10 humán tőke menedzsment szoftver vállalkozások számára 2025-ben

Sudarshan Somanathan
2025. február 4.

A humán tőke menedzsment soha nem egyszerű feladat. A HR menedzsment szakemberek gyakran több szerepet is betöltenek. Feladatuk a munkavállalók toborzása, felvétele, fejlesztése, fizetése, menedzselése és megtartása. Mindezt általában korlátozott erőforrásokkal kell megtenniük.

Ezekkel a kihívásokkal szemben a HCM vagy humán tőke menedzsment szoftver a HR szakembereknek megfelelő eszközöket kínál a munkaerő menedzsmenthez.

A piac robbanásszerű növekedésével azonban egyre több szereplő jelenik meg a HCM-megoldások piacán. A valódi kérdés tehát az, hogy mely humán tőke menedzsment megoldásokat érdemes figyelembe venni?

Ez a blog bemutatja, mit várhat el egy kompetens HCM szoftvertől, és bemutatja a 10 legjobb HR rendszert, amelyek segítenek Önnek az emberi tőke menedzsmenttel kapcsolatos minden igényének kielégítésében.

Mi az a humán tőke menedzsment szoftver?

A humán tőke menedzsment (HCM) szoftver egy átfogó megoldás, amely egy sor HR-eszközt tartalmaz a munkaerő, a HR-tevékenységek, a munkavállalói fizetések és egyebek kezeléséhez.

Az HCM szoftver segítségével egyszerűsítheti a bérszámfejtést, a juttatások kezelését, a toborzást és a teljesítménymenedzsmentet, miközben biztosítja a szabályozásoknak és az iparági szabványoknak való megfelelést.

Mit kell keresnie a humán tőke menedzsment szoftverben?

Íme egy lista azokról a lényeges funkciókról, amelyekre figyelnie kell, mielőtt HCM rendszert választana:

  • Alapvető HR-funkciók: Keressen olyan HCM szoftvert, amely az alkalmazottak életciklusának minden szakaszában kezeli az összes HR-funkciót, a felvételi folyamattól az alkalmazotti adatok kezelésén, a tehetséggazdálkodáson, az alkalmazottak elkötelezettségén, a juttatások kezelésén, a munkaerő-tervezésen, a bérszámfejtésen és a költségkezelésen át.
  • Teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan HCM szoftvert, amely segít a célok kitűzésében, az alkalmazottak értékelésében, az utódlás tervezésében, a pozíciók kezelésében és a karrierfejlődés nyomon követésében.
  • Jelentések és elemzések: Keressen olyan HCM-megoldásokat, amelyek intuitív irányítópultok, kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és jelentések segítségével valós idejű adatelemzést kínálnak. Számos munkaerő-menedzsment eszköz gépi tanulást és prediktív elemzéseket is kínál a fluktuációval és a munkavállalói megtartással kapcsolatban.
  • Megfelelés és tanulás: Válasszon olyan szoftvert, amely beépített megfelelés-nyomonkövetési funkcióval és régióalapú beállításokkal biztosítja a globális munkaerő megfelelését, garantálva ezzel az auditra való felkészültséget.
  • Integrációk: HCM szoftvere zökkenőmentesen integrálódjon az üzleti tevékenység során használt egyéb eszközökkel, például számviteli platformokkal, fizetési szolgáltatókkal vagy háttérellenőrzési szolgáltatásokkal.
  • Biztonság és támogatás: Keressen olyan szoftvert, amely prioritásként kezeli az adatbiztonságot, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint az adat titkosítás és a szerepkörökön alapuló hozzáférés. Emellett vegye figyelembe a átfogó technikai támogatást, a képzést, a bevezetést és a rendszeres frissítéseket is, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést.

A 10 legjobb humán tőke menedzsment szoftver

1. ClickUp

ClickUp HR projektek
Vegyen fel és irányítson ideális csapatot a ClickUp HR-menedzsment platformjával!

A ClickUp egy all-in-one humán tőke menedzsment és toborzási eszköz, amely segít HR csapatának a munkavállalók toborzásától, beillesztésétől, teljesítménymenedzsmentjétől, tehetségmenedzsmentjétől egészen a nyugdíjazásig.

Számos testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval a ClickUp egy központi platform, amely összefogja a különböző részlegek munkáját és együttműködési munkaterületet hoz létre. Ez ideális megoldás az HR-csapatok számára, akik a munkavállalói adatok, a munkaerő-tervezés, a javadalmazáskezelés, a munkavállalói elkötelezettség és a célok nyomon követése felett felügyelnek.

