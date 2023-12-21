Az AI felelősségteljes használata: Rövid útmutató az AI irányításához

Van olyan érzése, hogy egészen a közelmúltig senki sem beszélt az AI-ről? Bár a technológia már évtizedek óta létezik, használata és népszerűsége az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megnőtt. Ma a generatív AI sokoldalúan alkalmazható, a mezőgazdaságtól a szoftverfejlesztésig és az egészségügyig.

A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése folytatódik, és senki sem tudja megjósolni, milyen magasságokba fog eljutni. Ezzel a gyors növekedéssel együtt felmerült az igény, hogy valamilyen módon szabályozzák az AI fejlesztését és bevezetését – elvégre hatalmas erejét etikátlan vagy akár illegális célokra is fel lehet használni.

A kormányoknak, szervezeteknek és kutatóknak szabályokat és szabványokat kellett létrehozniuk az AI megfelelő és felelősségteljes fejlesztésének és alkalmazásának biztosítása érdekében – így jött létre az AI-irányítás.

Ebben a cikkben részletesen tárgyaljuk az AI-irányítást, többet beszélünk annak fontosságáról, és áttekintjük a legjobb gyakorlatokat az AI-irányítási keretrendszer kidolgozásához a szervezetében. 💪

Mi az AI-irányítás?

Az AI-irányítás egy szabványok, elvek és keretrendszerek összessége, amely előírja az AI-technológiák etikus, felelősségteljes és biztonságos fejlesztését és bevezetését.

Egyrészt foglalkozik az AI fejlesztésének és használatának potenciális kihívásaival és kockázataival. Másrészt elősegíti az AI társadalomra gyakorolt pozitív hatásait, és biztosítja, hogy senki ne használja a technológiát etikátlan, illegális vagy rosszindulatú célokra.

Az AI-rendszerek természetének mélyreható vizsgálatával az AI-irányítás döntő szerepet játszik a bizalom erősítésében. Biztosítja, hogy az AI-technológia átlátható, tisztességes és jól szabályozott legyen, előtérbe helyezve a magánélet védelmét, valamint tiszteletben tartva az emberi jogokat és szabadságokat.

Miért fontos az AI-irányítás?

Az AI-irányítás fontossága az AI-területen végbemenő minden új fejlesztéssel növekszik. Nézzük meg, mi teszi ezt olyan fontosnak a mai korban.

Etikai szempontok

Az AI elsődleges célja, hogy mind a társadalom, mind az egyének számára előnyös legyen. Az AI technológia szinte minden területen jelen van az életünkben, ezért kulcsfontosságú kérdés, hogy valóban így van-e.

Az AI-irányítás egyetlen céllal foglalkozik az etikai szempontokkal: biztosítani, hogy az AI-alapú technológia olyan irányba fejlődjön, amely összhangban áll a társadalmi elvekkel és értékekkel. A legfontosabb fogalmak közé tartoznak:

Előítéletek: Az előítéletes, tisztességtelen vagy diszkriminatív eredmények megelőzése biztosítja, hogy az AI-modellek senkit és semmit ne részesítsenek előnyben. Az előítéletek minimalizálásának egyik módja például az, hogy az AI-rendszereket sokféle adatkészleten képezzük ki.

Adatvédelem: Az AI-irányítás szabályokkal és előírásokkal oldja meg az adatvédelmi kérdéseket, amelyek megkövetelik az AI-rendszerektől és azok fejlesztőitől, hogy garantálják az adatvédelmet és felelősségteljesen kezeljék a személyes adatokat. Minden AI-rendszernek meg kell határoznia adatvédelmi irányelveit, és beleegyezést kell kérnie a felhasználóktól.

Átláthatóság: Az AI algoritmusok egyének és szervezetek számára érthetővé tétele elengedhetetlen ahhoz, hogy a felhasználók nyugodtak lehessenek, felismerjék és jelentsék a lehetséges hibákat, valamint fenntartsák a rendszer hatékonyságát és pontosságát.

