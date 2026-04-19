Claude Code és Copilot: melyik illik jobban a munkafolyamatához?

A Claude Code és a Copilot közötti választás az egyik legfontosabb döntés, amelyet csapata idén meghoz. Kutatások szerint az AI-bevezetés minden 25%-os növekedése 7,2%-os csökkenéssel jár a szállítási stabilitásban, ami minden sprintben órákat vesz igénybe a csapatoktól.
Ez az összehasonlítás bemutatja, hogyan teljesítenek az egyes eszközök valós munkafolyamatokban, így kiválaszthatja a csapatának legmegfelelőbbet. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogyan hidalja át a ClickUp a kontextusbeli hiányosságokat az ilyen AI-eszközök használata során. 🪄
A Claude Code és a GitHub Copilot összehasonlítása egy pillanat alatt
A Claude Code az Anthropic terminálalapú kódoló ügynöke. Ön egyszerű angol nyelven leírja a feladatot, az pedig átolvassa a teljes kódbázist, kidolgoz egy tervet, és összevonásra kész kódmódosításokat szállít.
A GitHub Copilot a GitHub mesterséges intelligenciával működő programozótársa, amely a kódszerkesztőben működik, és gépelés közben sorokat javasol és függvényeket egészít ki.
A legfontosabb különbségek három dologra vezethetők vissza: hol futnak, hogyan működnek és miben a legjobbak. 👀
|Funkció
|Claude Code
|GitHub Copilot
|Fő felület
|Terminál CLI
|IDE-be ágyazott (VS Code, JetBrains, Neovim)
|Kontextus ablak
|Akár 1 millió token teljes repo-indexeléssel
|32 000–128 000 token (modelltől függően)
|Beépített automatikus kiegészítés
|Nem
|Igen
|Ügynök mód
|Terminálalapú, több lépésből álló autonóm végrehajtás
|VS Code ügynökmód önjavító hurkokkal
|Több fájl módosítása
|Tervezés és végrehajtás a teljes repositoryban
|Fejlesztő által irányított, ügynök módban
|GitHub-integráció
|Git parancsok terminálon keresztül
|Natív PR-ek, problémák, műveletek, kódoló ügynök
|MCP-támogatás
|Több mint 300 integráció
|GitHub ökoszisztéma-bővítmények
|Legalkalmasabb
|Összetett autonóm feladatok, nagy léptékű refaktorálások
|Napi kódolási sebesség, szerkesztő-központú csapatok
🧠 Érdekesség: Az AI-alapú kódolás már nem kivétel, hanem a norma. A fejlesztők körülbelül 84%-a használ vagy tervezi használni az AI-eszközöket a munkafolyamatában, ami azt mutatja, hogy az AI-alapú kódolás a kísérleti stádiumból a mainstreambe lépett.
Mi az a Claude Code?
A Claude Code az Anthropic terminálon futó, ügynökszerű kódolási eszköze. Ön természetes nyelven megmondja neki, mit kell tennie, ő pedig elolvassa a kódtárat, elemzi az architektúrát, és önállóan végrehajtja a több lépésből álló változtatásokat. Mielőtt bármit is véglegesítene, kéri az Ön jóváhagyását.
Előnyök
- Agentikus végrehajtás: Ön egy teljes feladatot delegál. A Claude Code elolvassa a repozitóriumot, kidolgoz egy tervet, elvégzi a változtatásokat a fájlokban, és elküldi a diffeket jóváhagyásra
- 1 millió tokenes kontextusablak: Egyetlen munkamenetben képes tárolni a teljes hitelesítési réteget, az API-kaput, az adatbázis-sémát és a tesztcsomagot anélkül, hogy elveszítené a kapcsolatok áttekinthetőségét
- Ügynökcsapatok: párhuzamos alügynököket indíthat el dedikált kontextusablakokkal, hogy egyszerre dolgozhassanak a migráció különböző részein
- SWE-bench teljesítmény: 80,86%-os pontszámot ért el az Opus 4.6 által hitelesített SWE-bench tesztben, amely a valódi GitHub-problémák önálló megoldásának képességét méri.
- MCP-támogatás: Több mint 300 Model Context Protocol-integráció lehetővé teszi, hogy a végrehajtás során élő adatokat szerezzen be a Slackből, a Sentryből, a Linearból, a PostgreSQL-ből és más eszközökből.
📮 ClickUp Insight: Az emberek 19%-a szeretné, ha mesterséges intelligencia segítené a projektmunkafolyamatok kezelését.
