A 9 legjobb embermenedzsment szoftver 2025-ben

A személyzeti menedzsment szoftvereknek köszönhetően búcsút inthet a papírhalmoknak. Ezek az all-in-one megoldások mindent elintéznek a HR-szakemberek végtelen teendőlistájáról – az új alkalmazottak beillesztésétől a munkaügyi jogszabályok betartásának ellenőrzéséig.

Ebben a cikkben megvitatjuk a személyzeti menedzsment eszközök kívánatos tulajdonságait, és bemutatjuk a piacon jelenleg elérhető legjobb lehetőségeket!

Mi az a személyzeti menedzsment?

A személyzetkezelés a csapat ápolásának és optimalizálásának művészete és tudománya. A sikeres munkatársak vezetői az összes szervezeti részleggel és funkcióval együttműködnek a munkahelyi kultúra és a termelékenység folyamatos javítása érdekében.

A személyzeti menedzsment széles körű feladatkörrel jár, például:

Felvétel, képzés, munkavállalói fejlesztés és korrekciós intézkedések

Hozzáférés biztosítása a szükséges forrásokhoz (kézikönyvek, képzési útmutatók stb.)

A kompenzáció és a bérszámfejtés felügyelete az iparági szabványoknak megfelelően

A munkavállalók panaszainak kezelése és a konfliktusok közvetítése

A jövőbeli személyzeti igények és a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő tevékenységek tervezése

Feladatok kiosztása és határidők felügyelete

A munkahely egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosítása

A munkaügyi törvények és a vállalati irányelvek betartásának fenntartása

Visszajelzések gyűjtése a munkavállalóktól a munkahely fejlesztése érdekében

A személyzeti vezetők gyakran túlterhelik magukat, miközben megpróbálnak minden feladatot elvégezni a napirendjükön. Ezért értékelik a megbízható munkaerő-menedzsment eszközöket, amelyek segítenek a napi feladataik elvégzésében.

A személyzeti menedzsment szoftverekben keresendő funkciók

Az ideális alkalmazottkezelő szoftvernek segítenie kell a vezetőknek a ritmusos vezetésben és a termelékenység kultúrájának kialakításában. Íme néhány elengedhetetlen jellemző:

9 embermenedzsment szoftver megoldás a munkaerő számára

Miután meghatároztuk a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelni kell, nézzük meg a 9 legjobb embermenedzsment eszközt, amelyek 2023-ban átalakítják a HR-t.

A legjobb tudásközpontok és dokumentációk számára

A ClickUp egy mindenre kiterjedő személyzeti menedzsment eszköz bármilyen méretű csapatok számára. Intuitív eszközöket kínál a közös munka központosításához és a félreértések kiküszöböléséhez.

A ClickUp Docs funkció a szervezet egyetlen megbízható információforrásaként szolgál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közös eszközbázist hozzanak létre, amely képzési anyagokat, SOP-kat, irányelveket és egyéb tudásdokumentumokat tartalmaz.

Munkatársai könnyedén kereshetnek a központi adattárban. De dokumentumokat, fájlokat, URL-eket és egyebeket is összekapcsolhat a feladatokkal a gyors hozzáférés érdekében! Szükség esetén kategorizálja az erőforrásokat a belső hozzáférési szabályok alapján.

Adjon több kontextust a munkához azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokat és a dokumentumokat a ClickUp kapcsolataival.

Új munkatársakat vesz fel? Használja a ClickUp előre elkészített sablonjait, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen. Például az Onboarding Checklist (Beilleszkedési ellenőrzőlista ) és a 30-60-90-Day Plan (30-60-90 napos terv ) sablonok tökéletesen alkalmasak az új munkatársak beilleszkedésének elősegítésére.

A ClickUp számos sablonnal segíti Önt a munkavállalók fejlődésének elősegítésében és a munkahelyi változások megvalósításában. Néhány népszerű lehetőség:

A ClickUp azonban nem csak a dokumentációról szól. Feladatkezelési funkciói teljes HR-munkafolyamatok létrehozásának alapköveiként szolgálnak, a toborzás egyszerűsítésétől a komplex ütemtervek kezeléséig.

