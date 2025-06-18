ClickUp blog
Kontextuális mesterséges intelligencia: miért fontos a munka jövője szempontjából?

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
2025. június 18.

Miért a kontextusfüggő mesterséges intelligencia a hiányzó láncszem a modern munkafolyamatokban?

A mai termelékenységet nem az erőfeszítés korlátozza, hanem a fragmentáció. A csapatok órákat pazarolnak az alkalmazások közötti váltogatásra, a fájlok keresésére és ugyanazon frissítések több platformon történő ismétlésére. És bár az AI ígéretet tett ezeknek a kihívásoknak a megoldására, a legtöbb eszköz csak tovább növelte a káoszt.

Nem csak több AI-ra van szükség, hanem okosabb AI-ra. Olyan AI-ra, amely megérti a munkáját, az eszközeit és a kontextusát. Ez a ClickUp Brain mögött álló elképzelés, amely áttörést jelent a kontextusfüggő AI területén, és megszünteti az „AI-terjedést” azáltal, hogy az intelligenciát közvetlenül a munkafolyamatok szerkezetébe ágyazza.

Szeretné látni, hogyan működik? Nézze meg a teljes eseményt, és szerezze be a kísérő útmutatót →

Mi az a kontextusfüggő mesterséges intelligencia, és miért fontos?

A kontextusfüggő mesterséges intelligencia nem csak egy újabb csevegőrobot. Ez egy rendszer szintű intelligencia, amely megérti a feladatait, dokumentumait, csevegéseit és idővonalait, és ezt a kontextust felhasználva gyorsabb, relevánsabb eredményeket nyújt.

A központi gondolat: az AI csak annyira hasznos, amennyire a hozzáférhető kontextus. A projekt történetének, a csapat felépítésének, a határidőknek és a korábbi döntéseknek a ismerete nélkül a hagyományos AI csak találgatni tud.

A ClickUp Brain megoldja ezt a problémát azzal, hogy összekötő kapocsként működik a munkafolyamat minden egyes része között:

  • A dokumentumokból, feladatokból, csevegésekből, irányítópultokból és a csatlakoztatott eszközökből merít.
  • Megérti a projekt ütemtervét, a feladatok felelősségi körét és a korábbi frissítéseket.
  • Intelligens javaslatokat ad a tényleges események alapján, nem csak az Ön kérdései alapján.

Ezzel megszűnik a termelékenység egyik legnagyobb akadálya: az AI-eredmények és a valós kontextus közötti szakadék.

A káosztól a tisztaságig: hogyan küzd a ClickUp Brain az AI terjedése ellen

A legtöbb szervezet egyre növekvő problémával szembesül: az AI terjedésével. Van egy eszközöd a tartalomjavaslatokhoz, egy másik a kódgeneráláshoz, egy harmadik a megbeszélések összefoglalásához és egy negyedik a kutatáshoz. Ezek az eszközök ritkán kommunikálnak egymással. A csapatod pedig több időt tölt az alkalmazások közötti váltással, mint a tényleges munkavégzéssel.

A ClickUp Brain mindezeket a képességeket – több modell segítségével – egyetlen, koherens munkaterületbe egyesíti. Ahogy Boris, a ClickUp egyik AI-szakértője elmagyarázta:

„Az egyik előnye, hogy az összes különböző AI-modell egyetlen oldalon található, így bármilyen feladathoz kiválaszthatja a megfelelő modellt... vagy talán ez csak személyes preferencia kérdése.”

Ez nem egyszerű konszolidáció. Ez kontextuális konvergencia – az AI asszisztens tudja, hol hagyta abba, mit végzett már el, és mi a következő lépés.

Munkaterületén átívelő AI – nem csak a prompton belül

Tegyük fel, hogy egy csapatmegbeszélésre készül. A ClickUp Brain segítségével nem kell átnéznie a korábbi napirendeket vagy Slack-szálakat.

Lehetőségek:

  • Összefoglalja a korábbi értekezletek jegyzetét
  • Kiemelje a legfontosabb feladatok előrehaladását és az akadályokat
  • Beszélgetési témák és következő lépések generálása

Itt jön jól a ClickUp Brain: valós idejű, kontextusérzékeny összefoglalók, amelyek kiküszöbölik a felesleges munkát. Ahogy a legutóbbi ülésünkön bemutattuk, a Brain előkészítheti Önt a megbeszélésekre anélkül, hogy előzetesen „megbeszélést tartanának a megbeszélésről”.

→ Hozzáférés a felvételhez és a bemutató útmutatóhoz

Ismerje meg az AI-ügynököket: okosak, specializáltak és teljes mértékben beágyazottak

A kontextusfüggő mesterséges intelligencia több, mint csak csevegés. Az AI-ügynökök segítségével a ClickUp életre kelti az automatizálást, és minden funkcióban intelligens munkafolyamatokká alakítja a manuális folyamatokat.