A ClickUp Goals segítségével a HR-csapatok és a csapatvezetők átláthatóan meghatározhatják és nyomon követhetik a szervezet egészére vonatkozó célokat. Határozzon meg célokat numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladat formájában; kombinálja több csapat céljait egy célba. Határozzon meg határidőket, hozzon létre eredménykártyákat, és ossza meg a célokat a szervezet bármely tagjával, aki rendelkezik megtekintési vagy szerkesztési jogokkal.

Clickup nézetek
Tekintse meg a teljes toborzási folyamatot és HR-funkciókat a ClickUp Views segítségével.

A feladatok és célok vizualizálása is gyerekjáték lesz a ClickUp Views sokféle nézetével. A több mint 15 nézetet egyedi mezőkkel és állapotokkal testreszabhatja, hogy minden igényét kielégítse. Például a List View nézet segít nyomon követni a feladatokat olyan mezők szerint, mint a határidő, a prioritás, a tulajdonos stb. A Calendar View nézet segít nyomon követni a tevékenységeket dátum és időtartam szerint.

A ClickUp Docs együttműködési funkcióval egy helyen központosíthatja az összes szervezeti irányelvet, erőforrást és tudásbázist. Szükség szerint szerkesztheti és frissítheti őket, és testreszabott hozzáférési irányelvekkel megoszthatja őket a csapatok között. Az univerzális keresési funkció biztosítja, hogy minden dokumentum és feladat csak egy-két kattintásra legyen!

Automatizálja munkaerő-gazdálkodását és tehetségmenedzsmentjét a ClickUp HCM megoldásaival.
Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét és munkaterhelését a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével valós idejű jelentéseket készíthet az alkalmazottak teljesítményéről, elkötelezettségéről, a teljesítményértékelések befejezési arányáról és az év során fontos összes többi személyzeti menedzsment prioritásról. Ezek a vizuálisan vonzó irányítópultok felhasználhatók az érdekelt felek számára tartott prezentációkhoz és üzleti stratégiai megbeszélésekhez is. Több mint 50 widget variációt kínálnak, amelyek különböző HR-szcenáriókhoz igazodnak, például betöltött pozíciók, felvételhez szükséges idő és csapat teljesítmény.

És ez még nem minden. A ClickUp Brain, a ClickUp ügyes AI asszisztense, szintén segíthet abban, hogy gyorsabban végigmenjen a teendőlistáján. Próbálja ki mindenre, az alkalmazotti jutalmazási program bejelentésének megírásától a következő értekezlet jegyzetének összefoglalásáig, hogy cselekvési pontokat állítson össze.

A ClickUp sablonkönyvtárában található több száz előre elkészített sablon biztosítja, hogy ne pazarolja az idejét a beállításra. Ezek a nagymértékben testreszabható sablonok a toborzás, a szabályzatok kidolgozása, a teljesítménymenedzsment, a célkitűzés és még sok más területen használhatók.

A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és -eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.
Sablon letöltése
A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Például a ClickUp HR SOP sablon kiváló forrásként szolgál ahhoz, hogy csapata megismerkedjen a ClickUp Whiteboards használatával. Ez a sablon élénk, jól strukturált és testreszabható táblázatot használ a kollaboratív Whiteboardon belül, megkönnyítve a HR-vezetők számára a csapat képzését, a toborzási feladatok beállítását, a felvételi és az alkalmazottak beilleszkedési folyamatainak kezelését és még sok mást.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Többféle munkafolyamat-nézet: Használja ki a ClickUp sokszínű vizualizációs lehetőségeit a HR-célokhoz, beleértve a táblázat, lista, űrlap, naptár és munkaterhelés nézeteket. A munkafolyamatok többféle nézetének rendelkezésre állása segít a hatékony alkalmazotti adatbázis-kezelésben, a rendezésben, a szűrésben és a kapacitástervezésben.
  • HR-automatizálás: Egyszerűsítse a HR-folyamatokat a ClickUp több mint 100 automatizálási lehetőséget kínáló széles választékával. Használja a feladatok létrehozásának, kiosztásának, megjegyzések hozzáadásának, állapotváltozásoknak és még sok másnak az automatizálására, lehetővé téve a csapat igényeire összpontosító hatékony és célzott működést.
  • Egységes HR-irányítópult: Figyelje nyomon a projekt mérföldköveit, céljait és HR-KPI-ket a ClickUp testreszabható és vonzó irányítópultjaival, amelyek egységes és hozzáférhető áttekintést nyújtanak az egész csapat számára.
  • Előre elkészített sablonok: Hozzon létre munkafolyamatokat és szabványosítsa a folyamatokat gyorsan több száz testreszabható sablon segítségével.
  • Közös dokumentáció: Készítsen és tároljon könnyen kereshető és megosztható dokumentumokat minden témában, az SOP-któl a toborzásig a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp korlátai

