A 10 legjobb AI eszköz Mac-hez 2025-ben [Áttekintés]

Izgalmas látni, hogy a mesterséges intelligencia (AI) hogyan változtatja meg szinte minden tevékenységünket! 🤖
Az ügyfelek viselkedésének előrejelzésétől a kiterjesztett írásig, az AI hatalmas adatkezelési és progresszív tanulási képességei több szempontból is megkönnyítették az emberek életét. Az AI szoftvermegoldások nemcsak erőforrásokat takarítanak meg, hanem javítják munkája pontosságát és hatékonyságát, és segítenek a gyorsabb teljesítésben.
Ha Mac-felhasználó vagy és szeretnéd kihasználni az AI előnyeit, akkor jó helyen jársz! Merülj el szakértőink által összeállított listánkban, amely a 10 leghatékonyabb AI-eszközt tartalmazza Mac-eszközökhöz. Sokoldalú lehetőségeket mutatunk be, amelyek bővítik a kreativitás, a termelékenység és a kényelem terén rejlő lehetőségeket.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 legjobb AI eszköz Mac-hez:
- ClickUp (A legjobb AI-alapú termelékenység és munkafolyamat-kezelés)
- TypingMind (A legjobb AI-vezérelt csevegőasszisztens testreszabható promptokkal)
- Elephas (A legjobb AI-támogatott íráshoz és tartalomgeneráláshoz Mac-en)
- Craft (A legjobb AI-támogatott jegyzeteléshez és dokumentumszervezéshez)
- Plus AI by Setapp (A legjobb AI-alapú diák és dokumentumok készítéséhez)
- Freshchat (A legjobb AI-alapú ügyfélüzenetküldéshez és automatizáláshoz)
- PhotosRevive (A legjobb AI-alapú fotó színezéshez és restauráláshoz)
- Taskheat (A legjobb AI-alapú feladatmegjelenítés és függőségkövetés)
- Miro (A legjobb közös ötleteléshez és AI-támogatott diagramkészítéshez)
- Pipedrive (A legjobb AI-támogatott értékesítési folyamatok és CRM-kezeléshez)
Mit kell keresni a Mac-hez készült AI-eszközökben?
A Mac-eszközökhöz készült AI különböző alkalmazások formájában érhető el, például csevegőrobotok, digitális asszisztensek, valamint munkafolyamat- és projektmenedzsment-megoldások formájában. Képességeik a használt analitikai modellektől függően változhatnak.
Például sok AI eszköz természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ, hogy segítsen a számítógépeknek megérteni, értelmezni és reagálni az emberi nyelvekre. A mesterséges intelligencia szoftverek automatizálási funkciókat is használnak, hogy növeljék a termelékenységet és gyorsabban végezzék el a feladatokat szöveges utasításokkal a tartalom összefoglalásához – még a feladatokban is!
Bár igényeinek függvényében konkrét funkciókat kereshet, itt van néhány általános szempont, amelyet érdemes figyelembe venni, amikor AI-megoldást választ Mac-hez:
- Kompatibilitás: Az iPhone, iPad és Mac készülékeivel mélyen belemerült az Apple világába? Ebben az esetben érdemes olyan AI eszközt választania, amely jól működik együtt az összes Apple készülékével 📱
- Felhasználói élmény: A tiszta, intuitív és könnyen kezelhető felület jelentősen növelheti a termelékenységet.
- Teljesítmény: Vizsgálja meg az eszköz sebességét és hatékonyságát. Jelentenek más felhasználók hibákat és üzemzavarokat? 🐞
- Skálázhatóság: Az eszköznek képesnek kell lennie arra, hogy a projektek növekedésével együtt az Ön igényeinek is megfeleljen.
- Testreszabás: A szoftverek testreszabása az egyszerű felületi módosításoktól a mélyrehatóbb változtatásokig terjedhet.
- Integrációs képesség: A legjobb AI-eszközök általában integrálhatók más rendszerekkel, alkalmazásokkal vagy adatbázisokkal, hogy optimalizálják a mindennapi folyamatokat.
A 10 legjobb AI eszköz Mac-hez: áttekintés
A feladatkezeléstől és az együttműködéstől a potenciális ügyfelek felkutatásáig és az intelligens diagramok készítéséig – összeállítottunk egy listát 10, különböző funkciókkal rendelkező AI eszközről Mac-hez. Az alábbi értékelések segítenek megtalálni az ideális megoldást! 🌚
1. ClickUp
A ClickUp egy átfogó együttműködési és projektmenedzsment eszköz, amely natív AI képességekkel rendelkezik bármely iparág vagy szegmens számára. Ez egy felhőalapú platform, de letölthető a dedikált Mac vagy Mac M1 kliens is, amely nagyobb rugalmasságot biztosít az asztali számítógépen való használatához.
