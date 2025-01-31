A 12 legjobb eDiscovery eszköz az egyszerűsített adatkezeléshez

A digitális átalakuláson átesett vállalatoknál az elektronikus adatok mennyiségének ugrásszerű növekedése miatt elengedhetetlenül fontos speciális eszközök bevezetése a fontos információk hatékony keresése, megtalálása és rendszerezése érdekében. 📊

Valójában a szövetségi polgári perrendtartási szabályok (FRCP) előírják, hogy az Egyesült Államokban működő szervezetek adataikat olyan módon tárolják és kezeljék, hogy azok könnyen visszakereshetők legyenek. Ennek elmulasztása nem csak frusztrációhoz vezet, hanem jelentős büntetésekhez is.

Pontosan itt jönnek képbe az eDiscovery eszközök. 🔍

Az eDiscovery eszközök speciális szoftverek, amelyek célja az elektronikusan tárolt információk (ESI) egyszerűbb megtalálása, összegyűjtése és elemzése. Ma az eDiscovery szoftvereszközök elengedhetetlenek a peres ügyekben és az adatkezelési helyzetekben.

Ha nincs eDiscovery megoldása, vagy rosszat választ, az időigényes keresésekhez és egy nehezen kezelhető adatbázishoz vezethet. És senkinek nem kellene ezzel foglalkoznia!

A ClickUp-nál végzett kutatásaink és intenzív tesztjeink alapján összeállítottuk a piacon elérhető 12 legjobb eDiscovery eszköz listáját. Olvassa el, hogy többet tudjon meg róluk.

Mit kell keresnie egy eDiscovery eszközben?

Az eDiscovery eszközök, vagyis az elektronikus bizonyítékok felkutatásának alapvető szerepe nem csupán a digitális információk megtalálásában rejlik, hanem a bíróság előtt elfogadható helyes adatok azonosításában is. A jogi csapatok és ügyvédi irodák számára ez azt jelenti, hogy biztosítaniuk kell, hogy a visszakeresett adatok megfeleljenek a jogi előírásoknak és relevánsak legyenek az adott ügyben.

Elektronikus felfedező szoftver kiválasztásakor ezeket a legfontosabb funkciókat kell figyelembe vennie az adatok hatékony kezelése és felhasználása érdekében:

Fejlett keresési funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek fejlett keresési funkciókkal rendelkeznek, amelyek részletes lekérdezéseket és szűrést tesznek lehetővé, így csökkentve a manuális keresések számát.

Adatfeldolgozás és szűrés: Válasszon olyan eDiscovery-áttekintő eszközt, amely képes kezelni a különböző adatformátumokat, és finomítani tudja az eredményeket, hogy azok megfeleljenek a jogi kritériumoknak.

Integráció és kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható a jogi projektmenedzsmentjébe , és támogatja a különböző e-mail, felhőalapú tároló és adatbázis platformokat az átfogó adatgyűjtés érdekében.

Biztonság és megfelelőség: Az eszköznek meg kell felelnie az iparági szabványoknak és előírásoknak, például a HIPPA-nak és a GDPR-nek, hogy biztosítsa az adatok védelmét és titkosságát.

Adatexport és jelentések: A hatékony adatexport és a testreszabható jelentéskészítési funkciók elengedhetetlenek az ügyek korai értékeléséhez és a bizonyítékok bemutatásához.

Skálázhatóság: Az eszköznek az adatok növekedésével együtt skálázódnia kell, anélkül, hogy ez a teljesítmény rovására menne.

Költséghatékonyság: Vegye figyelembe a teljes tulajdonlási költséget, beleértve a licencdíjakat és a karbantartási díjakat.

Készen áll a jogi tevékenységek egyszerűsítésére? Nézze meg a 12 legjobb eDiscovery eszközt. Legjobb választásaink segítenek szervezetének a hatékonyság növelésében és az előny megőrzésében a folyamatosan változó jogi környezetben.

1. Logikcull (A legjobb az eDiscovery folyamatok egyszerűsítéséhez)

via Logikcull

Ha az egyszerűséget keresi, akkor a Logikcull a legjobb választás. A Logikcull egy végpontok közötti, zárt hurkú eDiscovery platform, amely egyszerűsíti a nagy mennyiségű adat feltöltését, keresését és áttekintését.

Az eDiscovery piacon kiemelkedik különböző biztonsági funkcióival, többek között az adat titkosításával, a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA), a jogosultságokon alapuló felhasználói szerepkörökkel, a víruskereséssel és a rosszindulatú programok elleni védelemmel. Ezek a funkciók segítik a kritikus előírások, például a HIPAA, a GDPR és a SOC2 (II. típus) betartását.

