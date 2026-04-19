ClickUp és Workzone: melyik eszköz illik legjobban Önhöz?

Bár mind a ClickUp, mind a Workzone kielégíti a projektmenedzsment igényeit, a problémához nagyon eltérő módon közelítenek – ez a Workzone és a ClickUp közötti döntés mögötti alapvető feszültség.

Egyrészt ott van a Workzone, amelyet kifejezetten olyan marketing- és kreatív csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek erősen strukturált, jóváhagyás-intenzív munkafolyamatokra van szükségük. Másrészt ott van a ClickUp, egy hatékony, mindent magában foglaló munkaterület, amely minden csapat típus számára egy helyre gyűjti az összes feladatot, dokumentumot és együttműködést.

Mielőtt döntést hozna, ez az útmutató bemutatja a funkciókat, tisztázza a legmegfelelőbb felhasználási eseteket, és segít meghozni a végső döntést a csapat mérete és a munkafolyamatok összetettsége alapján.

A ClickUp és a Workzone összehasonlítása egy pillanat alatt

Funkció / Kategória ClickUp Workzone Alapvető megközelítés Konvergált AI-munkaterület, amely feladatokat, dokumentumokat, csevegést és mesterséges intelligenciát egyesít egy platformon Kreatív és marketing munkafolyamatokra kifejlesztett, strukturált projektmenedzsment eszköz Legalkalmasabb Minden méretű, különböző részlegekből álló csapat, amelynek rugalmasságra és funkciók közötti munkafolyamatokra van szüksége Jóváhagyásigényes projekteket irányító marketing- és kreatív csapatok Csapat mérete Az egyéni felhasználóktól a nagyvállalatokig Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, elsősorban marketingorientáltak Mesterséges intelligencia ClickUp Brain összefoglaláshoz, tartalomgeneráláshoz, feladatok létrehozásához és tudás visszakereséséhez Nincs natív AI-asszisztens; manuális munkafolyamatokra és szabályalapú automatizálásra támaszkodik Automatizálás AI-alapú és szabályalapú automatizálások, amelyek a feladat kontextusára és a munkafolyamat-indítókra reagálnak Szabályalapú automatizálás a feladatok továbbításához, értesítésekhez és jóváhagyásokhoz Megtekintések Több mint 15 nézet, beleértve a Listát, a Táblát, a Gantt-diagramot, a Naptárat, az Idővonalat, a Munkaterhelést és még sok mást Gantt-diagram, feladatlisták, naptár és munkaterhelés-nézetek Feladatszerkezet Rugalmas hierarchia a Terek, Mappák, Listák, Feladatok, Alfeladatok és a több lista közötti kapcsolatok segítségével Lineáris munkafolyamatokhoz alkalmas projekt → feladat → alfeladat szerkezet Csapatok közötti átláthatóság A feladatok több listában is szerepelhetnek duplikáció nélkül, támogatva a funkciók közötti együttműködést A feladatok a projektekben találhatók; a csapatok közötti átláthatóság a frissítéseken és a jelentéseken alapul Együttműködés Dokumentumok, táblák, csevegés, megjegyzések és valós idejű szerkesztés beépítve a feladatokba A jóváhagyási munkafolyamatokra, a lektorálásra és az ügyfelekkel való együttműködésre összpontosít Jóváhagyási munkafolyamatok Rugalmas jóváhagyások a hozzárendelt megjegyzések, automatizálások és feladatállapotok segítségével Erős, többszintű jóváhagyási munkafolyamatok strukturált aláírásokkal és ügyfélportálokkal Integrációk Több mint 1000 integráció, beleértve a Slacket, a Google Workspace-t, a GitHubot, a Figmát, a Salesforce-t, valamint API-kat és webhookokat Integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Dropbox és a Slack; API elérhető, de kevesebb natív integráció Az alkalmazási esetek rugalmassága Alkalmazkodik a marketinghez, a termékfejlesztéshez, a mérnöki munkához, az üzemeltetéshez és még sok máshoz Leginkább strukturált kreatív produkciókhoz és kampánykezeléshez alkalmas

A ClickUp áttekintése

Konszolidálja a munkát a ClickUp-ban a kontextus segítségével

🧠 Érdekesség: Felmérésünkből kiderült, hogy a tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön. Ez valószínűleg több e-mailes, csevegő és projektmenedzsment-eszközökön keresztül történő oda-vissza üzenetváltást jelent.

