Hogyan valósítsa meg a modellkontextus-protokollt a munkafolyamatában

Mi az a modellkontextus-protokoll?

A modellkontextus-protokoll egy keretrendszer vagy irányelv, amelyet a kulcsfontosságú elemek/kontextus (parancsok, beszélgetési előzmények, eszközállapotok, felhasználói metaadatok stb.) meghatározására, strukturálására és nagy nyelvi modelleknek (LLM-ek) történő közlésére használnak.

A modellre ható külső tényezőket vázolja fel, mint például:

Ki fogja használni a modellt (érdekelt felek)

Miért hozzák létre a modellt (célok)

Hol és hogyan alkalmazható (használati esetek, környezetek)

Milyen korlátozások léteznek (technikai, etikai, időbeli stb.)?

Milyen feltételezések vannak a valós kontextusról?

Egyszerűen fogalmazva: ez teremt meg a modell hatékony működésének feltételeit, és biztosítja, hogy az technikailag kifogástalan, releváns és használható legyen az adott helyzetben.

Az MCP legfontosabb elemei: Érvényesítési kritériumok: Ismertesse, hogyan fogják tesztelni vagy értékelni a modell pontosságát és hasznosságát.

Cél: Egyértelműen megfogalmazza, hogy a modell mit hivatott ábrázolni vagy megoldani.

Hatály: Meghatározza a modell határait, például azt, hogy mi tartozik bele és mi nem.

Főbb fogalmak és változók: Meghatározza a modell által kezelt főbb összetevőket, entitásokat vagy változókat.

Kapcsolatok és feltételezések: Elmagyarázza, hogyan hatnak egymásra a fogalmak, és milyen feltételezések alapozzák meg a modellt.

Szerkezet: Leírja a modell formátumát (pl. diagram, matematikai egyenletek, szimulációk).

MCP vs. LangChain

A LangChain egy fejlesztőbarát keretrendszer LLM-ügynököket használó alkalmazások készítéséhez. Az MCP viszont egy protokoll, amely szabványosítja a kontextus rendszerek közötti továbbítását a modelleknek.

A LangChain segít a felépítésben, az MCP pedig a rendszerek közötti kommunikációban. Nézzük meg közelebbről a kettő közötti különbségeket.

Funkció LangChain MCP modellek Fókusz Alkalmazásfejlesztés LLM-ekkel Az LLM kontextus és az eszközök közötti interakciók szabványosítása Eszközök Láncok, ügynökök, memória, visszakeresők Protokoll az LLM-ek számára az eszközökhöz, adatokhoz és kontextushoz való hozzáféréshez Skálázhatóság Moduláris, komponensekkel skálázható Nagyméretű, több ügynököt érintő telepítésekhez készült Használati esetek Csevegőrobotok, visszakereséssel kiegészített generációs (RAG) rendszerek, feladat-automatizálás Vállalati AI-koordináció, multimodális rendszerek Interoperabilitás Az ökoszisztéma eszközeire korlátozva Magas, lehetővé teszi a modellek és eszközök váltását

MCP vs. RAG

A RAG és az MCP egyaránt külső ismeretekkel bővíti az LLM-eket, de időzítésük és interakciójuk eltérő.

Míg a RAG a modell válaszának generálása előtt lekérdezi az információkat, az MCP lehetővé teszi a modell számára, hogy generálás közben szabványosított felületen keresztül adatokat kérjen vagy eszközöket indítson el. Hasonlítsuk össze a kettőt!

Funkció RAG MCP Fókusz A válasz generálásához szükséges releváns információk előzetes letöltése Valós idejű, folyamat közbeni eszköz/adat interakció Mechanizmus Először a külső adatokat tölti be, majd generálja Kér kontextust generálás közben Legalkalmasabb Statikus vagy félig strukturált tudásbázisok, minőségbiztosítási rendszerek Valós idejű eszközök, API-k, eszközbe integrált adatbázisok Korlátozás Korlátozott a visszakeresési idő és a kontextusablak A protokoll ugrásokból származó késleltetés Integráció Igen, a RAG eredmények beágyazhatók az MCP kontextusrétegekbe. Igen, a RAG-ot be tudja ágyazni az MCP-be a gazdagabb folyamatok érdekében.