A Logikcull integrálható a Google Vault, a Slack, a Microsoft 365, a Box és más platformokkal, így az adatok kinyerése a forrásból egyszerűen elvégezhető.

A Logikcull legjobb funkciói

Alkalmazzon előre definiált keresési szűrőket az adatok gyorsabb megtalálásához, például e-mail címek, dokumentumtípusok és személyes azonosításra alkalmas információk (PII) tartalma alapján.

Kezelje könnyedén az automatikus visszatartási értesítéseket, emlékeztetőket és nyomon követést

Végezzen automatikusan tömeges szerkesztéseket, jogosultsági címkézéseket, hasonló dokumentumok felismerését, PII-felismerést és e-mail szálak összefűzését.

Vezessen be beépített titkosítást, kétfaktoros hitelesítést, szerepkörökön alapuló jogosultságokat, vírus- és rosszindulatú programok elleni szkennelést, valamint zárt körű megosztást.

A Logikcull korlátai

A kifinomult adatelemző eszközökkel nem ismerős felhasználóknak nehéz tanulási folyamatra kell számítaniuk.

Logikcull árak

Egyedi árazás

Logikcull értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

2. RelativityOne (A legjobb nagy léptékű, komplex eDiscovery-hez)

via RelativityOne

Ha nagy léptékű, összetett ügyekkel foglalkozik, a RelativityOne egy igazi erőgép. A RelativityOne platform segítségével nagyvállalatokat, ügyvédi irodákat, kormányzati szerveket és más szervezeteket segít a gyors felfedezésben.

Továbbá a RelativityOne lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy nyílt forráskódú platformként bővítsék annak funkcionalitását a Relativity App Hubon keresztül elérhető, egyedi vagy fejlesztők által készített alkalmazásokkal.

A szokásos eDiscovery funkciókon túl a Relativity biztonságát a Calder7 nevű dedikált csapata garantálja, amely védi az érzékeny adatokat. A platform több biztonsági szabványnak is megfelel, többek között az ISO/IEC 27001, SOC 2 Type 2 és HIPAA szabványoknak. Emellett integrálható olyan népszerű vállalati eszközökkel is, mint a Microsoft 365, a Slack és a Google Workspace.

A RelativityOne legjobb funkciói

Automatizálja a dokumentumkezelési munkafolyamatokat , hogy csökkentse a manuális feladatokat és minimalizálja az emberi hibákat.

A jobb megértés érdekében vizualizálja a kommunikációs adatokat, például az e-maileket és szöveges üzeneteket, azok eredeti kontextusában.

Szükséges információk elrejtésére vagy kiemelésére szolgáló szerkesztő és kiemelő eszközök

Állítson be részletes felhasználói jogosultságokat és hozzáférés-vezérléseket, hogy korlátozza a hozzáférést bizonyos dokumentumokhoz.

A RelativityOne korlátai

A technikai problémák elhárítása bonyolult lehet, és nem dokumentált, speciális ismereteket igényel.

RelativityOne árak

Egyedi árazás

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (470+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

3. Casepoint (A legjobb integrált jogi technológia)

via Casepoint

A skálázhatóságot és rugalmasságot kereső jogi csapatok számára a Casepoint a legjobb választás. Felhőalapú architektúrája skálázhatóságot és rugalmasságot kínál, így ideális minden méretű szervezet számára. Emellett testreszabható munkafolyamatokat és automatizált eDiscovery-folyamatokat biztosít, csökkentve a manuális feladatok számát és növelve a termelékenységet.

A Casepoint robusztus adat titkosítással és hozzáférés-vezérléssel biztosítja a HIPAA és a GDPR szabályozásoknak való megfelelést. Ezenkívül zökkenőmentesen integrálható különböző adatforrásokkal és harmadik féltől származó eszközökkel a hatékony adatkezelés és a mélyreható elemzések érdekében.

A Casepoint legjobb funkciói

Feldolgozza és csökkentse az értékes információk mennyiségét gyorsan, felhasználóbarát technológiával.

Biztosítsa a GDPR, CCPA, FOIA és egyéb szabályozásoknak való megfelelést.

Automatizálja az ügyek értékelését fejlett algoritmusok segítségével nagy adathalmazok esetén.

A Casepoint korlátai

A rács szűrés és a drill-down funkciók eredményei javulhatnak a felhasználói élmény fejlesztéseinek köszönhetően.

