A 10 legjobb adatraktár-szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

A big data és az üzleti intelligencia (BI) az utóbbi időben fontos kulcsszavakká váltak, mivel segítenek a vállalatok vezetésében. Már nem ösztönösen hoz döntéseket, és reméli, hogy azok sikerre vezetik projektjeit, hanem az adatokat használja fel a bölcs lépések meghozatalához. ♟️

Az adatokon alapuló döntéshozatalhoz több belső és külső forrásból származó információk kinyerése, szegmentálása és elemzése szükséges. Az adatraktár (DWH) szoftvereszközök kritikus szerepet játszanak a BI-információk konszolidálásában és rendszerezésében.

Lényegében a DWH egy adattár, amely nagy mennyiségű, szervezet-specifikus adatot központosít. De a megfelelő eszközzel ennél sokkal többet is elérhet, például előre jelezheti az ügyfelek viselkedését és azonosíthatja a piaci trendeket.

Ebben az útmutatóban 10 stabil adatraktár-szoftver megoldást mutatunk be. Olvassa el a funkcióik részletes leírását, és válassza ki azt, amelyik támogatja növekedési stratégiáit.

Mit kell keresnie az adatraktár szoftverekben?

A MIT vezető professzorai szerint az adatközpontú vállalatok 4%-kal magasabb termelékenységgel és 6%-kal magasabb profitrátával rendelkeznek az átlagnál. De honnan tudhatja, melyik DWH szoftver biztosít valódi üzleti előnyt?

A termékek vizsgálatakor az alábbiakra kell figyelnie:

Skálázhatóság: A megfelelő platform a teljesítmény romlása nélkül képes kielégíteni csapata folyamatosan növekvő adatszükségletét. Rendezés és szűrés: Az eszköznek lehetővé kell tennie az adatok strukturált formátumban történő tárolását, ami praktikus indexelési, katalogizálási és keresési lehetőségeket biztosít. Sablonok: Olyan sablonokat kell biztosítania, amelyekkel különböző felhasználási esetekhez könnyedén létrehozható és karbantartható az adatraktár. Integrációk: A platformnak integrálódnia kell az Ön által adatforrásként használt népszerű alkalmazásokkal és programokkal. Az adatok kinyerésének és betöltésének folyamatának zökkenőmentesnek kell lennie. Robusztus jelentéskészítés és elemzés: Nézze meg, hogy az eszköz rendelkezik-e jelentéskészítési funkciókkal az üzleti teljesítmény optimalizálása érdekében, személyre szabott betekintéssel. A legmagasabb szintű termékek gépi tanulást és mesterséges intelligencia algoritmusokat használnak az adatok kinyerésére és feldolgozására, jelentések generálására, valamint grafikonok, diagramok és táblázatok készítésére. Biztonság: Beépített titkosítási és biztonsági protokollokkal kell rendelkeznie a kibertámadások kockázatának csökkentése érdekében.

Több tucat adatraktár szoftvert elemeztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobb eszközt, amelyek megfelelnek a kritériumainknak: funkcionalitás, skálázhatóság és könnyű használat. Akkor lássunk hozzá! ?

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

A ClickUp biztonságos és stabil környezetet kínál a vállalat egészére kiterjedő adatraktározáshoz és projektmenedzsment-struktúrához. Ez az eszköz hihetetlen lehetőségeket kínál az adatfolyam kezeléséhez, megjelenítéséhez és manipulálásához bármilyen méretben.

Hozzon létre egy digitális ClickUp munkaterületet több forrásból származó adatok importálásával egy praktikus importkezelő segítségével. Vizualizálja adatait, és váltson a perspektívák között a több mint 50 widgetet és 15+ nézetet tartalmazó irányítópultok segítségével. Használja a beépített jelentéskészítő eszközöket a munkafolyamatok szervezéséhez, üzleti forgatókönyvek előrejelzéséhez és megoldások kereséséhez.

