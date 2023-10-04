A 10 legjobb kódszerkesztő fejlesztőknek 2025-ben

Szoftverfejlesztőként a kódolás az életem. A napi teendőlistámon alig van olyan feladat, amelyhez ne lenne szükség kódírásra vagy kódszerkesztésre.

A weboldalak technikai hibáinak kijavításától a mobilalkalmazások új dizájnjának kitalálásáig a kód áll a tevékenységed középpontjában. Ezért elengedhetetlen, hogy a legjobb kódszerkesztők álljanak rendelkezésedre. ✨

Ezek az eszközök nemcsak hatékonyabbá teszik a munkát, hanem olyan funkcióknak köszönhetően, mint az automatikus kiegészítés és a hibakeresés, időt is megtakarítanak. Ráadásul biztosítják, hogy a kód hibamentes és tiszta legyen, így könnyebb karbantartani és új verziókat telepíteni.

Akár több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértő programozó vagy, akár újonc a szakmában, ez a lista a legjobb kódszerkesztőkről segít abban, hogy gyorsabban és hatékonyabban végezd a munkádat. Az integrált fejlesztői környezettől (IDE) az egyszerű kódszerkesztő szoftverekig minden igényt kielégítő megoldás található.

Bónuszként bemutatunk egy platformot, amely a szoftverfejlesztési folyamatok kezelését – a kód létrehozásától a bevezetésig – minden eddiginél könnyebbé teszi.

Miért fontosak a kódszerkesztők a fejlesztők számára?

A webfejlesztők számára egy hatékony és funkciókban gazdag kódszerkesztő fontosságát nem lehet túlbecsülni. Ezek az eszközök kiküszöbölik az emberi hibákat, megakadályozzák az alkalmazások meghibásodását és csökkentik a projektek kudarcának kockázatát.

Röviden összefoglalva: a megfelelő kódszerkesztő tisztábbá, könnyebbé és gyorsabbá teszi a kódolást. A szintaxiskiemelés, behúzás és zárójelek párosítása funkciók segítségével villámgyorsan írhat és szerkeszthet kódot.

Ráadásul olyan funkciók, mint a keresés és csere, a sorhosszúság és a sorok tördelése, mind jobbá és hatékonyabbá teszik a kódot. Egy gyorsan változó környezetben ez előnyt jelent, hogy új szoftvereket tudjon piacra dobni a versenytársak előtt.

A nagyobb szoftverfejlesztő csapatok tagjaként dolgozó programozók számára ezek az eszközök valós idejű együttműködést is lehetővé tesznek. Ez azt jelenti, hogy több csapattaggal együtt dolgozhat ugyanazon a kódon, anélkül, hogy lemaradna valamir. ?

Mit kell figyelembe venni a legjobb kódszerkesztő kiválasztásakor?

Ha már használtál kódszerkesztőket, akkor tudod, hogy nem mindegyik egyforma. Vannak alapvető kódszerkesztők, amelyek segítenek a szintaxis tisztításában, és vannak fejlettebb rendszerek, az úgynevezett IDE-k, amelyek nagy, összetett projekteket kezelnek. ?️

Néhányuk konkrét programozási nyelvekhez lett tervezve, mások pedig sokféle kódolási stílust támogatnak. A megfelelő eszköz kiválasztása attól függ, hogy rövid szövegeket írsz és szerkesztesz-e kóddal, vagy pedig egy fejlett eszközre van szükséged, hogy más fejlesztőkkel együttműködhess.

A legjobb kódszerkesztőknél az alábbiakra kell figyelni:

Rugalmas felület: Egy kiváló kódszerkesztő egyszerűsített felülettel rendelkezik, amely gyors változtatásokat tesz lehetővé.

Változáskövetés: A kód folyamatosan fejlődik. Keressen olyan eszközt, amely dokumentálja a kódváltozásokat, hogy nyomon követhesse a módosításokat, és láthassa, hogyan fejlődött a projekt az idő múlásával.

Testreszabás: A legjobb eszközök azok, amelyeket konkrét igényeidhez igazíthatsz. Keress olyan kódszerkesztőt, amely lehetővé teszi az eszközök testreszabását a termelékenység javítása érdekében.

Valós idejű együttműködés: Dolgozzon élőben más fejlesztőkkel egy egyszerű munkaterületen

Kódminőség-ellenőrző eszközök: Keressen olyan kódszerkesztőket, amelyek olyan funkciókkal rendelkeznek, mint a linting és a kód refaktorálás, hogy gyorsan azonosíthassa és kijavíthassa a hibákat.

