A 9 legjobb embermenedzsment szoftver 2025-ben

Mindannyian hallottunk már rémtörténeteket a munkahelyről. Mégis, semmi sem múlhatja felül azt a fenyegető végzetérzetet, amelyet a figyelmen kívül hagyott HR-papírmunka okoz.
Képzelje el a következő helyzetet: egy ragyogó hétfő reggelen sétál be az irodájába, kezében egy kávéval, készen arra, hogy megragadja a napot. De várjon csak, hol van az asztala? Ó, ott van, elrejtve egy hatalmas papír-, irat- és mappahalom mögött, amely olyan magas, hogy ha merészelne leülni, kollégái eltűntként jelenthetnék! 🗃️
A személyzeti menedzsment szoftvereknek köszönhetően búcsút inthet a papírhalmoknak. Ezek az all-in-one megoldások mindent elintéznek a HR-szakemberek végtelen teendőlistájáról – az új alkalmazottak beillesztésétől a munkaügyi jogszabályok betartásának ellenőrzéséig.
Ebben a cikkben megvitatjuk a személyzeti menedzsment eszközök kívánatos tulajdonságait, és bemutatjuk a piacon jelenleg elérhető legjobb lehetőségeket!
Mi az a személyzeti menedzsment?
A személyzetkezelés a csapat ápolásának és optimalizálásának művészete és tudománya. A sikeres munkatársak vezetői az összes szervezeti részleggel és funkcióval együttműködnek a munkahelyi kultúra és a termelékenység folyamatos javítása érdekében.
A személyzeti menedzsment széles körű feladatkörrel jár, például:
- Felvétel, képzés, munkavállalói fejlesztés és korrekciós intézkedések
- Hozzáférés biztosítása a szükséges forrásokhoz (kézikönyvek, képzési útmutatók stb.)
- A kompenzáció és a bérszámfejtés felügyelete az iparági szabványoknak megfelelően
- A munkavállalók panaszainak kezelése és a konfliktusok közvetítése
- A jövőbeli személyzeti igények és a munkavállalói elkötelezettséget elősegítő tevékenységek tervezése
- Feladatok kiosztása és határidők felügyelete
- A munkahely egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosítása
- A munkaügyi törvények és a vállalati irányelvek betartásának fenntartása
- Visszajelzések gyűjtése a munkavállalóktól a munkahely fejlesztése érdekében
A személyzeti vezetők gyakran túlterhelik magukat, miközben megpróbálnak minden feladatot elvégezni a napirendjükön. Ezért értékelik a megbízható munkaerő-menedzsment eszközöket, amelyek segítenek a napi feladataik elvégzésében.
A személyzeti menedzsment szoftverekben keresendő funkciók
Az ideális alkalmazottkezelő szoftvernek segítenie kell a vezetőknek a ritmusos vezetésben és a termelékenység kultúrájának kialakításában. Íme néhány elengedhetetlen jellemző:
- Központi adatbázis : A szoftvernek összevont központként kell szolgálnia a munkavállalói adatok és a vállalat alapvető dokumentumainak, például a szabványos működési eljárásoknak (SOP) és a szabadságfelhalmozási szabályoknak a tárolására.
- Teljesítménymutatók : Egy robosztus rendszernek lehetővé kell tennie a teljesítménycélok beállítását, nyomon követését és felülvizsgálatát a vállalat visszacsatolási mechanizmusával összhangban.
- Beilleszkedés: A legjobb emberkezelési eszközök felgyorsítják az új munkatársak csapatba való beilleszkedésének folyamatát.
- Előnyök és megfelelés: A terméknek olyan funkciókat kell kínálnia, amelyekkel a munkavállalói előnyök a szervezet vagy az ország megfelelési prioritásainak megfelelően kezelhetők.
- Munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközök : Az ideális platform olyan funkciókat tartalmazna, amelyekkel visszajelzéseket lehet gyűjteni a munkavállalóktól, elismerni és jutalmazni lehet a hozzájárulásukat, valamint fenntartani lehet a motivációjukat.
- Elemzési műszerfal: Nézze meg, hogy az eszköz műszerfala átfogó betekintést nyújt-e a munkaerő dinamikájába és az általános termelékenységi trendekbe, amelyek szükségesek a problémamegoldáshoz.
