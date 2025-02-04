A 10 legjobb fájlszervező szoftver 2025-ben

Töltött már órákat a digitális tárolója átkutatásával, hogy megtalálja azt a fájlt, amelyet biztosan elmentett?

Az ilyen esetek gyakrabban fordulnak elő, mint szeretnénk. Sehol sem találjuk a szükséges fájlokat, és a csapatunk belefárad a várakozásba.

Nem kell, hogy így legyen. A fájlszervező szoftverek segíthetnek megoldani a hiányzó fájlok rejtélyes esetét. Egy ilyen eszköz lehetővé teszi a digitális eszközök kezelését, mentését és keresését egy adott névjegyzék és szervezeti struktúra alapján, így fájljai mindig kéznél vannak.

Vessünk egy pillantást a 2024-es év 10 legjobb fájlkezelő szoftverére, elemezzük azok funkcióit, előnyeit és hátrányait, és nézzük meg, hogyan segíthetnek Önnek a munkahelyi szervezettségben.

Mit kell keresnie a fájlok szervezésére szolgáló szoftverekben?

A digitális fájlszervező szoftvernek meg kell felelnie az Ön üzleti igényeinek. Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelnie kell:

Felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív felhasználói felülettel rendelkező fájlkezelő szoftvert, amely biztosítja, hogy minden csapattag könnyedén navigálhasson a fájlok között. Fájlszervező funkciók: Keressen olyan funkciókat, mint a mappa létrehozás, a fájlok kategorizálása és a címkézés, hogy strukturált és szervezett fájlrendszert tudjon fenntartani. Keresési funkció: A fájlok gyors megtalálásához elengedhetetlen egy hatékony keresési funkció. Az eszköznek támogatnia kell a kulcsszókeresést, a szűrőket és a fejlett keresési opciókat. Verziókezelés: Dokumentumok közös szerkesztése során a verziókezelési funkciók elengedhetetlenek a változások nyomon követéséhez, a korábbi verziók visszaállításához és az adatvesztés elkerüléséhez. Biztonsági intézkedések: Adjon elsőbbséget a titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a biztonságos megosztási lehetőségek funkciókkal rendelkező szoftvereknek, hogy megvédje az érzékeny fájlokat és biztosítsa az adatok titkosságát. Platformok közötti kompatibilitás: Válasszon olyan szoftvermegoldást, amely különböző operációs rendszereken és eszközökön zökkenőmentesen működik, így növelve a rugalmasságot és az elérhetőséget. Fájlok szinkronizálása: Az egyszerű szinkronizálási funkciók több eszközön is naprakészen tartják a fájlokat, csökkentve ezzel az adatok eltérésének kockázatát. Testreszabható sablonok: Válasszon olyan eszközt, amely előre formázott, testreszabható sablonokat kínál, például Válasszon olyan eszközt, amely előre formázott, testreszabható sablonokat kínál, például SOP-sablonokat vagy márkázási sablonokat. Ezek időt takarítanak meg és biztosítják a különböző fájlformátumok közötti konzisztenciát.

A 10 legjobb fájlszervező szoftver

Számos fájlkezelő szoftver elérhető a piacon, de nem mindegyik képes a fájlokat úgy rendszerezni, ahogyan Ön szeretné. Több eszközt kipróbáltunk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat:

1. ClickUp

Fájlok kezelése a ClickUp segítségével Könnyedén keresse meg és találja meg a fájlokat a ClickUp-ban, a csatlakoztatott alkalmazásokban vagy a helyi meghajtón az univerzális keresővel.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere minden méretű vállalkozásnak segít a projektekhez kapcsolódó fájlok és dokumentumok szisztematikus szervezésében. A ClickUp univerzális kereső funkciójával bármilyen fájlt megtalálhat, legyen az a ClickUp-ban, egy csatlakoztatott alkalmazásban vagy a helyi meghajtón. Az univerzális keresővel egyedi keresési parancsokat adhat hozzá, például linkekhez vezető gyorsbillentyűket, szövegek későbbi tárolását és még sok mást, hogy mindent egy helyen kereshessen.