Jogi megfelelés

Mivel az AI világszerte rohamosan terjed, számos kormány és szervezet döntött úgy, hogy konkrét lépéseket tesz annak használatával kapcsolatos szabályok meghatározására. Ez természetes reakció volt az AI manipulációs, megfigyelési, kibertámadási és egyéb etikátlan vagy illegális célokra való felhasználásának lehetőségével kapcsolatos növekvő aggodalmakra.

A törvényhozók és szabályozó hatóságok már bevezették vagy bevezetésre készülnek az AI-vel kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat, amelyek a következőket szabályozzák:

Adatvédelem

Etikai szempontok

Kockázatkezelés

Az AI-irányítás egyéb aspektusai

Például az Egyesült Államokban a Fehér Ház közzétette az AI jogokról szóló törvénytervezetet, amely felvázolja, hogyan kell fejleszteni és használni az AI technológiát, és megvédi az embereket az AI-vel kapcsolatos fenyegetésektől.

Az Európai Unió a világ legátfogóbb mesterséges intelligencia törvényén dolgozik – az AI Act-en, amely meghatározza a különböző mesterséges intelligencia rendszerek potenciális kockázatait, és előírja a technológia fejlesztésének és használatának szabályait.

Kockázatok kezelése

Az AI csodákat tehet az egyének és a vállalatok számára, de kockázatokkal is jár, mint például az elfogultság, a technológiára való túlzott támaszkodás és a potenciális adatvédelmi jogsértések.

Az AI-irányítás alapot biztosít a kockázatkezelési stratégiákhoz. Ezáltal segít az etikai és jogi határok keretein belül maximálisan kihasználni az AI erejét.

Ellenőrizhetőség

Mindannyian tanúi vagyunk az AI technológia hatalmas és villámgyors fejlődésének. Bár úgy tűnhet, hogy a technológia önállóan, mindenféle felügyelet nélkül fejlődik, ez nem így van. Valójában az AI-irányítás egyik legfontosabb területe az AI-rendszerek ellenőrzése.

A rendszeres és alapos ellenőrzések ellenőrzik az AI-rendszerek hatékonyságát. Mélyre hatolnak a technológiában, hogy megvizsgálják, minden megfelel-e az etikai normáknak és a legújabb szabályozásoknak.

Az auditok nemcsak a rendszerek működőképességének fenntartásában segítenek, hanem a technológia iránti közbizalom erősítésében is kulcsfontosságúak.

Tudatosság

Az AI-irányítás egy másik területe a társadalom figyelmének felkeltése és oktatása a technológiáról. Kiemeli az AI hihetetlen potenciálját és különböző alkalmazási területeit, miközben egyértelműen elmagyarázza a kapcsolódó kockázatokat és kihívásokat. Ez elősegíti a következő témák jobb megértését:

Felelősségteljes használat

Rendszeres figyelemmel kísérés

Megfelelő képzés

Ez segít az egyéneknek és a vállalkozásoknak is megérteni, hogyan tudják kihasználni az AI erejét a különböző kihívások megoldására.

Ki felelős az AI irányításáért?

Tágabb értelemben a kormányzati és szabályozó szervek felelősek a saját joghatóságukon belüli politikák és irányelvek kidolgozásáért. Az egyes szervezetek szintjén a válasz a struktúrájuktól és a munkaterhelés elosztásától függ.

Például létrehozhat egy csapatot, amelynek feladata az AI-irányítási keretrendszer kidolgozása. Ez a csapat AI-szakértőkből, adatelemzőkből, fejlesztőkből, jogászokból és HR-szakemberekből állhat. Alternatív megoldásként kockázatkezelő csapatokat és vezetői pozícióban lévő vezetőket is bevonhat az AI-szabályozásba.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hatékony AI-irányítás csapatmunka. Mindenkinek megvan a maga szerepe, és a előírt irányelvek kollektív betartása elengedhetetlen a megfelelés fenntartásához és a felelősségteljes, etikus használat biztosításához. Míg a döntéshozók (azaz a tisztségviselők és a vállalatvezetők) nagyobb felelősséggel tartoznak, a felelősség bizonyos mértékben minden felhasználóra kiterjed.