A ClickUp Brain egy magasan képzett munkaasszisztens, amely segít felgyorsítani a különböző feladatok elvégzését. Az eszköz kiküszöböli a találgatásokat azzal, hogy több tucat parancsot és szerepkörspecifikus, teljesen sablonosított utasítást állít be, hogy felgyorsítsa a mindennapi feladatait.
Használja a ClickUp Brain Toolbar eszközt, hogy valós időben javítsa tartalmát. Könnyítse adminisztratív munkáját az összefoglalók, projektismertetők, értekezletjegyzetek, e-mailek és teendők azonnali létrehozásával a ClickUp AI Project Manager, AI Knowledge Manager és AI Writer for Work segítségével.
Ez az AI-eszköz optimalizálhatja a ClickUp Docs-ban létrehozott bármely elemet. Jelölje ki egy adott szöveget, és használja a rendelkezésre álló írási tippeket, hogy rövidebbé, hosszabbá, vonzóbbá vagy egyszerűbbé tegye azt.
Ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant menet közben, javítva ezzel belső és külső kommunikációjának általános minőségét. A ClickUp Brain nyelveket is le tud fordítani, elősegítve ezzel a globális csapatok hatékonyabb együttműködését. 🌎
A ClickUp Brain használatával csökkentheti a munkafolyamatokhoz szükséges időt, legyen szó marketingről, értékesítésről, agilis projektmenedzsmentről, tervezésről vagy mérnöki munkáról! És a hab a tortán? A ClickUp natív alkalmazásokkal rendelkezik iPad, iPhone és Apple Watch eszközökhöz, így útközben is kapcsolatban maradhat projektjeivel!
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Brain több mint 100 beépített, szerepkörspecifikus utasítással
- Írási segítség, hogy professzionálisabb, közvetlenebb vagy vonzóbb legyen a szöveg
- Azonnali fordítás funkció
- Hibajelzés és javítás
- Kreatív tartalomtámogatás
- Táblák és gondolattérképek diagramok készítéséhez
- Időtakarékos összefoglalók és a következő lépések kivonása hosszú dokumentumokból
- Több mint 1000 egyéb eszközzel integrálható
- Több mint 1000 sablon többféle felhasználási esethez (beleértve a ChatGPT prompt sablonokat is)
- 15+ testreszabható munkafolyamat-nézet
- Skálázhatóság több eszköz támogatásával
A ClickUp korlátai
- Az AI-alapú feladat létrehozás még nem elérhető (de hamarosan elérhető lesz)
- Az összes AI funkció felfedezése eltarthat egy ideig.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. TypingMind
Ha egyszerű módszert keres a ChatGPT használatához, néhány további előnnyel, akkor a TypingMind a megfelelő választás. Speciális prompt könyvtárral rendelkezik, valamint olyan AI karakterekkel, mint a „Stand-up Comedian” vagy az „Academic Researcher”, amelyek segítenek a kérdéseire egyedi módon válaszolni.
Feltölthet egy dokumentumot, és az AI-vel interakcióba léphet annak tartalmával kapcsolatban. Ez különösen hasznos lehet azoknak az akadémiai vagy szakmai felhasználóknak, akik AI-asszisztenst keresnek. 🎓
Használja a TypingMind alkalmazást közvetlenül a böngészőjében, bejelentkezés nélkül, vagy töltse le az alkalmazást a Mac dokkjába. Ráadásul az API-kulcsa biztonságban marad, közvetlenül a saját számítógépén tárolva, ami további adatvédelmi réteget biztosít.
A TypingMind legjobb funkciói
- Webes keresés a csevegésen belül a válaszok javítása érdekében
- Hatalmas prompt könyvtár
- Szöveg-beszéd funkció elérhető
- Testreszabható csevegőrobot megosztható felülettel
- Korlátlan számú bővítmény (a legmagasabb szintű csomagban)
A TypingMind korlátai
- A beállításhoz OpenAI API kulcs szükséges.
- Korlátozott AI-karakterek az ingyenes csomagban
TypingMind árak
- Ingyenes
- Alap: 39 USD/licenc*
- Bővített: 59 dollár licencenként
- Prémium: 79 dollár licencenként
*Minden licenckulcs öt eszközön használható.
TypingMind értékelések és vélemények
- Még nincs értékelés
3. Elephas
Az Elephas, egy AI írási asszisztens, közvetlenül integrálható Mac, iPhone és iPad alkalmazásokba. Ez lehetővé teszi, hogy folytassa a munkáját anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania vagy böngészőt kellene használnia.
