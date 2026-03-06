Hogyan kezelhető a kontextus szétszóródása a csapatok között?

Kutatások szerint a nagy szervezeteknél dolgozó tudásmunkások 37%-a naponta 2 órát tölt csak információk keresésével vagy olyan kollégák felkutatásával, akik rendelkeznek a szükséges válaszokkal. A munkavállalók 20%-a a munkanapjának több mint felét információk keresésével tölti, ahelyett, hogy elvégezné a munkáját.

A munkával kapcsolatos információk szétszórt tárolása különböző eszközökön, csatornákon és tárolórendszereken keresztül arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak a szükséges információk összerakására. Ez a kontextus szétszóródása minden méretű és funkciójú csapatot érint – termékfejlesztés, mérnöki munka, üzemeltetés, tervezés –, különösen mivel a távoli és hibrid munkavégzés egyre inkább általánossá válik.

Ez az útmutató bevált stratégiákat mutat be a kontextus szétszóródásának kezelésére a csapatokban, az eszközök konszolidációjától és a keresés egységesítésétől kezdve az AI kihasználásáig, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben kerüljenek felszínre.

Mi az a kontextus-szétszóródás?

Ismeri azt az érzést, amikor 10 különböző lapot kell megnyitnia, régi csevegési szálakat kell átkutatnia és megosztott meghajtókat kell átnéznie, csak hogy megtalálja a munkához szükséges információkat? Ez a frusztráció a kontextus szétszóródásának napi költsége.

A kontextus szétszóródás akkor fordul elő, amikor a csapat fontos információi – a munka ki, mi, mikor, hol és miért kérdései – több tucat egymástól független alkalmazás és rendszer között szétszóródnak.

Ez akkor fordul elő, amikor a csapatok órákat pazarolnak el a munkájukhoz szükséges információk keresésével, az alkalmazások közötti váltással, a fájlok felkutatásával és ugyanazon frissítések több platformon történő ismételt elvégzésével.

Ez nem csak a rendezetlenségről szól. Ez egy strukturális probléma, ahol a projekttervek egy eszközben vannak, a velük kapcsolatos beszélgetések egy másikban zajlanak, és a végső eredmények teljesen máshol vannak tárolva. Egyetlen hely sem ad teljes képet a helyzetről.

Ahogy a csapatok egyre specializáltabb SaaS eszközöket vesznek használatba – a vállalatok jelenleg átlagosan 101 alkalmazást futtatnak –, mindegyik új adatsilót hoz létre, ami tovább súlyosbítja a munkaterület szétaprózódásának problémáját.

Ez a folyamatos információvadászat arra kényszerít, hogy manuálisan állítsa össze a kontextust, ami időt és mentális energiát emészt fel.

A megoldás egy konvergens AI-munkaterület – egy egyetlen, biztonságos platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt léteznek, kontextusfüggő AI-vel, amely megérti a munkádat és elősegíti annak előrehaladását.

Ez egy egységes környezet, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot, így 100%-os kontextust biztosít az alkalmazások közötti kaotikus váltás nélkül.

📚 Olvassa el még: ClickUp 4.0: A munka terjeszkedésének vége

Miért lassítja a kontextus szétterjedése a csapatok munkáját?

Ha nem találja meg a szükséges információkat, akkor rossz döntés előtt áll: vagy hiányos kontextussal folytatja a munkát, és kockáztatja, hogy hibát követ el, vagy teljesen leáll a munkával, amíg meg nem találja a választ. Ez a döntéshozatal késleltetése, amelyet a csapat minden tagja naponta megismétel, jelentősen csökkenti a termelékenységet. Minden perc, amelyet a kontextus keresésével tölt el, egy perc, amelyet nem fordíthat alkotásra, innovációra vagy problémamegoldásra.

Ez a rendszerszintű súrlódás túlmutat az egyéni feladatokon. Lassítja az egész projekteket és osztályokat. Ha a beszélgetések szigeteken zajlanak, a legfontosabb érdekelt felek lemaradnak a kritikus frissítésekről, ami összehangolatlansághoz és újramunkáláshoz vezet. Ennek a működési akadálynak a halmozódó hatása teljesen megakaszthatja a csapat lendületét.