Casepoint árak

Egyedi árazás

Vásárlói értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Disco eDiscovery (A legjobb gyors, AI-vezérelt eDiscovery-hez)

via Disco eDiscovery

A DISCO eDiscovery eszköz az AI erejét használja az adatok áttekintésének egyszerűsítésére. AI-alapú jogi szoftvert kínál az eDiscovery, a dokumentumok áttekintése és az ügykezelés egyszerűsítésére vállalkozások, ügyvédi irodák és kormányzati szervek számára.

Felhőalapú megoldásaik külön-külön vagy integráltan is használhatók, így egységes platformot hozhatnak létre. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyetlen felületen kezeljék az adatfeltárás teljes életciklusát, a jogi kérelmektől a felülvizsgálatig.

A Disco eDiscovery legjobb funkciói

Az AI-alapú eszközök és a kontextusfüggő címkék segítségével helyezze előtérbe a dokumentumok áttekintését.

Készítsen valós idejű jelentéseket adatvizualizációval és e-mail szálakkal az átfogó kontextus érdekében.

Használja az intuitív keresési funkciót szűrőkkel és a Search Builderrel komplex lekérdezésekhez.

Az automatikus OCR funkcióval szövegkeresést végezhet az összes dokumentumban, képeken és PDF-fájlokban egyaránt.

A Disco eDiscovery korlátai

Nem támogatja a bevitelek listájának, a bevitelek részleteinek, a fájl-hozzárendelések betöltésének, a produkcióknak, a produkciók részleteinek, az átfedéseknek, a felülvizsgálati csapatoknak, a tömeges műveleti naplófájloknak, a felülvizsgálati szakaszoknak stb. exportálását.

Disco eDiscovery árak

Egyedi árazás

Disco eDiscovery értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Nextpoint (A legjobb kis- és középvállalkozások számára)

via Nextpoint

Ha kisebb céget vezet, a Nextpoint megfizethető megoldást kínál könnyen használható, felhőalapú platformjával. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátlan mennyiségű adatot húzzanak és ejtsenek, azonnal áttekintsék és megosszák a dokumentumokat, valamint hatékonyan együttműködjenek az erős ügyek felépítésében – mindezt adatimportálás vagy tárhelydíjak nélkül.

Az EDRM elvein alapuló Nextpoint egy napra gyorsítja a hagyományos felfedezési folyamatot, így költséghatékony megoldást kínál a kisebb szervezetek számára.

A Nextpoint legjobb funkciói

Az OCR indexelés segítségével automatikusan kivonhatja az adatokat és metaadatokat a képfájlokból.

Testreszabhatja a dokumentumok áttekintésének munkafolyamatait kódolással, egyéni nézetekkel, címkékkel és tömeges műveletekkel.

Könnyítse meg az együttműködést és az ügyek előkészítését a vallomások, a bizonyítékok, a jegyzőkönyvek és az idővonalak kezelésével.

Naplózza az adatokhoz való hozzáféréseket, megtekintéseket, szerkesztéseket, törléseket és letöltéseket részletes ellenőrzési nyomvonalakkal.

A Nextpoint korlátai

Az adatok importálása más platformokhoz képest lassabb lehet, mivel az importálás során az összes fájl képalkotásra kerül, ahelyett, hogy eredeti formátumukban maradnának.

Nextpoint árak

Egyedi árazás

Nextpoint értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 230 értékelés)

6. Everlaw (A legjobb együttműködésen alapuló eDiscovery)

via Everlaw

Az Everlaw büszke arra, hogy „tűt talál a szénakazalban”, és ez a kijelentés minden bizonnyal igaz is. Az eDiscovery eszközök közül az Everlaw kiemelkedik azzal, hogy az azonnali üzenetektől és e-mailektől kezdve az audio- és videofájlok átírásáig mindent kezel. Az Everlaw képes egyszerűsíteni a keresést, és még felhasználóbarátabbá teszi azt azzal, hogy a felhasználók színekkel jelölhetik meg kereséseiket.

Tehát, ha nem túl jártas a technológiában, ne aggódjon – gyorsan megtalálhatja az információkat anélkül, hogy bonyolult keresési szintaxissal vagy reguláris kifejezésekkel (regex) kellene foglalkoznia.

Ezenkívül a platform FedRAMP engedélyezéssel, többfaktoros hitelesítéssel, egyszeri bejelentkezéssel és felhasználói jogosultságokkal biztosítja a biztonságot. Bár az Everlaw elsősorban felhőalapú, SaaS és webalapú telepítési lehetőségeket is kínál, így a felhasználók rugalmasan hozzáférhetnek az eszközhöz.