- Integráció: A legjobb szoftverek zökkenőmentesen integrálhatók más HR- és kommunikációs eszközökkel.
9 embermenedzsment szoftver megoldás a munkaerő számára
Miután meghatároztuk a legfontosabb funkciókat, amelyekre figyelni kell, nézzük meg a 9 legjobb embermenedzsment eszközt, amelyek 2023-ban átalakítják a HR-t.
1. ClickUp
A legjobb tudásközpontok és dokumentációk számára
A ClickUp egy mindenre kiterjedő személyzeti menedzsment eszköz bármilyen méretű csapatok számára. Intuitív eszközöket kínál a közös munka központosításához és a félreértések kiküszöböléséhez.
A ClickUp Docs funkció a szervezet egyetlen megbízható információforrásaként szolgál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közös eszközbázist hozzanak létre, amely képzési anyagokat, SOP-kat, irányelveket és egyéb tudásdokumentumokat tartalmaz.
Munkatársai könnyedén kereshetnek a központi adattárban. De dokumentumokat, fájlokat, URL-eket és egyebeket is összekapcsolhat a feladatokkal a gyors hozzáférés érdekében! Szükség esetén kategorizálja az erőforrásokat a belső hozzáférési szabályok alapján.
Új munkatársakat vesz fel? Használja a ClickUp előre elkészített sablonjait, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen. Például az Onboarding Checklist (Beilleszkedési ellenőrzőlista ) és a 30-60-90-Day Plan (30-60-90 napos terv ) sablonok tökéletesen alkalmasak az új munkatársak beilleszkedésének elősegítésére.
A ClickUp számos sablonnal segíti Önt a munkavállalók fejlődésének elősegítésében és a munkahelyi változások megvalósításában. Néhány népszerű lehetőség:
- ClickUp munkavállalói fejlesztési terv sablon : segít a teljesítménycélok megtervezésében
- ClickUp képzési mátrix sablon : támogatja a munkavállalók képzését a készségek alapján
- ClickUp munkavállalói elkötelezettségi felmérés sablon : lehetővé teszi egyedi felmérések létrehozását, hogy valós idejű visszajelzéseket kapjon
- ClickUp People Operations Template : egy all-in-one sablon az alkalmazottak egyéni megbeszéléseinek, teljesítményértékeléseinek és minden egyéb kapcsolódó feladatnak a kezeléséhez.
A ClickUp azonban nem csak a dokumentációról szól. Feladatkezelési funkciói teljes HR-munkafolyamatok létrehozásának alapköveiként szolgálnak, a toborzás egyszerűsítésétől a komplex ütemtervek kezeléséig.
A ClickUp folyamat-automatizálási funkciói csökkentik az olyan hétköznapi feladatokra fordított időt, mint a munkavállalók státuszának módosítása vagy az álláspályázati e-mailekre való válaszadás. Ezenkívül testreszabhatja a Dashboards funkciót a valós idejű teljesítménykövetéshez, a munkaterhelés felülvizsgálatához és az egyéni ütemtervek optimalizálásához.
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp AI összefoglalók készítéséhez, tartalomtervezetekhez, teendők létrehozásához és még sok máshoz.
- Központosított hozzáférés a vállalat fontos tudásához a ClickUp Docs segítségével
- Beépített sablonok a különböző emberkezelési folyamatok támogatásához
- Több mint 15 nézetet és időkövetési opciót tartalmazó irányítópultok
- Átfogó feladat- és ütemterv-kezelő eszközök
- A ClickUp Goals egyszerűsíti a célok kitűzését és nyomon követését.
- Több mint 1000 eszköz integrálható a ClickUp-ba
- Valós idejű szerkesztés, ötletelés és együttműködési eszközök
- Mobil, webes és asztali alkalmazásokon is elérhető.
A ClickUp korlátai
- Rengeteg funkcióval rendelkezik, ami megnehezíti a megtanulását.