Ez a platform lenyűgöző sablongyűjteményt kínál az adatraktározáshoz és a projektmonitorozáshoz, például:

A ClickUp segítségével számos funkció áll rendelkezésére az adatokkal kapcsolatos feladatok strukturálásához. Használja az Egyéni mezőket és az Egyéni állapotokat az információk részletes táblázatokban történő szervezéséhez és nyomon követéséhez. A ClickUp Docs segítségével alakítsa adatait vállalati dokumentációvá és wikiké.

Növelje hatékonyságát a termelékenységet fokozó ClickUp AI használatával, amely összefoglalja az adatokat, állapotjelentéseket generál és még sok mást! Automatizálja az ismétlődő üzleti folyamatokat a ClickUp Automations segítségével, és csökkentse működési költségeit. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók több automatizálást szeretnének (a ClickUp jelenleg több mint 100-at kínál).

A prémium funkciók korlátozott használata az ingyenes csomagban

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. AWS Redshift

Az AWS Redshift az Amazon felhőalapú nagy adatelemző varázslója! ?

Ez a platform SQL (Structured Query Language) nyelvet használ a félig strukturált és strukturált adatok mélyreható elemzéséhez és komplex analitikai lekérdezések futtatásához.

Az AWS Redshift Federated Query eszközéről híres. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy valós időben lekérdezzen élő adatokat több integrált adatbázisból, adattárházból vagy adattóból.

Az Amazon Redshift Data Sharing segítségével csapata azonnali hozzáférést kaphat az adatkészletekhez anélkül, hogy el kellene hagynia a termelői adatkészletet.

Növelje üzleti intelligencia kezdeményezéseinek szintjét, és élvezze az Amazon ökoszisztéma előnyeit a Redshift ML segítségével – használjon SQL utasításokat az Amazon SageMaker modellek betanításához, és készítsen pontos pénzügyi előrejelzéseket, kockázatértékeléseket és részletes jelentéseket üzleti tevékenységeiről.

A natív integrációk mellett az AWS Redshiftet olyan eszközökhöz is csatlakoztathatja, mint a Salesforce, a Jira és a Google Analytics, és ezekről a platformokról adatokat tölthet le, majd tárolhatja azokat a felhőalapú adattárában. ☁️

Az AWS Redshift legjobb funkciói

Felhőalapú adatraktár

Federated Query a távoli rendszerek élő adatainak felhasználásához

Intuitív adatmegosztás

Natív AWS és harmadik féltől származó integrációk

Az AWS Redshift korlátai

Lehet, hogy nem felel meg a kisvállalkozások költségvetésének.

A korlátozott particionálási lehetőségek hatással lehetnek a teljesítményre.

AWS Redshift árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

AWS Redshift értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

3. Oracle Autonomous Data Warehouse

Az Oracle Autonomous Data Warehouse egy felhőalapú megoldás, amely gépi tanulással és folyamatok automatizálásával önállóan optimalizálja és kezeli magát. Ez egy életmentő megoldás azoknak a leterhelt adatbázis-adminisztrátoroknak, akik alacsony üzemeltetési költségekkel működő, automatikusan méretezhető adatraktárat keresnek.

A DWH Data Studio szoftverrel van felszerelve, amely több tucat kódírás nélküli lehetőséget kínál az információk betöltésére, elemzésére és megosztására. Használja ki a több mint 100 integrációt az adatok platformba történő betöltéséhez, valamint üzleti modellek és munkafolyamatok létrehozásához a drag-and-drop felület segítségével.

Figyelje Oracle Autonomous Data Warehouse rendszerét a Performance Hub-ban – használja az opciót a rendszer teljesítményének és az aktív munkamenetek történetének (ASH) elemzésének megtekintéséhez. Finomítsa a platformot az Automatic Workload Repository (AWR) jelentés létrehozásával, amely statisztikákat tartalmaz a problémák felismeréséhez.