Az univerzális kereső a munkaterületen belül bárhonnan elérhető, beleértve a Parancsközpontot, a Globális műveletsávot vagy az asztalt – fájljai mindig csak egy kattintás vagy billentyűleütés távolságra vannak!

A rugalmasság és a jobb szervezés érdekében csoportosíthatja, rendezheti és szűrheti külső és ClickUp fájljait a Lista nézet segítségével, vagy Kanban stílusban rendezheti őket a Tábla nézet segítségével. A teljes munkaterület madártávlati képet az Összes nézet segítségével kaphatja meg.

A ClickUp testreszabható listanézetével fájljaid mindig elérhetők lesznek.

A ClickUp egy lépéssel előrébb jár, hogy csökkentse a leterhelt csapatok munkaterhelését és növelje termelékenységüket, készen használható sablonok kínálatával.

Például a ClickUp projektmenedzsment mappaszerkezet-sablonjával egységes szerkezetet állíthat be minden projektjéhez, rendszerezheti a fájlok és rekordok különböző verzióit, és együttműködhet a csapat tagjaival.

Töltse le a sablont Készítsen átfogó mapparendszert, növelje a csapat felelősségvállalását, és kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp projektmenedzsment mappaszerkezet-sablonjával.

Akár nyolc egyéni attribútumot is hozzáadhat, például a Felülvizsgálat dátuma, Osztály, Megjegyzések, Haladás, Erőforrás típus és mások, hogy elmentse a projektekkel kapcsolatos fontos információkat, és könnyen láthatóvá tegye a projektadatokat.

Segít jobban nyomon követni a projekteket, és időt takarít meg a dokumentumok keresésével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Kezdőknek enyhe tanulási görbe

Néhány funkció még nem érhető el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. OneDrive

a Microsoft OneDrive segítségével

Az OneDrive az egyik legnépszerűbb fájlszervező szoftver vállalkozások és szakemberek számára. A Microsoft ökoszisztéma részeként valós időben szervezi a fájljait az eszközök között.

Az OneDrive személyre szabott irányítópultot kínál a fájlok megosztásához, másokkal való együttműködéshez és a más Microsoft-eszközökön található fájlok nyomon követéséhez. A fájlokat színkódokkal, parancsikonok létrehozásával és az eszközön található fájlok offline kezelésével szervezheti jobban.

Az OneDrive előfizetés minden eszközön és Windows verzión működik, így nem kell aggódnia a felhasználói felület vagy a fájlok elérhetősége miatt.

A OneDrive legjobb funkciói

Zökkenőmentes fájlszinkronizálás az eszközök között

Használja a verziótörténet funkciót a régi fájlok nyomon követéséhez vagy visszaállításához.

Használja ki az offline módot a helyi fájlok szervezéséhez

A OneDrive korlátai

Alkalmi problémák a fájlok szinkronizálásával

Egyes felhasználók a keresési funkciót hatékonytalannak tartják, különösen akkor, ha nagy számú fájlról van szó.

OneDrive árak

OneDrive for Business (1. csomag): 5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

OneDrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

3. Abelssoft

via Abelssoft File Organizer

Az Abelssoft digitális fájlkezelő szoftver minden fájlt a helyén tart, és rendet teremt az asztalán.

Korlátlan számú szabályt állíthat be a számítógépén található PDF-fájlok, képek, hangfájlok, dokumentumok, videók és egyéb médiatípusok rendezéséhez. A szabály beállítása után egyetlen kattintással automatikusan osztályozhatja a fájlokat a megfelelő mappákba. Ezzel a megfelelő fájlok megtalálása is gyerekjáték lesz!

Az Abelssoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 és Windows 7 rendszereken működik.

Az Abelssoft legjobb funkciói

Állítson be szabályokat, hogy eldöntse, mely fájlokat hova kell áthelyezni.

Használja a drag-and-drop tölcsér funkciót, hogy a fájlokat automatikusan a megfelelő mappába helyezze, és ezzel értékes időt takarítson meg.

Legalább hat hónapos ingyenes frissítések

Gyorsan megtalálhatja a számítógépén tárolt bármilyen típusú fájlt.

