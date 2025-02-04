10 fantasztikus Snowflake alternatíva a hatékony adatkezeléshez

A Snowflake egy népszerű felhőalapú adattár, amely segít az adatok elérésében, tárolásában, kezelésében és megosztásában, miközben maximális biztonságot garantál. A platform nem véletlenül híres: kiváló automatizálási lehetőségeket kínál, támogatja a strukturált, félig strukturált és strukturálatlan adatokat, elősegíti az együttműködést, és integrálható különböző üzleti intelligencia eszközökkel.

Bár a neve másra utalhat, a Snowflake egy robusztus eszköz, amely hatalmas adatmennyiségeket képes kezelni, és mindig villámgyors teljesítményt nyújt. ❄️

Hihetetlen lehetőségei ellenére a Snowflake nem mindenki számára ideális megoldás. Egyesek több ellenőrzést szeretnének a költségeik felett, egyszerűbb felhasználói felületet vagy offline használat lehetőségét.

Elvégeztük a nehezebb munkát Ön helyett, és összeállítottuk a 10 legjobb Snowflake alternatíva listáját, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek. Részletesen bemutatjuk azok funkcióit, és kiemelünk néhány hátrányt, hogy segítsünk megtalálni az ideális adatkezelési megoldást az Ön vállalkozásához.

Mit kell keresnie a Snowflake alternatíváiban?

Mivel rengeteg alternatíva létezik a Snowflake-hez, nehéz lehet a jókat kiválasztani a rosszak közül. Ha biztosra akar menni, hogy a helyes döntést hozza, keressen olyan platformot, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Skálázhatóság : A felhőalapú adatplatformnak képesnek kell lennie arra, hogy késleltetés és teljesítményproblémák nélkül kezelje vállalatának növekvő adatigényeit.

Biztonság : A Snowflake alternatívának meg kell felelnie a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek, hogy adatai biztonságban legyenek és minimálisra csökkenjen a behatolások kockázata. Az olyan opciók, mint a kétfaktoros hitelesítés, a titkosítás és az adatok maszkolása, üdvözlendő pluszok.

Adatintegráció : A megfelelő platformnak képesnek kell lennie az üzleti intelligencia és az adatplatformok integrálására, hogy segítsen létrehozni egy egyedülálló és funkcionális ökoszisztémát, amely megfelel a vállalat igényeinek.

Együttműködési lehetőségek : Ha csapata távoli munkavégzéssel foglalkozik, keressen olyan felhőalapú adatkezelési alternatívákat, amelyek lehetővé teszik az együttműködést és az adatok megosztását maximális biztonság mellett.

Automatizálás : A megfelelő platform lehetőséget kínál : A megfelelő platform lehetőséget kínál az ismétlődő feladatok automatizálására , ezáltal minimalizálva a hibák kockázatát és optimalizálva a költségeket.

Elemzési funkciók: A platformnak robusztus eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek segítenek : A platformnak robusztus eszközökkel kell rendelkeznie, amelyek segítenek az adatok elemzésében és vizualizálásában , valamint megalapozott döntések meghozatalában, amelyek elősegítik vállalatának sikerét.

Adatainak egyszerű kezelése: a 10 legjobb Snowflake alternatíva 2024-ben és azután

Több tucat Snowflake alternatívát elemezve összeállítottuk a 10 legjobb platform listáját, amelyek a legjobb funkcionalitást és biztonságot kínálják. Nézze meg ezeket az adatplatform-alternatívákat, és találja meg azt, amelyik leginkább megfelel vállalatának adatigényeinek. ?

1. AWS Redshift

Ha hatalmas mennyiségű adatot szeretne zökkenőmentesen tárolni és elemezni, és pillanatok alatt részletes betekintést szeretne nyerni, akkor az AWS Redshift a legjobb választás! Az Amazon felhőalapú adattár-eszköze a legmodernebb funkciókkal rendelkezik, amelyekkel a legbonyolultabb adatkészleteket is kezelheti, és integrált betekintést nyerhet. ?

Az AWS Redshift összevont lekérdezési képességgel rendelkezik – hozzáférhet relációs adatbázisaihoz és lekérdezheti az élő adatokat, hogy jobban megértse üzleti tevékenységeinek teljesítményét, anélkül, hogy adatokat kellene mozgatnia.

Egy másik ok, amiért érdemes megfontolnia ezt az eszközt, a Redshift gépi tanulás (ML). Ez lehetővé teszi, hogy SQL utasításokkal az AWS Redshiftben található adatai alapján képezze az Amazon SageMaker modelleket, és pénzügyi előrejelzéseket készítsen, felismerje az ügyfélelvándorlást és mérje a kockázatokat.