A ClickUp folyamat-automatizálási funkciói csökkentik az olyan hétköznapi feladatokra fordított időt, mint a munkavállalók státuszának módosítása vagy az álláspályázati e-mailekre való válaszadás. Ezenkívül testreszabhatja a Dashboards funkciót a valós idejű teljesítménykövetéshez, a munkaterhelés felülvizsgálatához és az egyéni ütemtervek optimalizálásához.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp AI összefoglalók készítéséhez, tartalomtervezetekhez, teendők létrehozásához és még sok máshoz.

Központosított hozzáférés a vállalat fontos tudásához a ClickUp Docs segítségével

Beépített sablonok a különböző emberkezelési folyamatok támogatásához

Több mint 15 nézetet és időkövetési opciót tartalmazó irányítópultok

Átfogó feladat- és ütemterv-kezelő eszközök

A ClickUp Goals egyszerűsíti a célok kitűzését és nyomon követését.

Több mint 1000 eszköz integrálható a ClickUp-ba

Valós idejű szerkesztés, ötletelés és együttműködési eszközök

Mobil, webes és asztali alkalmazásokon is elérhető.

A ClickUp korlátai

Rengeteg funkcióval rendelkezik, ami megnehezíti a megtanulását.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatárs/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Gusto

A legjobb a bérszámfejtéshez

A Gusto átfogó, mégis felhasználóbarát kialakítású, kisvállalkozások számára testreszabott szoftver. Automatizálja a bonyolult bérszámfejtési feladatokat, biztosítva a hazai és nemzetközi vállalkozók zökkenőmentes kifizetését.

Az automatikus adószámítás, a megfelelőségi útmutatás és a korlátlan bérszámfejtés funkciók segítségével könnyedén kezelheti mindenféle bérszámfejtési ütemtervet.

A platform automatikusan kiszámítja a számlázható órákat, a jelenlétet, a fizetett szabadságokat (PTO) és az ünnepnapokat, így ideális azoknak a startupoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak egy teljes értékű könyvelési vagy HR-osztályt.

Ezenkívül a Gusto automatizált és manuális bérszámfejtési lehetőségeket, valamint harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációs funkciókat kínál, hogy még kényelmesebbé tegye az Ön számára. Használja a Gusto Wallet alkalmazást, hogy hozzáférjen a pénzügyi jólétet szolgáló eszközökhöz és a praktikus fizetési funkciókhoz. 💸

A Gusto legjobb funkciói

Munkavállalói menedzsment eszközök az új munkavállalók beilleszkedésének támogatásához

Az ellátások kezelésére szolgáló eszközök központosítják az egészségügyi, biztosítási és nyugdíjprogramok kezelését.

Adóbevallási automatizálás a bérszámfejtési adók, a munkavállalók W-4-es nyomtatványai, a vállalkozók W-9-es nyomtatványai és az év végi dokumentumok kezeléséhez.

Időkövető eszközök

A Gusto korlátai

Korlátozott skálázhatóság

Néhány felhasználó elégedetlen volt az ügyfélszolgálattal.

Gusto árak

Egyszerű : 40 USD/hó + 6 USD/hó személyenként

Plusz : 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként

Prémium: Árak megkeresésre

Gusto értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

3. Lattice

A legjobb OKR-ek és célokhoz

A Lattice egy felhőalapú platform, amely a modern teljesítménymenedzsment igényeinek kielégítésére lett kialakítva. A hagyományos HR-gyakorlatokat a legmodernebb technológiával ötvözve a Lattice elősegíti az átlátható és összehangolt célkitűzéshez szükséges együttműködési légkört.

A platform egyszerűsíti az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) kezelését. Integrálja a célok azonosításának, nyomon követésének és felülvizsgálatának folyamatát, lehetővé téve a valós idejű ellenőrzéseket és értékeléseket.

A Lattice célja a munkatársak láthatóságának javítása.

A platformon belüli fejlett elemző eszközök lehetővé teszik a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) pontos mérését, megkönnyítve az adatokon alapuló döntéshozatalt. A beépített visszajelzési eszköznek köszönhetően egészséges visszajelzési kultúrát hozhat létre csapatán belül, és növelheti az elkötelezettséget.

A Lattice legjobb funkciói

Egyedi munkafolyamatok a teljesítményértékeléshez (segít a javadalmazás és a bónuszok elosztásának tervezésében)

Az elemzési funkció egyéni adatokat használ, hogy betekintést nyújtson.