A ClickUp mindezeket a beszélgetéseket egy helyen egyesíti az Ön számára. Ez egy integrált, mesterséges intelligenciával működő munkaterület, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligencia támogatja, amely segít Önnek és csapatának gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Ezzel kiküszöbölhető a munkaterhelés túlterjedése és elkerülhető a kontextusváltás, ami végső soron időt és erőforrásokat takarít meg.

A legfontosabb funkciók:

ClickUp Brain : Írjon feladati leírásokat, foglalja össze a hosszú kommentfolyamokat, és válaszoljon a projektjeivel kapcsolatos kérdésekre a munkaterületén bárhol elérhető kontextusfüggő AI-asszisztens segítségével

ClickUp nézetek : Ábrázolja munkáját több mint 15 formátumban, beleértve a lista-, tábla-, Gantt- és naptárnézeteket – mindenki használhatja azt az elrendezést, amelyben a legtermékenyebb.

ClickUp Docs : Készítsen projektismertetőket, SOP-okat és értekezletjegyzeteket, és kapcsolja őket közvetlenül a vonatkozó ClickUp-feladatokhoz

ClickUp Whiteboards : Brainstorming és vizuális tervezés a ClickUp Whiteboards segítségével, az ötletek egy kattintással megvalósítható feladatokká alakítása

ClickUp automatizálások : Állítsa automatikus üzemmódba az ismétlődő feladatokat egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel, hogy kezelje a rutinmunkákat, például feladatok kiosztását állapotváltozáskor vagy e-mail küldését a határidő lejártakor

ClickUp-integrációk : Használja a több mint 1000 ClickUp natív integrációt, beleértve a kétirányú szinkronizálást olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a GitHub, hogy minden munkája összekapcsolva legyen, és megszűnjenek az adatszigetek

Fontolóra veendő szempontok:

Tanulási görbe: A rengeteg funkció miatt az új csapatoknak időbe telhet, mire felfedezik a ClickUp által kínált összes lehetőséget.

Korlátozott mobilfunkciók: A ClickUp mobilalkalmazásból hiányoznak a bonyolultabb funkciók, például a ClickUp irányítópult részletes testreszabása (ez asztali gépen a legjobb)

📮 ClickUp-tipp: Az alacsony teljesítményű csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, mindezt AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára megfelelő, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az Ön számára fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A Workzone áttekintése

A Workzone egy projektmenedzsment szoftver, amely kezeli a kaotikus kreatív felülvizsgálati és jóváhagyási ciklusokat. A kreatív csapatoknak áttekinthető képet nyújt portfóliójukról, dokumentálva minden belső módosítást és külső ügyfél által megjelölt változtatást. A folyamatok fegyelmezettségére való összpontosítás miatt megbízható választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek szigorú határidőket kell betartaniuk több, egymást átfedő kampány során.

Főbb erősségek:

Jóváhagyási munkafolyamatok: Egyszerűsítse a kreatív anyagok felülvizsgálati ciklusát, és gondoskodjon arról, hogy minden eszköz megkapja a megfelelő jóváhagyásokat a beépített korrektúrazási és többszintű jóváhagyási folyamatok segítségével.

Kérelmi űrlapok: Szabványosítsa a csapat munkavégzését testreszabható kérelmi űrlapokkal , és irányítsa az új projektkérelmeket a megfelelő csapathoz és projektsablonhoz.

Gantt-diagramok és függőségek: Tervezzen komplex projekteket olyan vizuális ütemtervekkel, amelyek megmutatják a feladatok közötti kapcsolatokat, így láthatja a kritikus útvonalat és hatékonyan kezelheti a határidőket

Munkaterhelés-kezelés: A munkaterhelés-kezelés segítségével áttekinthető képet kaphat csapata kapacitásáról, így könnyebben egyensúlyba hozhatja a feladatokat

Ügyfél-együttműködés: Biztosítson külső érdekelt felek számára egy külön teret, ahol kérelmeket nyújthatnak be és áttekinthetik a munkát, így az ügyfelek visszajelzései rendszerezettek maradnak