- A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatárs/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Gusto
A legjobb a bérszámfejtéshez
A Gusto átfogó, mégis felhasználóbarát kialakítású, kisvállalkozások számára testreszabott szoftver. Automatizálja a bonyolult bérszámfejtési feladatokat, biztosítva a hazai és nemzetközi vállalkozók zökkenőmentes kifizetését.
Az automatikus adószámítás, a megfelelőségi útmutatás és a korlátlan bérszámfejtés funkciók segítségével könnyedén kezelheti mindenféle bérszámfejtési ütemtervet.
A platform automatikusan kiszámítja a számlázható órákat, a jelenlétet, a fizetett szabadságokat (PTO) és az ünnepnapokat, így ideális azoknak a startupoknak, amelyek nem engedhetik meg maguknak egy teljes értékű könyvelési vagy HR-osztályt.
Ezenkívül a Gusto automatizált és manuális bérszámfejtési lehetőségeket, valamint harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációs funkciókat kínál, hogy még kényelmesebbé tegye az Ön számára. Használja a Gusto Wallet alkalmazást, hogy hozzáférjen a pénzügyi jólétet szolgáló eszközökhöz és a praktikus fizetési funkciókhoz. 💸
A Gusto legjobb funkciói
- Munkavállalói menedzsment eszközök az új munkavállalók beilleszkedésének támogatásához
- Az ellátások kezelésére szolgáló eszközök központosítják az egészségügyi, biztosítási és nyugdíjprogramok kezelését.
- Adóbevallási automatizálás a bérszámfejtési adók, a munkavállalók W-4-es nyomtatványai, a vállalkozók W-9-es nyomtatványai és az év végi dokumentumok kezeléséhez.
- Időkövető eszközök
A Gusto korlátai
- Korlátozott skálázhatóság
- Néhány felhasználó elégedetlen volt az ügyfélszolgálattal.
Gusto árak
- Egyszerű: 40 USD/hó + 6 USD/hó személyenként
- Plusz: 80 USD/hó + 12 USD/hó személyenként
- Prémium: Árak megkeresésre
Gusto értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
3. Lattice
A legjobb OKR-ek és célokhoz
A Lattice egy felhőalapú platform, amely a modern teljesítménymenedzsment igényeinek kielégítésére lett kialakítva. A hagyományos HR-gyakorlatokat a legmodernebb technológiával ötvözve a Lattice elősegíti az átlátható és összehangolt célkitűzéshez szükséges együttműködési légkört.
A platform egyszerűsíti az OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) kezelését. Integrálja a célok azonosításának, nyomon követésének és felülvizsgálatának folyamatát, lehetővé téve a valós idejű ellenőrzéseket és értékeléseket.
A Lattice célja a munkatársak láthatóságának javítása.
A platformon belüli fejlett elemző eszközök lehetővé teszik a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) pontos mérését, megkönnyítve az adatokon alapuló döntéshozatalt. A beépített visszajelzési eszköznek köszönhetően egészséges visszajelzési kultúrát hozhat létre csapatán belül, és növelheti az elkötelezettséget.
A Lattice legjobb funkciói
- Egyedi munkafolyamatok a teljesítményértékeléshez (segít a javadalmazás és a bónuszok elosztásának tervezésében)
- Az elemzési funkció egyéni adatokat használ, hogy betekintést nyújtson.
- Átlátható célkitűzés és nyomon követés
- Belső visszajelzés támogatás
A rács korlátai
- Korlátozott projektmenedzsment képességek
- A navigáció egyes felhasználók számára bonyolult lehet.
Lattice árak
- Elkötelezettség: 4 USD/hó/fő
- Grow: 4 USD/hó/fő
- Javadalmazás: 6 USD/hó/fő
- Teljesítménymenedzsment: 8 USD/hó/fő
- OKR és célok: 8 USD/hó/fő
- Teljesítménymenedzsment és OKR & Goals csomag: 11 USD/hó/fő
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Minimális fizetés: 4000 USD/év. Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Lattice értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
4. Rippling
A legjobb az új munkavállalók felvételéhez és a távozó munkavállalók elbocsátásához
A Rippling sokféle feladatot lát el. Az Applicant Tracking System (ATS) segítségével egyszerűsíti a toborzási folyamatot, és biztosítja az új munkavállalók zökkenőmentes online beilleszkedését.
