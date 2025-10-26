Mi az eszközök elszaporodása és hogyan lehet elkerülni?

Mi van, ha az együttműködési eszközei valójában rontják az együttműködési képességeit?

Kicsiben kezdődik: egy új eszköz egy hiányosság pótlására, majd egy másik. Mielőtt észbe kapna, csapata tíz különböző eszközt használ feladatokhoz, üzenetküldéshez, íráshoz, tervezéshez, átíráshoz és ahhoz az egy speciális felhasználási esethez, amely évente kétszer fordul elő. Ezek az eszközök nem kommunikálnak egymással, a munka különböző alkalmazásokra oszlik, és az eszközök előfizetési költségei soha nem voltak magasabbak. 💸

Azok az eszközök, amelyeknek az volt a célja, hogy egyértelműséget teremtsenek, még nagyobb zavart okoznak.

Ennek a csendes káosznak van neve: eszközök elszaporodása. És ez sokkal gyakoribb, mint gondolná.

Vizsgáljuk meg, mit jelent az eszközök elszaporodása, hogyan lehet felismerni a csapatában, és ami a legfontosabb, hogyan lehet megoldani anélkül, hogy megzavarná a többi működő rendszert.

⚡Tényellenőrzés: A digitális munkavállalók 40%-a több alkalmazást használ, mint amennyire szüksége van, és 5%-uk naponta 26 vagy több alkalmazás között váltogat. Ez nem termelékenység, hanem eszközfáradtság.

Mi az eszközök elszaporodása?

Az eszközök elszaporodása akkor fordul elő, amikor a csapatok túl sok olyan eszközt használnak, amelyek célja átfedi egymást, de nem működnek együtt, ami lassabb munkavégzést, félreértéseket, párhuzamos munkavégzést és magas előfizetési díjakat eredményez.

A szerszámok elszaporodása általában akkor fordul elő, amikor:

A csapatok túl sok eszközt vesznek át saját maguk, anélkül, hogy az egész szervezetre kiterjedő, egységes stratégia lenne erre.

Nincs (vagy minimális) IT-beavatkozás, és nincs meghatározott folyamat az elavult eszközök felülvizsgálatára vagy kivonására.

Az osztályok az egyéni preferenciák alapján választják ki az eszközöket

A szervezetek gyorsan növekednek, anélkül, hogy technológiai stratégiájukat szinkronban frissítenék.

Egy bizonyos ponton a csapatok rájönnek, hogy több időt töltenek az információk és frissítések nyomon követésével több eszközön, mint a tényleges munkával, ami a munkaszórás definíciója .

Ha ez ismerősen hangzik, akkor itt az ideje, hogy tavaszi nagytakarítást végezzen a garázsban, és megkísérelje az eszközök konszolidálását, mint a következő logikus lépést.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan rontja a lapok közötti váltás a csapata termelékenységét👇🏼

A ellenőrizetlen eszközök elszaporodásának üzleti hatása

Az eszközök elszaporodása csendesen csökkenti a termelékenységet, a költségvetést és a döntéshozatalt. Mivel fokozatosan alakul ki, a legtöbb csapat csak akkor veszi észre a hatását, amikor valami meghibásodik. Az eszközök elszaporodásával azok alakítják a csapatok közötti interakciót, az információkezelést és a célokhoz való igazodást. Világos rendszer nélkül a kis hatékonysági problémák gyorsan nagyobb problémákká nőnek.

Egy harvardi tanulmány kimutatta, hogy egy alkalmazott naponta több mint 3600-szor vált különböző eszközök és ablakok között! Ez hatalmas termelékenységi veszteséget jelent a csapatok számára, egyszerűen azért, mert egy eszköz nem képes mindent elvégezni.

Ez szorosan kapcsolódik a munkaszétszóródáshoz: olyan környezethez, ahol a munkakörnyezet összeférhetetlen, elszigetelt eszközök, platformok, e-mail szálak, csevegőüzenetek és egyebek között szétszóródik. És ez nagy költségekkel jár. Pontosabban 2,5 billió dollárral.

