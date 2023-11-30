A fejlesztők paradicsoma: 10 kiemelkedő kódszerkesztő

Az étel és a víz mellett minden szoftverfejlesztőnek szüksége van egy kódszerkesztőre a túléléshez. 🖥️

A kódszerkesztők lényegében szövegszerkesztők, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők és programozók számára a kód írását és szerkesztését. Számos olyan funkcióval rendelkeznek, mint a szintaxiskiemelés, az automatikus kiegészítés és a hibakeresés, amelyek egyszerűsítik a fejlesztési folyamatot és minimalizálják a hibák kockázatát.

De ennyi lehetőség közül a tökéletes szerkesztő megtalálása olyan lehet, mint tűt keresni a szénakazalban. Ezért átkutattuk a piacot az Ön számára, és kiválasztottuk a 10 legjobb kódszerkesztőt. Részletesen bemutatjuk kiemelkedő funkcióikat és árazási modelleiket, hogy megtalálja azt, amelyik a legjobban megfelel kódolási igényeinek.

Bónuszként bemutatunk egy kivételes projektmenedzsment eszközt, amely hűséges társad lehet a szoftverfejlesztési kalandjaid során.

Mik azok a kódszerkesztők?

A kódszerkesztők olyan programok, amelyeket a fejlesztők kód írására és szerkesztésére használnak (ez nem meglepő). Általában olyan opciókkal vannak felszerelve, mint az automatikusan kiegészítés és a kód navigáció, amelyek segítenek a kód írásában és tesztelésében, csökkentik a hibák kockázatát, és javítják a termelékenységet és a hatékonyságot.

A kódszerkesztők sokféle formában és kivitelben kaphatók, így különböző programozási igényeknek és tapasztalati szinteknek felelnek meg. Ha például kezdő vagy, vagy az egyszerűségre szeretnél koncentrálni, választhatsz alapszintű szerkesztőket.

Hasonlóak a hagyományos szövegszerkesztőkhöz, de néhány extra funkcióval rendelkeznek, mint például a szintaxiskiemelés és a sorok számozása. Az ilyen kódszerkesztők általában bármilyen programozási nyelvhez alkalmasak.

Találhat kódszerkesztő eszközöket is konkrét nyelvekhez és keretrendszerekhez, vagy olyanokat, amelyek mobil eszközökön vagy konzolon is használhatók.

A lehetőségek végtelenek – vegye figyelembe igényeit, tapasztalati szintjét és az Ön által használt programozási nyelveket, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet. 🧩

Mit kell keresnie a legjobb kódszerkesztőkben?

A kódszerkesztőknek bizonyos tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy javítsák a munkafolyamatot. A legjobb eszköz kiválasztásakor összpontosítson a következő jellemzőkre:

Rugalmasság és testreszabhatóság: A kódszerkesztőnek rugalmas felülettel kell rendelkeznie, amelyet az Ön igényei szerint testreszabhat. Alkalmazkodóképesnek kell lennie, és gyors változtatásokat kell lehetővé tennie. Kódkezelési funkciók: A kódnavigáció, a kódösszecsukás, az automatikus kiegészítés és a szintaxiskiemelés csak néhány a sok lehetőség közül, amelyekkel a kódolás könnyebben kezelhetővé válik. Valós idejű együttműködés : Ez elengedhetetlen, ha csapatban dolgozik – az eszköznek olyan lehetőségeket kell kínálnia, mint például a verziókezelés, amelyek segítenek a munkatársaival való valós idejű együttműködésben. Sebesség és teljesítmény: A megfelelő kódszerkesztőnek mindenféle kódot késleltetés nélkül kell kezelnie. Egyetlen fejlesztő sem szereti a lassú kódszerkesztőket. Bővítmények támogatása: A kiválasztott szerkesztőnek támogatnia kell a különböző bővítményeket és kiegészítőket a maximális funkcionalitás érdekében. Keresés és csere opció: Ezzel a funkcióval hatékonyabban szerkesztheti kódját.