Az Oracle Autonomous Data Warehouse legjobb funkciói

Autonóm és felhőalapú

Folyamatos teljesítményfigyelés

Data Studio az adat szilók megszüntetésére funkciók közötti csapatok számára

Több mint 100 integráció

Az Oracle Autonomous Data Warehouse korlátai

Korlátozott átláthatóság az árstruktúrában

A felület lehetne felhasználóbarátabb.

Az Oracle Autonomous Data Warehouse árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Oracle Autonomous Data Warehouse értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (10+ értékelés)

TrustRadius: 8,9/10 (több mint 200 értékelés)

4. Google BigQuery

Szerver nélküli, többfelhős adatraktár platformot keres? A Google BigQuery minden követelménynek megfelel! És a legjobb az egészben, hogy petabájtnyi adatot is képes elemezni, így tökéletes választás nagyvállalatok számára. ?

A BigQuery Studio segítségével egységes felületet kap a nagyméretű adatelemzések feltérképezéséhez. Különböző kódolási ismeretekkel rendelkező felhasználók számára is alkalmas – SQL, Spark, Python vagy természetes nyelv használatával testreszabhatja a munkafolyamatokat. A platform Duet AI funkciója kontextusfüggő kódolási segítséget nyújt.

Készítsen és üzemeltessen ML modelleket strukturált, félig strukturált vagy strukturálatlan adatok alapján, és exportálja azokat a Vertex AI-ba (a Google ML platformjába) vagy egy másik, ön által választott szoftverbe.

Mivel a BigQuery a Google ökoszisztéma része, az adatok lekérése testvérplatformokról, például a Google Drive-ról, gyerekjáték. Harmadik féltől származó integrációk is rendelkezésre állnak – importálhat adatokat olyan megoldásokból, mint az AWS Redshift, a Snowflake és a Teradata.

A Google BigQuery legjobb funkciói

Szerver nélküli és többfelhős

Vállalatbarát

BigQuery Studio a munkafolyamatok testreszabásához

Beépített gépi tanulás

A Google BigQuery korlátai

Korlátozott csoportosítási funkciók az adatkészletek logikus rendezéséhez

A teljesítmény és a testreszabási lehetőségek javulhatnak

A Google BigQuery árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google BigQuery értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

5. Teradata

A Teradata VantageCloud termékével kiterjedt adatkezelési és felhőalapú elemzési megoldások csomagját kínálja.

Hozzon létre egyedi adattárat a Teradata-n, és hajtson végre innovatív intézkedéseket a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia algoritmusainak köszönhetően. Minimalizálhatja az adatmozgást (a trendek azonosításával és a céladatok pontos meghatározásával), több komplex lekérdezést futtathat egyszerre, és bármilyen méretű áttöréseket fedezhet fel.

A Teradata VantageCloud részét képező ClearScape Analytics segítségével megoldhatja a legnehezebb problémákat. Fejlett AI/ML elemzési képességei segítségével bármilyen méretű modellek képzésével előkészítheti az adatokat és előrejelzéseket készíthet. Valós idejű és kötegelt pontozással értékelheti a modelleket, és alacsonyabb költségekkel és kevesebb súrlódással telepítheti őket.

A Teradata legjobb funkciói

Vállalati szintű skálázhatóság beépített gépi tanulással

Skálázható analitikai képzési modellek

Helyi és felhőalapú telepítés

Továbbfejlesztett erőforrás- és költségkezelés

A Teradata korlátai

A platformhoz kapcsolódó jelentős licenc- és infrastruktúra-költségek

Korlátozott integrációs képességek

Teradata árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Teradata értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

6. Integrate. io

Egyszerűsítse e-kereskedelmi adatkezelését az Integrate.io és annak kódolás nélküli DWH Insights megoldásával. Ez az adatcsatorna-platform segít az adatok áthelyezésében az ügyfél-adatbázisokból vagy e-kereskedelmi platformokról az adatraktárba.