Az intuitív tanulásmenedzsment rendszer, más néven Rippling LMS, segít létrehozni egy tanfolyamkönyvtárat képzési modulokkal. Testreszabhatja a beiratkozási szabályokat – tegyük fel, hogy megfelelési irányelvekről szóló tanfolyamot készít vezetőknek. A rendszer automatikusan beírja a programba minden új vezetőt, akit felvesz.
A Rippling összekapcsolt moduljai zökkenőmentes átmenetet biztosítanak a munkaviszony megszűnése során, a hozzáférési jogosultságok visszavonásától a juttatások és a bérszámfejtés részleteinek véglegesítéséig.
A vállalkozások a beilleszkedési és kilépési folyamatokat a megfelelőségi követelményekhez igazíthatják, és biztosíthatják, hogy az élmény mind a HR-vezetők, mind a munkavállalók számára zökkenőmentes legyen.
A Rippling legjobb funkciói
- Az Applicant Tracking System (ATS) egyszerűsíti a toborzási folyamatot.
- Globális bérszámfejtési szolgáltatást kínál
- Munkaidő- és jelenléti nyilvántartás
- Rippling LMS a képzési anyagok tárolásához és a munkavállalók számára történő terjesztéséhez
- Egyszerűsíti a munkavállalói juttatásokat
Hullámzó korlátok
- A felület egyes felhasználók számára kissé elavultnak tűnhet.
- A jelentéskészítő eszközök használata technikai ismereteket igényel.
Rippling árazás
- Egyedi tervezet: 8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; egyedi árajánlatért vegye fel a kapcsolatot a Rippling csapattal.
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2700 értékelés)
5. Deel
A legjobb nemzetközi személyzeti menedzsmenthez
Több mint 150 országban jelen lévő Deel megkönnyíti a globális munkaerő-felvétel bonyolult folyamatát. Az országspecifikus szerződések megszilárdításától a nemzetközi munkaügyi törvények betartásának fenntartásáig a platform mindenben segítséget nyújt.
Globális bérszámfejtési rendszere több mint 120 pénznemben teszi lehetővé a tranzakciókat, így kielégíti a sokszínű munkaerő igényeit. 🌎
A Deel automatizált munkafolyamatai és integrációi tovább könnyítik a határokon átnyúló HR-folyamatokat. Akár teljes munkaidős alkalmazottakat, szabadúszókat vagy külföldi alvállalkozókat alkalmaz, a Deel központi irányítópultja és önkiszolgáló felülete egyszerűvé teszi az egész folyamatot.
Kezelje távoli csapatokat adminisztratív gondok nélkül, mivel a Deel natív jelentési eszközei lehetővé teszik, hogy egyetlen platformról kövesse nyomon a szabadságokat, juttassa a bónuszokat és kezelje a részvényjuttatásokat.
A Deel legjobb funkciói
- Megkönnyíti a fizetéseket több mint 150 országban
- Több nyelvet támogat
- Az automatizált munkafolyamatok egyszerűsítik a komplex HR-feladatokat.
- Zökkenőmentes együttműködés nemzetközi vállalkozókkal
- Önkiszolgáló felület
A Deel korlátai
- Nincs testreszabási lehetőség
- Nincs mobilalkalmazás
Deel árak
- Deel HR: Ingyenes 200 főig terjedő létszámú vállalatok számára
- Alvállalkozók: 49 USD/hó-tól
- EOR: 599 USD/hó áron
- Global Payroll: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
- Bevándorlás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Deel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (90+ értékelés)
6. Rise
A legjobb az emberek utazásaihoz
Azáltal, hogy feltérképezi a munkavállalók teljes pályafutását a szervezeten belül, a felvételtől a kilépésig, betekintést nyerhet tapasztalataikba, elvárásaikba, igényeikbe és problémáikba. A Rise hatékony eszközöket kínál a munkavállalói életciklus minden szakaszához, amelyek segítségével kritikus pillanatokban beavatkozhat az egyéni teljesítmény javítása érdekében.