De a projektmenedzsment munkafolyamat nem egyszerűen egy ellenőrzőlista. Ez egy folyamatosan változó rendszer, amely kompromisszumokból, átadásokból és változó prioritásokból áll, és ahol a tegnapi terv ritkán tükrözi a mai valóságot.
A ClickUp Super Agents úgy lett kialakítva, hogy a munkád aktuális állapotára reagáljon, ne csak az utasításokra. A te általad meghatározott ütemterv szerint végzik el a feladatokat, figyelik az olyan kiváltó eseményeket, mint a feltett kérdések, az új feladatok létrehozása vagy az űrlapok beküldése, és proaktívan jelzik a problémákat!
Hátrányok
- Nincs beépített automatikus kiegészítés: A szerkesztőben nincsenek valós idejű kódjavaslatok
- Meredekebb tanulási görbe: Átáll a „kódírás AI segítségével” módszerről a „feladat átruházása egy AI kódoló ügynökre” módszerre.
- Alacsonyabb szintű csomagoknál érvényes korlátozások: A nagy terhelésű, ügynökökkel dolgozó munkafolyamatokhoz magasabb szintű csomagok szükségesek
- Csak Claude-modellek: Nem válthat a ChatGPT, a Gemini vagy más modellek között
🔍 Tudta ezt? Egy nyílt forráskódú tanulmány szerint az egyéni fejlesztői termelékenység csupán 5,5%-kal nőtt, ami azt mutatja, hogy a mindennapi kódolás bonyolultabb, mint a laboratóriumi feladatok.
Mi az a GitHub Copilot?
A GitHub Copilot a GitHub mesterséges intelligencián alapuló kódolási asszisztense, amely a kódszerkesztőjében működik. A beírás közben kódokat javasol, többféle mesterséges intelligencia modellt támogat, és közvetlenül kapcsolódik a GitHub ökoszisztémájához a PR-felülvizsgálatok és a háttérfeladatok elvégzéséhez.
Előnyök
- Beépített automatikus kiegészítés: Valós idejű javaslatok a gépelés közben, amelyek a jelenlegi fájlból és kódolási szokásaiból tanulnak
- Több modell támogatása: Feladatok között válthatsz 21 csevegési modell között, beleértve a Claude Opus, a ChatGPT és a Gemini modelleket, anélkül, hogy el kellene hagynod a szerkesztőt
- Ügynök mód és speciális ügynökök: Négy speciális célra kifejlesztett ügynök (Explore, Task, Code Review, Plan), valamint egy háttér kódoló ügynök, amelyhez problémákat rendelhet
- GitHub-ökoszisztéma integráció: natív PR-felülvizsgálat, commit-leírások, kódellenőrzés és automatikus javítás, valamint Actions-integráció
- Széles körű IDE-támogatás: Működik a VS Code, a Visual Studio, a JetBrains, a Neovim és a GitHub Mobile alkalmazásokban
Hátrányok
- Kisebb hatékony kontextus: A legtöbb konfiguráció 32 000–128 000 tokenes méretben működik, ami korlátozza a nagy monoreposok közötti következtetést
- Fejlesztő által irányított komplex feladatokhoz: Az ügynök módban továbbra is Önnek kell irányítania az egyes ciklusokat a több fájlt érintő munkák során
- Nincs önálló SWE-bench pontszám: A teljesítménymutatók a sebességre koncentrálnak, nem az autonóm feladatvégzésre
- Prémium kérések korlátai: Az ügynök mód és a kódfelülvizsgálati funkciók prémium kéréseket használnak fel, amelyek összeadódnak
Claude Code és GitHub Copilot funkciók összehasonlítása
Most, hogy már tudja, mire szolgálnak az egyes eszközök, a következő kérdés az, hogy a különbségek hol játszanak ténylegesen szerepet a mindennapi munkájában. Íme, hogyan teljesítenek a hat dimenzióban. 🛠️
1. funkció: AI és ügynöki képességek
Claude Code
Az agentikus érvelésen alapuló Claude Code elolvassa a repozitóriumát, elkészíti a végrehajtási tervet, megadja a különbségeket, majd a jóváhagyására vár, mielőtt véglegesítené a változtatásokat. Az Agent Teams funkcióval párhuzamosan futtathat alügynököket egy nagy feladat különböző részein.
GitHub Copilot
A Copilot ügynök módja a VS Code-ban több fájlra kiterjedő változtatásokat hajt végre, terminálparancsokat futtat, és önjavító funkcióval rendelkezik, ha a tesztek sikertelenek.
