PDF-ben vagy nyomtatott dokumentumban. Ezzel szemben a személyzeti elemzési irányítópultok dinamikus, valós idejű vizualizációt nyújtanak a legfontosabb mutatókról. Lehetővé teszik az interaktív adatfeltárást, így láthatja a kialakuló trendeket, és gyorsan megalapozott döntéseket hozhat.

Például egy HR-dashboard élő adatokat mutathat be a munkavállalói elégedettségi pontszámokról, a fluktuációs arányokról és a toborzási mutatókról, olyan funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a konkrét részletek vagy időkeretek mélyebb elemzését.

Hatékony személyzeti elemzési irányítópult létrehozása

A hatékony személyzeti elemzési irányítópult létrehozása az adatok megértésével és azok értelmes bemutatásával kezdődik. A nyers adatok túlterhelőek lehetnek, különösen komplex HR-mutatók esetén.

Így működik:

Az adatok vizualizálása fontos: az adatok vizuális formátumba konvertálása megkönnyíti az értelmezést és a cselekvést. Használjon grafikonokat, táblázatokat és hőtérképeket a legfontosabb trendek és minták kiemeléséhez.

A szemléletes vizuális elemek javítják az elemzést: például egy vonaldiagram, amely az idő függvényében követi nyomon a munkavállalói fluktuációt, olyan trendeket tárhat fel, amelyek egy táblázatban nem látszanak. A hőtérkép pedig megmutathatja az alacsony vagy magas elkötelezettségű területeket.

A személyzeti elemzés fontossága ellenére a HR-szakemberek csupán 22%-a véli úgy, hogy szervezete hatékonyan használja azt. Ez rámutat arra a jelentős lehetőségre, hogy az adatok vizualizációs eszközeinek segítségével az adatokat hasznosítható információkká alakítsuk.

Az adatok egyértelmű bemutatásával és a legfontosabb mutatókra való összpontosítással megalapozott döntéseket hozhat, amelyek jobb humánerőforrás-eredményeket hoznak, anélkül, hogy eltévedne a részletekben.

Hogyan válasszuk ki a fontos HR-mutatókat a dashboardhoz?

A megfelelő HR-mutatók kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy valódi értéket képviselő HR-dashboardot hozzon létre. Először is fontolja meg, milyen üzleti kérdésekre kell választ adnia:

Csökkenteni szeretné a fluktuációt?

Szeretné javítani az alkalmazottak elkötelezettségét?

Tudja azonosítani a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottakat?

Minden célhoz más és más mutatók szükségesek.

Ha például a munkavállalói fluktuációra koncentrál, akkor érdemes nyomon követnie az olyan mutatókat, mint a fluktuációs arány, a munkavállalói elégedettségi pontszámok és a munkaviszony időtartama. A tehetségáramlás irányítópult esetében relevánsabbak lehetnek az olyan mutatók, mint a felvételhez szükséges idő, az előléptetési arány és a teljesítményértékelés.

A legfontosabb, hogy olyan mutatókat válasszon, amelyek összhangban állnak a szervezet stratégiai céljaival, így biztosítva, hogy a dashboard ne csak egy adatgyűjtemény legyen, hanem egy eszköz az üzleti döntések meghozatalához.

HR-dashboard tervezése a jobb adatelemzés érdekében

Miután kiválasztotta a legfontosabb mutatókat, a következő lépés az HR-dashboard megtervezése az adatokból nyerhető információk maximális kihasználása érdekében.

A jól megtervezett személyzeti elemzési irányítópultnak intuitívnak kell lennie, hogy a felhasználók könnyen navigálhassanak és megérthessék a bemutatott információkat. Csoportosítsa a kapcsolódó mutatókat, színekkel jelölje ki a fontos adatokat, és gondoskodjon arról, hogy a legfontosabb információk jól látható helyen jelenjenek meg.

Különböző típusú adatok megjelenítéséhez többféle vizualizációs módszert érdemes kombinálni. Az oszlopdiagramok hatékonyan összehasonlítják a különböző csoportokat vagy időszakokat, míg a kördiagramok az arányokat mutatják.

A tervezésnek interaktív irányítópultokat is lehetővé kell tennie, amelyek segítségével a felhasználók mélyebb betekintést nyerhetnek az egyes adatpontokba. A cél az, hogy az irányítópult ne csak informatív, hanem cselekvésre ösztönző is legyen.