Munka elszaporodási táblázat leírással

Nézzük meg, mi történik, ha a szerszámok elszaporodását nem ellenőrzik.

🧩 Fragmentált munkafolyamatok

Az adatsilók akkor keletkeznek, amikor a csapatok egymástól független feladatfigyelő eszközöket használnak, ami megakadályozza a zökkenőmentes információcserét és fragmentált munkafolyamatokat eredményez. Az információk elvésznek, a célok eltérnek a tervtől, és senki sem látja a teljes képet.

Képzelje el, hogy a marketingcsapat az egyik eszközzel követi nyomon a projekteket, a fejlesztők egy másikkal, a vezetőség pedig a műszerfalakat, hogy naprakész legyen. Ez nem együttműködés, hanem szétszórt haladás. Ráadásul erős csapatkommunikáció nélkül a dolgok csak még fragmentáltabbá válnak.

Minden új alkalmazás, amelyet a rendszeréhez hozzáad, növeli digitális lábnyomát, gyengítve ezzel szervezetének biztonsági helyzetét.

Több felhasználói fiók, több helyen tárolt adatok és több hibaforrás. Ha ezek az eszközök nem integrálódnak megfelelően, akkor vakfoltok maradnak – mind a láthatóság, mind a biztonsági kockázatok tekintetében.

Sőt, a szétszórt eszközökön történő jogosultságkezelés kockázatot jelent: az inaktív felhasználók nem kerülnek eltávolításra, és az érzékeny adatok a régi alkalmazásokban maradnak. Ez késlelteti az incidensekre való reagálást, és a szabályoknak való megfelelés is nehezebbé válik. Minél több eszközt használ, annál sebezhetőbbé válik.

🧠 Tudta? A világszerte működő szervezetek átlagosan 112 SaaS alkalmazást használnak működésükhöz. És ez a szám a következő években várhatóan csak növekedni fog.

💸 Az eszközök költségei gyorsan és észrevétlenül halmozódnak fel.

A SaaS eszközök drágák lehetnek, de a valódi költségek meghaladják a havi díjat. Az onboarding, a támogatás, a kontextusváltás és az alacsony elfogadási arányok is többletköltségeket jelentenek. A felesleges alkalmazások gyakran érintetlenül maradnak a háttérben, és csendben merítik ki a költségvetését.

És ez még csak a kezdet.

Ha csapata több időt tölt azzal, hogy kitalálja, melyik eszközt használja, mint azzal, hogy ténylegesen használja, akkor az fizetett idő pazarlás. Az ideális költségkontroll a projektmenedzsmentben azzal kezdődik, hogy azonosítja, hova mennek a szoftverre fordított kiadásai.

⚙️ Az operatív terhelés lesz az új normája

Ha a munka öt különböző projektdashboardra oszlik, lehetetlen átlátni a helyzetet. A csapatok manuális folyamatokat hoznak létre csak azért, hogy kitöltsék a szerszámok közötti hézagokat – adatokat másolnak-beillesztenek, frissítéseket újra beírnak, vagy manuálisan szinkronizálnak az alkalmazások között.

Ahelyett, hogy előrehaladna a munkával, csapata a probléma körül dolgozik, és több időt tölt a munkafolyamatok kezelésével, mint érdemi munkával.

Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák.

Hogyan lehet felismerni a szerszámok elszaporodását a szervezetében?

A legtöbb csapat nem veszi észre, hogy eszközök elszaporodásával küzd, amíg az nem kezd lassítani a munkát. Ekkor azonban már hatással van az emberek munkájára, kommunikációjára és a projektek megvalósítására. A jelek nem mindig nyilvánvalóak, de ott vannak. Csak tudnia kell, hol keresse őket, hogy jobban kézben tarthassa az eszközkezelést.