Az Everlaw legjobb funkciói

Készítsen leltárt, indexeljen és elemezzen különböző adattípusokat, például e-maileket, képeket és CAD-fájlokat.

Több mint 100 nyelvre fordíthat és médiafájlokat átírhat

Töltsön fel akár 900 000 dokumentumot óránként

Hatékonyan szerkessze a metaadatokat, oldalakat, táblázatokat és médiafájlokat

Az Everlaw korlátai

A metaadatok leképezése bonyolult lehet, és a jogosultsági naplófájlok létrehozása nem mindig intuitív.

Everlaw árak

Egyedi árazás

Everlaw értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (80+ értékelés)

7. CloudNine LAW (A legjobb helyszíni eDiscovery-hez)

via CloudNine LAW

A CloudNine egy eDiscovery megoldás, amely fejlett automatizálással egyszerűsíti az adatok felfedezésének folyamatát. Automatikus adatfeldolgozást és -beolvasást kínál az MS365 és a OneDrive számára, és különböző adattípusokat támogat, például e-maileket, hangfelvételeket, forenzikus képeket stb.

A platform részletes, intuitív keresési és címkézési eszközöket kínál az adatok hatékony megtalálásához és kezeléséhez.

A CloudNine LAW legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365 és a OneDrive szolgáltatással az adatok gyorsabb gyűjtése érdekében.

Őrizze meg a bevitt adatok kontextusát az átfogó idővonal-áttekintésekhez

Többféle adattípus támogatása, beleértve pénzügyi nyilvántartásokat, törvényszéki bizonyítékokat, SMS-eket, együttműködési alkalmazások üzeneteit, földrajzi helymeghatározást és közösségi média bejegyzéseket.

A CloudNine LAW korlátai

A képnézegető nehezen kezeli a többszörös nyitott adatbázisokat egyszerre.

CloudNine LAW értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

8. Reveal Data (a legjobb AI-alapú elemzésekhez)

via Reveal Data

A Reveal Data eDiscovery platformja mesterséges intelligenciát és gépi tanulást használ az adatelemzés és -felülvizsgálat optimalizálására.

Ezenkívül a platform fejlett elemzési funkciókat is kínál, beleértve a prediktív kódolást és a klaszterezést. Integrált gépi tanulási funkcióval rendelkezik a dinamikus adatklasszifikáláshoz, valamint skálázható felhőalapú infrastruktúrával a hatékony feldolgozáshoz. Keresési funkciói között megtalálható a természetes nyelvfeldolgozás a pontos adatkereséshez.

A felhasználói élményt és a skálázhatóságot szem előtt tartva tervezett Reveal Data minden méretű szervezet számára alkalmas.

A Reveal Data legjobb funkciói

Használja ki az AI-alapú elemzéseket a fejlett adatelemzéshez és a prediktív kódoláshoz.

Javítsa az adatok osztályozását és relevanciáját dinamikusan gépi tanulással

Testreszabhatja a műszerfalakat és a jelentéseket az adatrendszerek vizualizálása és az előrehaladás ellenőrzése érdekében.

Dolgozzon együtt másokkal a közös felülvizsgálatok, megjegyzések és kommunikáció eszközeinek segítségével.

Adatkorlátozások feltárása

Egyéni használatra megfizethető, de kisvállalatok számára, amelyeknek integrálniuk kell az alkalmazásaikba, túl drága lehet.

Reveal Data árak

Egyedi árak

Adatok feltárása értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Exterro Legal (A legjobb vállalati eDiscovery-hez)

via Exterro Legal

Az Exterro Legal egyszerűsíti és automatizálja a jogi megőrzési folyamatot, megkönnyítve a jogi csapatok számára a megőrzések hatékony kezelését és végrehajtását. A meglévő eDiscovery munkafolyamatokba való zökkenőmentes integrációval az Exterro Legal biztosítja, hogy a jogi csapatok gyorsan kiadják, nyomon kövessék és kezeljék a megőrzéseket, miközben fenntartják a megfelelőséget.

Ezenkívül a platform felhasználóbarát felülete és értesítési rendszere segít egyszerűsíteni a kommunikációt és minimalizálni az adatok megrongálódásának kockázatát. Intuitív felületével és skálázható architektúrájával az Exterro Legal lehetővé teszi a komplex ügyek gyors és pontos kezelését, miközben szigorú biztonsági és szabályozási szabványokat tart fenn.