Lehetséges hátrányok:

Értékesítésvezérelt bevezetés: A munkába álláshoz beszélnie kell az értékesítési csapattal, ami lassítja az értékelést azoknak a csapatoknak, akik önállóan szeretnék felfedezni az eszközt

Nincs natív AI-asszisztens: Nem talál AI-alapú írási eszközöket, intelligens keresést vagy fejlett automatizálási funkciókat

Szűkebb alkalmazási terület: Marketinges és kreatív munkafolyamatokhoz alkalmas. Ha mérnöki, üzemeltetési vagy termékfejlesztő csapatban dolgozik, előfordulhat, hogy a rendszer felépítése túl merevnek bizonyul az Ön igényeihez képest.

🧠 Érdekesség: A két eszköz által használt Gantt-diagram forradalmi jelentőségű volt, amikor Henry Gantt 1910–1915 körül népszerűsítette a haditengerészet hajóinak építésének nyomon követésére. A szoftverek megjelenése előtt ezeket a diagramokat kézzel rajzolták papírra, és minden határidő-változáskor újra kellett rajzolni őket.

A ClickUp és a Workzone funkcióinak összehasonlítása

A felszíni szintű funkciókon túl a ClickUp és a Workzone közötti valódi különbség alapfilozófiájukban rejlik: specializált folyamatkezelés kontra konvergált, AI-alapú munkaterület. Ez az összehasonlítás bemutatja, hogy eltérő megközelítéseik hogyan hatnak a kritikus területekre, beleértve az együttműködést, a testreszabást és az automatizálást.

Mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók

A legtöbb csapatban az automatizálás a feladatok mozgatását kezeli, nem pedig a feladatok megértését.

A feladat átkerül a „Felülvizsgálat alatt” állapotból a „Módosítás kért” állapotba, és elküldésre kerül az értesítés. Ezután a kijelölt személy értesítést kap.

De a munka csak ezután kezdődik.

Valakinek még mindig át kell olvasnia az összes megjegyzést, ki kell derítenie, mi változott, és ezt egyértelmű következő lépésekre kell lefordítania. Ha 6–7 megjegyzés érkezik az érintettektől, ez általában azt jelenti, hogy át kell írni a feladat leírását, vagy új ellenőrzőlistát kell készíteni a végrehajtás zökkenőmentességének biztosítása érdekében.

A ClickUp közvetlenül ezen a lépésen működik.

Összegezze a munkaterületével kapcsolatos legfontosabb információkat, hogy a ClickUp Brain segítségével gyors és kontextusfüggő részleteket kapjon

A ClickUp Brain segítségével a meglévő feladatkontextust felhasználva generálhatja azt, amire a csapatnak legközelebb szüksége lesz:

Alakítson egy teljes kommentfolyamot strukturált feladatlistává , egyértelmű teendőkkel

Összegezze a feladat legutóbbi frissítéseit, hogy az új felelős személy megismerhesse a kontextust anélkül, hogy mindent el kellene olvasnia

Készítsen projektfrissítést a feladatok tevékenységének alapján, ahelyett, hogy kézzel írná meg

Használja az AI Fields funkciót , hogy a feladatösszefoglalók mindig naprakészek legyenek, amint új adatok érkeznek

🧠 Érdekesség: Bár manapság a ClickUp-ban digitális ellenőrzőlistákat használunk, a hivatalos „Checklist Manifesto” megközelítés valójában a Boeing 1935-ös kezdeményezéséből ered. Miután egy komplex új bombázó lezuhant egy tesztrepülés során, a pilóták rájöttek, hogy a repülőgépet egy embernek túl nehéz memóriából irányítani, ami az első szabványosított projektmenedzsment eszköz, a pilóta ellenőrzőlistájának kialakulásához vezetett.

📌 Képzelje el például egy tartalmi feladat felülvizsgálatát.

Három érdekelt fél hagyott részletes megjegyzéseket. Az egyik hangnemváltoztatást javasol, a másik SEO-hiányosságokra hívja fel a figyelmet, a harmadik pedig szerkezeti módosításokat kér.

Ahelyett, hogy manuálisan átnézné az egyes megjegyzéseket és átírná az utasításokat, létrehozhat egy összevont teendőlistát a feladat belsejében. Az író így egy áttekinthető listát kap a következő lépésekről, anélkül, hogy szétszórt visszajelzéseket kellene értelmeznie.