Az AWS Redshift legjobb funkciói

Redshift ML

Összevont lekérdezés

Natív és harmadik féltől származó integrációk

Egyszerű adatelemzés, adattárolás és adatmegosztás

Az AWS Redshift korlátai

Egyes felhasználók számára drága lehet

Korlátozott támogatás olyan adattípusokhoz, mint az XML és a JSON

AWS Redshift árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AWS Redshift értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 350 értékelés)

TrustRadius: 7,7/10 (több mint 200 értékelés)

2. Vertica

A Vertica egy robusztus eszköz, amely bármilyen típusú adatot elemezhet, és segít megalapozott döntéseket hozni a folyamatok javításáról.

Ez az egységes adatelemző platform hatékony technológiát használ a különböző forrásokból származó adatok értelmezéséhez, így a folyamatot központosítva tarthatja.

Az egyik oka annak, hogy a Vertica ilyen nagy teljesítményt nyújt, az oszlopos tárolás. Az adatok oszlopokba vannak rendezve a lekérdezések teljesítményének javítása érdekében. Mivel a Vertica csak a lekérdezés megválaszolásához szükséges oszlopokat olvassa be, kiváló sebességet és hatékonyságot biztosít.

A beépített mesterséges intelligencia és gépi tanulási funkciók segítségével automatizálhatja és figyelemmel kísérheti az architektúrák működését, valamint teljes mértékben személyre szabhatja felhasználói élményét. ?

A Vertica legjobb tulajdonságai

Helyi és felhőalapú telepítés

Mesterséges intelligencia és gépi tanulási modellek

Oszlopos tárolás

Ideális nagy, összetett adatkészletekhez

A Vertica korlátai

Meredekebb tanulási görbe

Támogatás hiánya a helyszíni rendszerről a felhőalapú rendszerre való áttéréskor

Vertica árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vertica értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

TrustRadius: 9,3/10 (több mint 20 értékelés)

3. Google BigQuery

Olyan adattárat szeretne, amely valós időben képes mindenféle adatot elemezni anélkül, hogy a szerverkezeléssel kellene foglalkoznia? Próbálja ki a Google BigQuery-t, egy szerver nélküli adattárat, amely a könnyű használat, a fantasztikus teljesítmény és a robusztus opciók között találja meg az ideális egyensúlyt.

Ennek a raktárnak a legkiemelkedőbb funkciója a BigQuery Studio, egy egységes felület, amely lehetővé teszi a különböző kódolási ismeretekkel rendelkező adatkezelők számára a munkafolyamatok egyszerűsítését. Ez a hatékony opció lehetővé teszi, hogy egyszerű SQL-lel hozzáférjen a Vortex AI-hez (a Google gépi tanulási platformjához), így egyszerűsítheti az adattal kapcsolatos feladatokat és elkerülheti a speciális modellek használatát.

A Google BigQuery emellett a Duet AI nevű, AI-alapú asszisztenssel is rendelkezik, amely segítséget nyújt a Python és SQL nyelveken történő írásban, így csökkentve a hibák kockázatát és jelentősen növelve a hatékonyságot! ?

A Google BigQuery legjobb funkciói

BigQuery Studio

Duet AI

Valós idejű elemzés

Beépített üzleti intelligencia az információk létrehozásához és megosztásához

Adatok elemzése és megosztása a felhők között

A Google BigQuery korlátai

A komplex lekérdezések drágák lehetnek

A hozzáférés-vezérlés kezelése egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

A Google BigQuery árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google BigQuery értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

4. PostgreSQL

Ha ingyenes, nyílt forráskódú alternatívát keres a Snowflake-hez, akkor megtalálta! A PostgreSQL egy robusztus objektum-relációs adatbázis-platform, amelynek funkciói segítségével a legbonyolultabb adatokat is tárolhatja és méretezheti.

Nem meglepő, hogy ez az eszköz olyan népszerű az adatközösségben – minden operációs rendszeren működik, ACID-kompatibilis, és fantasztikus kiegészítőkkel bővíthető.

A PostgreSQL segítségével teljes szabadságot élvezhet az igényeinek megfelelő környezet létrehozásában. Határozza meg az adattípusokat, hozzon létre egyéni funkciókat, és írjon kódot különböző nyelveken anélkül, hogy újra kellene fordítania az adatbázist, így időt takaríthat meg. ?

A PostgreSQL legjobb funkciói

Nyílt forráskódú

Bővíthető és testreszabható

Minden főbb operációs rendszeren működik.

