25 Google Workspace termelékenységi tipp a termelékenység javításához

A Google Workspace sokak számára elengedhetetlen eszközkészlet!

De mennyire vagy jó a használatában?

Legtöbben nem használjuk ki teljes mértékben a Google Workspace előnyeit. Az alapoknál maradunk, de kihagyunk néhány igazán hasznos Workspace termelékenységi trükköt. Ez azonban ma megváltozik ezekkel a 25 Google Workspace tippel.

Legyenek produktívak, rendben?

Mi az a Google Workspace?

A Google Workspace egy felhőalapú termelékenységi és együttműködési eszközök gyűjteménye. 2020-ban, a Google általi átnevezés előtt G Suite (Google Suite) néven volt ismert.

Miből áll a Google Workspace?

A Google Workspace több termelékenységet növelő alkalmazást is magában foglal. Ezek a következők:

Gmail az e-mailekhez

Google Drive felhőalapú fájltároláshoz

Google Docs szövegszerkesztéshez

Google Táblázatok táblázatokhoz

Google Slides prezentációkhoz

Google Naptár találkozók, feladatok és események számára

Google Meet videokonferenciákhoz

Google Chat üzenetküldéshez

Google Forms felmérésekhez és adatgyűjtéshez

A Google Workspace használata

A Google Workspace használatához:

Regisztráljon egy fiókot (lehet, hogy a szervezete is biztosít ilyet) A Google Workspace alkalmazások eléréséhez kattintson a jobb felső sarokban található rács ikonra.

via Google

Használja az alkalmazásokat önállóan vagy együtt. Például elkészíthet egy dokumentumot a Google Docs-ban, megoszthatja azt a Gmailen keresztül, és beütemezhet egy Google Meet-találkozót, hogy élőben megvitassák.

Miután belépett a rendszerbe, a következő lépés az, hogy a Google Workspace teljes potenciálját kiaknázza.

Itt jönnek jól a G Suite tippek. Minden Google-alkalmazáshoz vannak trükkök, például a Google Docs és a Google Forms trükkök – mi mindent elárulunk róluk.

A Google Workspace kiválóan alkalmas egyéni felhasználók számára. Ugyanakkor bizonyos korlátai vannak, különösen a szervezetek számára. Nézzünk meg néhányat:

1. Erőforrás-kezelés és licencelés

A szervezetek gyakran küzdenek a nem optimális licenceléssel, az erőforrások pazarlásával és a pénzügyi hatékonyság hiányával.

2. Biztonság és megfelelőség

Az adatvédelmi előírások betartása kihívást jelent, mivel a szervezeteknek biztosítaniuk kell a GDPR-hez hasonló törvények betartását, miközben hatékonyan kezelik a felhasználói adatokat.

3. Felhasználói képzés és támogatás

A felhasználók megfelelő útmutatás nélkül nehezen tudják kihasználni a platform teljes képességeit.

4. Frissítésekkel lépést tartani

A Google Workspace folyamatosan fejlődik, és a szervezetek nehezen tudnak lépést tartani az új funkciókkal és változásokkal.

5. Adatkezelési kihívások

Az adatok gyűjtése és kezelése a Google Workspace-ben bonyolult lehet, különösen akkor, ha különböző verziójú, felhasználók által létrehozott dokumentumokkal kell dolgozni.

Túl soknak tűnik? Ne aggódjon! Felhasználóként csak ezekre a 25 Google Workspace tippre van szüksége. Olvasson tovább!

Hogyan lehet kiaknázni a G-Suite teljes potenciálját?

Ahhoz, hogy valóban kihasználhassa a Google Workspace előnyeit, fontos, hogy az alapvető funkciókon túl is felfedezze a lehetőségeket. Ezzel javíthatja a csapat kommunikációját és együttműködését, az időgazdálkodást és a munkafolyamatokat.

25 Google Workspace tipp az Ön számára

Íme 25 tipp, amelyek segítenek jobban kihasználni a Google Workspace-t. Ezeket négy kategóriába soroltuk, hogy könnyebben összpontosíthasson a fejlesztendő területekre:

1. kategória: Kommunikáció és együttműködés

Világos kommunikáció nélkül az együttműködés lehetetlen. Szerencsére a Google Workspace segítséget nyújthat ebben.

