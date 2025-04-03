10 ingyenes 30-60-90 napos terv sablon PPT és ClickUp formátumban

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a 30-60-90 napos terv sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A 30-60-90 napos terv sablon leírja az elkövetkező három hónapban elvégzendő összes feladatot, a célokkal és a mérföldkövekkel együtt, 30, 60 és 90 napos határidővel. " } } ] }

Az új munkába állás stresszes lehet. Pontosan mit kell tennie? Kitől kérhet segítséget? És honnan tudja, hogy megfelel-e az elvárásoknak? 👀

Minél világosabb és pontosabb útmutatást kap az új munkavállaló, annál nagyobb az esélye, hogy gyorsan beilleszkedjen és minél hamarabb hozzájáruljon a vállalat eredményeihez. Ezért is olyan értékes a 30-60-90 napos terv sablonja mind az új munkavállalók, mind a felvételi vezetők számára. ✨

Mi az a 30-60-90 napos terv sablon?

A 30-60-90 napos terv sablon leírja az elkövetkező három hónapban elvégzendő összes feladatot, a célokkal és a mérföldkövekkel együtt, 30, 60 és 90 napos határidővel. 🛠️

A 30-60-90 napos terv sablonját a felvételi vezetők használhatják az új munkatársak felügyeletére, vagy maguk az új alkalmazottak is. De ezek a sablonok nem csak az új alkalmazottakra korlátozódnak – valójában a 30-60-90 napos terv sablonját bárki használhatja, akinek egyértelmű mérföldkövekkel rendelkező projekttervre van szüksége.

A felvételi folyamat során ezek célkitűzési sablonként szolgálnak, hogy segítsék az új alkalmazottakat a munkakörnyezethez és az új vállalati kultúrához való gyors alkalmazkodásban. A 30-60-90 napos terv sablon segíthet nekik megérteni új munkakörük feladatkörét.

Gyorsan és egyszerűen rendezze feladatait, és egyetlen kattintással hozzon létre kaszkád nézeteket, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon, és a fontos dolgokat helyezze előtérbe.

Ez a fajta sablon segíthet az új alkalmazottaknak abban is, hogy megtanulják a feladatok fontossági sorrendjét, és megismerjék a projektmenedzsment struktúrában szereplő legfontosabb szereplőket, hogy elkezdhessék kiépíteni a kapcsolataikat. A világos elvárásoknak köszönhetően az új alkalmazottak már az elejétől fogva pontosan tudják, mit kell tenniük, ami csökkenti a stresszt és a túlterheltséget, elősegíti az önfegyelmet, és felkészíti őket a sikerre.

A felvételi vezetők számára a 30-60-90 napos terv sablon segít az új munkatársak beilleszkedési folyamatában. Biztosítja, hogy az új alkalmazottak a vállalat céljaival összhangban a megfelelő feladatokon dolgozzanak. Emellett alkalmazotti monitoring eszközként is szolgál, ami nagyon hasznos a teljesítményértékelések előkészítésekor.

Tágabb értelemben a projektmenedzserek és a vállalkozók is felhasználhatják a 30-60-90 napos terv sablonokat stratégiai tervezési eszközként, amely segít nekik a projektek fontossági sorrendjének megállapításában, a munkaterület meghatározásában, mérhető kulcsfontosságú célok kitűzésében és az új kezdeményezések előrehaladásának nyomon követésében. 📚

Mi jellemzi egy jó ingyenes 30-60-90 napos terv sablont?

A jó 30-60-90 napos terv sablon szerkeszthető, és segít a feladatok racionalizálásában és a termelékenység optimalizálásában az üzleti tervvel összhangban. A sablon:

Ismertesse a vállalat küldetését és azt, hogy az új csapattag szerepe hogyan járul hozzá ehhez.

A hosszú távú célokat rövid távú célokra bontja, amelyek a következő 30, 60 és 90 napban elérhetők.

Gondoskodjon arról, hogy minden cél SMART cél legyen, vagyis konkrét, mérhető, elérhető, reális és időhöz kötött.

