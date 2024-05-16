Hogyan használhatjuk a munkaerő-elemzéseket egy virágzó munkahely kialakításához

Nyomasztó lehet, ha a szervezetében növekszik a fluktuáció. Még nehezebbé válhat a helyzet, ha manuálisan kell kivizsgálnia és feltárnia az okokat.

A versenytársak agresszív toborzási politikát folytatnak? Lehet, hogy belső munkaterhelési problémák vannak? Vannak-e problémák a vezetők és csapataik közötti interperszonális kapcsolatokban? Vagy van más ok?

A kiváltó okok azonosítása és a megoldások megtalálása erőfeszítésigényes és időigényes feladat lehet. A kézi elemzés során még több értékes munkatársat veszíthet el.

A munkaerő-elemzéshez használt szoftvereszközök segítségével gyorsan válaszokat kaphat és enyhítheti a potenciális problémákat. Gyorsan azonosíthatja a szervezeten belül és kívül jelentkező zavaró vagy változó mintákat.

Ebben a blogban áttekintjük a munkaerő-elemzés minden aspektusát, és bemutatjuk, hogyan lehet ezeket a folyamatban hasznosítani. A munkaerő-elemzés segítségével a legjobb tehetségeket veheti fel, megtarthatja őket, elemezheti a munkavállalók viselkedését, kezelheti a termelékenységi problémákat, és kiváló munkahelyet teremthet a szervezetében.

Mi az a munkaerő-elemzés?

A munkaerő-elemzés egy szervezet munkaerejével kapcsolatos adatok szisztematikus gyűjtését és elemzését jelenti. A munkaerő-elemzés gyakran külső tényezőket és környezeti tényezőket is magában foglal, hogy megtervezhessék és végrehajthassák a szervezeti stratégiákat, mint például a toborzás, a teljesítmény és a javadalmazás menedzsmentje.

A külső tényezők közé tartoznak az iparági bérek, felmérések, munkaerő-piaci trendek és gazdasági mutatók, mint például a munkanélküliség, a GDP növekedése és a fogyasztói kiadások. A belső források közé tartoznak a vezetők visszajelzései, HR-adatok, mint például a munkavállalói elégedettség, az elkötelezett munkavállalók aránya és a munkavállalói termelékenység.

A munkaerő-elemzés szerepe a HR-menedzsmentben

Hosszú távon a munkaerő-elemzés előnyei a következők:

Csökkentett toborzási költségek

Optimalizált folyamat hatékonyság

A munkavállalói elkötelezettség nyomon követése

A faji és nemi előítéletek enyhítése

Teljesítménymutatók összehasonlítása

A jogosulatlan túlórák korlátozása

A potenciális jelöltek és a jelenlegi tehetségigények jobb összehangolása

A tudáshiányok és a továbbképzési igények kezelése

Milyen szerepet játszik a munkaerő-elemzés a stratégiai menedzsmentben?

Az átfogó munkaerő-elemzés bevezetése iránymutatást adhat a stratégiai menedzsmenthez. Számos adatpont, például a HR-motivátorokkal és korlátozásokkal kapcsolatos működési költségek, a tehetségigények és a földrajzi tényezők elemzése segíthet a távoli, hibrid és helyszíni munkaerő hatékony irányításában.

A munkaerő-elemzés a legmegfelelőbb cselekvési terveket és költséghatékony megoldásokat is biztosítja a munkaerő toborzása, továbbképzése és képzése terén, beleértve az utódlás tervezésének vázlatát is. Az ilyen stratégiai betekintés biztosítja a jól felkészült munkaerőt és támogatja a szervezet hosszú távú rugalmasságát.

Támogatja a kockázatkezelést azáltal, hogy rávilágít a szervezet potenciális megfelelési és etikai kockázataira.

A munkaerő-elemzés segítségével jobb munkakörnyezetet hozhat létre, növelheti az alkalmazottak elégedettségét és javíthatja a munkaerő általános minőségét.

