8 olyan eszköz, mint a Smartsheet a kapacitástervezéshez

A Smartsheet jól kezeli a strukturált projektadatokat, de a táblázatos logikára épül, nem pedig az aktuális kapacitásra. Ha a csapata több projekt között osztja meg az idejét, és a terv már abban a pillanatban eltér a valóságtól, amikor valaki átcsoportosít egy feladatot, akkor már kinőtték a rendszert.

Ez az útmutató nyolc alternatívát ismertet. Rövid összefoglaló: az ügyfeleknek az eltöltött időt számlázó ügynökségeknek érdemes megnézniük a Float vagy a Productive alkalmazásokat. A komplex erőforrás-számításokat végző közepes méretű csapatoknak a Wrike vagy a Runn alkalmazásokat ajánljuk. Azok a csapatok, akik szeretnék, ha kapacitástervük ugyanabban a munkaterületen lenne, mint a tényleges munka, azoknak érdemes megnézniük a ClickUp alkalmazást. Az Asana és a monday.com azoknak a csapatoknak jelent közepes megoldást, akik már használják őket. A Resource Guru a legegyszerűbb megoldás, ha csak egy megosztott rendelkezésre állási nézetre van szükség.

Az alábbiakban: összehasonlító táblázat, az öt tényező, amely ténylegesen számít ezeknek az eszközöknek az értékelésekor, majd egyedi értékelések, amelyek őszintén bemutatják az egyes eszközök korlátait.

Mi az a kapacitástervező szoftver?

A kapacitástervező szoftver megmutatja, hogy a csapata reálisan mennyi munkát tud vállalni, majd segít új feladatokat kiosztani anélkül, hogy bárkit is túlterhelne. Összegyűjti a rendelkezésre állást, a szabadságokat, a jelenlegi feladatokat és (a jobb eszközök esetében) a készségeket is, így a „vállalhatjuk ezt a projektet?” kérdésre adatokkal lehet válaszolni, nem pedig megérzéssel.

Miért fontosabb ez, mint korábban: a hibrid ütemtervek, a szerződéses munkák és az a tény, hogy az emberek három-öt projekt között osztják meg idejüket, láthatatlanná tették a munkaterhelést. Egy táblázat segítségével nyomon követhető, ki mit csinál. De nem árulja el, hogy Priya jövő héten 110%-os terhelés alatt lesz, mert két határidő is ugyanarra a keddre esett.

ClickUp Insight: A vezetők mindössze 15%-a ellenőrzi a munkaterhelést, mielőtt új feladatokat osztana ki. További 24% kizárólag a projekt határidői alapján osztja ki a feladatokat. Ennek eredménye a túlterhelt csapatok, a kihasználatlan csapat tagok és az a fajta kiégés, amely három héttel túl későn jelentkezik ahhoz, hogy orvosolni lehessen. Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával napi 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

A kapacitástervezéshez használható Smartsheet-alternatívák áttekintése

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció Árak Őszinte korlátozás ClickUp Csapatok, akik a kapacitást, a feladatokat és a dokumentumokat egy munkaterületen szeretnék összegyűjteni A munkaterhelés-nézet az élő feladatokhoz kapcsolódik; AI-alapú feladatkiosztás és prioritásrendelés Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára A funkciók mélységének megismerése kis csapatok számára tanulási folyamatot jelent Monday.com Vizuális kapacitáskövetés nem technikai csapatok számára Munkaterhelés-widget, színkóddal jelölt túlterhelés Ingyenes; fizetős változat 9 USD/felhasználó/hónap A fejlett munkaterhelési funkciók a magasabb szintű csomagokban találhatók Wrike Vállalati erőforrás-tervezés erőfeszítésalapú ütemezéssel Erőforrás-tervező, százalékalapú feladatok kiosztása Ingyenes; fizetős változat 10 USD/felhasználó/hó áron Meredek tanulási görbe, zsúfolt felhasználói felület Asana Portfóliószintű kapacitás számos projektben Munkaterhelés-nézet, portfóliók, idővonal Ingyenes; fizetős változat 13,49 USD/felhasználó/hónap A munkaterhelés pontossága a következetes erőfeszítés-becslésektől függ Float Különleges erőforrás-ütemezés ügynökségek számára Vizuális ütemező, jövedelmezőséget figyelembe vevő allokáció Ár: 8,50 USD/felhasználó/hónap Korlátozott projektmenedzsment funkciók Resource Guru Egyszerű csapatütemezés szabadságkezeléssel Elérhetőségi sáv, ütközésérzékelés Ár: 5 USD/felhasználó/hónap Alapvető jelentéskészítés, kevés integráció Runn Valós idejű kapacitás-előrejelzés szolgáltató csapatok számára Forgatókönyv-tervezés, előzetes projektek Ár: 9 USD/felhasználó/hónap Kis felhasználói közösség, korlátozott sablonok Termelékeny A költségvetéshez kötött ügynökségi erőforrás-kezelés A kihasználtság a projekt árrésehez kötve Ár: 10 USD/felhasználó/hónap Túlzott megoldás a nem szolgáltató jellegű vállalkozások számára

Tudta? A szervezetek 50%-a nem rendelkezik valós idejű projekt-KPI-kkal, és ennek következtében havonta legalább egy teljes napot pazarolnak el a kézi jelentéskészítésre.