A személyzeti elemzési stratégia összekapcsolása az üzleti célokkal és eredményekkel

Ahhoz, hogy HR-elemzési irányítópultjai hatékonyak legyenek, közvetlenül kapcsolja össze a humánerőforrás-mutatókat a szervezet üzleti céljaival. Az alábbi táblázat segítségével rendelje hozzá a legfontosabb HR-mutatókat a releváns üzleti eredményekhez, így biztosítva, hogy minden betekintés hozzájáruljon ezeknek a céloknak az eléréséhez.

Például:

Alkalmazottak termelékenysége: Magasabb bevételhez vezet

Megtartási arány: Csökkenti a felvételi költségeket

Sokszínűségi mutatók: elősegítik az innovációt és a kreativitást

Ezeknek a mutatóknak az üzleti célokhoz való kapcsolása bemutatja azok hatását, és segít biztosítani a vezetőség támogatását azáltal, hogy megmutatja, hogyan eredményeznek kézzelfogható eredményeket a személyzeti elemzések.

A adatvezérelt HR-funkció bevezetésének lépései

Az adatközpontú HR-részleg bevezetése nagy feladatnak tűnhet, de elengedhetetlen a bölcsebb döntések meghozatalához és a jobb eredmények eléréséhez. Íme egy egyszerű módszer, amellyel elindulhat:

Határozza meg elképzelését: Kezdje azzal, hogy tisztázza céljait a személyzeti elemzés segítségével. Ez az elképzelés összhangban kell álljon a szervezet átfogóbb üzleti céljaival. Például célul tűzheti ki, hogy egy éven belül 10%-kal csökkenti a fluktuációt, elősegítve ezzel a szervezet célját, hogy vonzó munkaadóvá váljon. Válassza ki a megfelelő eszközöket: Lássa el csapatát az HR-adatok gyűjtéséhez, elemzéséhez és vizualizálásához szükséges eszközökkel. Gondoljon olyan irányítópultokra és elemző szoftverekre, amelyek valós időben követik nyomon a mutatókat, például a munkavállalói elkötelezettség pontszámát. Fejlessze az analitikai készségeket: Gondoskodjon arról, hogy HR-csapata rendelkezzen az adatok értelmezéséhez és a jelentőségteljes következtetések levonásához szükséges készségekkel. Ehhez szükség lehet olyan eszközökkel kapcsolatos képzésre, mint az SPSS vagy más statisztikai szoftverek. Vezessen be adatkezelési szabályokat: Állítson be szabályokat az adatok pontosságának, titkosságának és biztonságának fenntartása érdekében. Az adatforrások rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen a GDPR-hez hasonló szabályozásoknak való megfelelés biztosításához. Támogassa az adatközpontú kultúrát: Ösztönözze az intuitív vagy hagyományos döntéshozatalról az adatokon alapuló döntéshozatalra való áttérést. Például használjon prediktív elemzéseket a toborzási stratégiák kialakításához, ahelyett, hogy ösztönös megérzéseire támaszkodna.

A HR-csapatok gyakran több HR-szoftvert is használnak: HRMS-t az adatok kezeléséhez, BI-szoftvert az elemzésekhez és Excel-t a HR-jelentésekhez. Ezek az eszközök ugyan praktikusak, de kezelésük nehézkes lehet.

A ClickUp több HR-funkciót integrál egy platformba, megkönnyítve ezzel csapata adatainak kezelését és elemzését. Ez egy személyzeti menedzsment szoftver, amely túlmutat a projektmenedzsmenten, és segít hatékony személyzeti elemzési irányítópultok létrehozásában és karbantartásában.

A ClickUp humánerőforrás-csapatkezelő platformja segítségével létrehozhatja a tökéletes rendszert a toborzás, az új munkatársak beillesztése és a munkavállalók fejlesztése egyszerűsítéséhez.

Használja a ClickUp HR menedzsment platformját minden HR-rel kapcsolatos feladathoz, egy helyen.

Ezt a platformot a következőkre használhatja:

Automatizálja a jelöltek kezelését sablonokkal és egyedi munkafolyamatokkal.

Kövesse nyomon a feladatokat, dokumentumokat és visszajelzéseket a zökkenőmentes beilleszkedés érdekében.

Központosítsa az alkalmazottak teljesítményének és elkötelezettségének nyomon követését testreszabható nézetekkel.