A munkaerő-elemzés és a HR-elemzés ugyanaz a dolog?

Nem igazán. Míg a munkaerő-elemzés a munkát magát veszi figyelembe, addig a HR-elemzés az embereket veszi figyelembe.

Mi az HR-elemzés?Az HR-elemzés adatokat és elemzéseket használ az HR-funkciók javítására, például a fluktuációs ráta, a Net Promoter Score (NPS) és a túlórák tekintetében. Mi az a munkaerő-elemzés? A munkaerő-elemzés a munkával kapcsolatos adatokra összpontosít a folyamatok és a munkaerő viselkedésének javítása érdekében, például a termelékenység, a hiányzások és a fluktuációs arányok tekintetében.

A munkaerő-elemzés előnyei

A megfelelő adatok gyűjtése és elemzése segíthet a munkaerővel kapcsolatos számos kihívás okainak feltárásában és megoldásában. Íme néhány fontos előnye a munkaerő-elemzésnek:

1. Feladatok automatizálása

A munkaerő-elemzés egyszerűsíti a munkamenedzsmentet azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő és időigényes feladatokat, mint például a munkavállalók teljesítményének nyomon követése, a távollétek és szabadságok kezelése, valamint a javadalmazások összehasonlítása.

Segít abban, hogy az innovatív toborzási módszerek azonosítására koncentrálhasson, amelyekkel niche készségekkel rendelkező munkatársakat vonzhat, valamint mentorálási és coaching programok révén elősegítheti a vezetői készségek fejlesztését.

2. Finomítja a toborzást

A munkaerő-elemzés, munkaerő-tervező szoftverek vagy munkaerő-elemző platformok segítségével, elemzi az osztályok követelményeit és a kiemelkedő teljesítményű alkalmazottak jellemzőit, hogy segítsen Önnek a szervezetben nagyobb eséllyel sikeres jelöltek kiválasztásában. Ez javítja az új alkalmazottak minőségét, és csökkenti a felvételhez szükséges időt és a felvételi költségeket.

3. Lehetővé teszi a tehetségmenedzsmentet

A szervezeten belül rendelkezésre álló készségek és kompetenciák feltérképezésével a munkaerő-elemzés megkönnyíti az utódlás tervezését, a személyre szabott karrierutak kidolgozását, valamint az alkalmazottak olyan projektekhez vagy pozíciókhoz való hozzárendelését, ahol a legnagyobb hatást tudják elérni.

4. Növeli a munkával való elégedettséget és a munkavállalók megtartását

A munkaerő-elemzés különböző dimenziókban – munka és magánélet egyensúlya, elismerés és karrierlehetőségek – végzett trendek és visszajelzések elemzésével segít megérteni azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a munkavállalók elégedettségéhez és elkötelezettségéhez. Használja fel az eredményeket olyan személyre szabott stratégiák kidolgozásához, amelyek közvetlenül hatnak a munkavállalók moráljára és termelékenységére.

5. Javítja a kulturális összhangot és a munkavállalói elkötelezettséget

Az üzleti vezetők és a HR-szakemberek az elemzéseket felhasználhatják a jelenlegi szervezeti kultúra és a fejlesztésre szoruló területek vizsgálatára. Ha például az elemzések alacsony elkötelezettségi pontszámokat mutatnak ki a magas fluktuációs rátával rendelkező csapatokban, ez a vezetési stílusra vagy a munkaterhelésre utaló problémákra utalhat.

Ezekkel az ismeretekkel vezetői képzéseket vezethet be, hogy empatikusabb és hatékonyabb vezetőket képezzen, vagy fizetett vagy ingyenes projektmenedzsment szoftverek segítségével módosíthatja a munkaterhelést.

A munkaerő-elemzés típusai

A rendelkezésre álló adatok típusától és az Ön igényeitől függően négyféle munkaerő-elemzés létezik: leíró, diagnosztikai, prediktív és preskriptív.

