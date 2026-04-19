Claude Code és Copilot: melyik illik jobban a munkafolyamatához?

A Claude Code és a Copilot közötti választás az egyik legfontosabb döntés, amelyet csapata idén meghoz. Kutatások szerint az AI-bevezetés minden 25%-os növekedése 7,2%-os csökkenéssel jár a szállítási stabilitásban, ami minden sprintben órákat vesz igénybe a csapatoktól.

Ez az összehasonlítás bemutatja, hogyan teljesítenek az egyes eszközök valós munkafolyamatokban, így kiválaszthatja a csapatának legmegfelelőbbet. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogyan hidalja át a ClickUp a kontextusbeli hiányosságokat az ilyen AI-eszközök használata során. 🪄

A Claude Code és a GitHub Copilot összehasonlítása egy pillanat alatt

A Claude Code az Anthropic terminálalapú kódoló ügynöke. Ön egyszerű angol nyelven leírja a feladatot, az pedig átolvassa a teljes kódbázist, kidolgoz egy tervet, és összevonásra kész kódmódosításokat szállít.

A GitHub Copilot a GitHub mesterséges intelligenciával működő programozótársa, amely a kódszerkesztőben működik, és gépelés közben sorokat javasol és függvényeket egészít ki.

A legfontosabb különbségek három dologra vezethetők vissza: hol futnak, hogyan működnek és miben a legjobbak. 👀

Funkció Claude Code GitHub Copilot Fő felület Terminál CLI IDE-be ágyazott (VS Code, JetBrains, Neovim) Kontextus ablak Akár 1 millió token teljes repo-indexeléssel 32 000–128 000 token (modelltől függően) Beépített automatikus kiegészítés Nem Igen Ügynök mód Terminálalapú, több lépésből álló autonóm végrehajtás VS Code ügynökmód önjavító hurkokkal Több fájl módosítása Tervezés és végrehajtás a teljes repositoryban Fejlesztő által irányított, ügynök módban GitHub-integráció Git parancsok terminálon keresztül Natív PR-ek, problémák, műveletek, kódoló ügynök MCP-támogatás Több mint 300 integráció GitHub ökoszisztéma-bővítmények Legalkalmasabb Összetett autonóm feladatok, nagy léptékű refaktorálások Napi kódolási sebesség, szerkesztő-központú csapatok

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú kódolás már nem kivétel, hanem a norma. A fejlesztők körülbelül 84%-a használ vagy tervezi használni az AI-eszközöket a munkafolyamatában, ami azt mutatja, hogy az AI-alapú kódolás a kísérleti stádiumból a mainstreambe lépett.

Mi az a Claude Code?

A Claude Code az Anthropic terminálon futó, ügynökszerű kódolási eszköze. Ön természetes nyelven megmondja neki, mit kell tennie, ő pedig elolvassa a kódtárat, elemzi az architektúrát, és önállóan végrehajtja a több lépésből álló változtatásokat. Mielőtt bármit is véglegesítene, kéri az Ön jóváhagyását.

Előnyök

Agentikus végrehajtás: Ön egy teljes feladatot delegál. A Claude Code elolvassa a repozitóriumot, kidolgoz egy tervet, elvégzi a változtatásokat a fájlokban, és elküldi a diffeket jóváhagyásra

1 millió tokenes kontextusablak: Egyetlen munkamenetben képes tárolni a teljes hitelesítési réteget, az API-kaput, az adatbázis-sémát és a tesztcsomagot anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatok áttekinthetőségét

Ügynökcsapatok: párhuzamos alügynököket indíthat el dedikált kontextusablakokkal, hogy egyszerre dolgozhassanak a migráció különböző részein

SWE-bench teljesítmény: 80,86%-os pontszámot ért el az Opus 4.6 által hitelesített SWE-bench tesztben , amely a valódi GitHub-problémák önálló megoldásának képességét méri.

MCP-támogatás: Több mint 300 Több mint 300 Model Context Protocol-integráció lehetővé teszi, hogy a végrehajtás során élő adatokat szerezzen be a Slackből, a Sentryből, a Linearból, a PostgreSQL-ből és más eszközökből.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 19%-a szeretné, ha mesterséges intelligencia segítené a projektmunkafolyamatok kezelését. De a projektmenedzsment munkafolyamat nem egyszerűen egy ellenőrzőlista. Ez egy folyamatosan változó rendszer, amely kompromisszumokból, átadásokból és változó prioritásokból áll, és ahol a tegnapi terv ritkán tükrözi a mai valóságot. A ClickUp Super Agents úgy lett kialakítva, hogy a munkád aktuális állapotára reagáljon, ne csak az utasításokra. A te általad meghatározott ütemterv szerint végzik el a feladatokat, figyelik az olyan kiváltó eseményeket, mint a feltett kérdések, az új feladatok létrehozása vagy az űrlapok beküldése, és proaktívan jelzik a problémákat!