💡Profi tipp: A ClickUp Automations segítségével a beérkező utasítások alapján átadhatja az ismétlődő feladatokat, így senkinek sem kell azokat manuálisan elvégeznie. Használja az AI ClickUp Automation Builder alkalmazást, hogy a szándékot közvetlenül működő munkafolyamatba alakítsa át A szerkesztőben kezdje azzal, hogy leírja, mi történjen. Például írhatja: „Ha egy feladat prioritása sürgősnek van jelölve, helyezze át az Incidenslistába, és rendelje hozzá az Eng Leadershipet.” A ClickUp ezt a háttérben strukturált automatizálássá alakítja. Beállítja a kiváltó eseményt (prioritásváltozás), alkalmazza a feltételt (sürgős) és meghatározza a műveleteket (feladat áthelyezése + csapat kijelölése). Ezután áttekintheti vagy módosíthatja az egyes lépéseket, mielőtt aktiválná őket. Ez megváltoztatja a munkafolyamatok felépítésének módját. Ahelyett, hogy több mezőt konfigurálna manuálisan, egyszer leírja az eredményt, és hagyja, hogy a rendszer azt kiváltó eseményekhez és műveletekhez rendelje.

A Workzone másképp kezeli ezt a szakaszt.

A munkafolyamat-automatizálás a munka meghatározott lépéseken keresztül történő előrehaladására épül:

Vezesse végig a feladatot a vázlattól a felülvizsgálaton át a jóváhagyásig

Értesítse a felülvizsgálókat, amikor a munka elkészült

Kövesse nyomon, hogy egy eszköz éppen melyik szakaszban van

Ez jól működik, ha a folyamat rögzített, és a fő cél a láthatóság. Ha azonban visszajelzés érkezik, a rendszer nem alakítja azt cselekvésre alkalmas információvá.

Ha több felülvizsgáló is megjegyzéseket fűz a munkához, a csapatának továbbra is el kell olvasnia, értelmeznie és manuálisan átírnia a következő lépéseket. A platform nyomon követi az előrehaladást, de nem csökkenti a visszajelzésből a végrehajtásig vezető út során szükséges erőfeszítést.

▶️ A végeredmény: A ClickUp csökkenti a visszajelzések konkrét munkává alakítására fordított időt. A Workzone strukturáltan tartja a felülvizsgálati folyamatot, de az átalakítás lépését a csapatára bízza.

🔎 Tudta? A PwC 2025-ös globális AI-munkahelyi barométere szerint az AI-nak leginkább kitett iparágakban (például a szoftver- és a szakmai szolgáltatások területén) a termelékenység növekedése négyszeresére nőtt.

Nézetek és testreszabási lehetőségek

Sok eszközben a feladatlistáról az idővonalra vagy a táblára való átváltás vagy a részletek eltűnését jelenti, vagy külön beállítást igényel. A csapat végül párhuzamos struktúrákat tart fenn csak azért, hogy különböző kérdésekre tudjon válaszolni.

A ClickUp nézetek megőrzik a struktúrát, miközben megváltoztatják az olvasás módját.

Szervezze és kövesse nyomon a munkát több ClickUp nézet segítségével

📌 Vegyünk például egy olyan csapatot, amely több ügyfél előlegét kezeli.

A feladatok ügyfél és prioritás szerint vannak rendezve a Lista nézetben. A hét közepén a határidők változnak.

Ahelyett, hogy bármit is átszerveznének, a csapat átvált a Gantt-diagram nézetre, hogy kitolja a határidőket és módosítsa a függőségeket. Ezek a változások azonnal megjelennek a List View nézetben a végrehajtáshoz, valamint a Workload View nézet ben az erőforrás-tervezéshez.

Egyszerűbben fogalmazva: továbbra is ugyanazon feladatsorral dolgozik. A ClickUp nézetek csak azt változtatják meg, hogy ugyanazokat az adatokat hogyan szervezik, szűrik és kezelik.