  • A mobilalkalmazás nem biztos, hogy rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.
  • A felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftverhez való alkalmazkodás, mivel annak funkciói rendkívül kiterjedtek.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás
  • A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Arcoro

arcoro
Forrás: Arcoro

Az Arcoro testreszabott HR-megoldásokat kínál az építőipar számára, a személyre szabott felvételtől a megfelelőségi menedzsmentig. Bevált szakértelmével és átfogó moduljaival az Arcoro áthidalja a kommunikációs szakadékokat, biztosítja a megfelelőséget és támogatja az építőipari munkaerőt.

Az Arcoro segítségével kezelheti az álláspályázatok nyomon követését, az új munkavállalók beillesztését, a munkavállalók irányítását, a távollétek kezelését, a juttatások kezelését, az idő és a teljesítmény nyomon követését.

Az Arcoro legjobb funkciói

  • Automatizálja a felvételt, az új munkavállalók beillesztését és egyéb munkaerő-menedzsment feladatokat.
  • Integrálja az Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint és Foundation szoftverekkel a HR-adatok és a terepen és az irodában zajló kommunikáció kezeléséhez.
  • Az Arcoro pályázók nyomon követési rendszerével betekintést nyerhet és fejlett elemzéseket kaphat.
  • Támogassa alkalmazottait és növelje a megtartási arányt teljesítmény- és tanulásmenedzsment rendszerekkel.
  • Kényelmesen hozzáférhet a támogatáshoz a felhasználóbarát útmutatók és az igény szerinti képzések segítségével.

Az Arcoro korlátai

  • Kizárólag építőipari vállalkozások számára
  • A pontok néha nem szinkronizálódnak. Néhány HR-szakember arról számolt be, hogy manuálisan kell bevinnie az adatokat.
  • Néhány felhasználó PDF-űrlapok hozzáadását kérte.
  • A munkavállalók nyomon követésére szolgáló GPS-rendszer fejlesztésre szorul

Arcoro árak

  • Egyedi árazás

Arcoro értékelések és vélemények

  • G2: 3,9/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

3. Paychex Flex

A Paychex irányítópultja
Forrás: Paychex

A Paychex Flex egy all-in-one HCM, PEO és HR szoftver, amely kis- és középvállalkozásoknak segít a bérszámfejtés, a HR, a juttatások kezelése és egyéb kapcsolódó feladatok racionalizálásában.

Egyszerűsíti a munkaerő-adminisztrációt egy professzionális munkaadó szervezet (PEO) rendszerrel, amely racionalizálja a HR-feladatokat és pénzt és időt takarít meg.

A Paychex Flex legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a bérszámfejtést automatizált számításokkal és adóbevallásokkal.
  • Egyszerűsítse az adatmegosztást és a kommunikációt központosított online menedzsment rendszerekkel.
  • Proaktívan figyelemmel kísérheti a globális munkaerő-jogszabályok és előírások változásait, hogy minimalizálja a kockázatokat és automatizálja a megfelelést.
  • Takarítson meg időt és papírmunkát egy dedikált alkalmazotti önkiszolgáló portállal, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önállóan intézzék HR-feladataikat.
  • A Paychex Flex Time segítségével könnyedén nyomon követheti és rögzítheti a munkavállalók munkaidejét a bérszámfejtés és egyéb HR-funkciókhoz.

A Paychex Flex korlátai

  • Elavult felhasználói felület
  • A felhasználók egyre több olyan önigazgatási funkciót kérnek, amelyek nem függnek közvetlenül a Paychex Flex-től.

