Szoftverfejlesztési életciklus (SDLC): szakaszok és modellek

A tervek semmit sem érnek, a tervezés viszont mindent.

Szoftver fejlesztése terv nélkül olyan, mint IKEA bútorok összeszerelése használati utasítás nélkül. Biztosan összezavarodik és eltéved, és talán még a kézét is feladja a frusztrációtól.

A BCG felmérésében a válaszadók közel fele azt állította, hogy technológiai fejlesztési projektjeik több mint 30%-a késedelmet szenved vagy túllépi a költségvetést. És közel minden ötödik válaszadó szerint a projektek több mint felében gyenge eredmények születnek.

Itt jön be a képbe a szoftverfejlesztési életciklus (SDLC). Ez az a terv, amely minden kifinomult alkalmazás és menő weboldal mögött áll, amelyek nélkül már nem tudna élni.

Annyiféle SLDC-adaptáció létezik, hogy könnyen felmerül a kérdés: „Hol is kezdjem?”

Ne aggódjon, mi mindent részletesen elmagyarázunk. Az ötlettől a bevezetésig (és minden között) – íme egy világos, praktikus útmutató az SDLC fázisairól és modelljeiről.

Kezdjük el az építkezést!

Mi az a szoftverfejlesztési életciklus?

A szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) az a lépésenkénti folyamat, amelyet a csapatok követnek a szoftveralkalmazások fejlesztése során, az ötlet első felvillanásától a végső termék felhasználók kezébe kerüléséig.

Egyszerűen fogalmazva: ez egy strukturált megközelítés, amely végigvezeti a szoftverfejlesztőket a szoftver tervezésén, kialakításán, tesztelésén, telepítésén és karbantartásán, elkerülve a szoftverfejlesztés során felmerülő lehetséges kihívásokat.

Miért érdemes foglalkozni az SDLC-vel?

Az SLDC nélkül a projektek könnyen határidőket túllépő, túlságosan megnövekedett költségvetésű és hiányos funkciókkal rendelkező projektekbe torkollanak (emlékszik a BCG adataitra?).

Íme, mit tehet egy jól bevált folyamat a szoftverfejlesztő szervezetek számára:

Egyértelműség : mindenki tudja, mi fog történni ezután

Előre jelezhetőség : Az ütemtervek és a költségek könnyebben becsülhetők.

Minőség : A tesztelés és a visszajelzés minden lépésbe beépül.

Kockázatcsökkentés: Kevesebb meglepetés és projekt közbeni összeomlás

Mikor alkalmazzák a csapatok az SDLC-t?

Az SDLC nem csak a milliárd dolláros alkalmazásokat fejlesztő technológiai óriásoknak szól. A csapatok akkor alkalmazzák, ha:

A projekt összetett és több mozgó alkatrészből áll.

A fejlesztők, a tervezők és az érdekelt felek közötti egyértelmű kommunikáció elengedhetetlen.

A költségvetéseket, az ütemterveket és a teljesítendő feladatokat nem lehet találgatásokra hagyni.

Hosszú távú karbantartás és frissítések várhatók.

🔑 Röviden: ha a projekt fontos, akkor az SDLC is fontos.

A szoftverfejlesztési életciklus 7 fázisa

Minden nagyszerű alkalmazás, eszköz vagy játék, amelyet szeretsz, végigment ezen a hét lépésen (vagy valami hasonlóon). Nézzük meg részletesen az egyes fázisokat:

1. Tervezés (A siker előkészítése)

Itt ülnek le a csapatok, és gondolják át, miért építenek valamit, és mit remélnek tőle. A szoftverfejlesztés céljait, költségvetését, ütemtervét és az összes többi szoftverkövetelmény-specifikációt itt tisztázzák.

A csapatok megvalósíthatósági tanulmányokat végeznek, hogy felmérjék, a projekt technikailag, pénzügyileg és működési szempontból megvalósítható-e.

A kockázatelemzés segít azonosítani azokat a potenciális akadályokat, amelyek meghiúsíthatják a projektet, az erőforráshiánytól a piaci bizonytalanságokig.

A projekt ütemezése egyértelmű idővonalat határoz meg, amelyben meghatározza a mérföldköveket, a teljesítendő feladatokat és a felelősségi köröket, hogy a fejlesztés a terv szerint haladjon.

Ez a szakasz alapozza meg az összes következő lépést, biztosítva, hogy a csapat tagjai még a kód írása előtt közös megegyezésre jussanak a projekt hatóköréről és elvárásairól.