1. Gyorsabban ütemezheti meg a találkozókat a „Find a time” funkcióval

A csapatértekezletek megszervezése nem járhat több e-mail oda-vissza küldözgetésével. A Google Naptár egyszerűbb megoldást kínál a Find a time (Időpont keresése) funkcióval.

via Google

Hozzon létre egy új Eseményt, Keressen időpontot és Adjon hozzá vendégeket. Mindenki ütemtervét egymás mellett láthatja, így könnyen megnézheti, mikor vannak szabadok.

2. Gyorsan gyűjtsön információkat a Google Forms segítségével

A több forrásból érkező válaszok kezelése zavaros lehet.

A Google Forms egyszerűsíti ezt a folyamatot. Készítsen egy kérdésekkel ellátott űrlapot, és küldje el az űrlap linkjét a résztvevőknek. Az összes válasz automatikusan összegyűjtésre kerül egy Google Táblázatban, így könnyen megtekinthetőek és elemezhetőek az adatok.

via Google

A kezdéshez lépjen a forms. google. com oldalra, és kattintson a pluszjelre (+) egy új űrlap létrehozásához. Ezután adja hozzá a kérdéseket, testreszabhatja az űrlap megjelenését, és logikát adhat hozzá, hogy a korábbi válaszok alapján különböző kérdéseket jelenítsen meg.

3. Tegye produktívvá az értekezleteket a kis csoportok számára kialakított szobákkal

A nagy létszámú videokonferenciák néha személytelennek tűnhetnek. Mindenki számára kihívást jelenthet, hogy részt vegyen és érdemben hozzájáruljon a munkához.

A Google Meet breakout szobáival feloszthatja a nagy létszámú értekezleteket kisebb csoportokra , ösztönözve ezzel a aktívabb részvételt.

via Google

A megbeszélés során kattintson a Tevékenységek > Kis csoportok elemre. Kiválaszthatja, hogy hány szobát szeretne létrehozni, és hozzárendelheti a résztvevőket az egyes szobákhoz. A kis csoportos ülés végén mindenki visszatérhet a fő megbeszélésre, hogy megossza gondolatait.

4. Javítsa a csapat együttműködését a Google Chat Spaces funkciójával

A csapatprojektek kezeléséhez a Gmailre van szükség az üzenetekhez, a Drive-ra pedig a fájlokhoz. Ezért a projekthez kapcsolódó információk nyomon követése nehézkes lehet.

A Google Chat központi helyet biztosít az együttműködéshez a Spaces-ben, ahol csapattagokat adhat hozzá, feladatokat oszthat ki és beszélgetéseket folytathat.

via Google

Ha teret szeretne létrehozni a Google Chatben, kattintson a Tér létrehozása vagy keresése gombra, nevezze el a teret, és adjon hozzá tagokat.

5. Ösztönözze az inkluzív értekezleteket a Google Meet élő feliratozásával

A megbeszéléseken a nyelvi korlátok, az audio minőségi problémák vagy a hallási nehézségek néha kihívásokat jelenthetnek a csapat tagjai számára a követés során.

A Google Meet élő feliratozási funkciója segíthet ezeknek a kihívásoknak a leküzdésében.

via Google

A megbeszélés során kattintson a Feliratok bekapcsolása (CC) gombra a képernyő alján. Ezzel valós időben megjelenik a beszélgetés átirata.

6. Javítsa a hívások minőségét a Google Meet zajszűrésével

A háttérzaj mindig jelentős zavaró tényező a videohívások során.

A Google Meet zajszűrési funkciója szűrni tudja a zajokat. A megbeszélés során kattintson a három pontra (⋮), majd a Beállítások > Hang menüpontra, és kapcsolja be a Zajszűrés funkciót.

via Google

2. kategória: Időgazdálkodás és termelékenység

Ez a szakasz stratégiákat kínál a jobb időgazdálkodáshoz és a napi termelékenység növeléséhez a Google Workspace segítségével.

