A modern vállalkozások számára legalkalmasabb 25 adatkezelő eszköz

Az adatok mindenütt jelen vannak, de hogyan lehet értelmezni őket? Ez az igazi kihívás.

Az egymással nem kommunikáló rendszerek és az időigényes folyamatok miatt az üzleti elemzők és az IT-vezetők gyakran kénytelenek a problémák megoldásával foglalkozni az innováció helyett.

Adatkezelő eszközök bevezetése. 📊

Ebben az útmutatóban 25 olyan modern szoftvermegoldást mutatunk be, amelyek egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat és segítik az adatok ellenőrzését.

Kezdjük azzal, hogyan válasszuk ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

Mit kell keresnie egy adatkezelő eszközben?

Egy kiváló adatkezelő eszköz nemcsak rendszerezi az információkat, hanem gyorsabb döntéshozatalt is lehetővé tesz. A legfontosabb funkciók, amelyekre figyelni kell:

Automatizálási képességek : Válasszon olyan eszközt, amely képes kezelni az ismétlődő feladatokat, mint például az adat tisztítás vagy a jelentések készítése.

Valós idejű betekintés : Keressen olyan eszközt, amely percről percre frissített adatelemzéseket nyújt, hogy döntései mindig relevánsak legyenek.

Felhasználóbarát felület : Válasszon olyan eszközt, amely intuitív a nem technikai felhasználók számára, de elég robusztus az IT-szakemberek számára.

Erős biztonság: Keressen olyan eszközt, amely megteszi : Keressen olyan eszközt, amely megteszi a szükséges adatbiztonsági óvintézkedéseket az érzékeny információk védelme érdekében.

Fedezze fel ezeket a kiváló mesterdat-kezelő eszközöket, hogy többet hozhasson ki adataiból.

Először is nézzük meg az átfogó adatintegrációs és adatkezelési eszközök listáját:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú, csapatközpontú adatkezeléshez)

A ClickUp több mint 15 vizualizációs opciójával testreszabhatja az adatfolyamatok megjelenítését.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy helyen egyesíti az adatkezelési stratégiát és a csapatmunkát. Mesterséges intelligenciával működő neurális hálózata, a ClickUp Brain , automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az adatbevitel és a valós idejű jelentések készítése, miközben elemzi a korábbi projektadatokat a jövőbeli ütemtervek előrejelzéséhez.

A Brainnek kérdéseket is tehet fel a meglévő projektekről, és az eszköz a releváns feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből nyeri ki az adatokat, hogy a legfrissebb, legrelevánsabb információkat nyújtsa Önnek.

A ClickUp Brain segítségével frissítéseket kaphat a feladatokról, a mérföldkövekről, a csapat munkaterheléséről és egyebekről.

A ClickUp egyedi nézetek és irányítópultok segítségével könnyen szervezheti és megjelenítheti a legfontosabb mutatókat, a munkaterhelés elosztásától a költségvetés kezeléséig. Zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel, például a Tableau-val és a Salesforce-szal, így összevonhatja a különböző adatkészleteket.

Ráadásul a ClickUp biztonsági irányelvei szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és auditnaplók segítségével biztosítják az erős adatkezelést és a szabályoknak való megfelelést.

Az ügyféladatokat az Amazon Web Services (AWS) tárolja, amely SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal rendelkezik és betartja az iparágra vonatkozó biztonsági szabványokat a felhő biztonságának és megfelelőségének fenntartása érdekében. Ezenkívül a ClickUp biztonsági csapata rendszeresen elvégzi az alkalmazások, a teljesítmény és a behatolás tesztelését a kockázatok és az adatlopás csökkentése érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Számos funkciót kínál, amelyek kissé túlterhelőek lehetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Informatica (A legjobb skálázható adatintegrációhoz és adatkezeléshez)

via Informatica

Az Informatica az egyik legnépszerűbb skálázható adatkezelő eszköz, amely segít a vállalkozásoknak a szétszórt adatforrásokat világos, hasznosítható információkká alakítani. Felhőalapú kialakításának és alacsony kódszükségletű/kódmentes funkcióinak köszönhetően elég rugalmas ahhoz, hogy mindenki számára megfelelő legyen – a kis startupoktól a nagyvállalatokig.

A platform hibrid telepítési lehetőségei megkönnyítik a helyszíni és a felhőalapú erőforrások kombinálását. Ezenkívül olyan funkciók, mint a változásadatok rögzítése (CDC) és az eseményvezérelt architektúra biztosítják a zökkenőmentes több forrásból származó kapcsolatot.

Az Informatica legjobb funkciói

Az egységes adatintegrációs eszközök segítségével valós időben összekapcsolhatja a különböző forrásokból származó adatokat, beleértve a hagyományos adatbázisokat, mint az Oracle, a felhőalapú platformokat, mint a Salesforce, és a nagy adathalmazokat kezelő rendszereket, mint a Hadoop.

A fejlett adatminőség-kezelés az adatprofilalkotás segítségével azonosítja az adatkészletekben található következetlenségeket, amelyet automatizált adat tisztítás és egyedi minőségi szabályok támogatnak.

Az adat-hozzáférésre vonatkozó egyértelmű szabályok biztosítják az adatok eredetének nyomon követhetőségét, a GDPR és HIPAA szabályozásoknak való megfelelést, valamint a szerepkörökön alapuló hozzáférés-ellenőrzést.

Az Informatica korlátai

Nem működik jól dinamikus adatkészletekkel

Informatica árak

Egyedi árazás

Informatica értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

3. Talend (A legjobb sokoldalú, felhőalapú adatintegrációhoz)

via Talend

A Talend egy felhőalapú adatintegrációs platform közepes méretű vállalkozások számára, amely különböző forrásokból származó adatokat összekapcsol és egységes, felhasználható formátumba rendez, egyszerűsítve ezzel az adatfolyam létrehozását.