Világossá teszi a prioritásokat, így az alkalmazottak először a sürgős és fontos feladatokat tudják elvégezni.

Meghatározza a teljesítménymutatóként szolgáló kulcsfontosságú mutatókat, így az új munkakörben elvárt eredmények mérhetővé válnak.

Megnevezi a legfontosabb érdekelt feleket és tisztázza szerepüket.

Felsorolja azokat az erőforrásokat, amelyekhez az új alkalmazottak támogatásért fordulhatnak.

Egy mondatban fogalmazva: nagyon egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg, így az új munkavállaló – vagy a 30-60-90 napos terv sablonját használó projektmenedzser vagy vállalkozó – könnyen teljesítheti azokat. 🤩

10 ingyenes 30-60-90 napos terv sablon

A jó hír az, hogy nem kell a nulláról kezdenie, amikor összeállítja a 30-60-90 napos tervét. Az interneten rengeteg ingyenes sablon található, amelyek mindegyike kissé eltérő fókusszal rendelkezik.

Válassza ki az ingyenes 30-60-90 napos terv sablonját a céljai és a részletességi szint alapján.

Nem tudja eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára? Ne aggódjon, mi segítünk. Íme összefoglalónk a legjobb ingyenes 30-60-90 napos terv sablonokról. ✨

1. 30-60-90 napos terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp 30-60-90 napos terv sablon

A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja igazi áldás a toborzási vezetők számára. Segít kialakítani egy struktúrát az új alkalmazottak beilleszkedéséhez, hogy az első három hónapban felzárkózhassanak.

A beilleszkedési terv útmutatást nyújt számukra, konkrét célokat bontva fel olyan feladatokra, amelyeket az első, a második és a harmadik hónapban kell teljesíteniük. Eközben a beilleszkedési tábla barátságos emlékeztetőket jelenít meg arról, hogy mit szeretnének elérni. Az egyéni mezőkkel, amelyek meghatározzák a beilleszkedési szakaszt és az egyes feladatokért felelős személyeket, az új munkatársak már az első naptól kezdve támogatást éreznek.

A sablon tartalmaz egy naptárat is, amely segít az összes beilleszkedési feladat ütemezésében, valamint egy csevegési funkciót, amelynek segítségével a munkavállalók kapcsolatba léphetnek új csapattársaikkal, és gyorsan segítséget kérhetnek, ha szükségük van rá.

Az új alkalmazottak feladatairól gyors áttekintést nyújtó négy színes fül jelzi a már elvégzett, folyamatban lévő, még elvégzendő és másoktól való visszajelzésre váró feladatokat. 📚

2. 30-60-90 napi cél sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi cél sablon

A 30-60-90 napos terv sablonhoz hasonlóan ez a kezdőknek is könnyen használható ClickUp napi cél sablon segít Önnek és új alkalmazottjának megtervezni a következő 30, 60 vagy 90 napra – vagy bármilyen más időtartamra – vonatkozó céljaikat, majd feladatok meghatározásával segíti őket azok elérésében.

Ezek a célok lehetnek szakmai teljesítménycélok vagy személyes célok. A sablon folyamatosan emlékezteti Önt arra, hogy ellenőrizze, hogy a célok SMART-ek-e, azaz konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, reálisak és időhöz kötöttek-e (más szóval, van-e határidejük a teljesítésre).

A feladatok a Napi jegyzetek között jelennek meg. Minden jegyzethez csatolmányokat adhat hozzá, és megadhatja a jegyzet típusát, például hogy feladat, reflexió, ötlet vagy köszönetnyilvánítás.

A teljes jegyzetlistában visszalépve áttekintheti a teljes képet. A színes állapotikonok segítségével gyorsan megértheti, mely feladatok már el lettek végezve, melyeket már áttekintettek más érdekelt felek, és melyek vannak még hátra, így támogatni tudja új csapattagjait céljaik elérésében.

3. Új munkavállalók beilleszkedési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja

A ClickUp új munkavállalók beilleszkedését segítő sablonja segítségével az egész csapat egy hullámhosszon lesz, amikor új munkatárs csatlakozik. Ezenkívül a beilleszkedési folyamat során mindenki összhangban marad a csapat céljaival.