Íme néhány jel, amely arra utal, hogy csapata eszközszaporodással küzd:

Ugyanazt a projektet több helyen is nyomon követi. Egy feladat az egyik eszközben „elkészült” jelöléssel szerepel, míg a másikban még „felülvizsgálat alatt”

A csapat tagjai csak a munkájuk összehangolása érdekében támaszkodnak a megoldásokra. Képernyőképek a csevegési szálakban, linkek a mappákhoz, kézi frissítések a műszerfalakon – ezek egyike sem beépített funkció, mindegyik csak ideiglenes megoldás.

Mindenkinek kontextust kell keresnie: Senki sem tudja, hol található a legújabb frissítés vagy egy feladat teljes előzménye. Néha egy „FInal_final_vf” utótaggal ellátott dokumentumban van elrejtve, néha egy kommentárszálban, nincs egyetlen megbízható forrás, és több emberrel és eszközzel kell ellenőrizni, hogy kiderüljön az igazság. Senki sem tudja, hol található a legújabb frissítés vagy egy feladat teljes előzménye. Néha egy „FInal_final_vf” utótaggal ellátott dokumentumban van elrejtve, néha egy kommentárszálban, nincs egyetlen megbízható forrás, és több emberrel és eszközzel kell ellenőrizni, hogy kiderüljön az igazság. A kontextus elszaporodása mindenhol jelen van.

Az emberek teljesen elkerülik bizonyos eszközök használatát. Vagy túl bonyolultak, túl redundánsak, vagy senki sem emlékszik, miért is vezették be őket eredetileg.

Az új alkalmazottakat úgy vezeti be a munkába, hogy elmagyarázza nekik öt felesleges eszközt, amelyek egy feladatot látnak el. Végül pedig az új alkalmazottak túlterheltek lesznek, nem pedig felkészültek.

Több lap megnyitása szükséges a napja szervezéséhez. És ha az egyik összeomlik, az egész munkafolyamat leáll.

Folyamatosan váltasz eszközöket, csak azért, hogy több projektet kezelj . Semmi sem működik egy helyen, így az agyad sem marad egy helyen.

Hogyan lehet hatékonyan kezelni az eszközök elszaporodását?

Az eszközök elszaporodásának problémája nem oldódik meg magától; minél tovább tart, annál többbe kerül.

A probléma megoldása a szándékosságtól kezdődik – nem az összes eszköz eltávolításával, hanem okosabb, hatékonyabb döntések meghozatalával a jövőben.

Íme öt megvalósítható stratégia, amelyek segítenek a csapatoknak visszanyerni az irányítást anélkül, hogy megzavarnák a még működő folyamatokat.

Csábító lehet azzal kezdeni, hogy leépítjük az eszközöket. De először is nézzük meg a nagy képet. Nézzük meg, hogyan zajlik a munka a csapatában. Az ötlettől a kivitelezésig milyen lépések vannak? Hol veszik el a kontextus? Csak ezután tudja azonosítani, mely eszközök támogatják ezt a folyamatot, és melyek zavarják azt.

Ez megakadályozza, hogy olyan eszközöket „tisztítson meg”, amelyek valódi problémákat oldanak meg, vagy ami még rosszabb, hogy olyanokat tartson meg, amelyek csak akadályozzák a munkát.

2. Keressen egy olyan egységes platformot, ahol munkafolyamatai összevonhatók

A legtöbb biztonsági csapat nem szándékozik több IT-eszközzel eszközök elszaporodását okozni. Ez azért történik, mert a különböző alkalmazások egyszerre csak egy adott problémát oldanak meg. De végül is egy eszközt használ a dokumentumokhoz, egy másikat a feladatokhoz, egy harmadikat a célokhoz, és egy negyediket a csevegéshez.

Fenntarthatóbb stratégia? Cserélje le a szűk funkciójú eszközöket egy egységes, AI-alapú platformra, amely többet és jobban teljesít. Az eszközök konszolidációja nem a funkciók feladását jelenti. Hanem a zavaró tényezők kiküszöbölését.