📌 Például egy étel-házhozszállítási alkalmazást fejlesztő startup először három várost vehet célba, 150 000 dolláros költségvetést állapíthat meg, és hat hónapos ütemtervet készíthet, miközben az éttermek bevonását lehetséges szűk keresztmetszetként jelöli meg.

2. Követelmények összegyűjtése és elemzése (megérteni, hogy a felhasználók és az érdekelt felek valójában mire van szükségük)

Ideje beszélni azokkal, akik ténylegesen használni fogják a terméket. Mire van szükségük? Milyen problémákat próbálnak megoldani? Írjon le mindent.

Végezzen interjúkat az érdekelt felekkel , hogy közvetlenül a végfelhasználóktól, ügyfelektől és más kulcsfontosságú szereplőktől szerezzen betekintést. Ezek a beszélgetések feltárják a valódi igényeket, problémákat és elvárásokat.

Fordítsa le ezeket az információkat részletes szoftverkövetelmény-specifikációkká , amelyek a fejlesztés tervrajzául szolgálnak.

Hozzon létre felhasználói történeteket, hogy a felhasználó szemszögéből megragadja a konkrét jellemzőket vagy funkciókat, segítve ezzel a fejlesztőket abban, hogy megértsék, hogyan fogják a szoftvert a valós életben használni.

Mindezen tevékenységek célja annak biztosítása, hogy a végtermék valóban a megfelelő problémákat oldja meg. Végül is senki sem akar hónapokat tölteni egy funkció fejlesztésével, csak azért, hogy aztán kiderüljön, hogy a felhasználóknak nincs rá szükségük, nem értik, vagy nem tudják hatékonyan használni.

📌 A Mozilla Firefox fejlesztőcsapata gyakran gyűjti a felhasználói visszajelzéseket telemetriai adatok és felhasználói tanulmányok segítségével, hogy megértse a böngésző sebességét, a biztonsági elvárásokat és a funkciók iránti igényeket. Ez a folyamat valójában alapul szolgált olyan funkciók követelményeinek meghatározásához, mint a továbbfejlesztett nyomkövetés elleni védelem.

3. Tervezés (a követelmények technikai tervrajzzá alakítása)

Itt kezdődik az ötletek megvalósítása. A csapatok vázlatokat készítenek, hogy láthatóvá tegyék, hogyan fogják a felhasználók használni a terméket. Rendszerarchitektúra-diagramokat hoznak létre, hogy feltérképezzék, hogyan fogják a különböző komponensek egymással kommunikálni a háttérben.

A tervezési specifikációs dokumentumok mindent részletesen leírnak, a technológiai stackektől a munkafolyamatokig, így a fejlesztők egyértelmű útmutatót kapnak. Az adatbázis-séma tervezése biztosítja az adatok zökkenőmentes és biztonságos áramlását.

A cél? A követelményeket olyan működő tervvé alakítani, amely alapján a fejlesztők magabiztosan tudnak építkezni.

👀 Tudta? A Google Material Design rendszerét azért fejlesztették ki, hogy egységes UI/UX tervezési keretrendszert biztosítson a Google platformjain és az Android alkalmazásokban. A Google kiterjedt dokumentációt tett közzé a tipográfia, a színek, a mozgás, az elrendezés, az összetevők és az interakciós tervezés témakörében. Ezek a dokumentumok világosságuk, akadálymentességi szabványaik és vizuális vonzerejüknek köszönhetően több ezer alkalmazás tervezését befolyásolták, mind a Google ökoszisztémáján belül, mind azon kívül.

4. Fejlesztés (A termék darabonkénti összeállítása)

A tényleges kódolás a fejlesztési fázisban történik. A fejlesztők megírják a kódot, integrálják a komponenseket és megépítik az előző fázisokban meghatározott funkciókat. A kódszerkesztők ezt követően alaposan ellenőrzik és áttekintik.

A funkciók gyakran moduláris elemekből állnak, hogy könnyebb legyen a tesztelés, az együttműködés és a karbantartás. Az integráció különböző komponensek – például front-end interfészek és back-end logika – kombinálását jelenti, hogy azok zökkenőmentesen működjenek együtt.

A verziókezelő rendszerek (például a Git) nyomon követik a változásokat, kezelik a csapatok közötti együttműködést és megakadályozzák a konfliktusokat, amikor több fejlesztő dolgozik ugyanazon a kódbázison. Ez a fázis rendkívül iteratív, a csapatok ciklusokban építenek, tesztelnek és finomítanak, hogy minden a tervezett módon működjön.