Az Elephas egy új funkciót vezet be, a Super Brain-t, amely központosítja a tudásbázisát. Különböző forrásokból, például PDF-ekből, weboldalakról és olyan platformokról, mint a Notion és az Obsidian, gyűjt adatokat, és életre kelti azokat. Teljesen szabadon brainstormingolhat és cseveghet az Elephas adatkészletével! 🐘
A feltöltött adatok helyileg indexelésre kerülnek, és az OpenAI-val együttműködve támogatják az írási feladatokat, például az e-mailekre való válaszadást vagy a tartalom létrehozását.
Az Elephas a magánélet védelmére helyezi a hangsúlyt, és lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy saját OpenAI kulcsukat használják, így elkerülve az adatok nyilvános szervereken történő tárolását.
Az Elephas legjobb funkciói
- Integrálható Mac alkalmazásokkal
- Személyre szabott Super Brain az Ön rendelkezésére
- Központosított adatbázis csevegési lehetőségekkel
- A Snippets funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározzák saját feladataikat.
- Tartalom átírása elérhető
Az Elephas korlátai
- A felhasználói felület kialakítása javítható
- Megtanulása nehéz
Elephas árak
- Alapcsomag: 4,99 USD/hó
- Pro: 8,99 USD/hó
- Pro+: 14,99 USD/hó
Elephas értékelések és vélemények
- Product Hunt: 4. 4/5 (4+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (15+ értékelés)
4. Craft
A Craft egy kiváló jegyzetelési, együttműködési és termelékenységi eszköz, amelyet az Apple App Store Best of 2021 Awards díjátadón az év Mac-alkalmazásának választottak.
A platform nemcsak gyönyörű felhasználói felületéről híres, hanem a GPT-3 technológiát is felhasználja, hogy segítsen leküzdeni az írói blokkot. AI asszisztense ideális tartalomötletek generálásához, hosszú dokumentumok összefoglalásához és bonyolult jelentések egyszerűbb nyelvre való átfogalmazásához.
A Craft AI azonnal kijavítja a helyesírási és nyelvtani hibákat, és lefordítja a szöveget bármelyik nyelvre. Emellett segít kivonni az információkat a tárolt dokumentumokból kérdések és válaszok formájában. Például megkérdezheti: „Min dolgozik Tom ezen a héten?”, és megkapja a neki kiosztott feladatok összefoglalóját. 🔍
A Craft legjobb funkciói
- Vizuálisan vonzó kialakítás és elrendezés
- Keresősáv a dokumentumok gyors eléréséhez és intelligens javaslatokhoz
- Fejlett jegyzetek szervezése, aloldalak létrehozásának lehetőségével a finomabb témákhoz
- Testreszabható csapat-wikik
- Heti célok feladatok kiosztásához és határidők meghatározásához
A Craft korlátai
- A megosztási modell lehetne jobb
- Több sablonra lenne szükség
Craft árak*
- Starter: Ingyenes
- Pro: 5 USD/hó/tag
- Üzleti: 10 USD/hó/tag
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Craft értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (15+ értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
5. Plus AI by Setapp
A Plus egy másik GPT-alapú írási asszisztens, amely kizárólag Mac OS rendszeren érhető el a Setapp havi előfizetésén keresztül. Nincs szükség további fizetésre vagy külön API-kulcsra, mivel minden benne van a Setapp tagságában.
A gyorsbillentyűvel aktiválva a Plus zökkenőmentesen integrálódik bármely alkalmazásba. A platform célja az írási folyamat egyszerűsítése és javítása, függetlenül attól, hogy az adott feladat e-mail írása, prezentáció készítése vagy hosszú cikkek összefoglalása.
Használja a Plus alkalmazást szövegek létrehozásához, átírásához és fordításához. Korrekciós szolgáltatásokat is nyújt, hogy elkerülje a helyesírási és nyelvtani hibákat. Hozzon létre és testreszabjon saját utasításokat a gyakori feladatokhoz. ✍️
A Plus AI legjobb funkciói
- Fejlett GPT-4 technológia
- Integrálható Mac alkalmazásokba
- Kiválóan alkalmas formális üzleti levelezéshez, különösen az Improve Writing funkciójával.
- Testreszabható utasítások
Plus AI korlátai
- Egyes felhasználók zavarosnak és hibásnak találják a felhasználói felületet.
- Jelenleg nem használhatja saját OpenAI API kulcsát.