7. Dolgozzon offline a Google Drive segítségével

Az internet nem mindig megbízható. Ráadásul előfordulhat, hogy nincs WiFi-jel. Ilyen helyzetekben a fájlokhoz való hozzáférés hiánya stresszt okozhat.

A Google Drive offline módja segíthet ebben.

via Google

Ha csatlakozik az internethez, lépjen a Drive beállításokhoz, és kapcsolja be az Offline opciót. Ezután válassza ki, hogy mire szeretne offline hozzáférni.

Az offline hozzáférés engedélyezésével internet nélkül is megtekintheti és szerkesztheti a fájlokat. A változtatások automatikusan frissülnek, amikor újra online állapotba kerül.

8. Jegyezzen fel minden ötletet a Google Keep segítségével

A jó ötletek ritkán jönnek.

A Google Keep a megoldás. Ez egy digitális jegyzetelő alkalmazás számítógéphez vagy telefonhoz, amely segít gyorsan jegyzeteket készíteni.

via Google

Új jegyzetet létrehozni olyan egyszerű, mint megnyomni a „+” gombot. Akár színekkel vagy címkékkel is kiegészítheti ötleteit.

9. Dokumentumok gyors megnyitása sablonokkal

A Google Workspace számos sablont kínál a kezdéshez.

via Google

A sablon használatához nyissa meg a Google Dokumentumokat, Táblázatokat vagy Prezentációkat, majd kattintson a lap tetején található Sablongaléria gombra.

Böngésszen a sablonok között: projektjavaslatok, költségvetések és prezentációk.

10. Írjon gyorsabban e-maileket a Smart Compose segítségével

A Gmail Smart Compose funkciója idővel megtanulja az írásstílusát, így segítve az e-mailek gyors megírását és biztosítva a hangnem következetességét.

Írás közben a program kifejezéseket javasol a mondatok kiegészítéséhez. Ha a javaslat megfelel annak, amit mondani akart, akkor a Tab billentyű lenyomásával elfogadhatja.

via Google

A Smart Compose használatához engedélyezze azt a Gmail beállításaiban az Általános fülön. Ezután, amikor e-maileket ír, figyelje a kurzor előtt megjelenő szürke szöveget; ezek a Smart Compose javaslatai.

11. A Naptár „Nincs az irodában” funkciójával zökkenőmentesen kezelheti a szabadságokat

A munkából való távollét előkészítése általában azt jelenti, hogy be kell állítani az e-mailek automatikus válaszát, el kell utasítani a megbeszéléseket és értesíteni kell a kollégákat. A Google Naptár Out of Office funkciója leegyszerűsíti ezt a folyamatot.

via Google

A Naptárban válaszd az „Irodán kívül” lehetőséget, és állítsd be a dátumokat. Beállíthatod az automatikus válaszadást és az automatikus elutasítást is e-mailek és értekezletek esetén.

Ezenkívül a naptárban megjelenik az irodán kívüli státusza, így a kollégák könnyebben tervezhetnek az Ön távollétében.

12. Optimalizálja a kommunikáció időzítését a Gmail Üzenetküldés ütemezése funkciójával

Az e-mailek észrevételét és elolvasását nehéz lehet elérni, különösen akkor, ha különböző időzónákban dolgozó kollégákkal van dolgunk. Fontos, hogy az e-mailt a megfelelő időben küldjük el, hogy a címzettek azonnal lássák és elolvassák, amint rendelkezésre állnak.

via Google

A Gmail Küldés ütemezése funkciójával időzítheti e-mailjeit. Az e-mail megírása után kattintson a Küldés gomb melletti nyílra, és válassza a Küldés ütemezése lehetőséget. Ezután válasszon egy javasolt időpontot, vagy állítsa be a sajátját.

13. Legyen előrébb a . új gyorsbillentyűkkel

Egy új dokumentum, táblázat vagy prezentáció elindítása a Google Drive-on több kattintást igényel. A new gyorsbillentyűvel ezt megkerülheti: csak nyisson meg egy új lapot, és írja be a doc. new, sheet. new vagy slide. new parancsot – ennyire egyszerű.

via Google

Vannak gyorsbillentyűk űrlapok (form. new), webhelyek (site. new) és akár új Google Meet (meet. new) indításához is.

