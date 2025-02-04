10 humán tőke menedzsment szoftver vállalkozások számára 2025-ben

A humán tőke menedzsment soha nem egyszerű feladat. A HR menedzsment szakemberek gyakran több szerepet is betöltenek. Feladatuk a munkavállalók toborzása, felvétele, fejlesztése, fizetése, menedzselése és megtartása. Mindezt általában korlátozott erőforrásokkal kell megtenniük.
Ezekkel a kihívásokkal szemben a HCM vagy humán tőke menedzsment szoftver a HR szakembereknek megfelelő eszközöket kínál a munkaerő menedzsmenthez.
A piac robbanásszerű növekedésével azonban egyre több szereplő jelenik meg a HCM-megoldások piacán. A valódi kérdés tehát az, hogy mely humán tőke menedzsment megoldásokat érdemes figyelembe venni?
Ez a blog bemutatja, mit várhat el egy kompetens HCM szoftvertől, és bemutatja a 10 legjobb HR rendszert, amelyek segítenek Önnek az emberi tőke menedzsmenttel kapcsolatos minden igényének kielégítésében.
Mi az a humán tőke menedzsment szoftver?
A humán tőke menedzsment (HCM) szoftver egy átfogó megoldás, amely egy sor HR-eszközt tartalmaz a munkaerő, a HR-tevékenységek, a munkavállalói fizetések és egyebek kezeléséhez.
Az HCM szoftver segítségével egyszerűsítheti a bérszámfejtést, a juttatások kezelését, a toborzást és a teljesítménymenedzsmentet, miközben biztosítja a szabályozásoknak és az iparági szabványoknak való megfelelést.
Mit kell keresnie a humán tőke menedzsment szoftverben?
Íme egy lista azokról a lényeges funkciókról, amelyekre figyelnie kell, mielőtt HCM rendszert választana:
- Alapvető HR-funkciók: Keressen olyan HCM szoftvert, amely az alkalmazottak életciklusának minden szakaszában kezeli az összes HR-funkciót, a felvételi folyamattól az alkalmazotti adatok kezelésén, a tehetséggazdálkodáson, az alkalmazottak elkötelezettségén, a juttatások kezelésén, a munkaerő-tervezésen, a bérszámfejtésen és a költségkezelésen át.
- Teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan HCM szoftvert, amely segít a célok kitűzésében, az alkalmazottak értékelésében, az utódlás tervezésében, a pozíciók kezelésében és a karrierfejlődés nyomon követésében.
- Jelentések és elemzések: Keressen olyan HCM-megoldásokat, amelyek intuitív irányítópultok, kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és jelentések segítségével valós idejű adatelemzést kínálnak. Számos munkaerő-menedzsment eszköz gépi tanulást és prediktív elemzéseket is kínál a fluktuációval és a munkavállalói megtartással kapcsolatban.
- Megfelelés és tanulás: Válasszon olyan szoftvert, amely beépített megfelelés-nyomonkövetési funkcióval és régióalapú beállításokkal biztosítja a globális munkaerő megfelelését, garantálva ezzel az auditra való felkészültséget.
- Integrációk: HCM szoftvere zökkenőmentesen integrálódjon az üzleti tevékenység során használt egyéb eszközökkel, például számviteli platformokkal, fizetési szolgáltatókkal vagy háttérellenőrzési szolgáltatásokkal.
- Biztonság és támogatás: Keressen olyan szoftvert, amely prioritásként kezeli az adatbiztonságot, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint az adat titkosítás és a szerepkörökön alapuló hozzáférés. Emellett vegye figyelembe a átfogó technikai támogatást, a képzést, a bevezetést és a rendszeres frissítéseket is, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést.
A 10 legjobb humán tőke menedzsment szoftver
1. ClickUp
A ClickUp egy all-in-one humán tőke menedzsment és toborzási eszköz, amely segít HR csapatának a munkavállalók toborzásától, beillesztésétől, teljesítménymenedzsmentjétől, tehetségmenedzsmentjétől egészen a nyugdíjazásig.