Hátrányok

Nincs beépített automatikus kiegészítés: A szerkesztőben nincsenek valós idejű kódjavaslatok

Meredekebb tanulási görbe: Átáll a „kódírás AI segítségével” módszerről a „feladat átruházása egy Átáll a „kódírás AI segítségével” módszerről a „feladat átruházása egy AI kódoló ügynökre” módszerre.

Alacsonyabb szintű csomagoknál érvényes korlátozások: A nagy terhelésű, ügynökökkel dolgozó munkafolyamatokhoz magasabb szintű csomagok szükségesek

Csak Claude-modellek: Nem válthat a ChatGPT, a Gemini vagy más modellek között : Nem válthat a ChatGPT, a Gemini vagy más modellek között

🔍 Tudta ezt? Egy nyílt forráskódú tanulmány szerint az egyéni fejlesztői termelékenység csupán 5,5%-kal nőtt, ami azt mutatja, hogy a mindennapi kódolás bonyolultabb, mint a laboratóriumi feladatok.

Mi az a GitHub Copilot?

A GitHub Copilot a GitHub mesterséges intelligencián alapuló kódolási asszisztense, amely a kódszerkesztőjében működik. A beírás közben kódokat javasol, többféle mesterséges intelligencia modellt támogat, és közvetlenül kapcsolódik a GitHub ökoszisztémájához a PR-felülvizsgálatok és a háttérfeladatok elvégzéséhez.

Előnyök

Beépített automatikus kiegészítés: Valós idejű javaslatok a gépelés közben, amelyek a jelenlegi fájlból és kódolási szokásaiból tanulnak

Több modell támogatása: Feladatok között válthatsz 21 csevegési modell között, beleértve a Claude Opus, a ChatGPT és a Gemini modelleket, anélkül, hogy el kellene hagynod a szerkesztőt

Ügynök mód és speciális ügynökök: Négy speciális célra kifejlesztett ügynök (Explore, Task, Code Review, Plan), valamint egy háttér kódoló ügynök, amelyhez problémákat rendelhet

GitHub-ökoszisztéma integráció: natív PR-felülvizsgálat, commit-leírások, kódellenőrzés és automatikus javítás, valamint Actions-integráció

Széles körű IDE-támogatás: Működik a VS Code, a Visual Studio, a JetBrains, a Neovim és a GitHub Mobile alkalmazásokban

Hátrányok

Kisebb hatékony kontextus: A legtöbb konfiguráció 32 000–128 000 tokenes méretben működik, ami korlátozza a nagy monoreposok közötti következtetést

Fejlesztő által irányított komplex feladatokhoz: Az ügynök módban továbbra is Önnek kell irányítania az egyes ciklusokat a több fájlt érintő munkák során

Nincs önálló SWE-bench pontszám: A teljesítménymutatók a sebességre koncentrálnak, nem az autonóm feladatvégzésre

Prémium kérések korlátai: Az ügynök mód és a kódfelülvizsgálati funkciók prémium kéréseket használnak fel, amelyek összeadódnak

Claude Code és GitHub Copilot funkciók összehasonlítása

Most, hogy már tudja, mire szolgálnak az egyes eszközök, a következő kérdés az, hogy a különbségek hol játszanak ténylegesen szerepet a mindennapi munkájában. Íme, hogyan teljesítenek a hat dimenzióban. 🛠️

1. funkció: AI és ügynöki képességek

Claude Code

Az agentikus érvelésen alapuló Claude Code elolvassa a repozitóriumát, elkészíti a végrehajtási tervet, megadja a különbségeket, majd a jóváhagyására vár, mielőtt véglegesítené a változtatásokat. Az Agent Teams funkcióval párhuzamosan futtathat alügynököket egy nagy feladat különböző részein.

GitHub Copilot

A Copilot ügynök módja a VS Code-ban több fájlra kiterjedő változtatásokat hajt végre, terminálparancsokat futtat, és önjavító funkcióval rendelkezik, ha a tesztek sikertelenek.

A fejlesztő folyamatosan képben van, és irányítja az egyes ciklusokat. A háttérben futó kódoló ügynöknek GitHub-feladatot lehet rendelni, amely aszinkron módon dolgozik, és befejezéskor PR-t hoz létre.