3. kategória: Dokumentum- és fájlkezelés

Ezek a tippek és trükkök arra összpontosítanak, hogy segítsenek a dokumentumok és fájlok szervezésében, megkeresésében és kezelésében a Google Workspace-en belül.

14. Biztosítsa az adatok pontosságát az Adatellenőrzés funkcióval

Az adatbevitelnél a pontosság a legfontosabb. Egy apró hiba vagy elírás is eltorzíthatja a számításokat és az adatelemzést.

A Google Táblázatok adatellenőrzési funkcióval rendelkezik az ilyen problémák kezelésére. Beállíthat szabályokat az egyes cellákba bevitt adatok típusára vonatkozóan.

via Google

Válassza ki azokat a cellákat, amelyekre alkalmazni szeretné a szabályt, majd a felső menüben válassza a Data > Data validation (Adatok > Adatellenőrzés) menüpontot, és válasszon egy ellenőrzési kritériumot, például számtartományokat, szövegeket vagy egyéni képleteket.

Hasznos hibaüzeneteket is hozzáadhat, amelyek segítenek a felhasználóknak, ha helytelen adatokat adnak meg.

15. Gyorsan megtalálhatja a fájlokat a Drive fejlett keresőjével

A Google Drive gyorsan megtelik. Így a fájlok elveszhetnek a sokféle fájl között. De a Drive fejlett keresőjével megtalálhatja őket (vagy legalábbis leszűkítheti az eredményeket).

Lépjen a Drive keresősávjához, és kattintson a Részletes keresés gombra. Ezzel megnyílik egy párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a fájltípust, a tulajdonost, a módosítás dátumát és egyebeket.

via Google

A fejlett keresés végső soron egy szűrő. Minél jobban meghatározza a szűrőt, annál jobb lesz a keresési eredmény. Miért bajlódjon vele? Csak szánjon naponta 10 percet a meghajtó szervezésére – ez a legjobb Google Drive-tipp, ami létezik.

16. Bővítse a funkcionalitást egy kiegészítővel

A Google alkalmazások nem rendelkeznek minden beépített funkcióval. Előfordulhat, hogy párhuzamosan kell futtatnia egy harmadik féltől származó alkalmazást, ami a folyamatos váltás miatt bosszantó lehet. Szerencsére számos Google alkalmazáshoz kiegészítők, más néven bővítmények szerezhetők be.

via Google

Például hozzáadhat egy e-aláírás kiterjesztést a Google Docs-hoz, ha a Kiterjesztések > Bővítmények menüpontra navigál. Más Google-alkalmazások, például a Táblázatok, a Prezentációk és a Naptár is rendelkeznek ezzel a funkcióval.

17. Fájlok megosztása megosztott meghajtókkal

A megosztott fájlokhoz való hozzáférés bonyolulttá válhat, különösen akkor, ha a csapat tagjai jönnek-mennek. A Google Drive megosztott meghajtók funkciója egyszerűsítheti ezt a folyamatot.

A My Drive-ban található, egyéni tulajdonban lévő fájlokkal ellentétben a megosztott meghajtón található fájlok a csapat tulajdonát képezik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki távozik, fájljai a csapatnál maradnak.

via Google

A megosztott meghajtó előkészítéséhez kattintson a bal oldali sávon a Megosztott meghajtók elemre, majd a +Új elemre. Adja hozzá a csapat tagjait, és mindenki hozzáférhet a meghajtón található összes fájlhoz.

Itt a Google Workspace alkalmazások további funkcióit fogjuk bemutatni.

18. Hangalapú gépelés a Google Docs-ban

A gépelés lelassíthatja a munkát. A legjobb, ha kihagyja azt a Google Docs hangalapú gépelési funkciójával.

Új dokumentumot szeretne megnyitni (ne feledje: doc. new)? Akkor lépjen a felső menü Eszközök > Hangalapú gépelés menüpontjára, kattintson a mikrofon ikonra, és kezdjen el beszélni. A szavak megjelennek a képernyőn, ahogy beszél.

via Google

Ne felejtsen el világosan beszélni, és ha elkészült, ellenőrizze a végleges változatot, hogy nincs-e benne elírás vagy nyelvtani hiba.