Az Exterro Legal legjobb funkciói

Automatizálja az adatgyűjtést és -feldolgozást a hatékonyság növelése érdekében

Zökkenőmentesen integrálható jogi és üzleti rendszerekkel a koherens munkafolyamat érdekében.

Kezelje a jogi megőrzési kötelezettségeket automatizált értesítésekkel és nyomon követéssel

Végezzen alapos vizsgálatokat és dokumentum-áttekintéseket a fejlett keresési és elemzési funkciók segítségével.

Exterro Jogi korlátozások

Nincs lehetőség a kiválasztott szállítókra vonatkozó emlékeztetőket automatikusan szüneteltetni.

Exterro Legal árak

Egyedi árazás

Exterro Legal értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Sightline (A legjobb valós idejű együttműködéshez)

via Consilio

A Sightline egy fejlett eDiscovery platform, amelyet az ügyiratok kezelésének optimalizálására terveztek. Kiválóan szűri ki az irreleváns dokumentumokat, feltárja a legfontosabb ügyinformációkat és megkönnyíti a részletes áttekintést.

E-discovery megoldásként a Consoilio Sightline terméke a legkorszerűbb adatkutatási eszközöket, kiterjedt dokumentum-áttekintési funkciókat és elemzésalapú nyomozási képességeket biztosít az ügyekkel foglalkozó csapatok számára.

A Sightline legjobb funkciói

Találja meg a releváns ügyadatokat és a legfontosabb dokumentumokat kifinomult keresési funkciók segítségével.

Finomítsa a keresési eredményeket metaadatok és termékmezők, például dátumok és e-mailek segítségével.

Szűrje ki a nem releváns dokumentumokat fájltípus és egyéb tulajdonságok alapján az integrált nyomozási eszközök segítségével.

A Sightline korlátai

A dokumentumok keresése több lépésből áll, amelyek megtanulása új csapat tagok számára bonyolult lehet.

Sightline árak

Egyedi árazás

Sightline értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Veritas eDiscovery Platform (A legjobb adatkezeléshez)

via Veritas

A Veritas eDiscovery Platform adatbázis-vezérelt fejlett keresőmotorjával egyszerűsíti az adatok felfedezését. Ezáltal a vállalkozások gyorsan azonosíthatják és elérhetik a fájlokat. A platform bonyolult vizsgálatokat támogat, egyszerre akár 100 lekérdezést automatizálva.

Több mint 500 fájlformátumot támogat, hatékony munkafolyamatok révén biztosítva az átfogó adatfeldolgozást és -elemzést. A platform növeli a hatékonyságot és csökkenti a kockázatot azáltal, hogy a pontos tartalomra összpontosít és kiszűri az irreleváns adatokat.

Intuitív felületével a Veritas lehetővé teszi a megfelelőségi tisztviselők és a jogi IT-szakemberek számára, hogy hatékonyan kezeljék a kockázatokat és megalapozott döntéseket hozzanak, miközben szigorú biztonsági és megfelelőségi szabványokat tartanak fenn.

A Veritas eDiscovery Platform legjobb funkciói

Több mint 100 tartalomforrásból gyűjtsön információkat

Hozzáférés strukturálatlan adatokhoz osztályozás és indexelés segítségével

Biztonságosan bővítse a felfedezést azáltal, hogy csak a releváns tartalmakat célozza meg, azonosítja és exportálja.

A Veritas eDiscovery Platform korlátai

A korlátozott export- és termelési funkciók miatt a végső termeléshez további szoftverekre van szükség.

A Veritas eDiscovery Platform árai

Egyedi árazás

Veritas eDiscovery Platform értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Onna (a legjobb az alkalmazásadatok egységesítéséhez)

via Onna

Az Onna egy adatkezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a technológiai és üzleti vezetőket a strukturálatlan vállalati adatokban rejlő értékek kiaknázásában.

Konkrétan, központosítja, szabványosítja és kezeli a különböző felhőalapú munkahelyi alkalmazások adatait, egyszerűsítve a kritikus információkhoz való hozzáférést és azok feletti ellenőrzést. Ez az egységes megközelítés lehetővé teszi a vállalatok számára a kockázatok csökkentését és az üzleti eredmények javítását.

Az Onna támogatja az IT- és megfelelőségi kéréseket, csökkentve ezzel a jogi felülvizsgálat idejét és költségeit. Biztonságosan összekapcsolja az adatokat a nagy nyelvi modellekkel (LLM), és rendelkezik egy „Csoportok” opcióval, amelynek segítségével szervezheti és meghívhatja a kollaborátorokat a projektekbe.