Ez a sablon világosan meghatározza az új alkalmazott munkaköri leírását, beleértve a pozícióval kapcsolatos küldetést és jövőképét, valamint a legfontosabb feladatköröket. A kiválasztott időtartamra vonatkozó beilleszkedési célok és a legfontosabb közelgő feladatok is felsorolásra kerülnek.

Egy egyéni mező segítségével megadhatja, hogy mely feladatoknak kell elvégzésre kerülniük a beilleszkedés minden egyes hetében, míg a ClickApps segít a prioritások meghatározásában, az időkeretek becslésében, szükség esetén több felelős felsorolásában, valamint a feladatokkal kapcsolatos függőségek kiemelésében.

A színes fülek segítségével könnyen látható, hogy mely feladatok már elkészültek, melyek vannak folyamatban, és melyek vannak még hátra. Az új alkalmazottak jelölhetik azokat a feladatokat is, amelyek már készen állnak a felülvizsgálatra, vagy amelyeknél segítségre van szükségük. 👀

4. SMART célok cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonja

A ClickUp SMART célok cselekvési terv sablonja segít Önnek célokat kitűzni az új alkalmazottal, majd segít nekik a céljaik elérésében.

Az egyéni mezők segítségével megadhatja a feladat típusát, beállíthatja a prioritásokat, és felsorolhatja azokat az akadályokat, amelyek a teljesítménycélok elérését gátolhatják.

Az idővonal áttekintést ad az egész projektről, míg a színes állapotmezők jelzik, hogy egy feladat tervezési szakaszban van-e, készen áll a végrehajtásra, de még nem kezdődött el, végrehajtás alatt áll, befejeződött vagy értékelési szakaszban van.

Megnézheti azt is, hogy egy cél mennyire reális – hogy jelenleg időben és a költségvetésen belül van-e –, és nyomon követheti a feladat teljesítési arányát.

5. Munkavállalói cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp munkavállalói cselekvési terv sablon

Támogassa csapatát szakmai fejlődésükben a ClickUp munkavállalói cselekvési terv sablonjával.

Ez az egyszerű sablon egyfajta alkalmazotti monitoring eszköz, amelyet a csapatvezetők vagy a humánerőforrás-szakemberek használhatnak, hogy segítsék a csapat tagjainak a tanulási célok kitűzésében és a karrierfejlesztésükhöz szükséges cselekvési terv elkészítésében.

Az incidensjelentés, a megállapítások és az előrehaladás jelzései szakaszok hasznosak az alkalmazott teljesítményével vagy viselkedésével kapcsolatos információk rögzítéséhez, még a közvetlen felettesekkel történő teljesítményértékelés előtt. Van egy szakasz a korrekciós intézkedésekre is, amelyeket felhasználhat a reális célok kitűzéséhez és a siker méréséhez, mint a teljesítményjavítási terv alapjához. 🛠️

6. Cselekvési terv sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp cselekvési terv sablon

A 30-60-90 napos terv sablonok egy másik típusa, a ClickUp Action Plan Template, egy táblához hasonló sablon, amely segít célokat kitűzni és projekteket kezelni, legyen szó új munkavállalók beillesztéséről, értékesítési tervről, marketing tervről vagy a közösségi médiában való megjelenések ütemezéséről.

Adjon hozzá egy jegyzetet minden feladathoz, és mozgassa a feladatokat a „Teendők”, „Folyamatban” és „Elvégzett” szakaszok között, ahogy az új alkalmazott végzi őket.

Minden kategória szakaszokra van felosztva, hogy egyértelmű legyen, hogy a feladat napi, heti, havi vagy negyedéves felülvizsgálatra vonatkozik-e. Ezenkívül nagyíthat vagy kicsinyíthet, attól függően, hogy átfogó képet vagy feladatcentrikus nézetet szeretne.

7. SMART célok sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp SMART célok sablon

A ClickUp SMART Goals Template sablont 30-60-90 napos terv sablonként használhatja, vagy beállíthatja saját időkeretét, például egy egész évet.