🏆 Az ítélet: A Claude Code az autonóm feladatvégzés terén vezet, ahol átadja a munkát és elsétál. A Copilot az interaktív, fejlesztő-bevonásos támogatás terén vezet, ahol Ön marad a vezetőülésben.

2. funkció: Kontextusablak és kódbázis-felismerés

Claude Code

A Claude Code 1 millió tokenes ablaka lehetővé teszi, hogy egy munkamenetben feldolgozza a teljes kódbázist, a tervezési dokumentumokat és a hibajelentéseket. Kontextus-tömörítést alkalmaz, azaz összefoglalja a régebbi kontextust, hogy helyet teremtsen az új információknak, így a hosszú ideig futó munkameneteket is kezelni tudja anélkül, hogy elveszítené a fonalat.

GitHub Copilot

A Copilot 32k–128k-os tartománya jól működik fájl- és függvényszintű kódoláshoz. Új függvény írása, egy fájlban lévő hiba kijavítása vagy egy modulhoz tartozó tesztek generálása kényelmesen elfér ebben a tartományban.

🏆 Az ítélet: A Claude Code strukturális előnnyel rendelkezik a nagy monoreposok és a szolgáltatások közötti hibakeresés terén. A Copilot a legtöbb napi kódolási feladatot lefedi, ahol egy vagy két fájlban dolgozik.

3. funkció: Több fájlra és repozitóriumra kiterjedő változtatások

Claude Code

A Claude Code azonosítja az összes módosítandó fájlt, függőségeket figyelembe vevő tervet készít, és a módosításokat sorrendben hajtja végre. A csapatok párhuzamos ügynököket használtak, hogy a keretrendszer-migráció különböző részeit egyszerre tudják kezelni.

GitHub Copilot

A Copilot ügynök módja végigfut a fájlokon és futtatja a teszteket, de általában Ön határozza meg a feladat hatókörét és ellenőrzi az egyes ciklusokat. A kódoló ügynök szűkebb feladatokat lát el, ha GitHub-feladatot rendelnek hozzá.

🏆 Az ítélet: A Claude Code kifejezetten olyan, a teljes architektúrát igénylő, repo-szintű változtatásokra lett kifejlesztve. A Copilot több fájlt is képes kezelni, de több fejlesztői koordinációt igényel.

4. funkció: IDE-integráció és fejlesztői élmény

Claude Code

A Claude Code használatához terminált kell megnyitni, és a feladatokat természetes nyelven kell leírni. Azok számára, akik máris a parancssorból futtatják a git-et, a Docker-t és a make-et, ez természetesnek tűnik.

A VS Code kiterjesztés néhány funkciót beépít az editorba, de a fő erő a CLI-ben marad.

GitHub Copilot

A Copilot natív jelenléte a VS Code, a Visual Studio, a JetBrains, a Neovim és a GitHub Mobile alkalmazásokban láthatatlanná teszi a meglévő munkafolyamatokban. Telepíted a kiterjesztést, és máris javaslatokat kapsz. Nincs szükség szerkesztőváltásra.

🏆 Az ítélet: A Copilot nyer a zökkenőmentes IDE-bevezetés terén. A Claude Code természetes választás azoknak a backend- és terminál-alapú fejlesztőknek, akik a feladatok delegálásában gondolkodnak.

Ügyfél történet: Atrato Az AI kódolási eszközök felgyorsíthatják a megvalósítást, de a szállítás továbbra is attól függ, hogy a csapata mennyire kezeli jól a követelményeket, az átadásokat és a kód átláthatóságát. Az Atrato a ClickUp segítségével központosította a termékfejlesztést, javította a funkciók közötti együttműködést és megbízhatóbb szállítási folyamatot hozott létre. Az eredmény: 30%-kal gyorsabb termékfejlesztés, 20%-kal kevesebb fejlesztői túlterhelés és 24 órával rövidebb jegykezelési idő. A ClickUp nem csak lehetővé teszi számomra, hogy a projekteket a terv szerint haladjak, és korán felismerjem a kockázatokat, hanem egyéni munkatársként is segít a napi feladataim elvégzésében. A ClickUp nem csak lehetővé teszi számomra, hogy a projekteket a terv szerint haladjak, és korán felismerjem a kockázatokat, hanem egyéni munkatársként is segít a napi feladataim elvégzésében.

Hogyan hidalja át a ClickUp a kontextusbeli szakadékot az AI kódoló ügynökök számára?