Közösség: Az aktív közösségek, oktatóanyagok és hibakereső frissítések támogatást nyújtanak a jobb kódoláshoz.

A 10 legjobb kódszerkesztő

Készen állsz a legjobb kódszerkesztők megtalálására? Összegyűjtöttük a fejlesztők által ajánlott legjobb eszközök listáját. Akár CSS, HTML, Javascript, Python, PHP vagy más programozási nyelvekkel kapcsolatos segítségre van szükséged, megtalálod a számodra megfelelő eszközt. ?

1. Visual Studio Code

via Visual Studio Code

A Visual Studio Code egy ingyenes, nyílt forráskódú kódszerkesztő, amely macOS, Windows X64 és Linux x64 operációs rendszereken működik. Alapvető szintaxiskiemeléssel és automatikus kiegészítéssel rendelkezik, valamint funkciókon és változókon alapuló intelligens kiegészítésekkel, az úgynevezett Intellisense-szel.

Támogatja a Java, TypeScript és Node.js nyelveket, de a kiterjesztések még nagyobb testreszabási lehetőségeket kínálnak a programozóknak. Akár front-end fejlesztő, akár back-end programozó vagy, rengeteg funkció áll rendelkezésedre a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

A Visual Studio Code legjobb funkciói

A nyelvekhez és a hibakereséshez készült kiterjesztések segítségével olyan termékcsomagot állíthat össze, amelynek elemei együttesen biztosítják a kódolás hatékony munkafolyamatát.

A beépített Git parancsok megkönnyítik a fejlesztői csapatok közötti munkaszervezést.

A változáskövetési előzmények segítségével nyomon követheted, hogy mi lett frissítve korábban.

A szerkesztőben végzett hibakeresésnek köszönhetően a kód tisztítása gyorsabb, mint valaha.

A Visual Studio Code korlátai

Az eszköz betöltése és futtatása egy ideig tart, különösen, ha bővítményeket futtat, vagy egyszerre több nagy projekten dolgozik.

A felület kezdők számára túl bonyolult lehet.

A Visual Studio Code árai

Ingyenes

Visual Studio Code értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)

2. Sublime Text

via Sublime Text

A Sublime Text egy egyszerű és gyors szövegszerkesztő, amely pillanatok alatt megtisztítja a kódot. Az eszköz intelligens kiegészítés funkcióval rendelkezik, amely a meglévő kód alapján javaslatokat ad. A testreszabható felület ideális egyszerű kódszerkesztéshez, és olyan funkciókat használ, mint a GPU-megjelenítés és a szintaxiskiemelés a jobb kód konfigurálásához. ??‍?

A Sublime Text legjobb funkciói

A korszerű felhasználói felület sötét módot és színes témákat kínál a kreatív munkához.

A jelentősen továbbfejlesztett API lehetővé teszi a számos bővítmény integrálását.

A billentyűparancsok segítségével több változót is kiválaszthat, hogy gyorsan módosítson és cseréljen.

A fájlfülek segítségével egyszerűen osztott képernyőn dolgozhat különböző projektekben.

A Sublime Text korlátai

Az eszköz néha lassan töltődik be, különösen nagyobb projektek esetén.

A kód szerkesztése után egy kiterjesztés vagy más eszköz használatával kell futtatni vagy tesztelni a kódot.

A Sublime Text árai

Ingyenes

Egyéni licenc: 99 dollár egyszeri fizetés

Üzleti licenc: 65 dollár/év

Sublime Text értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

3. PyCharm a JetBrains-től

via JetBrains

A PyCharm egy integrált fejlesztői környezet, amely fejlett funkciókkal biztosít nagyobb ellenőrzést a kód felett. Az olyan funkciók, mint a PEP8-ellenőrzők, az ellenőrzések és a refaktorálás garantálják, hogy a kód tiszta és hibamentes legyen. Az eszköz számos keretrendszert és távoli webfejlesztési funkciót támogat.

A PyCharm legjobb funkciói

A platformok közötti technológia több nyelvet támogat, többek között az SQL-t, a Ruby on Rails-t, a Cythont és a jelölőnyelveket.

A beépített fejlesztői eszközök, például a hibakeresők segítségével szerkesztheti a kódot és megtalálhatja a problémákat, mielőtt azok gondot okoznának.

Használja a beépített tesztfutókat, hogy egy helyen értékelje a változásokat.

Az intelligens támogatás automatizálja a kód átalakítását, a hibák kiemelését és a gazdag navigációt.