Nyílt forráskódú alapja lehetővé teszi az adatok testreszabását és az együttműködést megosztott adattárak és verziókezelés révén.

A Talend legjobb funkciói

Kiterjedt adatintegrációs képességek több mint 1000 előre elkészített csatlakozóval adatbázisokhoz, felhőszolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz, ETL és ELT folyamatok támogatásával.

Átfogó adatminőség-kezelés beépített minőség-ellenőrzésekkel, amelyek lehetővé teszik egyéni szabályok meghatározását az adatok tisztításához és érvényesítéséhez az integráció során.

Mesteradatok kezelésére szolgáló (MDM) megoldás, amely segít a kritikus adatok kezelésében, és egyetlen, megbízható nézetet biztosít az adatok minőségének javítása érdekében.

A Talend korlátai

A grafikus felület meredek tanulási görbéje

Talend árak

Egyedi árazás

Talend értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

4. IBM Cloud Pak for Data (a legjobb AI-vezérelt, felhőalapú adatmegoldásokhoz)

az IBM Cloud Pak for Data segítségével

Az IBM Cloud Pak for Data célja, hogy megkönnyítse az AI-vezérelt adat- és elemzési megoldások használatát hibrid felhőalapú környezetekben. Ideális olyan iparágak számára, amelyeknek szigorú megfelelési követelményeknek kell megfelelniük a projektmenedzsment adatbázisok terén.

Ez a moduláris platform segít létrehozni egy adatstruktúrát, amely összeköti a szilárd adatokat az adatok teljes életciklusa során – az összegyűjtéstől és rendszerezéstől az elemzésig és a modell bevezetéséig.

A platform Red Hat OpenShift alapú, így biztosítva, hogy különböző környezetekben futtatható legyen, beleértve a helyszíni, magánfelhőket és nyilvános felhőket, mint például az AWS, Azure és Google Cloud.

Az IBM Cloud Pak for Data legjobb funkciói

Integrált adatstruktúra , amely fejlett adatvirtualizációt kínál, és segít csapatának több forrásból származó adatokhoz hozzáférni és azokat lekérdezni anélkül, hogy azokat áthelyezné.

AI-vezérelt elemzés, amely integrálja az IBM Watson AI fejlett gépi tanulási és természetes nyelvfeldolgozási funkcióit, valamint automatizált modellértékelés olyan eszközökkel, mint a Watson OpenScale .

Az IBM Knowledge Catalog által támogatott adatkezelés, amely segít létrehozni egy központi metaadat-tárat az adatok osztályozásához, katalogizálásához és az adatokhoz való hozzáférés kezeléséhez.

Az IBM Cloud Pak for Data korlátai

A kezdeti konfigurálás bonyolult lehet.

IBM Cloud Pak for Data árak

Egyedi árazás

IBM Cloud Pak for Data értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (90 értékelés)

5. Amazon Web Services (a legjobb skálázható felhőalapú adattároláshoz és elemzéshez)

az Amazon Web Services segítségével

Az Amazon Web Services (AWS) egy felhőalapú számítástechnikai platform, amely minden méretű szervezet számára alkalmas.

Az AWS architektúrája rugalmasságra lett tervezve, így számos tárolási lehetőség közül választhat, beleértve az Amazon S3 objektumtárolását, az Amazon RDS relációs adatbázisait és az Amazon DynamoDB NoSQL megoldásait.

Ezenkívül olyan eszközöket is biztosít, mint az AWS Lambda szerver nélküli számítástechnika és az EC2 automatizált méretezése, amelyek széles körű működési igényeket támogatnak.

Az AWS legjobb funkciói

Skálázható tárolás az Amazon S3 segítségével, többféle osztály, például Standard és Glacier, fejlett funkciók, például verziókezelés és életciklus-irányelvek , valamint S3 Storage Lens betekintéshez.

Adatelemzési szolgáltatások, beleértve az interaktív lekérdezéshez használt Amazon Athena -t, az adattároláshoz használt Amazon Redshift -et és a valós idejű adatfeldolgozáshoz használt Amazon Kinesis -t.

Adattitkosítás mind a tárolt, mind az átvitt adatok esetében, biztonságos kulcskezelés az AWS KMS segítségével, valamint tevékenységkövetés az AWS CloudTrail segítségével.

AWS korlátozások

A komplex árstruktúra váratlan költségekhez vezethet

AWS árak

Ingyenes szintek

Fizetés használat alapján: Az árak a használattól és az instancetípustól függően változnak.

AWS értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

6. Google Cloud (a legjobb valós idejű adatcsatornákhoz és AI-elemzésekhez)

a Google Cloud segítségével

A Google Cloud ideális azoknak az iparágaknak, amelyek nagy sebességű, alacsony késleltetésű adatfeldolgozásra van szükségük a nagyméretű elemzésekhez.

A platform integrálja a fejlett AI eszközöket, mint például az AutoML és a TensorFlow, amelyek segítségével az adatokat prediktív elemzésekhez és intelligens alkalmazásokhoz használhatja. Ezenkívül a Google Cloud szerver nélküli architektúrája egyszerűsíti az alkalmazások és a munkafolyamatok telepítését.

A Google Cloud egy másik szolgáltatásként generatív mesterséges intelligencia képességeket és nagy nyelvi modelleket (LLM) integrál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy természetes nyelven kommunikáljanak az adatokkal. Az LLM-ek kódajánlások nyújtásával is növelik a termelékenységet.