Számos testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval a ClickUp egy központi platform, amely összefogja a különböző részlegek munkáját és együttműködési munkaterületet hoz létre. Ez ideális megoldás az HR-csapatok számára, akik a munkavállalói adatok, a munkaerő-tervezés, a javadalmazáskezelés, a munkavállalói elkötelezettség és a célok nyomon követése felett felügyelnek.
A ClickUp Goals segítségével a HR-csapatok és a csapatvezetők átláthatóan meghatározhatják és nyomon követhetik a szervezet egészére vonatkozó célokat. Határozzon meg célokat numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladat formájában; kombinálja több csapat céljait egy célba. Határozzon meg határidőket, hozzon létre eredménykártyákat, és ossza meg a célokat a szervezet bármely tagjával, aki rendelkezik megtekintési vagy szerkesztési jogokkal.
A feladatok és célok vizualizálása is gyerekjáték lesz a ClickUp Views sokféle nézetével. A több mint 15 nézetet egyedi mezőkkel és állapotokkal testreszabhatja, hogy minden igényét kielégítse. Például a List View nézet segít nyomon követni a feladatokat olyan mezők szerint, mint a határidő, a prioritás, a tulajdonos stb. A Calendar View nézet segít nyomon követni a tevékenységeket dátum és időtartam szerint.
A ClickUp Docs együttműködési funkcióval egy helyen központosíthatja az összes szervezeti irányelvet, erőforrást és tudásbázist. Szükség szerint szerkesztheti és frissítheti őket, és testreszabott hozzáférési irányelvekkel megoszthatja őket a csapatok között. Az univerzális keresési funkció biztosítja, hogy minden dokumentum és feladat csak egy-két kattintásra legyen!
A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével valós idejű jelentéseket készíthet az alkalmazottak teljesítményéről, elkötelezettségéről, a teljesítményértékelések befejezési arányáról és az év során fontos összes többi személyzeti menedzsment prioritásról. Ezek a vizuálisan vonzó irányítópultok felhasználhatók az érdekelt felek számára tartott prezentációkhoz és üzleti stratégiai megbeszélésekhez is. Több mint 50 widget variációt kínálnak, amelyek különböző HR-szcenáriókhoz igazodnak, például betöltött pozíciók, felvételhez szükséges idő és csapat teljesítmény.
És ez még nem minden. A ClickUp Brain, a ClickUp ügyes AI asszisztense, szintén segíthet abban, hogy gyorsabban végigmenjen a teendőlistáján. Próbálja ki mindenre, az alkalmazotti jutalmazási program bejelentésének megírásától a következő értekezlet jegyzetének összefoglalásáig, hogy cselekvési pontokat állítson össze.
A ClickUp sablonkönyvtárában található több száz előre elkészített sablon biztosítja, hogy ne pazarolja az idejét a beállításra. Ezek a nagymértékben testreszabható sablonok a toborzás, a szabályzatok kidolgozása, a teljesítménymenedzsment, a célkitűzés és még sok más területen használhatók.
Például a ClickUp HR SOP sablon kiváló forrásként szolgál ahhoz, hogy csapata megismerkedjen a ClickUp Whiteboards használatával. Ez a sablon élénk, jól strukturált és testreszabható táblázatot használ a kollaboratív Whiteboardon belül, megkönnyítve a HR-vezetők számára a csapat képzését, a toborzási feladatok beállítását, a felvételi és az alkalmazottak beilleszkedési folyamatainak kezelését és még sok mást.
A ClickUp legjobb funkciói
- Többféle munkafolyamat-nézet: Használja ki a ClickUp sokszínű vizualizációs lehetőségeit a HR-célokhoz, beleértve a táblázat, lista, űrlap, naptár és munkaterhelés nézeteket. A munkafolyamatok többféle nézetének rendelkezésre állása segít a hatékony alkalmazotti adatbázis-kezelésben, a rendezésben, a szűrésben és a kapacitástervezésben.
- HR-automatizálás: Egyszerűsítse a HR-folyamatokat a ClickUp több mint 100 automatizálási lehetőséget kínáló széles választékával. Használja a feladatok létrehozásának, kiosztásának, megjegyzések hozzáadásának, állapotváltozásoknak és még sok másnak az automatizálására, lehetővé téve a csapat igényeire összpontosító hatékony és célzott működést.
