8 olyan eszköz, mint a Smartsheet a kapacitástervezéshez

A Smartsheet jól kezeli a strukturált projektadatokat, de a táblázatos logikára épül, nem pedig az aktuális kapacitásra. Ha a csapata több projekt között osztja meg az idejét, és a terv már abban a pillanatban eltér a valóságtól, amikor valaki átcsoportosít egy feladatot, akkor már kinőtték a rendszert.
Ez az útmutató nyolc alternatívát ismertet. Rövid összefoglaló: az ügyfeleknek az eltöltött időt számlázó ügynökségeknek érdemes megnézniük a Float vagy a Productive alkalmazásokat. A komplex erőforrás-számításokat végző közepes méretű csapatoknak a Wrike vagy a Runn alkalmazásokat ajánljuk. Azok a csapatok, akik szeretnék, ha kapacitástervük ugyanabban a munkaterületen lenne, mint a tényleges munka, azoknak érdemes megnézniük a ClickUp alkalmazást. Az Asana és a monday.com azoknak a csapatoknak jelent közepes megoldást, akik már használják őket. A Resource Guru a legegyszerűbb megoldás, ha csak egy megosztott rendelkezésre állási nézetre van szükség.
Az alábbiakban: összehasonlító táblázat, az öt tényező, amely ténylegesen számít ezeknek az eszközöknek az értékelésekor, majd egyedi értékelések, amelyek őszintén bemutatják az egyes eszközök korlátait.
Mi az a kapacitástervező szoftver?
A kapacitástervező szoftver megmutatja, hogy a csapata reálisan mennyi munkát tud vállalni, majd segít új feladatokat kiosztani anélkül, hogy bárkit is túlterhelne. Összegyűjti a rendelkezésre állást, a szabadságokat, a jelenlegi feladatokat és (a jobb eszközök esetében) a készségeket is, így a „vállalhatjuk ezt a projektet?” kérdésre adatokkal lehet válaszolni, nem pedig megérzéssel.
Miért fontosabb ez, mint korábban: a hibrid ütemtervek, a szerződéses munkák és az a tény, hogy az emberek három-öt projekt között osztják meg idejüket, láthatatlanná tették a munkaterhelést. Egy táblázat segítségével nyomon követhető, ki mit csinál. De nem árulja el, hogy Priya jövő héten 110%-os terhelés alatt lesz, mert két határidő is ugyanarra a keddre esett.
ClickUp Insight: A vezetők mindössze 15%-a ellenőrzi a munkaterhelést, mielőtt új feladatokat osztana ki. További 24% kizárólag a projekt határidői alapján osztja ki a feladatokat. Ennek eredménye a túlterhelt csapatok, a kihasználatlan csapat tagok és az a fajta kiégés, amely három héttel túl későn jelentkezik ahhoz, hogy orvosolni lehessen.
Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával napi 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.
A kapacitástervezéshez használható Smartsheet-alternatívák áttekintése
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Kiemelkedő funkció
|Árak
|Őszinte korlátozás
|ClickUp
|Csapatok, akik a kapacitást, a feladatokat és a dokumentumokat egy munkaterületen szeretnék összegyűjteni
|A munkaterhelés-nézet az élő feladatokhoz kapcsolódik; AI-alapú feladatkiosztás és prioritásrendelés
|Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|A funkciók mélységének megismerése kis csapatok számára tanulási folyamatot jelent
|Monday.com
|Vizuális kapacitáskövetés nem technikai csapatok számára
|Munkaterhelés-widget, színkóddal jelölt túlterhelés
|Ingyenes; fizetős változat 9 USD/felhasználó/hónap
|A fejlett munkaterhelési funkciók a magasabb szintű csomagokban találhatók
|Wrike
|Vállalati erőforrás-tervezés erőfeszítésalapú ütemezéssel
|Erőforrás-tervező, százalékalapú feladatok kiosztása
|Ingyenes; fizetős változat 10 USD/felhasználó/hó áron
|Meredek tanulási görbe, zsúfolt felhasználói felület
|Asana
|Portfóliószintű kapacitás számos projektben
|Munkaterhelés-nézet, portfóliók, idővonal
|Ingyenes; fizetős változat 13,49 USD/felhasználó/hónap
|A munkaterhelés pontossága a következetes erőfeszítés-becslésektől függ
|Float
|Különleges erőforrás-ütemezés ügynökségek számára
|Vizuális ütemező, jövedelmezőséget figyelembe vevő allokáció
|Ár: 8,50 USD/felhasználó/hónap
|Korlátozott projektmenedzsment funkciók
|Resource Guru
|Egyszerű csapatütemezés szabadságkezeléssel
|Elérhetőségi sáv, ütközésérzékelés
|Ár: 5 USD/felhasználó/hónap
|Alapvető jelentéskészítés, kevés integráció
|Runn
|Valós idejű kapacitás-előrejelzés szolgáltató csapatok számára
|Forgatókönyv-tervezés, előzetes projektek
|Ár: 9 USD/felhasználó/hónap
|Kis felhasználói közösség, korlátozott sablonok
|Termelékeny
|A költségvetéshez kötött ügynökségi erőforrás-kezelés
|A kihasználtság a projekt árrésehez kötve
|Ár: 10 USD/felhasználó/hónap
|Túlzott megoldás a nem szolgáltató jellegű vállalkozások számára
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Tudta? A szervezetek 50%-a nem rendelkezik valós idejű projekt-KPI-kkal, és ennek következtében havonta legalább egy teljes napot pazarolnak el a kézi jelentéskészítésre.
Miért keresnek a csapatok Smartsheet-alternatívákat a kapacitástervezéshez?
A csapatok általában kinövik a Smartsheet kapacitástervezési funkcióit, amikor az erőforrásadatok túl dinamikussá válnak a sorok és oszlopok kezeléséhez. A kapacitástervezéshez élő feladatfrissítésekre, a szabadidő átláthatóságára, a munkaterhelés előrejelzésére, forgatókönyv-tervezésre és a tervet automatikusan frissítő feladat-módosításokra van szükség.
A Smartsheet jól képes nyomon követni a strukturált projektadatokat, de a csapatoknak gyakran szükségük van egy jobban összekapcsolt rendszerre, amikor a munkaterhelés naponta változik, az emberek több projekt között osztják meg idejüket, vagy a vezetőknek össze kell hasonlítaniuk a tervezett kapacitást a tényleges munkával.
Mire kell figyelni a Smartsheethez hasonló kapacitástervezési eszközöknél
Minden eszköz azt állítja magáról, hogy pontosan az Ön számára szükséges megoldás, ami megnehezíti a választást. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelnie kell:
- Valós idejű munkaterhelés-áttekintés: Szüksége van egy olyan eszközre, amely automatikusan frissül az ütemterv változásainak megfelelően, és megmutatja, kinek van túlterhelése, és kinek van jelenleg szabad kapacitása
- Forgatókönyv-tervezés: Egy jó eszköz lehetővé teszi, hogy elköteleződés előtt modellezze a „mi lenne, ha” forgatókönyveket, így pontosan láthatja, hogyan befolyásolná egy új projekt a csapat munkaterhelését
- Kihasználtság nyomon követése: Figyelje a számlázható és a nem számlázható időt, hogy észlelje a túlterhelést, mielőtt az problémává válna
- Készségalapú feladat-elosztás: A jobb eszközök a korábbi munkák, a szerepkör és a rendelkezésre állás alapján javaslatot tudnak tenni arra, ki vállalja a feladatot. A legtöbb vezető alapértelmezésként azt választja, hogy „aki éppen a legközelebb van”, mert ezek az adatok nem állnak rendelkezésére.
- Integráció a meglévő eszközökkel: A kapacitási adatok pontossága attól függ, hogy milyen pontosak az azokat tápláló munkadatok. Keressen olyan eszközt, amely integrálható a naptáraival, időkövető és projektmenedzsment rendszereivel
A 8 legjobb, a Smartsheethez hasonló eszköz a kapacitástervezéshez
1. ClickUp
A ClickUp kapacitástervezési előnye strukturális: a Workload View élő feladatadatokat használ, így a kapacitás változik, amikor a feladatok áthelyeződnek. Ez kiküszöböli a kézi szinkronizálási lépést, amely a legtöbb táblázatalapú tervezésnél problémát jelent.
A Workload View (Munkaterhelés nézet) minden egyes személy feladatait egy meghatározott kapacitáshoz rendeli hozzá, amelyet órában, feladatok számában vagy egyéni erőfeszítés mezőkben (például sztoripontokban) lehet megadni. A feladatokat közvetlenül a nézetből húzhatja át egyik személyről a másikra vagy egyik időintervallumból a másikba, és a munkaterhelési sávok áthelyezéskor automatikusan újraszámolódnak. Ez nem csupán egy jelentés, hanem egy tervezési felületként is működik.
A műszerfalak az időkövetésből, a feladatok előrehaladásából és a munkaterületen már meglévő egyéni mezőkből merítenek adatokat. Összehasonlíthatja a tervezett kapacitást a rögzített munkával, megtekintheti az elosztást a csapatok között, és megoszthatja az élő nézetet az érdekelt felekkel anélkül, hogy bármit is exportálnia kellene.
A ClickUp Brain feladatok, dokumentumok és irányítópultok között működik. Összefoglalja a projekt előrehaladását, feltárja a munkaterhelési mintákat, és a korábbi munkák és a jelenlegi terhelés alapján javaslatokat tesz a feladatok elosztására.
A kapacitástervezéshez az AI Assign a rendelkezésre állás, a munkaterhelés és a feladat kontextusa alapján javasol feladatgazdákat.
Őszinte vélemény: A ClickUp sok mindent tud, de a széles körű funkcionalitásnak ára van. Azok a csapatok, akiknek csak a megosztott rendelkezésre állásra van szükségük, és nem akarnak megismerkedni a szélesebb körű munkaterülettel, gyorsabban beállíthatnak könnyebb eszközöket, mint például a Resource Guru vagy a Float. A mobil Workload View funkció is korlátozottabb, mint a desktop verzió.
A ClickUp legjobb funkciói
- Állítson be célokat a ClickUp Goals segítségével, és kapcsolja össze őket a feladatokkal, hogy nyomon követhesse, hogyan alakul a tervezett kapacitás tényleges teljesítménnyé
- Ábrázolja a feladatok közötti függőségeket, és használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét, hogy megértse, hogyan befolyásolják a késések az ütemtervet és a csapat terhelését.
- Határozza meg a munkaterhelést olyan egyéni mezők segítségével, amelyek megfelelnek a csapata munkatervezési módszereinek
- A beépített ClickUp projektidő-nyomonkövetés segítségével összehasonlíthatja az időbecsléseket a nyomon követett idővel, hogy javítsa a jövőbeli kapacitástervezést.
- Tervezze meg a munkát az idővonalakon keresztül a több mint 15 rugalmas ClickUp nézettel, amelyek megmutatják, hogyan változik a kapacitás az idő múlásával
- Használjon automatizálásokat a feladatok kiosztásának és a munkafolyamat frissítéseinek kezelésére a munka előrehaladtával
A ClickUp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Az egységes munkaterület kiküszöböli a kontextus szétszóródását. A kapacitási adatok, feladatok és kommunikáció egy helyen történő összegyűjtésével a munkaterhelés átláthatósága a valóságot tükrözi, manuális szinkronizálás nélkül.
- Az AI-alapú betekintés feltárja a rejtett mintákat. A ClickUp Brain segít átállni a reaktív tűzoltásról a proaktív optimalizálásra azáltal, hogy feladatokat javasol és kockázatokat jelöl meg.
- A rugalmas kapacitási egységek bármilyen munkafolyamathoz illeszkednek. Akár órákat, sztoripontokat vagy feladatokat használ, a Workload nézet alkalmazkodik a csapat munkamódszeréhez
Hátrányok:
- A funkciók mélységének megismerése igazi tanulási görbét jelent azoknak a csapatoknak, akik még nem ismerik az all-in-one platformokat
- A mobil munkaterhelés-nézetben kevesebb interakcióra van szükség, mint az asztali verzióban
- Az első beállítás hosszabb ideig tart, mint a Float-hoz hasonló dedikált ütemezők esetében
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó beszámolója:
Szeretem, hogy minden integrálva van a ClickUp-ban, ami segít megérteni, hogyan zajlik a munka, és min dolgozik mindenki minden héten. A kapacitás és a dokumentumok átláthatósága valóban kulcsfontosságú, különösen egy olyan ügynökségnél, mint a miénk, ahol projektmenedzsmentet végzünk. Nagyra értékelem, hogy semmiről sem maradunk le, mivel minden a ClickUp-ban van. Emellett a kezdeti beállítás is nagyon egyszerű volt számomra.
Egy másik TrustRadius-felhasználó így nyilatkozik:
Használtam már a Trellót, a Jirát, a Smartsheetet, a monday.com-ot és a Basecampet, és megnéztem még néhány más szolgáltatást is, de csak a ClickUp rendelkezik azzal a rugalmassággal és struktúrával, amely lehetővé teszi számomra, hogy ugyanazon az eszközön kezeljem a saját munkámat, mint azok a több csapatok, amelyek megosztanak egymással bizonyos feladatokat, de nem az összeset.
2. Monday.com
A Monday.com kiváló Smartsheet-alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek vizuális munkaterhelés-nyomon követést szeretnének táblázatkezelő felület nélkül. Vizuális táblái egy pillantásra érthetővé teszik a munkaterhelés elosztását, színekkel jelölt sávokkal mutatva, hogy ki éri el, ki nem éri el, vagy ki lépi túl a kapacitást az idővonalakon.
A munka újraelosztása is egyszerű. A vezetők a feladatokat közvetlenül a Workload widgetből húzhatják át.
Használhatja a monday.com automatizálási receptjeit is a problémák proaktív kezelésére. Például beállíthat egy automatizálást, amely értesítést küld, ha egy csapattag munkaterhelése meghalad egy küszöbértéket, így beavatkozhat, mielőtt a munkatárs túlterhelté válna.
Őszinte vélemény: A Monday.com árazása felhasználói „csomagokban” (3, 5, 10) van felépítve, ami gyorsan drágává válik azoknak a csapatoknak, amelyek nem illeszkednek pontosan ezekbe a szintekbe. A leghasznosabb munkaterhelési funkciók a Pro csomagban érhetők el.
A Monday.com legjobb funkciói
- Munkaterhelés-widget: Vizuális sávokkal jeleníti meg a csapat kapacitását, színkódolással azonnal kiemelve a túlterhelt csapattagokat
- Idővonal és Gantt-nézetek: Segít összehangolni a projekt ütemtervét a csapat rendelkezésre állásával, hogy még azok bekövetkezte előtt azonosíthassa a lehetséges erőforrás-ütközéseket
- Integrációk: Összekapcsolható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Naptár és a Zoom
A Monday.com előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Rendkívül vizuális felület, rövid tanulási görbe
- A rugalmas táblázati struktúrák számos munkafolyamathoz alkalmazkodnak
- Erős automatizálás a kapacitási riasztásokhoz
Hátrányok:
- A felhasználói csoportok szerinti árazás hátrányosan érinti a különböző szintek közötti csapatokat
- A fejlett kapacitáskezelési funkciók csak a magasabb csomagokban érhetők el
- A komplex nyomonkövetési munkafolyamatok valódi előzetes testreszabást igényelnek
A Monday.com árai
- Ingyenes
- Alap: 9 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 12 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 19 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)
Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
A Monday Work Managementben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen lehet egy helyen szervezni a projekteket és nyomon követni a feladatokat. A felület rendkívül vizuális és intuitív, így az egész csapat egy pillanat alatt áttekintheti az előrehaladást, a határidőket és a felelősségi köröket. Nagyra értékelem az automatizálási funkciókat és az integrációkat is, mivel ezek csökkentik a kézi munkát és segítenek abban, hogy mindenki egy irányba haladjon. Összességében ez zökkenőmentesebbé teszi az együttműködést és sokkal hatékonyabbá a projektkövetést.
3. Wrike
A Wrike-ot olyan nagy szervezetek számára fejlesztették ki, ahol az erőforrások elosztása valóban összetett feladat. Megkülönböztető jellemzője a munkaterhelésen alapuló ütemezés: a vezetők a feladatok száma helyett az idő százalékos arányában osztják be a csapat tagjait, ami pontosabb képet ad a kapacitásról, amikor az emberek több projekt között oszlanak meg.
Az integrált időkövetés lehetővé teszi a tervezett erőfeszítések és a ténylegesen eltöltött idő összehasonlítását, így a jövőbeli kapacitásbecslések minden ciklussal pontosabbá válnak.
Őszinte vélemény: A platform megtanulása időigényes. A teljes erőforrás-kezelő csomag csak a Business csomagban és az annál magasabb szinteken érhető el. Egyes felhasználók szerint a felület túlzsúfolt.
A Wrike legjobb funkciói
- Erőforrás-kezelő modul: Támogatja a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést, így a megfelelő emberek kezelik a megfelelő erőforrásokat a csapatok között
- Munkaterhelési diagramok: Szűrje az allokációs nézeteket projekt, csapat vagy egyén szerint, hogy pontosan megmutassa, hol alakulnak ki szűk keresztmetszetek, mielőtt azok hatással lennének a teljesítésre
- Jelentések és elemzések: A részlegek közötti részletes kihasználtsági jelentések segítenek a vezetőségnek felismerni a hatékonysági hiányosságokat és adat alapú személyzeti döntéseket hozni
A Wrike előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Az automatikus feladatidőzítők manuális beviteli műveletek nélkül rögzítik az órákat
- A Resource Planner segítségével a vezetők kipróbálhatják az ütemezési forgatókönyveket, mielőtt kiosztanák a munkát
- Az erőforrás-igénylések strukturált jóváhagyási munkafolyamatokon keresztül haladnak
Hátrányok:
- Meredek tanulási görbe a vállalati munkamenedzsmentben még kezdő csapatok számára
- A teljes erőforrás-funkciók csak a Business csomagban és annál magasabb csomagokban érhetők el
- A felület kissé zsúfoltnak tűnhet
A Wrike árai
- Ingyenes
- Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
- Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Nem kell az összes részletes funkciót használnia ahhoz, hogy a Wrike-ot teljes mértékben kihasználja. Kezdetben egyszerűen határidő- és feladat-nyomkövetőként használhatja, majd a szoftver használatának elsajátításával fokozatosan bővítheti a nyomkövetési funkciókat. A szoftver kialakítása igazán remek, így rétegesen használhatja, és a használat során fokozatosan fejlesztheti.
A csapata kiégésen szenved? Nézze meg ezt a videót a kapacitástervezési stratégiákról, és optimalizálja csapata munkaterhelését egy egészséges munkakörnyezet érdekében:
4. Asana
Ha több projektet kezel, könnyen elveszítheti a rálátást az összképre, és végül túlterheli a csapatát. Az Asana Munkafolyamat nézet segít egyensúlyba hozni a feladatokat az egész portfólióban, így könnyebb megelőzni a kiégést és biztosítani, hogy a legfontosabb kezdeményezései megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek.
A feladatokhoz beállított becsült munkaidő alapján vizuális áttekintést kap a kapacitásról. Itt van a bökkenő: ha a csapata nem fegyelmezett a becsült munkaidő tekintetében, a munkaterhelés-nézet hamis képet mutat.
Őszinte vélemény: Az Asana portfóliószintű funkciói csak a Business és annál magasabb csomagokban érhetők el, ahol az ár már kellemetlenül magas. A kapacitási egységek órára vagy pontokra korlátozódnak, és ezen túl alig van rugalmasság.
Az Asana legjobb funkciói
- Jelentési irányítópultok: Mutassa meg valós idejű mutatókat, mint például a kapacitáskihasználás, a rögzített órák száma és a munkaterhelési trendek, hogy adat alapú döntéseket hozhasson
- Portfóliók: Több projekt kapacitásának egyidejű figyelemmel kísérése, ami segít a stratégiai erőforrás-döntések meghozatalában
- Idővonal nézet: Hasonlítsa össze a projekt ütemtervét a csapat rendelkezésre állásával, hogy felismerje az erőforrás-ütközéseket, mielőtt azok késedelmet okoznának
Az Asana előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A kapacitástervezés egyszerre támogatja mind az osztályok, mind a csapatok szintjén történő áttekintést
- Több mint 200 eszközzel összekapcsolható
- A kapacitási tervek automatikusan szinkronizálódnak a munkaterhelésekkel és a portfóliókkal
Hátrányok:
- A kapacitástervezés a következetes erőfeszítés-becslésektől függ
- A fejlett munkaterhelési és portfóliófunkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek
- A részletes erőforrás-előrejelzés terén kevésbé rugalmas, mint a Runn vagy a Float nevű speciális eszközök
Az Asana árai
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)
Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó beszámolója:
A portfólió szintjén hozzáadott AI-funkciók érdekes betekintést nyújtanak a nagy projektekbe. A kezdeti tesztek ígéretesnek tűnnek a portfólió-jelentések egységesítésének szempontjából.
A portfólió szintjén hozzáadott AI-funkciók érdekes betekintést nyújtanak a nagy projektekbe. A kezdeti tesztek ígéretesnek tűnnek a portfólió-jelentések egységesítésének szempontjából.
Érdekesség: A méhcsaládok tartalék munkaerőt tartanak fenn olyan méhekből, amelyek látszólag tétlenek. Kutatások kimutatták, hogy ezek a méhek valójában igény szerinti kapacitáspuffert jelentenek, amelyet akkor aktiválnak, ha a táplálékkeresés iránti igény hirtelen megugrik, vagy a munkacsoport veszteségeket szenved. A természet önállóan találta fel a készenléti erőforrás-poolok koncepcióját!
5. Float
Ha az Ön legnagyobb gondja csupán annak kiderítése, hogy ki áll rendelkezésre milyen feladatok elvégzésére, akkor egy teljes értékű projektmenedzsment-platform túlzottnak tűnhet.
A Float elsősorban erőforrás-ütemező eszközként készült, és ez a fókusz jól látható is. A vizuális ütemező egy áttekinthető idővonalon jeleníti meg a rendelkezésre állást és a feladatokat. A drag and drop funkcióval a felhasználók a projektekhez rendelhetők, és azonnal láthatóvá válik a hatása mindenki munkaterhelésére. A kapacitási jelentések tartalmazzák a kihasználtsági arányokat, az erőforrás-előrejelzéseket és a munkaterhelés elosztását. Az integrált szabadságkövetés automatikusan figyelembe veszi a szabadságokat és az ünnepnapokat a kapacitásnál, így nem történhet meg, hogy véletlenül munkát ütemezzen be valakinek, aki éppen távol van.
Őszinte vélemény: A projektmenedzsment funkciók szűkösek. Valószínűleg a Floatot egy külön feladatkezelő eszközzel fogja kombinálni. A jelentéskészítés is kevésbé átfogó, mint az all-in-one platformok esetében, és a mobil felhasználói élmény elmarad a webalkalmazásétól.
A Float legjobb funkciói
- Készségek és szerepkörök szűrése: Szabványosítsa a szerepköröket alapértelmezett költségekkel és számlázási díjakkal, és adjon hozzá egyéni címkéket a helyszín, a készségek, a szolgálati idő és egyebek alapján – így a munkához legalkalmasabb személyt egy szűrővel könnyedén megtalálhatja
- Vizuális erőforrás-ütemező: Tiszta, idővonalas felület, amely megkönnyíti a csapat rendelkezésre állásának áttekintését és a munkatársak projektekhez való hozzárendelését
- Kapacitási jelentések: Készítsen jelentéseket a kihasználtsági arányokról és a rendelkezésre állási előrejelzésekről, hogy könnyebben tervezhesse a jövőbeli igényeket
A Float előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Becsüli a projektek valós költségeit és számlázási díjait, majd a tervek változásával valós időben követi nyomon a jövedelmezőséget
- Az élő kihasználtsági nézet egyszerre mutatja a kapacitásfelesleget és a fedezeti kockázatokat
- Integrálható a ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Naptár és Outlook alkalmazásokkal
Hátrányok:
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók
- A jelentések nem annyira átfogóak, mint az all-in-one platformok esetében
- A webes verzió mögött álló mobil felhasználói élmény
A Float árai
- Starter: 8,50 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 14 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Float értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)
Mit mondanak a Floatról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó beszámolója:
Imádom ezt a platformot, mert lehetővé teszi a projekt ütemtervének megtervezését és ütemezését. Ez a platform javítja a hatékonyságot, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy jobban együttműködjenek a projekt határidőn belüli befejezése érdekében. A platformon legjobban a jelentéskészítési funkciót szeretem, amely jobb és megalapozottabb döntéshozatalt tesz lehetővé, ami kritikus fontosságú a szervezet számára. A platform felhasználói felülete kevésbé bonyolult, ami kényelmes a felhasználók számára. Ezen kívül a projekt életciklusának kezelése is nagyon hatékonyan nyomon követhető és irányítható ezzel a platformmal.
6. Resource Guru
A Resource Guru egyszerűsíti a csapat ütemezését egy, a rendelkezésre állásra fókuszáló felülettel. A kiemelkedő funkció a rendelkezésre állási sáv, amely egy pillanat alatt megmutatja az egyes csapattagok lefoglalt és rendelkezésre álló idejét. Az ütközéskezelő automatikusan jelzi a dupla foglalásokat, mielőtt azokat véglegesítené.
A szabadságkezelés ugyanazon az ütemezési nézeten belül történik, így a szabadságok, a betegszabadságok és a távollétek a projektfeladatok mellett jelennek meg.
Őszinte vélemény: A Resource Guru egy ütemező, nem pedig egy projektmenedzsment-platform. A jelentéskészítés alapszintű, az integrációs lista rövidebb, mint a nagyobb versenytársaké, és a tényleges feladatok elvégzéséhez külön eszközre lesz szüksége.
A Resource Guru legjobb funkciói
- Ideiglenes foglalások: A csapatok ideiglenes foglalásokat adhatnak hozzá a naptárhoz a még nem megerősített feladatokhoz, ami lehetővé teszi az előre tervezést, mielőtt a munkát hivatalosan is elvállalnák.
- Időnyilvántartás: A csapatok gyorsan kitölthető munkaidő-nyilvántartások segítségével nyomon követhetik az időt, összehasonlíthatják a tervezett és a tényleges órákat, valamint exportálhatják a munkaidő-nyilvántartási adatokat a részletesebb elemzéshez
- Berendezések és tárgyalók foglalása: A Resource Guru segítségével nemcsak a személyzetet, hanem a berendezéseket és a tárgyalókat is kezelheti ugyanazon az ütemezési felületen
A Resource Guru előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Ügynökségek, tanácsadó cégek, építőipari, mérnöki és IT-vállalatok használják
- Támogatja a szervezeti hierarchiákat jóváhagyóalapú foglalással
- Gyors bevezetés
Hátrányok:
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók
- Alapvető jelentések
- Kevesebb integráció, mint a nagyobb versenytársaknál
A Resource Guru árai
- Grasshopper: 5 USD/felhasználó/hónap
- Blackbelt: 8 USD/felhasználó/hónap
- Master: 12 USD/felhasználó/hónap
A Resource Guru értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
Mit mondanak a Resource Guru-ról a valós felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Tetszik, hogy könnyen bejelentkezhetek a Resource Guru-ba, hogy ellenőrizzem, hol leszek, ami segít előre megtervezni a naptáramat és az éves naptáramat. Szervezetünk számára előnyös, hogy strukturáljuk és tudjuk, hol kell lennünk egy adott időpontban. Emellett nagyon könnyűnek találom a beállítást és a használatot. A mellékelt videó önmagáért beszélt, így számomra személyesen is egyszerű volt elkezdeni a használatát.
Érdekesség: A Netflix mérnökei részben kapacitási terheléses tesztként népszerűsítették a „káosz-mérnökséget” – szándékosan összeomlasztották a termelésben lévő rendszereket, hogy a valódi forgalom megjelenése előtt felfedezzék a rejtett kapacitási korlátokat.
7. Runn
Ha új projektekbe vágunk bele anélkül, hogy tudnánk, milyen hatással lesznek a csapatra, a szállítási határidők könnyen három hónappal elcsúszhatnak. A Runn valós idejű kapacitás-előrejelzéssel és forgatókönyv-tervezéssel oldja meg ezt a problémát, így már az aláírás előtt modellezheti az erőforrás-igényeket.
A Runn kapacitási diagramjai az idő függvényében mutatják a csapat kihasználtságát és rendelkezésre állását, és a projekttervek változásával valós időben frissülnek. A leghatékonyabb funkció a forgatókönyv-tervezés, amely lehetővé teszi, hogy modellezze: „mi történik, ha ezt a projektet a már meglévő feladatok mellé vállaljuk”.
Például egy szolgáltató csapat modellezheti, hogy egy új ügyfélprojekt túlterheli-e a tervezőket júniusban, alulhasznosítja-e a mérnököket júliusban, vagy szükség lesz-e alvállalkozóra a szerződés aláírása előtt.
Őszinte vélemény: A Runn felhasználói közössége kicsi, ami kevesebb sablont és megosztott munkafolyamatot jelent. A Floathoz és a Resource Guruhoz hasonlóan a projektmenedzsment funkciók korlátozottak, így valószínűleg egy másik eszközzel fogja kiegészíteni. Az integrációs lehetőségek is korlátozottabbak, mint a már bevált platformok esetében.
A Runn legjobb funkciói
- Valós idejű kapacitás-előrejelzés: A Runn valós idejű kapacitás-előrejelzéseket nyújt, amelyek iránymutatást nyújtanak a felvételek, az átcsoportosítások és a folyamatokkal kapcsolatos döntésekhez, hogy a kihasználtság egyensúlyban maradjon
- Ideiglenes projektek: A csapatok modellezhetik az ideiglenes projekteket, hogy megértsék, hogyan fogják a közelgő munkák befolyásolni a kapacitást, az ütemtervet és a teljesítési kockázatot
- Projektfázisok és mérföldkövek: A tervek feladatok, projektfázisok, mérföldkövek és szabadidő felhasználásával készíthetők, különböző időhorizontok közötti váltás lehetőségével
A Runn előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A munkavállalók ütemezése a feladatokra százalékos elosztás alapján
- Könnyen beállítható és csapatok között is könnyen bevezethető
- Az egyéni címkék segítségével a felhasználókat készségek, szerepkörök vagy helyszínek szerint szűrheti
Hátrányok:
- Korlátozott projektmenedzsment funkciók
- Kisebb felhasználói közösség, kevesebb sablon
- Kevesebb integráció, mint a már befutott versenytársaknál
Runn árak
- Lite: 9 USD/felhasználó/hónap
- Standard: 13 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Runn értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)
Mit mondanak a Runnról a valós felhasználók?
Egy Capterra-felhasználó így fogalmaz:
Minden tekintetben pozitív élmény: a termék használata, a könnyű kezelhetőség, a személyzettel/ügyfélszolgálattal/bottal való interakciók, valamint a hajlandóság, hogy támogassák egy nonprofit szervezet tervezési munkáját. Nagyon elégedettek vagyunk.
Tudta? Henry Gantt 1910–1915 körül találta fel a Gantt-diagramot, mint vizuális eszközt a termelési munkaterhelés időbeli ütemezéséhez, a feladatsorok és a rendelkezésre álló gép- és munkaerő-kapacitás összehangolásához. Ez ma is az egyik legszélesebb körben használt tervezési eszköz a világon, koncepciójában lényegében változatlan formában.
8. Productive
A Productive ötvözi az erőforrás-ütemezést a költségvetés-tervezéssel és a jövedelmezőség nyomon követésével, így pénzügyi és operatív áttekintést kap egy helyen. Az ütemezési eszközök a csapat rendelkezésre állását a projektköltségvetések mellett is megmutatják, így a legértékesebb munkatársait a legjövedelmezőbb feladatokra oszthatja be.
A Productive olyan ügynökségek számára készült, ahol az alkalmazottak idejüket több ügyfélprojekt között osztják meg, és a haszonkulcs a kihasználtság pontosságától függ. A kihasználtsági jelentések nyomon követik a számlázható és a nem számlázható időt, az ügynökségspecifikus funkciók pedig kezelik a megbízási díjakat és a projekt haszonkulcsait.
Őszinte vélemény: Az ügynökségekre való fókusz egyszerre jelent előnyt és korlátot is. Ha nem szolgáltató vállalkozást vezet, a Productive funkcióinak nagy része felesleges ráfordításnak bizonyul. A fejlett jelentéskészítési funkciók pedig csak a drágább csomagokban érhetők el.
A leghasznosabb funkciók
- Kihasználtsági előrejelzés: A Productive lehetővé teszi a csapatok számára a kihasználtsági arányok vizualizálását és előrejelzését, valamint támogatja a döntéshozatalt az új projektek vállalásával kapcsolatban
- Időnyilvántartás és tényadatok: Amikor valaki bejegyzi az időt a Productive-ban, az automatikusan frissíti a költségvetés felhasználását, a kihasználtságot és az előrejelzett árréseket
- Projekt- és feladatkezelés: A Productive egyesíti a feladatkezelést, az erőforrás-elosztást, az időnyilvántartást, a szabadságkérelmek kezelését, a költségvetés-tervezést és a CRM-et
A termelékenység előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Még nem megerősített projektekre vonatkozó előzetes foglalások, amelyek megerősítetté alakíthatók
- Az ütemezés integrálódik a szabadság- és nyaralási kérelmekkel
- Összekapcsolható a Slackkel, a Google Naptárral, az Outlookkal, a Xeróval, a QuickBooksszal, a BambooHR-rel és a Breathe-vel
Hátrányok:
- Az ügynökségi fókusz túlzott a nem szolgáltató jellegű vállalkozások számára
- A tanulási görbe az integrált erőforrás- és pénzügyi menedzsmentet még nem ismerő csapatok számára
- A fejlett jelentéskészítési funkciók csak a drágább csomagokban érhetők el
Termelékeny árképzés
- Essential: 10 USD/felhasználó/hónap
- Professional: 25 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Terméktényezők és értékelések
- G2: 4,7/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)
Mit mondanak a Productive-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így fogalmaz:
Imádom, hogy a felület milyen intuitív és felhasználóbarát – ez tette a bevezetést gyorssá és könnyűvé. Ezen felül a kollaborációs eszközök is fantasztikusak, összekötik és összehangolják a csapatomat, még különböző időzónák között is.
Melyiket érdemes választania?
Tiszta ütemező, projektmenedzsment terhek nélkül: Float vagy Resource Guru. Gyorsabban telepíthető, olcsóbb felhasználónként, és megtarthatja a meglévő feladatkezelő eszközét.
Ügynökség vagy szolgáltató vállalkozás: Hatékony, ha óradíj alapján számláz, és fontos Önnek a projektenkénti árrés. A Float akkor ajánlott, ha könnyedebb megközelítést szeretne.
Közepes méretű vállalatok komplex erőforrás-számításokkal: Wrike a portfóliók közötti százalékalapú allokációhoz. Runn, ha a forgatókönyv-tervezés jelenti a fő problémát.
Már használja az Asanát vagy a monday.com-ot? Használja azt, amije van. Mindkettő elég jól kezeli a kapacitást ahhoz, hogy csak emiatt ne legyen érdemes áttérni.
Ha azt szeretné, hogy a kapacitástervezés a tényleges munkával párhuzamosan történjen: ClickUp. Az előny strukturális – a munkaterhelés-nézet a feladatok mozgásával együtt újraszámolódik, mivel ugyanazok az adatok –, a hátrány pedig a hosszabb tanulási görbe.
A nyolc eszköz közös jellemzője: az olyan ütemezők, mint a Float és a Resource Guru, könnyen kezelhetők, ha csak a rendelkezésre állásra van szükség, de a terv nem kapcsolódik a munkához. A terv és a munka eltávolodik egymástól, hacsak valaki manuálisan nem tartja őket szinkronban. Ezt a rést zárja be tervezésénél fogva egy olyan integrált munkaterület, mint a ClickUp.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Mi a különbség a kapacitástervezés és az erőforrás-tervezés között?
A kapacitástervezés arról szól, hogy megértsük, mekkora munkaterhelést képes kezelni a csapatunk, míg az erőforrás-tervezés arról szól, hogy konkrét személyeket rendeljünk konkrét feladatokhoz. A kapacitástervezés arra ad választ, hogy „Van-e elég kapacitásunk?”, az erőforrás-tervezés pedig arra, hogy „Kinek kell elvégeznie ezt a munkát?”.
Használhatok kapacitástervező eszközöket bármilyen méretű csapat számára?
Igen, minden csapatmérethez vannak megfelelő eszközök. A kisebb csapatok kezdetben egy egyszerű ütemezővel is beérhetik, míg a nagyobb szervezeteknek gyakran egy olyan átfogó platformra van szükségük, amely ötvözi a kapacitástervezést a projektmenedzsmenttel és a jelentéskészítéssel.
Miben különböznek az AI-alapú kapacitástervező eszközök a táblázatkezelő programokon alapuló megoldásoktól?
Az AI-alapú kapacitástervező eszközök elemzik az élő munkaterhelési adatokat, javaslatot tesznek a feladatok felelőseire, jelzik a szűk keresztmetszeteket és összefoglalják a kapacitási kockázatokat. A táblázatkezelő programokon alapuló tervezés manuális frissítésektől függ, így elavul, ha a határidők, a feladatok vagy a rendelkezésre állás megváltozik.
A kapacitástervező eszközök integrálhatók a meglévő projektmenedzsment szoftverekkel?
Számos speciális kapacitástervező eszköz kínál integrációs lehetőségeket. Azonban egy olyan all-in-one megoldás, mint a ClickUp, amely ötvözi a kapacitástervezést a feladatkezeléssel, feleslegessé teszi az integrációkat. Ezenkívül megakadályozza azokat az adatszinkronizálási problémákat is, amelyek különálló eszközök használatából adódhatnak.