Támogató közösség

A PostgreSQL korlátai

Bonyolult beállítási folyamat

A felhasználói felület nem rendelkezik sok funkcióval

PostgreSQL árak

Ingyenes

PostgreSQL értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

5. Azure Synapse Analytics

Elemezze az adatokat adat-tavakban, adattárakban, operatív adatbázisokban és nagy adatrendszerekben, és szerezzen értékes betekintést az Azure Synapse Analytics vállalati elemzési szolgáltatással! ?

A platform az SQL és az Apache Spark technológiákat az Azure Data Explorerrel kombinálja, hogy a legjobb eredményeket nyújtsa, és lehetővé tegye az adatok mélyreható elemzését.

Az Azure Synapse Analytics segítségével kiválaszthatja, hogy melyik nyelvet szeretné használni a relációs és nem relációs adatok lekérdezéséhez, így maximális rugalmasságot biztosítva.

A platform középpontjában a biztonság áll – oszlopszintű titkosítás és dinamikus adatmaszkolás segítségével biztosíthatja adatai 100%-os biztonságát.

Az Azure Synapse Analytics legjobb funkciói

Vállalatok számára tervezve

Relációs és nem relációs adatok lekérdezése

Zökkenőmentesen működik az Azure Machine Learning és a Power BI alkalmazásokkal.

Finomhangolású biztonsági ellenőrzések

Az Azure Synapse Analytics korlátai

Bonyolult költségszerkezet

Problémák az SQL-adatbázisok csatlakozásával

Az Azure Synapse Analytics árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Azure Synapse Analytics értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

6. Panoply

Szinkronizálja, tárolja és érje el adatait a Panoply segítségével, egy első osztályú felhőalapú platformmal.

A Panoply leginkább adatintegrációs képességeiről ismert. A platform több mint 200 kód nélküli adatcsatlakozóval rendelkezik, amelyek adatbázisokhoz, API-khoz és másokhoz kapcsolódnak, és több forrásból gyűjtenek adatokat. Ezzel elfelejtheti a különböző adatokkal kapcsolatos gondjait, és mindent egy helyen tárolhat. A csatlakozók segítségével egyszerűsítheti az e-kereskedelmet, a marketinget, a fizetések feldolgozását és a CRM-munkafolyamatokat.

Az SQL-alapú adatfeltáráshoz szükséges Workbench, a beépített elemzési opciók és a plug-and-play kompatibilitás az üzleti intelligencia eszközökkel együtt a Panoply-t az Ön ideális adatmegoldásává teszik.

A Panoply legjobb funkciói

Több mint 200 kód nélküli adatcsatlakozó

Automatikus adattípus-felismerés

Táblaszintű felhasználói jogosultságok

SQL-alapú adatfeltárás

A Panoply korlátai

A költségek rugalmasságának hiánya

Bizonyos funkciók dokumentációjának hiánya

A Panoply árai

Starter : 199 USD/hó (kétmillió sor)

Lite : 299 USD/hó (20 millió sor)

Standard : 599 USD/hó (100 millió sor)

Prémium: 999 USD/hó (300 millió sor)

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Panoply értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20+ értékelés)

7. Databricks

A Databricks egy adat-lakehouse, amely ötvözi az adatraktárak és az adattavak legjobb tulajdonságait, és olyan megoldást kínál, amely segít csökkenteni a költségeket és megszüntetni a szilókat. ?

Ez a platform kiváló megoldás azok számára, akik az összes felhőben tárolt adataikat egységesíteni szeretnék. Nyílt forráskódú és nyílt szabványokon alapul, és a Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing és MLFlow technológiákra épül.

Egyszerűsítse az adatokkal kapcsolatos folyamatokat, és hozzon létre egy központi megoldást egyetlen eszközkészlettel SQL és Python, IDE-k és notebookok, kötegelt feldolgozás és streaming, valamint népszerű felhőszolgáltatók számára.

A Databricks 100%-ban skálázható – ugyanolyan jól kezeli a kisvállalkozások és a nagyvállalatok adatigényeit.

A Databricks legjobb funkciói

Hibrid adattár és adattárház

Egységesíti az adatokat

Skálázható

Különböző integrációk a funkcionalitás bővítéséhez

A Databricks korlátai

Kihívás az új felhasználók számára

A fejlett hibaelhárítási funkciók hiánya

Databricks árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Databricks értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

8. CloudZero Snowflake költségelemzés

A Snowflake tökéletesen megfelel az Ön vállalkozásának, de az egyetlen ok, amiért alternatívát keres, a költségek átláthatóságának hiánya? A CloudZero Snowflake Cost Intelligence segítségével továbbra is használhatja a platformot, és részletes betekintést nyerhet a költségeibe, hogy megelőzze a költségtúllépéseket és megalapozott döntéseket hozzon.