A Google Cloud legjobb funkciói

Pub/Sub funkciók független alkalmazáskomponensek közötti aszinkron kommunikációhoz, nagy átviteli sebesség és alacsony késleltetés érdekében tervezve.

A BigQuery fejlett elemzési funkciói teljesen felügyelt adattárat kínálnak nagy adathalmazok gyors SQL lekérdezéséhez , beépített gépi tanulási (ML) funkciókkal petabájtnyi adat feldolgozására.

Az identitás- és hozzáféréskezelés (IAM) finomhangolású erőforrás-hozzáférés-ellenőrzést biztosít, míg az adatvesztés-megelőzés (DLP) segít az érzékeny információk felkutatásában, osztályozásában és védelmében.

A Google Cloud korlátai

A jogosultságok beállítása bonyolult lehet, ha egy csapat hozzáférését kell kezelni.

A Google Cloud árai

Ingyenes csomag

Fizetés használat alapján: Az árak a használattól és az instancetípustól függően változnak.

Google Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 51 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Oracle Autonomous Database (a legjobb automatizált mesteradatok kezeléséhez)

az Oracle Autonomous Database segítségével

Az Oracle Autonomous Database automatizálja a hagyományos adatbázis-kezelési feladatok nagy részét, így ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek egyszerűsíteni szeretnék MDM-folyamataikat.

Ez az egységes platform, amelyet tranzakciós (OLTP) és analitikai (OLAP) terhelésekre egyaránt terveztek, számos adattípust támogat. Ez a képesség segít Önnek különféle alkalmazások futtatásában – az online tranzakciófeldolgozó rendszerektől a komplex analitikai lekérdezésekig – anélkül, hogy külön adatbázis-környezetekre lenne szükség.

Az Oracle Autonomous Database legjobb funkciói

Automatizált MDM önvezető funkciókkal, amely automatizálja a feladatokat , például a biztonsági mentéseket és a méretezést, integrálja az adatokat több forrásból, és fenntartja az adatok minőségét a beépített profilalkotó és tisztító eszközökkel.

Beépített ML-képességek , amelyek SQL-alapú lekérdezések segítségével lehetővé teszik a szöveg , grafikonok és térbeli adatok trendelemzését.

Önbiztonsági architektúra folyamatos védelemmel automatikus frissítések, robusztus titkosítás és finomhangolású hozzáférés-vezérlés révén.

Az Oracle Autonomous Database korlátai

Általában sok memóriát használ.

Oracle Autonomous Database árak

Ingyenes szint

Fizetés használat alapján: Az árak a terméktől és a használattól függően változnak.

Oracle Autonomous Database értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

8. Snowflake (A legjobb többfelhős adattároláshoz és adatmegosztáshoz)

via Snowflake

A Snowflake egy felhőalapú platform, amely valós idejű hozzáférést és táblázatos adattárolást biztosít egy egységes adattárházban.

A nagy mennyiségű strukturált és félig strukturált adat kezelésére tervezett Snowflake architektúrája támogatja a független méretezést, hogy megfeleljen a változó munkaterhelési igényeknek.

A platform emellett megfelel olyan szabványoknak is, mint a HIPAA, a PCI DSS és a GDPR, így biztosítva, hogy a szervezetek teljesítsék a felhőalapú adatátvitelre vonatkozó szabályozási követelményeket.

A Snowflake legjobb funkciói

A felhők közötti támogatás segít több felhő környezetben is működni, így rugalmasan választhatja ki a szolgáltatót.

A tárolás és a számítás szétválasztása lehetővé teszi a tárolás és a számítás független skálázását a munkaterhelés igényei alapján.

A beépített adatmegosztási funkciók lehetővé teszik az élő adatok biztonságos megosztását más Snowflake-fiókokkal komplex ETL-folyamatok nélkül, valamint az adatpiac integrációját az adatkészletek külső partnerekkel való megosztásához.

A Snowflake korlátai

Nincs natív támogatás a strukturálatlan adatokhoz

Snowflake árak

Standard, Enterprise, Business Critical: 2 USD/kredit áron kezdődik; az ár régiótól és platformtól függően változik.

On-demand tárolás: Havi 20 USD/TB-tól; az ár régiónként változó

Virtual Private Snowflake: Egyedi árazás

Snowflake értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

9. Denodo Platform 9. 1 (A legjobb adatvirtualizáláshoz és egységes hozzáféréshez)

via Denodo

A Denodo Platform 9. 1 egy valós idejű adatvirtualizációs megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyeknek egyetlen keretrendszeren belül különböző adatkészletekkel – például JSON, XML és hagyományos relációs adatbázisokkal – kell dolgozniuk.

A platform szemantikai réteget használ, hogy segítsen Önnek az adatokkal való interakcióban anélkül, hogy komplex ETL-folyamatokra lenne szükség.

A Denodo emellett olyan robusztus funkciókkal is biztosítja az adatok biztonságát, mint az adatmaszkolás és a titkosítás. Ezen felül átfogó ellenőrzési nyomvonalakat is tartalmaz, amelyek naplózási funkciókkal rendelkeznek a felhasználói tevékenység nyomon követése és a felelősségre vonhatóság fokozása érdekében.

Denodo Platform 9. 1 legjobb funkciói

Az egységes adat-hozzáférés segít Önnek számos adatforráshoz csatlakozni – beleértve adatbázisokat, felhőalapú tárolókat és API-kat – anélkül, hogy az adatokat replikálnia vagy áthelyeznie kellene.

Az AI-alapú Denodo Assistant NLP-képességekkel segít az adatok lekérdezésében természetes nyelv használatával, és intelligens ajánlásokat nyújt.

