A 10 legjobb AI eszköz Mac-hez 2025-ben [Áttekintés]

Izgalmas látni, hogy a mesterséges intelligencia (AI) hogyan változtatja meg szinte minden tevékenységünket! 🤖

Az ügyfelek viselkedésének előrejelzésétől a kiterjesztett írásig, az AI hatalmas adatkezelési és progresszív tanulási képességei több szempontból is megkönnyítették az emberek életét. Az AI szoftvermegoldások nemcsak erőforrásokat takarítanak meg, hanem javítják munkája pontosságát és hatékonyságát, és segítenek a gyorsabb teljesítésben.

Ha Mac-felhasználó vagy és szeretnéd kihasználni az AI előnyeit, akkor jó helyen jársz! Merülj el szakértőink által összeállított listánkban, amely a 10 leghatékonyabb AI-eszközt tartalmazza Mac-eszközökhöz. Sokoldalú lehetőségeket mutatunk be, amelyek bővítik a kreativitás, a termelékenység és a kényelem terén rejlő lehetőségeket.

A Mac-eszközökhöz készült AI különböző alkalmazások formájában érhető el, például csevegőrobotok, digitális asszisztensek, valamint munkafolyamat- és projektmenedzsment-megoldások formájában. Képességeik a használt analitikai modellektől függően változhatnak.

Például sok AI eszköz természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ, hogy segítsen a számítógépeknek megérteni, értelmezni és reagálni az emberi nyelvekre. A mesterséges intelligencia szoftverek automatizálási funkciókat is használnak, hogy növeljék a termelékenységet és gyorsabban végezzék el a feladatokat szöveges utasításokkal a tartalom összefoglalásához – még a feladatokban is!

Kezdje el használni a ClickUp Brain alkalmazást A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Bár igényeinek függvényében konkrét funkciókat kereshet, itt van néhány általános szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor AI-megoldást választ Mac-hez:

Kompatibilitás: Az iPhone, iPad és Mac készülékeivel mélyen belemerült az Apple világába? Ebben az esetben érdemes olyan AI eszközt választania, amely jól működik együtt az összes Apple készülékével 📱 Felhasználói élmény: A tiszta, intuitív és könnyen kezelhető felület jelentősen : A tiszta, intuitív és könnyen kezelhető felület jelentősen növelheti a termelékenységet. Teljesítmény: Vizsgálja meg az eszköz sebességét és hatékonyságát. : Vizsgálja meg az eszköz sebességét és hatékonyságát. Jelentenek más felhasználók hibákat és üzemzavarokat? 🐞 Skálázhatóság: Az eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy a projektek növekedésével együtt az Ön igényeinek is megfeleljen. Testreszabás: A szoftverek testreszabása az egyszerű felületi módosításoktól a mélyrehatóbb változtatásokig terjedhet. Integrációs képesség: A legjobb AI-eszközök általában integrálhatók más rendszerekkel, alkalmazásokkal vagy adatbázisokkal, hogy optimalizálják a mindennapi folyamatokat.

A feladatkezeléstől és az együttműködéstől a potenciális ügyfelek felkutatásáig és az intelligens diagramok készítéséig – összeállítottunk egy listát 10, különböző funkciókkal rendelkező AI eszközről Mac-hez. Az alábbi értékelések segítenek megtalálni az ideális megoldást! 🌚

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Beszélgessen dokumentumaival a ClickUp Brain segítségével – gyors válaszokat kaphat anélkül, hogy minden szót elolvasna.

A ClickUp egy átfogó együttműködési és projektmenedzsment eszköz, amely natív AI képességekkel rendelkezik bármely iparág vagy szegmens számára. Ez egy felhőalapú platform, de letölthető a dedikált Mac vagy Mac M1 kliens is, amely nagyobb rugalmasságot biztosít az asztali számítógépen való használatához.

A ClickUp Brain egy magasan képzett munkaasszisztens, amely segít felgyorsítani a különböző feladatok elvégzését. Az eszköz kiküszöböli a találgatásokat azzal, hogy több tucat parancsot és szerepkörspecifikus, teljesen sablonosított utasítást állít be, hogy felgyorsítsa a mindennapi feladatait.