Ha a célokat konkrétnak, mérhetőnek, elérhetőnek, reálisnak és időhöz kötöttnek tartja, akkor nő az esélye annak, hogy az új alkalmazott elérje őket, különösen, ha egy ilyen sablon segítségével szervezi meg őket.

Az egyéni mezők segítségével megválaszolhatja az olyan fontos kérdéseket, mint például miért éppen most tűzi ki ezt a konkrét célt, rendelkezik-e az új munkatárs a cél eléréséhez szükséges képességekkel, kiket kell bevonni a folyamatba, és összhangban van-e a cél a csapata és a vállalat általános céljaival.

Az új alkalmazottak motivációjának fenntartása érdekében színes állapotjelzők jelzik nekik, hogy elmaradnak-e a tervtől, jól haladnak-e, vagy teljesen túlteljesítik a célokat. 🤩

8. Egyszerű 30-60-90 napos PowerPoint-sablon a SlideModel-től

via SlideModel

Ez az egyszerű 30-60-90 napos PowerPoint sablon arra szolgál, hogy a végső állásinterjú szakaszában felmérje a jelölt alkalmasságát az állásra. Lehetővé teszi a jelölteknek, hogy bemutassák a potenciális munkakör leírásának megértését és prioritáskezelési képességüket, valamint jelzi interperszonális készségeiket és az állás iránti elkötelezettségüket.

Az infografika formátumban megjelenített első PowerPoint-dián ClipArt ikonok találhatók, míg a másodikon a felhasználó nyilakkal folyamatábrát hozhat létre. Minden dia három részből áll, így a jelölt felsorolhatja 30, 60 és 90 napos időtávra vonatkozó céljait.

Az ingyenes, PowerPoint-kompatibilis 30-60-90 napos terv sablon alapértelmezett színsémája rózsaszín és kék, de ez a felhasználó igényei szerint megváltoztatható és testreszabható.

9. PowerPoint 30-60-90 napos terv PowerPoint sablon a SlideHunter-től

via SlideHunter

Ez egy másik ingyenes 30-60-90 napos terv sablon PowerPoint-hoz, amely egy stratégiai eszköz, amelynek célja a 30, 60 és 90 napos célok és feladatok bemutatása a közönségnek.

Használható a felvételi folyamat részeként a jelöltek stratégiai tervezési és prioritáskezelési készségeinek értékeléséhez, vagy a potenciális új alkalmazottak céljainak és teendőinek felvázolásához az érdekelt felek számára.

Három különböző háttérszínű sablon közül választhat, és bár PowerPoint-prezentációként készült, nyomtatott formában is felhasználható. 📚

10. Google Docs 30-60-90 napos terv új vezetők számára sablon a Sample.net webhelyről

Az új vezetők számára készült, ingyenes 30-60-90 napos terv sablon segít Önnek egy cselekvési terv kidolgozásában az új csapattagok beillesztése érdekében. Az első hónapban a tanulásra való összpontosítástól kezdve a második hónapban a gyakorláson és a munkába való bekapcsolódáson át, végül a harmadik hónapban a tanultak alkalmazásáig, ezek a sablonok végigvezetik Önt a folyamaton.

Meghatározhat prioritásokat, SMART célokat és célkitűzéseket különböző kategóriákban, valamint mutatókat állíthat be a haladás nyomon követéséhez.

Több mint 73 minta terv közül biztosan talál olyan sablont, amely az Ön számára megfelelő. Választhat több formátum közül, például Microsoft Word, Google Docs (beleértve a Google Slides-t) és Apple Pages.

30-60-90 napos terv példák

Most, hogy már hozzáférhet ezekhez a sablonokhoz, nézzünk meg néhány példát arra, hogyan lehet őket különböző helyzetekben és iparágakban felhasználni.

30-60-90 napos terv értékesítési képviselők számára

Első 30 nap:

A termék és a piac megértése (1–2. hét): Mélyüljön el a termék vagy szolgáltatás megértésében, amelyet értékesíteni fog. Ismerkedjen meg az egyedülálló értékesítési pontokkal, a felhasználói előnyökkel és a versenytársakkal. Vegyen részt képzéseken, termékbemutatókon és versenytárs-elemzéseken.

