A 10 legjobb jogi ügykezelő szoftver 2025-ben

Jogi szakemberként folyamatosan különböző projektekkel kell foglalkoznia – a bírósági perekkel, a vállalati fúziók irányításával, az ingatlanügyletek lebonyolításával és a családi örökségek biztosításával a vagyontervezés révén.

Mindez túlterhelő lehet – a feladatok kézi kezelése, a határidőkkel való küzdelem és a drága hibák elkövetésétől való félelem.

Az ügykezelő szoftverekkel azonban megelőzhetők a hibák, a biztonsági problémák és a megfelelési kérdések.

Akár a bíróságon van, nagy ügyeket intéz, vagy családi örökségeket biztosít, az ügykezelő szoftver a jogi segédje. Kezelni tudja a határidőket, rendszerezni tudja a dokumentumokat, elősegíti a csapatmunkát és tájékoztatja az ügyfeleket – mindezt egyetlen digitális csomagban.

Összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb ügykezelő szoftverét ügyvédek számára. Készüljön fel az ügykezelés egyszerűsítésére!

Mi az ügykezelő szoftver?

Az ügykezelő szoftver egy speciális eszköz, amelynek célja a szervezeteken belüli ügyek, feladatok és folyamatok kezelésének egyszerűsítése és automatizálása. Ez egy központi platform különböző ügyek vagy projektek nyomon követésére, szervezésére és az azokhoz kapcsolódó együttműködésre, gyakran olyan területeken, mint a jog, az egészségügy, a szociális munka és az ügyfélszolgálat.

A szoftverek általában olyan funkciókat kínálnak, mint az ügyek nyomon követése, a dokumentumkezelés, a munkafolyamatok automatizálása és a kommunikációs eszközök, amelyekkel az ügyek előrehaladását lehet kezelni és figyelemmel kísérni.

Milyen előnyei vannak az ügykezelő szoftvereknek?

Az ügykezelő szoftverek számos előnnyel járnak, amelyek hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez és a szervezeti folyamatok javításához. Néhány fontos előny:

Hatékonyságnövelés: Az ügykezelő szoftverek automatizálják a feladatokat és folyamatokat, csökkentve a manuális munkát és növelve a munkafolyamatok általános hatékonyságát.

Jobb együttműködés: A szoftver központi platformot biztosít a csapatok együttműködéséhez, biztosítva a jobb kommunikációt és koordinációt az ügyekkel kapcsolatos tevékenységek során.

Továbbfejlesztett szervezés: A központosított dokumentumkezelési funkciók segítenek az információk szisztematikus szervezésében és tárolásában, ami megkönnyíti a hozzáférést és csökkenti az adatvesztés kockázatát.

Felelősségre vonhatóság és nyomon követés: Az ügykövető eszközök lehetővé teszik az ügyek előrehaladásának nyomon követését, a feladatok kiosztását és a határidők meghatározását, elősegítve ezzel a felelősségre vonhatóságot és az átláthatóságot a csapaton belül.

Költségmegtakarítás: Az automatizálás, a racionalizált folyamatok és az optimalizált munkafolyamatok hozzájárulnak az idő, az erőforrások és a működési költségek megtakarításához.

Mit kell keresnie az ügykezelő szoftverben?

Az ügyvédi irodájához legmegfelelőbb jogi ügykezelő szoftver kiválasztása az első lépés a termelékenység és a hatékonyság növelése felé. A legfontosabb, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, az eszközöktől a szállításig, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni az ügykezelő rendszer kiválasztásakor:

Robusztus funkciók : Válasszon olyan szoftvert, amely alapvető funkciókat biztosít, beleértve az együttműködést, : Válasszon olyan szoftvert, amely alapvető funkciókat biztosít, beleértve az együttműködést, a projektkezelést , az ügyfélkezelést, a kapcsolatkezelést és az ügyvédek munkaidejének nyomon követését

Felhasználóbarát: A megfelelő szoftvernek egyszerűen beállítható, áttekinthető és rendezett felülettel kell rendelkeznie.