Használja a ClickUp Brain Toolbar eszközt, hogy valós időben javítsa tartalmát. Könnyítse adminisztratív munkáját az összefoglalók, projektismertetők, értekezletjegyzetek, e-mailek és teendők azonnali létrehozásával a ClickUp AI Project Manager, AI Knowledge Manager és AI Writer for Work segítségével.

Ez az AI-eszköz optimalizálhatja a ClickUp Docs-ban létrehozott bármely elemet. Jelölje ki egy adott szöveget, és használja a rendelkezésre álló írási tippeket, hogy rövidebbé, hosszabbá, vonzóbbá vagy egyszerűbbé tegye azt.

Ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant menet közben, javítva ezzel belső és külső kommunikációjának általános minőségét. A ClickUp Brain nyelveket is le tud fordítani, elősegítve ezzel a globális csapatok hatékonyabb együttműködését. 🌎

A ClickUp Brain használatával csökkentheti a munkafolyamatokhoz szükséges időt, legyen szó marketingről, értékesítésről, agilis projektmenedzsmentről, tervezésről vagy mérnöki munkáról! És a hab a tortán? A ClickUp natív alkalmazásokkal rendelkezik iPad, iPhone és Apple Watch eszközökhöz, így útközben is kapcsolatban maradhat projektjeivel!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az AI-alapú feladat létrehozás még nem elérhető (de hamarosan elérhető lesz)

Az összes AI funkció felfedezése eltarthat egy ideig.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. TypingMind

Ha egyszerű módszert keres a ChatGPT használatához, néhány további előnnyel, akkor a TypingMind a megfelelő választás. Speciális prompt könyvtárral rendelkezik, valamint olyan AI karakterekkel, mint a „Stand-up Comedian” vagy az „Academic Researcher”, amelyek segítenek a kérdéseire egyedi módon válaszolni.

Feltölthet egy dokumentumot, és az AI-vel interakcióba léphet annak tartalmával kapcsolatban. Ez különösen hasznos lehet azoknak az akadémiai vagy szakmai felhasználóknak, akik AI-asszisztenst keresnek. 🎓

Használja a TypingMind alkalmazást közvetlenül a böngészőjében, bejelentkezés nélkül, vagy töltse le az alkalmazást a Mac dokkjába. Ráadásul az API-kulcsa biztonságban marad, közvetlenül a saját számítógépén tárolva, ami további adatvédelmi réteget biztosít.

A TypingMind legjobb funkciói

Webes keresés a csevegésen belül a válaszok javítása érdekében

Hatalmas prompt könyvtár

Szöveg-beszéd funkció elérhető

Testreszabható csevegőrobot megosztható felülettel

Korlátlan számú bővítmény (a legmagasabb szintű csomagban)

A TypingMind korlátai

A beállításhoz OpenAI API kulcs szükséges.

Korlátozott AI-karakterek az ingyenes csomagban

TypingMind árak

Ingyenes

Alap: 39 USD/licenc*

Bővített: 59 dollár licencenként

Prémium: 79 dollár licencenként

*Minden licenckulcs öt eszközön használható.

TypingMind értékelések és vélemények

Még nincs értékelés

3. Elephas

Az Elephas, egy AI írási asszisztens, közvetlenül integrálható Mac, iPhone és iPad alkalmazásokba. Ez lehetővé teszi, hogy folytassa a munkáját anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania vagy böngészőt kellene használnia.

Az Elephas egy új funkciót vezet be, a Super Brain-t, amely központosítja a tudásbázisát. Különböző forrásokból, például PDF-ekből, weboldalakról és olyan platformokról, mint a Notion és az Obsidian, gyűjt adatokat, és életre kelti azokat. Teljesen szabadon brainstormingolhat és cseveghet az Elephas adatkészletével! 🐘

A feltöltött adatok helyileg indexelésre kerülnek, és az OpenAI-val együttműködve támogatják az írási feladatokat, például az e-mailekre való válaszadást vagy a tartalom létrehozását.

Az Elephas a magánélet védelmére helyezi a hangsúlyt, és lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy saját OpenAI kulcsukat használják, így elkerülve az adatok nyilvános szervereken történő tárolását.