Ha RAG + MCP hibridet épít, kezdje egy tiszta tudásmenedzsment rendszerrel a ClickUp-on belül. A ClickUp tudásbázis-sablonját alkalmazhatja a tartalom következetes szervezéséhez. Ez segít az AI-ügynököknek pontos, naprakész információkat előhívni anélkül, hogy a rendetlenségben kellene turkálniuk. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tudásbázis-sablon keretrendszert biztosít a csapatok számára egy digitális információs könyvtár létrehozásához és szervezéséhez.

MCP vs. AI ügynökök

Míg az MCP az interfész, addig különböző típusú AI-ügynökök működnek szereplőként.

Az MCP modellek egységesítik az ügynökök eszközökhöz, adatokhoz és kontextushoz való hozzáférését, univerzális csatlakozóként működve. Az AI ügynökök ezt a hozzáférést használják döntések meghozatalához, feladatok elvégzéséhez és önálló cselekvéshez.

Funkció MCP AI ügynökök Szerep Szabványos interfész eszközökhöz/adatokhoz való hozzáféréshez Feladatokat végző autonóm rendszerek Funkció Hídként működik a modellek és a külső rendszerek között. MCP-kiszolgálókat használ a kontextushoz és eszközökhöz való hozzáféréshez, valamint a döntéshozatalhoz. Használati eset AI-rendszerek, adatbázisok, API-k, számológépek összekapcsolása Kódírás, adatok összefoglalása, munkafolyamatok kezelése Függőség Független protokollréteg Gyakran támaszkodik az MCP-re a dinamikus eszközhozzáférés érdekében. Kapcsolat Kontextusvezérelt funkcionalitás engedélyezése A feladatok végrehajtása az MCP által biztosított kontextus és képességek felhasználásával történik.

❗️Hogyan néz ki egy olyan AI-ügynök, aki megérti az összes munkáját? Nézze meg itt. 👇🏼

Miért fontos a kontextus az AI-modellekben?

A modern AI rendszerek számára a kontextus alapvető fontosságú. A kontextus lehetővé teszi a generatív AI modellek számára, hogy értelmezzék a felhasználói szándékot, tisztázzák a beviteleket és pontos, releváns és megvalósítható eredményeket szolgáltassanak. Enélkül a modellek téves következtetéseket vonnak le, félreértik a parancsokat és megbízhatatlan eredményeket generálnak.

A valós világban a kontextus különböző forrásokból származik: CRM-rekordok, Git-előzmények, csevegési naplófájlok, API-kimenetek és még sok más.

Az MCP bevezetése előtt ezeknek az adatoknak az AI munkafolyamatokba való integrálása azt jelentette, hogy minden rendszerhez egyedi csatlakozókat kellett írni [ez egy fragmentált, hibalehetőségekkel teli és nem skálázható megközelítés volt].

Az MCP ezt úgy oldja meg, hogy strukturált, géppel olvasható módot biztosít az AI-modellek számára a kontextusinformációk eléréséhez, legyen szó felhasználói beviteli előzményekről, kódrészletekről, üzleti adatokról vagy eszközfunkciókról.

Ez a szabványosított hozzáférés elengedhetetlen az ügynöki gondolkodáshoz, mivel lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy valós idejű, releváns adatok alapján intelligensen tervezzenek és cselekedjenek.

Ráadásul, ha a kontextust hatékonyan megosztják, az AI teljesítménye minden területen javul:

Relevánsabb válaszok nyelv, kód és multimodális feladatok terén

Kevesebb hallucináció és hiba a valós idejű adatoknak köszönhetően.