A platform integrálja a Slack, Google, Microsoft és Confluence forrásokból származó strukturálatlan adatokat. Ez segít megoldani az adatok szétterjedésének problémáját és kihasználni a GenAI lehetőségeit.

Az Onna legjobb funkciói

A platformon belül könnyedén átvihet és megoszthat médiafájlokat.

Találja meg a fúziók és felvásárlások, valamint a átvilágítási folyamatokhoz szükséges releváns fájlokat és dokumentumokat ML algoritmusok segítségével.

Onna korlátozások

Nagyobb adathalmazok esetén gondos tervezés szükséges a megfelelő időben történő gyűjtés és az adatfelhasználási korlátozások betartása érdekében.

Onna árak

Egyedi árazás

Onna értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Minél többet tud: A Reveal Data nemrégiben felvásárolta a Logikcull és az Onna cégeket, ezzel tovább erősítve eDiscovery és adatkezelési képességeit.

Itt található egy gyors összehasonlító táblázat az eDiscovery-ről, hogy áttekintse a lehetőségeket:

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Korlátozások Logikcull Az eDiscovery folyamatok egyszerűsítése Teljes körű platform, adat titkosítás, 2FA, jogosultságokon alapuló szerepkörök, tömeges szerkesztés, automatikus PII felismerés, integrálható a Google Vaulttal, a Slackkel stb. Megtanulása nehéz azoknak a felhasználóknak, akik nem ismerik az eszközöket RelativityOne Nagyszabású, komplex eDiscovery Nyílt forráskód, munkafolyamatok automatizálása, kommunikációs adatok vizualizálása, szerkesztőeszközök, részletes felhasználói jogosultságok, integrálható a Microsoft 365, Slack és Google Workspace alkalmazásokkal. Összetett technikai hibaelhárítás Casepoint Integrált jogi technológia Felhőalapú architektúra, testreszabható munkafolyamatok, GDPR és HIPAA előírásoknak való megfelelés, integrálható harmadik féltől származó adatkezelési és elemzési eszközökkel. A felhasználói élmény javítható Disco eDiscovery Gyors, AI-vezérelt eDiscovery AI-alapú dokumentumfelülvizsgálat, valós idejű jelentések, intuitív keresési funkciók, automatikus OCR szövegkereséshez Korlátozott exporttámogatás különböző adattípusokhoz Nextpoint Kis- és középvállalkozások Különböző adattípusok kezelése, fordítási szolgáltatások, óránként akár 900 000 dokumentum feltöltése, hatékony szerkesztés Lassabb adatimport az képalkotási folyamatok miatt Everlaw Kollaboratív eDiscovery Különböző adattípusok kezelése, fordítási szolgáltatások, óránként akár 900 000 dokumentum feltöltése, hatékony szerkesztés A metaadatok leképezése bonyolult lehet CloudNine LAW Helyi eDiscovery Fejlett automatizálás az adatfeldolgozáshoz, integrálható a Microsoft 365-tel, többféle adattípust támogat. A képnézegető több adatbázissal is küzd Adatok feltárása AI-alapú elemzés Mesterséges intelligenciával támogatott elemzés, prediktív kódolás, testreszabható irányítópultok, együttműködési eszközök Magas költségek az integrációt igénylő kisvállalatok számára Exterro Legal Vállalati eDiscovery Automatizálja a jogi megőrzési folyamatokat, integrálódik a meglévő munkafolyamatokba, fejlett keresési és elemzési funkciókkal rendelkezik. Nincs automatikus szüneteltetési emlékeztető a kiválasztott szállítók számára Sightline Valós idejű együttműködés Kifinomult keresési funkciók, kiterjedt dokumentum-áttekintési funkciók, integrált nyomozási eszközök Bonyolult keresési lépések új csapattagok számára Veritas eDiscovery Platform Adatkezelés Adatkészlet-alapú fejlett keresés, több mint 500 fájlformátum támogatása, biztonságos méretezhetőség a releváns tartalom azonosításához. A korlátozott exportfunkciókhoz további szoftver szükséges. Onna Az alkalmazásadatok egységesítése Központosítja és kezeli a strukturálatlan vállalati adatokat, integrálható különböző felhőalapú alkalmazásokkal, támogatja az IT- és megfelelőségi kéréseket. Nagyobb adathalmazok esetén tervezés szükséges

💡 Profi tipp: Fontos szempontok az eDiscovery eszköz kiválasztásához: Az integráció fontos: Győződjön meg arról, hogy az eDiscovery eszköz jól integrálható a meglévő rendszereibe (például dokumentumkezelő és kommunikációs eszközökbe) a zökkenőmentes adatáramlás és együttműködés érdekében. Képzés és támogatás: Győződjön meg arról, hogy olyan szállítót választ, amely folyamatos támogatást nyújt. Fektessen be a csapata képzésébe is, hogy biztosan teljes mértékben kihasználhassák a választott eDiscovery eszköz funkcióit.