19. Szervezze meg beérkező leveleit a Gmail szűrőivel

A fontos üzenetek és napirendek könnyen elveszhetnek a zsúfolt beérkező levelek között.

Miért ne engedélyezné a Gmail szűrőket, hogy automatikusan rendszerezze a beérkező üzeneteit? Keresse meg a Szűrők és blokkolt címek menüpontot a Gmail beállításaiban, és hozzon létre e-mail szabályokat.

via Google

Például szabályokat állíthat be a feladó e-mail azonosítójára vagy a tárgy sorának kulcsszavaira vonatkozóan, hogy felügyelője e-mailjeit megjelölje csillaggal, vagy egy adott mappába irányítsa át őket.

20. Vonja be a közönségét a Slides Q&A funkciójával

A nagy csoportok előtt történő prezentálás néha egyoldalúnak tűnhet. A Google Slides rendelkezik egy kérdés-válasz funkcióval, amely segítségével prezentációi még érdekesebbé válhatnak.

Prezentáció közben kattintson a prezentációs gomb melletti háromszögre, majd kapcsolja be a közönségeszközöket. Ez lehetővé teszi a közönség számára, hogy valós időben kérdéseket tegyenek fel, amelyeket Ön a prezentáció során vagy után megválaszolhat.

via Google

A közönség kérdéseket is feltehet, ami segít azonosítani és fontossági sorrendbe állítani a legnépszerűbb témákat. Ez a funkció interaktívabbá teheti prezentációit, és biztosítja, hogy a közönség számára legfontosabb kérdéseket érintse.

21. Írjon professzionális e-maileket a Gmail „Segítsen írni” funkciójával

A Gmail Segíts írni funkciója pontosan azt teszi, amit a neve sugall: segít Önnek egységes hangnemben írni.

via Google

E-mail írásakor kattintson a „Segíts az írásban” gombra (egy varázspálcának tűnik). Ezután röviden írja le, mit szeretne mondani. Az AI az Ön bevitele alapján létrehoz egy vázlatot, amelyet Ön finomíthat.

Ahhoz, hogy hozzáférjen ehhez a funkcióhoz, regisztrálnia kell a Google Workspace Labs szolgáltatásra. Látogasson el a Google Workspace Labs oldalra, regisztráljon, és iratkozzon fel a várólistára. Miután felkerült a várólistára, meghívót kap, amikor a funkció elérhetővé válik.

22. Törje le a nyelvi korlátokat a Google Translate segítségével a Docs alkalmazásban

A különböző nyelvek használata akadályozza a hatékony kommunikációt a sokszínű és különböző csapatokban, valamint a határokon átnyúló együttműködésekben. A Google Docs beépített fordítófunkcióval rendelkezik, amely segít leküzdeni ezt a kihívást. (Valójában számos Google Docs-trükk javítja az együttműködést. )

via Google

Használatához lépjen az Eszközök > Dokumentum fordítása menüpontra. Ezután kiválaszthatja, hogy az egész dokumentumot más nyelvre fordítsa.

Ez a funkció akkor is hasznos, ha gyorsan meg kell értenie egy olyan nyelven írt dokumentumot, amelyet nem beszél folyékonyan.

23. Könnyen létrehozhat csapatforrásokat a Google Sites segítségével

A csapat információinak központi gyűjtőhelyének létrehozása gyakran technikai ismereteket vagy az IT-részleg segítségét igényli. A Google Sites segítségével kódolási ismeretek nélkül is könnyen tervezhet belső weboldalakat.

via Google

Lépjen a sites. google. com oldalra, és kattintson a „+” gombra. A drag-and-drop felület segítségével szöveget, képeket, naptárakat adhat hozzá, sőt más Google Workspace elemeket is beágyazhat.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas projekt tevékenységi irányítópultok, csapatkézikönyvek vagy tudásbázisok létrehozására, amelyeket csapata könnyen megtekinthet és frissíthet.