Jobb memória és folyamatosság hosszú beszélgetések vagy összetett feladatok esetén

Egyszerűsített integráció az eszközökkel, az ügynökök standard interfészeken keresztül újra felhasználhatják az adatokat és műveleteket.

Íme egy példa arra, hogyan oldja meg a ClickUp mesterséges intelligenciája ezt a kontextusbeli hiányosságot anélkül, hogy Önnek bonyolult MCP-munkafolyamatokkal vagy kódolással kellene foglalkoznia. Mi gondoskodunk róla!

Hogyan működik a modellkontextus-protokoll?

Az MCP egy kliens-szerver architektúrát követ, ahol a mesterséges intelligencia alkalmazások (kliens) eszközöket, adatokat vagy műveleteket kérnek külső rendszerektől (szerverek). Itt található egy részletes leírás arról, hogyan működik az MCP a gyakorlatban. ⚒️

🧩 Kapcsolat létrehozása

Amikor egy AI-alkalmazás (például Claude vagy Cursor) elindul, inicializálja az MCP-kliens programokat, amelyek egy vagy több MCP-kiszolgálóhoz csatlakoznak. Ezek a kiszolgáló által küldött események bármit jelenthetnek, az időjárási API-tól a CRM-rendszerekhez hasonló belső eszközökig.

🧠 Érdekesség: Egyes MCP-kiszolgálók lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy tokenegyenlegeket olvassanak, NFT-ket ellenőrizzenek, vagy akár intelligens szerződéseket indítsanak el több mint 30 blokklánc-hálózaton.

A csatlakozás után az ügyfél felfedezi a képességeket, és minden szervertől megkérdezi: Milyen eszközöket, erőforrásokat vagy utasításokat biztosít?

A szerver válaszol a képességeinek listájával, amelyet regisztrálnak és az AI modell rendelkezésére bocsátanak, hogy szükség esetén felhasználhassa.

🧠 A külső kontextus szükségességének azonosítása

Amikor a felhasználó megad egy bemeneti adatot (pl. Milyen az időjárás Chicagóban?), az AI modell elemzi a kérést és rájön, hogy külső, valós idejű adatokra van szüksége, amelyek nem állnak rendelkezésre a képzési készletében.

A modell kiválasztja a megfelelő eszközt a rendelkezésre álló MCP-képességek közül, például egy időjárási szolgáltatást, és az ügyfél elkészíti a kérését az adott szerverhez.

🔍 Tudta? Az MCP a Language Server Protocol (LSP) protokollból merít ihletet, és kiterjeszti a koncepciót az autonóm AI-munkafolyamatokra. Ez a megközelítés lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy dinamikusan felfedezzék és összekapcsolják az eszközöket, elősegítve ezzel a rugalmasságot és a skálázhatóságot az AI-rendszerfejlesztési környezetekben.

✅ Válaszok végrehajtása és kezelése

Az ügyfél kérelmet küld az MCP szervernek, megadva a következőket:

A meghívandó eszköz

Paraméterek (pl. hely, dátum)

Az MCP-kiszolgáló feldolgozza a kérést, elvégzi a szükséges műveletet (például lekérdezi az időjárást), és visszaadja az eredményt géppel olvasható formátumban. Az AI-kliens integrálja ezt a visszaküldött információt.

A modell ezután választ generál az új adatok és az eredeti prompt alapján.

A ClickUp Brain segítségével információkat szerezhet be a munkaterületéről

Gyakori kihívások a kontextuskezelés terén az AI-ban

A kontextus kezelése az AI-rendszerekben kritikus fontosságú, de egyáltalán nem egyszerű.

A legtöbb AI-modell, függetlenül az architektúrától vagy az eszközöktől, egy sor közös akadályba ütközik, amelyek korlátozzák a pontos és következetes gondolkodás képességét. Ezek az akadályok a következők:

A tokenkorlátok és a rövid kontextusablakok korlátozzák, hogy az AI egyszerre mennyi releváns információt tud figyelembe venni, ami gyakran hiányos vagy felületes válaszokhoz vezet.