Ismerkedés az ügyfelekkel (3–4. hét): Kezdje el felvenni a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, hogy megértse igényeiket és problémáikat. Vezessen bevezető beszélgetéseket és találkozókat a kapcsolatok kiépítése érdekében.

Következő 30 nap (30-60 nap):

Értékesítési stratégia kidolgozása (5–6. hét): A termékismeretek és az összegyűjtött vásárlói információk alapján dolgozzon ki személyre szabott értékesítési stratégiát. Ez a stratégia tartalmazza az értékesítési célokat, az azok eléréséhez alkalmazott taktikákat és a célok elérésének ütemtervét.

Értékesítés megkezdése (7–8. hét): Kezdje el végrehajtani értékesítési stratégiáját. Kezdje az első értékesítési tevékenységekkel, a nyomon követéssel és a tárgyalásokkal.

Utolsó 30 nap (60-90 nap):

Értékesítési folyamat optimalizálása (9–10. hét): Gyűjtsön értékesítési adatokat, elemezze teljesítményét, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket. Optimalizálja értékesítési folyamatát az adatokon alapuló betekintés alapján.

Értékesítési célok elérése (11–12. hét): A 90 nap végére el kell érnie az előzetes értékesítési céljait. Folytassa az értékesítési folyamat és stratégia optimalizálását a jobb eredmények érdekében.

30-60-90 napos terv új csapat tagok számára

Első 30 nap:

A vállalati kultúra és folyamatok megértése (1–2. hét): Szánjon időt a vállalat értékeinek, kultúrájának és folyamatainak megértésére. Vegyen részt az orientációs foglalkozásokon, és találkozzon a csapat tagjaival, hogy jobban megértse a szervezeten belüli szerepét.

Ismerje meg csapatát (3–4. hét): Építsen ki kapcsolatokat csapattagjaival és vezetőivel. Tervezzen egyéni megbeszéléseket, hogy megismerje szerepeiket, felelősségeiket és elvárásaikat.

Következő 30 nap (30-60 nap):

A munkakövetelmények megismerése (5–6. hét): Mélyüljön el a munkakörének és feladatkörének megértésében. Tekintse át a vállalat által biztosított képzési anyagokat és kézikönyveket. Találkozzon vezetőjével, hogy megbeszéljék az esetleges kérdéseket vagy aggályokat.

Részvétel a projektekben (7–8. hét): Kezdjen el aktívan részt venni a csapat projektjeiben. Ossza meg észrevételeit és javaslatait, és vállaljon olyan feladatokat, amelyek megfelelnek képességeinek és érdeklődési körének.

Utolsó 30 nap (60-90 nap):

Új feladatok vállalása (9–10. hét): Miután jobban megértette a szerepét, vállaljon új feladatokat és felelősségeket. Ez segít továbbfejleszteni a készségeit és hozzájárulni a csapat munkájához.

A haladás felülvizsgálata (11–12. hét): Egyeztessen időpontot vezetőjével, hogy áttekintsék a haladást, és megbeszéljék a fejlesztésre vagy továbbfejlesztésre szoruló területeket. Vegye figyelembe a visszajelzéseket, és folytassa a munkát, hogy kiválóan teljesítsen a feladatában.

Hogyan írjunk 30-60-90 napos tervet?

Írhatja a világ legjobb munkaköri leírását, de az új alkalmazottak még így is túlterhelteknek érezhetik magukat, ha nincs megfelelő beilleszkedési terv. Ezért elengedhetetlen egy stratégiai 30-60-90 napos terv, hogy az első naptól kezdve teljes gőzzel tudjanak dolgozni. Íme, hogyan lehet hatékonyan elkészíteni egy ilyen tervet:

1. Határozzon meg egyértelmű célokat minden egyes szakaszra

Első 30 nap: A tanulásra összpontosítson. A cél a vállalat, a csapat felépítése, az eszközök és a folyamatok megértése.