Az AI SDK integrációja az alkalmazásfejlesztéshez egyszerűsíti a strukturált és strukturálatlan adatok beépítését a gen AI adatmodellekbe, miközben támogatja a Retrieval-Augmented Generation (RAG) technológiát.

Denodo Platform 9. 1 korlátozások

Nincs sor a tranzakciókhoz, ha azokat el szeretné menteni, mert a forrás nem elérhető.

Denodo Platform 9. 1 árak

Egyedi árazás

Denodo értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

10. SAP Data Intelligence (a legjobb komplex adatkoordinációhoz)

az SAP Data Intelligence segítségével

Az SAP Data Intelligence egy SAP ökoszisztémákat használó szervezetek számára kialakított adatkezelő szoftver, amely különböző rendszerek közötti adatkoordinációt biztosít.

Az egyik legfőbb erőssége, hogy az adatok teljes életciklusát képes kezelni, a bevitelétől és feldolgozásától az elemzésig és irányításig.

Automatizálhatja a munkafolyamatokat és biztosíthatja, hogy az adatok hatékonyan kerüljenek feldolgozásra a különböző rendszerekben. A platform kiemelten kezeli a biztonságot és a szabályozási előírások betartását, és olyan irányítási funkciókat kínál, mint az adatok eredetének nyomon követése.

Az SAP Data Intelligence legjobb funkciói

Pipeline modellezés , amely összeköti az SAP és a nem SAP forrásrendszereket, lehetővé téve az adatok valós idejű kivonását , átalakítását és gazdagítását .

Automatizált felkutatás és katalogizálás strukturált és félig strukturált adatvagyonok esetében, valamint zökkenőmentes kapcsolat számos adatforrással (beleértve a streaming platformokat is).

Integrált ML munkafolyamat-kezelés egyetlen felületen, valamint AutoML funkció, amely automatizálja az algoritmusok és hiperparaméterek kiválasztását.

Az SAP Data Intelligence korlátai

A nem SAP alkalmazásokkal való integráció nehézségekbe ütközik.

SAP Data Intelligence árak

Egyedi árazás

11. Microsoft Purview (A legjobb hibrid adatkezeléshez)

a Microsoft Purview segítségével

A Microsoft Purview támogatja a projektadatok irányítási sablonjait és a szabályozott iparágak megfelelőségét, segítve a hibrid és többfelhős környezetekben a mesteradatok kezelését.

A platform egységes felületet biztosít az adatok felfedezéséhez, osztályozásához és a szabályok végrehajtásához, így a vállalkozások áttekintést kapnak adataikról.

Ráadásul a Microsoft ökoszisztémával való integráció, beleértve az Azure Services, a Microsoft 365 és a Power BI szolgáltatásokat, koherens környezetet teremt az adatkezelési kezdeményezések számára.

A Microsoft Purview legjobb funkciói

Egységes adatkezelési keretrendszer , amely magában foglalja a különböző forrásokból származó metaadatokkal rendelkező adatkatasztert , a helyszíni és felhőalapú környezetekben történő automatizált adatfelismerést , valamint az adatelemzési nézetet .

Automatizált adatbesorolás ML algoritmusok, egyedi érzékenységi címkék és DLP funkciók integrációja segítségével, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

eDiscovery funkciók , mint például fejlett indexelés a kereshető tartalmakhoz, beszélgetésszálak a Microsoft Teams üzeneteinek rendszerezéséhez és prediktív kódolás a korábbi kódolási döntések alapján.

A Microsoft Purview korlátai

Az API javítható lenne a nem Microsoft API-forrásokkal való jobb összekapcsolhatóság érdekében.

A Microsoft Purview árai

Ingyenes

Microsoft Purview értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20 értékelés)

12. Collibra Data Intelligence Cloud (A legjobb adatkatalógus-készítéshez és származási nyomon követéshez)

a Collibra Data Intelligence Cloud segítségével

A Collibra Data Intelligence Cloud az adatvédelemre és a eredetkezelésre összpontosít, ami ideális megoldás a komplex adatkészleteket kezelő vállalkozások számára.

A platform megkönnyíti a teljes adatképet, így gyorsan megtalálhatja, megértheti és megbízhat a szükséges információkban. Ezenkívül együttműködési eszközöket is tartalmaz, mint például a kommentelés és a megosztás, így a csapatok hatékonyabban tudnak együtt dolgozni.

A frissített Workflow Designer tovább javítja az üzleti folyamatok automatizálását, így még könnyebbé téve az adatkezelés konszolidálását.

A Collibra Data Intelligence Cloud legjobb funkciói

Adatkatalógus intuitív felületen az adatkészletekhez való egyszerű hozzáférés, a metaadatok automatikus rögzítése és a katalógus gazdagítása a tulajdonjoggal és a használattal kapcsolatos kontextussal.

Teljes körű származási vizualizáció , amely nyomon követi az adatokat a forrásától a célállomásig, bemutatva az átalakulásokat és a folyamatokat, valamint hatáselemzés .

AI modellek integrálása megbízható adatkészletekkel, valamint olyan eszközökkel, mint a Power BI és a Tableau a fejlett elemzésekhez, valamint hozzáférés egy adatpiachoz a válogatott adatkészletekhez.

A Collibra Data Intelligence Cloud korlátai

A teljes szervezetben történő bevezetés kihívást jelenthet.

Collibra Data Intelligence Cloud árak

Egyedi árazás

Collibra Data Intelligence Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

13. Veritone Data Refinery (A legjobb AI-vezérelt strukturálatlan adatelemzéshez)

via Veritone Data Refinery

A Veritone Data Refinery úgy lett kialakítva, hogy nagy mennyiségű nyers, strukturálatlan adatot – például videót, hangot és szöveget – strukturált adatkészletekké alakítson, amelyek ideálisak olyan fejlett mesterséges intelligencia modellek képzéséhez, mint az LMM-ek és az LLM-ek.

