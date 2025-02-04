10 humán tőke menedzsment szoftver vállalkozások számára 2025-ben

A humán tőke menedzsment soha nem egyszerű feladat. A HR menedzsment szakemberek gyakran több szerepet is betöltenek. Feladatuk a munkavállalók toborzása, felvétele, fejlesztése, fizetése, menedzselése és megtartása. Mindezt általában korlátozott erőforrásokkal kell megtenniük.

Ezekkel a kihívásokkal szemben a HCM vagy humán tőke menedzsment szoftver a HR szakembereknek megfelelő eszközöket kínál a munkaerő menedzsmenthez.

A piac robbanásszerű növekedésével azonban egyre több szereplő jelenik meg a HCM-megoldások piacán. A valódi kérdés tehát az, hogy mely humán tőke menedzsment megoldásokat érdemes figyelembe venni?

Ez a blog bemutatja, mit várhat el egy kompetens HCM szoftvertől, és bemutatja a 10 legjobb HR rendszert, amelyek segítenek Önnek az emberi tőke menedzsmenttel kapcsolatos minden igényének kielégítésében.

Mi az a humán tőke menedzsment szoftver?

A humán tőke menedzsment (HCM) szoftver egy átfogó megoldás, amely egy sor HR-eszközt tartalmaz a munkaerő, a HR-tevékenységek, a munkavállalói fizetések és egyebek kezeléséhez.

Az HCM szoftver segítségével egyszerűsítheti a bérszámfejtést, a juttatások kezelését, a toborzást és a teljesítménymenedzsmentet, miközben biztosítja a szabályozásoknak és az iparági szabványoknak való megfelelést.

Mit kell keresnie a humán tőke menedzsment szoftverben?

Íme egy lista azokról a lényeges funkciókról, amelyekre figyelnie kell, mielőtt HCM rendszert választana:

Alapvető HR-funkciók: Keressen olyan HCM szoftvert, amely az alkalmazottak életciklusának minden szakaszában kezeli az összes HR-funkciót, a felvételi folyamattól az alkalmazotti adatok kezelésén, a tehetséggazdálkodáson, az alkalmazottak elkötelezettségén, a juttatások kezelésén, a munkaerő-tervezésen, a bérszámfejtésen és a költségkezelésen át.

Teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan HCM szoftvert, amely segít a célok kitűzésében, az alkalmazottak értékelésében, az utódlás tervezésében, a pozíciók kezelésében és a karrierfejlődés nyomon követésében.

Jelentések és elemzések: Keressen olyan HCM-megoldásokat, amelyek intuitív irányítópultok, kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) és jelentések segítségével valós idejű adatelemzést kínálnak. Számos munkaerő-menedzsment eszköz gépi tanulást és prediktív elemzéseket is kínál a fluktuációval és a munkavállalói megtartással kapcsolatban.

Megfelelés és tanulás: Válasszon olyan szoftvert, amely beépített megfelelés-nyomonkövetési funkcióval és régióalapú beállításokkal biztosítja a globális munkaerő megfelelését, garantálva ezzel az auditra való felkészültséget.

Integrációk: HCM szoftvere zökkenőmentesen integrálódjon az üzleti tevékenység során használt egyéb eszközökkel, például számviteli platformokkal, fizetési szolgáltatókkal vagy háttérellenőrzési szolgáltatásokkal.

Biztonság és támogatás: Keressen olyan szoftvert, amely prioritásként kezeli az adatbiztonságot, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint az adat titkosítás és a szerepkörökön alapuló hozzáférés. Emellett vegye figyelembe a átfogó technikai támogatást, a képzést, a bevezetést és a rendszeres frissítéseket is, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést.

A 10 legjobb humán tőke menedzsment szoftver

1. ClickUp

Vegyen fel és irányítson ideális csapatot a ClickUp HR-menedzsment platformjával!

A ClickUp egy all-in-one humán tőke menedzsment és toborzási eszköz, amely segít HR csapatának a munkavállalók toborzásától, beillesztésétől, teljesítménymenedzsmentjétől, tehetségmenedzsmentjétől egészen a nyugdíjazásig.