Ha AI-irányítási rendszert hoz létre a vállalatához, gondoskodjon arról, hogy mindenki megértse, hogyan illeszkedik a nagyobb képbe, hogy elkerülje a hibákat és a félreértéseket.

AI-irányítási gyakorlatok bevezetése az üzleti tevékenységéhez: bevált gyakorlatok

Mint láttuk, az AI használatának irányítása minimalizálja az etikai és megfelelési kockázatokat, és növeli a technológia hatékonyságát. Végül is egy robusztus AI-irányítási keretrendszer az üzleti teljesítményét is az egekbe repítheti. Fedezzük fel a létrehozásának legjobb gyakorlatait!

1. Határozza meg mesterséges intelligencia irányítási céljait

Az AI-irányítás bevezetése előtt meg kell értenie, miért teszi ezt. Mi az előnye a szervezetének?

Határozza meg céljait, és gondoskodjon arról, hogy azok összhangban legyenek vállalatának alapértékeivel. Például azt mondhatja, hogy célja az ügyfélszolgálat fejlesztése az AI felelősségteljes és etikus használatával és a maximális átláthatósággal. Vagy összpontosíthat arra, hogy csapatát tájékoztassa az AI potenciális kockázatairól és következményeiről.

Szerencsére nem kell a céljait az irodai táblára vagy a jegyzetébe írnia. Használhatja a ClickUp nevű, mindent magában foglaló termelékenységi platformot, hogy egyértelmű és mérhető célokat és célkitűzéseket határozzon meg.

A platform egy egyedülálló funkcióval rendelkezik, a ClickUp Goals-szal, amelynek segítségével célokat, ütemterveket és stratégiákat határozhat meg, valamint nyomon követheti az előrehaladást. Adja hozzá a releváns csapattagokat a Goals-hoz, és dokumentáljon mindent. Később térjen vissza a Goals-hoz, és nézze meg, hogy szükséges-e módosítani őket.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

2. Állítsa össze álmai mesterséges intelligencia irányítási csapatát

Az AI szabályozási keretrendszerét nem lehet megvalósítani olyan szakértők nélkül, akik irányítják és felügyelik a folyamatot. Ezért az egyik első feladat az egy csapat összeállítása, amely a szervezet AI-irányításáért felel. A csapat tagjainak rendelkezniük kell a szükséges készségekkel, szakértelemmel és hatáskörrel a szabályok kidolgozásához és végrehajtásuk felügyeletéhez.

Az AI-irányítási munkacsoportjának képesnek kell lennie az akadálymentes együttműködésre és kommunikációra.

A ClickUp olyan funkciókat kínál, amelyek garantálják a hatékony kommunikációt és ösztönzik a csapatmunkát. Csapata a ClickUp Whiteboards segítségével ötletelhet, stratégiákat és terveket dolgozhat ki. A Whiteboards digitális vászon, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek, és gyorsan átlépjenek az ötletektől a konkrét cselekvésig.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Chat view egy másik fantasztikus lehetőség a világos, zavartalan kommunikáció és a konstruktív megbeszélésekhez. Eközben a ClickUp Mind Maps lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizualizálják a munkafolyamatokat, és azokat konkrét lépésekre és feladatokra bontsák.

3. Válassza ki a megfelelő AI eszközt

Ha vállalata ki akarja aknázni a felelősségteljes AI előnyeit, elengedhetetlen, hogy olyan megbízható eszközt keressen, amely hihetetlen funkcionalitást kínál, anélkül, hogy elfogultság és adatvédelmi jogsértések kockázatával járna.