Bár a speciális eDiscovery eszközök elengedhetetlenek az adatok felfedezéséhez és áttekintéséhez, gyakran csak bizonyos területeken, például a dokumentumkezelésben vagy az adatelemzésben jeleskednek. Ugyanakkor nem biztos, hogy átfogó megoldásokat kínálnak a jogi projektekkel kapcsolatos feladatok és munkafolyamatok teljes spektrumának kezeléséhez.

Mivel ezek az eszközök elsősorban bizonyos funkciókra összpontosítanak, például adatfeldolgozásra vagy megfelelőségi ellenőrzésekre, szélesebb körű szervezeti igényeit is kielégíthetik. Például előfordulhat, hogy nem elég rugalmasak ahhoz, hogy különböző projektmenedzsment követelményekhez alkalmazkodjanak, vagy korlátozott képességekkel rendelkeznek a különböző munkafolyamatok és együttműködési eszközök integrálásában.

Ismerje meg a ClickUp eszközt, amely egységes platformot biztosít az eDiscovery folyamatok fejlesztéséhez, így áthidalva a hiányosságokat.

ClickUp (A legjobb sokoldalú jogi projektmenedzsmenthez)

Bár a ClickUp nem tartozik a hagyományos eDiscovery eszközök közé, jogi megoldások terén sokat kínál. All-in-one termelékenységi platformként a Law Firm Project Management Software segít a jogi szakembereknek munkájukat egy dinamikus munkaterületre centralizálni.

A ClickUp által kínált, könnyen testreszabható eszközökkel gyorsan rendszerezheti nyilvántartásait és projektjeit.

Ezenkívül a hatékony rekordkezelő szoftver lehetővé teszi az adatok hatékony szervezését, kezelését és megosztását az egész vállalatban. Különböző részlegekhez vagy projektekhez igazított tereket és mappákat hozhat létre, és könnyedén kezelheti az egyesekhez tartozó jogosultságokat és szerepköröket, biztosítva ezzel a zökkenőmentes működést.

A ClickUp Docs segítségével a dokumentumok létrehozása és megosztása gyerekjáték. A csapat tagjai valós időben férhetnek hozzá a fájlokhoz és együttműködhetnek, így a dokumentumok áttekintése, frissítése és ellenőrzése egyszerűvé válik. A ClickUp-ban feladatok hozhatók létre, hogy semmi ne maradjon ki.

Használja jogi dokumentumkezelő szoftverként, és hozzon létre külön dokumentumokat és wikiket a kutatási eredmények és az ügyek lefolyásának rögzítésére. Központosítja az ügyfelekkel való kommunikációt, a megfelelőségi dokumentumokat és a szabályozási bejelentéseket, így azok könnyen hozzáférhetők és átláthatók.

Készítsen dokumentumokat egy központi digitális helyen a ClickUp Docs segítségével, és ossza meg őket könnyedén.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs-ot valós idejű együttműködéshez jogi dokumentumok esetében. Ez egyszerűsítheti a kommunikációt és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

ClickUp feladatok

Azok számára, akiknek hatékonyan kell kezelniük a feladatokat, a ClickUp Tasks kiváló lehetőségeket kínál. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az eDiscovery munkafolyamat minden lépéséhez feladatokat hozzanak létre és kövessenek nyomon, biztosítva ezzel az egyes szakaszok hatékony kezelését.

Színkódolt címkékkel osztályozhatja a feladatokat prioritási szintjük szerint, így csapata könnyebben azonosíthatja és kezelheti a kritikus feladatokat.

ClickUp Connected Search

A felhasználók a ClickUp Connected Search funkciójával gyorsan megtalálhatják a konkrét dokumentumokat és kommunikációkat, amely hatékonyan átvizsgálja az összes feladatot, megjegyzést és mellékletet a platformon. A platform támogatja az együttműködést is, lehetővé téve a csapatok számára a zökkenőmentes együttműködést jegyzetek és frissítések megosztásával.

Használja a ClickUp univerzális keresőjét, hogy azonnal megtalálja a fájlokat a ClickUp-ban, a csatlakoztatott alkalmazásokban vagy a helyi meghajtón.

A ClickUp esetében az adatbiztonság elsődleges fontosságú.