A PyCharm korlátai

A fizetős verzió drága lehet, ami korlátozza a kisebb vállalkozások számára való hasznosságát.

Az alkalmazás erőforrás-igényes, ami a tárhelyet és a memóriát illeti.

PyCharm árak

PyCharm: 24,90 USD/hó szervezetek számára vagy 9,90 USD/hó egyéni használatra

Minden termék csomag: 77,90 USD/hó szervezetek számára vagy 28,90 USD/hó egyéni használatra

PyCharm értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

4. Spacemacs

via Spacemacs

A Spacemacs egy kódszerkesztő, amely a GNU Emacs funkcióit tartalmazza, és azokat a Vim felhasználók által kedvelt képességekkel ötvözi – erről az eszközről egy perc múlva bővebben is beszélünk. A kiterjedt funkcionalitásnak köszönhetően ez az eszköz egyszerű szövegszerkesztőként és fejlettebb IDE-ként vagy kódszerkesztőként is működik.

A Spacemacs legjobb funkciói

A mnemonikus parancsmenük megkönnyítik a keresést, a súgó használatát és a tesztek futtatását.

A parancssori felhasználói felületek és a modern grafikus felületek kombinációja lehetővé teszi, hogy a kívánt stílusban írjon kódot.

A réteges formátum megkönnyíti a projekt egy adott szakaszának kidolgozását.

A széles körű áttekintés támogatása lehetővé teszi a csapat számára a hibák ellenőrzését.

A Spacemacs korlátai

Azok számára, akik nem ismerik az Emacs-ot, a kezdeti lépések több időt igényelnek.

A konfiguráció nagymértékben testreszabható, ami lassítja a kódszerkesztési folyamatot.

Spacemacs árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Spacemacs értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. IntelliJ IDEA

via JetBrains

Az IntelliJ IDEA egy Java és Kotlin IDE, amely együttműködési és távoli munkakörnyezetet kínál a teljes csapat számára egy egyszerűsített munkaterületen történő kódoláshoz. Ez az eszköz nem csupán egy szövegszerkesztő, hanem úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a kódolási folyamatot a tervezéstől és a megvalósítástól a tesztelésig és a telepítésig. ✍️

Az IntelliJ Idea legjobb funkciói

A futtatási és hibakeresési eszköz élő előnézettel rendelkezik, amelynek segítségével nyomon követhetőek a változások, és valós időben megtekinthető, hogyan néznek ki.

A Smart Editor funkció magában foglalja az AI kódsegítséget , a nyelvi beillesztést és az intelligens kódkiegészítést.

A közösségi támogatás betekintést nyújt a bevált gyakorlatokba, az új nyelvi funkciókba és a kódolási oktatásba.

A kollaboratív eszköz több eszközön is távolról használható, így egy helyen dolgozhat más fejlesztőkkel.

Az IntelliJ Idea korlátai

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felület témákkal javítható lenne.

A projektekben nincsenek felhasználó-specifikus profilok, ami megnehezítheti a közös kódolás kezelését.

IntelliJ Idea árak

IntelliJ IDEA Ultimate: 59,90 USD/hó szervezetek számára vagy 16,90 USD/hó egyéni használatra

Minden termék csomag: 77,90 USD/hó szervezetek számára vagy 28,90 USD/hó egyéni használatra

Intellij Idea értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

6. Vim

via Vim

A Vim egy szövegszerkesztő, amelyet olyan webdesignerek számára hoztak létre, akiknek nincs szükségük segítségre. Az eszköz a legtöbb UNIX rendszerrel kompatibilis, és főként a terminálon belüli szerkesztésre összpontosít. Ez egy ingyenes kódszerkesztő, amely havi fizetés helyett jótékonysági adományokat kér.

A Vim legjobb funkciói

A széles körű bővítmények segítségével olyan munkaterületet hozhat létre, amely az Ön igényeinek és preferenciáinak megfelelően van testreszabva.

Könnyű, és gyakran Linux és GNU szerverekhez csomagolják.

A legfontosabb funkciók között szerepel a kódösszecsukás, a szintaxiskiemelés és a kódellenőrzés.

A beépített fájlmegosztás lehetővé teszi a kóddokumentumok egyik eszközről a másikra történő áthelyezését a formázás elvesztése nélkül.

A Vim korlátai

A Vim tanulási görbéje nagyon meredek, ezért főként haladó programozók számára hasznos.