Miért keresnek a csapatok Smartsheet-alternatívákat a kapacitástervezéshez?

A csapatok általában kinövik a Smartsheet kapacitástervezési funkcióit, amikor az erőforrásadatok túl dinamikussá válnak a sorok és oszlopok kezeléséhez. A kapacitástervezéshez élő feladatfrissítésekre, a szabadidő átláthatóságára, a munkaterhelés előrejelzésére, forgatókönyv-tervezésre és a tervet automatikusan frissítő feladat-módosításokra van szükség.

A Smartsheet jól képes nyomon követni a strukturált projektadatokat, de a csapatoknak gyakran szükségük van egy jobban összekapcsolt rendszerre, amikor a munkaterhelés naponta változik, az emberek több projekt között osztják meg idejüket, vagy a vezetőknek össze kell hasonlítaniuk a tervezett kapacitást a tényleges munkával.

Minden eszköz azt állítja magáról, hogy pontosan az Ön számára szükséges megoldás, ami megnehezíti a választást. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelnie kell:

Valós idejű munkaterhelés-áttekintés: Szüksége van egy olyan eszközre, amely automatikusan frissül az ütemterv változásainak megfelelően, és megmutatja, kinek van túlterhelése, és kinek van jelenleg szabad kapacitása

Forgatókönyv-tervezés: Egy jó eszköz lehetővé teszi, hogy elköteleződés előtt modellezze a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, így pontosan láthatja, hogyan befolyásolná egy új projekt a csapat munkaterhelését

Kihasználtság nyomon követése: Figyelje a számlázható és a nem számlázható időt, hogy észlelje a túlterhelést, mielőtt az problémává válna

Készségalapú feladat-elosztás: A jobb eszközök a korábbi munkák, a szerepkör és a rendelkezésre állás alapján javaslatot tudnak tenni arra, ki vállalja a feladatot. A legtöbb vezető alapértelmezésként azt választja, hogy „aki éppen a legközelebb van”, mert ezek az adatok nem állnak rendelkezésére.

Integráció a meglévő eszközökkel: A kapacitási adatok pontossága attól függ, hogy milyen pontosak az azokat tápláló munkadatok. Keressen olyan eszközt, amely integrálható a naptáraival, időkövető és projektmenedzsment rendszereivel

1. ClickUp

Hogyan használja a ClickUp a munkaterhelés-nézeteket a csapat kapacitásának kiegyensúlyozására

A ClickUp kapacitástervezési előnye strukturális: a Workload View élő feladatadatokat használ, így a kapacitás változik, amikor a feladatok áthelyeződnek. Ez kiküszöböli a kézi szinkronizálási lépést, amely a legtöbb táblázatalapú tervezésnél problémát jelent.

A Workload View (Munkaterhelés nézet) minden egyes személy feladatait egy meghatározott kapacitáshoz rendeli hozzá, amelyet órában, feladatok számában vagy egyéni erőfeszítés mezőkben (például sztoripontokban) lehet megadni. A feladatokat közvetlenül a nézetből húzhatja át egyik személyről a másikra vagy egyik időintervallumból a másikba, és a munkaterhelési sávok áthelyezéskor automatikusan újraszámolódnak. Ez nem csupán egy jelentés, hanem egy tervezési felületként is működik.

A műszerfalak az időkövetésből, a feladatok előrehaladásából és a munkaterületen már meglévő egyéni mezőkből merítenek adatokat. Összehasonlíthatja a tervezett kapacitást a rögzített munkával, megtekintheti az elosztást a csapatok között, és megoszthatja az élő nézetet az érdekelt felekkel anélkül, hogy bármit is exportálnia kellene.

A ClickUp Brain feladatok, dokumentumok és irányítópultok között működik. Összefoglalja a projekt előrehaladását, feltárja a munkaterhelési mintákat, és a korábbi munkák és a jelenlegi terhelés alapján javaslatokat tesz a feladatok elosztására.

A kapacitástervezéshez az AI Assign a rendelkezésre állás, a munkaterhelés és a feladat kontextusa alapján javasol feladatgazdákat.