A ClickUp egy figyelemre méltó, mesterséges intelligenciával működő írási asszisztenst kínál, amely felgyorsíthatja termelékenységét és rengeteg időt takaríthat meg Önnek: a ClickUp AI.

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp AI segítségével pillanatok alatt mindenféle tartalmat létrehozhat. Tegyük fel, hogy egy fontos ügyfélnek szeretne szakmai e-mailt írni, de nem tudja, hol kezdje. A ClickUp az Ön által megadott utasítások alapján létrehozza az e-mailt. Önnek csak át kell nézni a tartalmat, és kattintani a „Küldés” gombra! ✉️

Természetesen a ClickUp AI sokkal többet tud, mint e-mailek generálása. Összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, és létrehozhat napirendeket, prezentációkat, projektismertetőket, gondolattérképeket és ütemterveket. Használja a szöveg formázásához és szerkesztéséhez a maximális érthetőség és hatás elérése érdekében.

Összefoglalja a találkozó jegyzeteket másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.

A hab a tortán az a lehetőség, hogy a szöveg kontextusa alapján cselekvési elemeket és alfeladatokat hozhat létre. Csak ki kell választania a kívánt részt, megnyomnia az AI gombot, kiválasztania a Cselekvési elemek generálása opciót, és máris láthatja, ahogy a ClickUp AI varázslatos munkát végez. ✨

Sokoldalú lehetőségeinek köszönhetően a ClickUp AI olyan iparágakban használható, mint:

Tanácsadás

Értékesítés

Ügyfélszolgálat

Mérnöki munka

Projektmenedzsment

Gyártás

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp mobiltelefonokon, Windows és Mac eszközökön is működik, így operációs rendszertől és helyszíntől függetlenül zökkenőmentesen használhatja.

A ClickUp AI számos modellre épül, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa Önnek, beleértve az Open AI ChatGPT-4-et, a legfejlettebb rendszert, amelynek középpontjában a biztonság áll.

Ha aggódik az adatvédelem miatt, akkor örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp licencet szerzett, amely garantálja, hogy adatait nem használják AI-modellek képzésére.

A ClickUp AI mellett a platform lehetőséget kínál a ChatGPT-hez hasonló csevegőrobotokkal való hatékony kommunikációra is – AI prompt sablonok . Keresse meg a szándékának megfelelő promptot, szükség esetén kissé módosítsa, és másodpercek alatt megkapja a kívánt eredményt.

4. Dokumentálja az irányítási keretrendszereket, és képezze ki alkalmazottait

Itt az ideje, hogy kidolgozza szervezetének AI-irányítási szabványait és irányelveit. Munkaterületétől függően az irányelveket útmutatóként használhatja az AI-technológia fejlesztéséhez vagy használatához vállalatában. Gondoskodjon arról, hogy azok összhangban legyenek a vállalat értékeivel, küldetésével és jövőképével, és kövessék a legújabb biztonsági és adatvédelmi szabványokat.

Ezeknek a szabályoknak ki kell terjedniük a lehetséges kockázatokra és azok minimalizálásának módjára is.

Ne felejtse el minden irányelvet közölni alkalmazottaival, és győződjön meg arról, hogy mindent megértenek. Használja a ClickUp Docs-ot, a ClickUp hatékony szövegszerkesztőjét, hogy dokumentálja az eljárásokat és irányelveket, és könnyedén megossza azokat csapatával.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a ClickUp Docs-ban, hogy testreszabhassa a betűtípusokat, feladatok közötti kapcsolatokat adjon hozzá, vagy közvetlenül a dokumentumban linkeljen feladatokhoz.

