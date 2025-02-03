A 10 legjobb jóváhagyási munkafolyamat-szoftveralkalmazás 2025-ben

Lassú jóváhagyási folyamatok miatt akadt el? Ha igen, itt az ideje, hogy búcsút mondjon a papírmunka halmozódásának és a kézi jóváhagyás okozta fejfájásnak, és kipróbálja a jóváhagyási munkafolyamat-szoftvert!

Az engedélyezési munkafolyamat-szoftver hozzáadásával a technológiai eszközkészletéhez javíthatja a hatékonyságot, csökkentheti a hibákat, biztosíthatja a szabályozásoknak vagy a vállalati irányelveknek való megfelelést, és jobban ellenőrizheti a döntéshozatali folyamatot.

Összeállítottunk egy listát 10 jóváhagyási munkafolyamat-szoftver alkalmazásról, amelyek funkciói segíthetnek javítani csapata jóváhagyási rendszerét. Merüljön el a témában, és fedezze fel, mit tehet az automatizálás és az együttműködés csapata számára.

Mit kell keresni egy jóváhagyási munkafolyamat-szoftverben?

A jóváhagyási munkafolyamat-szoftver egy digitális eszköz, amelynek célja a különböző feladatok, projektek vagy dokumentumok jóváhagyásának folyamatának egyszerűsítése és automatizálása. Strukturált és szisztematikus megközelítést kínál a jóváhagyási kérelmek kezeléséhez.

A tipikus funkciók között szerepelhetnek:

Kérelem benyújtása: A felhasználók jóváhagyási kérelmeket indíthatnak el a jóváhagyást igénylő releváns információk, dokumentumok vagy feladatok benyújtásával.

Útvonaltervezés és eskaláció: A szoftver előre meghatározott szabályok vagy hierarchikus struktúrák alapján továbbítja a jóváhagyási kérelmet a megfelelő személyeknek vagy csoportoknak.

Értesítések és emlékeztetők: A szoftver automatikus értesítéseket és emlékeztetőket küld a jóváhagyóknak, hogy biztosítsa a megfelelő időben történő intézkedést és elkerülje a késedelmeket.

Megjegyzések és visszajelzések: A jóváhagyók megjegyzéseket, visszajelzéseket vagy javaslatokat tehetnek a szoftverben, hogy megkönnyítsék a kommunikációt a jóváhagyási folyamat során.

Jóváhagyások nyomon követése: A szoftver egyértelmű nyilvántartást vezet az összes jóváhagyási tevékenységről, beleértve az időbélyegeket, a megjegyzéseket és a végső döntést.

Testreszabható munkafolyamatok: A szervezetek a saját igényeiknek megfelelően konfigurálhatják a jóváhagyási munkafolyamatokat, beleértve a jóváhagyók számát, a sorrendet és a döntéshozatali kritériumokat.

Jelentések és elemzések: A szoftver jelentéskészítési funkciókat is kínálhat a folyamatok hatékonyságának elemzéséhez, a szűk keresztmetszetek azonosításához és az általános teljesítmény nyomon követéséhez.

A 10 legjobb jóváhagyási munkafolyamat-szoftver

A mai gyorsan változó üzleti környezetben a hatékony jóváhagyási folyamatok a siker kulcsa. A számtalan lehetőség közül a megfelelő jóváhagyási munkafolyamat-szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet.

Az alábbiakban bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb jóváhagyási szoftverek válogatott listáját.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely kiválóan alkalmas jóváhagyások és munkaerő-menedzsment kezelésére. A szoftver segít egyszerűsíteni a jóváhagyási folyamatot, hogy az zökkenőmentesen működjön. ?️

A virtuális táblával kezdve a csapatok megtervezhetik a munkafolyamatukat és felvázolhatják a követendő jóváhagyási lépéseket. Ez segít mindenkinek a folyamat kezdetétől a végéig történő vizualizálásában.