Csoportosítsa az agilis munkafolyamatokat ügyfél szerint a Lista nézetben, majd váltson át a Tábla nézetre , hogy nyomon követhesse azok állapotát anélkül, hogy bármit is újra kellene létrehoznia

Nyissa meg a Gantt-diagram nézetet, hogy a feladatok közötti kapcsolatok megszakítása nélkül módosíthassa az ütemterveket és a függőségeket

Ellenőrizze a Workload View-t, hogy a már folyamatban lévő feladatok felhasználásával újra egyensúlyba hozza a feladatokat

Lépjen át a Naptár nézetre , hogy a határidőket úgy tervezhesse meg, hogy nem kell duplikálnia az ütemezési adatokat

A Workzone egy előre meghatározottabb struktúrát követ.

A nézetek – Gantt-diagram, feladatlisták, naptár és munkaterhelési jelentések – úgy lettek kialakítva, hogy támogassák a projektek következetes nyomon követését. Ez jól működik, ha a projektek egy meghatározott folyamatot követnek, és a fő követelmény a szakaszok közötti átláthatóság.

A rendszer azonban kevésbé rugalmas, ha a csapatoknak ugyanazt a munkát különböző szerepkörökben kell újraértelmezniük. A módosítások inkább a projekt vagy a sablon szintjén történnek, nem pedig dinamikus nézetváltoztatások révén.

▶️ A végeredmény: A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy változtassanak a szemléletmódjukon anélkül, hogy át kellene alakítaniuk a munkájukat. A Workzone olyan stabil munkafolyamatokat támogat, ahol a struktúra konzisztens marad, és nem kell gyakran alkalmazkodni.

Feladatkezelés és projektstruktúra

Vegyünk egy tipikus példát: egy marketingcsapat olyan kampányt indít, amely tartalmat, tervezést és fizetett médiát is magában foglal.

A kampány egyetlen kezdeményezésként indul. Fel kell bontani, a csapatok között el kell osztani, különböző szinteken kell nyomon követni, és közben összekapcsolva kell tartani.

Így működik ez a ClickUp-ban.

A kampány egy ClickUp-térben (például Marketing) található. Ezen belül a „Q2 kampányok” nevű ClickUp-mappában helyezkedik el. A mappán belül minden csatorna – tartalom, hirdetések, tervezés – rendelkezhet saját ClickUp-listával.

Használja a ClickUp Space-t, hogy világos, kontextus szerinti kritériumok alapján testreszabhassa és csoportosítsa az összes csapata, részlege és projektje adatait

Most kezdődik az igazi munka.

A tartalomlistában létrehozásra kerül egy céloldal-feladat. Ugyanez a ClickUp-feladat a tervezési listában is megjelenhet anélkül, hogy duplikálódna. A szövegíró, a tervező és a marketinges mind ugyanazon a feladaton dolgoznak, nem pedig annak különálló verzióin.

A munka előrehaladtával:

Most pedig lépjen egy lépéssel hátrébb.

A marketingvezető a teljes kampányt mappaszintűen követheti nyomon. Minden csapat továbbra is a saját listáin belül dolgozik. Senki sem duplikálja a feladatokat, és senkinek sem kell manuálisan szinkronizálnia a frissítéseket.

A struktúra azért működik, mert minden ugyanahhoz az alapul szolgáló ClickUp-feladathoz kapcsolódik, ami megkönnyíti a funkciók közötti együttműködést.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp feladatairól:

Ugyanez a kampány a Workzone-ban egyetlen projekt részeként lenne elhelyezve, feladatokkal és alfeladatokkal.

Ez jól működik, ha a munkafolyamat lineáris:

Feladat létrehozása

A feladat a szakaszok között halad

A feladat jóváhagyásra kerül

Például egy tervezési elem a vázlati fázisból a felülvizsgálati fázisba, majd a jóváhagyási fázisba kerülhet, minden lépésnél egyértelműen megjelölve a felelőst. Ha azonban ugyanazt a munkát több csapatnak is látnia kell, a struktúra szigorúbbá válik.

Ha több csapatnak is szüksége van átláthatóságra, a koordináció frissítések, jelentések vagy manuális nyomon követés révén történik, ahelyett, hogy a feladatokat a munkafolyamatok között megosztanák. Ez olyan csapatok számára működik, amelyek meghatározott folyamatok keretein belül működnek, különösen akkor, ha az átadások egymást követik.