Számos testreszabható funkcióval és több mint 1000 integrációval a ClickUp egy központi platform, amely összefogja a különböző részlegek munkáját és együttműködési munkaterületet hoz létre. Ez ideális megoldás az HR-csapatok számára, akik a munkavállalói adatok, a munkaerő-tervezés, a javadalmazáskezelés, a munkavállalói elkötelezettség és a célok nyomon követése felett felügyelnek.

A ClickUp Goals segítségével a HR-csapatok és a csapatvezetők átláthatóan meghatározhatják és nyomon követhetik a szervezet egészére vonatkozó célokat. Határozzon meg célokat numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladat formájában; kombinálja több csapat céljait egy célba. Határozzon meg határidőket, hozzon létre eredménykártyákat, és ossza meg a célokat a szervezet bármely tagjával, aki rendelkezik megtekintési vagy szerkesztési jogokkal.

Tekintse meg a teljes toborzási folyamatot és HR-funkciókat a ClickUp Views segítségével.

A feladatok és célok vizualizálása is gyerekjáték lesz a ClickUp Views sokféle nézetével. A több mint 15 nézetet egyedi mezőkkel és állapotokkal testreszabhatja, hogy minden igényét kielégítse. Például a List View nézet segít nyomon követni a feladatokat olyan mezők szerint, mint a határidő, a prioritás, a tulajdonos stb. A Calendar View nézet segít nyomon követni a tevékenységeket dátum és időtartam szerint.

A ClickUp Docs együttműködési funkcióval egy helyen központosíthatja az összes szervezeti irányelvet, erőforrást és tudásbázist. Szükség szerint szerkesztheti és frissítheti őket, és testreszabott hozzáférési irányelvekkel megoszthatja őket a csapatok között. Az univerzális keresési funkció biztosítja, hogy minden dokumentum és feladat csak egy-két kattintásra legyen!

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét és munkaterhelését a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével valós idejű jelentéseket készíthet az alkalmazottak teljesítményéről, elkötelezettségéről, a teljesítményértékelések befejezési arányáról és az év során fontos összes többi személyzeti menedzsment prioritásról. Ezek a vizuálisan vonzó irányítópultok felhasználhatók az érdekelt felek számára tartott prezentációkhoz és üzleti stratégiai megbeszélésekhez is. Több mint 50 widget variációt kínálnak, amelyek különböző HR-szcenáriókhoz igazodnak, például betöltött pozíciók, felvételhez szükséges idő és csapat teljesítmény.

És ez még nem minden. A ClickUp Brain, a ClickUp ügyes AI asszisztense, szintén segíthet abban, hogy gyorsabban végigmenjen a teendőlistáján. Próbálja ki mindenre, az alkalmazotti jutalmazási program bejelentésének megírásától a következő értekezlet jegyzetének összefoglalásáig, hogy cselekvési pontokat állítson össze.

A ClickUp sablonkönyvtárában található több száz előre elkészített sablon biztosítja, hogy ne pazarolja az idejét a beállításra. Ezek a nagymértékben testreszabható sablonok a toborzás, a szabályzatok kidolgozása, a teljesítménymenedzsment, a célkitűzés és még sok más területen használhatók.

Sablon letöltése A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Például a ClickUp HR SOP sablon kiváló forrásként szolgál ahhoz, hogy csapata megismerkedjen a ClickUp Whiteboards használatával. Ez a sablon élénk, jól strukturált és testreszabható táblázatot használ a kollaboratív Whiteboardon belül, megkönnyítve a HR-vezetők számára a csapat képzését, a toborzási feladatok beállítását, a felvételi és az alkalmazottak beilleszkedési folyamatainak kezelését és még sok mást.

A ClickUp legjobb funkciói

Többféle munkafolyamat-nézet: Használja ki a ClickUp sokszínű vizualizációs lehetőségeit Használja ki a ClickUp sokszínű vizualizációs lehetőségeit a HR-célokhoz , beleértve a táblázat, lista, űrlap, naptár és munkaterhelés nézeteket. A munkafolyamatok többféle nézetének rendelkezésre állása segít a hatékony alkalmazotti adatbázis-kezelésben , a rendezésben, a szűrésben és a kapacitástervezésben.