A leíró módszer a múltbeli adatokat használja fel egy adott időszakban a munkaerő viselkedésének megértéséhez, míg a diagnosztikai módszer a viselkedés okait vizsgálja.

Most vizsgáljuk meg a másik két módszert, amelyek összetettebbek és segítenek a munkaerővel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalában.

1. Prediktív elemzés

A prediktív elemzés a múltbeli és aktuális adatokat használja a jövőbeli trendek és viselkedésmódok előrejelzéséhez. Ezek az adatok, amelyek magukban foglalják a készségigényeket, a munkavállalók termelékenységét és elkötelezettségét, elengedhetetlenek a toborzás javításához és a fluktuáció csökkentéséhez.

A regresszióelemzés, a mintázat-megfeleltetés és a többváltozós statisztika olyan technikák alkalmazásával, a prediktív elemzés olyan adat- és statisztikai modelleket fejleszt ki, amelyek előre jelzik a valószínűsíthető eseményeket. Néhány gyakorlati alkalmazás:

A tanulási és fejlesztési tevékenységek eredményeinek előrejelzése

A munkaterület kihasználtságának előrejelzése

A projektjelentés eredményeinek előrejelzése

A prediktív elemzések beépítésével a munkaerő-gazdálkodásba előre felismerheti a készséghiányokat, személyre szabhatja az alkalmazottak egészségügyi programjait, és előre láthatja a munkaerő-dinamika változásait.

Profi tipp💡: Válasszon a ClickUp projektjelentés-sablonjai közül, hogy dokumentálja az új munkatársak beillesztését, képzését és toborzási stratégiáit, és nyomon kövesse az időbeli előrehaladást.

2. Preskriptív elemzés

A preskriptív elemzés a négy típus közül a legösszetettebb. Túlmutat a prediktív elemzésen, és a legjobb cselekvési tervet javasolja.

Segít abban, hogy előrejelzések alapján valós időben megalapozott döntéseket hozzon, és optimalizálja a munkaerő-gazdálkodás különböző aspektusait. Ide tartozik a munkavállalók műszakbeosztásának kezelése, a készségek alapján összeállított projektcsapatok létrehozása, az erőforrások elosztása, valamint a sokszínűségre és befogadásra (D&I) épülő toborzási kampányok lebonyolítása.

A technológia szerepe a munkaerő-elemzésben

Számos fejlett eszköz és platform, például a munkaerő-elemző szoftverek, javítják a szervezetek képességét a munkaerő-adatok gyűjtésére, elemzésére és azok alapján történő cselekvésre. Az alábbiakban bemutatunk négy kritikus technológiát, amelyek szükségesek a munkaerő-elemzéshez:

1. Felhőalapú számítástechnika

A felhőalapú számítástechnika valós idejű frissítéseket és zökkenőmentes adatintegrációt biztosít azáltal, hogy az interneten központosítja a HR-szoftverek, a bérszámfejtés, az üzleti teljesítményt mérő eszközök és a külső adatbázisok adatait.

A felhőtechnológia skálázhatósága kiküszöböli az előzetes IT-infrastruktúra beruházások szükségességét, lehetővé téve a szervezet számára, hogy igény szerint bővítse elemzési képességeit.

Ezenkívül segít a különböző adatforrásokkal és alkalmazásokkal, például CRM-rendszerekkel, BI-platformokkal és közösségi médiával való kapcsolódásban. Emellett automatizálja az üzleti funkciók átfogó munkafolyamatait, és összefogja a munkaerővel kapcsolatos döntésekhez szükséges mélyreható betekintést.

2. Dashboard elemzés

A műszerfalak elengedhetetlenek a munkaerő-elemzésekhez való hozzáférés demokratizálásához egy szervezeten belül. Valós időben vizuálisan ábrázolják a fontos mutatókat és adatpontokat, jelezve egy vállalkozás, folyamat vagy rendszer állapotát, teljesítményét vagy helyzetét.