3. Egyensúlyozza az autonómiát és a felelősségvállalást

Ha a csapatok maguk választhatják meg az eszközeiket, az növelheti az elkötelezettséget, de egyértelmű felügyelet nélkül káoszhoz vezethet. Hozzon létre egy modellt, amelyben a csapatok maguk választhatják ki a számukra megfelelő eszközöket, de rendeljen hozzájuk felelősséget és elszámoltathatóságot az eszközök használatának, költségének és értékének nyomon követése érdekében.

Ha minden eszköznek van tulajdonosa, elkerülheti a feledésbe merült bejelentkezési adatok és a duplikált kiadások halmazát.

4. Kezelje az eszközök konszolidációját úgy, mint egy agilis bevezetést

Nem kell mindent egy éjszaka alatt megoldania. A teljes átalakítás helyett fokozatosan, egyenként szüntesse meg az egyes eszközöket. Válasszon ki egy felesleges alkalmazást, két-három hét alatt migrálja a munkafolyamatokat, majd teljesen szüntesse meg, mielőtt továbblépne.

Így javíthatja a rendszerét anélkül, hogy megzavarná a lendületet, akárcsak bármely más agilis folyamat esetében.

5. Automatizáljon a forrásnál, hogy csökkentse az eszközfüggőséget

Ha a folyamatai manuális másolásra-beillesztésre vagy több alkalmazás frissítéseinek összerakására támaszkodnak, akkor az eszközei nem végzik el a feladatukat. Keressen olyan platformokat, amelyek natív automatizálással rendelkeznek, és amelyek képesek a feladatok továbbítására, műveletek elindítására és az ismétlődő munkák kiküszöbölésére anélkül, hogy rögtönzött megoldásokra lenne szükség.

A cél nem csak kevesebb eszköz, hanem kevesebb átadás is.

🧠 Tudta? Az amerikai IT-döntéshozók háromnegyede közepes vagy jelentős mértékű technológiai elszaporodásról számol be, és kétharmaduk proaktív eszközkonszolidációs stratégiákkal próbálja megoldani a problémát.

Integráció vagy eszközkonszolidáció: mi a jobb megoldás?

Miután azonosította a felesleges eszközöket, a következő nagy kérdés az, hogy összekapcsolja-e a meglévő eszközöket, vagy lecseréli-e őket valami jobbra.

Mindkét megközelítés működhet, de csak az egyik biztosít hosszú távú áttekinthetőséget. Vessünk egy gyors pillantást az integrációs kihívásokra és az eszközök konszolidációjára, és próbáljuk meg megérteni azokat!

Megközelítés Mit csinál? Mikor érdemes használni? Példa Integráció Összekapcsolja a meglévő eszközöket API-k, bővítmények vagy harmadik féltől származó platformok segítségével. Amikor csapatának meg kell őriznie a jelenlegi munkafolyamatokat, miközben javítania kell a rövid távú láthatóságot és szinkronizálást Csatlakoztassa projektkövetőjét, időkövetőjét és csevegőeszközét olyan automatizálási eszközökkel, mint a Zapier vagy a natív API-k. Konvergencia vagy konszolidáció Több eszközt egyetlen, több funkciót támogató platformmal helyettesít. Ha készen áll a felesleges bonyolultság csökkentésére, a költségek csökkentésére és az alkalmazások közötti váltás hosszú távú kiküszöbölésére Használjon egy platformot a feladatok, dokumentumok, célok és kommunikáció kezeléséhez, ahelyett, hogy négy-öt különálló alkalmazást kezelne.

A legjobb gyakorlatok az eszközök értékeléséhez és kiválasztásához

Egyszerűbb egyszerre megoldani az eszközök elszaporodásának problémáját. Nehezebb, ha ezt évről évre meg kell oldani. Így kerülheti el, hogy körbe-körbe járjon:

Évente kétszer vagy évente egyszer végezzen eszközellenőrzést. Ne csak a telepített eszközöket vizsgálja, hanem azok használatát, átfedéseit és megtérülését is.

Határozza meg csapata legfontosabb felhasználási eseteit. Koncentráljon a valódi igényekre, ne a kívánságlistán szereplő funkciókra.