Árak: Válasszon olyan szoftvert, amelynek ára rugalmas és illeszkedik a költségvetéséhez.

Skálázhatóság : Olyan funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek megkönnyítik az üzleti folyamatokat és a növekedéssel együtt skálázhatók.

Eszközök integrálása : Gondoskodjon arról, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható legyen a csapata által használt egyéb eszközökkel, beleértve a CRM-et, a kommunikációs szoftvereket és a tudásmenedzsment alkalmazásokat.

Jelentések és elemzések: Képesnek kell lennie a jogi ügyek előrehaladásának nyomon követésére, a szűk keresztmetszetek azonosítására és az adatokon alapuló döntéshozatal biztosítására.

A 10 legjobb ügykezelő szoftver 2024-ben

1. ClickUp

Az e-mail marketing egyszerűbbé válik a ClickUp AI segítségével

A ClickUp vezeti a listát, mint az egyik legjobb feladat- és irodavezetési alkalmazás 2024-ben. Szerződés életciklus-kezelő szoftverként is használható. A ClickUp űrlapok tökéletesen alkalmasak az ügyfelek felvételére. Az ügyvédi irodák és az ügyvédek kihasználhatják lenyűgöző funkcióit, beleértve a ClickUp Law Project Management funkciót, amely egyszerűsíti a szervezeti feladatkezelést.

Zárja le az üzletet a ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával – az útitervével a virágzó együttműködésekhez.

A ClickUp megkönnyíti az ügyfelektől és a vevői beszélgetésekből származó visszajelzések beszerzését. Személyre szabhatja az ügykezelési sablonokat, például az ügykezelési cselekvési tervet minden méretű vállalkozás számára. Használja ki a ClickUp Docs teljes potenciálját, hogy forradalmasítsa a dokumentumok létrehozását és az együttműködést a csapatán belül.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

A ClickUp AI asszisztens segíti a kommunikációs folyamatokat, beleértve az e-mailek, jelentések stb. megírását. A ClickUp Whiteboards segít az ötletek vizualizálásában, ezáltal elősegítve a hatékony csapatmunka gyakorlatát.

Az együttműködés-érzékelés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyszerre dolgozzanak és szerkesszenek a ClickUp Whiteboards alkalmazásban.

Összességében a ClickUp egy versenyképes eszköz, amelyet minden jogi cégnek érdemes megfontolnia a működés optimalizálása, az ügyfél-ügyvéd interakciók javítása, az időkövetés és egyebek érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálás : A ClickUp AI kezeli az ismétlődő feladatokat és csökkenti az emberi hibák kockázatát.

ClickUp Tasks : Pontos határidőkkel és prioritásokkal rendelje hozzá a feladatokat a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon a haladást valós időben.

ClickUp Forms : Ügyféladatok és ügyrészletek rögzítése biztonságos ügyfélportálon keresztül.

Testreszabható irányítópultok és nézetek : Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy egy pillanat alatt megtekintse a szükséges információkat, és ossza meg azokat a csapatával a jobb átláthatóság érdekében.

ClickUp Docs : Dokumentumok, táblázatok és prezentációk létrehozása és megosztása közvetlenül a ClickUp-ban, így nincs szükség különböző eszközök közötti váltásra.

Csevegés nézet : Csevegjen a csapattagokkal azonnal, anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást, így a kommunikáció és a kontextus egy helyen marad.

Személyre szabás : Személyre szabhatja munkafolyamatait, hogy azok illeszkedjenek vállalkozásához.

Nyomon követés: Könnyedén nyomon követheti a csapat előrehaladását és kezelheti az ügyfeleket.

A ClickUp korlátai

A mobil verzió nem annyira robusztus, mivel több webes funkció nem elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)

2. Appian

via Appian

Az Appian egy kódolás nélküli ügykezelő szoftver, amely hatékonyan kezeli a jogi folyamatokat, az ügyeket és az ügyfelek tevékenységét.