A platform rendkívül rugalmas, kódolás nélküli pipeline-beállítással rendelkezik – a drag-and-drop felület és az előre elkészített csatlakozók segítségével másodpercek alatt egyesítheti a különböző forrásokból származó adatokat. Ha nem találja a szükséges csatlakozót, a platform szakértői egyedi megoldást készítenek Önnek! ?

Összevonhatja a több csatornát könnyen létrehozható függőségekkel, és központi irányítópulton felügyelheti őket. Használja az Integrate.io Cron kifejezés-készítőjét, hogy gyorsan megoldja a csatorna ütemezésével kapcsolatos követelményeket.

A DWH Insights segít nyomon követni az adatraktározási költségeket. Automatikusan rögzíti az adatkezelési költségeket, és tárolja a feladatokat, táblázatokat és felhasználói metaadatokat az összes folyamatban és projektben. A beépített viselkedési adatelemző eszközök feltárják a felhasználói trendeket és azok összefüggéseit a bevezetett adatmodellekkel.

Integrate. io legjobb funkciói

Átfogó irányítópult

Több száz előre elkészített csatlakozó az adatok egységesítéséhez

Fejlett elemzés a DWH Insights segítségével

E-kereskedelmi vállalkozások számára készült

Integrate. io korlátai

Lehetséges teljesítményproblémák nagy adathalmazok kezelése során

Esetenkénti felhasználói felület hibák

Integrate. io árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Integrate. io értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

7. Skyvia

A Skyvia lehet az Ön első számú, kódolás nélküli platformja különböző adattal kapcsolatos feladatokhoz, az integrációtól és a biztonsági mentéstől a munkafolyamatok automatizálásáig. A Skyiva adatokat mozgat az adattárakba és onnan ki, összekapcsolva a rendezetlen, több forrásból származó adatokat és a jól strukturált adatbázist.

A platform négy megoldást kínál:

Adatintegráció Biztonsági mentés Csatlakozzon Lekérdezés

A Data Integration segítségével nagy adathalmazokat importálhat és szinkronizálhat elosztott forrásokból egy tételben. A Cloud Data Replication egy beépített ELT (Extract, Load, Transform) megoldás az adatok másolásához.

A Backup segítségével egységes felületen tárolhatja adatait biztonságban – konfigurálja a beállításokat az automatikus napi biztonsági mentésekhez és a felhő-felhő helyreállítási lehetőségekhez.

A Connect segítségével webes API-kat hozhat létre és használatra kész végpont URL-eket kaphat, anélkül, hogy a tárhely és a karbantartás gondjaival kellene foglalkoznia.

A Query olyan eszközöket kínál, mint az egy kattintással történő összesítés és a beírt szűrők, amelyekkel böngészőjéből elérheti, megtekintheti, kezelheti és exportálhatja az adatokat.

A Skyvia legjobb funkciói

Robusztus adatszinkronizálási megoldás

Négy megoldás az adatok kezeléséhez

Támogatja a felhőalapú adatok replikációját

A Skyvia korlátai

Az adatok egyéni időszakra történő lekérése kihívást jelenthet.

Jobb technikai támogatást nyújthatna

Skyvia árak

Különböző árstruktúrák a Data Integration, Backup, Connect és Query szolgáltatásokhoz – a részleteket a weboldalon találja.

Skyvia értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (60+ értékelés)

8. Oracle Database 12c

Az Oracle Database egy robusztus, vállalatok számára tervezett felhőalapú adatbázis. Fejlett funkciókkal rendelkezik az adatkészletek konszolidálása, a lekérdezések optimalizálása és a teljesítmény hangolása terén.

A 12c és annál magasabb verziók elsőrangú rendelkezésre állást és stabilitást biztosítanak az adatbázisához. Az olyan funkciók, mint az adatmaszkolás és a láthatatlan oszlopok, megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést az érzékeny adatokhoz.

A platform lehetővé teszi az adatok rétegezését a tárolás kezelése érdekében. Például, ha egy adott adatkészletet ritkán használnak, tömörítse és helyezze át egy megfelelő rétegbe, hogy helyet takarítson meg. Ezenkívül az Oracle Flex ASM segítségével csökkentheti a tárolási költségeket.