Az Abelssoft korlátai

Csak Windows PC-n működik. Más operációs rendszerekhez nem alkalmas.

Nem támogatja a felhőben található fájlok szervezését.

Az Abelssoft árai

Próbaverzió: Ingyenes

Teljes verzió: 29,95 USD

Abelssoft értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Tabbles

via Tabbles

A Tabbles egy fájlkezelő és dokumentum-együttműködési szoftver, amelynek középpontjában a fájlok címkézéssel történő strukturálása áll.

Lehetővé teszi, hogy címkéket adjon bármilyen típusú fájlhoz, beleértve a képfájlokat és a zenefájlokat is, amelyek helyi lemezeken, hálózati meghajtókon vagy a felhőben találhatók. Használhatja az automatikus címkézési funkciót is, amely automatikusan címkézi a fájlokat a nevük, tartalmuk vagy elérési útjuk alapján.

A Tabbles együttműködési funkciókat kínál: hozzáadhat megjegyzéseket a fájlokhoz vagy könyvjelzőkhöz, és kommunikálhat a csapatával. A címkék és a fájlok tartalma mellett a megjegyzések is kereshetők, így a fájlok visszakeresése gyors és zökkenőmentes.

A Tabbles legjobb funkciói

Fájlok szervezése automatikus címkézéssel

Keressen fájlokat címkék, megjegyzések és fájltartalom alapján egy egységes keresőmező segítségével.

Címkézze meg a Google Drive-ban vagy a Dropbox felhőalapú mappákban tárolt fájlokat fájlszinkronizáló szolgáltatásokkal.

A Tabbles korlátai

Modern felhasználói felület hiánya

Kissé bonyolult a megtanulása

Tabbles árak

Örökre ingyenes

Alap: 3 €/felhasználó havonta (éves számlázás)

Pro: 5 €/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: 6 €/felhasználó/hónap

Tabbles értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

5. DocuWare

via DocuWare

A DocuWare úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a papírnyomokat azáltal, hogy intelligensen feltölti és rendszerezi a nagy méretű dokumentumokat a felhőben.

OCR (optikai karakterfelismerő) funkcióval rendelkezik, amely segít a régi dokumentumok digitalizálásában és tárolásában, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek. A csapatok a DocuWare-t több eszközön is telepíthetik a zökkenőmentesebb együttműködés és a fájlok nyomon követése érdekében. Emellett vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget biztosít a fájlok biztonsága érdekében.

A DocuWare hatékony indexelése, eszközön történő szkennelése és verziókövetése az egyik legintuitívabb fájlszervező szoftverré teszi a vállalkozások számára.

A DocuWare legjobb funkciói

Szkennerelje be és válogassa szét a fizikai fájlokat, hogy csökkentse a kockázatokat és a papírmunkát.

Takarítson meg időt a részletes szűrőkkel történő kereséssel

Vezesse be a felhőalapú megoldást a rugalmasság és a megfizethetőség érdekében.

Integrálja más üzleti eszközökkel a termelékenység javítása érdekében.

A DocuWare korlátai

A meredek tanulási görbe túlnyomó lehet a nem technikai csapatok számára.

A mobilalkalmazás nem kínálja az összes funkciót és szolgáltatásokat.

DocuWare árak

DocuWare Cloud 4: Egyedi árazás

DocuWare Cloud 15: Egyedi árazás

DocuWare Cloud 40: Egyedi árazás

DocuWare Cloud 100: Egyedi árazás

DocuWare értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

6. Bynder

via Bynder Digital Asset Management

A Bynder egy fájl- és eszközkezelő szoftver vállalatok számára.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy egyéni szűrőkkel keressen fájlokat, ellenőrizze a hozzáférési jogosultságokat, és megossza azokat belső vagy külső érdekelt felekkel. A fájlokat megosztás után is ellenőrizheti, ha lejárati dátumokat ad hozzá a jogosultságokhoz, és nyomon követi a megosztási előzményeket.