Más ügykezelő eszközöktől eltérően az Appian a Lean vagy a Six Sigma folyamatkezelési technikákat automatizálással ötvözi, hogy megkönnyítse az ügykezelési folyamatokat.

Ezenkívül az Appian integrálható különböző adatforrásokkal és rendszerekkel, például a Salesforce, SAP, Microsoft és Oracle rendszerekkel, így zökkenőmentes hozzáférést biztosít az információkhoz a különböző platformokon.

Az Appian legjobb funkciói

Folyamatkezelési technikák: Az Appian olyan technikákkal kínál automatizálást, mint a Lean vagy a Six Sigma.

Testreszabhatóság: Hozzáférés olyan funkciókhoz, amelyek segítenek a különböző jogi feladatokhoz szükséges egyedi alkalmazások létrehozásában és telepítésében.

Frissítések : Negyedévente új funkciókat bocsát ki, így biztosítva, hogy a felhasználók mindig a legmodernebb technológiával rendelkezzenek.

Megfizethetőség: Ingyenes próbaverzió, amely demóval, irányított tanulással és korlátlan adattárolással jár.

Az Appian korlátai

Az árazási tervek homályosak, ami miatt a folyamat nem átlátható.

A felhasználók gyakran panaszkodnak a teljesítményre és a megbízhatóságra, például a lassú betöltési időre, a gyakori és felesleges frissítésekre, a hibákra és a működési zavarokra.

Gyenge adatkezelés, mivel az eszköz nem képes hatalmas adatmennyiségek kezelésére

Appian árak

Ingyenes csomag: Teljes hozzáférés és személyre szabott tanulás

Alkalmazás: Egyedi árazás

Platform: Egyedi árazás

Korlátlan: Egyedi árazás

Appian értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (300+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. CASEpeer

via CASEpeer

A CASEpeer egy jogi ügykezelő szoftver, amelyet személyi sérülésekkel foglalkozó ügyvédek számára fejlesztettek ki.

Az ügyvédi irodák és a jogi szakemberek hozzáférhetnek olyan alapvető funkciókhoz, mint az ügyek nyomon követése, naptárintegráció, automatizált feladatkezelés, rendezési jelentések, peres eszközök, valamint egy kiváló biztonsági és dokumentumtároló rendszer.

A CASEpeer legjobb funkciói

Ügyek nyomon követése: Nyomon követi a költségeket, a teljesítményt és a betekintéseket, és zökkenőmentesen generál jelentéseket.

Sablonok: Több mint 50 kulcsrakész jelentéssablonhoz férhet hozzá

Integráció : Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint az Outlook, a QuickBooks és a Dropbox.

Alkalmazkodó: Leginkább személyi sérülésekkel foglalkozó ügyvédek vagy ügyvédi irodák számára alkalmas

A CASEpeer korlátai

Nincs natív mobilalkalmazás Android és iOS eszközökhöz.

Nem támogatja a mezők és űrlapok testreszabását.

A felhasználók néhány problémát jelentettek az adatok áttelepítésével és szinkronizálásával kapcsolatban.

CASEpeer árak

Alap: 69 USD havonta

Előny: 99 dollár havonta

Haladó: 129 dollár havonta

CASEpeer értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

4. Clio

via Clio

A Clio egy másik, kiváló minősítésű, felhőalapú ügykezelő szoftver, amely központosított irányítást biztosít a jogi szervezetek adatai felett, az ügyfelek felvételétől kezdve az információk kezelésén, az ügyek kezelésén, az ütemezésen és a számlázáson át.

A Clio zökkenőmentesen egyesíti a dokumentumokat és a kommunikációs funkciókat egyetlen, felhőalapú felületen.

Ezenkívül a Clio számos funkcióval rendelkezik jogi ügyek kezeléséhez, beleértve az onboarding eszközöket, az ügyfelek bevonásának támogatását és egy biztonságos ügyfélkapcsolati portált.