A fragmentált adatforrások megnehezítik a megfelelő kontextus összegyűjtését, különösen akkor, ha az információk adatbázisok, alkalmazások és formátumok között szétszóródnak.

A hosszú távú memória hiánya a munkamenetek között arra kényszeríti a felhasználókat, hogy ismételjék az információkat, megszakítva ezzel a több lépésből álló feladatok folytonosságát.

A felhasználói bevitelek kétértelműsége , különösen a többfordulós beszélgetésekben, zavarba ejtheti az AI-t, ha nincs egyértelmű történelmi kontextus.

A késleltetés és a költségek problémát jelentenek, amikor valós idejű képzési adatokat vagy kontextust kell lekérni külső rendszerekből.

Nincs szabványos módszer a kontextus megosztására vagy fenntartására a különböző eszközök és csapatok között, ami gyakran duplikációhoz, inkonzisztenciához és korlátozott együttműködéshez vezet.

Ezek a problémák rámutatnak a szabványosított, hatékony kontextuskezelés szükségességére, amit az MCP protokollok célul tűznek ki.

🔍 Tudta? A modulok nem közvetlenül küldenek parancsokat, hanem feliratkoznak a releváns adatfolyamokra. Ez azt jelenti, hogy egy robotláb passzívan figyelheti az egyensúlyi frissítéseket, és csak akkor lép akcióba, ha szükséges.

A modellkontextus-protokoll működése

Az MCP megkönnyíti a különböző információforrások integrálását, biztosítva, hogy az AI pontos és kontextusnak megfelelő válaszokat adjon.

Az alábbiakban néhány gyakorlati példa bemutatja, hogyan alkalmazható az MCP különböző helyzetekben. 👇

1. AI-alapú másodpilóták

Az AI-copilotok egyik legszélesebb körben használt alkalmazása a GitHub Copilot, egy AI-asszisztens, amely segít a fejlesztőknek a kód írásában és hibakeresésében.

Amikor egy fejlesztő funkciót ír, a Copilotnak hozzáférésre van szüksége a következőhöz:

Kódelőzmények: Az AI lekérdezi az aktuális kód kontextusát, hogy releváns kódkiegészítéseket javasoljon.

Külső könyvtárak: A Copilot lekérdezi a könyvtárak vagy keretrendszerek legújabb verzióit, biztosítva, hogy a kód kompatibilis legyen a legújabb verziókkal.

Valós idejű adatok: Ha a fejlesztő kódolási konvenciók vagy hiba kezelési gyakorlatok frissítését kéri, a Copilot lekérdezi a legfrissebb dokumentációt.

🧠 Érdekesség: Az MCP Guardian úgy működik, mint egy biztonsági őr az AI-eszközök használatában. Ellenőrzi az identitásokat, blokkolja a gyanús kéréseket és mindent naplóz. Mert a nyílt eszközhozzáférés = biztonsági káosz.

2. Virtuális asszisztensek

A virtuális asszisztensek, mint például a Google Assistant vagy az Amazon Alexa, a kontextusra támaszkodnak, hogy értelmes válaszokat adjanak. Például:

Korábbi beszélgetések: A Google Assistant megjegyzi a korábbi lekérdezéseket, például az utazási preferenciáit, és ennek megfelelően módosítja válaszait, amikor repülési lehetőségekről vagy szállásfoglalásokról kérdez.

Külső eszközök: Harmadik féltől származó API-kat (pl. repülőjárat-összesítőket, mint a Skyscanner) kérdez meg a rendelkezésre álló járatokról szóló valós idejű információkért.

3. Tudásmenedzsment rendszerek

Az AI-vezérelt adatkezelő eszközök, mint például az IBM Watson, segítenek a szervezeteknek a kritikus információk visszakeresésében hatalmas adatbázisokból vagy dokumentumtárakból:

Keresési kontextus: Az IBM Watson MCP modelleket használ a korábbi keresési lekérdezések elemzésére és az eredmények felhasználói preferenciák és korábbi keresések alapján történő módosítására.