▶️ A következtetés: A ClickUp a munkát egyetlen verzióban tartja láthatóvá a csapatok számára, duplikáció nélkül, ami támogatja a több csapatos végrehajtást. A Workzone a munkát strukturált projektek keretein belül tartja, ami akkor működik a legjobban, ha a feladatok egy rögzített sorrendben haladnak.

Együttműködési és jóváhagyási munkafolyamatok

A visszajelzések és a végrehajtás különböző helyeken történik, ami megszakítja a felülvizsgálati ciklusokat.

Megosztanak egy fájlt. Beérkeznek a megjegyzések. Ezután valakinek át kell nézni az egészet, és tényleges változtatásokká kell alakítania, mielőtt a munka folytatódhatna.

A ClickUp az egész folyamatot a feladat keretein belül tartja.

Kezdje az eszközzel. A tervező feltölt egy vázlatot egy feladathoz. Az érdekelt felek megnyitják a fájlt, és a ClickUp Proofing segítségével közvetlenül a kép, videó vagy PDF meghatározott részeire írhatnak megjegyzéseket. A megjegyzése pontosan ahhoz a ponthoz lesz rögzítve, amelyre vonatkozik, így nem marad kétség afelől, hogy mit kell módosítani.

Most térjünk át a végrehajtásra. Ahelyett, hogy a megjegyzéseket passzív visszajelzésként kezelné, a ClickUp Assigned Comments minden megjegyzést nyomon követhető teendővé alakít. A lektor hozzárendelhet egy megjegyzést egy tervezőhöz vagy íróhoz, és az addig nyitott marad, amíg megoldásra nem kerül.

A ClickUp Assigned Comments segítségével közvetlenül a projekt kontextusán belül delegálhatja a feladatokat

A feladatot kapó személy ezeket a megjegyzéseket egyenként is kezelheti. És a legjobb az egészben? A feladat addig marad befejezetlen, amíg a csapata minden visszajelzést nem kezel.

Ugyanakkor a támogató kontextus összekapcsolva marad.

A brief a ClickUp Docs-ban is elhelyezhető, amelyet összekapcsolhat ugyanazzal a feladattal. Ha az irányelvek megváltoznak, a csapat frissíti a dokumentumot, és folytatja a munkát anélkül, hogy máshol újra kellene kezdenie a folyamatot.

Másrészt, ha a csapatnak vázlatot kell készítenie a változtatásokról, a ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolhatják az ötleteket, és feladatokká alakíthatják azokat.

A ClickUp-dokumentumokat, listákat, kártyákat és egyebeket könnyedén beágyazhatja a ClickUp Whiteboards-ba

A valós idejű együttműködés és a gyors megbeszélések érdekében a ClickUp Chat a munkával párhuzamosan működik, így a beszélgetések nem kerülnek át külön eszközökre.

Sid Babla, a Dartmouth College – Student Wellness Center jóléti programkoordinátora így értékelte a ClickUp-ot:

„A ClickUp kiválóan alkalmas arra az esetre, ha egy adott projekthez több feladat/alfeladat tartozik, és a csapat minden tagját naprakészen kell tartani. Egy jól megtervezett mappa vagy lista könnyedén helyettesítheti az e-mailen és a Slacken/MS Teamsen keresztül történő kommunikációt. A különböző nézetek szintén segítenek a prioritások azonosításában és a hatékony ütemtervek készítésében.”

A Workzone kifejezetten jóváhagyási munkafolyamatokra lett kifejlesztve, és ebben a területen jól működik. Többfázisú felülvizsgálati folyamatokat kínál, amelyek ideálisak olyan kreatív csapatok számára, amelyeknek több érdekelt fél hivatalos jóváhagyására van szükségük. Korrektúraeszközei támogatják a kreatív anyagok jelölését.

Emellett ügyfélportálokat is biztosít, így a külső partnerek kérésüket benyújthatják és visszajelzést adhatnak anélkül, hogy teljes hozzáféréssel rendelkeznének a platformhoz.

▶️ Az ítélet: A Workzone ideális strukturált, formális jóváhagyási ciklusokhoz. A ClickUp szélesebb körű és rugalmasabb együttműködési eszközöket kínál, amelyek bármely csapat számára alkalmasak, beleértve a kreatív felülvizsgálatokhoz használható hatékony ClickUp Proofing és ClickUp Assigned Comments funkciókat is.