A következmények egyértelműek és költségesek:

Késleltetett döntések: A vezetők nem tudnak magabiztosan előrelépni, mert nem rendelkeznek a teljes képpel.

Ismétlődő munka: A csapatok tudtukon kívül duplikálják a munkát, mert nem találják meg a meglévő eszközöket vagy a korábbi projekteket.

Elveszett kontextus: A fontos frissítések és kulcsfontosságú döntések elvésznek egy véletlenszerű csevegőcsatornában vagy e-mail szálban.

Beilleszkedési nehézségek: Az új csapat tagok nehezen találják meg a produktivitáshoz szükséges intézményi tudást, Az új csapat tagok nehezen találják meg a produktivitáshoz szükséges intézményi tudást, ami lassítja a beilleszkedésüket.

A kontextus szétszóródásának gyakori okai

A kontextus szétszóródása nem egyik napról a másikra alakul ki. Ez számos apró döntés eredménye, amelyek idővel összekuszált információhálót hoznak létre. Általában a csapat eszközválasztásai, kommunikációs szokásai és dokumentációs gyakorlatai kombinációja működik egymás ellen, ami széles körű digitális káoszt eredményez.

Sok csapat beleesik a „legjobb a kategóriájában” csapdájába. Egy speciális eszközt alkalmaznak a projektmenedzsmenthez, egy másikat a dokumentáláshoz, egy harmadikat pedig a kommunikációhoz. Bár minden eszköz kiválóan teljesíti a saját feladatát, nem kommunikálnak egymással, így egymástól elszigetelt adatszigetek keletkeznek. Ez a szerszámok elszaporodásának lényege.

Még ha integrációkat is állít be, azok gyakran csak gyenge hidakként működnek. Az információk szinkronizálása nem tökéletes, folyamatos manuális karbantartást igényel, és ritkán rögzíti a munka teljes kontextusát.

Ez néhány fontos problémához vezet:

Speciális szilók: Amikor minden részleg kiválasztja a saját kedvenc eszközét, az fragmentált adatokat eredményez, amelyekhez mások nem tudnak könnyen hozzáférni vagy megérteni.

Integrációs ráfordítás: több időt töltesz az eszközök közötti kapcsolatok kezelésével, mint a tényleges munkával.

Keresési korlátozások: Nem találhatja meg, amit keres, ha az egy olyan eszközben van elzárva, amelyet a csapata már nem is használ.

Az egyetlen valódi megoldás az, ha csökkenti az általánosan használt eszközök számát.

📮ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust építsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibontva egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra egyesíti. A ClickUp segítségével minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munkával kapcsolatos munkának”, és visszanyerheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszűnnek az elavult tudáskezelési folyamatok. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hét termelékenységgel minden negyedévben!

Szétszórt kommunikációs csatornák

A döntés egy Slack DM-ben születik, a visszajelzés egy e-mail szálban található, a végső jóváhagyás pedig egy feladat megjegyzésében. Amikor a beszélgetések elválnak magától a munkától, a döntések mögötti „miért” elveszik. Ez a szétszórt kommunikációs csatornák klasszikus tünete.

Ez arra készteti a csapatot, hogy folyamatosan azt kérdezze: „Hol beszéltünk erről?”

Ez a probléma még súlyosabb a távoli és hibrid csapatok esetében, amelyek aszinkron kommunikációra támaszkodnak. Minél több csatorna van, annál több helyre rejtőzhetnek el a fontos kontextusok.

A megoldás az, hogy a kommunikációt ugyanarra a helyre hozzuk, ahol a munka folyik, így a beszélgetések automatikusan a releváns feladatokhoz és projektekhez kapcsolódnak.

Elszigetelt tudás és dokumentáció

Lehet, hogy a csapatodnak van egy wiki vagy egy megosztott meghajtója, de ha ez egy olyan hely, ahol az információk elszigeteltek, akkor valószínűleg egy dokumentációs temető. Ez egy olyan hely, ahol az információk feledésbe merülnek, gyorsan elavulnak és megbízhatatlanná válnak.

Ez arra kényszeríti a csapatot, hogy a „hallgatólagos tudásra ” támaszkodjon – azokra a kritikus információkra, amelyek csak néhány kulcsfontosságú személy fejében léteznek.