A Clio legjobb funkciói

Jogi gyakorlat menedzsment: Kövesse nyomon az időt, a számlázást és Kövesse nyomon az időt, a számlázást és az ügyfelekkel való kommunikációt egy intuitív platformon.

Ügyfélfelvétel és CRM : Új ügyfeleket vehet fel a Clio automatizált felvételi űrlapjaival és testreszabható CRM-jével. Könnyedén rögzítheti a potenciális ügyfeleket, ápolhatja a kapcsolatokat és kezelheti az interakciókat, így a potenciális ügyfelekből hűséges ügyfelek lesznek.

Dokumentumok automatizálása : másodpercek alatt jogi dokumentumokat generál. Testreszabható sablonok, könyvtárak létrehozása és a termelékenység növelése.

Alkalmazások és integrációk: Csatlakozzon több mint 250 népszerű alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz, a könyvelési szoftverektől a dokumentum-aláírási platformokig.

A Clio korlátai

Nincs offline hozzáférés vagy dokumentumok szerkesztése

A felhasználók szerint a legutóbbi frissítések és egyes integrációk gyakran hibákat okoznak.

Clio árak

Easystart: 49 dollár havonta

Essentials: 89 dollár havonta

Haladó: 119 dollár havonta

Teljes: 149 dollár havonta

Clio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

5. Smokeball

via Smokeball

A Smokeball egy jogi ügykezelő szoftver, amely automatizálást és könnyű használatot biztosít kis ügyvédi irodák és egyéni ügyvédek számára. Megszünteti az ismétlődő feladatokat, mint például a dokumentumok létrehozása és az e-mailek iktatása, így értékes időt szabadít fel.

A Smokeball felhasználóbarát felületéről is ismert, amely egyszerűsíti a használatát, és nem igényel átfogó képzést. A népszerű harmadik féltől származó eszközökkel, például a QuickBooks-szal és a Google Naptárral való zökkenőmentes integráció tovább csökkenti a munkafolyamatok zavarait és az adatsilókat.

A Smokeball legjobb funkciói

Könnyű felvétel és beilleszkedés : Kezelje az interakciókat és építsen bizalmat az automatizált űrlapokkal

Intelligens ügykezelés : Szervezze és kövesse nyomon az ügyeket, feladatokat és határidőket egy központi helyen, így csapata mindenről naprakész információkkal rendelkezik.

Jogi számlázás és vagyonkezelői könyvelés : másodpercek alatt állítson ki számlákat és kövesse nyomon a kiadásokat. Kezelje biztonságosan az ügyfelek pénzeszközeit és tartsa be a szabályozásokat.

Műszerfalak és jelentések: Szerezzen betekintést a testreszabható műszerfalak segítségével, és kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, hogy megismerje a fejlesztésre szoruló területeket.

A Smokeball korlátai

A területi könyvtár hiánya

A Smokeball nem rugalmas a testreszabhatóság tekintetében.

Smokeball árak

Számla: 39 USD/hó/felhasználó

Boost: 89 USD/hó/felhasználó

Grow: 179 USD/hó/felhasználó

Prosper+: 219 dollár havonta felhasználónként

Smokeball értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

6. MyCase

via MyCase

A MyCase egy másik szoftver, amely lenyűgöző elemzési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik. Segít mélyrehatóan megismerni az ügyek előrehaladását, a számlázható órákat és a csapat tevékenységét, lehetővé téve a munkafolyamatok optimalizálását és a csapat teljesítményének növelését.

Egyéb funkciók is rendelkezésre állnak, mint például határidő-értesítések, teljes e-mail kliens szoftver, számlázás és dokumentumkezelés. A MyCase platform előtérbe helyezi az adatalapú döntéshozatalt, a központosított együttműködést és a rugalmas skálázhatóságot, hogy egyszerűsítse a jogi szakemberek számára a folyamatokat.

A MyCase legjobb funkciói

Automatizálás : Automatizálja a jogi dokumentumok előkészítési folyamatait

Számlázás és fizetések : Időkövetés, számlák készítése és online fizetések elfogadása pillanatok alatt.