Paychex Flex árak

  • Alapvető szolgáltatások: 39 USD/hó + 5 USD/alkalmazott
  • Válassza ki: Egyedi árazás
  • Előny: Egyedi árazás

Paychex Flex értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

4. Ceridian Dayforce HCM

Ceridian Dayforce
Forrás: Dayforce

Több mint 6 millió felhasználóval világszerte a Dayforce a skálázhatóság egyszerűsítésére specializálódott. Ez egy holisztikus HCM alkalmazás, egyetlen adatmodellel, folyamatos számításokkal és beágyazott intelligenciával.

Kiváló személyre szabási lehetőségeket kínál valós idejű elemzésekkel és vizualizációval a mindennapi HR-igényekhez.

A Dayforce HCM legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a bérszámfejtési műveleteket több mint 200 országban és területen.
  • Használja az AI-t intelligens felvételi döntések meghozatalához, a munkafolyamat-kezelés optimalizálásához, valamint a tehetségek kezeléséhez és megtartásához.
  • Kerülje el a jelentések kézi frissítésének gondját; hozzon létre dinamikus HR-jelentéseket, amelyek valós időben frissülnek.
  • Biztosítsa munkatársai adatainak biztonságát a beépített adatvédelmi ellenőrzések és a biztonságot előtérbe helyező tervezés révén.

A Dayforce HCM korlátai

  • Hatalmas, olvashatatlan jelentéseket hozhat létre.
  • Az alkalmazottak önkiszolgáló funkciója elavult
  • Az azonnali ügyfélszolgálatnak minden esetben elérhetőnek kell lennie, anélkül, hogy minden esetben be kellene jelentkezni.

Dayforce HCM árak

  • Egyedi árazás

Dayforce HCM értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (780+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (940+ értékelés)

5. Eddy

Eddy
Forrás: Eddy

Az Eddy egyszerűségével és könnyű használatával büszkélkedhet. Az Eddy egységes platformját felhasználhatja alkalmazottak felvételére, beillesztésére, kezelésére és fizetésére. A rendkívül sokoldalú Eddy Payroll segítségével jelentősen csökken a bérszámfejtéshez szükséges idő.

Az Eddy a munkavállalói adatokat biztonságos környezetben tárolja, amelyhez bárhonnan hozzáférhet. Emellett automatizált üzenetküldési, testreszabható folyamatok és automatikus közzétételi funkciók is rendelkezésre állnak.

Az Eddy legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a kisvállalkozások bérszámfejtését hatékony automatizálással
  • Gondoskodjon a negyedéves és éves adóbevallásokról, valamint az év végi W-2 és 1099-NEC előkészítéséről és benyújtásáról.
  • Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, és számítsa ki a pontos órabért az Eddy idő- és jelenléti funkciójával.
  • Időt takaríthat meg és elkerülheti a figyelmetlenséget az automatizált üzenetküldés, a testreszabható folyamatok és az automatikus álláshirdetések segítségével a főbb állásportálokon.
  • Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy mobilalkalmazáson keresztül kényelmesen megtekintsék egyenlegüket és szabadságot igényeljenek.

Eddy korlátai

  • Több régió-specifikus munkaügyi jogi frissítésre van szükség
  • Több felhasználó is hibát tapasztalt, amikor új alkalmazottak dokumentumait próbálta feltölteni.
  • A munkavállalónak el kell fogadnia a meghívást, hogy megjelenjen a beilleszkedés fülön.

Eddy árak

  • Starter: 4 USD/hó/fő
  • Növekedés: 8 USD/hó/fő
  • Prémium: Egyedi árazás
  • Kiegészítők: Bérszámfejtés: 6 USD/fő Felvétel: 199 USD/hó
  • Bérszámfejtés: 6 USD/fő
  • Felvétel: 199 USD/hó
  • Bérszámfejtés: 6 USD/fő
  • Felvétel: 199 USD/hó

Eddy értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

6. Trakstar

Trakstar Dashboard
Forrás: Trakstar

A Trakstar egy felhőalapú teljesítményértékelő szoftver, amely négy kiegészítő terméket – teljesítménymenedzsment, tanulásmenedzsment, pályázók nyomon követése és munkaerő-elemzés – egyesít egy tehetséggondozási megoldásban.

A Trakstar 360° Review funkciója átfogó visszajelzést ad a munkavállalókról, és több területen is elősegíti a munkavállalók fejlődését. A Candidate Sourcing funkcióval pedig segít Önnek kompetens tehetségek megszerzésében.