Így használhatja a ClickUp-ot az emberierőforrás-elemzési képességeinek fejlesztésére:

1. ClickUp irányítópultok

A ClickUp Dashboards mélyreható testreszabási lehetőségeket és zökkenőmentes integrációt kínál más HR-eszközökkel, így a HR-csapatok pontosan az igényeikhez igazíthatják a fontos személyzeti elemzési irányítópultokat. Ez az integráció segít hatékonyan nyomon követni és elemezni a legfontosabb HR-mutatókat, mint például a munkavállalói elkötelezettség, a megtartási arányok és a teljesítménymutatók.

Használhatja a mutatók valós idejű figyelemmel kísérésére és automatikus riasztások beállítására kritikus küszöbértékek esetén, így biztosítva, hogy gyorsan tudjon reagálni a munkaerő-dinamika fontos változásaira.

Például a ClickUp Dashboards segítségével grafikonok és HR-teljesítménymutatók (KPI-k ) segítségével vizualizálhatja a projektadatokat, mint például a toborzási folyamat és a felvételhez szükséges idő, a munkavállalói elégedettségi pontszámok, a képzések befejezési aránya, valamint a sokszínűség és az inklúzió mutatói.

Növelje a projekt láthatóságát a ClickUp testreszabható irányítópultjaival, amelyek valós idejű nyomon követést tesznek lehetővé.

Ezeket felhasználhatja a következőkre:

Figyelje a feladatok előrehaladását és a teljesítményértékelési ciklusokat

Kövesse nyomon a költségvetéseket és a különböző HR-kezdeményezésekre fordított kiadásokat.

Elemezze a munkavállalói fluktuáció tendenciáit osztály, pozíció vagy helyszín szerint.

Vizualizálja a készséghiány-elemzéseket, valamint a tanulás és a fejlődés előrehaladását.

Kövesse nyomon a munkavállalói elismerési programokat és a jutalmak kiosztását.

Elemezze a wellness-kezdeményezések és a munkavállalói támogatási programok hatékonyságát.

2. ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a trendek elemzéséhez és a munkaerő-elemzések elkészítéséhez. Ez az AI-alapú eszköz segít azonosítani a munkavállalók teljesítményének mintáit, előre jelezni a fluktuációs trendeket és javaslatokat tenni a fejlesztési stratégiákra.

A növekvő fluktuációs trendeket azonosíthatja, és kiemelheti a leginkább veszélyeztetett részlegeket vagy pozíciókat. A ClickUp Brain HR-dashboardba integrálásával személyre szabott jelentéseket kaphat, amelyek pontosan megjelölik ezeket a trendeket, így csapata célzott intézkedéseket hozhat, mielőtt a problémák eszkalálódnának.

Takarítson meg időt a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő frissítéseivel és jelentéseivel a ClickUp feladatokhoz, dokumentumokhoz és csapatokhoz.

3. HR-dashboardok és sablonok

A HR-feladatok kezelése megterhelő lehet, de a ClickUp sablonjai megkönnyítik a munkát, így nem kell mindent nulláról kezdeni.

A ClickUp HR SOP sablonja például segít dokumentálni a szabványos működési eljárásokat, biztosítva az egységességet és az egyértelműséget az HR-funkciókban.

Töltse le ezt a sablont Szabványosítsa HR-folyamatait a ClickUp HR SOP sablon segítségével.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Rendeljen egyedi állapotokat (pl. Nyitott és Befejezett) a feladatokhoz, így nyomon követheti a folyamat minden egyes lépésének előrehaladását.

Rendezze és rendelje hozzá a feladatokat egyéni mezőkkel, így könnyebben kezelheti és vizualizálhatja a különböző HR-eljárásokat.

Használja a ClickUp legfeljebb hat nézetét, beleértve az offboarding, a toborzás, a teljesítményértékelés, a képzés és a kezdő útmutató konfigurációit, hogy a folyamatokat már a kezdetektől egyszerűsítse.

Javítsa a HR-folyamatok nyomon követését olyan funkciókkal, mint a címkézés, a beágyazott alfeladatok, a több felelős és a prioritási címkék.

Ezután a ClickUp alkalmazás Employee Directory Template (Munkavállalói adatbázis sablon) funkciójával rendezett és átfogó nyilvántartást vezethet a munkaerőről. Ez segít a munkavállalói adatok kezelésében, a szerepkörök nyomon követésében és a kapcsolattartási adatokhoz való könnyű hozzáférés biztosításában.