24. Adatok elemzése a Sheets pivot tábláival

Az adatok csak akkor hasznosak, ha azokból következtetéseket lehet levonni. Azonban minél nagyobb az adathalmaz, annál nehezebb következtetéseket levonni belőle.

Ne aggódjon, a Google Táblázatok pivot táblái segítenek összefoglalni és elemezni az ilyen adatokat. És sok ilyen Google Táblázatok trükk létezik.

via Google

A Táblázatban lépjen az Insert > Pivot table (Beszúrás > Pivot táblázat) menüpontra. Válassza ki az adatsort, majd az adatok összefoglalásának módját. A mezők húzásával és elhelyezésével gyorsan átstrukturálhatja adatait, hogy különböző betekintéseket nyerjen.

25. Kezelje elérhetőségét a Naptár munkaidő-beállításával

Nem mindig egyértelmű, hogy Ön vagy kollégái mikor elérhetőek. A rendelkezésre állási elvárások kezeléséhez egyszerűen állítsa be munkaidejét a Google Naptárban.

A Naptár beállításaiban lépjen a Munkaidő és hely menüpontra, és adja meg a szokásos munkarendjét. Ha valaki ezeken az időpontokon kívül próbál megbeszélést ütemezni, értesítést kap.

via Google

Ez a funkció segíthet fenntartani a munka és a magánélet egyensúlyát, és csökkentheti annak valószínűségét, hogy a megbeszéléseket kényelmetlen időpontokra ütemezzék, különösen akkor, ha különböző időzónákban dolgozó emberekkel dolgozik együtt.

Google Workspace alternatíva, amely segít időt megtakarítani

A Google Workspace eszközök közötti folyamatos váltás továbbra is problémát jelent. Ez időveszteséghez és a figyelem szétszóródásához vezet.

Van tehát alternatíva?

Nos, itt van a ClickUp, egy hatékony termelékenységi és projektmenedzsment platform. Íme, miért javasoljuk, hogy vegye fontolóra.

Egységes platform: Integrálja a dokumentumkészítést, a feladatkezelést és az időkövetést egy környezetben. Fokozott együttműködés: Egyidejűleg dolgozzon együtt dokumentumokon, feladatokon és projektekben, hogy elősegítse a csapatmunkát és biztosítsa a projektek összehangolását. Egyedi automatizálások: Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok kezeléséhez Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok kezeléséhez a ClickUp Automations segítségével, így időt szabadíthat fel a kritikus feladatok elvégzésére. Többféle nézet opció: Különböző nézetek segítségével vizualizálhatja munkáját a kívánt stílusban vagy a projekt igényeinek megfelelően. Prioritási beállítások: Testreszabhatja Testreszabhatja a feladatok prioritását (Magas, Közepes, Alacsony), hogy a legfontosabb munkák elvégzése elsőbbséget élvezzen. Beépített időkövetés: Figyelje nyomon termelékenységét Figyelje nyomon termelékenységét a ClickUp Time Tracking segítségével, amely rögzíti a feladatokra és projektekre fordított órákat. Követheti az időt bármilyen eszközről, testreszabott időlapokat készíthet és részletes jelentéseket tekinthet meg.

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá jegyzeteket és tekintse meg a jelentéseket a ClickUp időkövető funkciójával.

A ClickUp azonban abban különbözik a Google Workspace-től, hogy integrált AI-asszisztenssel rendelkezik, a ClickUp Brain-nel, amely a ClickUp bármely pontjáról elérhető.

Használja ki az AI erejét

Mivel már így is rengeteg teendője van, érdemes mesterséges intelligencia asszisztens segítségével javítani a termelékenységét. A ClickUp Brain képes:

Tartalomtervezetek készítése és ötletek generálása a ClickUp Docs segítségével

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy gyorsan elkészíthesse a tartalmakat.

Segít megtervezni a feladatok kontextusát, alfeladatokat javasolni, és összetett projekteket kezelhető lépésekre bontani.

A ClickUp Brain segítségével azonnal létrehozhat alfeladatokat.

Automatizálja a rutinfolyamatokat, mint például a haladásról szóló frissítések, stand-upok és állapotjelentések. Írjon világos e-maileket a ClickUp Inboxban , vagy készítsen gyors válaszokat a csevegéseihez.