A Trakstar legjobb funkciói

  • Készítsen online tanfolyamokat és képzési modulokat a Trakstar Learn felhasználóbarát e-tanulási tanfolyam-készítő platformjával hibrid, távoli és személyes csapatok számára.
  • Egyszerűsítse az új munkavállalók beilleszkedését és a jelöltek toborzását, és ossza meg az álláshirdetéseket a legnépszerűbb állásportálokon a Trakstar Hire segítségével. Kövesse nyomon a teljesítményt a Trakstar Insights segítségével, és ösztönözze az adatokon alapuló döntéshozatalt a folyamatos fejlesztés érdekében.
  • Automatizálja a jelöltek adatainak importálását és a külső toborzókkal való együttműködést.

A Trakstar korlátai

  • Több felhasználó is elégedetlenségét fejezte ki a platform jelentéskészítési képességeivel kapcsolatban, azt állítva, hogy azok nem elég részletesek és nem felelnek meg megfelelően az igényeiknek.
  • Nem tudok helyt adni a narratív értékelésnek a minősítésalapú értékelés helyett.
  • Nincs automatizált jelentéskészítési funkciója.

Trakstar árak

  • Egyedi árazás

Trakstar értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (450+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

7. Rippling

Forrás: Rippling

A Rippling egy felhőalapú HCM szoftver, amely egyetlen platformon racionalizálja a HR, az IT és a pénzügyi osztályok munkafolyamatait.

HR-szoftverük felhasználóbarát, intuitív és számos funkcióval rendelkezik, amelyek a bérszámfejtéstől a munkavállalói visszajelzési felmérésekig mindenre kiterjednek.

A Rippling legjobb funkciói

  • Hozzáférhet a bérszámfejtéshez és más fontos HR-feladatokhoz tervezett, testreszabható HR-sablonokhoz.
  • Kezelje a globális munkaerő menedzsmentjének komplexitását a lokalizált bérszámfejtés, adózás és megfelelőségi követelményekre specializált funkciókkal.
  • Használja a Custom Workflow Builder alkalmazást bármely manuális folyamat automatizálásához vagy adatok több rendszerben történő egyidejű szinkronizálásához – kódírás nélkül.
  • Lehetővé teszi az alkalmazottak számára a be- és kijelentkezést, a munkáltatók számára pedig a szünetek valós idejű ellenőrzését és jóváhagyását intelligens időmérőkkel.
  • Vezessen be szerepkörökön alapuló jogosultságokat és irányelveket, amelyek az Ön szervezetének igényeihez igazodnak, biztosítva ezzel a testreszabott hozzáférést és jóváhagyásokat.

Rippling korlátai

  • Hosszú betöltési idők az átmeneti folyamatok során
  • A felhasználói felületnek felhasználóbarátabbnak kell lennie.
  • IT-menedzsment integrációra van szükség

Rippling árazás

  • Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (2270+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (3030+ értékelés)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Oracle HCM
Forrás: Oracle HCM

Az Oracle Cloud HCM kínálata számos területet lefed, a humánerőforrás- és feladatkezeléstől a munkaerő-gazdálkodáson és a bérszámfejtésen át az HCM-elemzésekig.

Az Oracle biztosítja a globális jogi és vállalati szabványok betartását. A biztonságos, önkiszolgáló opciók segítségével a munkavállalók igény szerint kezelhetik személyes adataikat, szabadságukat és fizetési jegyzékeiket.

Az Oracle Fusion Cloud HCM legjobb funkciói

  • Biztosítsa a globális szabályozásoknak és az iparág-specifikus követelményeknek való megfelelést.
  • Biztonságos, mobil eszközökre is reagáló önkiszolgáló portálokat biztosítson az alkalmazottak számára személyes adataik és alapvető feladataik kezeléséhez.
  • Irányítsa az iparági, szakszervezeti és szerződéses megállapodásokat szabályalapú munkafolyamatokkal.
  • Használja ki a prediktív elemzéseket a legjobb tehetségek azonosításához és megtartásához azáltal, hogy felméri a távozásuk kockázatát.
  • Használjon mesterséges intelligencia algoritmusokat olyan rendellenességek felismerésére, mint a fantomalkalmazottak és a jogosulatlan fizetési változások.