Átlátható célkitűzés és nyomon követés

Belső visszajelzés támogatás

A rács korlátai

Korlátozott projektmenedzsment képességek

A navigáció egyes felhasználók számára bonyolult lehet.

Lattice árak

Elkötelezettség : 4 USD/hó/fő

Grow : 4 USD/hó/fő

Javadalmazás : 6 USD/hó/fő

Teljesítménymenedzsment : 8 USD/hó/fő

OKR és célok : 8 USD/hó/fő

Teljesítménymenedzsment és OKR & Goals csomag : 11 USD/hó/fő

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Minimális fizetés: 4000 USD/év. Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

4. Rippling

A legjobb az új munkavállalók felvételéhez és a távozó munkavállalók elbocsátásához

A Rippling sokféle feladatot lát el. Az Applicant Tracking System (ATS) segítségével egyszerűsíti a toborzási folyamatot, és biztosítja az új munkavállalók zökkenőmentes online beilleszkedését.

Az intuitív tanulásmenedzsment rendszer, más néven Rippling LMS, segít létrehozni egy tanfolyamkönyvtárat képzési modulokkal. Testreszabhatja a beiratkozási szabályokat – tegyük fel, hogy megfelelési irányelvekről szóló tanfolyamot készít vezetőknek. A rendszer automatikusan beírja a programba minden új vezetőt, akit felvesz.

A Rippling összekapcsolt moduljai zökkenőmentes átmenetet biztosítanak a munkaviszony megszűnése során, a hozzáférési jogosultságok visszavonásától a juttatások és a bérszámfejtés részleteinek véglegesítéséig.

A vállalkozások a beilleszkedési és kilépési folyamatokat a megfelelőségi követelményekhez igazíthatják, és biztosíthatják, hogy az élmény mind a HR-vezetők, mind a munkavállalók számára zökkenőmentes legyen.

A Rippling legjobb funkciói

Az Applicant Tracking System (ATS) egyszerűsíti a toborzási folyamatot.

Globális bérszámfejtési szolgáltatást kínál

Munkaidő- és jelenléti nyilvántartás

Rippling LMS a képzési anyagok tárolásához és a munkavállalók számára történő terjesztéséhez

Egyszerűsíti a munkavállalói juttatásokat

Hullámzó korlátok

A felület egyes felhasználók számára kissé elavultnak tűnhet.

A jelentéskészítő eszközök használata technikai ismereteket igényel.

Rippling árazás

Egyedi tervezet: 8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; egyedi árajánlatért vegye fel a kapcsolatot a Rippling csapattal.

Rippling értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2700 értékelés)

5. Deel

A legjobb nemzetközi személyzeti menedzsmenthez

Több mint 150 országban jelen lévő Deel megkönnyíti a globális munkaerő-felvétel bonyolult folyamatát. Az országspecifikus szerződések megszilárdításától a nemzetközi munkaügyi törvények betartásának fenntartásáig a platform mindenben segítséget nyújt.

Globális bérszámfejtési rendszere több mint 120 pénznemben teszi lehetővé a tranzakciókat, így kielégíti a sokszínű munkaerő igényeit. 🌎

A Deel automatizált munkafolyamatai és integrációi tovább könnyítik a határokon átnyúló HR-folyamatokat. Akár teljes munkaidős alkalmazottakat, szabadúszókat vagy külföldi alvállalkozókat alkalmaz, a Deel központi irányítópultja és önkiszolgáló felülete egyszerűvé teszi az egész folyamatot.

Kezelje távoli csapatokat adminisztratív gondok nélkül, mivel a Deel natív jelentési eszközei lehetővé teszik, hogy egyetlen platformról kövesse nyomon a szabadságokat, juttassa a bónuszokat és kezelje a részvényjuttatásokat.

A Deel legjobb funkciói

Megkönnyíti a fizetéseket több mint 150 országban

Több nyelvet támogat

Az automatizált munkafolyamatok egyszerűsítik a komplex HR-feladatokat

Zökkenőmentes együttműködés nemzetközi vállalkozókkal

Önkiszolgáló felület

A Deel korlátai

Nincs testreszabási lehetőség

Nincs mobilalkalmazás

Deel árak

Deel HR : Ingyenes 200 főig terjedő létszámú vállalatok számára

Alvállalkozók : 49 USD/hó-tól

EOR : 599 USD/hó áron

Global Payroll : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Bevándorlás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Deel értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)

6. Rise

A legjobb az emberek utazásaihoz

Azáltal, hogy feltérképezi a munkavállalók teljes pályafutását a szervezeten belül, a felvételtől a kilépésig, betekintést nyerhet tapasztalataikba, elvárásaikba, igényeikbe és problémáikba. A Rise hatékony eszközöket kínál a munkavállalói életciklus minden szakaszához, amelyek segítségével kritikus pillanatokban beavatkozhat az egyéni teljesítmény javítása érdekében.