10 fantasztikus kódszerkesztő az egyszerű fejlesztési folyamathoz

Több tucat kódszerkesztő felfedezése után kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek a legtöbb funkciót kínálják és hihetetlenül könnyen használhatók. Nézze meg őket, és válassza ki azt, amelyik minden követelménynek megfelel. ✔️

1. Visual Studio Code

Nyílt forráskódú kódszerkesztőt keres, amely gazdag, több platformon működő funkciókkal rendelkezik? A Visual Studio Code a legjobb választás!

Az eszköz zökkenőmentesen működik Windows, Linux és Mac rendszereken, így kiválóan alkalmas azoknak a fejlesztőknek, akik különböző operációs rendszerekhez írnak kódot.

Kiemelkedő funkciója az IntelliSense, amely lehetővé teszi, hogy túllépjen az automatikus kiegészítésen és a szintaxis kiemelésen. Ez a csodálatos opció elemzi a változótípusokat, az importált modulokat és a függvénydefiníciókat, hogy intelligens kiegészítéseket nyújtson és megkönnyítse a munkáját. 😍

A Visual Studio Code lehetővé teszi a kód hibakeresését közvetlenül a szerkesztőből, valamint a beépített Git parancsok használatát.

Az editor funkcióit bővítheti kiterjesztések telepítésével – ezek nem lassítják a munkát, mivel külön folyamatokban futnak.

A Visual Studio Code legjobb funkciói

Windows, Linux és Mac rendszereken működik.

Intelligens kiegészítések az IntelliSense segítségével

Zökkenőmentes kódhibakeresés egy funkciókban gazdag kódszerkesztővel

Támogatja a kiterjesztéseket, több programozási nyelvet és fájlformátumot.

Az egyik kevés ingyenes verzió ebben a kódszerkesztők listájában.

A Visual Studio Code korlátai

A memóriaoptimalizálás javítható

Lehetséges teljesítményproblémák nagy kódbázisokkal való munkavégzés során

A Visual Studio Code árai

Ingyenes

Visual Studio Code értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)

2. Vim

Ha tapasztalt fejlesztő vagy programozó vagy, és a UNIX vi szerkesztő fejlett változatát keresed, akkor megtaláltad! A Vim egy nagymértékben konfigurálható szövegszerkesztő, amely fejlettebb funkciókkal rendelkezik, mint a vi szerkesztő, ezért kiválóan alkalmas azok számára, akik egy lépéssel tovább szeretnék vinni fejlesztői tevékenységüket.

Sokan a Vim-et integrált fejlesztői környezetnek (IDE) tekintik, mivel kiterjedt bővítményekkel és kiterjesztésekkel, integrált terminállal és magas fokú testreszabhatósággal rendelkezik. Élvezheti a robusztus keresési és csere funkciót, a számos integrációt és a hihetetlen sokoldalúságot.

Az eszköz ingyenes, de ha hasznosnak találja, a Vim mögött álló emberek arra kérik, hogy adományozzon az ugandai árva gyermekek megsegítésére.

A Vim legjobb funkciói

Különböző testreszabási lehetőségek

Számos bővítményt és kiterjesztést támogat

Terminálon belüli szerkesztés

Több száz programozási nyelvhez alkalmas

A Vim korlátai

Meredekebb tanulási görbe

A felület elavultnak tűnhet

Vim árak

Ingyenes

Vim értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

3. Sublime Text

A Sublime Text az egész csomagot kínálja – egyszerű, hatékony és nagymértékben testreszabható, rengeteg intuitív gyorsbillentyűvel.

A szerszám legújabb verziója (Sublime Text 4) néhány ügyes funkcióval rendelkezik, mint például a Tab Multi-Select funkció, amely lehetővé teszi az interfész felosztását több lap megjelenítésére, és ezzel a termelékenység robbanásszerű növekedését. Kihasználhatja a frissített automatikus kiegészítés opciót is, amely intelligens sorbefejezést biztosít a meglévő kód alapján.