Állítson be egy egyszerű beszerzési munkafolyamatot. Ne engedje, hogy minden csapat felülvizsgálat nélkül új alkalmazásokat adjon hozzá.

Hozzon létre bevezetési szabványokat. Ha egy eszközhöz 10 lépéses bemutató szükséges csak a bejelentkezéshez, hagyja ki!

Használjon megbízható összeállításokat, mint például ezek a legjobb termelékenységi eszközök , hogy összehasonlítsa a használhatóságot, az elfogadás mértékét és a hosszú távú értéket.

ClickUp: A végső megoldás az eszközök elszaporodására

Ezen a ponton talán azt gondolja: „Persze, az egyszerűsítés remekül hangzik, de hogyan tehetem meg anélkül, hogy funkcionalitást vesztenék?”

Itt jön be a ClickUp.

A mai munkavégzés nem hatékony. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi AI-je támogatja.

Ma már több mint 3 millió csapat használja a ClickUp-ot, hogy hatékonyabb munkafolyamatokkal, központosított tudással és a figyelmet elterelő tényezőket kiküszöbölő, a szervezeti termelékenységet növelő, fókuszált csevegéssel gyorsabban dolgozzon.

Így néz ez ki a gyakorlatban:

✅ AI-alapú konvergencia

A ClickUp AI segítségével egységes, intelligens munkaterületet kap, amely megszünteti az eszközök elszaporodását és segít csapatának a koncentrációban.

A ClickUp Brain beépül a munkaterületébe, így megérti a csapata kontextusát – a projekteket, eszközöket és dokumentumokat. Ahelyett, hogy másolná és beillesztené a parancsokat egy külön alkalmazásba, közvetlenül a munka helyszínén használhatja. Tegyen fel egy kérdést, és kapjon kontextusérzékeny választ, amely segít a projektek előrehaladásában.

Ezt a beépített AI asszisztenst bármilyen szöveg írásához vagy hosszú beszélgetések azonnali összefoglalásához is használhatja, így biztosítva, hogy az érdekelt felek ne kelljenek végigolvasniuk a teljes csevegési előzményeket, hogy egyeztessenek egymással.

A ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhatja a feladatfolyamatokat.

⭐ Bónusz: Teljes körű munkahelyi AI egy asztali alkalmazásban A ClickUp Brain MAX segítségével elfelejtheti a szétszórt alkalmazások és platformok közötti váltogatás gondját. A legfontosabb munkafunkciókat – AI, keresés és automatizálás – egyetlen, egyszerűsített asztali felületen egyesíti. Íme, mit kap: A Talk to Text segítségével könnyedén, hanggal aktiválható parancsokkal kezet sem kell használnia , így zavartalanul folytathatja a munkát.

Egyetlen keresősáv, amely az összes csatlakoztatott alkalmazásból és fájlból gyűjti össze az eredményeket

Intelligens, kontextusérzékeny mesterséges intelligencia, amely támogatja Önt a munkafolyamat bármely szakaszában.

Automatizálások, amelyek összekapcsolják kedvenc eszközeit, így platformok között is kezelheti feladatait anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást.

Hozzáférés prémium külső AI modellekhez, mint a ChatGPT, Gemini és Claude, közvetlenül a Brain MAX alkalmazásból.

✅ Tervezze meg projektjeit a saját módján

Kövesse nyomon minden mozgó elemet egy helyen a ClickUp projektmenedzsment segítségével.

Minden csapat másképp vezeti a projekteket, és a merev biztonsági eszközök gyakran több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak. A ClickUp Project Management segítségével olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek megfelelnek csapata működésének. Használjon egyéni állapotokat, feladatfüggőségeket és megbízottakat Kanban táblákon, ütemterveken, Gantt-diagramokon és naptárakban – attól függően, hogy mi illik a munkafolyamatához.