Külső adattárak: A Watson külső adattárakat (pl. tudásbázisokat, kutatási cikkeket vagy vállalati dokumentációkat) lekérdezhet a legpontosabb és legrelevánsabb információk visszakeresése érdekében.

Személyre szabott ajánlások: A felhasználói interakciók alapján a Watson releváns dokumentumokat, GYIK-eket vagy képzési anyagokat javasolhat, amelyek a felhasználó szerepéhez vagy folyamatban lévő projektjeihez igazodnak.

4. Egészségügy

Az egészségügyi területen olyan platformok, mint a Babylon Health, virtuális konzultációkat biztosítanak a betegek számára. Ezek az AI-rendszerek nagymértékben támaszkodnak a kontextusra:

A beteg kórtörténete: Az AI-nak hozzáférnie kell a betegek adatait, tüneteit és korábbi konzultációit tartalmazó dokumentumokhoz, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Külső orvosi adatok: Valós idejű orvosi adatokat (pl. a tünetekkel vagy kezelésekkel kapcsolatos legújabb kutatásokat) tud lekérni, hogy pontosabb egészségügyi tanácsokat tudjon adni.

Dinamikus válaszok: Ha a beteg tünetei változnak, az AI az MCP segítségével frissíti tudásbázisát, és ennek megfelelően módosítja a kezelési javaslatokat.

🔍 Tudta? A legtöbb MCP-t nem a biztonság szem előtt tartásával tervezték, ezért azok sebezhetőek olyan helyzetekben, ahol szimulációk vagy robotrendszerek hálózatba vannak kötve.

Hogyan valósítsuk meg a modellkontextus-protokollt?

A modellkontextus-protokoll bevezetésével az AI-alkalmazás moduláris, szabványosított módon tud kommunikálni külső eszközökkel, szolgáltatásokkal és adatforrásokkal.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a beállításhoz. 📋

Először döntse el, hogy az MCP-kiszolgáló milyen eszközöket és erőforrásokat fog kínálni:

Eszközök : a szerver által végrehajtható műveletek (pl. időjárási API hívása, SQL lekérdezés futtatása)

Az erőforrások statikus vagy dinamikus adatok (pl. dokumentumok, konfigurációs fájlok, adatbázisok).

Minden eszköz esetében határozza meg: Bemeneti sémát (pl. kötelező mezők, mint város, lekérdezés stb.) Kimeneti formátumot (pl. strukturált JSON-RPC) A bemeneti adatok gyűjtéséhez megfelelő adatgyűjtési módszert

Bemeneti sémák (pl. kötelező mezők, mint város, lekérdezés stb.)

Kimeneti formátum (pl. strukturált JSON-RPC)

A megfelelő adatgyűjtési módszer a bemeneti adatok összegyűjtéséhez

Bemeneti sémák (pl. kötelező mezők, mint város, lekérdezés stb.)

Kimeneti formátum (pl. strukturált JSON-RPC)

A megfelelő adatgyűjtési módszer a bemeneti adatok összegyűjtéséhez

Ezután valósítsa meg a kezelőket. Ezek olyan funkciók, amelyek feldolgozzák a kliens által érkező eszközkérelmeket:

Ellenőrizze a beviteleket, hogy azok megfeleljenek a várt formátumnak.

Futtassa a központi logikát (pl. adatok lekérése API-ból, adatok feldolgozása).

Formázza és adja vissza a kimeneteket az ügyfél számára.

📌 Példa: Egy dokumentumösszefoglaló eszköz ellenőrizheti a bemeneti fájltípust (pl. PDF vagy DOCX), kivonhatja a szöveget egy fájlelemző segítségével, átviheti a tartalmat egy összefoglaló modell vagy szolgáltatáson, és visszaküldhet egy tömör összefoglalót a legfontosabb témákkal együtt.