Egyéb figyelemre méltó funkciók közé tartozik a továbbfejlesztett szintaxiskiemelés, a Python API és a számos új témával ellátott, kifinomult felület. A kódszerkesztő Windows, Mac és Linux rendszereken is elérhető, így operációs rendszerétől függetlenül használhatja.

A Sublime Text legjobb funkciói

Többszörös kijelölés funkció

Robusztus automatikus kiegészítés és szintaxiskiemelés funkciók

Windows, Mac és Linux rendszereken elérhető.

Számos gyorsbillentyű

Ingyenes verzió elérhető

A Sublime Text korlátai

Nincs beépített kiterjesztés

A lehetőségek száma más kódszerkesztőkhöz képest elsöprő lehet.

A Sublime Text árai

Ingyenes próba

Licenc: 99 USD/év

Sublime Text értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

4. Nova

Kiváló macOS kódszerkesztőt keres? Megtalálta! A Nova (a Coda helyettesítője) egy natív Mac platform, amely intelligens automatikus kiegészítés, szerkesztő túlgörgetés és több kurzor opcióival könnyeddé teszi a szerkesztést.

A Nova natív támogatást kínál több mint 20 programozási és jelölőnyelv és formátum számára, amelyeket API-val és beépített kiterjesztés-böngészővel bővíthet. 😎

A kód írása és szerkesztése mellett a Nova segítségével egyedi szkriptekkel futtathatja és hibakereshet a kódjában. A rengeteg testreszabási lehetőség, munkaterület-elrendezés, gyönyörű témák és szintaxis színek segítségével olyan környezetet hozhat létre, amelyben örömmel fog dolgozni.

A Nova legjobb funkciói

Fejlett kiterjesztések

Beépített hibakeresési támogatás több nyelvhez

Különböző testreszabási lehetőségek

Beépített Git forráskód-kezelő eszközök

A Nova korlátai

Csak Mac operációs rendszereken érhető el, ami korlátozhatja más kódszerkesztők használatát.

Első használatkor túlnyomó lehet

Nova árak

99 USD + adó: egy év frissítések és új funkciók

79 dollár + adó: ha Coda-ról frissít

Nova értékelések és vélemények

G2 : 3,8/5 (kevesebb mint 5 értékelés)

Product Hunt: 4. 1/5 (10+ értékelés)

5. PyCharm

A PyCharm nem csupán egy kódszerkesztő, hanem egy robusztus integrált fejlesztői környezet (IDE) a Pythonhoz. Mint ilyen, nem kezdőknek szól, hanem inkább tapasztalt szakembereknek.

Számos funkciója miatt a PyCharm a piac legjobb Python IDE-jei közé tartozik. Intelligens Python-támogatást kínál: az eszköz kódsorokat tölthet ki Ön helyett, kiemelheti a hibákat és segíthet a kódban való navigálásban.

A platform távoli funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik alkalmazások fejlesztését virtuális gépeken vagy távoli hosztokon. 😍

Beépített terminállal, integrált hibakeresővel, tesztfutóval és számos integrációval a PyCharm minden, amire egy tapasztalt Python fejlesztőnek szüksége van a hatékony kódoláshoz.

A PyCharm legjobb funkciói

Mac, Windows és Linux rendszereken is elérhető, ami megkülönbözteti más kódszerkesztőktől.

Python IDE

Intelligens segítség

Több webfejlesztési keretrendszert támogat (például Flask, Django vagy Pyramid).

A PyCharm korlátai

A komplex kódok kezelése kihívást jelenthet.

A projektek elindítása vagy váltása kissé lassú lehet a kódolási folyamat során.

PyCharm árak

PyCharm : 249 USD/év felhasználónként az első évben (a második évben 199 USD, a harmadik évtől kezdve 149 USD)

Minden termék csomag (16 eszközt tartalmaz): 779 USD/év felhasználónként az első évben (a második évben 623 USD, a harmadik évtől kezdve 467 USD)

PyCharm értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

6. BBEdit

A BBEdit egy díjnyertes Mac HTML- és szövegszerkesztő. Nem csak a fejlesztők és programozók szeretik ezt az eszközt – sokoldalúságának és robusztus funkcióinak köszönhetően webes szerzők, írók és más szakemberek is használják.