HR-automatizálás: Egyszerűsítse a HR-folyamatokat a ClickUp több mint 100 automatizálási lehetőséget kínáló széles választékával. Használja a feladatok létrehozásának, kiosztásának, megjegyzések hozzáadásának, állapotváltozásoknak és még sok másnak az automatizálására, lehetővé téve a csapat igényeire összpontosító hatékony és célzott működést.

Egységes HR-irányítópult: Figyelje nyomon a projekt mérföldköveit, céljait és HR-KPI-ket a ClickUp testreszabható és vonzó irányítópultjaival, amelyek egységes és hozzáférhető áttekintést nyújtanak az egész csapat számára.

Előre elkészített sablonok: Hozzon létre munkafolyamatokat és szabványosítsa a folyamatokat gyorsan több száz testreszabható sablon segítségével.

Közös dokumentáció: Készítsen és tároljon könnyen kereshető és megosztható dokumentumokat minden témában, az SOP-któl a toborzásig a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás nem biztos, hogy rendelkezik a desktop verzió összes funkciójával.

A felhasználóknak nehézséget okozhat a szoftverhez való alkalmazkodás, mivel annak funkciói rendkívül kiterjedtek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Arcoro

Az Arcoro testreszabott HR-megoldásokat kínál az építőipar számára, a személyre szabott felvételtől a megfelelőségi menedzsmentig. Bevált szakértelmével és átfogó moduljaival az Arcoro áthidalja a kommunikációs szakadékokat, biztosítja a megfelelőséget és támogatja az építőipari munkaerőt.

Az Arcoro segítségével kezelheti az álláspályázatok nyomon követését, az új munkavállalók beillesztését, a munkavállalók irányítását, a távollétek kezelését, a juttatások kezelését, az idő és a teljesítmény nyomon követését.

Az Arcoro legjobb funkciói

Automatizálja a felvételt, az új munkavállalók beillesztését és egyéb munkaerő-menedzsment feladatokat.

Integrálja az Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint és Foundation szoftverekkel a HR-adatok és a terepen és az irodában zajló kommunikáció kezeléséhez.

Az Arcoro pályázók nyomon követési rendszerével betekintést nyerhet és fejlett elemzéseket kaphat.

Támogassa alkalmazottait és növelje a megtartási arányt teljesítmény- és tanulásmenedzsment rendszerekkel.

Kényelmesen hozzáférhet a támogatáshoz a felhasználóbarát útmutatók és az igény szerinti képzések segítségével.

Az Arcoro korlátai

Kizárólag építőipari vállalkozások számára

A pontok néha nem szinkronizálódnak. Néhány HR-szakember arról számolt be, hogy manuálisan kell bevinnie az adatokat.

Néhány felhasználó PDF-űrlapok hozzáadását kérte.

A munkavállalók nyomon követésére szolgáló GPS-rendszer fejlesztésre szorul

Arcoro árak

Egyedi árazás

Arcoro értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

3. Paychex Flex

A Paychex Flex egy all-in-one HCM, PEO és HR szoftver, amely kis- és középvállalkozásoknak segít a bérszámfejtés, a HR, a juttatások kezelése és egyéb kapcsolódó feladatok racionalizálásában.

Egyszerűsíti a munkaerő-adminisztrációt egy professzionális munkaadó szervezet (PEO) rendszerrel, amely racionalizálja a HR-feladatokat és pénzt és időt takarít meg.

A Paychex Flex legjobb funkciói

Egyszerűsítse a bérszámfejtést automatizált számításokkal és adóbevallásokkal.

Egyszerűsítse az adatmegosztást és a kommunikációt központosított online menedzsment rendszerekkel.

Proaktívan figyelemmel kísérheti a globális munkaerő-jogszabályok és előírások változásait, hogy minimalizálja a kockázatokat és automatizálja a megfelelést.

Takarítson meg időt és papírmunkát egy dedikált alkalmazotti önkiszolgáló portállal, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önállóan intézzék HR-feladataikat.

A Paychex Flex Time segítségével könnyedén nyomon követheti és rögzítheti a munkavállalók munkaidejét a bérszámfejtés és egyéb HR-funkciókhoz.

A Paychex Flex korlátai

Elavult felhasználói felület

A felhasználók egyre több olyan önigazgatási funkciót kérnek, amelyek nem függnek közvetlenül a Paychex Flex-től.