A Bynder mesterséges intelligenciát használ a duplikált fájlok eltávolítására és metaadatok hozzáadására a digitális eszközökhöz, hogy javítsa a kereshetőséget. Lehetővé teszi a fájlok csatornaspecifikus formátumokban történő letöltését, valamint azok kivágását vagy szerkesztését, hogy az egységességet fenntartsák a különböző érintési pontokon.

A Bynder legjobb funkciói

A Bynder intuitív szűrőstruktúrájával másodpercek alatt megtalálhatja a fontos dokumentumokat.

Ossza meg fájljait közvetlenül a digitális eszközkezelő rendszeréből (DAM)

Védje digitális eszközeit a megosztott fájlokhoz való hozzáférési és használati jogok korlátozásával.

Integrálja a Bynder API-t az vállalati erőforrás-tervező (ERP) szoftverébe

A Bynder korlátai

Jelentős tanulási görbe

A felhasználói felület lehetne jobb

Bynder árak

Digitális eszközkezelés (DAM): Egyedi árazás

DAM + Tartalomkezelési műveleteinek méretezése: Egyedi árazás

DAM + Integrált digitális ökoszisztéma: Egyedi árazás

Bynder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

7. Dokmee

via Dokmee

A Dokmee Dokumentumkezelő Rendszer (Dokmee DMS) zökkenőmentes megoldást kínál a fájlok rögzítésére, tárolására, keresésére, visszakeresésére és megosztására.

Ez az eszköz minden méretű vállalkozás számára alkalmas, és lehetővé teszi a fájlok különböző mappákba történő rendezését, akár manuálisan, akár automatizáltan. Lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa digitális eszközeit – osszon meg bármilyen típusú fájlt, működjön együtt a csapattagokkal, és használja ki a verziókezelés előnyeit a dokumentumok szerkesztéséhez.

A munkafolyamatot az üzleti igényeinek megfelelően testreszabhatja. A munkafolyamat-beérkező levelek mappa mind a webes, mind a mobil szoftververziókban elérhető, így útközben is jóváhagyhatja és kezelheti a fájlokat.

A Dokmee legjobb funkciói

Kövesse nyomon a fájlok tevékenységét a beépített ellenőrzési naplóval.

Rendezze a fájlokat mappákba és szintekbe, akár manuálisan, akár automatikusan.

Jegyzeteket fűzhet a fájlokhoz, és megoszthatja azokat a csapatával.

Állítson be egyéni szabályokat, hogy munkafolyamata zökkenőmentesebb legyen.

A Dokmee korlátai

Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találják a felhasználói felületet.

A keresési funkciónak hatékonyabbnak kell lennie.

Dokmee árak

Egyedi árazás

Dokmee értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

8. Google Drive

A Google Workspace ökoszisztéma részét képező Google Drive az egyik legnépszerűbb felhőalapú fájlszervező megoldás. A Drive segítségével az internethez csatlakoztatott szinkronizált eszközökről érheti el dokumentumait, fényképeit és egyéb fájljait.

Mappákat hozhat létre, fájlokat kategorizálhat, és hatékony keresési funkciókat alkalmazhat a visszakeresés egyszerűsítésére. A kollaboratív funkciók valós idejű szerkesztést és megosztást tesznek lehetővé, javítva a csapatmunkát és a termelékenységet.

A Google Drive legjobb funkciói

Integrálja más hatékony eszközökkel a Google ökoszisztémában

Jelölje meg a fontos fájlokat csillaggal, vagy adja hozzá őket a Prioritás oldalhoz.

Használja a verziótörténetet a változások részletes rögzítéséhez.

Szabályozza, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy kommentálhatja a fájljait, és őrizze meg az adatok titkosságát.

A Google Drive korlátai

Offline állapotban nem működik jól

A testreszabási lehetőségek hiánya

A Google Drive árai

Business Starter: 7,20 USD/felhasználó/hónap

Üzleti standard: 14,40 USD/felhasználó havonta

Business Plus: 21,60 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Google Drive értékelések és vélemények

G2 (Google Workspace): 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 27 000 értékelés)

9. Dropbox

a Dropboxon keresztül

A Dropbox egy fájlmegosztó szoftver, amely robusztus felhőalapú tárolási és fájlszervezési funkciókkal rendelkezik. Alkalmas egyéni felhasználók és bármilyen méretű csapatok számára.