Mit tartogat Önnek a BBEdit?

Kezdőknek egy fejlett keresési és cserélési opciót kínál, amely egyszerre több fájlban is működik, így növelve a termelékenységet és időt takarítva meg. Emellett grep mintázat-egyeztetéssel, különböző projektdefiníciós eszközökkel, különböző forráskódnyelvek szintaxisának színezésével, valamint szöveg- és kódkiegészítéssel is rendelkezik.

Mivel a BBEdit HTML-szerkesztő is, teljes HTML-jelölő eszközkészlettel rendelkezik. 🔧

A BBEdit legjobb funkciói

Pattern Playgrounds a grep minták kipróbálásához

Git és Subversion integráció

Shell munkalapok

Hasznos kódszerkesztő webtervezőknek

A BBEdit korlátai

Csak Mac eszközökön működik.

A lapok közötti váltás lassabb lehet

BBEdit árak

BBEdit 14 Individual : 49,99 USD

BBEdit 14 frissítés a 13. x verzióról : 29,99 USD

BBEdit 14 frissítés 12. x vagy korábbi verzióról : 39,99 USD

BBEdit 14 frissítés a Mac App Store-ból : 39,99 USD

Többfelhasználós árak: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot.

BBEdit értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (50+ értékelés)

TrustRadius: 7,7/10 (10+ értékelés)

7. Atom

Az Atom egy valós idejű együttműködésre és maximális termelékenységre orientált kódszerkesztő. Platformok közötti kompatibilitást kínál, így Ön és munkatársai operációs rendszertől függetlenül együtt kódolhatnak.

Az Atom képernyőfelosztási opcióval is rendelkezik, ami tökéletes azoknak a multitasking felhasználóknak, akik egyszerre több projektet szeretnének áttekinteni. Az eszköz egy kiváló fájlrendszer-böngészővel rendelkezik, amelynek segítségével pillanatok alatt megtalálhatja a kívánt fájlt.

Néhány „szokásos” funkció, amelyet biztosan élvezni fog, a keresés és csere, az automatikus kiegészítés és a szintaxis kiemelés.

Mi a probléma az Atommal? Már nem létezik. 2022. december 15-én a szerkesztőt hivatalosan is visszavonták. Továbbra is használhatja, de csak akkor, ha már rendelkezik régebbi verziókkal – az 1. 63. 0 és 1. 63. 1 verziók nem működnek.

Az Atom legjobb funkciói

A együttműködésre összpontosítva

Képernyőfelosztási funkció

A legjobb kódszerkesztő a fájlrendszer-böngészőjével

Felhasználóbarát

Az Atom korlátai

Már nem lehet letölteni, mert kivonták a forgalomból.

Atom árak

Ingyenes

Atom értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (750+ értékelés)

TrustRadius: 8,7/10 (80+ értékelés)

8. IntelliJ IDEA

Ez a Java és Kotlin integrált fejlesztői környezet (IDE) garantáltan szórakoztatóvá és élvezetessé teszi a fejlesztési folyamatot! 🥳

Ez egy mesterséges intelligenciával működő kódszerkesztő eszköz, amely növeli a termelékenységét azáltal, hogy segít tökéletesen tiszta kódot írni olyan funkciókkal, amelyek felkutatják a lehetséges hibákat és javaslatokat kínálnak azok kijavítására.

Az IntelliJ IDEA a kollaborációról szól – hozzon létre megosztott munkameneteket a projektek áttekintéséhez és hibakereséséhez, vagy helyezze át projektjeit egy távoli gépre, hogy kiaknázhassa az eszközben rejlő lehetőségeket.