Ez a megoldás hozzáférést biztosít az AWS és a Snowflake által nyújtott információkhoz. Nagyíthatja a projektek, csapatok, funkciók vagy eladott áruk költségeit, hogy közelebbről megvizsgálhassa kiadásait.

A CloudZero Snowflake Cost Intelligence valós idejű költségeltérés-érzékeléssel rendelkezik. Értesíti Önt, ha túllépi a költségkeretet, hogy elkerülje a többletköltségeket.

A CloudZero Snowflake Cost Intelligence legjobb funkciói

Részletes betekintés a költségekbe

Valós idejű költségeltérés-felismerés

Az AWS és a Snowflake által nyújtott betekintést biztosít.

Felhőalapú infrastruktúrán fut

CloudZero Snowflake Cost Intelligence korlátai

A funkciók elsajátítása időbe telhet.

A felület egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CloudZero Snowflake Cost Intelligence értékelések és vélemények

Nincs értékelés

9. Cloudera

A Cloudera egy hibrid adatplatform, amely segít kihasználni a nyilvános és a magánfelhők előnyeit. Kiváló megoldás azok számára, akik központosított adminisztrációt és kristálytiszta áttekintést szeretnének adataik feldolgozási folyamatairól.

A platform páratlan szabadságot biztosít – válasszon bármely felhőt, adatot és elemzést, és élvezze a gyorsabb megtérülést és az optimalizált teljesítményt.

A Cloudera az adatok életciklusának minden szakaszában az Ön rendelkezésére áll, az adatok terjesztésétől az adattudományig és a gépi tanulásig.

A platform legnagyobb vonzereje a hordozható adatelemzési funkciók. Az üzleti feltételek változásával az adatokat és alkalmazásokat felhők között vagy vissza a helyszíni rendszerekre helyezheti át, így bonyolult átalakítások nélkül biztosíthatja a következetes kezelést.

A Cloudera legjobb funkciói

Nyílt forráskódú platformon épül

Hordozható adatelemzés

Központosított adminisztráció

Skálázható

A Cloudera korlátai

Részletes dokumentáció hiánya különböző kérdésekben

Egyes felhasználók szerint a felhasználói felületen javításokra van szükség.

Cloudera árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Cloudera értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (kevesebb mint 10 értékelés)

10. Teradata Vantage

Búcsút inthet a bonyolult adatkezelési problémáknak a Teradata Vantage segítségével – egy többfelhős adatelemző platformmal, amelyet vállalkozások számára terveztek. ?

A platform kiemelkedő funkciója az Analytics Database. A standard SQL-elemzés futtatásán túl ez az opció lehetővé teszi az útvonal- és mintázat-elemzést, a 4D-elemzést és a pontozást is. Emellett olyan lekérdezések optimalizálási funkciókat is végrehajthat, mint az Optimizer és a Workload Management.

A Teradata Vantage segítségével különböző üzleti intelligencia vizualizációs és elemzési eszközökhöz, notebookokhoz és IDE-khez férhet hozzá, maximalizálva a platform funkcionalitását és teljesítményét.

A platform egyik legjelentősebb előnye a könnyű használat. Bár robusztus adatkezelési lehetőségeket kínál, a Teradata Vantage rendkívül intuitív, és nem szükséges technikai háttérrel vagy széles körű tapasztalattal rendelkezni ahhoz, hogy kihasználhassa előnyeit.

A Teradata Vantage legjobb funkciói

Analitikai adatbázis

Jól integrálható más hasznos eszközökkel

Felhasználóbarát

Gyors adatlekérdezések

A Teradata Vantage korlátai

Magas platformköltség

Az adatok eredetének nyomon követhetőségét javítani lehetne.

Teradata Vantage árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teradata Vantage értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 20 értékelés)

A listánkon szereplő Snowflake alternatívák robusztus lehetőségeket kínálnak mindenféle adat kezelésére és tárolására. Ugyanakkor gyakran túl bonyolultnak és túlterhelőnek tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik csak egy adattípust kezelnek. Tegyük fel, hogy ügyféladatbázist épít – valószínűleg nincs szüksége fejlett lekérdezési, SQL-elemzési és kódolási lehetőségekre.

De továbbra is egy megbízható platformot szeretne használni, amely rengeteg testreszabási, szervezési és kezelési lehetőséget kínál. Ebben az esetben a ClickUp előnyeit élvezheti. ?