Plus AI árak (Setapp előfizetés)
- Mac: 9,99 USD/hó
- Mac + iOS: 12,49 USD/hó
- Power User: 14,99 USD/hó
Plus AI értékelések és vélemények (a Setapp számára)
- G2: 4,8/5 (több mint 20 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
6. Freshchat
A Freshworks csomag részét képező Freshchat kis- és nagyvállalatok értékesítési és ügyfélszolgálati igényeit szolgálja ki. A platform számos csatornán elérhető, többek között a weben, mobil eszközökön, WhatsAppon, LINE-on, Facebook Messengerben és Apple Business Chatben.
Használja sokoldalú, AI-kompatibilis csevegőrobotok létrehozásához, amelyek elemzik az ügyfelek kérdéseinek mögöttes szándékát, és relevánsabb, kontextusérzékeny megoldásokat kínálnak.
Ha egy beszélgetés túl bonyolulttá válik a bot számára, egyetlen kattintással átadja a kérdést egy élő ügynöknek. A botok automatikusan frissítik az ügyféladatokat, ami különösen hasznos lehet az ügynökök számára, amikor ott folytatják, ahol a bot abbahagyta, biztosítva ezzel a folytonosságot és a személyre szabott ügyfélélményt. 🗨️
A Freshchat legjobb funkciói
- Omnichannel támogatás
- Ügyfélszolgálati célokra tervezve, részletes AI chatbot funkcióval
- Testreszabható csevegő widgetek, mellékletek és hangulatjelek hozzáadásának lehetőségével
- Egyedi botok létrehozása különböző ügyfél-elkötelezettségi forgatókönyvekhez
A Freshchat korlátai
- Korlátozott jelentési és elemzési képességek
- Az ügynökök nem mindig kapnak értesítést a beérkező csevegésekről.
Freshchat árak*
- Ingyenes
- Növekedés: 15 USD/hó ügynökönként
- Growth Omnichannel: 29 USD/hó ügynökönként
- Pro: 39 USD/hó ügynökönként
- Pro Omnichannel: 59 USD/hó ügynökönként
- Vállalati: 69 USD/hó ügynökönként
- Enterprise Omnichannel: 99 USD/hó ügynökönként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Freshchat értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)
7. PhotosRevive
A PhotosRevive fekete-fehér fotók színezésére szolgál. MacOS és iOS platformokon érhető el, és automatikus és manuális lehetőségeket kínál a régi vagy monokromatikus képek színezéséhez. 📷
Importálja a fényképeket eszközéről a Fotók alkalmazáson vagy a Finder segítségével, vagy közvetlenül szkennelje be őket az alkalmazásba. A szoftver képes kezelni a hibás képeket, és lehetővé teszi a fényerő és a kontraszt beállítását is.
Azok számára, akik most kezdik vagy inspirációt keresnek, az alkalmazás egy mintakönyvtárat kínál, amelyben az eszközzel megvalósítható átalakításokhoz kapcsolódó ötletek találhatók.
A PhotosRevive legjobb funkciói
- AI-támogatott fotó színezés
- Kézi mód és testreszabható színes jelölők azok számára, akik nagyobb kontrollt szeretnének a folyamat felett
- Tömeges gyártás felhasználó által létrehozott előre beállított értékekkel
- Intuitív drag-and-drop felület fotók hozzáadásához
A PhotosRevive korlátai
- Az AI néha kihagy bizonyos részek, például a kezek színezését, ami manuális beavatkozást igényel.
- A szín alkalmanként nem kívánt területekre is átterjedhet
PhotosRevive árak
- PhotosRevive Unlimited: 18,99 dollár egy életre szóló licenc 3 Mac számítógépre
PhotosRevive értékelések és vélemények
- Mac App Store: 4. 2/5 (100+ értékelés)
8. Taskheat
A MacOS és iOS rendszereken elérhető Taskheat egy feladatkezelő alkalmazás, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a teendőlistádat és segítse a céljaid gyorsabb elérését. AI-t használ, hogy személyre szabott feladatokat generáljon a bevitt adatok alapján, és azokat vizuális folyamatábrában rangsorolja.
Kezelje a komplex feladatkapcsolatokat a meglévő linkek létrehozásával, módosításával és törlésével. Ha feladatokat rendel hozzá harmadik felekhez, akik rendelkeznek speciális szakértelemmel, az alkalmazás ennek megfelelően módosítja a folyamatábrát.
Az olyan funkciók, mint a színekkel jelölt címkék, megkönnyítik a navigációt, a határidők pedig biztosítják, hogy figyelmeztessenek a közelgő határidőkről. A Taskheat helyalapú emlékeztetőket is kínál, valamint lehetőséget a folyamatábra megosztására vagy kinyomtatására. 🖨️
A Taskheat legjobb funkciói
- Projektek szervezése a feladatok függőségei alapján
- A feladatok vizuális lebontása alfeladatokra
- A folyamatábra és a lista nézetek segítenek a bonyolult munkafolyamatok vizualizálásában.