Ha ez a tudás nincs leírva, akkor rendkívül sérülékeny. Ha az illető elfoglalt, szabadságon van vagy elhagyja a vállalatot, az információ örökre elveszik.

Még ha léteznek is dokumentumok, a rossz szervezés és a gyenge keresési funkciók miatt lehetetlen megtalálni őket. A dokumentációnak aktív részét kell képeznie a munkafolyamatnak, nem pedig poros digitális archívumnak.

📚 Olvassa el még: A legjobb tudáskezelési stratégiák és szoftverek csapatok számára

Hogyan lehet azonosítani a kontextus szétszóródását a szervezetében?

Lehet, hogy úgy érzi, hogy csapata folyamatosan a helyben topog, de nem tudja pontosan megmondani, miért. Mielőtt megoldaná a kontextus szétszóródásának problémáját, diagnosztizálnia kell azt. Keresse meg ezeket a konkrét jeleket a napi munkafolyamatokban. 🛠️

Ismétlődő kérdések: A csapat tagjai folyamatosan ugyanazokat a linkeket, fájlokat vagy állapotfrissítéseket kérik a nyilvános csatornákon? Ez azt jelzi, hogy az információk nem könnyen elérhetők.

Túlterhelés a megbeszéléseken: Vannak olyan szinkronizáló megbeszélések, amelyeknek egyetlen célja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon? Ez gyakran azt jelenti, hogy a kontextus nem érhető el aszinkron módon.

Beilleszkedési nehézségek: Az új alkalmazottak hetekig vagy hónapokig tartanak, mire produktívvá válnak? Ez arra utal, hogy Az új alkalmazottak hetekig vagy hónapokig tartanak, mire produktívvá válnak? Ez arra utal, hogy a szervezeti tudás szétszórt és nehezen megtalálható.

Döntési szűk keresztmetszetek: Gyakran megakad a munka, mert egy bizonyos személyre kell várni, aki „tudja, hol van az a dolog”?

Duplikált munka: Előfordul, hogy a csapatok rájönnek, hogy olyasmit hoztak létre, amit egy másik csapat már elvégzett?

Próbálja ki ezt az egyszerű ellenőrzést: készítsen listát minden egyes eszközről, amelyet a csapata használ. Minden eszköz mellé írja le, hogy milyen típusú információk találhatók ott. Az így kapott térkép azonnal láthatóvá teszi a fragmentációt és a munkaterület szétszóródását, így egyértelmű kiindulási pontot biztosít a konszolidációhoz.

Stratégiák a kontextus szétaprózódásának kezelésére

Miután azonosította a problémát, megkezdheti annak megoldását. Ezek a stratégiák olyan megvalósítható megközelítések, amelyek a kontextus szétszóródásának kiváltó okait kezelik. Leghatékonyabban akkor működnek, ha holisztikus terv részeként, a csapat munkájának egységesítésére használják őket.

A kontextus szétaprózódás elleni küzdelem legközvetlenebb módja az, ha csökkentjük a kontextus elrejtőzésének lehetőségeit. Öt különböző előfizetés kezelése és azok összehangolása idő- és energiapazarlás. Ha munkáját egyetlen platformra konszolidálja, akkor már nem kell az eszközök közötti integrációs rétegként működnie.

Ez nem jelenti a funkcionalitás feláldozását. Egy igazi „egy platform” megoldás többet kínál, mint pusztán projektmenedzsmentet – egyetlen, egységes környezetbe hozza össze a dokumentumokat, a kommunikációt és a munkafolyamatokat.

💪🏻 Hogyan lehet ezt megtenni:

Helyezzen mindent egy helyre, hogy a kontextus a kezdetektől fogva egységes maradjon, például a ClickUp Converged AI Workspace használatával. Ha a ClickUp Project Management, a ClickUp Docs és a ClickUp Chat mind egy helyen található, a keresés valóban működik, és semmi sem marad ki.

A ClickUp egy mesterséges intelligenciával működő, központosított tudásbázist kínál.

A legtöbb szervezet nem tud egyik napról a másikra egyetlen platformra átállni. Addig is a Google Drive, a Dropbox és a projekteszközök között történő fájlkeresés folyamatos termelékenységi veszteséget jelent. Tudja, hogy az információ létezik, de értékes időt pazarol azzal, hogy megpróbálja felidézni, hol is található.

Szüksége van egy olyan megoldásra, amellyel egyetlen helyről kereshet az összes eszközében. Ahelyett, hogy az egyes alkalmazások natív keresőjére támaszkodna, amely csak a saját adatait látja, olyan keresőre van szüksége, amely egyszerre mindenhol kereshet.

💪🏻 Hogyan lehet ezt megtenni:

Találja meg, amire szüksége van, egyetlen kereséssel a ClickUp Enterprise Search segítségével.

A ClickUp Enterprise Search segítségével egyetlen keresősávból megtalálhat bármit a teljes munkaterületén és az összes csatlakoztatott alkalmazásban. Egyszer keres, és azonnal megkapja, amire szüksége van. Ezzel megszűnik az a mentális terhelés, hogy emlékeznie kell arra, hol tárolja az egyes információkat.

Használja az AI-t a releváns kontextus feltárásához

A hagyományos keresés reaktív: tudnia kell, mit keres. A következő lépés az AI használata, amely proaktív módon hozza el Önnek a megfelelő kontextust.

A kontextust felismerő mesterséges intelligencia teljesen megváltoztatja a hagyományos keresés működését. Amikor új feladatot indít, az összes kapcsolódó dokumentum, korábbi beszélgetés és érdekelt felek megjegyzései automatikusan megjelennek Ön előtt – anélkül, hogy keresnie kellene.

💪🏻 Hogyan lehet ezt megtenni:

Ne keressen tovább, hanem kérdezzen a ClickUp Brain segítségével. Mivel az összes munkadatokhoz kapcsolódik, természetes nyelvű kérdéseket tehet fel, például: „Mi a projekt története?” vagy „Összefoglalja az utolsó értekezlet legfontosabb döntéseit”. Az AI-asszisztens elvégzi az információk keresését és összeállítását az Ön számára.

A ClickUp Brain segítségével bárhonnan válaszokat kaphat a munkaterületén.

💡 Profi tipp: A ClickUp Ambient Answers funkciója segít csapatának gyorsan megtalálni a válaszokat. Csak állítsa be egy csevegőcsatornában (akár a hozzáférhető tudásanyagot is testreszabhatja). Bonyolultabb kérdések esetén mindig rendelkezésre áll a ClickUp Brain, amely egy egyszerű @ említéssel elérhető!

Hogyan segít az AI a kontextus szétaprózódásának csökkentésében?

A modern vállalatokban az információk mennyisége meghaladja az ember által kézzel rendszerezhető mennyiséget. A csapat növekedésével a probléma exponenciálisan súlyosbodik. Itt jön jól az AI, amely segít csökkenteni a munkaterhelést nagy léptékben. Szerepe messze túlmutat az egyszerű keresésen.

Mesterséges intelligencia Hogyan csökkenti a terjedést? Összefoglalás A hosszú dokumentumokat, feladatkommenteket vagy projektelőzményeket rövid, praktikus összefoglalókba sűríti, így másodpercek alatt felzárkózhat. Kapcsolat A feladatok, dokumentumok és beszélgetések közötti kapcsolatokat azonosítja, amelyeket az ember könnyen figyelmen kívül hagyhat, és így összekapcsolt tudáshálózatot hoz létre. Szintézis Összegyűjti a munkaterületen található több forrásból származó információkat, hogy megválaszolja azokat a komplex kérdéseket, amelyek egyébként manuális kutatást igényelnének. Automatizálás A munkafolyamatokat automatikusan elindítja a kontextus megosztása, például értesíti a csapatot, ha egy kapcsolódó projekt állapota megváltozik.

Óvakodjon azonban az AI-terjedéstől, azaz az AI-eszközök, modellek és platformok nem tervezett, felügyelet, stratégia és a felhasználókra vonatkozó információk nélküli elterjedésétől, amely pénzpazarláshoz, párhuzamos munkavégzéshez és biztonsági kockázatokhoz vezet.

👀 Tudta-e: A Gartner előrejelzése szerint az év végére a vállalati alkalmazások 40%-a beágyazott, feladatspecifikus AI-ügynökökkel fog rendelkezni, ezért elengedhetetlen az AI bevezetésének stratégiai megközelítése.

Egy újabb, nem összekapcsolt AI-eszköz hozzáadása valójában tovább ronthatja a kontextus problémáját.

Nézze meg ezt a videót, hogy jobban megértse az AI terjedésének kockázatait és következményeit, valamint azt, hogy miért elengedhetetlen egy stratégiai, egységes megközelítés az AI bevezetéséhez, hogy elkerülje ezeket a buktatókat.

💡 Profi tipp: A megoldás egy mesterséges intelligencia, amely közvetlenül be van ágyazva az elsődleges munkaterületébe. A ClickUp Brain kifejezetten erre a felhasználási esetre lett kifejlesztve. Nem egy általános mesterséges intelligencia, hanem mélyen integrálva van a feladataiba, dokumentumaiba és csevegéseibe, így megérti a munkája kontextusát és releváns válaszokat ad.

Hogyan szünteti meg a ClickUp a kontextus szétaprózódását?

Valószínűleg már kipróbált más eszközöket is, amelyek csak egy problémát oldanak meg, így továbbra is több alkalmazást kell használnia. A Converged AI Workspace úgy lett kialakítva, hogy mindenféle munkaterület-széttagoltságot megszüntessen.

Ahelyett, hogy különálló eszközök között váltogatna, mindent egy helyen kezelhet. A ClickUp összekapcsolt funkciói így hoznak létre egyetlen megbízható információforrást:

Készítsen és működjön együtt Docs Hub szolgáltatást a központi tudásbázis szervezéséhez, kereséséhez és létrehozásához, amely mindig elérhető. a ClickUp Docs segítségével a feladataival együtt élő dokumentumokon. Használja aszolgáltatást a központi tudásbázis szervezéséhez, kereséséhez és létrehozásához, amely mindig elérhető.

a kommunikációt a munkához köti , amiről szó van. A ClickUp Chat segítségével dedikált csatornákon vagy közvetlenül a feladat megjegyzésszálában folytathatod a beszélgetéseket. Ez, amiről szó van.

A ClickUp Dashboards segítségével a munkaterület adatait testreszabható táblázatokká és grafikonokká alakítva magas szintű, vizuális áttekintést kaphat csapata munkájáról. Valós időben követheti nyomon az előrehaladást, az időt és a teljesítményt, és a csapatoknak már nem kell aggódniuk az összehangolatlanság miatt.

Egyszerűsítse a gyakori munkafolyamatokat egyszerű „ha-akkor” szabályok beállításával, amelyek automatikusan frissítik az állapotokat, hozzárendelik a feladatokat vagy értesítik az érintetteket, ha egy kiváltó esemény bekövetkezik egyszerű „ha-akkor” szabályok beállításával, amelyek automatikusan frissítik az állapotokat, hozzárendelik a feladatokat vagy értesítik az érintetteket, ha egy kiváltó esemény bekövetkezik a ClickUp Automations segítségével.

Ezekkel a összekapcsolt munkafolyamatokkal a kontextus automatikusan követi a munkát. Csapatod már nem eszközöket kezel, hanem egy egységes, intelligens platformon végzi a munkáját.

🎥 Ez a videó részletesen bemutatja, hogyan segíthet egy olyan platform, mint a ClickUp, megelőzni a munka elszóródását.

A kontextus szétaprózódásának megelőzésére vonatkozó bevált gyakorlatok

Az egységes platform bevezetése a legnagyobb lépés, de jó szokásokat is ki kell alakítani, hogy a szétszóródás ne térjen vissza. A kontextus szétszóródásának megelőzése folyamatos gyakorlat, nem egyszeri megoldás. Íme a legfontosabb szokások, amelyeket csapatának be kell vezetnie. ✨

Alapértelmezésként az elsődleges munkaterületet használja: Mielőtt új eszközt vezetne be, tegye fel a kérdést: „Meg tudjuk ezt csinálni a ClickUp-ban?” Ellenálljon a kísértésnek, hogy minden speciális felhasználási esethez újabb alkalmazást adjon hozzá.

Linkeljen, ne másoljon: Ha hivatkozni kell egy dokumentumra vagy feladatra, linkeljen az eredeti forrásra. Ne másolja és illessze be az információt, mert így egy új, összefüggéstelen verzió jön létre, amely elavulhat.

Dokumentálja a döntéseket ott, ahol a munka folyik: rögzítse a döntés mögötti okokat magában a feladatban vagy dokumentumban. Így megőrizheti az indokokat a jövőbeni hivatkozáshoz.

Rendszeresen ellenőrizze az eszközöket: Negyedévente egyszer vizsgálja át az összes szoftvert, amelyet a csapata használ. Azonosítsa az esetleges átfedéseket és a konszolidálási lehetőségeket.

Használja az AI-t a kontextus fenntartásához: Összefoglalja a hosszú szálakat és automatikusan kapcsolja össze a kapcsolódó munkákat – hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a nehéz munkát.

Ezeket a gyakorlatokat sokkal könnyebb követni, ha a munkaterületet már a kezdetektől a konvergenciára tervezték.

💟 Bónusz: Ismerje meg a Brain MAX-ot – az új, mesterséges intelligenciával működő asztali társát, amelynek célja, hogy megkönnyítse a csapatmunkát. Gondoljon rá úgy, mint egy intelligens együttműködési eszközre, amely a csapat összes beszélgetését, dokumentumát és feladatát egy helyen egyesíti. A Brain MAX Talk to Text funkciójával egyszerűen csak ki kell mondania ötleteit vagy utasításait, és azok azonnal jegyzetekké vagy üzenetekké alakulnak át a csapata számára – gépelés nélkül. Fájlt kell keresnie, összefoglalnia egy megbeszélést vagy utólagos intézkedéseket kell hozzárendelni? A Brain MAX fejlett mesterséges intelligenciát használ, hogy az összes csatlakoztatott alkalmazásban keresést végezzen és összefoglalja az információkat, így mindenki naprakész marad és semmi sem marad ki. Még a rutinmunkákat is automatizálja, például a jelentések készítését vagy a projekt előrehaladásának nyomon követését, így a csapatodnak több ideje marad a legfontosabb feladatokra koncentrálni.

Szüntesse meg a kontextus szétaprózódását a ClickUp segítségével

A kontextus szétszóródása nem csupán apró bosszúság, hanem egy strukturális probléma, amely csendesen csökkenti a csapat termelékenységét és lassítja az egész szervezet működését. A szétszórt eszközökben való napi információkeresés feszültséget okoz, késlelteti a döntéseket és költséges átdolgozásokhoz vezet.

A megoldás az, hogy munkáját egyetlen platformra konszolidálja, univerzális keresővel bővíti, és a beágyazott mesterséges intelligenciát kihasználva automatikusan feltárja a kontextust. A munka szétszóródásának kiváltó okainak kezelésével megadhatja csapatának azt, amire a legnagyobb szükségük van: a lehetőséget, hogy a tényleges munkájukra koncentráljanak.

Azok a szervezetek, amelyek most megoldják a kontextus szétaprózódásának problémáját, versenyelőnyre tesznek szert az AI bevezetésének felgyorsulásával.

Ha készen állsz a kontextus szétaprózódásának végleges megszüntetésére, kezdj el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot.

Gyakran ismételt kérdések

Az eszközök elszaporodása azt jelenti, hogy túl sok, egymástól független szoftveralkalmazás van. A kontextus elszaporodása ennek közvetlen következménye: a csapat információi ezeken az eszközökön szétszóródnak, ami lehetetlenné teszi, hogy bármely feladat teljes képét megkapjuk.

Ez még károsabb a távoli és hibrid csapatok számára, mivel ők nagymértékben támaszkodnak az írásos dokumentációra és az aszinkron kommunikációra. A személyes beszélgetések hiányában a szétszórt információk nagyobb vakfoltokat és több félreértést okoznak.

Természetesen, ha egyszerűen csak egy újabb, független AI-eszközt ad hozzá a technológiai eszköztárához. A megoldás egy olyan AI, amely közvetlenül be van ágyazva az elsődleges munkaterületébe, és kapcsolódik a tényleges munkadatokhoz, nem pedig egy különálló alkalmazás, amely újabb információs szilót hoz létre.