A domain-specifikus metaadat-címkék alkalmazásával a platform javítja a kereshetőséget és további kontextust biztosít, így a felhasználók könnyebben megtalálhatják és felhasználhatják a saját igényeiknek megfelelő adatkészleteket.

A Veritone Data Refinery legjobb funkciói

Adatsilók konszolidálása egyetlen, használható adattárba, biztosítva a GDPR és SOC2 szabványoknak való megfelelést, valamint a szellemi tulajdon optimalizálását .

Továbbfejlesztett bevételszerzési lehetőségek harmonizált adatkészletek harmadik felek általi licencelésével, egyedi AI-megoldásokkal és több mint 20 alkalmazásból álló csomaggal különböző szektorokban.

Integrálja az aiWARE™ platformmal egy átfogó AI ökoszisztémát, amely segít az AI megoldások bevezetésében különböző alkalmazásokban valós idejű elemzésekkel.

A Veritone Data Refinery korlátai

Mivel ez egy új platform, sikere attól függ, hogy a vállalatok milyen gyorsan fogadják el.

Veritone Data Refinery árak

Egyedi árazás

14. Microsoft Azure AI Foundry (a legjobb az AI-modellek adatcsatornákba történő integrálásához)

a Microsoft Azure AI Foundry segítségével

A Microsoft Azure AI Foundry segít egyszerűsíteni az AI-modellek integrálását egy teljesen felügyelt adatfolyamba, ami tökéletes megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek hatékonyan szeretnék kihasználni az AI előnyeit.

A platform támogatja az AI-alkalmazások fejlesztésének teljes életciklusát azáltal, hogy együttműködést alakít ki az adatelemzők, a fejlesztők és az IT-szakemberek között.

Emellett etikai irányelveket is tartalmaz az AI-megoldásokban előforduló elfogultsággal és igazságtalansággal kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében, valamint biztonsági szűrőket is tartalmaz, amelyek a modellek kimenetének pontosságát értékelik.

A Microsoft Azure AI Foundry legjobb funkciói

Egységes fejlesztési környezet integrált eszközlánccal, amely Azure-szolgáltatásokat, előre elkészített alkalmazássablonokat és együttműködési funkciókat kombinál.

Fejlett modellkezelés modellkatalógussal az előre betanított modellek felfedezéséhez, értékelő eszközökkel és verziókezeléssel .

Csatlakozás Azure szolgáltatásokhoz , mint például Azure OpenAI, Azure Machine Learning és Azure Data Factory, adatcsatornák integrálása AI munkafolyamatokba

A Microsoft Azure AI Foundry korlátai

A biztonsági értékelések jelenleg nem teszik lehetővé a bővítmények vagy a bővíthetőség használatát.

A Microsoft Azure AI Foundry árai

Egyedi árazás

15. Tableau (A legjobb intuitív adatvizualizációhoz és önkiszolgáló üzleti intelligenciához)

via Tableau

A Tableau az egyik legjobb adatvizualizációs eszköz az önkiszolgáló elemzésekhez, amely gyors, hasznosítható betekintést nyújt.

A platform önkiszolgáló üzleti intelligencia (BI) szolgáltatásokat nyújt, amelyekhez nincs szükség kódolásra – egyszerűen létrehozhat komplex vizualizációkat a mezők húzásával és elhelyezésével a vásznon.

A Tableau Server és a Tableau Cloud integrációk segítségével a műszerfalak biztonságosan közzétehetők, így a szervezet egészében a csapat tagjai számára egységes adat-hozzáférést biztosítanak.

Emellett olyan funkciók, mint a megjegyzések és kommentárok, segítenek a csapatoknak közvetlen visszajelzést adni a vizualizációkról, míg a mobilalkalmazás biztosítja a műszerfalak hozzáférhetőségét.

A Tableau legjobb funkciói

Interaktív vizualizációk olyan funkciókkal, mint a szűrés és a konkrét adatpontok részletes elemzése, valamint testreszabható irányítópultok az adatok átfogó megtekintéséhez.

Kiterjedt adatkapcsolat felhőszolgáltatások, adatbázisok, táblázatok és nagy adatplatformok támogatásával, valós idejű hozzáféréssel az élő adatforrásokhoz .

Fejlett analitikai funkciók, beleértve a prediktív analitikát előrejelzéshez és trendelemzéshez, térbeli elemzést és statisztikai funkciókat, mint például regresszió vagy klaszterezés a vizualizációkban.

A Tableau korlátai

A Tableau Server vagy a Tableau Online rendszereken kívüli együttműködési lehetőségek korlátozottak

A Tableau árai

Tableau Creator: 75 USD/hó felhasználónként

Tableau Explorer: 42 USD/hó felhasználónként

Tableau Viewer: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 35 USD/hó/felhasználó áron

Tableau+: Egyedi árazás

Tableau értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

16. Qlik Sense (legalkalmasabb asszociatív adatfeltáráshoz és fejlett elemzésekhez)

a Qlik Sense segítségével

A Qlik Sense asszociatív adatfeltárást és elemzést kínál, ami ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a hagyományos lekérdezésalapú eszközök korlátai nélkül szeretnének navigálni az adatok között.

Ez biztosítja, hogy egy adat se maradjon figyelmen kívül, és az elemzésben minden érték megmaradjon, hogy a rejtett lehetőségek is feltáruljanak.