- Egységes HR-irányítópult: Figyelje nyomon a projekt mérföldköveit, céljait és HR-KPI-ket a ClickUp testreszabható és vonzó irányítópultjaival, amelyek egységes és hozzáférhető áttekintést nyújtanak az egész csapat számára.
- Előre elkészített sablonok: Hozzon létre munkafolyamatokat és szabványosítsa a folyamatokat gyorsan több száz testreszabható sablon segítségével.
- Közös dokumentáció: Készítsen és tároljon könnyen kereshető és megosztható dokumentumokat minden témában, az SOP-któl a toborzásig a ClickUp Docs-ban.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazás nem biztos, hogy rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.
- A felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftverhez való alkalmazkodás, mivel annak funkciói rendkívül kiterjedtek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Arcoro
Az Arcoro testreszabott HR-megoldásokat kínál az építőipar számára, a személyre szabott felvételtől a megfelelőségi menedzsmentig. Bevált szakértelmével és átfogó moduljaival az Arcoro áthidalja a kommunikációs szakadékokat, biztosítja a megfelelőséget és támogatja az építőipari munkaerőt.
Az Arcoro segítségével kezelheti az álláspályázatok nyomon követését, az új munkavállalók beillesztését, a munkavállalók irányítását, a távollétek kezelését, a juttatások kezelését, az idő és a teljesítmény nyomon követését.
Az Arcoro legjobb funkciói
- Automatizálja a felvételt, az új munkavállalók beillesztését és egyéb munkaerő-menedzsment feladatokat.
- Integrálja az Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint és Foundation szoftverekkel a HR-adatok és a terepen és az irodában zajló kommunikáció kezeléséhez.
- Az Arcoro pályázók nyomon követési rendszerével betekintést nyerhet és fejlett elemzéseket kaphat.
- Támogassa alkalmazottait és növelje a megtartási arányt teljesítmény- és tanulásmenedzsment rendszerekkel.
- Kényelmesen hozzáférhet a támogatáshoz a felhasználóbarát útmutatók és az igény szerinti képzések segítségével.
Az Arcoro korlátai
- Kizárólag építőipari vállalkozások számára
- A pontok néha nem szinkronizálódnak. Néhány HR-szakember arról számolt be, hogy manuálisan kell bevinnie az adatokat.
- Néhány felhasználó PDF-űrlapok hozzáadását kérte.
- A munkavállalók nyomon követésére szolgáló GPS-rendszer fejlesztésre szorul
Arcoro árak
- Egyedi árazás
Arcoro értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)
3. Paychex Flex
A Paychex Flex egy all-in-one HCM, PEO és HR szoftver, amely kis- és középvállalkozásoknak segít a bérszámfejtés, a HR, a juttatások kezelése és egyéb kapcsolódó feladatok racionalizálásában.
Egyszerűsíti a munkaerő-adminisztrációt egy professzionális munkaadó szervezet (PEO) rendszerrel, amely racionalizálja a HR-feladatokat és pénzt és időt takarít meg.
A Paychex Flex legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a bérszámfejtést automatizált számításokkal és adóbevallásokkal.
- Egyszerűsítse az adatmegosztást és a kommunikációt központosított online menedzsment rendszerekkel.
- Proaktívan figyelemmel kísérheti a globális munkaerő-jogszabályok és előírások változásait, hogy minimalizálja a kockázatokat és automatizálja a megfelelést.
- Takarítson meg időt és papírmunkát egy dedikált alkalmazotti önkiszolgáló portállal, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önállóan intézzék HR-feladataikat.
- A Paychex Flex Time segítségével könnyedén nyomon követheti és rögzítheti a munkavállalók munkaidejét a bérszámfejtés és egyéb HR-funkciókhoz.
A Paychex Flex korlátai
- Elavult felhasználói felület
- A felhasználók egyre több olyan önigazgatási funkciót kérnek, amelyek nem függnek közvetlenül a Paychex Flex-től.
Paychex Flex árak
- Alapvető szolgáltatások: 39 USD/hó + 5 USD/alkalmazott
- Válassza ki: Egyedi árazás
- Előny: Egyedi árazás
Paychex Flex értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)
4. Ceridian Dayforce HCM
Több mint 6 millió felhasználóval világszerte a Dayforce a skálázhatóság egyszerűsítésére specializálódott. Ez egy holisztikus HCM alkalmazás, egyetlen adatmodellel, folyamatos számításokkal és beágyazott intelligenciával.