Érdemes megjegyezni, hogy az Oracle 2022 júliusában megszüntette a 12c verzió támogatását. Korlátozott frissítések 2024 december végéig elérhetők.

Az Oracle 12c legjobb funkciói

Vállalati orientált adatbázis

Hatékony elemzési lehetőségek

Hasznos harmadik féltől származó integrációk

Intelligens tároláskezelés

Többnyelvű támogatás

Az Oracle 12c korlátai

A licencelési folyamat bonyolult lehet.

A telepítés időigényes lehet.

Oracle 12c árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Oracle 12c értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (10 értékelés alatt)

9. Informatica

Az Informatica egy mesterséges intelligenciával működő, felhőalapú adatkezelési megoldás.

Az Informatica segítségével számos forrásból származó adatokat kivonhat, átalakíthat és betölthet (ETL) az adatraktárába. Használja a platform mesterséges intelligenciáját, a CLAIRE-t, hogy egyszerűsítse az adatok átadását a csapatok között.

Használja ki az AI erejét a Data Catalog segítségével, és pillanatok alatt keresse meg, szervezze és tárolja a kívánt adatokat. Az Informatica segítségével átvizsgálhatja a BI eszközöket, a felhőalapú adattárolókat és a harmadik féltől származó katalógusokat, hogy összeállítsa adatállományát.

Egy másik megoldás, amely érdekelheti Önt, a Data Integration. Ez lehetővé teszi, hogy csatlakozók segítségével adatokat integráljon kötegekben, táblákat replikáljon és API-khoz csatlakozzon a könnyű adatkezelés érdekében.

Az Informatica legjobb funkciói

Adatcsatornák telepítése a CL AI RE mesterséges intelligencia asszisztenssel

AI-alapú adatkataszter az adatelemek kezeléséhez

Adatintegráció több ezer csatlakozóval

Az Informatica korlátai

Egyes felhasználók elavultnak tartják a felületet.

Alkalmi teljesítményproblémák

Informatica árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Informatica értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

10. Firebolt

A Firebolt az egyik legnépszerűbb adatraktár-megoldás a mérnökök számára! ?

A platform a sebességről szól – az optimalizált oszlopos tárolás, a ritka indexelés és a szupergyors lekérdezési optimalizáló új értelmet ad a magas teljesítménynek, és forradalmasítja a felhasználói élményt.

Ha ismeri az SQL nyelvet, akkor pillanatok alatt elsajátíthatja a Firebolt ANSI-SQL-kompatibilis PostgreSQL dialektusát.

A platform vektorizált és SIMD (single-instruction multiple-data) feldolgozásra épül – a lekérdezési utasításokat nem soronként, hanem adatcsomagokon alkalmazza, ami egy másik oka annak, hogy a Firebolt felhasználói kivételes sebességet élvezhetnek.

A Firebolt integrálható a népszerű üzleti intelligencia és adatátalakító eszközökkel, így egy teljes értékű elemzési platformot kínál!

A Firebolt legjobb funkciói

Nagy sebességű platform

Vektorizált feldolgozásra és SIMD-re támaszkodik.

Számos integráció

A Firebolt korlátai

Ez egy viszonylag új eszköz a listánkon, ezért a közösségi támogatás korlátozott.

Új lekérdezési nyelvek elsajátítását igényelheti.

Firebolt árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Firebolt értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (10+ értékelés)

A piacon jelenleg elérhető DWH-termékek széles választékának köszönhetően döntéshozatali folyamatában nem marad helye a kétségeknek. Az általunk felsorolt eszközök mindegyike segítséget nyújthat az ideális adatraktár felépítésében és üzemeltetésében.

Ha olyan all-in-one megoldást keres, amely lehetővé teszi az adatok kezelését, miközben a munkaerőt, a feladatokat és a projekteket is kezeli, akkor javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp-ot. ✅