Ügykezelés : Legyen szervezett és tartsa szemmel a határidőket. Kezelje a dokumentumokat, feladatokat, kommunikációt és határidőket egy biztonságos, központi helyen.

Ügyfélfelvétel és potenciális ügyfelek kezelése : alakítsa át a potenciális ügyfeleket testreszabható felvételi űrlapokkal, kezelje a folyamatokat, és ápolja a kapcsolatokat a potenciális ügyféltől a hűséges ügyfélig.

Rugalmas: Mobil eszközökön (Android és iOS) is elérhető

A MyCase korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek számlák, jelentések és sablonok esetében

A felhasználók panaszkodnak, hogy a MyCase mobilalkalmazásnak számos hibája van.

MyCase árak

Alap: 39 USD/hó/felhasználó

Előny: 69 dollár havonta felhasználónként

Haladó: 89 USD/hó/felhasználó

MyCase értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

7. PracticePanther

via PracticePanther

A PracticePanther egy átfogó, felhőalapú ügyvédi irodák számára készült ügykezelő szoftver. Számos funkcióval rendelkezik, és kiemelkedő tulajdonsága a testreszabhatóság.

A jogi ügykezelő szoftver biztonságos, 256 bites katonai szintű titkosítással védi az érzékeny információkat. A fizetések is zökkenőmentesen történnek a Legal Billing funkcióval.

A PracticePanther legjobb funkciói

Zökkenőmentes integrációk : Csatlakozzon több mint 100 népszerű eszközhöz, a könyvelési szoftverektől az e-mail platformokig. Nincsenek adatsilók – csak zökkenőmentes munkafolyamatok és optimalizált folyamatok.

Hatékony ügykezelés : Az intuitív irányítópultok és testreszabható munkafolyamatok segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyeket, a határidőket és a feladatokat.

Biztonság : Katonai szintű titkosítás és szigorú adatvédelem biztosítja ügyfelei adatainak biztonságát.

Rendezett dokumentumok : Dokumentumok azonnali tárolása, kategorizálása és elérése. Az automatizált dokumentumkészítés időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.

Jogi számlázás: A beépített számlázási funkcióval stressz nélkül számlázhat ügyfeleinek.

A PracticePanther korlátai

A felhasználók kényelmetlennek tartják a beépített e-mail kliens hiányát.

Nincs natív funkció a dokumentumok automatizálásához, az e-aláíráshoz vagy a felvételi űrlapokhoz, ezért a felhasználóknak harmadik féltől származó integrációkat vagy manuális folyamatokat kell használniuk.

A PracticePanther árai

Solo: 59 dollár havonta

Essential: 79 dollár havonta

Üzleti: 99 dollár havonta

PracticePanther értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

8. CosmoLex

via CosmoLex

A CosmoLex egy teljes körű jogi ügykezelő szoftver, amely lehetővé teszi a jogi cégek számára, hogy nyomon kövessék költségeiket, betartsák a jogi számviteli előírásokat, és biztosítsák a jogi dokumentumok központi helyen történő rendszerezését.

Más ügykezelő szoftverekkel ellentétben a CosmoLex beépített könyvelő szoftverrel rendelkezik, amely kezeli az ügyfélaktákat és nyomon követi az ügyvédi iroda minden költségét.

Ezenkívül a CosmoLex bizalmi számviteli funkciókat (IOLTA) is kínál, amelyek segítenek a jogi szakembereknek a csekkek, betéti bizonylatok, bankszámlakivonatok nyomtatásában és az ügyfelek pénzeszközeinek kezelésében.

A CosmoLex legjobb funkciói

Integráció : Saját fejlesztésű számviteli integráció, amely nem igényel integrációt harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Quickbooks-szal.

Személyre szabás : Személyre szabott tanulási folyamatok új felhasználók számára és korlátlan hozzáférés megbízható ügyfélszolgálathoz mindenki számára.