Töltse le ezt a sablont Kezelje hatékonyan munkaerő-állományát a ClickUp alkalmazotti adatbázis sablonjával.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon az aktív alkalmazottakat azáltal, hogy a vállalat HR-rendszerében megjelöli az olyan státuszokat, mint például „Alvállalkozó”, „Szabadságon”, „Beteg”, „Felmondott”, „Utazás” és így tovább.

Tárolja a fontos alkalmazotti információkat, és könnyedén ábrázolja az adatokat 21 egyedi attribútummal, például bónusz, műszak, alkalmazotti státusz, születésnap és helyszín.

Hozzáférhet a ClickUp konfigurációk hét nézetéhez, például a Munkavállalók áttekintése, Jelenleg dolgozók, Munkavégzési állapot, Osztályok és Alvállalkozók feladatnaptára nézetekhez, így biztosítva, hogy minden információ rendezett és könnyen elérhető legyen.

Javítsa az alkalmazottak nyomon követését olyan funkciókkal, mint az időkövetés, címkék, függőségi figyelmeztetések, e-mailek és még sok más.

Példák a személyzeti irányítópult fontos mutatóira

A jól felépített személyzeti elemzési irányítópult a nyers adatokat hasznosítható információkká alakítja, segítve a szervezeteket a megalapozott döntések meghozatalában. Íme a legfontosabb mutatók felsorolása:

1. Alkalmazotti fluktuáció és prediktív elemzés

A munkavállalói fluktuáció a szervezet egészségének egyik mutatója. A magas fluktuáció olyan alapvető problémákra utalhat, mint a rossz vezetés vagy a munkahelyi kultúra. A fluktuáció nyomon követése azonban csak a kezdet. A prediktív elemzés segítségével előre jelezheti a potenciális fluktuációt és azonosíthatja a veszélyeztetett munkavállalókat, ami proaktív megtartási stratégiák kidolgozását teszi lehetővé.

via Myhrfuture

2. A sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) nyomon követése

A DEI nem csak egy bejelölendő négyzet – elengedhetetlen a méltányos és inkluzív munkahely kialakításához. A nyomon követendő legfontosabb mutatók a nemek közötti sokszínűség, a kisebbségi csoportok képviselete és a fizetési egyenlőség.

A sokszínűségi irányítópulton található DEI-mutatók rendszeres figyelemmel kísérésével értékelheti az inkluzív kezdeményezéseinek hatékonyságát, és szükség szerint módosíthatja stratégiáit a méltányosabb munkakörnyezet elősegítése érdekében.

via CrossCountry Consulting

3. A munkaerő termelékenységi mutatói

A termelékenységi mutatók, mint például az egy alkalmazottra jutó teljesítmény, a projektbefejezési arány és az új alkalmazottak termelékenységi ideje, betekintést nyújtanak a csapat hatékonyságába és teljesítményébe.

Ezek a kulcsfontosságú teljesítménymutatók segítenek azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket, optimalizálni a munkafolyamatokat és biztosítani az erőforrások hatékony felhasználását, növelve ezzel az általános termelékenységet.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a csapat munkaterhelését és a feladatok teljesítési arányát.

💡Profi tipp: Az alkalmazottak termelékenységét nyomon követő eszközökkel figyelemmel kísérheti a teljesítményt, célokat tűzhet ki és optimalizálhatja a munkafolyamatokat, így biztosítva, hogy csapata a terv szerint haladjon és hatékonyan teljesítse a célokat.

4. Tehetségmenedzsment mutatók

A hatékony munkaerő-menedzsment kulcsfontosságú a szervezet növekedése szempontjából. Az olyan mutatók, mint a felvételhez szükséges idő, a munkavállalók fejlődésének üteme és a belső mobilitás aránya egyértelműen mutatják, mennyire jól kezeli és ápolja a tehetségeket.

Ezeknek a kulcsfontosságú mutatóknak a nyomon követése segít azonosítani a készséghiányokat, javítani a képzési programokat és robusztus karrierutakat kialakítani, biztosítva, hogy a legjobb tehetségek elkötelezettek maradjanak és fejlődjenek.

via Netsuite

5. Munkavállalói megtartási mutatók

A legjobb tehetségek megtartása elengedhetetlen a stabilitáshoz, különösen a korai fázisban lévő startupok esetében. Az olyan mutatók, mint a munkavállalói elkötelezettség pontszáma, az egyes részlegek megtartási aránya és a távozás okai mélyreható betekintést nyújtanak a megtartási stratégiák hatékonyságába.