Kiváló személyre szabási lehetőségeket kínál valós idejű elemzésekkel és vizualizációval a mindennapi HR-igényekhez.
A Dayforce HCM legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a bérszámfejtési műveleteket több mint 200 országban és területen.
- Használja az AI-t intelligens felvételi döntések meghozatalához, a munkafolyamat-kezelés optimalizálásához, valamint a tehetségek kezeléséhez és megtartásához.
- Kerülje el a jelentések kézi frissítésének gondját; hozzon létre dinamikus HR-jelentéseket, amelyek valós időben frissülnek.
- Biztosítsa munkatársai adatainak biztonságát a beépített adatvédelmi ellenőrzések és a biztonságot előtérbe helyező tervezés révén.
A Dayforce HCM korlátai
- Hatalmas, olvashatatlan jelentéseket hozhat létre.
- Az alkalmazottak önkiszolgáló funkciója elavult
- Az azonnali ügyfélszolgálatnak minden esetben elérhetőnek kell lennie, anélkül, hogy minden esetben be kellene jelentkezni.
Dayforce HCM árak
- Egyedi árazás
Dayforce HCM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (780+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (940+ értékelés)
5. Eddy
Az Eddy egyszerűségével és könnyű használatával büszkélkedhet. Az Eddy egységes platformját felhasználhatja alkalmazottak felvételére, beillesztésére, kezelésére és fizetésére. A rendkívül sokoldalú Eddy Payroll segítségével jelentősen csökken a bérszámfejtéshez szükséges idő.
Az Eddy a munkavállalói adatokat biztonságos környezetben tárolja, amelyhez bárhonnan hozzáférhet. Emellett automatizált üzenetküldési, testreszabható folyamatok és automatikus közzétételi funkciók is rendelkezésre állnak.
Az Eddy legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a kisvállalkozások bérszámfejtését hatékony automatizálással
- Gondoskodjon a negyedéves és éves adóbevallásokról, valamint az év végi W-2 és 1099-NEC előkészítéséről és benyújtásáról.
- Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, és számítsa ki a pontos órabért az Eddy idő- és jelenléti funkciójával.
- Időt takaríthat meg és elkerülheti a figyelmetlenséget az automatizált üzenetküldés, a testreszabható folyamatok és az automatikus álláshirdetések segítségével a főbb állásportálokon.
- Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy mobilalkalmazáson keresztül kényelmesen megtekintsék egyenlegüket és szabadságot igényeljenek.
Eddy korlátai
- Több régió-specifikus munkaügyi jogi frissítésre van szükség
- Több felhasználó is hibát tapasztalt, amikor új alkalmazottak dokumentumait próbálta feltölteni.
- A munkavállalónak el kell fogadnia a meghívást, hogy megjelenjen a beilleszkedés fülön.
Eddy árak
- Starter: 4 USD/hó/fő
- Növekedés: 8 USD/hó/fő
- Prémium: Egyedi árazás
- Kiegészítők: Bérszámfejtés: 6 USD/fő Felvétel: 199 USD/hó
- Bérszámfejtés: 6 USD/fő
- Felvétel: 199 USD/hó
Eddy értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
6. Trakstar
A Trakstar egy felhőalapú teljesítményértékelő szoftver, amely négy kiegészítő terméket – teljesítménymenedzsment, tanulásmenedzsment, pályázók nyomon követése és munkaerő-elemzés – egyesít egy tehetséggondozási megoldásban.
A Trakstar 360° Review funkciója átfogó visszajelzést ad a munkavállalókról, és több területen is elősegíti a munkavállalók fejlődését. A Candidate Sourcing funkcióval pedig segít Önnek kompetens tehetségek megszerzésében.
A Trakstar legjobb funkciói
- Készítsen online tanfolyamokat és képzési modulokat a Trakstar Learn felhasználóbarát e-tanulási tanfolyam-készítő platformjával hibrid, távoli és személyes csapatok számára.