A Rise csúcskategóriás jelöltkezelési funkciói a toborzási szakaszban biztosítják, hogy a toborzó csapat teljes mértékben elkötelezett legyen. Az új és a meglévő alkalmazottak számára a platform olyan funkciókat kínál, mint a Self-Onboarding, One-on-One Reviews és 360 Degree Feedback, amelyek elősegítik a növekedési kezdeményezéseket.
A platform előre meghatározott feladatokkal és sablonokkal rendelkezik a munkavállalók zökkenőmentes távozásának biztosításához. 🚗
A Rise egyedülálló People Reports jelentéseket kínál, amelyek összefoglalják a javadalmazásokat, a szabadságok egyenlegét, a jelenlegi létszámot és egyéb fontos adatokat.
A Rise legjobb funkciói
- Az automatizált munkafolyamatok garantálják a promóciók, az új alkalmazottak és a felmondások naprakész láthatóságát.
- Központosított személyi adatbázis, preferált névmásokkal az inkluzivitás érdekében
- Online és mobil hozzáférés a fizetési bizonylatokhoz
- Támogatja az e-aláírásokat
- HR-emlékeztetők a legfontosabb munkavállalói eseményekhez
Növekvő korlátok
- Nem szinkronizálható az Outlook vagy a Google Naptárral.
- Esetleges hibák és bugok
Rise árak
- Kezdő ár: 6 USD/hó alkalmazottanként (+30 USD/hó alapdíj, ha 20-nál kevesebb alkalmazottja van)
- Grow: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Optimalizálás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Növelje értékeléseit és véleményeit
- G2: 4,0/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (100+ értékelés)
7. Eddy
A legjobb az egészségügyi ágazat számára
Az egészségügyi ágazatban a személyzetkezelés a munkavállalók adatait, a klinikai és nem klinikai képesítéseket, valamint a munkahelyi képzéseket igényli.
Ismerje meg az Eddy-t – egy felhasználóbarát platformot, amely végpontok közötti HR-megoldásokat kínál az egészségügyi szervezetek számára. Az EddyCore szolgáltatás segítségével a személyzet hitelesítő adatait egy helyen tárolhatja, így azokat szükség szerint megoszthatja az érdekelt felekkel.
Az Eddy korlátlan számú bérszámfejtést képes futtatni, hogy alkalmazkodjon az egészségügyi ágazatban változó személyzeti beosztásokhoz. Használja a platform időkövető eszközeit a műszakok és a pontosság ellenőrzéséhez. Kövesse nyomon a szabadságokat, hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat, és ellenőrizze a bónuszokat és a cikluson kívüli járandóságokat, mielőtt véglegesíti a kifizetéseket. 📅
Az egészségügyi szakembereknek gyakran szükségük van naprakész tanúsítványokra és engedélyekre. Az Eddy Learn segítségével több mint 200 előre elkészített tanfolyamhoz férhet hozzá az alkalmazottak képzéséhez.
Az Eddy legjobb funkciói
- Központi tárolóhely a vállalati és alkalmazotti dokumentumok számára
- Beépített értékelési mechanizmus a Performance Notes segítségével
- A be- és kijelentkezések, valamint a túlórák valós idejű nyomon követése földrajzi helymegjelölési funkcióval
- A személyzet képesítéseinek és engedélyeinek egyszerű nyomon követése lejárati figyelmeztetésekkel
Eddy korlátai
- Egyes felhasználók a gyakori leállásokra panaszkodnak.
- Korlátozott jelentési lehetőségek
Eddy árak
- Egyedi terv: 6 USD/hó/fő áron kezdődik; egyedi árajánlatért vegye fel a kapcsolatot az Eddy csapattal.
Eddy értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40 értékelés)
Ismerje meg az egészségügyi projektmenedzsment szoftvereket!
8. Justworks
A legjobb a munkavállalói juttatásokhoz
Gondolt már arra, hogy kihasználja a professzionális munkaadói szervezet (PEO) erejét, hogy jobb juttatásokat biztosítson munkatársainak? A laikusok számára a PEO egy olyan kiszervező cég, amely HR-rel kapcsolatos tevékenységeket végez, például a bérszámfejtést, a juttatások kezelését és a képzéseket.