5. Tesztelés (ellenőrizze, hogy minden működik-e, és jól működik-e)

A kiadás előtt a szoftvert szigorúan tesztelik, hogy felismerjék a hibákat, ellenőrizzék a kód minőségét és biztonságát, megerősítsék a funkcionalitást, és biztosítsák, hogy különböző körülmények között is megfelelően működik. A tesztelés lehet manuális vagy automatizált.

A tesztelő csapatok többféle típusú és szintű tesztet végeznek:

Tesztelési típus Cél Egységtesztelés Ellenőrzi, hogy az egyes komponensek vagy funkciók elkülönítve is megfelelően működnek-e. Integrációs tesztelés Biztosítja, hogy a különböző modulok vagy szolgáltatások a várakozásoknak megfelelően működjenek együtt. Rendszer teljesítmény tesztelés Ellenőrzi, hogyan teljesít a szoftver különböző terhelések és stresszhelyzetek mellett. Felhasználói elfogadás tesztelése (UAT) Megerősíti, hogy a szoftver megfelel a felhasználói követelményeknek és készen áll a kiadásra. Biztonsági rendszer tesztelése A sebezhetőségek azonosítása és az adatok és a rendszer biztonságának biztosítása

Ezek a tesztek együttesen segítik a csapatokat abban, hogy magabiztosan bocsássák ki termékeiket.

🧠 Érdekesség: A GitLab felmérése szerint a kódfelülvizsgálatok a fejlesztők kiégésének listáján a harmadik helyen állnak, közvetlenül a túlórák és a határidőkkel kapcsolatos káosz után. A választás egyértelmű: vagy okosabban tervezünk, vagy gyorsabban kiégünk.

6. Szoftverbevezetés (a szoftver felhasználók számára történő kiadása)

Miután a tesztelés befejeződött és a termék stabil, azt a tényleges felhasználók számára is elérhetővé teszik.

A termelési bevezetés magában foglalja a végleges verzió élő környezetbe való átvitelét, biztosítva annak stabilitását, biztonságát és a felhasználók számára való hozzáférhetőségét. A stratégiától függően ez lehet teljes bevezetés, fokozatos bevezetés vagy korlátozott béta verzió a valós használat tesztelésére.

A felhasználói képzés ebben a fázisban segít az ügyfelek vagy a belső csapatok bevonásában, dokumentáció, oktatóanyagok vagy gyakorlati foglalkozások biztosításával, hogy hatékonyan tudják használni a szoftvert.

A kiadáskezelés felügyeli a teljes bevezetési folyamatot – az ütemtervek összehangolásától a kiadás utáni problémák nyomon követéséig –, biztosítva, hogy minden zökkenőmentesen zajlódjon és a zavarok minimálisra csökkenjenek.

A cél az, hogy a problémákat korán felismerjük és a hibákat gyorsan kijavítsuk, hogy a teljes bevezetés zökkenőmentesen történjen.

📌 Vegyünk példát a Microsoftról. Amikor új Windows-verziókat adnak ki, azokat nem egyszerre bocsátják mindenki rendelkezésére. Ehelyett először az Insider Programmal kezdik, amelynek keretében a bétatesztelők korai hozzáférést kapnak. Miután kijavították az esetleges hibákat, fokozatosan bocsátják azokat a mindennapi felhasználók és a vállalkozások rendelkezésére.

Szeretné, hogy a sprintek még célzottabbak, produktívabbak és hatékonyabbak legyenek? Alkalmazza a szoftverfejlesztés lean elveit, hogy kiküszöbölje a pazarlást, és csak az értékteremtő tevékenységekre koncentráljon.

A bevezetés után a csapatok folytatják a hibák kijavítását, a funkciók fejlesztését az ügyfelek visszajelzései alapján, valamint az új felhasználói igényekhez vagy biztonsági fenyegetésekhez való alkalmazkodást. A karbantartási szakasz biztosítja a hosszú távú használhatóságot és biztonságot.

📌 Apache HTTP Server, az egyik legnépszerűbb webszerver a világon, több mint 25 éve rendszeresen karbantartják és frissítik biztonsági javításokkal és teljesítményjavításokkal, mindezt a közösség által irányított beavatkozások alapján.

Gyakori SDLC-modellek és módszertanok

A megfelelő szoftverfejlesztési modell kiválasztása elengedhetetlen a projekt sikerének biztosításához. A választott modell befolyásolja a csapat munkáját, a szállítás sebességét és a projekt rugalmasságát.

Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb SDLC módszertanokra.

Vízesés modell

A vízesésmodell az egyik legrégebbi és leghagyományosabb szoftverfejlesztési módszertan. Ez egy lineáris, egymást követő folyamat, amelyben minden fázist be kell fejezni, mielőtt a következőre át lehetne lépni.