Az Oracle Fusion Cloud HCM korlátai

  • Nem lehet tömegesen letölteni önéletrajzokat vagy pályázati anyagokat
  • Nem optimális navigációs rendszer, amely túl sok kattintást igényel
  • A szoftver teljesítménye romolhat és lelassulhat, ha több felhasználó egyszerre használja.
  • Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

Az Oracle Fusion Cloud HCM árai

  • Help Desk: 4 dollár alkalmazottanként havonta
  • Tehetségmenedzsment: 10 dollár alkalmazottanként havonta
  • Global HR: 15 dollár alkalmazottanként havonta

Oracle Fusion Cloud HCM értékelések és vélemények

  • G2: 3,5/5 (520+ értékelés)
  • Capterra: 4/5 (60+ értékelés)

9. Paycor HCM

Forrás: Paycor

A Paycor HCM egy all-in-one HR, bérszámfejtési, tehetségszerzési és tehetségkezelési rendszer. A HCM szoftver könnyen testreszabható és konfigurálható különböző iparágak számára, például az egészségügy, a gyártás, a vendéglátás és a szakmai szolgáltatások területén.

A Paycor adó- és megfelelési opciókat, hibamegelőző rendszereket és egyéb kiemelkedő funkciókat is kínál.

A Paycor HCM legjobb funkciói

  • Használja ki az egyedülálló fizetési lehetőségeket, mint például az On Demand Pay, a Paycor Wallet és még sok más.
  • Egyszerűsítse a bérszámfejtést az AutoRun funkcióval, amely automatizálja a kifizetéseket a megadott ütemezés szerint.
  • Automatizálja a tehetségek felkutatását, toborzását és beillesztését
  • Valós idejű riasztásokat kaphat hiányzó vagy érvénytelen adóazonosító számokról és címekről közvetlenül a vezérlőpulton.
  • Hatékonyan kezelje a tehetségeket a tehetségfejlesztés, a karriermenedzsment és a javadalmazás-tervezés dedikált rendszereivel.
  • A Paycor mobilalkalmazás segítségével kényelmesen hozzáférhet a fizetési és juttatási információkhoz, szabadságkérelmekhez, személyes adatok frissítéséhez és még sok máshoz.

A Paycor HCM korlátai

  • Gyenge ügyfélszolgálat
  • Jobb előzetes hibajavításokra van szükség.
  • A jelentések nem intuitívak

Paycor HCM árak

  • Egyedi árazás

Paycor HCM értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (2760+ értékelés)

10. Workday Humán tőke menedzsment

Forrás: Workday

A Workday egy vállalati szintű CRM szoftver, amely integrálja a pénzügyi folyamatokat a HR-rel, a tervezéssel és az elemzéssel. Ezért átfogó megoldást kínál a munkaerő-menedzsmenthez.

A Workday AI magját képező intelligens, rugalmas HR-alkalmazáscsomag, amelynek elemei jobban működnek együtt.

A Workday HCM legjobb funkciói

  • Integrálja natívan a Workday Skills Cloud-ot, egy AI-alapú eszközt, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy agilis stratégiákat hozzanak létre.
  • Használja ki a kiterjesztett elemzéseket, hogy könnyen érthető irányítópultok segítségével mélyreható betekintést nyerjen a munkaerő teljesítményébe.
  • Használja a versenyképes benchmarkingot és az önkiszolgáló jelentéseket, hogy gyorsabban azonosítsa a lehetőségeket.
  • Több ezer nyilvános API és egy piactér segítségével gyorsan integrálhatja a meglévő IT-ökoszisztémájába.

A Workday HCM korlátai

  • A jelentéskészítési funkció megtanulása nehéz, és az új felhasználók számára zavaros lehet.
  • A Workday szerepköröknek jobban testreszabhatóknak kell lenniük
  • A globális keresési opció nem a legjobb

A Workday HCM árai

  • Egyedi árazás

Workday HCM értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (több mint 1300 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (1330+ értékelés)

Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb HCM szoftvert

A listán szereplő minden HCM szoftver valami újat és egyedülállót kínál. Mindegyik egy adott szegmensre specializálódott. Ha tehát egy speciális funkcióra van szüksége, válassza ki a legmegfelelőbb szoftvert.

Ha azonban még mindig azon töri a fejét, melyik humán tőke menedzsment szoftvert válassza, akkor válassza azt, amelyik mindent tud: a ClickUp-ot. A ClickUp humán erőforrás szoftver a legjobb megoldást kínálja. Kiváló HCM platformot kap, amely segít HR osztályának hatékony munkafolyamatokat kialakítani és fenntartani az összes embermenedzsment folyamat számára a munkavállalók életciklusa során.

És egy átfogó erőforrás- és projektmenedzsment szoftver, amely felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és minden üzleti igényt kielégít.