A platform önkiszolgáló funkciókkal támogatja a különböző szerepkörökben dolgozó felhasználókat, demokratizálva az értékes információkhoz való hozzáférést.

Ráadásul a R és a Python programokkal való fejlett integrációja lehetővé teszi a gépi tanulási modellek és a prediktív elemzések közvetlen használatát a Qlik programon belül, míg az AI-alapú betekintés tovább segíti a döntéshozatalt.

A Qlik Sense legjobb funkciói

Dinamikus adatkapcsolatok , amelyek kiemelik a kapcsolódó adatokat, miközben a nem kapcsolódó információkat szürkén jeleníti meg, feltáró elemzéssel párosítva.

Interaktív irányítópultok és vizualizációk drag-and-drop felülettel, valós idejű adatfrissítésekkel és történetmesélő funkciókkal.

Zökkenőmentes adatkapcsolat különböző adatbázisok, felhőszolgáltatások és nagy adatplatformok széles körű támogatásával, adatkeveréssel és automatizált adatelőkészítéssel kiegészítve.

A Qlik Sense korlátai

Az adatok kézi újratöltése vagy frissítése szükséges.

A Qlik Sense árai

Ügyfél által kezelt szolgáltatások: Egyedi árazás

Qlik Cloud Analytics: Standard: 825 USD/hó 25 GB-os tárhely 20 felhasználó számára Premium: 2500 USD/hó 50 GB-os tárhely 20 felhasználó számára Enterprise: Egyedi árazás

Standard: 825 USD/hó 25 GB-os tárhellyel 20 felhasználó számára

Prémium: 2500 USD/hó áron, 50 GB-os tárhellyel, 20 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Standard: 825 USD/hó 25 GB-os tárhellyel 20 felhasználó számára

Prémium: 2500 USD/hó áron, 50 GB-os tárhellyel, 20 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Qlik Sense értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

17. Alteryx (A legjobb adatelőkészítés és fejlett elemzés automatizálásához)

via Alteryx

Az Alteryx az adatelőkészítés és a fejlett elemzés automatizálására lett kifejlesztve, segítve a szervezeteket a több forrásból származó adatok hatékony előkészítésében, összevonásában és elemzésében.

A platform segítségével a felhasználók, az adatelemzőktől az üzleti vezetőkig, kiterjedt programozási ismeretek nélkül is egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat és az elemzéseket.

Ráadásul a népszerű vizualizációs eszközökkel, például a Tableau és a Power BI integrációval az eredményeket közvetlenül a műszerfalakon teheti közzé, így azok szélesebb körben megoszthatók a szervezeten belül.

Az Alteryx legjobb funkciói

Automatizált adatelőkészítés kód nélküli vizuális felülettel , átfogó adat tisztító eszközökkel és munkafolyamat-automatizálással az ismétlődő feladatokhoz.

Fejlett elemzési eszközök prediktív modellezéshez regressziós és osztályozási technikák, térbeli elemzés és R és Python integráció segítségével a funkcionalitás bővítéséhez.

Egységes adatelőkészítés különböző forrásokból származó adatkészletek összekapcsolásához, egyesítéséhez vagy kiegészítéséhez, valamint fuzzy matching és join eszközök hasonló attribútumok alapján.

Az Alteryx korlátai

Nincs robusztus, valós idejű, többfelhasználós együttműködési funkció

Alteryx árak

Designer Cloud Professional: 4950 USD/év felhasználónként Enterprise: Egyedi árazás

Professzionális: 4950 USD/év felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Designer Desktop: Egyedi árazás

Professzionális: 4950 USD/év felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Alteryx értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

18. KNIME (A legjobb adat tudományos folyamatok és gépi tanulási modellek fejlesztéséhez)

via KNIME

A KNIME egy nyílt forráskódú platform adat tudományos folyamatok és gépi tanulási modellek fejlesztéséhez, amely kiválóan alkalmas az adatok kezelésére különböző iparágakban.

Felhasználóbarát vizuális felületet kínál, amely lehetővé teszi az adatelemzők és elemzők számára, hogy kiterjedt kódolási ismeretek nélkül is komplex munkafolyamatokat hozzanak létre.

A platform biztosítja az adatfolyamatok nyomon követhetőségét és reprodukálhatóságát, megkönnyítve az elemzések nyomon követését és megismétlését.

Emellett a KNIME fejlett ML-támogatást nyújt, beleértve az AutoML funkciókat a modellek képzésének és értékelésének automatizálásához.

A KNIME legjobb funkciói

Vizuális munkafolyamat-tervezés , amely összeköti a különböző adatműveleteket képviselő különböző csomópontokat, így áttekinthetővé téve az egész folyamatot.

Kiterjedt integráció különböző adatforrásokkal , beleértve a nagy adathalmazokat kezelő keretrendszereket, mint például az Apache Spark.

A KNIME Business Hub-on keresztül elérhető termelésbe állítási és telepítési funkciók segítenek a munkafolyamatok átállásában a folyamatok ütemezésére, figyelemmel kísérésére és automatizálására szolgáló eszközökkel.

A KNIME korlátai

Egyszerű Excel-feladatokhoz is kiterjedt konfigurációra van szükség

A KNIME árai

KNIME Community Hub Személyes csomag: Ingyenes Csapatcsomag: 99 USD/hó

Személyes tervezet: Ingyenes

Csapatcsomag: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Személyes tervezet: Ingyenes

Csapatcsomag: 99 USD/hó

KNIME értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

19. Looker by Google (A legjobb korlátlan adatfeltáráshoz és felhőalapú üzleti intelligenciához)

via Looker by Google

A Google Looker egy felhőalapú BI platform felhasználóbarát felülettel. A Google 2019-ben vásárolta meg, és integrálta a Google Cloud Platformba, így központosított, interaktív központot biztosít az adatelemzéshez és a jelentésekhez.