Ha készen áll a folyamat bevezetésére, a ClickUp testreszabható jóváhagyási munkafolyamat-sablonjai zökkenőmentes és szervezett megközelítést biztosítanak. Legyen szó projektkérelmekről, dokumentumok jóváhagyásáról vagy bármely más kritikus döntésről, a sablonokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja. Ezután könnyedén együttműködhet és naprakész maradhat a valós idejű értesítések, emlékeztetők és azonnali visszajelzések segítségével.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp nem csak a jóváhagyási munkafolyamatokat támogatja. A ClickUp dokumentumkezelő, feladatkezelő, csevegő és egyéb funkcióival szervezett maradhat, és kommunikálhat minden projektjéről és napi feladatairól.

Búcsút inthet a szűk keresztmetszeteknek, és élvezheti a ClickUp által biztosított hatékonyságot és termelékenységet. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp testreszabási eszközöket kínál, amelyek segítségével a csapat tagjai könnyedén hozzáadhatnak különböző mezőket, állapotokat és nézeteket, ahogyan az szükséges.

A jóváhagyási munkafolyamat-automatizálási eszközök segítségével feladatokat hozhat létre, a megbízottakat megváltoztathatja, az állapotokat frissítheti és címkéket alkalmazhat a projektkérelmek felülvizsgálatának felgyorsítása érdekében.

Az értesítések segítségével a csapat tagjai mindig naprakészek maradnak.

A ClickUp Docs segítségével valós időben szerkeszthetsz más csapattagokkal, megjegyzéseket fűzhetsz hozzá, feladatokat rendelhetsz hozzá, és még sok minden mást tehetsz.

Több mint 1000 integráció harmadik fél platformjaival lehetővé teszi, hogy a technológiai eszközkészletében található egyéb alkalmazásokat összekapcsolja a munkafolyamatával.

A ClickUp korlátai

A szoftver számos funkciója miatt egy kis tanulási időre van szükség a használatához.

A ClickUp mobilalkalmazásának képességei korlátozottabbak, mint a webes vagy asztali alkalmazásoké.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Integrify

via Integrify

Az Integrify olyan eszközökkel látja el a szervezeteket, amelyekre szükségük van a jóváhagyási folyamatok optimalizálásához és automatizálásához. Az egyszerűségre és a hatékonyságra összpontosítva az Integrify felhasználóbarát felületet kínál, amely mind az üzleti felhasználók, mind az IT-szakemberek igényeit kielégíti. Robusztus munkafolyamat-automatizálási képességei zökkenőmentes jóváhagyási útvonalakat, feladatkiosztást és a haladás valós idejű nyomon követését teszik lehetővé.

A szoftver drag-and-drop űrlapszerkesztőjével a felhasználók saját igényeikhez igazított, egyedi jóváhagyási űrlapokat tervezhetnek, biztosítva ezzel a pontos és releváns információgyűjtést. Ezenkívül a szoftver jelentéskészítő és elemző funkciói értékes betekintést nyújtanak a folyamatok teljesítményébe, segítve a szervezeteket a szűk keresztmetszetek azonosításában és a folyamatos fejlesztésben.

Az Integrify legjobb funkciói

Különböző iparágakban használható, az egészségügytől az építőiparig.

A drag-and-drop felület segítségével könnyedén létrehozhat korlátlan számú automatizált munkafolyamatot.

A nyílt architektúra lehetőséget biztosít a felhasználóknak a munkafolyamat-eszközök integrálására és továbbfejlesztésére.

Integrify korlátai

Egyes felhasználók aggályokat fogalmaztak meg az automatizálási szoftver stílusával és felületével kapcsolatban.

A jelentési folyamatokban nincs túl sok változatosság.

Integrify árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Integrify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

3. Jóváhagyási stúdió

az Approval Studio segítségével

Az Approval Studio egy sokoldalú és hatékony jóváhagyási menedzsment szoftver kreatív tartalmakhoz. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a marketing-, tervező- és kreatív csapatok felülvizsgálati és jóváhagyási folyamatát.