Paychex Flex árak

Alapvető szolgáltatások: 39 USD/hó + 5 USD/alkalmazott

Válassza ki: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

Paychex Flex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

4. Ceridian Dayforce HCM

Több mint 6 millió felhasználóval világszerte a Dayforce a skálázhatóság egyszerűsítésére specializálódott. Ez egy holisztikus HCM alkalmazás, egyetlen adatmodellel, folyamatos számításokkal és beágyazott intelligenciával.

Kiváló személyre szabási lehetőségeket kínál valós idejű elemzésekkel és vizualizációval a mindennapi HR-igényekhez.

A Dayforce HCM legjobb funkciói

Egyszerűsítse a bérszámfejtési műveleteket több mint 200 országban és területen.

Használja az AI-t intelligens felvételi döntések meghozatalához, a munkafolyamat-kezelés optimalizálásához, valamint a tehetségek kezeléséhez és megtartásához.

Kerülje el a jelentések kézi frissítésének gondját; hozzon létre dinamikus HR-jelentéseket, amelyek valós időben frissülnek.

Biztosítsa munkatársai adatainak biztonságát a beépített adatvédelmi ellenőrzések és a biztonságot előtérbe helyező tervezés révén.

A Dayforce HCM korlátai

Hatalmas, olvashatatlan jelentéseket hozhat létre.

Az alkalmazottak önkiszolgáló funkciója elavult

Az azonnali ügyfélszolgálatnak minden esetben elérhetőnek kell lennie, anélkül, hogy minden esetben be kellene jelentkezni.

Dayforce HCM árak

Egyedi árazás

Dayforce HCM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (940+ értékelés)

5. Eddy

Az Eddy egyszerűségével és könnyű használatával büszkélkedhet. Az Eddy egységes platformját felhasználhatja alkalmazottak felvételére, beillesztésére, kezelésére és fizetésére. A rendkívül sokoldalú Eddy Payroll segítségével jelentősen csökken a bérszámfejtéshez szükséges idő.

Az Eddy a munkavállalói adatokat biztonságos környezetben tárolja, amelyhez bárhonnan hozzáférhet. Emellett automatizált üzenetküldési, testreszabható folyamatok és automatikus közzétételi funkciók is rendelkezésre állnak.

Az Eddy legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kisvállalkozások bérszámfejtését hatékony automatizálással

Gondoskodjon a negyedéves és éves adóbevallásokról, valamint az év végi W-2 és 1099-NEC előkészítéséről és benyújtásáról.

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, és számítsa ki a pontos órabért az Eddy idő- és jelenléti funkciójával.

Időt takaríthat meg és elkerülheti a figyelmetlenséget az automatizált üzenetküldés, a testreszabható folyamatok és az automatikus álláshirdetések segítségével a főbb állásportálokon.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy mobilalkalmazáson keresztül kényelmesen megtekintsék egyenlegüket és szabadságot igényeljenek.

Eddy korlátai

Több régió-specifikus munkaügyi jogi frissítésre van szükség

Több felhasználó is hibát tapasztalt, amikor új alkalmazottak dokumentumait próbálta feltölteni.

A munkavállalónak el kell fogadnia a meghívást, hogy megjelenjen a beilleszkedés fülön.

Eddy árak

Starter: 4 USD/hó/fő

Növekedés: 8 USD/hó/fő

Prémium: Egyedi árazás

Kiegészítők: Bérszámfejtés: 6 USD/fő Felvétel: 199 USD/hó

Eddy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

6. Trakstar

A Trakstar egy felhőalapú teljesítményértékelő szoftver, amely négy kiegészítő terméket – teljesítménymenedzsment, tanulásmenedzsment, pályázók nyomon követése és munkaerő-elemzés – egyesít egy tehetséggondozási megoldásban.

A Trakstar 360° Review funkciója átfogó visszajelzést ad a munkavállalókról, és több területen is elősegíti a munkavállalók fejlődését. A Candidate Sourcing funkcióval pedig segít Önnek kompetens tehetségek megszerzésében.

A Trakstar legjobb funkciói

Készítsen online tanfolyamokat és képzési modulokat a Trakstar Learn felhasználóbarát e-tanulási tanfolyam-készítő platformjával hibrid, távoli és személyes csapatok számára.