Néhány példa:

  • Tartalom-ellenőrző ügynök marketingcsapatok számára: Ellenőrzi a szövegeket a márka hangja, egyértelműsége és szerkezete szempontjából. Javaslatokat tesz a szövegszerkesztésre, kiemeli az ajánlásokat, és összefoglalja a változtatásokat.
  • Biztonsági felügyeleti ügynök: Figyelemmel kíséri a feladatokat és a dokumentációt a megfelelési kockázatok szempontjából, és szükség esetén értesíti a jogi vagy biztonsági csapatokat.
  • Feladatellenőrző ügynökök: automatikusan jelzik a lejárt feladatokat vagy azonosítják a projekttervek hiányosságait.

Ezek az ügynökök úgy lettek kialakítva, hogy a munkaterületén belül működjenek – figyelemmel kísérik a tevékenységeket, megjelölik a csapat tagjait és minden szakaszban javítják a minőséget.

Ezek engedélytudatosak is, tiszteletben tartva a magánfeladatok, dokumentumok és megjegyzések láthatósági beállításait. Ez azt jelenti, hogy nincsenek meglepetések vagy adat szivárgások.

Használati példák a szervezet egészében: a marketingtől az értékesítésen át a projektmenedzsmentig

A ClickUp Brain és mesterséges intelligenciájú ügynökei nem egyetlen csapat számára lettek kifejlesztve, hanem minden csapat számára. Néhány kiemelkedő munkafolyamat:

  • Marketing: Blogbejegyzések megírása, üzenetek áttekintése a márka irányelveinek megfelelően, kampányfrissítések összefoglalása a vezetőség számára.
  • Értékesítés: Összefoglalja a hívások jegyzetét, készítsen nyomon követő e-maileket, és készítse elő a beszélgetés témáit a potenciális ügyféllel való találkozó előtt.
  • Termékmenedzsment: Kövesse nyomon a funkciók fejlesztésének előrehaladását, foglalja össze a vevői visszajelzésekből származó hibákat, és azonosítsa az akadályokat a sprint tervezése előtt.
  • SDR-ek és értékesítési műveletek: nyerjen betekintést a CRM-jegyzetekből, vonja be az AI-dashboardokat, és kapcsolja össze a feladatokat a folyamat sebességével.

Projektmenedzsment, AI-val továbbfejlesztve

A projektmenedzserek számára a ClickUp Brain olyan, mint egy másodpilóta. Automatikusan:

  • A projektállapotok frissítése
  • Összefoglalja az akadályokat és a kockázatokat
  • Összesíti a csapat előrehaladását a műszerfalakon

Ez kevesebb manuális frissítést, kevesebb utánkövetést és több időt jelent a stratégiai tervezésre. Csapata teljes képet kap, anélkül, hogy utána kellene kutatnia.

Mivel az AI-ügynökök figyelemmel kísérhetik a feladatok függőségét, a felelősségi körök hiányosságait vagy a jóváhagyási szűk keresztmetszeteket, Ön láthatja a kockázatokat, mielőtt azok megzavarják az ütemtervet.

Tanuljon, testreszabjon és bővítse tudását a ClickUp University segítségével!

A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy hatékony, de egyben könnyen megtanulható legyen. Akár új az AI területén, akár tapasztalt a prompt engineering terén, a ClickUp University ingyenes tanulási központ segítségével testreszabhatja az ügynököket, módosíthatja a viselkedésüket és megismételhető munkafolyamatokat hozhat létre.

A cél nem az, hogy a felhasználókat elárasztjuk beállításokkal. Hanem az, hogy minden csapattagot felhatalmazzunk arra, hogy intelligens, egyszerű automatizálásokat hozzon létre, amelyek megkönnyítik a munkát.

Záró gondolat: A munka jövője kontextuális

Könnyű elragadtatni magunkat az AI körüli felhajtástól. De a valódi átalakulás akkor történik meg, amikor az AI megérti az Ön munkáját.

Erre szolgál a ClickUp Brain:

✅ Hogy összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, megbeszéléseit és csevegéseit

✅ Az ismétlődő műveletek automatizált ügynökökké alakítása

✅ Hogy minden csapattagnak okosabb munkamódszert biztosítson

Egy olyan korban, amikor a termelékenység gyakran azt jelenti, hogy „kevesebből többet kell kihozni”, a kontextuális mesterséges intelligencia valami jobbat kínál: kevesebbet kell foglalkozni a lényegtelen dolgokkal, így Ön a fontosabbakra koncentrálhat.

📥 Nézze meg a webináriumot és szerezze be az útmutatót

Szeretne mélyebben belemerülni a ClickUp Brain minden funkciójába?

👉 Nézze meg a teljes webináriumot, és töltse le az útmutatót itt.

Tele van felhasználási példákkal, ügynöki bemutatókkal és gyakorlati lépésekkel a kontextusfüggő mesterséges intelligencia csapatában való bevezetéséhez. Akár marketing, termékfejlesztés, értékesítés vagy üzemeltetés területén dolgozik, olyan stratégiákkal távozik, amelyekkel gyorsabban, okosabban és összehangoltabban dolgozhat.