Széles körű funkcióival az Approval Studio központi platformot kínál a közös visszajelzésekhez, megjegyzésekhez és a grafikák, képek, videók és egyéb vizuális tartalmak verziókezeléséhez.

A szoftver intuitív felhasználói felülete lehetővé teszi a projektek egyszerű beállítását és nyomon követését, biztosítva, hogy az összes érdekelt fél ugyanazon az oldalon álljon a jóváhagyási folyamat során. Az Approval Studio jelölőeszközei pontos és egyértelmű megjegyzések megadását teszik lehetővé, ami segít elkerülni a zavart és csökkenteni a javítási ciklusok számát.

A szoftver valós idejű értesítési rendszere folyamatosan tájékoztatja a csapatokat a frissítésekről és a határidőkről, így gyorsítva a jóváhagyási folyamatot.

Az Approval Studio legjobb funkciói

A felhasználók nagy fájlokat is feltölthetnek minőségromlás nélkül.

Korlátlan számú külső felhasználó tekintheti át és hagyhatja jóvá a terveket anélkül, hogy regisztrálnia kellene a szoftverre.

Az egyedi márkajelzés funkciók lehetővé teszik, hogy üzleti igényeit kielégítse, miközben megőrzi vállalatának stílusát.

Az Approval Studio korlátai

Az integrációk a Slack és a Zapier szolgáltatásokra korlátozódnak.

A felhasználók azt említették, hogy szeretnék, ha a szoftver több integrációt kínálna, különösen más projektmenedzsment eszközökkel.

Az Approval Studio árai

Lite: 45 dollár havonta öt felhasználó számára

Előny: 135 dollár havonta öt felhasználó számára

Pro XL: 255 USD havonta 15 felhasználó számára

Vállalati: 5999 USD/év korlátlan számú felhasználó számára

Approval Studio értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (25+ értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

4. Kissflow Workflow

via Kissflow

A Kissflow Workflow egy robusztus és felhasználóbarát jóváhagyási munkafolyamat-szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy automatizálják és optimalizálják jóváhagyási folyamataikat. A Kissflow Workflow kódolás nélküli megközelítésével a felhasználók technikai szakértelem nélkül is egyedi jóváhagyási munkafolyamatokat tervezhetnek, ami felgyorsítja a megvalósítást és csökkenti az IT-csapatoktól való függőséget.

A valós idejű nyomon követés és láthatóság révén a felhasználók figyelemmel kísérhetik a jóváhagyási kérelmek állapotát és azonosíthatják a potenciális szűk keresztmetszeteket. Az egyszerűségre és az alkalmazkodóképességre összpontosító Kissflow Workflow lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy növeljék hatékonyságukat, csökkentsék a manuális hibákat és fenntartsák a megfelelőséget.

A Kissflow Workflow legjobb funkciói

A platform számos online űrlapot kínál, amelyek beépíthetők a jóváhagyási munkafolyamatba.

Az egyszerű, kódolás nélküli felületnek köszönhetően a bevezetés gyerekjáték.

A munkafolyamatok vizuális ábrázolása megkönnyíti a szűk keresztmetszetek felismerését.

A Kissflow Workflow korlátai

Bár a felhasználók testreszabhatják a munkafolyamatokat, egyébként csak korlátozott testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Az árstruktúra visszatarthatja a kisvállalkozásokat vagy a startupokat.

Kissflow Workflow árak

Alap: 1500 dollár havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow Workflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (520+ értékelés)

Capterra: 3,9/5 (35+ értékelés)

5. Hub Planner

via Hub Planner

A Hub Planner funkciói az erőforrás-kezelésre összpontosítanak. Az ütemezés funkcióval áttekintheti csapattagjai rendelkezésre állását, így a munkatársait túlterhelés nélkül tervezheti meg a folyamatban lévő feladatokat. Beépített jóváhagyási munkafolyamatokat is kínál mind az időkövetéshez, mind a szabadságkérelmekhez.

Az időkövetési funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy rögzítsék a számlázható és a nem számlázható órákat. Kategorizálhatják az időbejegyzéseiket és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, így Ön láthatja, hogy mire fordítják az időt, és a projekt mely részei igényelnek a legtöbb erőforrást. Beépített munkaidő-nyilvántartás jóváhagyási folyamat is rendelkezésre áll.

A szabadságkezelő eszköz közvetlenül integrálódik az alkalmazás ütemező funkciójába, így a tervezett szabadság automatikusan figyelembe veszik a munkavállaló rendelkezésre állását. A csapat tagjai szabadságkérelmet nyújthatnak be, amelyet továbbítanak a kijelölt jóváhagyónak. A jóváhagyó e-mailben és Slack-értesítésben kap értesítést a kérelemről.

A Hub Planner legjobb funkciói

Összehasonlíthatja a projektre tervezett időt a ténylegesen eltöltött idővel, hogy kiszámítsa a projekt időigényét, és adat alapú időterveket készítsen a jövőbeli projektekhez.

A konkrét jóváhagyási munkafolyamat alapján minden csapattaghoz külön jóváhagyót rendelhet.

A szabadságokat jóváhagyók rugalmasan, közvetlenül az alkalmazásban vagy e-mailes értesítésen keresztül is jóváhagyhatják a kérelmeket.

A Hub Planner korlátai

A szoftverrel nem ismerős, különösen az első alkalommal használók számára a robusztus funkciókészlet túlnyomó lehet.

A felhasználók azt szerették volna, ha a szoftver többet tudna a kiegészítőkkel.

A Hub Planner árai

Plug & Play: 7 USD/hó erőforrásonként

Prémium: 18 USD/hó erőforrásonként

Üzleti vezető: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Hub Planner értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

6. Frevvo

via Frevvo

A Frevvo egy munkafolyamat-kezelő szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékonyan automatizálják és optimalizálják jóváhagyási folyamataikat. A platform számos előre elkészített jóváhagyási munkafolyamat-sablont kínál, amelyek különböző üzleti helyzetek kezelésére lettek kialakítva, a HR-től és a pénzügyektől az értékesítésig és a műveletekig.

A szoftver dinamikus útválasztó motorja előre meghatározott szabályok alapján automatikusan továbbítja a jóváhagyási kérelmeket a megfelelő érdekelt feleknek, ezzel időt takarítva meg és kiküszöbölve a kézi hibák kockázatát.

A Frevvo emellett zökkenőmentes integrációt biztosít olyan népszerű alkalmazásokkal, mint a Salesforce, a SharePoint és a Google Sheets. Ráadásul mobilbarát felületének köszönhetően a felhasználók útközben is kezdeményezhetnek, nyomon követhetnek és jóváhagyhatnak kérelmeket.

A Frevvo legjobb funkciói

Az előre kitöltött e-formanyomtatványok minimalizálják a jóváhagyási folyamat során általában előforduló hibákat.

A beépített ellenőrzési nyomvonalak segítségével a munkavállalók könnyen nyomon követhetik kérelmeik előrehaladását.

Dokumentumjóváhagyási munkafolyamat-eszközként felhasználható költségek és számlák jóváhagyására is.

A Frevvo korlátai

A felhasználók jelezték, hogy a keresési funkció kezdetleges volt.

Úgy tűnik, hogy ez nem annyira elterjedt, mint a listánkon szereplő egyéb lehetőségek.

Frevvo árak

Egyedi árazás

Frevvo értékelések és vélemények

G2: 2. 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (25+ értékelés)

7. Nyerjen

via Gain

A Gain egy kifejezetten marketingcsapatok számára kifejlesztett munkafolyamat-megoldás. Intuitív felületével és felhasználóbarát funkcióival a Gain egyszerűsíti a csapat tagjai és az érdekelt felek közötti együttműködést. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén benyújtsák a jóváhagyásra szánt tartalmakat, beállítsák a jóváhagyási munkafolyamatokat, és valós időben kövessék nyomon az egyes felülvizsgálatok előrehaladását.

A Gain intuitív megjegyzés- és jelölőeszközei megkönnyítik a világos kommunikációt és visszajelzést, így nincs szükség hosszú e-mail láncokra. A jóváhagyók dinamikus és nyilvános előnézeteket is megtekinthetnek, így a marketingkampány végső eredményét már a közzététel előtt láthatják.

Ezenkívül a szoftver verziókövetési funkciója biztosítja, hogy minden változás dokumentálva legyen és könnyen nyomon követhető legyen. Ráadásul az Adobe Creative Cloud és a Canva népszerű tartalomkészítő eszközökkel való integráció révén a Gain zökkenőmentes tartalomátvitelt tesz lehetővé, és még tovább egyszerűsíti a jóváhagyási folyamatot.

A legjobb funkciók

A felhasználók korlátlan számú kört és személyt adhatnak hozzá a jóváhagyási folyamathoz.

A jóváhagyók biztonságosan hozzáférhetnek a tartalomhoz az e-mailjükből.

Az intuitív felületnek köszönhetően a kérelmeket egyetlen kattintással könnyedén jóváhagyhatja.

Korlátozások megszerzése

A felhasználók nehezen találták meg és használták a sablonokat.

Úgy tűnik, hogy a közösségi média csatornák alkalmazásprogramozási interfészei (API-k) között kapcsolódási problémák vannak.

Árak

99 dollár havonta 10 felhasználó számára, majd 10 dollár havonta minden további felhasználó után.

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

8. Filestage

via Filestage

A Filestage segítségével a csapatok hatékonyan együttműködhetnek és kezelhetik a visszajelzéseket, így nincs szükség végtelen e-mail-váltásokra és manuális nyomon követésre. A platform központi helyet biztosít a tartalom felülvizsgálatához, lehetővé téve az érdekelt felek számára, hogy a fájlokat közvetlenül a böngészőjükben megtekinthessék és megjegyzéseket fűzzenek hozzájuk.

A Filestage sokoldalú megjegyzés- és jelölőeszközei világos és pontos visszajelzéseket tesznek lehetővé, ami javítja a kommunikációt a lektorok és a tartalomkészítők között.

Ezenkívül a szoftver automatizált munkafolyamat-funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott szakaszokkal és jóváhagyókkal rendelkező jóváhagyási folyamatokat állítsanak be. A Filestage robusztus verziókövetési és tevékenységtörténeti funkciói átfogó ellenőrzési nyomon követést biztosítanak, lehetővé téve a csapatok számára, hogy nyomon kövessék az összes változást és jóváhagyást.

A Filestage legjobb funkciói

Ez a dokumentumkezelő eszköz minden fájlt és megjegyzést kéznél tart.

Adatai biztonságban vannak a vállalati szintű AES 256 titkosításnak köszönhetően.

A jelszóval védett funkcióval szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg a tartalmát.

A Filestage korlátai

Az alacsonyabb árkategóriájú csomagok alacsony adatforgalmi korlátokkal rendelkeznek, ami költséges frissítést tehet szükségessé.

A felhasználók arról számoltak be, hogy a szoftver hirtelen kijelentkezte őket.

A Filestage árai

Ingyenes verzió

Alap: 49 USD havonta

Profi: 249 USD havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (235+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. WebProof

via WebProof

A WebProof egy funkciókban gazdag online korrektúrazási és jóváhagyási munkafolyamat-szoftver, amelynek célja a kreatív csapatok áttekintési és együttműködési folyamatának egyszerűsítése. Intuitív felületével és felhőalapú platformjával a WebProof lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén feltöltsék, megosszák és valós időben áttekintsék a fájlokat, így nincs szükség manuális fájlátvitelre és összefüggéstelen kommunikációra.

A platform átfogó megjegyzéseszközei lehetővé teszik az érdekelt felek számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek, kiemeljenek bizonyos területeket, és közvetlenül a fájlokra rajzoljanak, megkönnyítve ezzel a világos és pontos visszajelzéseket. A WebProof automatizált munkafolyamata biztosítja, hogy a tartalom előre meghatározott jóváhagyási szakaszokon haladjon át, testreszabható beállításokkal a határidők és értesítések tekintetében.

A WebProof legjobb funkciói

projekt irányítópultja egyszerűsíti a feladatkezelést , és gyors áttekintést nyújt az összes nyitott feladatról.

A megjegyzéseket és szerkesztéseket ellenőrzőlista formájában lehet összefoglalni.

A felhasználók szöveges üzeneteket és e-mail értesítéseket is kaphatnak.

A WebProof korlátai

Egyes felhasználók nehezen tudták testreszabni a munkafolyamatokat.

A szoftver a feltöltési fázisokban lassú lehet.

WebProof árak

Pageflip: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Vállalati: Árak kérésre rendelkezésre állnak

Platinum: Árak kérésre rendelkezésre állnak

WebProof értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

10. Admation

via Admation

Az Admation egy funkciókban gazdag szoftver, automatizált jóváhagyási munkafolyamatokkal, amelyeket kifejezetten a kreatív és marketing csapatok igényeinek kielégítésére terveztek. Az egyik kiemelkedő funkciója az Approval Levels (Jóváhagyási szintek), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy többszintű jóváhagyási folyamatokat állítsanak be a különböző érdekelt felekkel. Ez biztosítja, hogy a tartalom a megfelelő személyek által a szükséges ellenőrzési szakaszokon menjen keresztül.

Az Admation egy másik egyedülálló funkciója a Batched Approvals (csomagolt jóváhagyások), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több eszközt csoportosítsanak össze egyidejű felülvizsgálat és jóváhagyás céljából. Ez egyszerűsíti a több fájlt vagy változatot tartalmazó projektek folyamatát, időt és erőfeszítést takarítva meg mind a felülvizsgálók, mind a tartalomkészítők számára.

Az Admation fejlett megjegyzéseszközöket is kínál, amelyek lehetővé teszik az érdekelt felek számára, hogy pontos visszajelzéseket adjanak közvetlenül a fájlokra, elkerülve ezzel a félreértéseket és felgyorsítva a jóváhagyási folyamatot. A verziókezelés segítségével a felhasználók nyomon követhetik a változásokat, összehasonlíthatják a fájlok különböző verzióit, és átfogó ellenőrzési nyomvonalat tarthatnak fenn, biztosítva ezzel a teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

Az Admation legjobb funkciói

A többszintű jóváhagyások megkönnyítik a komplex jóváhagyási struktúrák kezelését.

A kötegelt jóváhagyások időt takaríthatnak meg.

A proxy felhasználók kijelölésének lehetősége megkönnyíti a jóváhagyások kezelését, ha távol van.

Az Admation korlátai

A rendszer néha kissé nehézkes lehet, ami megnehezíti bizonyos elemek és dokumentumok megtalálását.

A felhasználók szerint a szoftver néha lassú lehet.

Admation árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Admation értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 3,6/5 (215+ értékelés)

Adja hozzá a jóváhagyási folyamatot kezelő szoftvert a technológiai eszközeihez

Ha csapata gyorsabb jóváhagyási döntéseket szeretne, akkor talán itt az ideje, hogy technológiai eszköztárát kiegészítse egy jóváhagyási munkafolyamat-szoftverrel. A cikkben bemutatott különböző szoftveropciók segíthetnek csapatának az automatizálás, az együttműködés és a racionalizált jóváhagyások előnyeinek kihasználásában. A megfelelő jóváhagyási munkafolyamat-szoftver átalakíthatja üzleti folyamatait és soha nem látott mértékben növelheti termelékenységét.

Ha egy all-in-one megoldást keres a munkafolyamatok és a projektmenedzsment igényeinek kielégítésére, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp! Intuitív felületével, robusztus funkcióival és páratlan sokoldalúságával a ClickUp megérdemelten szerepel listánk élén.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és javítsa szervezetének jóváhagyási folyamatát!