Megjelölés : Ügyvédi irodák számviteli és megfelelési igényeinek kielégítésére tervezve

Mobilitás: Mobil hozzáférés bármilyen eszközről elérhető

A CosmoLex korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyetlen árazási tervet kínál, így nincs lehetőség más opciók választására.

CosmoLex árak

CosmoLex: 99 dollár havonta

Kiegészítők

CosmoLex Pay: 0 USD

CosmoLex CRM: 147 dollár

CosmoLex weboldalak: 149 dollár

CosmoLex fájlmegosztás és e-aláírás: 22 dollár

CosmoLex értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

9. Rocket Matter

via Rocket Matter

A Rocket Matter egy ügykezelő alkalmazás, amelynek funkciói biztosítják a jogi irodák hatékonyságát és termelékenységét. Az ügykezelő eszköz lehetővé teszi a jogi csapatok és irodák számára, hogy testreszabják a műszerfalakat és bárhonnan kapcsolatban maradjanak.

Számlázási funkcióival az ügyvédi irodák időt takaríthatnak meg az automatikus, papírmentes előzetes számlázással és a kötegelt feldolgozással. A Rocket Matter szintén felhőalapú; a dokumentumok felhőalapú védelmet és tárolást élveznek.

A Rocket Matter legjobb funkciói

Rocket Matter Track : automatikusan rögzíti minden számlázható percet, egyszerűsíti az időmérés és növeli a számlázás pontosságát.

Dokumentumok automatizálása : Percek alatt készíthet jogi dokumentumokat, csökkentheti a papírmunkát, és a magasabb értékű feladatokra koncentrálhat.

Jogi CRM : Egyszerűsítse az ügyfelek felvételét, ápolja a kapcsolatokat, és alakítsa a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké.

Kapcsolatkezelés : Könnyedén rendszerezze az ügyfelek és az ügyek adatait, fokozza az együttműködést, és tartsa kézben a kommunikációt.

Fejlett jelentéskészítés : Adat alapú betekintést nyerhet praxisába, optimalizálhatja teljesítményét és megalapozott döntéseket hozhat.

Integrációk: Csatlakozzon több tucat eszközhöz, például e-mail platformokhoz és könyvelési szoftverekhez, a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

A Rocket Matter korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a számlák, jelentések és sablonok tekintetében, ami egyes cégek igényeinek nem feltétlenül felel meg.

Nincs natív funkció a dokumentumok automatizálásához és az e-aláírásokhoz, amihez harmadik féltől származó integrációk szükségesek.

Rocket Matter árak

Essentials: 49 USD/hó/felhasználó

Előny: 79 dollár havonta felhasználónként

Premier: 99 USD/hó/felhasználó

Rocket Matter értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

10. ServiceNow

via ServiceNow

A ServiceNow egy felhőalapú ügykezelő szoftver, amely mesterséges intelligencia integrációval rendelkezik, és integrált megoldásokat kínál az IT-szolgáltatások igénybevételéhez, a műveletek kezeléséhez, az ügyfélszolgálat kezeléséhez, a biztonsági műveletekhez és egyebekhez.

A gépi tanulási módszerek segítségével a ServiceNow segít optimalizálni a jogi folyamatokat az incidenskezeléstől, a problémakezeléstől, a szolgáltatási katalógustól, az eszközkezeléstől és a változáskezeléstől kezdve.

A ServiceNow legjobb funkciói

Alkalmazásfejlesztés : Készítsen egyedi alkalmazásokat és munkafolyamatokat a konkrét jogi igények és kihívások kezelésére.

Automatizálás : Automatizálja a munkafolyamatokat mesterséges intelligencia segítségével olyan ismétlődő feladatoknál, mint a dokumentumok továbbítása, e-mail értesítések és jóváhagyások.

Konfigurálható munkaterületek : Tervezzen és telepítsen egyedi munkafolyamatokat meghatározott gyakorlati területekhez vagy ügytípusokhoz a folyamatok egyszerűsítése érdekében.

Testreszabható irányítópultok: Használja az egyéni felhasználók és csapatok számára testreszabható irányítópultokat, hogy a releváns információkra koncentrálhasson.