A többfunkciós csapatok esetében mindenki – a marketingtől a mérnökirodáig – ugyanazon a felületen dolgozik, de a saját igényeiknek megfelelően testreszabott nézetekkel. Nincs többé ugrálás a különböző eszközök között csak azért, hogy különböző munkafolyamatokat kezeljenek.

A ClickUp Tasks segítségével egyetlen kattintással több tulajdonost is kijelölhet.

A feladatkezelő eszközök általában túl egyszerűek vagy túlterheltek, és egyik sem segít a csapatának gyorsabban haladni. A ClickUp Tasks rugalmasságot biztosít a munka bármilyen méretű kezeléséhez. Feladatokra bonthatja a munkát, prioritásokat állíthat be, megfigyelőket rendelhet hozzá, és becsülheti az időt. Az AI Custom Fields segítségével a legfrissebb frissítéseket és kontextust is megkaphat egy feladatról anélkül, hogy manuálisan át kellene nézni.

A sprint táblákkal, a backlog groominggal és a felülvizsgálati ciklusokkal foglalkozó projektmenedzserek számára ez kevesebb súrlódást, kevesebb elveszett frissítést és nagyobb összhangot jelent a munkafolyamatok között.

✅ Tartsa a dokumentumokat a munkahelye közelében

Kössön össze valós ötleteket valós cselekvésekkel a ClickUp Docs segítségével.

A dokumentumok, a találkozók jegyzetai és a projektismertetők gyakran elvésznek, ha más eszközökben tárolják őket. A ClickUp Docs az összes tartalmat ugyanabban a munkaterületben tárolja, mint a feladatait és az ütemterveit. Megemlítheti a feladatokat, kijelölhet embereket, beágyazhat widgeteket, és mindent munkaterület, mappa vagy projekt szerint rendezhet.

A határidőkkel küzdő elfoglalt csapatok számára ez azt jelenti, hogy egy kattintással a megfelelő időben hozzáférhetnek a megfelelő kontextushoz.

✅ Kommunikáljon kontextusváltás nélkül

Kössd össze a csapatokat megvalósítható feladatokkal a ClickUp Chat segítségével.

Az üzenetek elsüllyednek a Slackben. A válaszok eltűnnek az e-mail szálakban. A ClickUp Chat egy helyre gyűjti a beszélgetéseket, megjegyzéseket és feladat szálakat, így nincs szakadás a kommunikáció és a végrehajtás között.

Ahelyett, hogy négy eszközt kellene megnéznie, hogy választ kapjon a „Mi a helyzet ezzel?” kérdésre, egyszerűen megnézheti a feladatot, és láthatja az egész beszélgetést.

✅ Automatizálja a munkafolyamatokat, ragasztószalag nélkül

Készítsen könnyedén egyedi munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

Ha csapata külső automatizálási eszközökkel összekapcsolja a munkafolyamatokat, akkor nem időt takarít meg, hanem a komplexitást kezeli.

A ClickUp Automations segít egyszerűsíteni a mindennapi folyamatokat azáltal, hogy műveleteket indít, feladatokat oszt, feladatokat mozgat vagy frissítéseket küld az Ön által ellenőrzött feltételek alapján.

Ez kevesebb kézi frissítést, kevesebb „Láttad ezt?” pinget és kevesebb erőfeszítést jelent a munkafolyamatok kezelésében.

✅ Azonnal láthat mindent

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy áttekintést kapjon minden munkájáról – a sprintektől az értékesítési áttekintésekig.

Ha a munka több eszköz között oszlik meg, senki sem lát át a helyzetet, és így a kis akadályok jelentős késedelmekké válnak.

A ClickUp Dashboards valós idejű, testreszabható áttekintést nyújt az előrehaladásról, a kapacitásról, a határidőkről és az akadályokról, mindezt egy helyen.

Akár egy, akár öt csapatot irányít, ez kevesebb állapotmegbeszélést, gyorsabb jelentéstételt és a szétszórt pillanatfelvételek helyett élő adatokon alapuló döntéseket jelent.