- Egyszerűsítse az új munkavállalók beilleszkedését és a jelöltek toborzását, és ossza meg az álláshirdetéseket a legnépszerűbb állásportálokon a Trakstar Hire segítségével. Kövesse nyomon a teljesítményt a Trakstar Insights segítségével, és ösztönözze az adatokon alapuló döntéshozatalt a folyamatos fejlesztés érdekében.
- Automatizálja a jelöltek adatainak importálását és a külső toborzókkal való együttműködést.
A Trakstar korlátai
- Több felhasználó is elégedetlenségét fejezte ki a platform jelentéskészítési képességeivel kapcsolatban, azt állítva, hogy azok nem elég részletesek és nem felelnek meg megfelelően az igényeiknek.
- Nem tudok helyt adni a narratív értékelésnek a minősítésalapú értékelés helyett.
- Nincs automatizált jelentéskészítési funkciója.
Trakstar árak
- Egyedi árazás
Trakstar értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)
7. Rippling
A Rippling egy felhőalapú HCM szoftver, amely egyetlen platformon racionalizálja a HR, az IT és a pénzügyi osztályok munkafolyamatait.
HR-szoftverük felhasználóbarát, intuitív és számos funkcióval rendelkezik, amelyek a bérszámfejtéstől a munkavállalói visszajelzési felmérésekig mindenre kiterjednek.
A Rippling legjobb funkciói
- Hozzáférhet a bérszámfejtéshez és más fontos HR-feladatokhoz tervezett, testreszabható HR-sablonokhoz.
- Kezelje a globális munkaerő menedzsmentjének komplexitását a lokalizált bérszámfejtés, adózás és megfelelőségi követelményekre specializált funkciókkal.
- Használja a Custom Workflow Builder alkalmazást bármely manuális folyamat automatizálásához vagy adatok több rendszerben történő egyidejű szinkronizálásához – kódírás nélkül.
- Lehetővé teszi az alkalmazottak számára a be- és kijelentkezést, a munkáltatók számára pedig a szünetek valós idejű ellenőrzését és jóváhagyását intelligens időmérőkkel.
- Vezessen be szerepkörökön alapuló jogosultságokat és irányelveket, amelyek az Ön szervezetének igényeihez igazodnak, biztosítva ezzel a testreszabott hozzáférést és jóváhagyásokat.
Rippling korlátai
- Hosszú betöltési idők az átmeneti folyamatok során
- A felhasználói felületnek felhasználóbarátabbnak kell lennie.
- IT-menedzsment integrációra van szükség
Rippling árazás
- Egyedi árazás
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (2270+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (3030+ értékelés)
8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management
Az Oracle Cloud HCM kínálata számos területet lefed, a humánerőforrás- és feladatkezeléstől a munkaerő-gazdálkodáson és a bérszámfejtésen át az HCM-elemzésekig.
Az Oracle biztosítja a globális jogi és vállalati szabványok betartását. A biztonságos, önkiszolgáló opciók segítségével a munkavállalók igény szerint kezelhetik személyes adataikat, szabadságukat és fizetési jegyzékeiket.
Az Oracle Fusion Cloud HCM legjobb funkciói
- Biztosítsa a globális szabályozásoknak és az iparág-specifikus követelményeknek való megfelelést.
- Biztonságos, mobil eszközökre is reagáló önkiszolgáló portálokat biztosítson az alkalmazottak számára személyes adataik és alapvető feladataik kezeléséhez.
- Irányítsa az iparági, szakszervezeti és szerződéses megállapodásokat szabályalapú munkafolyamatokkal.
- Használja ki a prediktív elemzéseket a legjobb tehetségek azonosításához és megtartásához azáltal, hogy felméri a távozásuk kockázatát.
- Használjon mesterséges intelligencia algoritmusokat olyan rendellenességek felismerésére, mint a fantomalkalmazottak és a jogosulatlan fizetési változások.
Az Oracle Fusion Cloud HCM korlátai
- Nem lehet tömegesen letölteni önéletrajzokat vagy pályázati anyagokat
- Nem optimális navigációs rendszer, amely túl sok kattintást igényel
- A szoftver teljesítménye romolhat és lelassulhat, ha több felhasználó egyszerre használja.
- Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.