A Rise csúcskategóriás jelöltkezelési funkciói a toborzási szakaszban biztosítják, hogy a toborzó csapat teljes mértékben elkötelezett legyen. Az új és a meglévő alkalmazottak számára a platform olyan funkciókat kínál, mint a Self-Onboarding, One-on-One Reviews és 360 Degree Feedback, amelyek elősegítik a növekedési kezdeményezéseket.

A platform előre meghatározott feladatokkal és sablonokkal rendelkezik a munkavállalók zökkenőmentes távozásának biztosításához. 🚗

A Rise egyedülálló People Reports jelentéseket kínál, amelyek összefoglalják a javadalmazásokat, a szabadságok egyenlegét, a jelenlegi létszámot és egyéb fontos adatokat.

A Rise legjobb funkciói

Az automatizált munkafolyamatok garantálják a promóciók, az új alkalmazottak és a felmondások naprakész láthatóságát.

Központosított személyi adatbázis, preferált névmásokkal az inkluzivitás érdekében

Online és mobil hozzáférés a fizetési bizonylatokhoz

Támogatja az e-aláírásokat

HR-emlékeztetők a legfontosabb munkavállalói eseményekhez

Növekvő korlátok

Nem szinkronizálható az Outlook vagy a Google Naptárral.

Esetleges hibák és bugok

Rise árak

Kezdő ár : 6 USD/hó alkalmazottanként (+30 USD/hó alapdíj, ha 20-nál kevesebb alkalmazottja van)

Grow : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Optimalizálás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Növelje értékeléseit és véleményeit

G2 : 4,0/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (100+ értékelés)

7. Eddy

A legjobb az egészségügyi ágazat számára

Az egészségügyi ágazatban a személyzetkezelés a munkavállalók adatait, a klinikai és nem klinikai képesítéseket, valamint a munkahelyi képzéseket igényli.

Ismerje meg az Eddy-t – egy felhasználóbarát platformot, amely végpontok közötti HR-megoldásokat kínál az egészségügyi szervezetek számára. Az EddyCore szolgáltatás segítségével a személyzet hitelesítő adatait egy helyen tárolhatja, így azokat szükség szerint megoszthatja az érdekelt felekkel.

Az Eddy korlátlan számú bérszámfejtést képes futtatni, hogy alkalmazkodjon az egészségügyi ágazatban változó személyzeti beosztásokhoz. Használja a platform időkövető eszközeit a műszakok és a pontosság ellenőrzéséhez. Kövesse nyomon a szabadságokat, hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat, és ellenőrizze a bónuszokat és a cikluson kívüli járandóságokat, mielőtt véglegesíti a kifizetéseket. 📅

Az egészségügyi szakembereknek gyakran szükségük van naprakész tanúsítványokra és engedélyekre. Az Eddy Learn segítségével több mint 200 előre elkészített tanfolyamhoz férhet hozzá az alkalmazottak képzéséhez.

Az Eddy legjobb funkciói

Központi tárolóhely a vállalati és alkalmazotti dokumentumok számára

Beépített értékelési mechanizmus a Performance Notes segítségével

A be- és kijelentkezések, valamint a túlórák valós idejű nyomon követése földrajzi helymegjelölési funkcióval

A személyzet képesítéseinek és engedélyeinek egyszerű nyomon követése lejárati figyelmeztetésekkel

Eddy korlátai

Egyes felhasználók a gyakori leállásokra panaszkodnak.

Korlátozott jelentési lehetőségek

Eddy árak

Egyedi terv: 6 USD/hó/fő áron kezdődik; egyedi árajánlatért vegye fel a kapcsolatot az Eddy csapattal.