Az Elephas legjobb funkciói

Integrálható Mac alkalmazásokkal

Személyre szabott Super Brain az Ön rendelkezésére

Központosított adatbázis csevegési lehetőségekkel

A Snippets funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározzák saját feladataikat.

Tartalom átírása elérhető

Az Elephas korlátai

A felhasználói felület kialakítása javítható

Megtanulása nehéz

Elephas árak

Alapcsomag : 4,99 USD/hó

Pro : 8,99 USD/hó

Pro+: 14,99 USD/hó

Elephas értékelések és vélemények

Product Hunt : 4. 4/5 (4+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15+ értékelés)

4. Craft

A Craft egy kiváló jegyzetelési, együttműködési és termelékenységi eszköz, amelyet az Apple App Store Best of 2021 Awards díjátadón az év Mac-alkalmazásának választottak.

A platform nemcsak gyönyörű felhasználói felületéről híres, hanem a GPT-3 technológiát is felhasználja, hogy segítsen leküzdeni az írói blokkot. AI asszisztense ideális tartalomötletek generálásához, hosszú dokumentumok összefoglalásához és bonyolult jelentések egyszerűbb nyelvre való átfogalmazásához.

A Craft AI azonnal kijavítja a helyesírási és nyelvtani hibákat, és lefordítja a szöveget bármelyik nyelvre. Emellett segít kivonni az információkat a tárolt dokumentumokból kérdések és válaszok formájában. Például megkérdezheti: „Min dolgozik Tom ezen a héten?”, és megkapja a neki kiosztott feladatok összefoglalóját. 🔍

A Craft legjobb funkciói

Vizuálisan vonzó kialakítás és elrendezés

Keresősáv a dokumentumok gyors eléréséhez és intelligens javaslatokhoz

Fejlett jegyzetek szervezése, aloldalak létrehozásának lehetőségével a finomabb témákhoz

Testreszabható csapat-wikik

Heti célok feladatok kiosztásához és határidők meghatározásához feladatok kiosztásához és határidők meghatározásához

A Craft korlátai

A megosztási modell lehetne jobb

Több sablonra lenne szükség

Craft árak*

Starter : Ingyenes

Pro : 5 USD/hó/tag

Üzleti : 10 USD/hó/tag

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Craft értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (15+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

5. Plus AI by Setapp

A Plus egy másik GPT-alapú írási asszisztens, amely kizárólag Mac OS rendszeren érhető el a Setapp havi előfizetésén keresztül. Nincs szükség további fizetésre vagy külön API-kulcsra, mivel minden benne van a Setapp tagságában.

A gyorsbillentyűvel aktiválva a Plus zökkenőmentesen integrálódik bármely alkalmazásba. A platform célja az írási folyamat egyszerűsítése és javítása, függetlenül attól, hogy az adott feladat e-mail írása, prezentáció készítése vagy hosszú cikkek összefoglalása.

Használja a Plus alkalmazást szövegek létrehozásához, átírásához és fordításához. Korrekciós szolgáltatásokat is nyújt, hogy elkerülje a helyesírási és nyelvtani hibákat. Hozzon létre és testreszabjon saját utasításokat a gyakori feladatokhoz. ✍️

A Plus AI legjobb funkciói

Fejlett GPT-4 technológia

Integrálható Mac alkalmazásokba

Kiválóan alkalmas formális üzleti levelezéshez, különösen az Improve Writing funkciójával.

Testreszabható utasítások

Plus AI korlátai

Egyes felhasználók zavarosnak és hibásnak találják a felhasználói felületet.

Jelenleg nem használhatja saját OpenAI API kulcsát.

Plus AI árak (Setapp előfizetés)

Mac : 9,99 USD/hó

Mac + iOS : 12,49 USD/hó

Power User: 14,99 USD/hó

Plus AI értékelések és vélemények (a Setapp számára)

G2 : 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

6. Freshchat

A Freshworks csomag részét képező Freshchat kis- és nagyvállalatok értékesítési és ügyfélszolgálati igényeit szolgálja ki. A platform számos csatornán elérhető, többek között a weben, mobil eszközökön, WhatsAppon, LINE-on, Facebook Messengerben és Apple Business Chatben.

Használja sokoldalú, AI-kompatibilis csevegőrobotok létrehozásához, amelyek elemzik az ügyfelek kérdéseinek mögöttes szándékát, és relevánsabb, kontextusérzékeny megoldásokat kínálnak.