Egyszerűsítse az új munkavállalók beilleszkedését és a jelöltek toborzását, és ossza meg az álláshirdetéseket a legnépszerűbb állásportálokon a Trakstar Hire segítségével. Kövesse nyomon a teljesítményt a Trakstar Insights segítségével, és ösztönözze az adatokon alapuló döntéshozatalt a folyamatos fejlesztés érdekében.

Automatizálja a jelöltek adatainak importálását és a külső toborzókkal való együttműködést.

A Trakstar korlátai

Több felhasználó is elégedetlenségét fejezte ki a platform jelentéskészítési képességeivel kapcsolatban, azt állítva, hogy azok nem elég részletesek és nem felelnek meg megfelelően az igényeiknek.

Nem tudok helyt adni a narratív értékelésnek a minősítésalapú értékelés helyett.

Nincs automatizált jelentéskészítési funkciója.

Trakstar árak

Egyedi árazás

Trakstar értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

7. Rippling

A Rippling egy felhőalapú HCM szoftver, amely egyetlen platformon racionalizálja a HR, az IT és a pénzügyi osztályok munkafolyamatait.

HR-szoftverük felhasználóbarát, intuitív és számos funkcióval rendelkezik, amelyek a bérszámfejtéstől a munkavállalói visszajelzési felmérésekig mindenre kiterjednek.

A Rippling legjobb funkciói

Hozzáférhet a bérszámfejtéshez és más fontos HR-feladatokhoz tervezett, testreszabható HR-sablonokhoz

Kezelje a globális munkaerő menedzsmentjének komplexitását a lokalizált bérszámfejtés, adózás és megfelelőségi követelményekre specializált funkciókkal.

Használja a Custom Workflow Builder alkalmazást bármely manuális folyamat automatizálásához vagy adatok több rendszerben történő egyidejű szinkronizálásához – kódírás nélkül.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára a be- és kijelentkezést, a munkáltatók számára pedig a szünetek valós idejű ellenőrzését és jóváhagyását intelligens időmérőkkel.

Vezessen be szerepkörökön alapuló jogosultságokat és irányelveket, amelyek az Ön szervezetének igényeihez igazodnak, biztosítva ezzel a testreszabott hozzáférést és jóváhagyásokat.

Rippling korlátai

Hosszú betöltési idők az átmeneti folyamatok során

A felhasználói felületnek felhasználóbarátabbnak kell lennie.

IT-menedzsment integrációra van szükség

Rippling árazás

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (2270+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (3030+ értékelés)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Az Oracle Cloud HCM kínálata számos területet lefed, a humánerőforrás- és feladatkezeléstől a munkaerő-gazdálkodáson és a bérszámfejtésen át az HCM-elemzésekig.

Az Oracle biztosítja a globális jogi és vállalati szabványok betartását. A biztonságos, önkiszolgáló opciók segítségével a munkavállalók igény szerint kezelhetik személyes adataikat, szabadságukat és fizetési jegyzékeiket.

Az Oracle Fusion Cloud HCM legjobb funkciói

Biztosítsa a globális szabályozásoknak és az iparág-specifikus követelményeknek való megfelelést.

Biztonságos, mobil eszközökre is reagáló önkiszolgáló portálokat biztosítson az alkalmazottak számára személyes adataik és alapvető feladataik kezeléséhez.

Irányítsa az iparági, szakszervezeti és szerződéses megállapodásokat szabályalapú munkafolyamatokkal.

Használja ki a prediktív elemzéseket a legjobb tehetségek azonosításához és megtartásához azáltal, hogy felméri a távozásuk kockázatát.

Használjon mesterséges intelligencia algoritmusokat olyan rendellenességek felismerésére, mint a fantomalkalmazottak és a jogosulatlan fizetési változások.

Az Oracle Fusion Cloud HCM korlátai

Nem lehet tömegesen letölteni önéletrajzokat vagy pályázati anyagokat

Nem optimális navigációs rendszer, amely túl sok kattintást igényel

A szoftver teljesítménye romolhat és lelassulhat, ha több felhasználó egyszerre használja.