Ügyfél történet: ShopmonkeyAmikor a marketinges munka dokumentumok, üzenetek és személyes jegyzetek között oszlik meg, a jóváhagyások lelassulnak, és a átláthatóság eltűnik. A Shopmonkey a ClickUp segítségével egy helyre összpontosította az együttműködést, a jóváhagyásokat és a projekt átláthatóságát, így a munka gyorsabbá vált, és kevesebb részlet maradt ki.

Nem volt egyértelmű módja annak, hogy bármely adott pillanatban megtekintse a projekt állapotát vagy az egyes csapattagok kapacitását.

A ClickUp segítségével a csapatok egy közös rendszert kapnak a munkák nyomon követéséhez, a különböző funkciók közötti együttműködéshez, valamint a jóváhagyások és a végrehajtás összekapcsolásához.

🔎 Tudta ezt? A munkavállalók körülbelül 70%-a számol be arról, hogy legalább havonta egyszer túl sok alkalmazással és kontextusváltással kell szembesülnie – ez egyértelmű jele a szoftveres túlterhelésnek.

A munkafolyamat során az eszközök közötti koordináció hiánya oda vezethet, hogy a frissítések az egyes rendszereken belül rekednek. A ClickUp integrációk áthidalják ezt a szakadékot.

Például a ClickUp HubSpot-integrációval egy „Zárva” jelöléssel ellátott ügylet automatikusan létrehozhat egy új bevezetési struktúrát a ClickUp-on belül egy előre definiált sablon segítségével. A kijelölt feladatokkal és a meghatározott határidőkkel a megvalósító csapat egy teljesen strukturált projekttel kezdheti meg a munkát, ahelyett, hogy azt a semmiből kellene felépítenie.

Hasonlóképpen, a ClickUp GitHub-integráció a státuszfrissítések nélkül is láthatóvá teszi a fejlesztés előrehaladását. Amikor egy pull request megnyílik vagy összevonásra kerül, a kapcsolódó feladat automatikusan frissülhet, így a termék és a fejlesztés összehangoltsága további koordináció nélkül is biztosított.

Van egy ClickUp Figma integráció is. Ez a tervezési fájlokat közvetlenül a feladatokba ágyazza, így a lektorok és az érdekelt felek mindig a legfrissebb verzióhoz férhetnek hozzá ugyanazon a helyen, ahol a visszajelzések és a végrehajtás történik.

Azoknál a munkafolyamatoknál, amelyek túlmutatnak a natív integrációkon, a ClickUp Zapier integráció és a ClickUp Make integráció lehetővé teszi több ezer eszköz összekapcsolását és a több lépésből álló folyamatok automatizálását. Ide tartozik az űrlapok beküldésének feladatokká alakítása, a támogatási jegyek szinkronizálása vagy a rendszerek közötti frissítések elindítása.

💡Profi tipp: Ha csapatának mélyebb testreszabásra van szüksége, a ClickUp API és a ClickUp Webhooks teljes körű ellenőrzést biztosít a belső munkafolyamatok kialakításához, amelyek összekapcsolják a ClickUp-ot a saját fejlesztésű rendszerekkel, pénzügyi eszközökkel vagy belső irányítópultokkal.

A Workzone támogatja az olyan eszközökkel való integrációt, mint a Google Drive, a Dropbox és a Slack, amelyek kielégítik a fájlok tárolásával és a kommunikáció koordinálásával kapcsolatos általános igényeket. Ezenkívül API-t is biztosít egyedi kapcsolatokhoz.

Az integrációknak azonban vannak korlátai, ami bonyolulttá teszi a több lépésből álló munkafolyamatok eszközök közötti végrehajtását. A csapatoknak gyakran manuálisan kell kezelniük a frissítéseket, vagy külső rendszerekre kell támaszkodniuk a konzisztencia fenntartása érdekében.

▶️ Az ítélet: A ClickUp integrációkat használ, hogy a munka a fejlesztések során is szinkronban maradjon az eszközök között. A Workzone összeköti a legfontosabb eszközöket, de inkább a manuális koordinációra támaszkodik, ha a munkafolyamatok több rendszert is érint.

A ClickUp-ot vagy a Workzone-t válassza?