Ha egy beszélgetés túl bonyolulttá válik a bot számára, egyetlen kattintással átadja a kérdést egy élő ügynöknek. A botok automatikusan frissítik az ügyféladatokat, ami különösen hasznos lehet az ügynökök számára, amikor ott folytatják, ahol a bot abbahagyta, biztosítva ezzel a folytonosságot és a személyre szabott ügyfélélményt. 🗨️

A Freshchat legjobb funkciói

Omnichannel támogatás

Ügyfélszolgálati célokra tervezve, részletes AI chatbot funkcióval

Testreszabható csevegő widgetek, mellékletek és hangulatjelek hozzáadásának lehetőségével

Egyedi botok létrehozása különböző ügyfél-elkötelezettségi forgatókönyvekhez

A Freshchat korlátai

Korlátozott jelentési és elemzési képességek

Az ügynökök nem mindig kapnak értesítést a beérkező csevegésekről.

Freshchat árak*

Ingyenes

Növekedés : 15 USD/hó ügynökönként

Growth Omnichannel : 29 USD/hó ügynökönként

Pro : 39 USD/hó ügynökönként

Pro Omnichannel : 59 USD/hó ügynökönként

Vállalati : 69 USD/hó ügynökönként

Enterprise Omnichannel: 99 USD/hó ügynökönként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Freshchat értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

7. PhotosRevive

A PhotosRevive fekete-fehér fotók színezésére szolgál. MacOS és iOS platformokon érhető el, és automatikus és manuális lehetőségeket kínál a régi vagy monokromatikus képek színezéséhez. 📷

Importálja a fényképeket eszközéről a Fotók alkalmazáson vagy a Finder segítségével, vagy közvetlenül szkennelje be őket az alkalmazásba. A szoftver képes kezelni a hibás képeket, és lehetővé teszi a fényerő és a kontraszt beállítását is.

Azok számára, akik most kezdik vagy inspirációt keresnek, az alkalmazás egy mintakönyvtárat kínál, amelyben az eszközzel megvalósítható átalakításokhoz kapcsolódó ötletek találhatók.

A PhotosRevive legjobb funkciói

AI-támogatott fotó színezés

Kézi mód és testreszabható színes jelölők azok számára, akik nagyobb kontrollt szeretnének a folyamat felett

Tömeges gyártás felhasználó által létrehozott előre beállított értékekkel

Intuitív drag-and-drop felület fotók hozzáadásához

A PhotosRevive korlátai

Az AI néha kihagy bizonyos részek, például a kezek színezését, ami manuális beavatkozást igényel.

A szín alkalmanként nem kívánt területekre is átterjedhet

PhotosRevive árak

PhotosRevive Unlimited: 18,99 dollár egy életre szóló licenc 3 Mac számítógépre

PhotosRevive értékelések és vélemények

Mac App Store: 4. 2/5 (100+ értékelés)

8. Taskheat

A MacOS és iOS rendszereken elérhető Taskheat egy feladatkezelő alkalmazás, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a teendőlistádat és segítse a céljaid gyorsabb elérését. AI-t használ, hogy személyre szabott feladatokat generáljon a bevitt adatok alapján, és azokat vizuális folyamatábrában rangsorolja.

Kezelje a komplex feladatkapcsolatokat a meglévő linkek létrehozásával, módosításával és törlésével. Ha feladatokat rendel hozzá harmadik felekhez, akik rendelkeznek speciális szakértelemmel, az alkalmazás ennek megfelelően módosítja a folyamatábrát.

Az olyan funkciók, mint a színekkel jelölt címkék, megkönnyítik a navigációt, a határidők pedig biztosítják, hogy figyelmeztessenek a közelgő határidőkről. A Taskheat helyalapú emlékeztetőket is kínál, valamint lehetőséget a folyamatábra megosztására vagy kinyomtatására. 🖨️

A Taskheat legjobb funkciói

Projektek szervezése a feladatok függőségei alapján

A feladatok vizuális lebontása alfeladatokra

A folyamatábra és a lista nézetek segítenek a bonyolult munkafolyamatok vizualizálásában.