A szerszám kiemelkedő jellemzője az integrált csevegővel rendelkező AI Assistant. Használja dokumentációs megjegyzések írásához, commit üzenetek generálásához és munkája általános megkönnyítéséhez.

Az IntelliJ IDEA legjobb funkciói

Ösztönzi az együttműködést

Kontextusalapú javaslatok

Csevegés-kompatibilis AI asszisztens

GitLab integráció

Az IntelliJ IDEA korlátai

A nagyobb projektek más kódszerkesztőkhöz képest sok rendszererőforrást fogyasztanak.

A komplex felület új felhasználók számára zavaró lehet.

IntelliJ IDEA árak

A platform többféle árazási tervet és különleges ajánlatot kínál – a részletekért látogasson el a weboldalra.

IntelliJ IDEA értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)

9. Notepad

Sok fejlesztő egyetért abban, hogy a Notepad++ mindenre képes. Ez a kódszerkesztő több programozási nyelvet támogat, és olyan funkciókat kínál, amelyekkel a minőségi kódok létrehozása gyerekjáték.

A legnagyobb vonzereje a villámgyors teljesítmény és az optimális rendszererőforrás-használat. A Notepad++ tiszta Win32 API-t és STL-t használ, ami hihetetlenül gyors működést tesz lehetővé, miközben kis méretű marad. Ez azt jelenti, hogy nem kell attól tartania, hogy túlterheli a rendszerét. Valójában, mivel olyan könnyű, a Notepad++ alacsonyabb kategóriájú rendszerekhez is alkalmas. 🥰

Ha hatalmas kódokon dolgozik, akkor biztosan tetszeni fog a dokumentumtérkép funkció, amely lehetővé teszi, hogy áttekintse a teljes kódot, és a végtelen görgetés és a hely elvesztése nélkül ugorjon a kívánt szakaszra.

A Notepad++ legjobb funkciói

Könnyű

Dokumentumtérkép

Többnyelvű támogatás

A legjobb kódszerkesztő hosszabb kódokhoz

A Notepad++ korlátai

A felhasználói felület és a legfontosabb funkciók frissítésre szorulnak.

Csak Windows rendszeren működik.

Notepad++ árak

Ingyenes

Notepad++ értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1700 értékelés)

10. Eclipse

A kód írása, hibakeresése és tesztelése sokkal könnyebb az Eclipse segítségével, egy hatékony IDE-vel, amely rengeteg funkcióval rendelkezik a hatékonyság növelése és a hibák csökkentése érdekében.

Az Eclipse sok fejlesztő kedvence, köszönhetően sokoldalúságának és testreszabhatóságának. A megbízható Git integráció mellett a platform számos bővítményt kínál, így az IDE-t az Ön igényeihez igazíthatja és a munkafolyamatokat testreszabhatja.

A platform minden szükséges eszközt biztosít a kód alapos teszteléséhez. Ha potenciális hibát talál, részletes üzenetet és magyarázatot ad, így segítve a probléma gyors megoldását.

Az Eclipse legjobb funkciói

Git integráció

Gazdag plugin-választék

Kiváló hibaérzékelés

Az Eclipse korlátai

Nagy RAM-használat

Lassú lehet

Eclipse árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Eclipse értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Bár a kódszerkesztő minden fejlesztő és programozó számára elengedhetetlen, nem képes feladatok és projektek kezelésére, valamint a csapatot a legújabb változásokról tájékoztatni.

Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint a ClickUp: segítenek nyomon követni a feladatokat és projekteket, nyomon követni az előrehaladást és a munkaterhelést, és biztosítani, hogy a fejlesztési folyamat a tervek szerint haladjon. 🔍

Nézzük meg, hogyan válhat a ClickUp bármely szoftverfejlesztő csapat értékes szövetségesévé!

A ClickUp az egyik legjobb feladat- és projektkezelő eszköz, amely időkövetési, szervezési, együttműködési, kommunikációs és maximális átláthatósági lehetőségeket kínál. Ez a platform Windows, Mac és Linux rendszereken működik, és Chrome-bővítményként is telepíthető, így kedvenc kódszerkesztőjével párhuzamosan is használhatja.