A korlátozott speciális funkciók miatt kevésbé vonzó azoknak a programozóknak, akik a legmodernebb bővítményeket és csúcstechnológiai funkciókat keresik.

A Vim árai

Ingyenes

Vim értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3+ értékelés)

7. Notepad

Ez az ingyenes forráskód-szerkesztő többnyelvű támogatást és alacsonyabb CPU-teljesítményt kínál, ami csökkenti az erőforrások terhelését és hatékonyabbá teszi a kódolást. A funkciókban gazdag eszköz lehetővé teszi több dokumentum kezelését egy helyen, és olyan klasszikus eszközöket tartalmaz, mint a szintaxiskiemelés és az automatikus kiegészítés. ?

A Notepad++ legjobb funkciói

A szkriptszerkesztő számos nyelven működik.

Kis, önálló kódrészleteket és hosszabb, integrált kódokat is kezel.

A plugin rendszer megfelelő formázással és behúzással kezeli az XML kódot.

Az egymás melletti szövegösszehasonlítások lehetővé teszik a régi kód és az új változtatások összehasonlítását, így könnyen kijavíthatók a hibák.

A Notepad++ korlátai

Nincs terminál a kód futtatásához és teszteléséhez, ezért egy másik eszközre lesz szükséged a változások hatásának figyelemmel kíséréséhez.

A felhasználói felület nem olyan modern, mint egyes felhasználók szeretnék.

Notepad++ árak

Ingyenes

Notepad++ értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

8. Espresso

via Espresso

Az Espresso egy webes szerkesztő Mac termékekhez. Programozóknak készült, hogy segítsen weboldalak készítésében, és élő előnézet funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével pontosan láthatja, hogyan jelenik meg a kódja a felhasználók számára. A sablonok és bővítmények gyorsabbá teszik a kódolást, és javítják az együttműködést.

Az Espresso legjobb funkciói

A Live Styling segítségével megváltoztathatja a CSS-t, és valós időben megtekintheti a tervezést, anélkül, hogy el kellene mentenie vagy közzé kellene tennie.

A beépített CSSEdit eszközök stílusos színeik, színátmeneteik és elrendezéseiknek köszönhetően díjakat nyertek.

A böngésző előnézeti és X-Ray funkciók a Chrome, Firefox és Safari böngészőkben működnek.

A testreszabható eszköztár lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatokhoz specifikus kódrészleteket, menüket és modulokat adjon hozzá.

Az Espresso korlátai

Bár támogatja az olyan nyelveket, mint a HTML, a LESS és a Ruby, a Perl-t nem támogatja.

Nincs platformok közötti tesztelési funkciója.

Az Espresso árai

Ingyenes próba

Licenc: 99 dollár

Espresso értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. GitHub Codespaces

via GitHub

A Codespaces egy GitHub-termék, amelyet a fejlesztési környezetek kezelésének megkönnyítésére terveztek. A szerkesztő zökkenőmentesen integrálódik a Visual Studio Code, a Jupyter és a JetBrains programokkal, így egy all-in-one kódolási eszközt alkot. Az alacsony késleltetésű kapcsolatok gyorsabb szerkesztést tesznek lehetővé, még akkor is, ha hatalmas projektekben dolgozik. ?

A GitHub Codespaces legjobb funkciói

A port megosztás megkönnyíti a privát és nyilvános megosztást a csapattagokkal és az ügyfelekkel.

Minden kód és magánhálózat biztonságos és védett az izolált virtuális hálózatokban található ideiglenes virtuális gépeknek köszönhetően.

Felhőalapú eszközként a Cloudspaces-t bárhol használhatja, ahol internet-hozzáféréssel rendelkezik, és bármilyen típusú eszközről, beleértve a mobiltelefonokat, táblagépeket és asztali számítógépeket.

A több régiót átfogó alacsony késleltetésű kapcsolatok gyors betöltést és nagy memóriakapacitást jelentenek.

A GitHub Codespaces korlátai

A biztonsági funkciók miatt egyes funkciókhoz SSH-kulcsok szükségesek.

Egyes felhasználók azt tapasztalták, hogy az izolált környezetek miatt a kód csak az egyik csapattag számítógépén működött, a másikon viszont nem.