A platform robusztus funkciói minden méretű vállalkozás igényeit kielégítik, segítve őket az adatokban rejlő teljes potenciál kiaknázásában.

A Google Looker legjobb funkciói

A LookML , a Looker egyedi modellező nyelve segítségével végzett fejlett adatmodellezés segít meghatározni az adatok közötti kapcsolatokat és egyedi mutatókat létrehozni.

A Google Cloud Services integrációja skálázhatóságot, biztonsági funkciókat, valamint hozzáférést biztosít a Google AI és ML eszközeihez az adatfeltérképezés és az egyéni konfigurációkhoz.

Natív kapcsolat a Google BigQuery szolgáltatással a valós idejű elemzésekhez, amely segít a valós idejű elemzések elvégzésében közvetlenül az adatraktárában.

A Google Looker korlátai

A LookML-re való támaszkodás szűk keresztmetszeteket okozhat az önkiszolgáló ügyféljelentési eszközökben.

A Google Looker árai

Platform Edition: Egyedi árazás

Felhasználói licenc: Egyedi árazás

Looker by Google értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

20. Polymer (A legjobb a nyers adatok felhasználható irányítópultokká alakításához)

via Polymer

A Polymer egy valós idejű adatmegjelenítő platform, amelyet különböző szektorokban működő vállalkozások számára terveztek, beleértve az e-kereskedelmet, a marketinget és a nagyvállalatokat.

Segít különböző adatforrások integrálásában a projektmenedzsment elemzésekkel. Ráadásul felhasználóbarát felülete lehetővé teszi, hogy bárki könnyedén felfedezhesse az adatokat, jelentéseket készítsen és vizualizációkat generáljon.

A platform dinamikus szabálymotorral is rendelkezik, amely segít a biztonsági beállítások testreszabásában, beleértve a kitéve lévő adatok azonosítását és helyreállítását, miközben figyelmeztetéseket küld a kockázatos adatmegosztási tevékenységekről.

A Polymer legjobb funkciói

Az AI-alapú irányítópult-generálás automatikusan létrehoz informatív irányítópultokat, amelyek segítségével gyorsan vizualizálhatja az adatokat, miközben a korábbi és valós idejű adatok alapján előre jelezheti az eredményeket.

A népszerű adatforrásokkal, például a Google Analytics, a Shopify és a Facebook Ads integrációja segít összegyűjteni és szinkronizálni a több platformról származó adatokat.

Robusztus biztonsági funkciók, amelyek védik az érzékeny adatokat, mint például a személyes azonosításra alkalmas információk (PII) és a védett egészségügyi információk (PHI) a SaaS platformokon.

A polimerek korlátai

Hiányoznak az alapvető adatcsatlakozók

Polimer árak

Kezdő csomag: 50 USD/hó felhasználónként

Pro: 100 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 250 USD/hó 3 felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

21. ASK BOSCO® (A legjobb beszélgetésalapú és hangvezérelt elemzésekhez)

Az ASK BOSCO® egy mesterséges intelligenciával működő elemzési platform, amelyet a marketingesek és ügynökségek számára fejlesztettek ki a beszélgetésalapú és hangvezérelt jelentések elősegítésére. Felhasználóbarát felülettel és fejlett gépi tanulási képességekkel rendelkezik.

A platform prediktív elemzési képességei segítenek előre jelezni a jövőbeli teljesítményt és elosztani a médiaköltségeket, így a vállalkozások adat alapú döntéseket hozhatnak marketing költségvetésükről.

Az ASK BOSCO® legjobb funkciói

Az AI jelentéskészítő csomag automatizálja a jelentések létrehozását, segítve Önt abban, hogy kérdéseket tegyen fel az adatokkal kapcsolatban, és algoritmikus modellezésen alapuló betekintést, trendeket és ajánlásokat kapjon.

A konverziókövetés , például a pixelalapú követés és a szerver-szerver integráció segít a részletes teljesítményfigyelésben.

A közönségszegmentálás és a forgalomelemzés segítségével viselkedés vagy preferenciák alapján meghatározott demográfiai csoportokat célozhat meg, és értékelheti a forgalom forrásait a csatornák teljesítményének felmérése érdekében.

ASK BOSCO® korlátai

Nem mindig tölti be helyesen az adatokat

ASK BOSCO® árak

Egyedi árazás

ASK BOSCO® értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Segítségre van szüksége a prediktív elemzés és a gépi tanulás terén? Ezek az eszközök segíthetnek Önnek:

22. DataRobot (A legjobb az AI-modell fejlesztés automatizálásához)

via DataRobot

A DataRobot egy automatizált ML platform , amely egyszerűsíti a prediktív modellek fejlesztését és bevezetését. Felhasználóbarát felülete segít a modellek REST API-kon keresztül történő integrálásában a meglévő rendszerekbe.

A platform kötegelt és valós idejű előrejelzéseket egyaránt támogat, így rugalmasan kielégíti a különböző alkalmazások igényeit. Különösen előnyös azoknak a szervezeteknek, amelyek az AI-t szeretnék kihasználni anélkül, hogy kiterjedt adat tudományos szakértelemre lenne szükségük.

A DataRobot legjobb funkciói

Automatizált modellválasztás és -képzés , amely az adatkészlet feltöltésekor párhuzamosan több száz algoritmust értékel.

A fejlett funkciótervezés a meglévő adatokból új funkciókat generál a modell teljesítményének növelése érdekében.