A fejlesztő folyamatosan képben van, és irányítja az egyes ciklusokat. A háttérben futó kódoló ügynöknek GitHub-feladatot lehet rendelni, amely aszinkron módon dolgozik, és befejezéskor PR-t hoz létre.
🏆 Az ítélet: A Claude Code az autonóm feladatvégzés terén vezet, ahol átadja a munkát és elsétál. A Copilot az interaktív, fejlesztő-bevonásos támogatás terén vezet, ahol Ön marad a vezetőülésben.
2. funkció: Kontextusablak és kódbázis-felismerés
Claude Code
A Claude Code 1 millió tokenes ablaka lehetővé teszi, hogy egy munkamenetben feldolgozza a teljes kódbázist, a tervezési dokumentumokat és a hibajelentéseket. Kontextus-tömörítést alkalmaz, azaz összefoglalja a régebbi kontextust, hogy helyet teremtsen az új információknak, így a hosszú ideig futó munkameneteket is kezelni tudja anélkül, hogy elveszítené a fonalat.
GitHub Copilot
A Copilot 32k–128k-os tartománya jól működik fájl- és függvényszintű kódoláshoz. Új függvény írása, egy fájlban lévő hiba kijavítása vagy egy modulhoz tartozó tesztek generálása kényelmesen elfér ebben a tartományban.
🏆 Az ítélet: A Claude Code strukturális előnnyel rendelkezik a nagy monoreposok és a szolgáltatások közötti hibakeresés terén. A Copilot a legtöbb napi kódolási feladatot lefedi, ahol egy vagy két fájlban dolgozik.
3. funkció: Több fájlra és repozitóriumra kiterjedő változtatások
Claude Code
A Claude Code azonosítja az összes módosítandó fájlt, függőségeket figyelembe vevő tervet készít, és a módosításokat sorrendben hajtja végre. A csapatok párhuzamos ügynököket használtak, hogy a keretrendszer-migráció különböző részeit egyszerre tudják kezelni.
GitHub Copilot
A Copilot ügynök módja végigfut a fájlokon és futtatja a teszteket, de általában Ön határozza meg a feladat hatókörét és ellenőrzi az egyes ciklusokat. A kódoló ügynök szűkebb feladatokat lát el, ha GitHub-feladatot rendelnek hozzá.
🏆 Az ítélet: A Claude Code kifejezetten olyan, a teljes architektúrát igénylő, repo-szintű változtatásokra lett kifejlesztve. A Copilot több fájlt is képes kezelni, de több fejlesztői koordinációt igényel.
4. funkció: IDE-integráció és fejlesztői élmény
Claude Code
A Claude Code használatához terminált kell megnyitni, és a feladatokat természetes nyelven kell leírni. Azok számára, akik máris a parancssorból futtatják a git-et, a Docker-t és a make-et, ez természetesnek tűnik.
A VS Code kiterjesztés néhány funkciót beépít az editorba, de a fő erő a CLI-ben marad.
GitHub Copilot
A Copilot natív jelenléte a VS Code, a Visual Studio, a JetBrains, a Neovim és a GitHub Mobile alkalmazásokban láthatatlanná teszi a meglévő munkafolyamatokban. Telepíted a kiterjesztést, és máris javaslatokat kapsz. Nincs szükség szerkesztőváltásra.
🏆 Az ítélet: A Copilot nyer a zökkenőmentes IDE-bevezetés terén. A Claude Code természetes választás azoknak a backend- és terminál-alapú fejlesztőknek, akik a feladatok delegálásában gondolkodnak.
Ügyfél történet: Atrato
Az AI kódolási eszközök felgyorsíthatják a megvalósítást, de a szállítás továbbra is attól függ, hogy a csapata mennyire kezeli jól a követelményeket, az átadásokat és a kód átláthatóságát. Az Atrato a ClickUp segítségével központosította a termékfejlesztést, javította a funkciók közötti együttműködést és megbízhatóbb szállítási folyamatot hozott létre. Az eredmény: 30%-kal gyorsabb termékfejlesztés, 20%-kal kevesebb fejlesztői túlterhelés és 24 órával rövidebb jegykezelési idő.
A ClickUp nem csak lehetővé teszi számomra, hogy a projekteket a terv szerint haladjak, és korán felismerjem a kockázatokat, hanem egyéni munkatársként is segít a napi feladataim elvégzésében.
Hogyan hidalja át a ClickUp a kontextusbeli szakadékot az AI kódoló ügynökök számára?