Őszinte vélemény: A ClickUp sok mindent tud, de a széles körű funkcionalitásnak ára van. Azok a csapatok, akiknek csak a megosztott rendelkezésre állásra van szükségük, és nem akarnak megismerkedni a szélesebb körű munkaterülettel, gyorsabban beállíthatnak könnyebb eszközöket, mint például a Resource Guru vagy a Float. A mobil Workload View funkció is korlátozottabb, mint a desktop verzió.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be célokat a ClickUp Goals segítségével, és kapcsolja össze őket a feladatokkal, hogy nyomon követhesse, hogyan alakul a tervezett kapacitás tényleges teljesítménnyé

Ábrázolja a feladatok közötti függőségeket, és használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét , hogy megértse, hogyan befolyásolják a késések az ütemtervet és a csapat terhelését.

Határozza meg a munkaterhelést olyan egyéni mezők segítségével, amelyek megfelelnek a csapata munkatervezési módszereinek

A beépített ClickUp projektidő-nyomonkövetés segítségével összehasonlíthatja az időbecsléseket a nyomon követett idővel, hogy javítsa a jövőbeli kapacitástervezést.

Tervezze meg a munkát az idővonalakon keresztül a több mint 15 rugalmas ClickUp nézettel , amelyek megmutatják, hogyan változik a kapacitás az idő múlásával

Használjon automatizálásokat a feladatok kiosztásának és a munkafolyamat frissítéseinek kezelésére a munka előrehaladtával

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az egységes munkaterület kiküszöböli a kontextus szétszóródását. A kapacitási adatok, feladatok és kommunikáció egy helyen történő összegyűjtésével a munkaterhelés átláthatósága a valóságot tükrözi, manuális szinkronizálás nélkül.

Az AI-alapú betekintés feltárja a rejtett mintákat. A ClickUp Brain segít átállni a reaktív tűzoltásról a proaktív optimalizálásra azáltal, hogy feladatokat javasol és kockázatokat jelöl meg.

A rugalmas kapacitási egységek bármilyen munkafolyamathoz illeszkednek. Akár órákat, sztoripontokat vagy feladatokat használ, a Workload nézet alkalmazkodik a csapat munkamódszeréhez

Hátrányok:

A funkciók mélységének megismerése igazi tanulási görbét jelent azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik az all-in-one platformokat

A mobil munkaterhelés-nézetben kevesebb interakcióra van szükség, mint az asztali verzióban

Az első beállítás hosszabb ideig tart, mint a Float-hoz hasonló dedikált ütemezők esetében

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó beszámolója:

Szeretem, hogy minden integrálva van a ClickUp-ban, ami segít megérteni, hogyan zajlik a munka, és min dolgozik mindenki minden héten. A kapacitás és a dokumentumok átláthatósága valóban kulcsfontosságú, különösen egy olyan ügynökségnél, mint a miénk, ahol projektmenedzsmentet végzünk. Nagyra értékelem, hogy semmiről sem maradunk le, mivel minden a ClickUp-ban van. Emellett a kezdeti beállítás is nagyon egyszerű volt számomra.

Egy másik TrustRadius-felhasználó így nyilatkozik:

Használtam már a Trellót, a Jirát, a Smartsheetet, a monday.com-ot és a Basecampet, és megnéztem még néhány más szolgáltatást is, de csak a ClickUp rendelkezik azzal a rugalmassággal és struktúrával, amely lehetővé teszi számomra, hogy ugyanazon az eszközön kezeljem a saját munkámat, mint azok a több csapatok, amelyek megosztanak egymással bizonyos feladatokat, de nem az összeset.

A Monday.com kiváló Smartsheet-alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek vizuális munkaterhelés-nyomon követést szeretnének táblázatkezelő felület nélkül. Vizuális táblái egy pillantásra érthetővé teszik a munkaterhelés elosztását, színekkel jelölt sávokkal mutatva, hogy ki éri el, ki nem éri el, vagy ki lépi túl a kapacitást az idővonalakon.

A munka újraelosztása is egyszerű. A vezetők a feladatokat közvetlenül a Workload widgetből húzhatják át.

Használhatja a monday.com automatizálási receptjeit is a problémák proaktív kezelésére. Például beállíthat egy automatizálást, amely értesítést küld, ha egy csapattag munkaterhelése meghalad egy küszöbértéket, így beavatkozhat, mielőtt a munkatárs túlterhelté válna.

Őszinte vélemény: A Monday.com árazása felhasználói „csomagokban” (3, 5, 10) van felépítve, ami gyorsan drágává válik azoknak a csapatoknak, amelyek nem illeszkednek pontosan ezekbe a szintekbe. A leghasznosabb munkaterhelési funkciók a Pro csomagban érhetők el.