Biztonság és bizalom : Biztosítsa az ügyféladatokat az iparágban vezető titkosítással, hozzáférés-vezérléssel és ellenőrzési nyomvonallal, hogy megfeleljen a szabályozási követelményeknek.

Integráció: Integrálható más eszközökkel, például olyan adatbázis-szoftverekkel, mint a Microsoft Azure, AWS, Salesforce, valamint olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Zoom, megkönnyítve ezzel a csapatmunkát.

A ServiceNow korlátai

Az árak nem egyértelműek.

Sokszínű eszközkészletével túlterhelő tanulási struktúrát jelenthet a gyorsan változó jogi cégek számára.

A ServiceNow árai

Egyedi árazás (a weboldalon nem elérhető)

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Egyszerűsítse jogi gyakorlatát ügykezelő szoftverrel

Unod már, hogy elmerülsz a papírmunkában és elmulasztod a határidőket? Szabadulj meg a kézi munkától olyan ügykezelő szoftverekkel, mint a ClickUp. Növeld ügyfeleid sikerességi arányát olyan előnyökkel, mint:

Központosított feladatkezelés : szervezze a projekteket, ossza ki a feladatokat és : szervezze a projekteket, ossza ki a feladatokat és kövesse nyomon a haladást zökkenőmentesen , szétszórt táblázatok és cetlik nélkül.

Fokozott együttműködés : Ösztönözze a valós idejű kommunikációt az ügyvédek, jogi asszisztensek és ügyfelek között. Ossza meg a dokumentumokat, cseréljen visszajelzéseket, és tartsa mindenki naprakészen.

Automatizált munkafolyamatok: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozók ütemezése, emlékeztető küldése és jelentések készítése. Szabadítsa fel csapata idejét a legfontosabb feladatokra – az ügyfelekre való összpontosításra.

AI író szoftver

A reprompting funkciók lehetővé teszik, hogy nagy mennyiségű tartalmat átírjon, hogy az megfeleljen az Ön hangvételének.

A ClickUp AI segít automatizálni az alfeladatok, ellenőrzőlisták és emlékeztetők létrehozását a kritikus lépésekhez. Az AI-alapú javaslatok segítségével a sürgősség és a fontosság alapján rangsorolhatja a feladatokat.

Használjon AI-sablonokat rutin jogi dokumentumok, például levelek, szerződések vagy összefoglalók megírásához. Töltse ki automatikusan dokumentumait a ClickUp Tasks és mezők releváns információival. Készítsen jogi dokumentumokat, szerződéseket és e-maileket másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.

Időkövető

A ClickUp megkönnyíti az időkövetést, így Ön a munkájára koncentrálhat. Követheti az időt, becsléseket állíthat be, jegyzeteket adhat hozzá és bárhonnan megtekintheti az időráfordításról szóló jelentéseket.

Pontos számlázható órákat kell vezetnie. A megfelelő nyomonkövető szoftver ezt megoldja, mivel a pontos számlázás érdekében percre pontosan rögzíti az ügyfelek ügyeire fordított időt.

Használja a ClickUp Project Time Tracking szolgáltatást, hogy részletes időnaplókat készítsen a számlák létrehozásához, biztosítva ezzel az átláthatóságot és az ügyfelek elégedettségét. Kövesse nyomon a számlázható és a nem számlázható órákat, hogy optimalizálja a bevételeket és az erőforrások elosztását.

Kapcsolja össze az összes időbejegyzést a ClickUp-on belüli konkrét ügyekkel és feladatokkal, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és azonosíthassa a szűk keresztmetszeteket. Ezután a korábbi időadatok alapján pontosabban becsülje meg az ügyek időtartamát.

Használja ki az iparági szakértelmet a projekt megvalósításának egyszerűsítéséhez. Mindezekhez nem kell tovább keresnie, mint a ClickUp. Intuitív felülete és hatékony funkciói megváltoztatják a munkamódszereit.