Csatlakoztassa kedvenc alkalmazásait több mint 1000 ClickUp integrációval

A ClickUp csökkenti az eszközök integrációjának szükségességét, de nem szünteti meg ezt a lehetőséget.

A ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatja azokat az alkalmazásokat, amelyekre csapata még mindig támaszkodik, így megtarthatja a jól működőket, miközben fokozatosan konszolidálja a többit.

Ez tökéletes megoldás a fokozatosan átálló csapatok számára, így nem kell egyszerre átalakítania a rendszerét.

A Hit Your Mark Media digitális marketing ügynökségnek gondot okozott a fragmentált munkafolyamatok, amelyeket az ügyfelek munkájában, a jelentésekben és a kommunikációban egymástól független eszközök okoztak. A ClickUp-ra való áttérés után több mint öt eszközt váltottak le, köztük a Loom, a Miro, a Toggl, a Tango és a Slack alkalmazásokat. Az eredmény? Évente 3000 dollár megtakarítás a Slack cseréjével.

Gyorsabb teljesítménykövetés a ClickUp sprintalapú rendszerével

Nagyobb átláthatóság és kevesebb általános költség az egész csapat számára Derek Archer, a vállalat vezérigazgatója ezt úgy fogalmazta meg, hogy a „problémák kezelése” helyett azok tényleges megoldására tértek át, egy egységes, munkamódszerükhöz illeszkedő felületen.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatjuk az AI-t a projektmenedzsmentben?

A jövőbeli eszközök elszaporodásának megelőzésére vonatkozó bevált gyakorlatok

Rendet tett a káoszban. Most pedig arról van szó, hogy ezt a rendet meg is őrizze. Ezek a szokások segítenek a csapatoknak abban, hogy növekedésük során is hatékonyak, koncentráltak és kontrolláltak maradjanak:

Ösztönözze a „kevesebb több” szemléletet. Az eszközöknek az utolsó lehetőségnek kell lenniük, nem az első reakciónak.

Először tervezze meg a munkafolyamatokat, majd keressen hozzájuk megfelelő eszközöket – ne fordítva!

Rendszeresen tisztítsa meg digitális munkaterületét: archiválja a régi feladatokat, távolítsa el a nem használt nézeteket, és zárja be az inaktív területeket.

Minimalizálja a kontextusváltást azáltal, hogy olyan eszközöket használ, amelyek központosítják a kommunikációt és a végrehajtást.

Határozza meg, hogy az egyes eszközöket hogyan kell használni, és hol végződik a szerepük.

Normalizálja az eszközök használatát azáltal, hogy prioritást ad a tiszta kódnak, a rendezett fájloknak és a rendezett íróasztaloknak.

Ne csak jobb rendszereket építsen, hanem jobb szokásokat is, mert kevesebb eszköz = jobb koncentráció = produktívabb csapatok (itt talál néhány valódi termelékenységi trükköt , amelyek ezt bizonyítják).

Egyszerűsítse munkáját a ClickUp segítségével

Az eszközök elszaporodása egy olyan jelenség, amely alattomosan lopózik be a vállalatokba. Technológiai fejlődésnek álcázza magát, de ha nem ellenőrzik, akkor többnyire hiányosságokat, zavart és késedelmet okoz.

Akár duplikált munkát, szétszórt frissítéseket vagy tisztázatlan tulajdonjogot észlel, az azt jelzi, hogy technológiai eszközeinek figyelmet kell szentelnie. A jó hír? Nem kell újabb eszközök hozzáadásával megoldania a problémát.

A munkahelyi eszközök összehangolásával és egy kontextusfüggő mesterséges intelligenciával való összekapcsolásával a ClickUp felhasználói rugalmasan kezelhetik az összes feladatot – a dokumentumoktól a csapatfrissítésekig –, anélkül, hogy különálló alkalmazások között kellene váltogatniuk.

Nincs káosz. Nincs kompromisszum. Csak egy eszköz, ami megfelel.

Regisztráljon egy ingyenes CickUp-fiókra, és könnyítse meg munkafolyamatát.