„Vízesés” modellnek nevezik, mert a folyamat egyértelmű, egymást követő lépésekben halad lefelé – minden fázis csak akkor kezdődik, ha az előző teljesen befejeződött, hasonlóan ahhoz, ahogy a víz egyik szintről a következőre zuhan.

Ha egy fázis véget ért, akkor már nem lehet visszatérni. Ez a modell jól működik olyan projekteknél, amelyek követelményei jól meghatározottak és a fejlesztés során valószínűleg nem változnak.

📌 A NASA irányelvei és útmutatói a vízesésmodellre épülnek. Ha egy program más megközelítést választ, akkor a technikai betekintést, az ellenőrzést és a felülvizsgálati folyamatokat is ehhez kell igazítania. Ezek a változások biztosítják a rendszer előrehaladásának pontos nyomon követését, és minden fontos tervben dokumentálni kell őket.

Iteratív modell

Az iteratív modell lényege a lépésenkénti fejlesztés, a fokozatos tesztelés és a folyamatos fejlesztés. Ahelyett, hogy megvárná a teljesen kész termék piacra dobását, először létrehoz egy alapverziót, majd visszajelzések és frissítések ciklusain keresztül finomítja azt.

Ez az SDLC-modell akkor ideális, ha a követelmények nem 100%-osan egyértelműek előre, vagy ha tudjuk, hogy a dolgok változni fognak.

Agilis módszertan

Az Agile modell az iteratív fejlesztésre összpontosít, ahol a projekt kisebb, kezelhető egységekre, úgynevezett sprintokra oszlik. Minden sprint a szoftver egy funkcionális részét szállítja, és a visszajelzéseket folyamatosan beépítik.

Ez a modell rugalmasságot biztosít, és kiválóan alkalmas olyan projektekhez, ahol a követelmények várhatóan gyakran változnak.

a LinkedIn-en keresztül

📜 Esettanulmány: A PayPal agilis átalakulása 2012-re a PayPal innovációja megtorpant. Hosszadalmas PRD-k, negyedéves tervezési ciklusok, domain-szűk keresztmetszetek, kontextusváltások, vízesés módszerek és hosszú tesztelési ciklusok miatt a szállítás hetekről hónapokra nyúlt. 2013 májusában a PayPal ambiciózus „Big Bang” átalakulást indított el, hogy teljes mértékben agilis, vállalati szintű szervezetté váljon. Ez négy pillérre épült: A csapatok közelebb hozása az ügyfelekhez

A termék tulajdonjogának tisztázása

Scrum-csapatok szervezése és

A haladás nyomon követése KPI-k segítségével Több mint 300 funkcióközi Scrum-csapat 11 globális központban ugyanazon a kéthetes sprintcikluson indult el, hogy irányítsa a folyamatos fejlesztést. A strukturált csapatok, a gyakori kiadások, a világos felelősségvállalás és a valódi ügyfél-visszacsatolási ciklusok felváltották a lassú vízesésciklusokat. Az eredmények? Az Agile előtt: mindössze 3 termék került piacra 18 hónap alatt

Az Agile után: 58 új termék/funkció 6 hónap alatt a átalakulás után A PayPal példája mutatja, hogy az Agile hogyan segíthet még egy nagyvállalatnak is megújulni a világosság, a koordináció és a modern munkamódszerek iránti elkötelezettség révén.

Spirálmodell

A spirálmodell ötvözi a vízesés és az agilis modelleket, és a kockázatértékelésre összpontosít. A fejlesztés ismétlődő ciklusokban (vagy spirálokban) halad előre, amelyek mindegyike foglalkozik a kockázatokkal, a tervezéssel és a fejlesztéssel.

via Teaching Agile

Ez különösen hasznos nagy, összetett projektek esetében, amelyek folyamatos értékelést igényelnek.

V-modell

A V-modell a vízesésmodell kiterjesztése, de a tesztelésre helyezi a hangsúlyt. A fejlesztés minden fázisához tartozik egy megfelelő tesztelési fázis. Ez a V alakú modell biztosítja, hogy a tesztelés és a minőségbiztosítás a folyamatba már a kezdetektől integrálva legyen.

a BrowserStack segítségével

📌 Az orvostechnikai eszközök szoftverei gyakran a V-modell (és annak variációi) szerint készülnek, a szigorú szabályozási követelmények miatt. Például az orvosi képalkotó eszközökben használt szoftverek minden fejlesztési fázisban párhuzamos tesztelésen esnek át, hogy biztosítsák a biztonsági előírásoknak való megfelelést.

SDLC és Agile: Mi a különbség?