5. A folyamatos figyelemmel kísérés elősegítése

Az AI-környezet folyamatos fejlődésével az AI-irányítási politikák és szabványok időnkénti finomításra szorulnak, hogy relevánsak és hatékonyak maradjanak. Rendszeresen vizsgálja felül őket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy bizonyos részeket nem kell-e frissíteni, és biztosítsa az optimális teljesítményt. ✨

A szabályozatlan mesterséges intelligencia következményei

Szabályozatlan mesterséges intelligencia nélkül a modern világ valószínűleg gyorsan a vadnyugat állapotába süllyedne – az ellenőrzés, a szabályok és a törvények hiánya mérhetetlen következményekkel járhatna a társadalomra nézve. Beszéljünk néhányról közülük. 👇

Diszkrimináció

A szabályozatlan mesterséges intelligencia rendszerek elfogultak és diszkriminatívak lehetnek. Miért? Mivel ezek a rendszerek elfogultsággal és diszkriminációval teli adatok alapján vannak betanítva, eredményeik sem lehetnek mások.

Tegyük fel, hogy egy AI rendszert használ új alkalmazott felvételéhez. Ha a rendszer elfogult algoritmusokkal rendelkezik, vagy elfogult adatok alapján lett betanítva, akkor előnyben részesíthet egy bizonyos:

Demográfiai adatok

Korcsoport

Nemek

Elképzelhető, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen felvételi folyamat: a rendszer tervezésénél fogva kizár bizonyos jelölteket, még akkor is, ha azok több tapasztalattal rendelkeznek, vagy jobban megfelelnek a munkakörnek.

Most képzelje el, hogy több száz vállalat ugyanazt a rendszert használja, mint Ön. Az AI-irányítás megvéd az ilyen helyzetektől azáltal, hogy megvizsgálja az AI-rendszerek teljesítményét és szabályokat ír elő a torzítások minimalizálására.

Adatvédelmi jogsértések

Az AI-rendszereket rengeteg személyes és érzékeny adattal „etetik”. Ha nem lenne adatirányítás, akkor nem lennének adatvédelmi és biztonsági szabályok, amelyek megvédik a felhasználókat az identitáslopástól, a jogosulatlan hozzáféréstől és a biztonsági szabályok megsértésétől.

Társadalmi manipuláció

Az AI technológia fejlődésével és egyre kifinomultabbá válásával az egyének számára egyre nehezebb megkülönböztetni az ember által létrehozott és az AI által generált tartalmakat.

A deepfake-ek kiváló példák erre. Ezek hamis képek és videók, amelyeket mélytanulási technikákkal hoznak létre (innen a név). Gyakran arccserét és hangszintézist alkalmaznak, hogy valósághű hatást érjenek el és manipulálják a nézőket.

A társadalmi manipuláció egyéb módszerei közé tartozik egy bizonyos típusú tartalom „túlnyomása” a közösségi médiában elfogult algoritmusok segítségével.

Átláthatóság hiánya

Az AI-irányítás kiemeli az AI-rendszerek átláthatóságát, hogy a felhasználók megérthessék azok alapelveit és potenciális kockázatait.

Ha a átláthatóság nem lenne kötelező, az AI-fejlesztőknek nem kellene nyilvánosságra hozniuk, hogy rendszereik hogyan működnek, hogyan hoznak döntéseket és következtetéseket. Ez valószínűleg bizalomhiányhoz vezetne az AI-alapú technológiák iránt, és fokozódnának az adatvédelmi aggályok.

Munkahelyek megszűnése

Az egyik legaktualitásosabb téma manapság az, hogy az AI el fogja-e venni a munkahelyeinket. A villámgyors fejlesztés és bevezetés megfelelő szabályozás nélkül több millió embert tehet munkanélkülivé. Ez globális szinten társadalmi, gazdasági és nagy valószínűséggel politikai összeomláshoz vezethet.

Az ilyen disztópikus forgatókönyvek elkerülése érdekében az AI-irányítás olyan AI-fejlesztést támogat, amely az emberek legjobb érdekeit tartja szem előtt.