Az AI kódolóeszköze remek kódot tud írni. De ha nem tudja, miért fontos egy változtatás – az elfogadási kritériumokat, a kapcsolódó specifikációt, az érdekelt felek visszajelzéseit, amelyek megváltoztatták a hatókört –, akkor vakon repül.

Ez a szakadék a kódolási eszközök és a projekt kontextusa között a Context Sprawl, és ez az a pont, ahol a csapatok időt veszítenek a jegyek parancsokká alakításával.

A ClickUp egyetlen munkaterületen egyesíti a dokumentációt, a feladatokat és a fejlesztési munkafolyamatokat. A mérnöki háttér a kódmunkád mellett található, így a frissítések azonnal megjelennek a projektek fejlődésével.

Most pedig nézzük meg, hogyan támogatja a ClickUp for Software Teams a valódi kódolási munkafolyamatokat. 👇

Kérdezzen bármit az AI-tól a munkájával kapcsolatban

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a jelenlegi részlegek folyamatairól

A ClickUp Brain a munkaterületed kontextusfüggő AI-rétege, amely mindenre kiterjed. Összeköti a feladataidat, dokumentumaidat, csevegéseidet, megbeszéléseidet és harmadik féltől származó alkalmazásokat, mint például a GitHub, így egyszerű nyelven tehetsz fel kérdéseket, és a munkaterületed tényleges adataiból származó, forrásmegjelölt válaszokat kapsz.

Tegyük fel, hogy egy fejlesztő a sprint közepén csatlakozik egy projekthez.

Ahelyett, hogy öt szálon keresgélnének a jelenlegi telepítési folyamat megértése érdekében, beírják: „@Brain, mi a mobilalkalmazás-telepítési folyamatunk?”, és másodpercek alatt választ kapnak a dokumentumaiból, korábbi feladatmegjegyzésekből és csapatbeszélgetésekből.

A ClickUp Brain emellett számos olyan operatív feladatot is elvégzi, amelyet senki sem szeretne manuálisan elvégezni:

Bejelentkezéskor AI-alapú standupokat generál, amelyek összefoglalják a napi feladatait és az akadályokat

A feladatok automatikus kiosztása a munkaterhelés, a készségek és a korábbi projektek alapján

Lehetővé teszi a ChatGPT, a Claude Opus, a Gemini és mások közötti váltást a feladat igényeinek megfelelően

A munkaterület kontextusa alapján kódot ír, amikor erre felkérik

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írjon kódot a projektjeihez

Automatizálja a pull requesteket ügynökökkel

A szoftverfejlesztési feladatokat közvetlenül a ClickUp Codegen Agentnek rendelje hozzá

Az agy válaszol. A Codegen cselekszik. A ClickUp Codegen Agent egy mesterséges intelligenciával rendelkező fejlesztő, amely a munkaterületén belül működik. Ha feladatot rendel hozzá, vagy megemlíti egy megjegyzésben, akkor elolvassa a feladathoz tartozó összes információt. Ez magában foglalja a leírást, a kapcsolódó dokumentumokat és a korábbi megjegyzéseket is, mielőtt egyetlen sor kódot is írna. Ezután megnyit egy termeléskész PR-t, és folyamatosan tájékoztatja a csapatot.

Ez a valódi különbség az önálló AI kódolási eszközökhöz képest. Az olyan eszközök, mint a Claude Code vagy a Copilot, a nulláról indulnak. A Codegen már rendelkezik a követelményekkel, mivel azok a neki kiosztott feladatban szerepelnek.

Tegyük fel például, hogy egy minőségbiztosítási mérnök bejelenti egy mobil eszközön történt fizetési hiba. A hibát a Codegen Agentnek rendeli hozzá, amely elolvassa a kapcsolódó műszaki specifikációt, lenyomozza a problémát, megírja a javítást, és megnyit egy PR-t anélkül, hogy a mérnöknek másolnia és beillesztenie kellene a kontextust egy külön eszközbe.

Tartsa naprakészen a specifikációkat

A kódoló ügynökök hatékonyabban dolgoznak, ha a dokumentáció naprakész és kapcsolódik az általuk végrehajtott feladatokhoz.

A termék dokumentációját a ClickUp Docs-ban tárolja

A ClickUp Docs az a hely, ahol a PRD-k, a műszaki specifikációk, az API-referenciák és az architektúra-jegyzetek találhatók. Ezek közvetlenül kapcsolódnak az általuk támogatott feladatokhoz és sprintekhez. Így amikor egy specifikáció megváltozik, az a kontextusban is megváltozik. A Codegen felveszi. A mérnökök megtalálják. Senki sem dolgozik egy három héttel ezelőtti, e-mailben elküldött PDF-ből.