Nézzük meg, hogyan segíthet a ClickUp az ügyféladatbázis létrehozásában és kezelésében, és hogy érdemes alternatívája lehet-e a Snowflake-nek.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely robusztus lehetőségeket kínál a feladatok és projektek kezeléséhez, szervezéséhez, együttműködéshez és vizualizáláshoz. Mivel rengeteg funkcióval rendelkezik, a ClickUp különböző célokra használható, és tökéletes otthont biztosíthat ügyféladatbázisainak, függetlenül attól, hogy cége termékek vagy szolgáltatások értékesítésére összpontosít.

A platform rendelkezik egy ClickUp CRM nevű ügyfélkezelésre specializálódott opciókkal. Ezek segítségével adatbázisokat hozhat létre, folyamatokat vizualizálhat, ügyfélkapcsolatokat és információkat kezelhet, hogy következtetéseket vonjon le és megalapozott döntéseket hozzon.

Rendezze, válogassa és szűrje a feladatokat a ClickUp 3. 0 táblázatos nézetben, hogy gyorsabban nyerjen betekintést az összes munkájába.

Az egyik legnépszerűbb lehetőség a ClickUp Views. A platform több mint 10 nézetet kínál, amelyek segítségével különböző perspektívákból tekintheted meg adataidat. Kiemelnénk a Táblázat nézetet, ahol új feladatokat hozhatsz létre az egyes ügyfelek adatainak tárolásához, és központosíthatod az összes információt a könnyű hozzáférés és navigáció érdekében.

Használja a ClickUp Custom Fields funkciót, hogy több részletet adjon meg ügyfeleiről – megadhatja például elérhetőségüket, hozzáadhatja az egyes fiókokért felelős értékesítőket, és meghatározhatja azok prioritását.

Az egyéni mezők segítségével összekapcsolhatja a bejegyzéseket (ügyfeleit) dokumentumokkal és egyéb feladatokkal, így létrehozva egy központi adatbázist, amely tartalmazza az összes ügyféladatot. Kapcsolódjon ajánlatokhoz, szerződésekhez, korábbi vásárlásokhoz, előre jelzett igényekhez és minden máshoz, ami segíthet kivételes ügyfélszolgálatot nyújtani. ✨

Adjon hozzá szükséges egyéni mezőket a feladatokhoz és listákhoz, hogy a csapatok ugyanazon az oldalon álljanak és ugyanabból a nézetből dolgozzanak.

Ha már a dokumentumokról beszélünk, nem hagyhatjuk ki a ClickUp Docs szolgáltatást. Ez a funkció lehetővé teszi az adatbázisok szempontjából fontos dokumentumok létrehozását, kezelését, megosztását és feldolgozását. Használja ajánlatok készítéséhez, CRM-stratégiák és tervek vázlatának elkészítéséhez, számlák kiállításához és az onboarding dokumentáció előkészítéséhez.

A ClickUp egy AI-alapú CRM eszköz, köszönhetően a ClickUp AI-nak, egy robusztus AI írási asszisztensnek. Segít minden típusú dokumentumot sokkal gyorsabban létrehozni, egyszerűsíteni az ismétlődő feladatokat és elősegíteni a zökkenőmentes kommunikációt az ügyfelekkel.

ClickUp integrációk

Böngésszen a ClickUp-on belül elérhető alkalmazások és integrációk között, hogy munkáját egy központi platformon végezze el.

A ClickUp ugyan nem adatfelhő-platform, de integrálható egy (vagy több) ilyen platformmal, így azok képességeit ötvözve hatékonyabbá teheti munkáját.

A ClickUp integrációk terén szinte végtelenek a lehetőségek. Több mint 1000 alkalmazás és platform közül választhat! Ha a könyvtárban nem találja a kapcsolni kívánt alkalmazást, használja a ClickUp API-t vagy a Zapier integrációt, hogy egyedi integrációkat hozzon létre, és olyan funkcionalitási szinteket érjen el, amelyekről eddig nem is álmodott. ?

Szüntesse meg az adatsilókat a legjobb Snowflake alternatívával

A felsorolt Snowflake alternatívák segítségével hatalmas mennyiségű adatot hozhat létre, kezelhet, tárolhat és elemezhet, hogy értékes betekintést nyerjen, amely előreviszi vállalatát.

Ha viszont egy olyan all-in-one platformot keres, amellyel zökkenőmentesen kezelheti a feladatokat, projekteket, ügyféladatokat és csapatát, akkor a ClickUp a legjobb választás. ?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel a munkafolyamatok optimalizálásának számos módját.