A Monday.com legjobb funkciói

Munkaterhelés-widget: Vizuális sávokkal jeleníti meg a csapat kapacitását, színkódolással azonnal kiemelve a túlterhelt csapattagokat

Idővonal és Gantt-nézetek: Segít összehangolni a projekt ütemtervét a csapat rendelkezésre állásával, hogy még azok bekövetkezte előtt azonosíthassa a lehetséges erőforrás-ütközéseket

Integrációk: Összekapcsolható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár és a Zoom

A Monday.com előnyei és hátrányai

Előnyök:

Rendkívül vizuális felület, rövid tanulási görbe

A rugalmas táblázati struktúrák számos munkafolyamathoz alkalmazkodnak

Erős automatizálás a kapacitási riasztásokhoz

Hátrányok:

A felhasználói csoportok szerinti árazás hátrányosan érinti a különböző szintek közötti csapatokat

A fejlett kapacitáskezelési funkciók csak a magasabb csomagokban érhetők el

A komplex nyomonkövetési munkafolyamatok valódi előzetes testreszabást igényelnek

Ingyenes

Alap: 9 USD/felhasználó/hónap

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Pro: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Monday Work Managementben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen lehet egy helyen szervezni a projekteket és nyomon követni a feladatokat. A felület rendkívül vizuális és intuitív, így az egész csapat egy pillanat alatt áttekintheti az előrehaladást, a határidőket és a felelősségi köröket. Nagyra értékelem az automatizálási funkciókat és az integrációkat is, mivel ezek csökkentik a kézi munkát és segítenek abban, hogy mindenki egy irányba haladjon. Összességében ez zökkenőmentesebbé teszi az együttműködést és sokkal hatékonyabbá a projektkövetést.

3. Wrike

A Wrike-ot olyan nagy szervezetek számára fejlesztették ki, ahol az erőforrások elosztása valóban összetett feladat. Megkülönböztető jellemzője a munkaterhelésen alapuló ütemezés: a vezetők a feladatok száma helyett az idő százalékos arányában osztják be a csapat tagjait, ami pontosabb képet ad a kapacitásról, amikor az emberek több projekt között oszlanak meg.

Az integrált időkövetés lehetővé teszi a tervezett erőfeszítések és a ténylegesen eltöltött idő összehasonlítását, így a jövőbeli kapacitásbecslések minden ciklussal pontosabbá válnak.

Őszinte vélemény: A platform megtanulása időigényes. A teljes erőforrás-kezelő csomag csak a Business csomagban és az annál magasabb szinteken érhető el. Egyes felhasználók szerint a felület túlzsúfolt.

A Wrike legjobb funkciói

Erőforrás-kezelő modul: Támogatja a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést, így a megfelelő emberek kezelik a megfelelő erőforrásokat a csapatok között

Munkaterhelési diagramok: Szűrje az allokációs nézeteket projekt, csapat vagy egyén szerint, hogy pontosan megmutassa, hol alakulnak ki szűk keresztmetszetek, mielőtt azok hatással lennének a teljesítésre

Jelentések és elemzések: A részlegek közötti részletes kihasználtsági jelentések segítenek a vezetőségnek felismerni a hatékonysági hiányosságokat és adat alapú személyzeti döntéseket hozni

A Wrike előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az automatikus feladatidőzítők manuális beviteli műveletek nélkül rögzítik az órákat

A Resource Planner segítségével a vezetők kipróbálhatják az ütemezési forgatókönyveket, mielőtt kiosztanák a munkát

Az erőforrás-igénylések strukturált jóváhagyási munkafolyamatokon keresztül haladnak

Hátrányok:

Meredek tanulási görbe a vállalati munkamenedzsmentben még kezdő csapatok számára

A teljes erőforrás-funkciók csak a Business csomagban és annál magasabb csomagokban érhetők el

A felület kissé zsúfoltnak tűnhet

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Nem kell az összes részletes funkciót használnia ahhoz, hogy a Wrike-ot teljes mértékben kihasználja. Kezdetben egyszerűen határidő- és feladat-nyomkövetőként használhatja, majd a szoftver használatának elsajátításával fokozatosan bővítheti a nyomkövetési funkciókat. A szoftver kialakítása igazán remek, így rétegesen használhatja, és a használat során fokozatosan fejlesztheti.

4. Asana

Ha több projektet kezel, könnyen elveszítheti a rálátást az összképre, és végül túlterheli a csapatát. Az Asana Munkafolyamat nézet segít egyensúlyba hozni a feladatokat az egész portfólióban, így könnyebb megelőzni a kiégést és biztosítani, hogy a legfontosabb kezdeményezései megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek.

A feladatokhoz beállított becsült munkaidő alapján vizuális áttekintést kap a kapacitásról. Itt van a bökkenő: ha a csapata nem fegyelmezett a becsült munkaidő tekintetében, a munkaterhelés-nézet hamis képet mutat.

Őszinte vélemény: Az Asana portfóliószintű funkciói csak a Business és annál magasabb csomagokban érhetők el, ahol az ár már kellemetlenül magas. A kapacitási egységek órára vagy pontokra korlátozódnak, és ezen túl alig van rugalmasság.

Az Asana legjobb funkciói

Jelentési irányítópultok: Mutassa meg valós idejű mutatókat, mint például a kapacitáskihasználás, a rögzített órák száma és a munkaterhelési trendek, hogy adat alapú döntéseket hozhasson

Portfóliók: Több projekt kapacitásának egyidejű figyelemmel kísérése, ami segít a stratégiai erőforrás-döntések meghozatalában

Idővonal nézet: Hasonlítsa össze a projekt ütemtervét a csapat rendelkezésre állásával, hogy felismerje az erőforrás-ütközéseket, mielőtt azok késedelmet okoznának

Az Asana előnyei és hátrányai

Előnyök:

A kapacitástervezés egyszerre támogatja mind az osztályok, mind a csapatok szintjén történő áttekintést

Több mint 200 eszközzel összekapcsolható

A kapacitási tervek automatikusan szinkronizálódnak a munkaterhelésekkel és a portfóliókkal

Hátrányok:

A kapacitástervezés a következetes erőfeszítés-becslésektől függ

A fejlett munkaterhelési és portfóliófunkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek

A részletes erőforrás-előrejelzés terén kevésbé rugalmas, mint a Runn vagy a Float nevű speciális eszközök

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó beszámolója:

A portfólió szintjén hozzáadott AI-funkciók érdekes betekintést nyújtanak a nagy projektekbe. A kezdeti tesztek ígéretesnek tűnnek a portfólió-jelentések egységesítésének szempontjából.

Érdekesség: A méhcsaládok tartalék munkaerőt tartanak fenn olyan méhekből, amelyek látszólag tétlenek. Kutatások kimutatták, hogy ezek a méhek valójában igény szerinti kapacitáspuffert jelentenek, amelyet akkor aktiválnak, ha a táplálékkeresés iránti igény hirtelen megugrik, vagy a munkacsoport veszteségeket szenved. A természet önállóan találta fel a készenléti erőforrás-poolok koncepcióját!

5. Float

Ha az Ön legnagyobb gondja csupán annak kiderítése, hogy ki áll rendelkezésre milyen feladatok elvégzésére, akkor egy teljes értékű projektmenedzsment-platform túlzottnak tűnhet.

A Float elsősorban erőforrás-ütemező eszközként készült, és ez a fókusz jól látható is. A vizuális ütemező egy áttekinthető idővonalon jeleníti meg a rendelkezésre állást és a feladatokat. A drag and drop funkcióval a felhasználók a projektekhez rendelhetők, és azonnal láthatóvá válik a hatása mindenki munkaterhelésére. A kapacitási jelentések tartalmazzák a kihasználtsági arányokat, az erőforrás-előrejelzéseket és a munkaterhelés elosztását. Az integrált szabadságkövetés automatikusan figyelembe veszi a szabadságokat és az ünnepnapokat a kapacitásnál, így nem történhet meg, hogy véletlenül munkát ütemezzen be valakinek, aki éppen távol van.

Őszinte vélemény: A projektmenedzsment funkciók szűkösek. Valószínűleg a Floatot egy külön feladatkezelő eszközzel fogja kombinálni. A jelentéskészítés is kevésbé átfogó, mint az all-in-one platformok esetében, és a mobil felhasználói élmény elmarad a webalkalmazásétól.

A Float legjobb funkciói

Készségek és szerepkörök szűrése: Szabványosítsa a szerepköröket alapértelmezett költségekkel és számlázási díjakkal, és adjon hozzá egyéni címkéket a helyszín, a készségek, a szolgálati idő és egyebek alapján – így a munkához legalkalmasabb személyt egy szűrővel könnyedén megtalálhatja

Vizuális erőforrás-ütemező: Tiszta, idővonalas felület, amely megkönnyíti a csapat rendelkezésre állásának áttekintését és a munkatársak projektekhez való hozzárendelését

Kapacitási jelentések: Készítsen jelentéseket a kihasználtsági arányokról és a rendelkezésre állási előrejelzésekről, hogy könnyebben tervezhesse a jövőbeli igényeket

A Float előnyei és hátrányai

Előnyök:

Becsüli a projektek valós költségeit és számlázási díjait, majd a tervek változásával valós időben követi nyomon a jövedelmezőséget

Az élő kihasználtsági nézet egyszerre mutatja a kapacitásfelesleget és a fedezeti kockázatokat

Integrálható a ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Naptár és Outlook alkalmazásokkal

Hátrányok:

Korlátozott projektmenedzsment funkciók

A jelentések nem annyira átfogóak, mint az all-in-one platformok esetében

A webes verzió mögött álló mobil felhasználói élmény

A Float árai

Starter: 8,50 USD/felhasználó/hónap

Pro: 14 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Float értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

Mit mondanak a Floatról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó beszámolója:

Imádom ezt a platformot, mert lehetővé teszi a projekt ütemtervének megtervezését és ütemezését. Ez a platform javítja a hatékonyságot, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy jobban együttműködjenek a projekt határidőn belüli befejezése érdekében. A platformon legjobban a jelentéskészítési funkciót szeretem, amely jobb és megalapozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé, ami kritikus fontosságú a szervezet számára. A platform felhasználói felülete kevésbé bonyolult, ami kényelmes a felhasználók számára. Ezen kívül a projekt életciklusának kezelése is nagyon hatékonyan nyomon követhető és irányítható ezzel a platformmal.

6. Resource Guru

A Resource Guru egyszerűsíti a csapat ütemezését egy, a rendelkezésre állásra fókuszáló felülettel. A kiemelkedő funkció a rendelkezésre állási sáv, amely egy pillanat alatt megmutatja az egyes csapattagok lefoglalt és rendelkezésre álló idejét. Az ütközéskezelő automatikusan jelzi a dupla foglalásokat, mielőtt azokat véglegesítené.

A szabadságkezelés ugyanazon az ütemezési nézeten belül történik, így a szabadságok, a betegszabadságok és a távollétek a projektfeladatok mellett jelennek meg.

Őszinte vélemény: A Resource Guru egy ütemező, nem pedig egy projektmenedzsment-platform. A jelentéskészítés alapszintű, az integrációs lista rövidebb, mint a nagyobb versenytársaké, és a tényleges feladatok elvégzéséhez külön eszközre lesz szüksége.

A Resource Guru legjobb funkciói

Ideiglenes foglalások: A csapatok ideiglenes foglalásokat adhatnak hozzá a naptárhoz a még nem megerősített feladatokhoz, ami lehetővé teszi az előre tervezést, mielőtt a munkát hivatalosan is elvállalnák.

Időnyilvántartás: A csapatok gyorsan kitölthető munkaidő-nyilvántartások segítségével nyomon követhetik az időt, összehasonlíthatják a tervezett és a tényleges órákat, valamint exportálhatják a munkaidő-nyilvántartási adatokat a részletesebb elemzéshez

Berendezések és tárgyalók foglalása: A Resource Guru segítségével nemcsak a személyzetet, hanem a berendezéseket és a tárgyalókat is kezelheti ugyanazon az ütemezési felületen

A Resource Guru előnyei és hátrányai

Előnyök:

Ügynökségek, tanácsadó cégek, építőipari, mérnöki és IT-vállalatok használják

Támogatja a szervezeti hierarchiákat jóváhagyóalapú foglalással

Gyors bevezetés

Hátrányok:

Korlátozott projektmenedzsment funkciók

Alapvető jelentések

Kevesebb integráció, mint a nagyobb versenytársaknál

A Resource Guru árai

Grasshopper: 5 USD/felhasználó/hónap

Blackbelt: 8 USD/felhasználó/hónap

Master: 12 USD/felhasználó/hónap

A Resource Guru értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Resource Guru-ról a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy könnyen bejelentkezhetek a Resource Guru-ba, hogy ellenőrizzem, hol leszek, ami segít előre megtervezni a naptáramat és az éves naptáramat. Szervezetünk számára előnyös, hogy strukturáljuk és tudjuk, hol kell lennünk egy adott időpontban. Emellett nagyon könnyűnek találom a beállítást és a használatot. A mellékelt videó önmagáért beszélt, így számomra személyesen is egyszerű volt elkezdeni a használatát.

Érdekesség: A Netflix mérnökei részben kapacitási terheléses tesztként népszerűsítették a „káosz-mérnökséget” – szándékosan összeomlasztották a termelésben lévő rendszereket, hogy a valódi forgalom megjelenése előtt felfedezzék a rejtett kapacitási korlátokat.

7. Runn

Ha új projektekbe vágunk bele anélkül, hogy tudnánk, milyen hatással lesznek a csapatra, a szállítási határidők könnyen három hónappal elcsúszhatnak. A Runn valós idejű kapacitás-előrejelzéssel és forgatókönyv-tervezéssel oldja meg ezt a problémát, így már az aláírás előtt modellezheti az erőforrás-igényeket.

A Runn kapacitási diagramjai az idő függvényében mutatják a csapat kihasználtságát és rendelkezésre állását, és a projekttervek változásával valós időben frissülnek. A leghatékonyabb funkció a forgatókönyv-tervezés, amely lehetővé teszi, hogy modellezze: „mi történik, ha ezt a projektet a már meglévő feladatok mellé vállaljuk”.

Például egy szolgáltató csapat modellezheti, hogy egy új ügyfélprojekt túlterheli-e a tervezőket júniusban, alulhasznosítja-e a mérnököket júliusban, vagy szükség lesz-e alvállalkozóra a szerződés aláírása előtt.

Őszinte vélemény: A Runn felhasználói közössége kicsi, ami kevesebb sablont és megosztott munkafolyamatot jelent. A Floathoz és a Resource Guruhoz hasonlóan a projektmenedzsment funkciók korlátozottak, így valószínűleg egy másik eszközzel fogja kiegészíteni. Az integrációs lehetőségek is korlátozottabbak, mint a már bevált platformok esetében.

A Runn legjobb funkciói

Valós idejű kapacitás-előrejelzés: A Runn valós idejű kapacitás-előrejelzéseket nyújt, amelyek iránymutatást nyújtanak a felvételek, az átcsoportosítások és a folyamatokkal kapcsolatos döntésekhez, hogy a kihasználtság egyensúlyban maradjon

Ideiglenes projektek: A csapatok modellezhetik az ideiglenes projekteket, hogy megértsék, hogyan fogják a közelgő munkák befolyásolni a kapacitást, az ütemtervet és a teljesítési kockázatot

Projektfázisok és mérföldkövek: A tervek feladatok, projektfázisok, mérföldkövek és szabadidő felhasználásával készíthetők, különböző időhorizontok közötti váltás lehetőségével

A Runn előnyei és hátrányai

Előnyök:

A munkavállalók ütemezése a feladatokra százalékos elosztás alapján

Könnyen beállítható és csapatok között is könnyen bevezethető

Az egyéni címkék segítségével a felhasználókat készségek, szerepkörök vagy helyszínek szerint szűrheti

Hátrányok:

Korlátozott projektmenedzsment funkciók

Kisebb felhasználói közösség, kevesebb sablon

Kevesebb integráció, mint a már befutott versenytársaknál

Runn árak

Lite: 9 USD/felhasználó/hónap

Standard: 13 USD/felhasználó/hónap

Haladó: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Runn értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a Runnról a valós felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így fogalmaz:

Minden tekintetben pozitív élmény: a termék használata, a könnyű kezelhetőség, a személyzettel/ügyfélszolgálattal/bottal való interakciók, valamint a hajlandóság, hogy támogassák egy nonprofit szervezet tervezési munkáját. Nagyon elégedettek vagyunk.

Tudta? Henry Gantt 1910–1915 körül találta fel a Gantt-diagramot, mint vizuális eszközt a termelési munkaterhelés időbeli ütemezéséhez, a feladatsorok és a rendelkezésre álló gép- és munkaerő-kapacitás összehangolásához. Ez ma is az egyik legszélesebb körben használt tervezési eszköz a világon, koncepciójában lényegében változatlan formában.

8. Productive

A Productive ötvözi az erőforrás-ütemezést a költségvetés-tervezéssel és a jövedelmezőség nyomon követésével, így pénzügyi és operatív áttekintést kap egy helyen. Az ütemezési eszközök a csapat rendelkezésre állását a projektköltségvetések mellett is megmutatják, így a legértékesebb munkatársait a legjövedelmezőbb feladatokra oszthatja be.

A Productive olyan ügynökségek számára készült, ahol az alkalmazottak idejüket több ügyfélprojekt között osztják meg, és a haszonkulcs a kihasználtság pontosságától függ. A kihasználtsági jelentések nyomon követik a számlázható és a nem számlázható időt, az ügynökségspecifikus funkciók pedig kezelik a megbízási díjakat és a projekt haszonkulcsait.

Őszinte vélemény: Az ügynökségekre való fókusz egyszerre jelent előnyt és korlátot is. Ha nem szolgáltató vállalkozást vezet, a Productive funkcióinak nagy része felesleges ráfordításnak bizonyul. A fejlett jelentéskészítési funkciók pedig csak a drágább csomagokban érhetők el.

A leghasznosabb funkciók

Kihasználtsági előrejelzés: A Productive lehetővé teszi a csapatok számára a kihasználtsági arányok vizualizálását és előrejelzését, valamint támogatja a döntéshozatalt az új projektek vállalásával kapcsolatban

Időnyilvántartás és tényadatok: Amikor valaki bejegyzi az időt a Productive-ban, az automatikusan frissíti a költségvetés felhasználását, a kihasználtságot és az előrejelzett árréseket

Projekt- és feladatkezelés: A Productive egyesíti a feladatkezelést, az erőforrás-elosztást, az időnyilvántartást, a szabadságkérelmek kezelését, a költségvetés-tervezést és a CRM-et

A termelékenység előnyei és hátrányai

Előnyök:

Még nem megerősített projektekre vonatkozó előzetes foglalások, amelyek megerősítetté alakíthatók

Az ütemezés integrálódik a szabadság- és nyaralási kérelmekkel

Összekapcsolható a Slackkel, a Google Naptárral, az Outlookkal, a Xeróval, a QuickBooksszal, a BambooHR-rel és a Breathe-vel

Hátrányok:

Az ügynökségi fókusz túlzott a nem szolgáltató jellegű vállalkozások számára

A tanulási görbe az integrált erőforrás- és pénzügyi menedzsmentet még nem ismerő csapatok számára

A fejlett jelentéskészítési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el

Termelékeny árképzés

Essential: 10 USD/felhasználó/hónap

Professional: 25 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Terméktényezők és értékelések

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a Productive-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így fogalmaz:

Imádom, hogy a felület milyen intuitív és felhasználóbarát – ez tette a bevezetést gyorssá és könnyűvé. Ezen felül a kollaborációs eszközök is fantasztikusak, összekötik és összehangolják a csapatomat, még különböző időzónák között is.

Melyiket érdemes választania?

Tiszta ütemező, projektmenedzsment terhek nélkül: Float vagy Resource Guru. Gyorsabban telepíthető, olcsóbb felhasználónként, és megtarthatja a meglévő feladatkezelő eszközét.

Ügynökség vagy szolgáltató vállalkozás: Hatékony, ha óradíj alapján számláz, és fontos Önnek a projektenkénti árrés. A Float akkor ajánlott, ha könnyedebb megközelítést szeretne.

Közepes méretű vállalatok komplex erőforrás-számításokkal: Wrike a portfóliók közötti százalékalapú allokációhoz. Runn, ha a forgatókönyv-tervezés jelenti a fő problémát.

Már használja az Asanát vagy a monday.com-ot? Használja azt, amije van. Mindkettő elég jól kezeli a kapacitást ahhoz, hogy csak emiatt ne legyen érdemes áttérni.

Ha azt szeretné, hogy a kapacitástervezés a tényleges munkával párhuzamosan történjen: ClickUp. Az előny strukturális – a munkaterhelés-nézet a feladatok mozgásával együtt újraszámolódik, mivel ugyanazok az adatok –, a hátrány pedig a hosszabb tanulási görbe.

A nyolc eszköz közös jellemzője: az olyan ütemezők, mint a Float és a Resource Guru, könnyen kezelhetők, ha csak a rendelkezésre állásra van szükség, de a terv nem kapcsolódik a munkához. A terv és a munka eltávolodik egymástól, hacsak valaki manuálisan nem tartja őket szinkronban. Ezt a rést zárja be tervezésénél fogva egy olyan integrált munkaterület, mint a ClickUp.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Mi a különbség a kapacitástervezés és az erőforrás-tervezés között?

A kapacitástervezés arról szól, hogy megértsük, mekkora munkaterhelést képes kezelni a csapatunk, míg az erőforrás-tervezés arról szól, hogy konkrét személyeket rendeljünk konkrét feladatokhoz. A kapacitástervezés arra ad választ, hogy „Van-e elég kapacitásunk?”, az erőforrás-tervezés pedig arra, hogy „Kinek kell elvégeznie ezt a munkát?”.

Igen, minden csapatmérethez vannak megfelelő eszközök. A kisebb csapatok kezdetben egy egyszerű ütemezővel is beérhetik, míg a nagyobb szervezeteknek gyakran egy olyan átfogó platformra van szükségük, amely ötvözi a kapacitástervezést a projektmenedzsmenttel és a jelentéskészítéssel.

Az AI-alapú kapacitástervező eszközök elemzik az élő munkaterhelési adatokat, javaslatot tesznek a feladatok felelőseire, jelzik a szűk keresztmetszeteket és összefoglalják a kapacitási kockázatokat. A táblázatkezelő programokon alapuló tervezés manuális frissítésektől függ, így elavul, ha a határidők, a feladatok vagy a rendelkezésre állás megváltozik.

Számos speciális kapacitástervező eszköz kínál integrációs lehetőségeket. Azonban egy olyan all-in-one megoldás, mint a ClickUp, amely ötvözi a kapacitástervezést a feladatkezeléssel, feleslegessé teszi az integrációkat. Ezenkívül megakadályozza azokat az adatszinkronizálási problémákat is, amelyek különálló eszközök használatából adódhatnak.