A Justworks egy átfogó PEO platform, amely holisztikus támogatási funkciókat kínál a munkavállalói juttatások, a bérszámfejtés automatizálása és a szabályozási előírások betartása terén. Külsős szolgáltatásai kis- és középvállalkozások számára is elérhetők, lehetővé téve számukra, hogy minőségi juttatási csomagokat szerezzenek be anélkül, hogy saját HR-osztályra lenne szükségük.
Csoportos vásárlóerejét kihasználva a Justworks hozzáférést biztosít olyan prémium előnyökhöz, amelyek gyakran csak a nagyobb vállalatok számára elérhetők. Alkalmazottai számos egészségügyi és életbiztosítási lehetőség, valamint nyugdíjprogram közül választhatnak.
A platform adminisztratív funkcióinak köszönhetően olyan feladatok, mint a szabályok betartásának ellenőrzése, a szabadságok kiszámítása és a vállalati irányelvek tárolása gyerekjáték! 🎂
A Justworks legjobb funkciói
- All-in-one PEO megoldás
- A munkavállalói juttatások zökkenőmentes beállítása és kezelése
- Adóbevallás automatizálása
- Megfelelőségi támogatás a szövetségi, állami és helyi munkaügyi szabályozásokhoz
- Önkiszolgáló portál a munkavállalók számára
A Justworks korlátai
- Az Android-alkalmazás hajlamos lefagyni.
- A piacon elérhető hasonló eszközökhöz képest viszonylag drága.
Justworks árak
- Alap: 59 USD/hó alkalmazottanként (49 USD/hó az 50. alkalmazott után)
- Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként (89 USD/hó az 50. alkalmazottól kezdve)
Justworks értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
9. Leapsome
A legjobb a munkavállalók fejlesztéséhez
A Leapsome zökkenőmentesen integrálja a teljesítményt, az elkötelezettséget és a tanulást egy platformba, a pszichológia és az adattudomány legjobb gyakorlatait alkalmazva a készségfejlesztés elősegítése érdekében.
A szoftver egy sor olyan eszközt kínál, amelyek célja a mindennapi HR-tevékenységek egyszerűsítése és fejlesztése, de elsődleges célja továbbra is a munkavállalók fejlesztése. A teljesítményértékelésektől és visszajelzésektől az elkötelezettségi felmérésekig és a célok nyomon követéséig a platform segít biztonságos teret teremteni a munkavállalók számára, hogy kibontakozhassanak. 🌹
Hozzon létre egy testreszabható fejlesztési tananyagot, amely hat tanulási elemmel segíti alkalmazottait:
- Cikkek
- Videók
- Kvízek
- Feladatok
- Nyitott kérdések
- Élő képzés
A platform egy praktikus beépített ROI-kalkulátorral rendelkezik, amely segít nyomon követni a személyzeti fejlesztési folyamatok megtérülését. Az eszköz segítségével meghatározhatja, hogy mennyi pénzt takarított meg a csökkentett hiányzások, a megnövekedett termelékenység és a munkavállalói megtartás révén.
A Leapsome legjobb funkciói
- Testreszabható tanulási modulok
- Kiváló integrációs támogatás a meglévő HR- és kommunikációs eszközeihez
- Ciklusok közötti elemzés az alkalmazottak teljesítményének időbeli összehasonlításához
- Intelligens ROI-kalkulátor HR-folyamatokhoz
A Leapsome korlátai
- Használja ki a jobb ügyfél útmutatók előnyeit
- Egyes felhasználók a felhasználói felületet nem intuitívnak találják.
Leapsome árak
- Egyedi tervezet: 8 USD/hó/felhasználó áron kezdődik; vegye fel a kapcsolatot a Leapsome csapattal egyedi árajánlatért.
Leapsome értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)
A legjobb emberkezelő szoftverek összefoglalása
Ahogy végigjártuk ezt a listát, egy dolog világossá vált: a modern munkahelyek rugalmasságot, alkalmazkodóképességet és átfogó funkciókat igényelnek, mindezt egy csomagban.
És ha már az all-in-one csodákról beszélünk, a ClickUp minden bizonnyal maradandó nyomot hagy kiterjedt funkcióival, bizonyítva, hogy nem csak a feladatok, hanem az emberek kezeléséről is szól. 🙋