Az AI kódolóeszköze remek kódot tud írni. De ha nem tudja, miért fontos egy változtatás – az elfogadási kritériumokat, a kapcsolódó specifikációt, az érdekelt felek visszajelzéseit, amelyek megváltoztatták a hatókört –, akkor vakon repül.
Ez a szakadék a kódolási eszközök és a projekt kontextusa között a Context Sprawl, és ez az a pont, ahol a csapatok időt veszítenek a jegyek parancsokká alakításával.
A ClickUp egyetlen munkaterületen egyesíti a dokumentációt, a feladatokat és a fejlesztési munkafolyamatokat. A mérnöki háttér a kódmunkád mellett található, így a frissítések azonnal megjelennek a projektek fejlődésével.
Most pedig nézzük meg, hogyan támogatja a ClickUp for Software Teams a valódi kódolási munkafolyamatokat. 👇
Kérdezzen bármit az AI-tól a munkájával kapcsolatban
A ClickUp Brain a munkaterületed kontextusfüggő AI-rétege, amely mindenre kiterjed. Összeköti a feladataidat, dokumentumaidat, csevegéseidet, megbeszéléseidet és harmadik féltől származó alkalmazásokat, mint például a GitHub, így egyszerű nyelven tehetsz fel kérdéseket, és a munkaterületed tényleges adataiból származó, forrásmegjelölt válaszokat kapsz.
Tegyük fel, hogy egy fejlesztő a sprint közepén csatlakozik egy projekthez.
Ahelyett, hogy öt szálon keresgélnének a jelenlegi telepítési folyamat megértése érdekében, beírják: „@Brain, mi a mobilalkalmazás-telepítési folyamatunk?”, és másodpercek alatt választ kapnak a dokumentumaiból, korábbi feladatmegjegyzésekből és csapatbeszélgetésekből.
A ClickUp Brain emellett számos olyan operatív feladatot is elvégzi, amelyet senki sem szeretne manuálisan elvégezni:
- Bejelentkezéskor AI-alapú standupokat generál, amelyek összefoglalják a napi feladatait és az akadályokat
- A feladatok automatikus kiosztása a munkaterhelés, a készségek és a korábbi projektek alapján
- Lehetővé teszi a ChatGPT, a Claude Opus, a Gemini és mások közötti váltást a feladat igényeinek megfelelően
- A munkaterület kontextusa alapján kódot ír, amikor erre felkérik
Automatizálja a pull requesteket ügynökökkel
Az agy válaszol. A Codegen cselekszik. A ClickUp Codegen Agent egy mesterséges intelligenciával rendelkező fejlesztő, amely a munkaterületén belül működik. Ha feladatot rendel hozzá, vagy megemlíti egy megjegyzésben, akkor elolvassa a feladathoz tartozó összes információt. Ez magában foglalja a leírást, a kapcsolódó dokumentumokat és a korábbi megjegyzéseket is, mielőtt egyetlen sor kódot is írna. Ezután megnyit egy termeléskész PR-t, és folyamatosan tájékoztatja a csapatot.
Ez a valódi különbség az önálló AI kódolási eszközökhöz képest. Az olyan eszközök, mint a Claude Code vagy a Copilot, a nulláról indulnak. A Codegen már rendelkezik a követelményekkel, mivel azok a neki kiosztott feladatban szerepelnek.
Tegyük fel például, hogy egy minőségbiztosítási mérnök bejelenti egy mobil eszközön történt fizetési hiba. A hibát a Codegen Agentnek rendeli hozzá, amely elolvassa a kapcsolódó műszaki specifikációt, lenyomozza a problémát, megírja a javítást, és megnyit egy PR-t anélkül, hogy a mérnöknek másolnia és beillesztenie kellene a kontextust egy külön eszközbe.
Tartsa naprakészen a specifikációkat
A kódoló ügynökök hatékonyabban dolgoznak, ha a dokumentáció naprakész és kapcsolódik az általuk végrehajtott feladatokhoz.
A ClickUp Docs az a hely, ahol a PRD-k, a műszaki specifikációk, az API-referenciák és az architektúra-jegyzetek találhatók. Ezek közvetlenül kapcsolódnak az általuk támogatott feladatokhoz és sprintekhez. Így amikor egy specifikáció megváltozik, az a kontextusban is megváltozik. A Codegen felveszi. A mérnökök megtalálják. Senki sem dolgozik egy három héttel ezelőtti, e-mailben elküldött PDF-ből.