Eddy értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)

8. Justworks

A legjobb a munkavállalói juttatásokhoz

Gondolt már arra, hogy kihasználja a professzionális munkaadói szervezet (PEO) erejét, hogy jobb juttatásokat biztosítson munkatársainak? A laikusok számára a PEO egy olyan kiszervező cég, amely HR-rel kapcsolatos tevékenységeket végez, például a bérszámfejtést, a juttatások kezelését és a képzéseket.

A Justworks egy átfogó PEO platform, amely holisztikus támogatási funkciókat kínál a munkavállalói juttatások, a bérszámfejtés automatizálása és a szabályozási előírások betartása terén. Külsős szolgáltatásai kis- és középvállalkozások számára is elérhetők, lehetővé téve számukra, hogy minőségi juttatási csomagokat szerezzenek be anélkül, hogy saját HR-osztályra lenne szükségük.

Csoportos vásárlóerejét kihasználva a Justworks hozzáférést biztosít olyan prémium előnyökhöz, amelyek gyakran csak a nagyobb vállalatok számára elérhetők. Alkalmazottai számos egészségügyi és életbiztosítási lehetőség, valamint nyugdíjprogram közül választhatnak.

A platform adminisztratív funkcióinak köszönhetően olyan feladatok, mint a szabályok betartásának ellenőrzése, a szabadságok kiszámítása és a vállalati irányelvek tárolása gyerekjáték! 🎂

A Justworks legjobb funkciói

All-in-one PEO megoldás

A munkavállalói juttatások zökkenőmentes beállítása és kezelése

Adóbevallás automatizálása

Megfelelőségi támogatás a szövetségi, állami és helyi munkaügyi szabályozásokhoz

Önkiszolgáló portál a munkavállalók számára

A Justworks korlátai

Az Android-alkalmazás hajlamos lefagyni.

A piacon elérhető hasonló eszközökhöz képest viszonylag drága.

Justworks árak

Alap : 59 USD/hó alkalmazottanként (49 USD/hó az 50. alkalmazott után)

Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként (89 USD/hó az 50. alkalmazottól kezdve)

Justworks értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. Leapsome

A legjobb a munkavállalók fejlesztéséhez

A Leapsome zökkenőmentesen integrálja a teljesítményt, az elkötelezettséget és a tanulást egy platformba, a pszichológia és az adattudomány legjobb gyakorlatait alkalmazva a készségfejlesztés elősegítése érdekében.

A szoftver egy sor olyan eszközt kínál, amelyek célja a mindennapi HR-tevékenységek egyszerűsítése és fejlesztése, de elsődleges célja továbbra is a munkavállalók fejlesztése. A teljesítményértékelésektől és visszajelzésektől az elkötelezettségi felmérésekig és a célok nyomon követéséig a platform segít biztonságos teret teremteni a munkavállalók számára, hogy kibontakozhassanak. 🌹

Hozzon létre egy testreszabható fejlesztési tananyagot, amely hat tanulási elemmel segíti alkalmazottait:

A platform egy praktikus beépített ROI-kalkulátorral rendelkezik, amely segít nyomon követni a személyzeti fejlesztési folyamatok megtérülését. Az eszköz segítségével meghatározhatja, hogy mennyi pénzt takarított meg a csökkentett hiányzások, a megnövekedett termelékenység és a munkavállalói megtartás révén.

A Leapsome legjobb funkciói

Testreszabható tanulási modulok

Kiváló integrációs támogatás a meglévő HR- és kommunikációs eszközeihez

Ciklusok közötti elemzés az alkalmazottak teljesítményének időbeli összehasonlításához

Intelligens ROI-kalkulátor HR-folyamatokhoz

A Leapsome korlátai

Használja ki a jobb ügyfél útmutatók előnyeit

Egyes felhasználók a felhasználói felületet nem intuitívnak találják.

Leapsome árak

Egyedi tervezet: 8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; vegye fel a kapcsolatot a Leapsome csapattal egyedi árajánlatért.

Leapsome értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

A legjobb emberkezelő szoftverek összefoglalása

Ahogy végigjártuk ezt a listát, egy dolog világossá vált: a modern munkahelyek rugalmasságot, alkalmazkodóképességet és átfogó funkciókat igényelnek, mindezt egy csomagban.

És ha már az all-in-one csodákról beszélünk, a ClickUp minden bizonnyal maradandó nyomot hagy kiterjedt funkcióival, bizonyítva, hogy nem csak a feladatok, hanem az emberek kezeléséről is szól. 🙋