Hogyan profitálhat belőle?

Kezdőknek ajánljuk a ClickUp Software funkciócsomagját, amelyet kifejezetten a teljes fejlesztési folyamat racionalizálására terveztek. Az egyik kiemelkedő opció a ClickUp AI, a platform elsőrangú AI írási asszisztense és tartalomkészítője, amely ideális projekttervek és a szükséges dokumentáció pillanatok alatt történő elkészítéséhez.

Használja a ClickUp AI parancsait a termékigény-dokumentumok (PDR) gyors elkészítéséhez.

A ClickUp AI a ClickUp Docs beépített opciója, egy kiváló dokumentumkezelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az összes projektdokumentumot egy helyen tárolja, tudásmegosztó platformot hozzon létre, és a szoftverfejlesztési projektekkel kapcsolatos információkat rendszerezze.

Az együttműködés tekintetében a ClickUp első számú választása a ClickUp Whiteboards. Ez a digitális vászon ideális ötletek kidolgozásához, a tervezésről a fejlesztésre való áttéréshez, valamint optimális stratégiák és tervek kidolgozásához. Minden frissítés valós időben történik, így zavartalanul és késleltetés nélkül dolgozhat együtt csapatával.

Szeretnéd megkapni a csapatod visszajelzését a szoftverfejlesztési projekt egy bizonyos aspektusáról? Használd a ClickUp Forms alkalmazást, hogy összegyűjtsd a véleményüket, és könnyen kezelhető információs központtá alakítsd. Különösen hasznosak lehetnek funkciókérés és kódfelülvizsgálat esetén.

Feltételes logika a ClickUp űrlapokban Termékvisszajelzés példa

A ClickUp az agilis munkafolyamatokat egy speciális funkciókészlettel támogatja, amelynek neve ClickUp Agile. Testreszabhatja munkafolyamatait, integrálhatja más alkalmazásokkal, automatizálhatja és vizualizálhatja munkáját a maximális funkcionalitás és hatékonyság érdekében. ✨

ClickUp sablonok a zökkenőmentes szoftverfejlesztéshez

A ClickUp tudja, hogy az ideje értékes, és mindig van valami sürgős feladat, amit el kell intéznie. 🔥

Így ahelyett, hogy mindent a nulláról kezdene, a ClickUp sablonokkal rövidítéseket használhat.

Például használhat agilis sablonokat, mint a ClickUp Agile Project Management Template, hogy összegyűjtse és egyszerűsítse a kéréseket, létrehozza a backlogokat, valamint zökkenőmentesen rangsorolja és megvalósítsa az agilis módszertanokat.

A ClickUp Agile projektmenedzsment sablon támogatja az agilis munkafolyamatokat és biztosítja, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.

Természetesen ez csak a jéghegy csúcsa – a ClickUp könyvtára több mint 1000 lehetőséget kínál különböző célokra, a műszaki dokumentáció kezelésétől a menetrendek elkészítéséig és a szoftverprojektek kezeléséig.

ClickUp: A szoftverfejlesztési varázslója

A listánkon szereplő kódszerkesztők segítségével könnyedén, minimális hibával és maximális pontossággal írhat és szerkeszthet kódot.

Ha azonban biztosítani szeretné, hogy a szoftverfejlesztési folyamat minden aspektusa világosan körülhatárolt és jól kezelhető legyen, akkor válassza a ClickUp szolgáltatást.

Sokoldalú funkcióinak köszönhetően a ClickUp számos szerepet betölthet. Forradalmasíthatja szoftverfejlesztési folyamatait, és segíthet elérni olyan termelékenységi és hatékonysági szintet, amelyet soha nem hitt volna lehetségesnek.

Regisztráljon a ClickUp-ra, fedezze fel annak lehetőségeit, és használja ki annak erejét, hogy maximalizálja fejlesztői csapatának teljesítményét és sikerét. 💪