💡 Profi tipp: Állítson be eseményfigyelőket, amelyek bizonyos műveletek, például a felhasználó által beküldött adatok vagy adatbázis-frissítés esetén meghatározott eszközöket indítanak el. Nincs szükség arra, hogy az eszközök a háttérben futjanak, ha semmi nem történik.

2. lépés: Az MCP-kiszolgáló felépítése vagy konfigurálása

Használjon olyan keretrendszert, mint a FastAPI, Flask vagy Express, hogy eszközeit és erőforrásait HTTP végpontokként vagy WebSocket szolgáltatásokként tegye elérhetővé.

Fontos, hogy:

Kövesse az összes eszköz esetében a következetes végpontszerkezetet (pl. /invoke/summarize-document).

Adjon vissza JSON-válaszokat előre jelezhető szerkezettel, hogy az ügyfelek könnyen felhasználhassák őket.

Csoportosítsa a képességeket egy /capabilities végpont alatt, hogy az ügyfelek felfedezhessék a rendelkezésre álló eszközöket.

💡 Profi tipp: Kezelje a kontextust úgy, mint a kódot. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja a szerkezetét, készítsen verziót. Használjon időbélyegeket vagy commit hash-eket, hogy zavartalanul visszaállíthassa az eredeti állapotot.

3. lépés: Az MCP kliens beállítása

Az MCP kliens az AI-rendszerének (pl. Claude, Cursor vagy egy egyéni ügynök) része, amely kommunikál a szerverével.

Indításkor az ügyfél csatlakozik az MCP-kiszolgálóhoz, és a /capabilities végponton keresztül lekérdezi a rendelkezésre álló képességeket (eszközöket/erőforrásokat). Ezután ezeket az eszközöket belső használatra regisztrálja, így a modell eldöntheti, melyik eszközt hívja meg egy munkamenet során.

💡 Profi tipp: Láthatatlan metaadatokat illesszünk be a kontextusba, például eszközbiztonsági pontszámokat vagy időbélyegeket. Az eszközök ezeket felhasználva okosabb döntéseket hozhatnak, például kihagyhatják az elavult adatokat, vagy növelhetik a nagy bizalommal rendelkező forrásokból származó kimeneteket.

4. lépés: Tesztelje MCP-kompatibilis klienssel

Az élesítés előtt tesztelje távoli MCP-kiszolgálóját egy valódi AI-klienssel:

Használjon olyan eszközt, mint a Claude Desktop , amely azonnal támogatja az MCP-t.

Próbálja ki a tipikus felhasználási eseteket (pl. kérdezze meg Claude-tól a mai időjárást), hogy megbizonyosodjon arról, hogy: A bevitelek helyesen vannak-e validálva A megfelelő eszköz van-e meghívva A válaszok a megfelelő formátumban vannak-e visszaadva

A bevitelek helyesen vannak validálva

A megfelelő eszköz meghívása

A válaszok a megfelelő formátumban kerülnek visszaadásra.

A bevitelek helyesen vannak validálva

A megfelelő eszköz meghívása

A válaszok a megfelelő formátumban kerülnek visszaadásra.

Ez segít biztosítani a zökkenőmentes integrációt az üzleti eszközökkel, és megakadályozza a futási hibákat a termelésben.

5. lépés: Biztonság, jogosultságok és megfigyelhetőség hozzáadása

Az érzékeny eszközök vagy adatok védelme érdekében:

Alkalmazzon engedélykérő ablakokat, mielőtt hozzáférne kritikus eszközökhöz vagy személyes erőforrásokhoz.

Adjon hozzá naplózást, figyelést és sebességkorlátozást a használat nyomon követéséhez és az anomáliák észleléséhez.

Használjon hatóköröket vagy felhasználói szerepköröket, hogy korlátozza, ki milyen eszközöket használhat.

Építsen memóriát vagy állapotréteget a korábbi eredmények tárolásához és a folytonosság fenntartásához.

Tesztelje terhelés alatt és figyelje a teljesítménymutatókat (késleltetés, sikerarány stb.).