A legfontosabb adatok kéznél lévén gyorsan felismerheti a problémás területeket, nyomon követheti a beavatkozások hatását, és összehangolhatja a munkaerő-stratégiákat az üzleti eredményekkel.

Például egy projekt irányítópult segítségével a csapatok egy központi helyen tekinthetik meg a projekt teljesítményét.

A ClickUp Dashboards diagramok és KPI-k segítségével mutatja be a projektekkel kapcsolatos információkat, lehetővé téve a vezetők számára, hogy nyomon kövessék a feladatok előrehaladását, a költségvetéseket, és időben kommunikáljanak az ügyfelekkel.

Javítsa projektje láthatóságát a ClickUp testreszabható irányítópultjaival, amelyek részletes valós idejű figyelemmel kísérésre lettek tervezve.

3. AI chatbotok

Számos HR-hez kapcsolódó mesterséges intelligencia (AI) eszköz, többek között a pályázók nyomon követésére, az új munkavállalók beillesztésére és az elfogultság csökkentésére szolgáló eszközök már régóta használatban vannak.

Az AI-alapú csevegőrobotokat azonban egyre gyakrabban alkalmazzák a munkavállalói elkötelezettség javítására, mivel azonnali választ adnak a HR-rel kapcsolatos kérdésekre, például a szabadságok egyenlegére, a bérszámfejtési információkra és akár a továbbképzési programokra vonatkozóan is.

A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az AI chatbotok elemezhetik a nyitott végű munkavállalói visszajelzéseket és a munkavállalói adatokat, hogy felfedezzék az érzelmeikben megfigyelhető trendeket, amelyeket a hagyományos felmérések vagy visszajelzési módszerek nem feltétlenül képesek megragadni.

Ezek az eszközök kritikus szerepet játszanak az új munkavállalók beillesztése során is, segítve őket a szükséges papírmunkában, képzésben és a vállalati kultúra megértésében.

4. Big data, mesterséges intelligencia és gépi tanulás (ML)

A big data, az AI és az ML integrációja jelentősen kibővítette a munkaerő-elemzés hatókörét.

A big data alapot biztosít ahhoz, hogy komplex adatkészleteket elemezzen több forrásból, beleértve a belső HR-rendszereket, a közösségi médiát, a munkavállalói felméréseket, az operatív adatokat és a külső munkaerő-piaci információkat.

Az AI és ML algoritmusok erre építenek, feltárva az adatokból olyan mintákat és betekintéseket, amelyek az emberi elemzők számára nem feltétlenül nyilvánvalóak.

Az AI például a múltbeli adatok elemzésével előre jelezheti a munkaerő-dinamikát, például a fluktuációs arányok változását vagy a különböző toborzási csatornák hatékonyságát.

Eközben a gépi tanulási algoritmusok értékelik a hangulatot és a morált, lehetővé téve az egyéni vagy csapat szintű beavatkozások testreszabását az általános üzleti teljesítmény javítása érdekében.

Például azonosíthatja azokat a munkavállalókat, akiknek hasznára válnak bizonyos képzési programok, vagy akiknél nagyobb a kockázata annak, hogy elhagyják a szervezetet.

A ClickUp Brain, egy HR-vezetőknek szóló AI-asszisztens, beépített utasítások segítségével segít az adatok elemzésében, jelentések készítésében, kérdések kidolgozásában és lehetséges fejlesztések ajánlásában.

Például a ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template (ChatGPT HR-sablon) segítségével olyan kérdéseket találhat, amelyekkel pozitív visszacsatolási ciklust hozhat létre a teljesítményértékelés során.

Töltse le ezt a sablont Használja ki az AI-vezérelt stratégiákat, hogy fejlessze HR-gyakorlatait a ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template segítségével.

A munkaerő-elemzések nyomon követésének kihívásai

Bár a technológia szerepe a munkaerő-elemzés fejlesztésében tagadhatatlan, a megvalósítható betekintéshez vezető út nem mentes a kihívásoktól.