A döntés attól függ, hogy milyen a munkaszervezete, és hogyan változik az, ha egyszer már beindult.

A Workzone leginkább olyan csapatok számára működik jól, amelyek meghatározott kreatív munkafolyamatokat követnek. A projektek egyértelmű szakaszokon haladnak át, a jóváhagyások meghatározott sorrendet követnek, és az ügyfelek visszajelzései a folyamat központi elemei. Ha elsődleges célja a felülvizsgálati ciklusok következetességének és ellenőrzésének biztosítása, akkor a Workzone jól illeszkedik ehhez a modellhez.

A ClickUp nem korlátozza a munkáját egyetlen funkcióra vagy struktúrára. A feladatok átkerülnek az osztályok között, a bemeneti adatok a ciklus közepén változnak, és a végrehajtás attól függ, hogy a dokumentumok, a beszélgetések és a frissítések összhangban vannak-e egymással. Ahelyett, hogy további eszközöket adna hozzá az egyes rétegek kezeléséhez, a ClickUp mindent összekapcsol egy egyetlen munkaterületen belül.

Íme egy egyszerű módszer a döntéshez:

Válassza a Workzone-t, ha munkája ismétlődő jóváhagyási folyamatokat követ, csapata strukturált jóváhagyásokra támaszkodik, és a hangsúly a kreatív produkció menedzselésén van, egyértelmű szakaszokkal és az ügyfelek számára biztosított átláthatósággal.

Válassza a ClickUp-ot, ha munkája több csapatra terjed ki, folyamatai a projektek előrehaladtával változnak, és szüksége van feladatokra, dokumentációra, kommunikációra és automatizálásra, hogy manuális koordináció nélkül is kapcsolatban maradhasson.

A ClickUp egyesíti azokat a rendszereket, amelyeket a legtöbb csapat végül összerak. A feladatok, dokumentumok, csevegés, automatizálások és mesterséges intelligencia ugyanabban a környezetben működnek, így az egyik helyen végzett frissítések átkerülnek a munkafolyamat többi részébe is.

Ha az eszközváltás csökkentése és a végrehajtás összehangolása prioritás, akkor ingyenesen elkezdheti használni a ClickUp-ot, és megnézheti, hogyan illeszkedik a meglévő munkafolyamataiba.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Hogyan viszonyul a ClickUp Brain a Workzone automatizálási funkcióihoz?

A ClickUp Brain a feladatok, a dokumentumok és a csevegésen belül működik, hogy összefoglalókat készítsen, tartalmat hozzon létre és kérdésekre válaszoljon a munkaterület adatai alapján. A Workzone a szabályalapú automatizálásra összpontosít, például a feladatok továbbítására, az értesítésekre és a jóváhagyási eseményekre, beépített mesterséges intelligenciával a tartalom vagy a kontextus kezelésére.

Melyik projektmenedzsment eszköz a jobb a növekvő csapatok számára?

A ClickUp jobban megfelel a növekvő csapatoknak, mert egy rugalmas struktúrán belül több részleget, munkafolyamatot és projekttípust támogat. A Workzone jól működik marketing- és kreatív csapatok számára, de kevésbé alkalmazkodó, ha különböző funkciókra, például termékfejlesztésre, mérnöki munkára vagy üzemeltetésre kell kiterjeszteni.

A ClickUp képes-e olyan strukturált projektmunkafolyamatokat biztosítani, mint a Workzone?

Igen, a ClickUp képes strukturált munkafolyamatokat létrehozni projektsablonok, kötelező egyéni mezők és többlépcsős jóváhagyási automatizálások segítségével. Szükség esetén egységes folyamatokat érvényesíthet, miközben megőrzi a rugalmasságot más típusú munkákhoz.

Melyek a főbb különbségek a ClickUp és a Workzone együttműködési funkciói között?

A ClickUp egyesíti a dokumentumokat, a táblákat, a csevegést és a lektorálást a feladatokon belül, így a megbeszélések és a visszajelzések szorosan kapcsolódnak a munkához. A Workzone a strukturált jóváhagyási munkafolyamatokra és az ügyfélportálokra összpontosít, ami erősségét jelenti a formális felülvizsgálatoknál, de kevésbé rugalmas a szélesebb körű csapatmunkában.