Első pillantásra az SDLC és az Agile versenytársaknak tűnhetnek, de valójában nem azok. Az SDLC (szoftverfejlesztési életciklus) az a teljes keretrendszer, amely meghatározza a szoftverprojekt fázisait a tervezéstől a karbantartásig.

Az agilis módszer viszont egy módszertan (vagy megközelítés), amely az SDLC keretrendszerén belül alkalmazható az egyes szakaszok végrehajtásának irányítására.

Gondoljon az SDLC-re úgy, mint arra, ami a szoftverfejlesztés során történik, az Agile-re pedig úgy, mint arra, ahogyan a csapatok ezt végrehajtják.

Íme egy összehasonlító táblázat:

Aspect SDLC Agilis Mi ez? A szoftverfejlesztés összes szakaszát felvázoló keretrendszer Módszertan az SDLC szakaszok iteratív és rugalmas végrehajtásához Cél Meghatározza, mi kell történnie egy szoftverprojektben. Meghatározza, hogyan kell történnie Hatály A teljes életciklust lefedi: a tervezéstől a karbantartásig. Fókuszban az egyes fázisok közötti folyamatok Használat Különböző módszerekkel (Agile, Waterfall stb.) használható. Az SDLC keretében alkalmazható számos megközelítés egyike

A hagyományos SDLC-modellekben, mint például a Waterfall, a fázisok merevek és egymást követőek – a csapatok csak akkor lépnek tovább a következő szakaszba, ha az aktuális szakasz befejeződött. Ez jól működik a rögzített követelményekkel rendelkező projekteknél, de a változó igényekkel nehezen boldogul.

Az agilis módszer ezt teljesen felforgatja. Ösztönzi az iterációt és a folyamatos visszajelzést. A csapatok rövid sprintekben dolgoznak, kisebb részeket adnak ki a termékből, és a visszajelzések alapján módosítják azokat. Ideális megoldás, ha a követelmények változnak, vagy ha a korai felhasználói visszajelzések értékesek.

📌 Nézzünk egy példát: Egy kormányzati adóbevallási rendszer a szigorú jogi követelmények betartása érdekében a Waterfall modellt alkalmazhatja. Ezzel szemben egy mobilalkalmazást fejlesztő startup számára előnyösebb az Agile modell, amely lehetővé teszi a funkciók gyors kiadását és a felhasználói visszajelzések alapján történő finomhangolást.

A kettő nem zárja ki egymást – az Agile egy SDLC-modell, csak egy a fejlesztés strukturálásának számos módja közül.

🧠 Érdekesség: A szoftverfejlesztési életciklus (SDLC) nem csak egy divatos kifejezés – már az 1960-as évek óta létezik! Ez a szoftverkészítés gerince, amely a tervezéstől és a fejlesztéstől a tesztelésig és a bevezetésig mindenre kiterjed.

Bevált gyakorlatok az SDLC optimalizálásához

A jól felépített SDLC döntő tényező lehet a zökkenőmentes bevezetés és a megakadt projekt között. Íme, hogyan finomíthatják a csapatok a szoftverfejlesztési folyamatukat a jobb eredmények érdekében:

Összehangolja a funkciók közötti csapatokat

Amikor a szoftverfejlesztők, tesztelők, tervezők és érdekelt felek egymástól elszigetelten dolgoznak, a félreértések elkerülhetetlenek. Ha az első naptól kezdve mindenki ugyanazon az állásponton van, az csökkenti a költséges késedelmeket és az újramunkálásokat.

Automatizálja a tesztelést és a telepítést

A manuális tesztelés és telepítés lassítja a csapatok munkáját és növeli az emberi hibák kockázatát. Ezen feladatok automatizálása felgyorsítja a kiadásokat és javítja a konzisztenciát.

🧠 Érdekesség: A tesztelés automatizálása óta a szervezetek olyan jelentős előnyöket jelentenek, mint a pontosabb tesztek (43%), a nagyobb rugalmasság (42%) és a szélesebb körű tesztelési lefedettség (40%).

A népszerű CI/CD eszközök, mint a Jenkins, a GitHub Actions vagy a Bitbucket Pipelines, jól integrálhatók a kódbázisába, hogy automatizálják a buildeket, teszteket és telepítéseket, így a csapatok több időt fordíthatnak a funkciók fejlesztésére, és kevesebbet a repetitív feladatokra.

Kövesse nyomon a KPI-ket minden fázisban.

A fontos tényezők mérése biztosítja, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k), például a hibaarány, a sprint sebessége és a telepítési gyakoriság nyomon követése segít a csapatoknak a szűk keresztmetszetek korai felismerésében.