Néhány dolog, ami kifejezetten a fejlesztői csapatok számára fontos:

Beágyazott megjegyzések, amelyek egy kattintással nyomon követhető feladatokká alakulnak

Kódblokkok, táblázatok, beágyazott aloldalak és beágyazott média egyaránt támogatott

Integrált ClickUp Brain a dokumentáció írásához, összefoglalásához vagy a dokumentációval kapcsolatos kérdések megválaszolásához

Íme, mit mondott egy valódi felhasználó a ClickUp használatáról:

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így biztosítva, hogy minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosuljon, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció leegyszerűsíti számomra a projektmenedzsmentet, növelve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel egy olyan AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, hatékonyan elvégezve a feladatokat a nevemben. Ez az automatizálási szempont nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a kézi munkát. Ezen felül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon egyszerű volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható az általam használt egyéb eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremtve. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.

Kössd össze a PR-jeidet a projektmenedzsmenttel

A ClickUp GitHub-integrációja csatlakozik a GitHub-repozitóriumaihoz, így a commitok, ágak és pull requestek automatikusan összekapcsolódnak a feladatokkal, ha a ClickUp-feladat azonosítóját belefoglalja az ág nevébe, a commit üzenetébe vagy a PR leírásába.

Ettől kezdve a csapata a feladat belsejéből láthatja a PR állapotát, a felülvizsgálók kijelölését, a sorok módosításait és az egyesítés állapotát, anélkül, hogy kontextust kellene váltania.

Tekintse meg a GitHub PR állapotát és a felülvizsgáló adatait egy összekapcsolt ClickUp-feladatban

Ezen felül ClickUp-automatizálásokat is létrehozhat, például:

Helyezze át a feladatot az „Ellenőrzés alatt” állapotba, amint megnyílik a hozzá tartozó PR

Jelölje automatikusan „Kész”-nek, amikor a PR beolvad a fő ágba

Hozzon létre GitHub-problémát egy ClickUp hibabejelentő űrlap kitöltésével

Mivel a ClickUp Brain láthatja a GitHub-tevékenységét, olyan kérdéseket tehet fel neki, mint például „mely commitok kapcsolódnak ehhez a feladathoz?”, és konkrét választ kap.

Melyik AI kódolási eszközt válassza?

Ha egy komplex feladatot szeretne átadni, és később egy áttekintésre kész diff-hez szeretne visszatérni, akkor a Claude Code a megfelelő választás.

Ugyanakkor, ha azt szeretné, hogy az AI-javaslatok beépüljenek a szerkesztőjébe anélkül, hogy bármit is változtatna a munkafolyamatán, a GitHub Copilot nyer a könnyű használat és az elfogadottság tekintetében.

Men bármelyik eszközt is választja, a kód csak annyira jó, amennyire a mögötte álló kontextus. A ClickUp minden hiányzó elemet biztosít az AI-ügynökeinek: a specifikációkat, a követelményeket, a döntéseket és a teljes projektelőzményeket, mindezt egy helyen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Használhatja-e a Claude Code-ot a GitHub Copilot-on belül?

Igen. A Claude Code harmadik féltől származó ügynökként elérhető a Copilot Pro+ és Enterprise csomagokban, bár sok csapat a különböző munkafolyamatokhoz a Claude Code alternatíváit is vizsgálja.

Hogyan viszonyul a Cursor a Claude Code-hoz és a GitHub Copilot-hoz?

A Cursor egy AI-alapú kódszerkesztő (a VS Code egy forkja), amely ötvözi az inline kiegészítést az ügynökszerű többfájl-szerkesztéssel, így a Copilot IDE-integrációja és a Claude Code autonóm mélysége között helyezkedik el.

Melyik Copilot-modell a legjobb kódolási feladatokhoz?

Bonyolult érvelés esetén a Copilotban található Claude Opus nyújt kiemelkedő teljesítményt; gyors, beépített kiegészítések esetén a GPT-alapú modellek általában gyorsabbak, és a Copilot lehetővé teszi a modellek feladatok szerinti váltását.

Igen, a Copilot az IDE-ben fut a napi kódoláshoz, míg a Claude Code a komplex terminálfeladatokat kezeli, és a ClickUp Codegen Agent segítségével történő munkamegosztás automatikusan teljes projektkontextust biztosít mindkét eszköz számára.