Az eszköz számos szűrőt kínál több fájl kezeléséhez. A tartalmakat kulcsszavak segítségével rendezheti, a fájlokat tevékenység vagy időkeret alapján csoportosíthatja, vagy a Dropbox intelligens ajánlásai alapján a fájlokat meglévő almappákba sorolhatja.

A fájlok közös szerkesztéséhez megoszthatja a mappákat a csapattagokkal, és szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti azokat. Testreszabhatja a fájlrendszer felépítését, hogy a jogosult csapattagok hozzáférhessenek a szükséges fájlokhoz.

A Dropbox legjobb funkciói

Rendezze és ossza meg fájljait az internethez csatlakozó eszközökön

Fájlok szerkesztése közvetlenül a Dropboxon, platformváltás nélkül

Legyen naprakész a fájlokban végzett legutóbbi változásokról

Szabályozza, ki férhet hozzá a fájlokhoz olyan funkciók segítségével, mint a jelszóvédelem, a letöltési engedélyek és a lejárati linkek.

A Dropbox korlátai

A fájlok eszközök közötti szinkronizálása időigényes folyamat.

Drága előfizetések

A Dropbox árai

Alap: Ingyenes

Plusz: 11,99 USD/felhasználó havonta

Profi: 22 USD/felhasználó havonta

Alapcsomag: 24 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 32 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 21 000 értékelés)

10. WinZip

via WinZip

A WinZip személyes és üzleti használatra egyaránt alkalmas, és egyszerű módszert kínál a fájlok keresésére, megnyitására, szerkesztésére, áthelyezésére és megosztására a számítógépről, a hálózatról vagy a felhőalapú tárhelyről.

Az eszköz képes különböző tömörítési formátumokat kicsomagolni, mint például Zip, Zipx, RAR, VHD és mások, valamint titkosított Zip vagy Zipx fájlokat létrehozni. Egyetlen platformon keresztül fájlokat PDF-ekké alakíthat, vízjeleket adhat hozzá és kényelmesen megoszthatja a fájlokat.

A WinZip Enterprise robusztus testreszabási lehetőségekkel rendelkezik. Különböző méretű vállalatok az üzleti igényeiknek megfelelően testreszabhatják a funkciókat és az integrációkat.

A WinZip legjobb funkciói

Zipelje, kicsomagolja és rendszerezze digitális eszközeit a termelékenység növelése érdekében.

Védje a jelszavak és személyes adatokhoz hasonló érzékeny információkat a WinZip titkosítási funkcióival.

Szerezzen fejlett biztonsági és licencelési lehetőségeket a WinZip Enterprise segítségével.

Használja ki a SharePoint integrációt és a felhőalapú tárolás integrációját az Enterprise beállításban.

A WinZip korlátai

A kínált funkciókhoz képest drága

Nincs meg benne az a kifinomultság és a fejlett biztonsági opciók, amelyeket más modern eszközök kínálnak.

WinZip árak

WinZip Standard: 29,95 USD

WinZip Pro Combo: 59,95 USD

Big Zipper: 84,95 dollár

WinZip értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Tartsa kézben fájljait a digitális fájlszervező szoftverrel

A fájlszervező rendszerek biztosítják a megfelelő fájlokhoz való gyors hozzáférést a megfelelő időben, időt takarítanak meg és hatékonyabbá teszik a csapatok munkáját. Válasszon egy eszközt, amellyel egy helyen kezelheti a munkafolyamatot és a kapcsolódó fájlokat, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

És mi lehetne jobb választás, mint a ClickUp?

Ez az ingyenes projektmenedzsment szoftver hierarchikus struktúrában rendezi a fájlokat, lehetővé téve a munkafolyamatok vizualizálását, a fájlok megkeresését és a csapatokkal való zökkenőmentes megosztását. A ClickUp nagymértékben testreszabható, így a csapatok igényeihez igazíthatja és növelheti a termelékenységet. Búcsút inthet a rendetlenségnek, és soha többé nem veszíti el a fájljait. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.