Néhány dolog, ami kifejezetten a fejlesztői csapatok számára fontos:
- Beágyazott megjegyzések, amelyek egy kattintással nyomon követhető feladatokká alakulnak
- Kódblokkok, táblázatok, beágyazott aloldalak és beágyazott média egyaránt támogatott
- Integrált ClickUp Brain a dokumentáció írásához, összefoglalásához vagy a dokumentációval kapcsolatos kérdések megválaszolásához
Íme, mit mondott egy valódi felhasználó a ClickUp használatáról:
A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így biztosítva, hogy minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosuljon, ami 100%-os kontextust biztosít számomra. Ez az integráció leegyszerűsíti számomra a projektmenedzsmentet, növelve a hatékonyságot és az átláthatóságot. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel egy olyan AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, hatékonyan elvégezve a feladatokat a nevemben. Ez az automatizálási szempont nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a kézi munkát.
Ezen felül a ClickUp kezdeti beállítása nagyon egyszerű volt, ami zökkenőmentessé tette az átállást más eszközökről. Azt is értékelem, hogy a ClickUp integrálható az általam használt egyéb eszközökkel, például a Slackkel, az Open AI-vel és a GitHubbal, így koherens munkakörnyezetet teremtve. Összességében ezek miatt nagyon ajánlom a ClickUp-ot másoknak is.
Kössd össze a PR-jeidet a projektmenedzsmenttel
A ClickUp GitHub-integrációja csatlakozik a GitHub-repozitóriumaihoz, így a commitok, ágak és pull requestek automatikusan összekapcsolódnak a feladatokkal, ha a ClickUp-feladat azonosítóját belefoglalja az ág nevébe, a commit üzenetébe vagy a PR leírásába.
Ettől kezdve a csapata a feladat belsejéből láthatja a PR állapotát, a felülvizsgálók kijelölését, a sorok módosításait és az egyesítés állapotát, anélkül, hogy kontextust kellene váltania.
Ezen felül ClickUp-automatizálásokat is létrehozhat, például:
- Helyezze át a feladatot az „Ellenőrzés alatt” állapotba, amint megnyílik a hozzá tartozó PR
- Jelölje automatikusan „Kész”-nek, amikor a PR beolvad a fő ágba
- Hozzon létre GitHub-problémát egy ClickUp hibabejelentő űrlap kitöltésével
Mivel a ClickUp Brain láthatja a GitHub-tevékenységét, olyan kérdéseket tehet fel neki, mint például „mely commitok kapcsolódnak ehhez a feladathoz?”, és konkrét választ kap.
Melyik AI kódolási eszközt válassza?
Ha egy komplex feladatot szeretne átadni, és később egy áttekintésre kész diff-hez szeretne visszatérni, akkor a Claude Code a megfelelő választás.
Ugyanakkor, ha azt szeretné, hogy az AI-javaslatok beépüljenek a szerkesztőjébe anélkül, hogy bármit is változtatna a munkafolyamatán, a GitHub Copilot nyer a könnyű használat és az elfogadottság tekintetében.
De bármelyik eszközt is választja, a kód csak annyira jó, amennyire a mögötte álló kontextus. A ClickUp minden hiányzó elemet biztosít az AI-ügynökeinek: a specifikációkat, a követelményeket, a döntéseket és a teljes projektelőzményeket, mindezt egy helyen.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Használhatja-e a Claude Code-ot a GitHub Copilot-on belül?
Igen. A Claude Code harmadik féltől származó ügynökként elérhető a Copilot Pro+ és Enterprise csomagokban, bár sok csapat a különböző munkafolyamatokhoz a Claude Code alternatíváit is vizsgálja.
Hogyan viszonyul a Cursor a Claude Code-hoz és a GitHub Copilot-hoz?
A Cursor egy AI-alapú kódszerkesztő (a VS Code egy forkja), amely ötvözi az inline kiegészítést az ügynökszerű többfájl-szerkesztéssel, így a Copilot IDE-integrációja és a Claude Code autonóm mélysége között helyezkedik el.
Melyik Copilot-modell a legjobb kódolási feladatokhoz?
Bonyolult érvelés esetén a Copilotban található Claude Opus nyújt kiemelkedő teljesítményt; gyors, beépített kiegészítések esetén a GPT-alapú modellek általában gyorsabbak, és a Copilot lehetővé teszi a modellek feladatok szerinti váltását.
Használhatják-e a mérnöki csapatok mindkét AI kódolási eszközt a projektmenedzsment munkafolyamatban?
Igen, a Copilot az IDE-ben fut a napi kódoláshoz, míg a Claude Code a komplex terminálfeladatokat kezeli, és a ClickUp Codegen Agent segítségével történő munkamegosztás automatikusan teljes projektkontextust biztosít mindkét eszköz számára.