GitHub Codespaces árak

Ingyenes: Funkciók korlátozásával

Csapat: 4 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 21 USD/felhasználó/hónap

GitHub Codespaces értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,8/5 (több mint 5800 értékelés)

10. Apache NetBeans

via Apache NetBeans

Az Apache NetBeans egy kódszerkesztő, amely szintaxiskiemeléssel, kódrefrakcióval és zárójel-egyeztetéssel gyorsítja a kódkészítést. Az intelligens kódkiegészítés és a billentyűparancsok csökkentik a kódkészítéshez szükséges időt. A paraméterek javaslása a bevált gyakorlatokat használja a fejlesztésre szoruló területek kiemelésére és a meglévő elemek alapján a kód finomítására.

Az Apache NetBeans legjobb funkciói

A több platformon való támogatás azt jelenti, hogy ez az eszköz alkalmas Java alkalmazásokhoz, beleértve a Microsoft Windows, Linux, Mac OS X és BSD rendszereket.

A Java és PHP oktatóanyagok gyors segítséget nyújtanak, amikor szükséged van rá.

Hozzáférés egy aktív felhasználói közösséghez, ahol tanulhat, fejlődhet és ötleteket gyűjthet a szakma legjobbjaitól.

A szerkesztőeszközök hatalmas választéka lehetővé teszi egyszerű kódok szerkesztését vagy összetettebb projektek létrehozását.

Az Apache NetBeans korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform instabil, összeomlik és újraindítása sokáig tart.

A nagy projektek sok helyet és memóriát igényelhetnek.

Apache NetBeans árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Apache NetBeans értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Bár ezek a kódszerkesztők kiválóan alkalmasak a kódoláshoz és a kódok tisztításához, nem nyújtanak segítséget a feladatkezeléshez vagy a nagyobb projektek támogatásához csapatok irányítása során.

ClickUp

A ClickUp 3. 0 irányítópultjai az agilis projektmenedzsereknek gyors áttekintést nyújtanak a csapat fennmaradó feladatairól és a hét prioritásairól, valamint részletes burnup és burndown diagramokat.

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amelyet a fejlesztők nagy és kis projektek kezelésére használnak. Ez nem kódszerkesztő. Inkább egy munkafolyamat-kezelő eszköznek tekinthető, amely lehetővé teszi a fejlesztői csapat irányítását és a célok elérésének nyomon követését.

A ClickUp a feladatkezelés álma, köszönhetően a triggereknek és az automatizálásoknak, amelyek azonnal hozzárendelik a munkát a megfelelő csapattagokhoz. Tegyük fel, hogy van egy ügyfele, aki kitölti a szerződést egy új weboldal tervezéséről. Amint ez megtörténik, a fejlesztőcsapatnak feladata lesz elkezdeni a céloldalak és a weboldal háttérrendszerének kódolását.

A ClickUp agilis csapatok funkcióival agilis irányítópultokat hozhat létre, sprint jelentéseket futtathat, és munkafolyamatokat építhet Scrum, Kanban és más módszerekhez. Készítsen teszt specifikációkat, ötleteljen, és írjon kódot a ClickUp AI segítségével. Több tucat felhasználási esetet támogat, beleértve a tesztelési tervek készítését és a kódmódosítások javaslását.

A ClickUp integrációi több mint 1000 eszközhöz kapcsolódnak. Így fejlesztői csapata zökkenőmentesen dolgozhat olyan eszközökkel, mint a GitHub és a Figma. A ClickUp Forms teret biztosít funkciókéréshez, hibabejelentéshez és kódfelülvizsgálathoz. A ClickUp agilis sablonjaival könnyedén készíthet projektterveket, sprintterveket és projektütemterveket. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI jelenleg csak asztali számítógépen érhető el, de hamarosan megjelenik a mobil verzió is.

A funkciók nagy száma miatt egy kis időt kell szánni a platform megismerésére.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakról érdeklődjön

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8745+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3795+ értékelés)

Jobb kódmunkafolyamatok létrehozása a ClickUp segítségével

A listán szereplő kódszerkesztők közül biztosan megtalálja azt az eszközt, amely segít tisztázni és javítani munkáját. A fejlett IDE-ktől az egyszerű szövegszerkesztőkig minden stílushoz és felhasználási esethez találhat megfelelőt.

Ha készen állsz arra, hogy teljes kódolási munkafolyamatodat egy új szintre emeld, regisztrálj a ClickUp-ra. Merülj bele, kezdj el kódolási feladatokat kiosztani a megfelelő csapattagoknak, és építsd be a kódértékeléseket a munkafolyamatokba. Használd a beépített AI eszközöket, űrlapokat, táblákat és sablonokat, hogy csapatod hatékonyabbá és eredményesebbé váljon – mindezt egy helyen. ?