1. Működési kihívások

A magas minőségű adatok gyűjtése és a megfelelőség biztosítása nehéz feladat. A következő nehézségekkel szembesülhet:

a. Pontos adatok gyűjtése

Ez hatalmas akadályt jelenthet. Még ha hozzáférhet is az alkalmazottak elkötelezettségét mérő szoftverekhez vagy más automatizált adatgyűjtő eszközökhöz, az adatok különböző részlegek között szétaprózódhatnak, inkonzisztensek vagy rossz minőségűek lehetnek.

A munkaerő-elemzés bevezetésekor elengedhetetlen az adatok integritása, mivel ez közvetlenül befolyásolja a szervezet képességét arra, hogy az elemzéseket összhangba hozza hosszú távú céljaival és stratégiai célkitűzéseivel.

b. A jogi követelményeknek való megfelelés

Az EU-ban a GDPR, az Egyesült Államokban pedig különböző állami törvények szigorú irányelveket írnak elő az HR-folyamatokhoz kapcsolódó adatgyűjtés, -tárolás és -feldolgozás tekintetében. Az elemzési gyakorlatoknak meg kell felelniük ezeknek a szabályozásoknak, hogy elkerülhetőek legyenek a bírságok és a hírnév romlása.

Az adatok visszaélése nem kívánt diszkriminációhoz is vezethet, ami diszkriminációellenes törvények alapján jogi lépésekhez vezethet a szervezet ellen.

2. Stratégiai kihívások

Az elemzések zökkenőmentes beépítése az üzleti tervezésbe a mérhető növekedés elősegítése érdekében könnyebb mondani, mint megtenni. Íme néhány feladat, amely kihívást jelenthet:

a. Integráció a stratégiai tervezéssel

A műszaki adatok és az üzleti célok összehangolásához meg kell érteni, hogy a munkaerő-elemzés hogyan járulhat hozzá a kritikus mérföldkövek eléréséhez.

Azonban ha nincs jól kidolgozott folyamat a különböző prioritások kezelésére és a funkciók közötti kommunikációs akadályok leküzdésére, akkor valószínűleg elszalasztja a növekedési lehetőségeket, és felesleges erőfeszítéseket tesz, ami hatékonyságcsökkenéshez vezet.

b. Az alkalmazottak ellenállása

A munkaerő-elemzési kezdeményezések bevezetése néha ellenállást válthat ki a munkavállalókból. Felmerülhetnek aggályok az adatvédelemmel és az adatok nem megfelelő kezelésének kockázatával kapcsolatban.

Ennek az ellenállásnak a leküzdéséhez a vállalati kultúra megváltoztatására van szükség, amit a vezetőség támogatásával, rendszeres workshopokkal és annak folyamatos biztosításával érhetünk el, hogy az adatkezelési gyakorlatok etikusak és megfelelnek a jogi előírásoknak.

3. Technológiai kihívások

A munkaerő-elemzéseket támogató technológiák bevezetése és karbantartása a következő területeken jelenthet kihívást:

a. Fejlett analitikai készségekkel rendelkező szakértők bevonása

Ha nincs olyan szakértő, aki a komplex adatokat megvalósítható HR-stratégiákká tudja alakítani, akkor valószínűleg nem fogja kiaknázni a munkaerő-elemzésben rejlő potenciális előnyöket. Ezért a kívánt eredmények elérése érdekében elengedhetetlen egy fejlett elemzési képességekkel rendelkező szakértői csapat.

b. Befektetés és robusztus technológiai infrastruktúra fenntartása

A szükséges technológia bevezetéséhez robusztus IT-támogatásra van szükség, beleértve a nagy adatmennyiségek kezelésére, sokoldalú elemzések elvégzésére és a felhasználóbarát hozzáférés biztosítására alkalmas hardvert és szoftvert. Be kell tervezni a beruházás és az infrastruktúra karbantartásának költségét.