Második 30 nap: Áttérés a hozzájárulásra. Kezdje el alkalmazni a tanultakat konkrét feladatok elvégzésére és felelősségek vállalására.

Harmadik 30 nap: Haladjon a mesteri szint felé. Törekedjen a teljes integrációra, vállaljon nagyobb projekteket, és tegyen javaslatokat a fejlesztésre.

2. Határozza meg a siker legfontosabb mutatóit

Határozzon meg mérhető célokat minden egyes szakaszra (pl. képzési modulok elvégzése, egy kisebb projekt mérföldkő elérése vagy ügyfél-visszajelzések beszerzése).

3. Készítsen ütemtervet

A tevékenységeket bontsa le hétről hétre, hogy biztosítsa a világosságot és a haladás nyomon követhetőségét.

4. Visszacsatolási ciklusok beépítése

Rendszeresen tartson megbeszéléseket a vezetőkkel vagy mentorokkal, hogy megvitassák a kihívásokat és szükség esetén módosítsák a célokat.

A digitális eszközök egyszerűsítik a terv elkészítését, megosztását és frissítését, miközben minden érintett fél összhangban marad.

Hogyan lehet a ClickUp segítségével 30-60-90 napos tervet készíteni?

A ClickUp Brain egy hatékony tudáskezelési funkció, amely segít az információk központosításában és rendszerezésében, így ideális eszköz a 30-60-90 napos terv kidolgozásához és végrehajtásához. Íme, hogyan segíthet:

Központi információs központ: Az összes beilleszkedési forrást, vállalati dokumentációt és képzési anyagot tárolja egy helyen, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Ötletek szervezése: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a terv egyes fázisainak legfontosabb céljainak, eredményeinek és mutatóinak felvázolásához és megvitatásához.

Könnyű együttműködés: Ossza meg a tervet a csapat tagjaival és a vezetőkkel, hogy összegyűjtse a véleményeket és biztosítsa az összhangot.

AI-alapú javaslatok: A ClickUp AI segítségével finomítsa tervét ötletek generálásával, összefoglalók írásával vagy testreszabott célkitűzési sablonok létrehozásával.

Haladás nyomon követése: Dokumentálja a frissítéseket, megjegyzéseket és eredményeket közvetlenül a ClickUp-ban, hogy mindenki tájékozott legyen az alkalmazott haladásáról.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy ellenőrzőlistát készítsen a beilleszkedési SOP dokumentumhoz.

A ClickUp Brain integrálásával a tervezési folyamatba biztosíthatja, hogy a 30-60-90 napos terv kidolgozása és végrehajtása zökkenőmentes és hatékony legyen.

Az ingyenes 30-60-90 napos terv sablon a sikeres beilleszkedés kulcsa

Az új alkalmazottaknak sok támogatásra van szükségük az első három hónapban, amíg megtanulják, mit kell tenniük, és alkalmazkodnak az új vállalat kultúrájához. Egyértelmű terv kidolgozásával megkönnyítheti a folyamatot minden érintett számára – az új alkalmazott, a többi csapattag és a vezető számára egyaránt.

Az ingyenes 30-60-90 napos terv sablon segít tisztázni a célokat, SMART célokat kitűzni, feladatokat létrehozni és nyomon követni az egész folyamatot. Emellett biztosítja, hogy az új munkavállalók beilleszkedési stratégiája összhangban legyen a vállalat és a csapat céljaival, miközben támogatja és segít az új munkavállalókat az első 90 napos nehéz időszakban. 🙌

Döntse el pontosan, mit szeretne egy 30-60-90 napos terv sablonban, majd válasszon az online elérhető ingyenes lehetőségek közül.

A stratégiai tervezés és a projektmenedzsment maximális sokoldalúságát tekintve nehéz felülmúlni a ClickUp-ot.

A ClickUp minden üzleti folyamathoz széles körű sablonokat kínál, beleértve az új munkavállalók beillesztését is. Ez egy olyan egyedi megoldás, amely segít javítani a tervezést, a termelékenységet és a csapatmunkát, és teljesen új szintre emeli vállalkozását. 🤩