Az Oracle Fusion Cloud HCM árai
- Help Desk: 4 dollár alkalmazottanként havonta
- Tehetségmenedzsment: 10 dollár alkalmazottanként havonta
- Global HR: 15 dollár alkalmazottanként havonta
Oracle Fusion Cloud HCM értékelések és vélemények
- G2: 3,5/5 (520+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (60+ értékelés)
9. Paycor HCM
A Paycor HCM egy all-in-one HR, bérszámfejtési, tehetségszerzési és tehetségkezelési rendszer. A HCM szoftver könnyen testreszabható és konfigurálható különböző iparágak számára, például az egészségügy, a gyártás, a vendéglátás és a szakmai szolgáltatások területén.
A Paycor adó- és megfelelési opciókat, hibamegelőző rendszereket és egyéb kiemelkedő funkciókat is kínál.
A Paycor HCM legjobb funkciói
- Használja ki az egyedülálló fizetési lehetőségeket, mint például az On Demand Pay, a Paycor Wallet és még sok más.
- Egyszerűsítse a bérszámfejtést az AutoRun funkcióval, amely automatizálja a kifizetéseket a megadott ütemezés szerint.
- Automatizálja a tehetségek felkutatását, toborzását és beillesztését
- Valós idejű riasztásokat kaphat hiányzó vagy érvénytelen adóazonosító számokról és címekről közvetlenül a vezérlőpulton.
- Hatékonyan kezelje a tehetségeket a tehetségfejlesztés, a karriermenedzsment és a javadalmazás-tervezés dedikált rendszereivel.
- A Paycor mobilalkalmazás segítségével kényelmesen hozzáférhet a fizetési és juttatási információkhoz, szabadságkérelmekhez, személyes adatok frissítéséhez és még sok máshoz.
A Paycor HCM korlátai
- Gyenge ügyfélszolgálat
- Jobb előzetes hibajavításokra van szükség.
- A jelentések nem intuitívak
Paycor HCM árak
- Egyedi árazás
Paycor HCM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (2760+ értékelés)
10. Workday Humán tőke menedzsment
A Workday egy vállalati szintű CRM szoftver, amely integrálja a pénzügyi folyamatokat a HR-rel, a tervezéssel és az elemzéssel. Ezért átfogó megoldást kínál a munkaerő-menedzsmenthez.
A Workday AI magját képező intelligens, rugalmas HR-alkalmazáscsomag, amelynek elemei jobban működnek együtt.
A Workday HCM legjobb funkciói
- Integrálja natívan a Workday Skills Cloud-ot, egy AI-alapú eszközt, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy agilis stratégiákat hozzanak létre.
- Használja ki a kiterjesztett elemzéseket, hogy könnyen érthető irányítópultok segítségével mélyreható betekintést nyerjen a munkaerő teljesítményébe.
- Használja a versenyképes benchmarkingot és az önkiszolgáló jelentéseket, hogy gyorsabban azonosítsa a lehetőségeket.
- Több ezer nyilvános API és egy piactér segítségével gyorsan integrálhatja a meglévő IT-ökoszisztémájába.
A Workday HCM korlátai
- A jelentéskészítési funkció megtanulása nehéz, és az új felhasználók számára zavaros lehet.
- A Workday szerepköröknek jobban testreszabhatóknak kell lenniük
- A globális keresési opció nem a legjobb
A Workday HCM árai
- Egyedi árazás
Workday HCM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1330+ értékelés)
Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb HCM szoftvert
A listán szereplő minden HCM szoftver valami újat és egyedülállót kínál. Mindegyik egy adott szegmensre specializálódott. Ha tehát egy speciális funkcióra van szüksége, válassza ki a legmegfelelőbb szoftvert.
Ha azonban még mindig azon töri a fejét, melyik humán tőke menedzsment szoftvert válassza, akkor válassza azt, amelyik mindent tud: a ClickUp-ot. A ClickUp humán erőforrás szoftver a legjobb megoldást kínálja. Kiváló HCM platformot kap, amely segít HR osztályának hatékony munkafolyamatokat kialakítani és fenntartani az összes embermenedzsment folyamat számára a munkavállalók életciklusa során.
És egy átfogó erőforrás- és projektmenedzsment szoftver, amely felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és minden üzleti igényt kielégít.
Mire vár még? Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot!