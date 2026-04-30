Egyéni mezők feladattípusok szerint a ClickUp-ban: Hogyan hoztam létre egy ügyfélszolgáltatási központot, amely véget vet a kincskeresésnek

Több munkát szerezni izgalmasnak kellene lennie. De ha valaha is sikerült megszereznie egy álomügyfelet, hozzáadott még néhány projektet, és azonnal érezte, hogy összeszorul a gyomra, akkor már tudja, mi fog történni ezután.

Az ügyfelek számára történő szállítás gyorsan kaotikussá válhat.

A csapat tehetséges. A szolgáltatás kiváló. A bevételek növekednek. De a kulisszák mögött a munka nehezebbnek tűnik, mint kellene. A projekt részletei szöveges üzenetváltásokban találhatók. A dokumentumok el vannak temetve a meghajtókon és a beérkező levelek között. Valaki mindig a Slackben keresi a frissítéseket. Senki sem érzi teljesen magabiztosnak, hogy az általa látott eszköz a valóságot tükrözi.

Folyamatosan hallom ugyanazt a frusztrációt a cégalapítóktól és az operatív vezetők részéről:

A projektismeretek az emberek fejében vannak

A kommunikáció technikailag létezik, de senki sem tudja, hol

A munkaterület rendszer helyett szemétdombgá válik

A csapatok már nem bíznak abban, amit látnak, mert az információk hiányosak vagy elavultak

A vezetők túl sok időt töltenek olyan frissítések keresésével, amelyeknek könnyen megtalálhatónak kellene lenniük

Szinte minden beszélgetés ugyanúgy kezdődik:

„Meg kell javítanod a ClickUp-unkat.”

De van valami, amit éveknyi bevezetési munkám során megtanultam: a ClickUp szinte soha nem a probléma. A probléma általában az, hogy nincsenek egyértelmű szabályok a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan, így mindenki a saját feje után megy.

Ez az a változás, amelynek megoldására ez a munkafolyamat készült.

Ebben a cikkben bemutatom, hogyan használom a ClickUp egyéni mezőit feladat típusok szerint, hogy elkülönítsem a projekt szintű kontextust a feladat szintű teendőktől, áttekinthetővé tegyem az ügyfeleknek szánt szállításokat, és olyan irányítópanelt hozzak létre, amelyben valóban bízom.

Amikor a növekedés miatt az ügyfelek számára történő teljesítés nehezebbnek tűnik

A növekedés feltárja a gyenge szállítási rendszereket.

Egy alapító nemrég elmondott nekem valamit, ami azóta is a fejemben jár:

„El kell jutnom azzal az ügynökséggel egy olyan pontra, ahol felelősségteljesen bővíthetjük az ügyfélkörünket 30-ról 40-re vagy 50-re anélkül, hogy minden összeomlana.”

Ez a valódi cél.

Nem egy szebb munkaterület. Nem több állapot. Nem több irányítópult csak az irányítópultok kedvéért.

A cél a felelősségteljes növekedés.

De sok szolgáltató vállalkozás ugyanazzal a problémával szembesül:

Az ügyféladatok a régi üzenetekben találhatók

A Scope egy olyan ajánlatban szerepel, amelyet senki sem talál meg

A projektdokumentumok a Google Drive-on, a Dropboxon vagy valakinek a beérkező levelei között találhatók

Az ügyletek részletei a HubSpotban találhatók

A szállítási feladatok a ClickUp-ban találhatók

A frissítések a Slackben történnek

A fontos döntések valakinek az emlékezetében élnek

Ez egy kincskereső játékot eredményez.

Ha valaki azt kérdezi: „Hol van a szerződés?”, „Ez beletartozik a feladatkörbe?” vagy „Mit kell elvégeznem ezen a héten?”, a válaszhoz nem kellene öt eszköz, három Slack-szál és egy apró egzisztenciális válság.

A megoldás egy világos struktúrával kezdődik.

Rólam: Műveleti architekt és termelékenységi szakértő

Jacqui Myslinski vagyok, egy operációs architekt, aki segít a B2B szolgáltató vállalkozások alapítóinak rájönni, miért tűnik az ügyfelek számára történő teljesítés nehezebbnek, mint amilyennek lennie kellene.

Négy évet töltöttem a ClickUp bevezetésével, mire eljött az a nagy „aha” pillanat: minden olyan vállalat esetében, amely azt állítja, hogy a ClickUp-ot kell kijavítani, általában először mélyebb működési problémákat kell feltárni.

Ez a felismerés teljesen megváltoztatta a munkamódszeremet.

Jelenleg olyan, már megalapozott szolgáltató vállalkozásoknak segítek, hogy feltárják, mi nem működik az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások terén, meghatározzák a munkafolyamatokra vonatkozó szabályokat, és olyan rendszereket tervezzenek, amelyek támogatják a növekedést anélkül, hogy összeomlanának.

Én is egy gyógyuló perfekcionista, folyamatfüggő és termelékenységi mániás vagyok. Szóval igen, imádom a jó irányítópultokat. De csak akkor, ha az alattuk lévő adatok valóban hasznosak.

Miért szokott a „Javítsuk ki a ClickUp-ot” téves diagnózis lenni?

Amikor az ügyfeleknek történő szállítás kezd zavarosnak tűnni, a csapatok gyakran a szerszámot okolják.

Megértem. Ha a feladatok elavultak, a műszerfalak nem tűnnek helyesnek, és senki sem bízik a munkaterületben, könnyű azt mondani, hogy az eszköz nem működik.

De a legtöbb esetben az eszköz rámutat a valódi problémára: a munkafolyamatok nem lettek elég egyértelműen meghatározva.

Ha nincsenek szabályok a szolgáltatások nyújtására vonatkozóan, mindenki másképp tölti ki a hiányzó részeket. Ez azt jelenti, hogy:

Egy személy tárolja a kontextust a feladat megjegyzéseiben

Egy másik a Slackben tárolja

Valaki más felteszi a Google Drive-ba

Egy vezető táblázatkezelőben követi nyomon a részleteket

Az alapító még mindig a fejében hordozza az eredeti verziót

Ebben a tekintetben nem a ClickUp a probléma. A ClickUp csupán azt mutatja meg, hol hiányoznak a működési szabályok.

Ezért nem azzal kezdem, hogy újabb funkciókat adok hozzá. Először elkülönítem, hogy mi tartozik a projekt szintjéhez, és mi a feladat szintjéhez.

Még nem ismeri a ClickUp feladat típus szerinti egyéni mezőit?

A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik strukturált információk hozzáadását a feladatokhoz, listákhoz, mappákhoz és terekhez. Nyomon követhet olyan részleteket, mint a szolgáltatás típusa, az ügyfél elérhetősége, a projekt fázisa, a technológiai háttér, a becsült óraszám, a szerződés linkje vagy a munkakategória.

A ClickUp feladat típusai lehetővé teszik, hogy különböző típusú munkákat határozzon meg a munkaterületén belül. Ez azért fontos, mert nem minden feladatnak ugyanazokra az információkra van szüksége.

Egy ügyfélprojektnek átfogó kontextusra van szüksége. Egy ügyfélfeladatnak pedig a végrehajtás részleteire.

Ha az egyéni mezőket a feladat típusokkal kombinálja, a megfelelő információkat a munka megfelelő szintjén jelenítheti meg. Ezzel a munkaterülete rendezettebb marad, és a csapat tagjai könnyebben tudják, mi hova tartozik.

Az ügyfeleknek történő szállítási munkafolyamatomhoz két fő feladat típust használok:

Ügyfélprojekt: Az a feladat, amely a kontextust, a linkeket, a hatókört, a szerepköröket és az ügyféladatokat tárolja

Ügyfélfeladat: A végrehajtási szintű feladat, amely nyomon követi az elvégzendő munkát

Ez a szétválasztás teszi működőképessé az egész rendszert.

A rossz példa: amikor minden feladat minden mezőt tartalmaz

Mielőtt bemutatnám a munkafolyamatomat, beszéljünk arról, mi szokott rosszul sülni el.

Képzeljen el egy munkaterületet, ahol a fő feladat egy teljes projekt. Hasznos mezőkkel rendelkezik, mint például a költségvetés, a költség, a delta, a határidő, a fázis és a tulajdonos. Eddig minden rendben.

De amikor megnyit egy olyan alfeladatot, mint például a „Biztonsági menedzsment terv áttekintése”, ugyanazok a mezők továbbra is ott vannak.

Most a munkát végző személynek meg kell állnia és elgondolkodnia:

Ki kell töltenem ezeket a költségvetési mezőket?

Ezek a mezők pontosak ehhez az alfeladathoz?

Figyelmen kívül kellene hagynom őket?

Valaki más már frissítette őket?

Miért nézem a projekt szintű adatokat egy feladat szintű műveletnél?

Így válnak a munkaterületek zsúfolttá.

Az emberek nem bíznak a rendszerben, mert a rendszer olyan információkat kér tőlük, amelyeknek ott nincs helyük.

Ezért szeretem a feladat típus szerinti egyéni mezőket. A cél egyszerű: megmutatni az embereknek, amire szükségük van, amikor szükségük van rá, és ahol szükségük van rá.

A hatékonyság az egyszerűségben rejlik.

Rossz példa: Irreleváns egyéni mezők jelennek meg egy olyan feladaton, ahová nem tartoznak, így nem világos, mit kell a csapatnak frissítenie

Az én megoldásom: az ügyfélprojektek és az ügyfélfeladatok szétválasztása

A munkafolyamatomban a legnagyobb változást az jelentette, hogy elválasztottam a projekt kontextusát a feladat szintű tevékenységektől.

A projektnek és a feladatnak különböző szerepe van.

Egy projektnek a nagy képet érintő kérdésekre kell választ adnia. Egy feladatnak pedig azt kell megmondania, hogy mi a következő lépés.

Ez nyilvánvalónak tűnik, de a legtöbb rendezetlen munkaterületen ezt figyelmen kívül hagyják.

A szállítási munkafolyamatom két feladat típust használ:

Ügyfélprojekt az együttműködés szintjének kontextusához

Ügyfélfeladat a végrehajtási szintű munkákhoz

Ez az egy különbség mindenki számára megváltoztatja az élményt.

A projekt tartalmazza a kontextust. A feladat tartalmazza a teendőt.

Mi tartozik egy ügyfélprojekthez?

Egy ügyfélprojektnek egy pillantásra megválaszolnia kell a számomra fontos kérdéseket.

A tényleges ügyfélszolgáltatási munkafolyamatomban a projekt szintű feladat olyan mezőket tartalmaz, mint:

Szolgáltatás típusa

Projekt órái

Projektfázis

Fő ügyfélkapcsolattartó

Ügyfél munkaterület azonosítója

Ügyfelek technológiai háttérszerkezete

Google Drive mappa

HubSpot-ügylet

Útiterv, ajánlat vagy szerződés URL-je

Projektvezető

Ügyfélkapcsolati menedzser

Műszaki vezető

Folyamatábrázolás felelőse

Változáskezelési felelős

Ez az az információ, amire projektmenedzserként szükségem van.

Például amikor egy vállalatnak segítek a ClickUp bevezetésében, ritkán fordul elő, hogy a ClickUp lenne az egyetlen eszköz, amit használnak. Tudnom kell, hogy használnak-e Google Workspace-t, Microsoft-termékeket, Dropboxot, Salesforce-t, HubSpotot, Teams-t vagy Outlookot.

Régebben elfelejtettem, és újra megkérdeztem. Ez nevetségesnek tűnt. Így most a technológiai eszközöket a projekt szintjén tartom nyilván.

Ugyanez vonatkozik a hatókörre is.

Ha egy ügyfél valami extrát kér, és nem emlékszem, hogy az benne van-e a csomagban, nem kezdem el átkutatni az e-maileket. Megnyitom a projektet, rákattintok a roadmapra vagy a szerződés URL-jére, és másodpercek alatt megkapom a választ.

Ez az egy mező megkímél egy teljes kincskereséstől.

Projekt szintű beállítás, amely tartalmazza a technológiai háttérrendszert, a Google Drive mappát, a HubSpot üzletet, az ütemterv/szerződés URL-jét és a szerepkör mezőt

Mi tartozik egy ügyfélfeladatba?

A feladatoknak a végrehajtásra kell összpontosítaniuk.

Egy ügyfélfeladatnak a következőket kell közölnie velem:

Mi kell történnie

Ki a felelős érte

Ha esedékes

Akár készen áll a munkára

Melyik munkakategóriába tartozik

Mennyi idő maradt még?

Mely ügyfeleket vagy projekteket támogatja

Itt jönnek jól a ClickUp feladatok, egyéni mezők és feladat típusok együttes használata.

Ahelyett, hogy minden elemet minden lehetséges mezővel túlterhelnék, a mezőket a végzett munka típusához igazítom.

Ez áttekinthetőbb felületet biztosít a csapat számára. Emellett a munkaterület karbantartása is sokkal könnyebbé válik, ahogy az ügyfelek száma növekszik.

Hogyan vált a ClickUp az ügyfélszolgáltatási munkám indexévé

Ennek a beállításnak az igazi értéke, hogy a ClickUp a többi munka indexévé válik.

A működési káosz nagy része egy egyszerű problémából fakad: az információk megvannak, de túl sok eszköz között vannak szétszórva.

Lehet, hogy a szerződés egy ajánlatkészítő eszközben található. Lehet, hogy a kiegészítő dokumentumok a Google Drive-on vannak. Lehet, hogy az üzlet részletei a HubSpotban vannak. Lehet, hogy a kontextus egy olyan üzenetszálban van eltemetve, amelyet senki sem akar újra átnézni.

Ahelyett, hogy úgy tennék, mintha ezek az eszközök nem is léteznének, összekapcsolom őket a ClickUp-ban lévő projekttel.

Így a ClickUp lesz az a hely, ahol elkezdem a munkát.

Íme, milyen lehetőségeket nyit meg ez:

Közvetlenül a projektből átugorhatok a megosztott dokumentummappába

Megnyithatom a hiteles szerződést anélkül, hogy bárkit is megkérnék, hogy küldje el újra

Gyorsan megerősíthetem az üzlet hátterét, ha kérdések merülnek fel a hatókörrel kapcsolatban

Nem kell többé azzal zavarnom a csapattársaimat, hogy „Hol is van ez?”

A projekt kontextusát láthatóvá tehetem anélkül, hogy mindent manuálisan másolnék

A ClickUp a központ. Ez az index mindennek, ami a munkával kapcsolatban történik.

Ez a különbség az eszközök és az operációs rendszer között. Ha a linkeket, mezőket és szabványokat szándékosan építik fel, a ClickUp nem versenyez a többi eszközzel. Hanem rendszerezi azokat.

Az ügyfélszolgáltatási központ akkor működik a legjobban, ha az emberek rutinszerű kérdésekre anélkül tudnak válaszolni, hogy másoktól kellene megkérdezniük.

Számomra ez azt jelenti, hogy a szerepköröknek, címkéknek és linkeknek ott kell láthatónak lenniük, ahol a munka folyik.

Projekt szinten azonnal látni szeretném a szállítási csapatot:

Projektvezető

Ügyfélkapcsolati menedzser

Műszaki vezető

Üzleti folyamatok feltérképezésének felelőse

Változáskezelési felelős

Ez segít megérteni, ki dolgozik a projekten anélkül, hogy öt alfeladatot kellene megnyitnom.

Később az automatizálásokat és az ügynököket is támogatja. Ha a projekt szintű szerepkörök egyértelműek, az alfeladatok a munkatípus alapján könnyebben kioszthatók.

A címkék segítenek a saját végrehajtási munkám szervezésében.

Személyes munkafolyamatomban szerepel egy címke, amelyet akkor adok hozzá, amikor egy feladat valóban készen áll a feldolgozásra. Ez a címke a munka típusát is kategorizálja.

Például:

Konfigurációs felépítmények

Ügyfelek nyomon követése

Találkozó előkészítése

Folyamatábrázolás

Megválaszolandó kérdések

Ha négy konfigurációs felépítést kell elvégeznem, csoportosíthatom őket. Ha megbeszélésekre kell felkészülnöm vagy ügyfelek kérdéseire kell válaszolnom, azt a munkát is kötegekbe rendezhetem.

Ez csökkenti a kontextusváltást, és segít megőrizni a koncentrált munkavégzésre szánt időt, ahelyett, hogy egész nap összefüggéstelen feladatok között ugrálnék.

Jacqui a ClickUp-ban cselekvési címkék szerint csoportosítja az ügyfélfeladatokat, így a hasonló munkák, mint például a konfigurációs feladatok, a nyomon követések és a megbeszélések előkészítése, egy csomagba rendezhetők.

Profi tipp: Mielőtt automatizálná a feladatok kiosztását, először tisztázza a szerepköröket. Ha a rendszer nem tudja, ki felel a munka melyik részéért, az automatizálás csak gyorsabban terjeszti a zavart.

Hogyan jelzi az irányítópultom, mire kell figyelni a héten

Egy jó irányítópultnak nem csak látványosnak kell lennie. Segítenie kell abban, hogy eldöntse, mivel foglalkozzon legközelebb.

Ha a struktúra rendezett, a ClickUp irányítópultok sokkal hasznosabbá válnak, mert az azok mögött álló adatok konzisztensek.

Ez az a pont, ahol ez a munkafolyamat igazán megéri számomra.

Az a kérdés, amelyre mindig választ keresek, egyszerű:

Mit kell valójában elvégeznem ezen a héten?

Erre a kérdésre a feladat típus szűrők, címkék és időalapú nézetek segítségével válaszolok, amelyekkel az aktív munkákat úgy rendezem, ahogyan a valós munkavégzésem is zajlik.

Azok a műszerfal-nézetek, amelyekre leginkább támaszkodom

A leggyakrabban használt nézetek a következők:

Ügyfelek szerint csoportosított nézet, hogy a munkát kontextusban láthassam

A műveleti címkék szerint csoportosított nézet, így a hasonló feladatokat egy csomagban kezelhetem

Nyissa meg a feladatkövetést úgy, hogy csak az ügyfélfeladatok jelenjenek meg

A késedelmes munkák, hogy felismerhessem a kockázatokat, mielőtt azok vészhelyzetet okoznának

A következő két hétben várható munkák, hogy előre tudjak tervezni

A jelenlegi héten elvégzett munkák, hogy lássam az előrehaladást

A műszerfalon feltett kérdések, amelyekre ez a beállítás segít választ adni

A műszerfalom segít megválaszolni a következő kérdéseket:

Mi van jelenleg nyitva?

Mennyi munkaidőt kell még lefoglalnom ezen a héten?

Mi esedékes a következő ügyfélmegbeszélésem előtt?

Mi esedékes a következő két hétben?

Mi készült el a közelmúltban?

Melyik ügyfélre kell először figyelni?

Ez utóbbi rész fontosabb, mint az emberek gondolnák.

Egy hasznos irányítópult nem csak a késedelmes feladatokat jeleníti meg. A befejezett munkákat is megmutatja, ami mindenkinek világosabb képet ad a folyamatok előrehaladásáról.

Hogyan használom a képletmezőket a hét tervezéséhez

Az egyik kedvenc irányítópult-kártyám egy képletet használ az ügyfélfeladat feladattípusával.

Ez megmutatja, mennyi elvégzendő munka maradt, ügyfelek szerint csoportosítva.

Ez azért fontos, mert a hetemet a tényleges idő alapján tervezem, nem pedig a hangulatom alapján.

Ha látom, hogy egy ügyfélnek több nyitott feladata van, és még másfél óra munka van hátra, akkor ezt az időt lefoglalhatom a következő megbeszélésem előtt. Ha valami késésben van, tudom, mire kell először koncentrálnom.

Így a műszerfal nem csupán jelentéskészítő eszközzé válik, hanem tervezési eszközzé is.

Egy irányítópult nem lehet puszta grafikonok tárháza. Segítenie kell a cselekvésben.

Jacqui ClickUp-dashboardja egy helyen mutatja a nyitott feladatokat, a hátralévő időt, a késedelmes munkákat és a feladatok felelőseit, megkönnyítve ezzel a heti tervezést.

Profi tipp: Készítsen irányítópult-kártyákat azoknak a kérdéseknek a köré, amelyeket ténylegesen minden héten feltesz magának. Ha egy kártya nem segít eldönteni, hogy mit tegyen legközelebb, akkor valószínűleg máshova tartozik.

Miért működik ez az egyszerű beállítás jobban, mint egy bonyolult?

A munkafolyamat hatékonysága az egyszerűségből fakad, nem pedig a felesleges extrákból.

Imádom a részletes rendszereket. Teljesen képes vagyok túlbonyolítani a dolgokat. De miközben ezt a munkafolyamatot készítettem elő, folyton az járt a fejemben: „Túl egyszerű ez?”

Aztán rájöttem, hogy az egyszerűség a lényeg.

Nagy a kísértés, hogy egyre több mezőt, állapotot, kivételt és speciális szabályt építsünk be. De minél bonyolultabbá válik a rendszer, annál nehezebb a csapat számára következetesen betartani azt.

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a figyelem a lényegre összpontosuljon:

A projektmezők a projektekben találhatók

A feladatmezők a feladatokon találhatók

A linkek a támogató rendszerekre mutatnak

A szerepkörök és a tulajdonjogok egy pillanat alatt láthatók

A műszerfalak tiszta, célzott adatokról adnak jelentést

A címkék segítenek a feladatok művelettípus szerinti csoportosításában

A képletmezők támogatják a heti tervezést

Ha a csapata tudja, mi hova tartozik, akkor nem kell többé találgatniuk.

És amikor már nem kell találgatniuk, a munka gyorsabban halad, sokkal kevesebb akadályba ütközve.

Fő tanulság: A rendszer azért működik, mert elég egyszerű ahhoz, hogy megbízhassunk benne. Egy bonyolult munkaterület lenyűgözőnek tűnhet, de a világos munkaterületet használják is.

Hogyan hozhat létre saját ügyfélszolgáltatási központot a ClickUp-ban

Ha a csapata már kinőtte a „csak írj, ha szükséged van valamire” fázist, ezt a változást ajánlom elsőként végrehajtani:

Határozza meg, mi tartozik a projekt szintjéhez. Határozza meg, mi tartozik a feladat szintjéhez. Ezután használja a ClickUp-ot az egész munkafolyamatot összekötő központként.

Kezdje itt:

Válasszon ki egy ügyfélszolgáltatási munkafolyamatotVálassza ki azt a munkafolyamatot, amely a legtöbb zavart, kérdést vagy állapotkövetést okozza. Készítsen külön feladat típusokat a projekt kontextusához és a végrehajtási munkáhozHasználjon egy feladat típust az ügyfélprojektekhez, és egy másikat az ügyfélfeladatokhoz. Határozza meg a projekt szintű mezőketAdja hozzá egy pillanat alatt a szükséges kontextust, például a szolgáltatást, a fázist, a fő ügyfélkapcsolattartót, a technológiai stacket, a munkaterület azonosítóját, a szerződés linkjét, a megosztott mappát és a szerepkör tulajdonosát. Határozza meg a feladat szintű mezőketTartsa a végrehajtási feladatokat a tennivalókra, a felelős személyre, a határidőre és a hátralévő munkamennyiségre összpontosítva. Adjon hozzá közvetlen linkeket a hiteles forrásokhozCsatlakoztassa a Google Drive mappákat, a HubSpot ügyleteket, szerződéseket, ajánlatokat és ütemterveket a projekt feladatából. Használjon címkéket a feladatok művelettípus szerinti csoportosításáhozCsoportosítsa össze a hasonló feladatokat, hogy megőrizhesse a koncentrációját. Készítsen egy olyan irányítópult-kártyát, amely választ ad egy valós heti tervezési kérdésreKezdje egy egyszerű kérdéssel, például: „Mivel kell foglalkoznom ezen a héten?” Csak akkor finomítsd a beállításokat, miután a csapat elkezdte használni Ne hozz létre minden olyan mezőt, amire egyszer szükséged lehet. Csak azokat hozd létre, amelyeket a jelenlegi munkafolyamatod ténylegesen használ.

Nincs szüksége bonyolultabb beállításokra. Szüksége van egy áttekinthetőbbre.

És ha a kincskeresés véget ér, a méretezés is sokkal könnyebbé válik.

Készen áll arra, hogy véget vessen az ügyfélszolgáltatások kincskeresésének?

Egy áttekinthető ügyfélszolgáltatási rendszer többet nyújt, mint egy rendezett munkaterületet. Olyan rendszert biztosít a csapatának, amelyben megbízhatnak.

Ahelyett, hogy frissítéseket követne, linkeket keresne és a feladat hatókörét találgatná, megnyithatja a ClickUp-ot, és azonnal láthatja, mire van szüksége, hol és mikor.

Ezt teszik lehetővé a feladat típus szerinti egyéni mezők.

Ezek segítenek abban, hogy a megfelelő információkat a megfelelő munkaszintre helyezze, így projektjei megőrzik a kontextust, és feladatai továbbra is a végrehajtásra összpontosítanak.

Ha egy dolgot megtanulsz ebből a munkafolyamatból, az legyen ez:

Nem az eszközei a probléma. Először a munkamódszerét kell megváltoztatnia.

Miután meghatároztad a szabályokat, a ClickUp sokkal könnyebben használható, megbízhatóbbá válik és könnyebben skálázható.

Ha pedig készen áll egy olyan ügyfélszolgáltatási rendszer létrehozására, amelyben csapata valóban megbízhat, kezdje a ClickUp-pal!