- Egyszerű, könnyen használható felület
A Taskheat korlátai
- Az alkalmazás néha összeomolhat vagy lassulhat.
- Korlátozott megosztási eszközök a felhasználók között
Taskheat árak
- Taskheat teljes verzió: 14,99 USD életre szóló licenc Mac, iPad és iPhone készülékekhez
Taskheat értékelések és vélemények
- Mac App Store: 4. 2/5 (230+ értékelés)
9. Miro
Ötletet szeretne vázlatosan megrajzolni vagy diavetítést összeállítani? A Miro virtuális táblaként segít Önnek. Valós idejű együttműködési lehetőségeket kínál több eszközön – iOS, Android, Windows és Mac.
A Miro táblával együttműködve a Miro AI olyan funkciókat kínál, mint a post-it cetlik alapján képek generálása, tartalom összefoglalása vagy kódblokkok létrehozása. Például kulcsszavak alapján csoportosíthatja a post-it cetliket, eltávolíthatja a képek hátterét, kérdésekkel vagy ötletekkel bővítheti a gondolattérképeket, és még sok minden mást. 📌
Bár még béta verzióban van és folyamatosan fejlődik, a Miro AI minden Miro előfizető számára elérhető, még az ingyenes csomaggal is.
A Miro legjobb funkciói
- AI-támogatott képalkotás
- Korlátlan tárhely kreatív és projekttervezési igényeidhez
- Eszközök, mint például öntapadós jegyzetek, szabad formájú toll, alakzatok, nyilak és intelligens rajzolás
- Többféle kommunikációs lehetőség (visszajelzések, értékelések és jóváhagyások)
- Testreszabható sablonok
- Asztali, mobil és táblagépes alkalmazások elérhetők
A Miro korlátai
- Hasonló alkalmazásokhoz képest viszonylag hosszabb betöltési idő
- Egyes felhasználók a navigációs és nagyítási funkciókat nehézkesnek találják.
Miro árak*
- Ingyenes
- Starter: 8 USD/hó tagonként
- Üzleti: 16 USD/hó/tag
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)
10. Pipedrive
Más CRM-platformokhoz hasonlóan a Pipedrive-ot is azzal a céllal fejlesztették ki, hogy segítse az értékesítési csapatokat több üzletet kötni kevesebb munkával. De ami igazán előnyt jelent, azok az intelligens AI-funkciói.
Például az AI-vezérelt Prospector eszköz hozzáférést biztosít egy B2B adatbázishoz, amely nyilvános és magánadatokból merít, hogy a lehető legfrissebb potenciális ügyfeleket mutassa meg Önnek.
A Sales Assistant viselkedésalapú teljesítménytippeket, alkalmazásintegrációkat és értesítéseket kínál, hogy mindenki szinkronban legyen. Szeretné megszüntetni az ismétlődő feladatokat? A Pipedrive Automations segít Önnek, racionalizálva mindent az adatbeviteltől az e-mailes nyomon követésig. 📧
A platform célja az emberi hibák csökkentése, az adminisztratív feladatok automatizálása és személyre szabott betekintés nyújtása, hogy segítsen Önnek üzleteket kötni és javítani az értékesítési folyamatot.
A Pipedrive legjobb funkciói
- Testreszabható vizuális értékesítési folyamat drag-and-drop felülettel
- Prediktív AI-eszközök potenciális ügyfelek felkutatásához
- Hasznos eszközök a potenciális ügyfelek szűréséhez, kategorizálásához és rendezéséhez
- iPad és iOS alkalmazások offline hozzáféréssel
A Pipedrive korlátai
- Korlátozott jelentési lehetőségek
- Az automatizálási lehetőségek lehetnének jobbak
Pipedrive árak*
- Alapvető: 9,90 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 19,90 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 39,90 USD/hó felhasználónként
- Teljesítmény: 49,90 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 59,90 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Pipedrive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2500 értékelés)
A jövő most van: ne hagyja ki az AI hullámot a Mac-jén!
A Mac-felhasználók számára tervezett AI-eszközök skálája sokszínű és folyamatosan bővül. Az általunk bemutatott eszközök mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, ezért érdemes minél többet kipróbálni közülük!
A ClickUp intuitív, AI-alapú munkafolyamat-támogató funkcióival és az Apple ökoszisztémába való zökkenőmentes integrációjával tűnik ki a többi közül – regisztrálj és fedezd fel a platformot ingyen!