Hogyan valósítsuk meg a munkaerő-elemzést?

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a munkaerő-adatok gyűjtéséhez és azok hasznosítható információkká alakításához:

1. Mérje fel a stratégiai célok összehangolásához szükséges képességeket

A munkaerő-elemzéshez reális és hatékony célok kitűzéséhez elengedhetetlen a jelenlegi képességek és munkafolyamatok megértése.

Akár készséghiánnyal, utódlás tervezésével, alkalmazottak irányításával vagy bármilyen más problémával küzd, értékelje jelenlegi képességeit. Elemezze a meglévő készségeket, a technológiai eszközöket és azok használatát, valamint a munkafolyamatok hatékonyságát.

A következőket teheti:

Készségek felmérése: A projekt eredményeinek és visszajelzéseknek a felülvizsgálata a hatékonyság hiányzó területeinek meghatározása érdekében

Munkavállalói felmérések: Végezzen felméréseket a munkavállalók körében, hogy megismerje jelenlegi készségeik szintjét és azokat a területeket, ahol úgy érzik, hogy nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel.

Teljesítményértékelések: Elemezze a munkaköröket és a felelősségi köröket, hogy pontosan meghatározza az eltéréseket és a felesleges elemeket.

Az AI képes adatokat gyűjteni önéletrajzokból és LinkedIn-profilokból, azonosítani a készségeket, majd az adatokat egyértelmű vizualizációvá alakítani az azonnali betekintés és a következő lépések érdekében.

Profi tipp💡: Használjon ingyenes HR-sablonokat, hogy biztosan elvégezze a szokásos HR-tevékenységeket, és a szükséges információkat szabványos formátumban gyűjtsön össze.

Az eredmények alapján állítson fel konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időszerű SMART célokat, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a vállalat digitális átalakulásához, például:

A marketingosztály 50%-ának képzése adatelemzés terén hat hónapon belül

Digitális írástudási program bevezetése a szervezet egészében a harmadik negyedév végéig

Emellett célzott továbbképzési programot indíthat a meglévő alkalmazottak számára, vagy ideiglenesen külső tanácsadókat vagy szabadúszókat vehet igénybe a kritikus pozíciók betöltésére.

2. Adatok gyűjtése, elemzése és integrálása

Miután meghatározta a munkaerő-elemzéssel kapcsolatos céljait, különböző forrásokból kell adatokat gyűjtenie, többek között a munkavállalói adatbázis-szoftverekből, teljesítménymérő eszközökből, munkavállalói felmérésekből és külső iparági referenciaértékekből.

Készítsen lépésről lépésre útmutatót a ClickUp adatgyűjtési SOP sablonjával, hogy biztosítsa a konzisztenciát és a pontosságot a csapatában és az osztályokon.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre, szervezzen és kezeljen adatgyűjtési SOP-kat a ClickUp adatgyűjtési SOP sablonjával

Használja a ClickUp Workload View funkciót a csapat tagjainak feladatok átütemezéséhez, kiosztásához vagy áthelyezéséhez, hogy az adatgyűjtési feladat a terv szerint végrehajtható legyen. A feladat erőfeszítésének nyomon követéséhez akár egyéni mezőket is hozzáadhat az adatforráshoz, az adatgyűjtési módszerhez és az adatellenőrzési követelményekhez.

A ClickUp Workload nézetével azonosíthatja a kapacitásokat és hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat, hogy elkerülje azok túlzott vagy elégtelen kihasználtságát.

Ezután hozzon létre egy robusztus elemzési keretrendszert. Használjon adatvizualizációs eszközöket és statisztikai modelleket az adatok közötti összefüggések, trendek és ok-okozati kapcsolatok azonosításához.

Mielőtt elkezdené elemezni ezeket az adatokat, győződjön meg arról, hogy minden érintett fél tisztában van azzal, hogy azoknak mennyire pontosnak kell lenniük. Ha az adatok nem megfelelőek, az elvégzett elemzések megbízhatatlanok lehetnek, vagy félrevezetőek lehetnek.