A platform biztonsági politikája szigorú biztonsági szabványoknak felel meg, beleértve a SOC 2, ISO/IEC 27001 és GDPR előírásokat, biztosítva ezzel a megbízható adatvédelmet.

A ClickUp jogosultsági beállításait használva korlátozhatja az érzékeny információkhoz való hozzáférést. Ez biztosítja, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák vagy módosíthassák a kritikus adatokat, garantálva ezzel a biztonságot az eDiscovery folyamat során.

A ClickUp egy változatos jogi sablonkönyvtárat is tartalmaz, amely segít a fájlok és mappák hatékony szervezésében.

ClickUp jogi projektmenedzsment sablon

Például a ClickUp jogi projektmenedzsment sablon vizuális útitervet nyújt az erőforrások kezeléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a csapatmunka optimalizálásához.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az előrehaladást és működjön együtt a csapatok között a ClickUp jogi projektmenedzsment sablon segítségével.

Ez a sablon segít Önnek:

Csökkentse a kézi adatbevitelt és minimalizálja a hibákat

A potenciális problémákat korán azonosítsa, hogy proaktív lépéseket tehessen

Javítsa a folyamatban lévő projektek és az előrelépések átláthatóságát

Egyszerűsítse a könyvelést és az időnyilvántartást

A jogi projektmenedzsment eleinte bonyolultnak és erőforrás-igényesnek tűnhet. Ez a sablon azonban segít lebontani a feladatot megvalósítható lépésekre, a cél kitűzésétől és az ütemterv elkészítésétől a csapat feladatok kiosztásáig és a részletes előrehaladás értékeléséig.

ClickUp jogi ügyek nyomon követési sablon

Hasonlóképpen, a ClickUp jogi ügyek nyomon követési sablonja segít az ügyek rendszerezésében azáltal, hogy minden releváns dokumentumot és kommunikációt egy központi helyen tárol.

Töltse le ezt a sablont Kezelje jogi ügyeit könnyedén a jogi ügyek nyomon követési sablon segítségével.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Hozzon létre egy szabványos rendszert az ügyek és a kapcsolódó papírmunka nyomon követésére.

Tartsa az adatokat strukturáltan és naprakészen

Szerezzen információkat az összes ügyről

Csökkentse a manuális feladatokra fordított időt

Könnyen hozzáférhet a döntéshozatalhoz szükséges alapvető információkhoz

A jogi ügyek nyomon követési sablon hatékonyan segít a szervezettségben az idővonal, az érdekelt felek, az ügy részletei, a feladatlisták és az emlékeztetők segítségével, hogy minden fejleményről naprakész legyen.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain, egy kontextusfüggő, szerepköralapú funkciókkal rendelkező, mesterséges intelligenciával működő digitális asszisztens, minden jogi szakember technológiai eszköztárának elengedhetetlen része. A természetes nyelvfeldolgozást használja e-mailek, dokumentumok, feladatok, összefoglalók és frissítések létrehozásához, így racionalizálva a munkafolyamatot.

Ez teszi a ClickUp Brain-t az egyik legjobb AI eszközzé ügyvédek számára.

A legjobb funkciók

Több mint 1000 integráció, hogy minden digitális eszközét egy helyen összekapcsolhassa

ClickUp Proofing javaslatok és megjegyzések hozzáadásához a szerződésekhez

Fejlett megosztási és jogosultsági ellenőrzések a jogi dokumentumok védelme érdekében

ClickUp Whiteboards brainstorminghoz és együttműködéshez virtuális vásznon

ClickUp Tasks feladatok kiosztásához, függőségek létrehozásához és az ügyek nyomon követéséhez

Korlátozások

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

Vásárlói értékelések és vélemények

Egyszerűsítse az eDiscovery folyamatot a ClickUp segítségével

Az eDiscovery eszközök forradalmasították a jogi és nyomozati folyamatok kezelését, megkönnyítve a jogi csapatok számára a nagy mennyiségű dokumentumok áttekintését és a különböző forrásokból származó adatok összevonását.

De miért állna meg ennél?

Vigye munkafolyamatát a következő szintre a ClickUp segítségével!

A ClickUp sokoldalú funkciói zökkenőmentesen kiegészítik az eDiscovery eszközeit, javítva a szervezést, védve az érzékeny adatokat és fokozva a csapat koordinációját.

Fedezze fel, hogyan teheti a ClickUp még hatékonyabbá az eDiscovery folyamatot. Regisztráljon ingyenesen, és próbálja ki saját maga! 🎯