Az árak kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

Az Oracle Fusion Cloud HCM árai

Help Desk: 4 dollár alkalmazottanként havonta

Tehetségmenedzsment: 10 dollár alkalmazottanként havonta

Global HR: 15 dollár alkalmazottanként havonta

Oracle Fusion Cloud HCM értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (520+ értékelés)

Capterra: 4/5 (60+ értékelés)

9. Paycor HCM

A Paycor HCM egy all-in-one HR, bérszámfejtési, tehetségszerzési és tehetségkezelési rendszer. A HCM szoftver könnyen testreszabható és konfigurálható különböző iparágak számára, például az egészségügy, a gyártás, a vendéglátás és a szakmai szolgáltatások területén.

A Paycor adó- és megfelelési opciókat, hibamegelőző rendszereket és egyéb kiemelkedő funkciókat is kínál.

A Paycor HCM legjobb funkciói

Használja ki az egyedülálló fizetési lehetőségeket, mint például az On Demand Pay, a Paycor Wallet és még sok más.

Egyszerűsítse a bérszámfejtést az AutoRun funkcióval, amely automatizálja a kifizetéseket a megadott ütemezés szerint.

Automatizálja a tehetségek felkutatását, toborzását és beillesztését

Valós idejű riasztásokat kaphat hiányzó vagy érvénytelen adóazonosító számokról és címekről közvetlenül a vezérlőpulton.

Hatékonyan kezelje a tehetségeket a tehetségfejlesztés, a karriermenedzsment és a javadalmazás-tervezés dedikált rendszereivel.

A Paycor mobilalkalmazás segítségével kényelmesen hozzáférhet a fizetési és juttatási információkhoz, szabadságkérelmekhez, személyes adatok frissítéséhez és még sok máshoz.

A Paycor HCM korlátai

Gyenge ügyfélszolgálat

Jobb előzetes hibajavításokra van szükség.

A jelentések nem intuitívak

Paycor HCM árak

Egyedi árazás

Paycor HCM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2760+ értékelés)

10. Workday Humán tőke menedzsment

A Workday egy vállalati szintű CRM szoftver, amely integrálja a pénzügyi folyamatokat a HR-rel, a tervezéssel és az elemzéssel. Ezért átfogó megoldást kínál a munkaerő-menedzsmenthez.

A Workday AI magját képező intelligens, rugalmas HR-alkalmazáscsomag, amelynek elemei jobban működnek együtt.

A Workday HCM legjobb funkciói

Integrálja natívan a Workday Skills Cloud-ot, egy AI-alapú eszközt, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy agilis stratégiákat hozzanak létre.

Használja ki a kiterjesztett elemzéseket, hogy könnyen érthető irányítópultok segítségével mélyreható betekintést nyerjen a munkaerő teljesítményébe.

Használja a versenyképes benchmarkingot és az önkiszolgáló jelentéseket, hogy gyorsabban azonosítsa a lehetőségeket.

Több ezer nyilvános API és egy piactér segítségével gyorsan integrálhatja a meglévő IT-ökoszisztémájába.

A Workday HCM korlátai

A jelentéskészítési funkció megtanulása nehéz, és az új felhasználók számára zavaros lehet.

A Workday szerepköröknek jobban testreszabhatóknak kell lenniük

A globális keresési opció nem a legjobb

A Workday HCM árai

Egyedi árazás

Workday HCM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1330+ értékelés)

Válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb HCM szoftvert

A listán szereplő minden HCM szoftver valami újat és egyedülállót kínál. Mindegyik egy adott szegmensre specializálódott. Ha tehát egy speciális funkcióra van szüksége, válassza ki a legmegfelelőbb szoftvert.

Ha azonban még mindig azon töri a fejét, melyik humán tőke menedzsment szoftvert válassza, akkor válassza azt, amelyik mindent tud: a ClickUp-ot. A ClickUp humán erőforrás szoftver a legjobb megoldást kínálja. Kiváló HCM platformot kap, amely segít HR osztályának hatékony munkafolyamatokat kialakítani és fenntartani az összes embermenedzsment folyamat számára a munkavállalók életciklusa során.

És egy átfogó erőforrás- és projektmenedzsment szoftver, amely felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és minden üzleti igényt kielégít.

Mire vár még? Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot!