Hogyan építjük ki a bizalmat a SOC 2-megfelelés révén

A ClickUpnál minden felhasználónk biztonsága és adatvédelme a legfontosabb számunkra.

Célunk nem csupán az, hogy segítsünk Önnek a hatékonyság növelésében, hanem elkötelezettek vagyunk annak biztosítása iránt is, hogy bízhasson abban: a platformunkon végzett munkája mindig biztonságban van .

Éppen ezért hatalmas örömmel jelentjük be, hogy megszereztük az iparágban vezető szerepet betöltő SOC 2 (Service Organization Controls) bizalmi szolgáltatások alapelveire vonatkozó audit-igazolást, amelynek középpontjában a biztonság áll.

Rendben, de mit jelent ez neked?

Íme, mi is az a SOC 2-megfelelés, hogyan értük el, és mit teszünk azért, hogy a világ legtermékenyebb embereivel – veled! – a legmagasabb szintű bizalmat és biztonságot építsük ki:

Mi az a SOC 2?

Alapvetően ez az egyik legelismertebb biztonsági elismerés a szoftveriparban. Az eredmény mögött hatalmas erőfeszítések állnak, amelyek biztosítják, hogy rendszereink, szervereink és termékeink az iparág élvonalába tartozzanak a biztonság és a szabályozási előírások betartása terén.

A Service Organization Controls (SOC 2) egy olyan biztonsági audit és tanúsítás, amelyet kifejezetten az ügyféladatokat kezelő SaaS-vállalatok számára hoztak létre.

A szervezeteknek és a végfelhasználóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy adataik a SaaS-szolgáltató kezében biztonságban vannak. Éppen ezért szoros együttműködést folytatunk a Schellmannel, a tanúsítási és megfelelési szolgáltatások egyik vezető szolgáltatójával, amely függetlenül ellenőrzi és igazolja szervezeti és technológiai ellenőrzési rendszerünket. A Schellman auditja az Amerikai Könyvvizsgálói Intézet ( AICPA ) által biztosított SOC 2 megfelelési keretrendszer szerint zajlik.

Hogyan érte el a ClickUp a SOC 2 1. típusú tanúsítást?

A SOC 2 a SaaS-biztonság egyik vezető szabványa. Ezt a tanúsítványt kizárólag egy szigorú és rendszeres auditfolyamatot követően adják ki, amely kiterjed az AICPA öt bizalmi és integritási alapelvére:

Biztonság : védelem a jogosulatlan hozzáférés ellen

Elérhetőség : annak biztosítása, hogy a rendszer üzemkész és használható legyen

Feldolgozás integritása: a rendszer feldolgozása teljes körű, pontos, időszerű és engedélyezett

Titoktartás : a bizalmasnak minősített információkat a vállalt vagy megállapodott módon védjük

Adatvédelem: a személyes adatok gyűjtése, felhasználása, tárolása, közzététele és megsemmisítése a szervezet adatvédelmi nyilatkozatában foglalt kötelezettségvállalásoknak, valamint az AICPA és a CICA (Kanadai Könyvvizsgálói Intézet) által kiadott, általánosan elfogadott adatvédelmi elvekben meghatározott kritériumoknak megfelelően történik

A SOC 2 tanúsításhoz szükséges ellenőrzési és tanúsítási keretrendszer annyira átfogó, hogy számos pénzügyi, kormányzati és egészségügyi intézmény kizárólag olyan szolgáltatókkal dolgozik együtt, amelyek rendelkeznek ezzel a tanúsítvánnyal.

SOC 2 1. típus vs. SOC 2 2. típus

Fontos megkülönböztetni, hogy a SOC 2 jelentéseknek két különböző változata létezik: az 1. típusú és a 2. típusú.

SOC 2 tanúsítványunk az első kategóriába (1. típus) tartozik, ami azt jelenti, hogy a SOC 2 jelentések igazolják: platformunk megfelelően van kialakítva az Ön adatainak védelmére. A ClickUp jelenleg a SOC 2 2. típusú tanúsítás megszerzésén dolgozik, és az új évben további hírekről számolhatunk be.

Ez azt jelenti, hogy a legmagasabb szintű biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek, bizalmasak, pontosak és mindig magánjellegűek maradjanak – emellett egy független külső szervezet is ellenőrzi és igazolja ezt a biztonsági szintet.

Folyamatos elkötelezettségünk az Ön biztonsága iránt

Amikor a ClickUp szolgáltatást használja, tudjuk, hogy ránk bízza magát. Éppen ezért a biztonságának védelmét tartjuk a legfontosabb feladatunknak.

Továbbra is teljesítjük azt az ígéretünket, hogy elnyerjük az Önök bizalmát az alábbiak révén:

A SOC 2 tanúsítványunk csupán a legújabb mérföldkő az ígéretünk teljesítésében. Hiszen végső soron azért hoztuk létre a ClickUp-ot, hogy segítsünk Önnek többet elérni – anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok vagy információk visszaélésszerű felhasználása miatt.