Így hatékony, rugalmas AI-rendszereket építhet, amelyek tisztán skálázzák a kontextus-hozzáférést, anélkül, hogy minden eszközhöz vagy felhasználási esethez egyedi integrációkat kellene írnia.

Az MCP-modellek korlátai

Bár a modellkontextus-protokollok megoldják a kontextusmegosztás legfontosabb kihívásait, saját kompromisszumokkal járnak:

Eszközfüggőség: Az MCP kompatibilis szervereket és eszközöket igényel. A régebbi rendszerek és a nem szabványos API-k nehezen integrálhatók.

Beállítási komplexitás: A kezdeti beállítás, az eszközök meghatározása és a kezelők írása technikai erőfeszítéseket igényel, ami új csapatok számára tanulási görbét jelent.

Késleltetési túlterhelés: Minden külső hívás válasz késleltetést okoz, különösen akkor, ha több eszközt kapcsol össze.

Biztonsági aggályok: Az eszközök és adatforrások nyilvánosságra hozatala növeli a támadások felületét. A finomhangolású hozzáférés-vezérlés és az auditnaplózás még nem érett.

Korlátozott többszerveres koordináció: A kontextus összeillesztése a szerverek között nem zökkenőmentes, ami fragmentált vagy inkonzisztens eredményekhez vezet.

Hogyan szolgál a ClickUp AI alternatívaként a modellkontextus-protokollokhoz?

A modellkontextus-protokollok strukturált módszert biztosítanak az AI-rendszerek számára a külső kontextus standardizált hívásokon keresztüli lekéréséhez. Ezeknek a rendszereknek a kiépítése és karbantartása azonban bonyolult lehet, különösen együttműködő csapatok környezetében.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. A kontextust közvetlenül a munkaterületébe ágyazza, ahol a munka ténylegesen zajlik. Ezzel a ClickUp egy fejlesztő réteg és egy mélyen integrált, csapatok számára optimalizált ügynöki rendszer.

Nézzük meg ezt részletesebben. 📝

Memória beépítése a munkaterületbe

A ClickUp mesterséges intelligencia képességeinek középpontjában a ClickUp Brain áll, egy kontextusérzékeny motor, amely beépített memóriarendszerként működik.

A hagyományos MCP-ktől eltérően, amelyek sekély prompt-előzményekre vagy külső adatbázisokra támaszkodnak, a Brain megérti a munkaterület struktúráját, és megjegyzi a feladatok, megjegyzések, ütemtervek és dokumentumok kritikus információit. Képes:

A korábbi késések és akadályok alapján azonosítsa a szűk keresztmetszeteket.

Válaszoljon szerepkörspecifikus kérdésekre, mint például „Ki a tulajdonosa?” vagy „A minőségbiztosítás már ellenőrizte?”

Alakítsa a találkozói jegyzeteket strukturált feladatokká, kiegészítve a feladatokkal és a határidőkkel.

A ClickUp Brain segítségével egyetlen felületről érhet el több mesterséges intelligencia modellt, végezhet mély webes kereséseket és még sok mást.

📌 Példa: Kérje meg a Brain-t, hogy „összefoglalja a második negyedévi marketingkampányok előrehaladását”, és az hivatkozni fog a kapcsolódó feladatokra, állapotokra és megjegyzésekre a különböző projektekben.

Válaszok, feladatkiosztások és műveletek automatizálása

Míg az MCP implementációja folyamatos modellhangolást igényel, a ClickUp, mint feladat-automatizáló szoftver, a döntéshozatalt és a végrehajtást ugyanazon a rendszeren belül valósítja meg.

A ClickUp Automations segítségével egyetlen sor kód írása nélkül is kiválthat műveleteket események, feltételek és logika alapján. A ClickUp Brain segítségével természetes nyelven is létrehozhat egyedi adatbeviteli automatizálásokat, ami megkönnyíti a személyre szabott munkafolyamatok létrehozását.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást egyedi triggerek létrehozásához a ClickUp Automations segítségével

📌 Példa: A feladatok áthelyezése Folyamatban állapotba, amikor az állapot megváltozik, a csapatvezető kijelölése, ha Magas prioritású jelölés van, és a projekt tulajdonosának értesítése, ha a határidő lejár.