Egyszerű, könnyen használható felület

A Taskheat korlátai

Az alkalmazás néha összeomolhat vagy lassulhat.

Korlátozott megosztási eszközök a felhasználók között

Taskheat árak

Taskheat teljes verzió: 14,99 USD életre szóló licenc Mac, iPad és iPhone készülékekhez

Taskheat értékelések és vélemények

Mac App Store: 4. 2/5 (230+ értékelés)

9. Miro

Ötletet szeretne vázlatosan megrajzolni vagy diavetítést összeállítani? A Miro virtuális táblaként segít Önnek. Valós idejű együttműködési lehetőségeket kínál több eszközön – iOS, Android, Windows és Mac.

A Miro táblával együttműködve a Miro AI olyan funkciókat kínál, mint a post-it cetlik alapján képek generálása, tartalom összefoglalása vagy kódblokkok létrehozása. Például kulcsszavak alapján csoportosíthatja a post-it cetliket, eltávolíthatja a képek hátterét, kérdésekkel vagy ötletekkel bővítheti a gondolattérképeket, és még sok minden mást. 📌

Bár még béta verzióban van és folyamatosan fejlődik, a Miro AI minden Miro előfizető számára elérhető, még az ingyenes csomaggal is.

A Miro legjobb funkciói

AI-támogatott képalkotás

Korlátlan tárhely kreatív és projekttervezési igényeidhez

Eszközök, mint például öntapadós jegyzetek, szabad formájú toll, alakzatok, nyilak és intelligens rajzolás

Többféle kommunikációs lehetőség (visszajelzések, értékelések és jóváhagyások)

Testreszabható sablonok

Asztali, mobil és táblagépes alkalmazások elérhetők

A Miro korlátai

Hasonló alkalmazásokhoz képest viszonylag hosszabb betöltési idő

Egyes felhasználók a navigációs és nagyítási funkciókat nehézkesnek találják.

Miro árak*

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó tagonként

Üzleti : 16 USD/hó/tag

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

10. Pipedrive

Más CRM-platformokhoz hasonlóan a Pipedrive-ot is azzal a céllal fejlesztették ki, hogy segítse az értékesítési csapatokat több üzletet kötni kevesebb munkával. De ami igazán előnyt jelent, azok az intelligens AI-funkciói.

Például az AI-vezérelt Prospector eszköz hozzáférést biztosít egy B2B adatbázishoz, amely nyilvános és magánadatokból merít, hogy a lehető legfrissebb potenciális ügyfeleket mutassa meg Önnek.

A Sales Assistant viselkedésalapú teljesítménytippeket, alkalmazásintegrációkat és értesítéseket kínál, hogy mindenki szinkronban legyen. Szeretné megszüntetni az ismétlődő feladatokat? A Pipedrive Automations segít Önnek, racionalizálva mindent az adatbeviteltől az e-mailes nyomon követésig. 📧

A platform célja az emberi hibák csökkentése, az adminisztratív feladatok automatizálása és személyre szabott betekintés nyújtása, hogy segítsen Önnek üzleteket kötni és javítani az értékesítési folyamatot.

A Pipedrive legjobb funkciói

Testreszabható vizuális értékesítési folyamat drag-and-drop felülettel

Prediktív AI-eszközök potenciális ügyfelek felkutatásához

Hasznos eszközök a potenciális ügyfelek szűréséhez, kategorizálásához és rendezéséhez

iPad és iOS alkalmazások offline hozzáféréssel

A Pipedrive korlátai

Korlátozott jelentési lehetőségek

Az automatizálási lehetőségek lehetnének jobbak

Pipedrive árak*

Alapvető : 9,90 USD/hó felhasználónként

Haladó : 19,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 39,90 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény : 49,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Pipedrive értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)

A jövő most van: ne hagyja ki az AI hullámot a Mac-jén!

A Mac-felhasználók számára tervezett AI-eszközök skálája sokszínű és folyamatosan bővül. Az általunk bemutatott eszközök mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, ezért érdemes minél többet kipróbálni közülük!

A ClickUp intuitív, AI-alapú munkafolyamat-támogató funkcióival és az Apple ökoszisztémába való zökkenőmentes integrációjával tűnik ki a többi közül – regisztrálj és fedezd fel a platformot ingyen!