Folyamatos optimalizálás olyan mutatók nyomon követésével, mint a predikciós pontosság és az adateltérés, biztosítva, hogy a modellek alkalmazkodjanak a változó körülményekhez és dinamikus környezetben is megbízhatóak maradjanak.

A DataRobot korlátai

Nincs ETL (Extract, Transform, Load) funkciója

DataRobot árak

Egyedi árazás

DataRobot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

23. H2O. ai (A legjobb nyílt forráskódú AI keretrendszerekhez és skálázható ML-hez)

A H2O. ai egy nyílt forráskódú platform, amelyet AI és ML modellek fejlesztésére terveztek, és amely olyan iparágakban hasznos, ahol gyors, magyarázható AI szükséges a személyre szabás és a kockázatértékelés céljából.

Integrálható olyan népszerű programozási nyelvekkel, mint a Python és az R, és felhasználóbarát webes grafikus felülettel rendelkezik, amelynek neve Flow, így minden szintű adat tudósok és fejlesztők számára elérhető.

A H2O Wave tovább fejleszti a platformot azáltal, hogy segít az interaktív AI alkalmazások fejlesztésében, egyszerűsítve a modellek valós idejű létrehozását és bevezetését.

A H2O. ai legjobb funkciói

Fejlett AutoML funkció , amely automatizálja az algoritmusok kiválasztását, a hiperparaméterek hangolását és a modellek értékelését, és ranglistát generál, amely segít gyorsan azonosítani a legjobb modellt.

Rugalmasan támogatja a elosztott számítástechnikai környezeteket , mint például a Hadoop és a Spark, lineárisan skálázható memóriabeli architektúrával vállalati szintű alkalmazásokhoz.

Átfogó algoritmus-támogatás számos ML-algoritmushoz, beleértve a gradiens-erősítő gépeket, általánosított lineáris modelleket és mélytanulási keretrendszereket.

H2O. ai korlátai

A nagy adathalmazok méretezésével működési bonyodalmak merülnek fel

H2O. ai árak

Egyedi árazás

H2O. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

24. Akkio (A legjobb kód nélküli AI-előrejelzésekhez és valós idejű elemzésekhez)

via Akkio

Az Akkio egy kódolás nélküli AI platform, amelynek célja, hogy minden méretű vállalkozás számára elérhetővé tegye a gépi tanulást és a prediktív elemzést.

Egyszerűsíti a modellkészítési folyamatot intuitív drag-and-drop felülettel, amelynek segítségével könnyedén feltöltheti az adatkészleteket és előrejelzéseket készíthet.

Emellett az Akkio folyamatos figyelemmel kísérést és automatikus újratanulási funkciókat is tartalmaz, hogy a modell pontosságát hosszú távon is fenntartsa.

Az Akkio legjobb funkciói

Az AutoML technológia automatizálja a gépi tanulási munkafolyamatot, segítve Önt abban, hogy gyorsan létrehozzon pontos, az Ön egyedi igényeire szabott modelleket.

A rugalmas telepítési lehetőségek segítségével az AI-modellek integrálhatók a meglévő rendszerekbe API-k vagy népszerű üzleti alkalmazásokkal, például CRM és e-kereskedelmi platformokkal való közvetlen integráció révén.

A Chat Data Prep eszköz generatív mesterséges intelligenciát használ az adatelőkészítési feladatok automatizálására, intuitív csevegőfelületként működik, amely segít Önnek beszélgetésszerűen kommunikálni az adataival.

Az Akkio korlátai

Képesnek kell lennie a képzés megtartására, elkerülve az újraindítás szükségességét minden beszélgetési ülés után.

Akkio árak

Felhasználói szintű csomagok View: Ingyenes Basic: 49 USD/hó felhasználónként Professional: 99 USD/hó felhasználónként

Megtekintés: Ingyenes

Alap: 49 USD/hó felhasználónként

Profi: 99 USD/hó felhasználónként

Szervezeti szintű tervek Build-on csomag: 999 USD/hó Enterprise: Egyedi árazás

Kiegészítő csomag: 999 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Megtekintés: Ingyenes

Alap: 49 USD/hó felhasználónként

Profi: 99 USD/hó felhasználónként

Kiegészítő csomag: 999 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

25. MonkeyLearn (A legjobb szövegelemzéshez NLP használatával)

via MonkeyLearn

A MonkeyLearn az NLP-n keresztüli szövegelemzésre specializálódott, segítve a vállalkozásokat abban, hogy értékes információkat nyerjenek ki strukturálatlan szöveges adatokból, például vásárlói véleményekből, közösségi média bejegyzésekből és e-mailekből.

A platform intuitív grafikus felhasználói felülete egyszerűsíti a modellezés folyamatát, oktatóanyagokat és egyszerű kialakítást kínál, amely biztosítja, hogy a felhasználók könnyedén böngészhessék a platformot.

A MonkeyLearn legjobb funkciói

Fejlett érzelemelemzés az ügyfelek szövegben kifejezett érzelmeinek és véleményének felmérésére, amely segít megérteni a közvéleményt az Ön termékeiről vagy szolgáltatásairól.

A testreszabott modellek képzése segít Önnek egyedi adatkészleteinek felhasználásával releváns modelleket létrehozni, míg a előre betanított modellek olyan feladatokhoz, mint a kulcsszavak kivonása és a témák osztályozása gyors és hatékony kezdést biztosítanak.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Google Sheets, Excel és Zapier egyszerűsíti a szövegelemzés beépítését a meglévő munkafolyamatokba.

A MonkeyLearn korlátai

Korlátozza a lekérdezések számát az előfizetési csomag alapján

MonkeyLearn árak

Havonta 299 dollártól, funkciónként