Jobb kommunikáció a ClickUp Brain in Chats segítségével

Konkrét információkat találhat dokumentumaiban, feladataiban, vagy akár korábbi beszélgetéseiben is.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, amire szüksége van, egyszerű angol nyelven.

Értelmezze projektadatait, és kapjon javaslatokat munkafolyamatai javításához.

Ezenkívül egy radikális funkciót is kínál a csapatok számára: a Connected AI-t. A Connected AI összesíti az összes eszközt egy helyen, így biztosítva, hogy minden tudása hozzáférhető és felhasználható legyen, függetlenül attól, hogy hol tárolja. Íme, mit kínál:

A ClickUp Workspace minden aspektusával – feladatok, dokumentumok és csevegés – való mély integráció révén átfogó áttekintést kap munkájáról, ami pontosabb és jobban felhasználható betekintést tesz lehetővé.

Az AI Writer for Work, az AI Knowledge Manager és az AI Project Manager mindegyike úgy lett kialakítva, hogy átvegye az ismétlődő feladatokat, így Ön több kreatív munkára koncentrálhat.

A ClickUp Brain zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó eszközökkel is. Így a ClickUp-on túl is kiterjesztheti használatát, és valós időben szinkronizálhatja az összes változást a ClickUp és a harmadik féltől származó alkalmazások között.

Használja ki az aszinkron kommunikáció előnyeit

A ClickUp kommunikációs eszközeinek köszönhetően új szintre emeli az együttműködést. Emellett rengeteg időt takaríthat meg az aszinkron kommunikációnak köszönhetően. Íme, hogyan:

Vége a egymást követő értekezleteknek – tartsa csapatát naprakészen a ClickUp Chat segítségével.

Hozzászólásokat rendelhet hozzá és fontos teendőket hozhat létre csapata számára a ClickUp Tasks segítségével.

Címkézze meg a csapattagokat a ClickUp Docs-ban, hogy együtt dolgozhassanak az ötleteken.

ClickUp sablonok a termelékenység növeléséhez

Most, hogy már rendelkezik a ClickUp eszközökkel és az AI asszisztenssel, mi a termelékenységi terve?

Nincs ilyenje?

A ClickUp sablonok segítségével mindenre gondunk van! Íme két tökéletes termelékenységi sablon, amelyekkel azonnal munkába állhat.

Először is, a ClickUp Productivity Template (ClickUp termelékenységi sablon) kiválóan alkalmas az egyének és a vállalkozások munkafolyamataik optimalizálására.

Lehetőségek:

Különböző nézetek, például Lista, Tábla és Naptár segítségével vizualizálhatja a feladatokat.

Automatizálja a feladatok létrehozását és kezelését

Használjon egyszeri kiválasztású legördülő menüket a feladatok kategorizálásához vagy azok konkrét csapatokhoz való hozzárendeléséhez.

Jelölje meg a fontos dátumokat és határidőket a naptárban, hogy nyomon követhesse a kritikus eseményeket.

Használja a munkaterületen belüli nézeteket az együttműködéshez, ötleteléshez és adatgyűjtéshez.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon rövid, közép- és hosszú távú céljait a ClickUp termelékenységi sablon segítségével.

Végül, a ClickUp személyes termelékenységi sablon motivált önálló vállalkozóknak és azoknak szól, akik szeretnék szervezni a magánéletüket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp személyes termelékenységi sablonjával hatékonyabban hozhatja létre és követheti nyomon személyes céljait.

Növelje termelékenységét a ClickUp segítségével

A termelékenység az egyensúlyról, a koncentrációról és a gyorsabb munkavégzést segítő eszközökről szól.

Míg a Google Workspace segít a szervezettségben, a ClickUp akkor jön jól, ha extra lökésre van szükséged ahhoz, hogy a terv szerint haladj és többet tudj elvégezni.

Készen áll arra, hogy termelékenységét új szintre emelje? Próbálja ki a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, milyen egy olyan platform, amelynek célja, hogy Ön koncentrált, hatékony és eredményes maradjon. Próbálja ki a ClickUp-ot.