Ezen mutatók átfogó megértése lehetővé teszi célzott megtartási stratégiák kidolgozását – jobb juttatások, jobb munka-magánélet egyensúly vagy erősebb közösségi érzés – a munkaerő elégedettségének és elkötelezettségének növelése érdekében.

via Slideteam

A sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás nyomon követése a személyzeti elemzési irányítópultokon

A személyzeti elemzésekben a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás (DEI) nem csupán szimbolikus jelentőségű. A DEI nyomon követése segít a szervezeteknek megérteni munkaerőük valódi összetételét és a folyamatban lévő dinamikákat.

Így használhatja HR-dashboardját a DEI-kezdeményezések hatékonyságának növelésére:

Figyelje a különböző csoportok képviseletét a szervezet különböző szintjein, hogy azonosítsa és kezelje a előrelépés akadályait, mint például a nemek közötti bérszakadék és az üvegplafon.

Elemezze a fizetési egyenlőséget, hogy biztosítsa a tisztességes és elfogulatlan javadalmazási gyakorlatot.

Használja a munkavállalói elkötelezettségre vonatkozó adatokat annak ellenőrzésére, hogy minden alkalmazott értékesnek és befogadottnak érzi-e magát, függetlenül a hátterétől.

A személyzeti elemzési irányítópultok bevezetésének kihívásainak leküzdése

A személyzeti elemzési irányítópult bevezetése magában foglalja az adatvédelem biztosítását és az adatok pontatlanságainak kezelését. Íme, hogyan lehet ezeket a problémákat hatékonyan megoldani:

Az adatvédelem és -biztonság kérdéseinek kezelése

Az érzékeny alkalmazotti adatok védelmének elmulasztása adatvédelmi incidensekhez vezethet, alááshatja az alkalmazottak bizalmát, és jogi szankciókkal járhat a szervezet számára. A hatása túlmutat a közvetlen jogi problémákon: károsíthatja a vállalat hírnevét és alááshatja az alkalmazottak morálját.

Megoldás

Erős titkosítást alkalmazzon a tárolt és továbbított adatokra

Szigorú hozzáférés-ellenőrzést alkalmazva biztosíthatja, hogy csak az arra jogosult személyzet láthassa az érzékeny információkat.

Rendszeresen végezzen biztonsági értékeléseket a sebezhető pontok azonosítása és csökkentése érdekében.

Határozzon meg egyértelmű adatfelhasználási irányelveket, és biztosítsa a GDPR, a CCPA és más szabályozások betartását.

Adatpontatlanságok és következetlenségek kezelése

A pontatlan vagy következetlen adatok téves döntésekhez, torzított betekintéshez és hatástalan stratégiákhoz vezethetnek. Ezek működési hatékonyságcsökkenést és összehangolatlan üzleti célokat eredményeznek, ami kihat az általános teljesítményre.

Megoldás

Végezzen adatauditot a hibák forrásainak azonosítása és kezelése érdekében.

Végrehajtás ellenőrzések bevezetése a hibák korai felismerése érdekében

Egységesítse az adatformátumokat és címkéket az összes rendszerben

Rendszeresen frissítse és tisztítsa meg az adatokat a pontosság fenntartása érdekében.

Kijelölt adatkezelőket rendeljen az adatok minőségének felügyeletéhez és a folyamatos megbízhatóság biztosításához.

Az HR átalakítása adatalapú betekintéssel

A személyzeti irányítópult segítségével nem csak adatokat gyűjt, hanem a HR-csapatát is ellátja azokkal az eszközökkel, amelyekre szükségük van a munkaerő-stratégiák optimalizálásához, a munkavállalói megtartás javításához és a jobb üzleti eredmények eléréséhez.

A kulcsfontosságú mutatók, például a fluktuáció, a termelékenység és a sokszínűség valós idejű betekintése lehetővé teszi a HR-osztályok számára, hogy proaktív módon kezeljék a kihívásokat, előre jelezzék a trendeket és olyan döntéseket hozzanak, amelyek hozzájárulnak a szervezet általános sikeréhez.

Készen áll arra, hogy adat alapú betekintéssel átalakítsa HR-tevékenységét? Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma kihasználni az alkalmazottai adatainak erejét!