Integrálja a különböző platformok és rendszerek adatait, hogy egységes és átfogó képet kapjon a munkaerőről. Ez elengedhetetlen a fejlett elemzésekhez, beleértve a prediktív modellezést is, hogy pontosan előre lehessen jelezni a jövőbeli trendeket és a munkaerő-igényeket.

3. Fejlessze elemzési képességeit a megfelelő eszközzel

Számos olyan eszközt találhat, amely fejlett elemzési funkciókat, adatintegrációt és felhasználóbarát jelentéskészítési lehetőségeket kínál.

Például a ClickUp több, mint egy projektmenedzsment szoftver; egyben tökéletes irányító központ is a munkaerő-elemzés menedzsmentjéhez. A teljesen testreszabható ClickUp Dashboards segítségével hozzáférhet munkájának magas szintű áttekintéséhez, nyomon követheti céljait, valamint megtekintheti és eloszthatja csapata munkaterhelését a Scrum segítségével.

Használjon olyan widgeteket, mint az időkövetés, a munkaterhelés és az egyéni diagramok, hogy betekintést nyerjen az alkalmazottak teljesítményébe és a működési hatékonyságba. A ClickUp Activity View segítségével összesített képet kaphat az alkalmazottak tevékenységéről bármely helyszínen.

Tekintse meg a munkaterületén végzett frissítéseket és műveleteket, és ösztönözze a csapatépítő tevékenységeket azáltal, hogy egyedi tevékenységnézeteket hoz létre a ClickUp alkalmazásban.

Integrálja a ClickUp-ot harmadik féltől származó időgazdálkodási alkalmazásokkal, hogy pontosan rögzíthesse, hogyan töltik az alkalmazottak az idejüket a különböző feladatokra vagy projektekre. A szoftver testreszabható, hogy illeszkedjen a szervezet működési üteméhez és optimalizálja a munkafolyamatokat.

4. Tegyen lépéseket és figyelje az eredményeket

A munkaerő-elemzés végrehajtásának utolsó lépése a kapott eredmények alapján intézkedések meghozatala és az eredmények nyomon követése.

Például az alkalmazottak felméréseinek eredményei, a projektbefejezési arányok és a kommunikációs minták elemzésekor kiderül, hogy bizonyos részlegek távmunkásai alacsonyabb elkötelezettségi és termelékenységi szintet mutatnak, mint irodai kollégáik.

Ennek megoldására bevezethet egy virtuális mentorprogramot, amelyben a távoli munkavállalókat tapasztaltabb, irodában dolgozó mentorokkal párosítja, hogy erősítse a tartozás érzését, és kihasználja a virtuális kommunikációs eszközöket a rendszeres kapcsolatfelvétel megkönnyítésére.

Ezenkívül bevezethet olyan rugalmas munkaidőt, amely kifejezetten a távmunkát végző alkalmazottakra van szabva, elismerve, hogy a hagyományos 9-17-es munkaidő nem feltétlenül optimális mindenki számára. Ez a rugalmasság lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a legproduktívabb óráikban dolgozzanak.

Ezen kezdeményezések elindítása után folyamatosan figyelemmel kísérje azok hatását a munkavállalói elkötelezettségi pontszámok, a termelékenységi mutatók és a rendszeres pulzusfelmérésekből származó visszajelzések segítségével.

Optimalizálja a csapat teljesítményét és érjen el jobb eredményeket a munkaerő-elemzéssel

Az adatközpontú munkaerő-menedzsment felé vezető út komplex és egyben kifizetődő is lehet.

A kifinomult munkaerő-elemzési eszközök segítségével túlléphet az alkalmazottak adatainak gyűjtésén, figyelemmel kísérésén és mérésén, és megfelelő intézkedéseket hozhat a szervezet összes csapatát érintő kérdésekben.