Erre az alapra építve a ClickUp Autopilot Agents új szintű intelligens autonómiát vezet be. Ezek az AI-alapú ügynökök a következőképpen működnek:

Kiváltó események (pl. feladatfrissítések, csevegésben való említések)

Feltételek (pl. az üzenet tartalmazza a sürgős szót)

Műveletek (pl. szál összefoglalása, feladat hozzárendelése, értesítés küldése)

Eszközök (pl. csatornákba való posztolás, mezők frissítése)

Tudás (pl. belső dokumentumok, feladatok, űrlapok és csevegési előzmények)

Képezzen egyedi Autopilot ügynököket a ClickUp-ban az aszinkron munkafolyamatok kezelésére.

Az információk hasznosítható kontextussá alakítása

A ClickUp, mint mesterséges intelligencia ügynök, a meglévő munkaterületi adatait használja fel, hogy beállítás nélkül is okosabban működjön. Így alakíthatja munkaterületének összes információját cselekvésre kész kontextussá:

Feladatok és alfeladatok: Kövesse nyomon a feladatokat, készítsen összefoglalókat vagy módosítsa a prioritásokat Kövesse nyomon a feladatokat, készítsen összefoglalókat vagy módosítsa a prioritásokat a ClickUp Tasks alkalmazásban. Az AI közvetlenül a megbízottak, a határidők és a megjegyzések alapján dolgozik.

Dokumentumok és wikik: Kérje meg az AI-t, hogy hivatkozzon a csapat tudására, foglalja össze a dokumentációt, vagy vonja ki a legfontosabb pontokat a tervezés során a Docs segítségével.

Egyéni mezők: Használja saját címkéit, kategóriáit vagy pontszámait a válaszok személyre szabásához. Az AI értelmezi a metaadatokat, hogy a kimenetet a csapata nyelvéhez igazítsa.

Megjegyzések és csevegés: Folytassa a beszélgetéseket a szálak között, vagy hozzon létre műveleteket a megbeszélések alapján.

Nézze meg itt az AI-alapú egyéni mezők működését. 👇🏼

A modellkontextus-protokollok jövője

Ahogy az AI továbbra is a statikus chatbotokról a dinamikus, többügynökös rendszerekre vált át, az MCP-k szerepe egyre központiabbá válik. Az OpenAI és az Anthropic olyan nagy nevek támogatásával az MCP-k komplex rendszerek közötti interoperabilitást ígérnek.

De ez az ígéret nagy kérdéseket vet fel. 🙋

Először is, a mai MCP-megvalósítások többsége demo-szintű, alapvető stúdiótranszportot használ, nem támogatja a HTTP-t, és nem kínál beépített hitelesítést vagy engedélyezést. Ez nem alkalmas vállalati bevezetésre. A valós felhasználási esetek biztonságot, megfigyelhetőséget, megbízhatóságot és rugalmas méretezhetőséget igényelnek.

Ezt a hiányosságot hivatott pótolni az MCP Mesh koncepció. Ez bevált szolgáltatás-hálózati mintákat (például a mikroszolgáltatásokban használtakat) alkalmaz az MCP-infrastruktúrára. Az MCP Mesh emellett biztonságos hozzáférést, kommunikációt, forgalomirányítást, rugalmasságot és több elosztott szerveren történő felderítést is biztosít.

Ugyanakkor az AI-alapú platformok, mint például a ClickUp, bizonyítják, hogy a mélyen beágyazott, alkalmazáson belüli kontextusmodellek praktikusabb alternatívát kínálhatnak a csapatközpontú környezetekben.

A jövőben hibrid architektúrák jelenhetnek meg, amelyek utat nyitnak a tudatos és cselekvőképes AI-ügynököknek.

