A 10 legjobb jogi ügykezelő szoftver 2025-ben

Jogi szakemberként folyamatosan különböző projektekkel kell foglalkoznia – a bírósági perekkel, a vállalati fúziók irányításával, az ingatlanügyletek lebonyolításával és a családi örökségek biztosításával a vagyontervezés révén.
Mindez túlterhelő lehet – a feladatok kézi kezelése, a határidőkkel való küzdelem és a drága hibák elkövetésétől való félelem.
Az ügykezelő szoftverekkel azonban megelőzhetők a hibák, a biztonsági problémák és a megfelelési kérdések.
Akár a bíróságon van, nagy ügyeket intéz, vagy családi örökségeket biztosít, az ügykezelő szoftver a jogi segédje. Kezelni tudja a határidőket, rendszerezni tudja a dokumentumokat, elősegíti a csapatmunkát és tájékoztatja az ügyfeleket – mindezt egyetlen digitális csomagban.
Összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb ügykezelő szoftverét ügyvédek számára. Készüljön fel az ügykezelés egyszerűsítésére!
Mi az ügykezelő szoftver?
Az ügykezelő szoftver egy speciális eszköz, amelynek célja a szervezeteken belüli ügyek, feladatok és folyamatok kezelésének egyszerűsítése és automatizálása. Ez egy központi platform különböző ügyek vagy projektek nyomon követésére, szervezésére és az azokhoz kapcsolódó együttműködésre, gyakran olyan területeken, mint a jog, az egészségügy, a szociális munka és az ügyfélszolgálat.
A szoftverek általában olyan funkciókat kínálnak, mint az ügyek nyomon követése, a dokumentumkezelés, a munkafolyamatok automatizálása és a kommunikációs eszközök, amelyekkel az ügyek előrehaladását lehet kezelni és figyelemmel kísérni.
Milyen előnyei vannak az ügykezelő szoftvereknek?
Az ügykezelő szoftverek számos előnnyel járnak, amelyek hozzájárulnak a hatékonyság növeléséhez és a szervezeti folyamatok javításához. Néhány fontos előny:
- Hatékonyságnövelés: Az ügykezelő szoftverek automatizálják a feladatokat és folyamatokat, csökkentve a manuális munkát és növelve a munkafolyamatok általános hatékonyságát.
- Jobb együttműködés: A szoftver központi platformot biztosít a csapatok együttműködéséhez, biztosítva a jobb kommunikációt és koordinációt az ügyekkel kapcsolatos tevékenységek során.
- Továbbfejlesztett szervezés: A központosított dokumentumkezelési funkciók segítenek az információk szisztematikus szervezésében és tárolásában, ami megkönnyíti a hozzáférést és csökkenti az adatvesztés kockázatát.
- Felelősségre vonhatóság és nyomon követés: Az ügykövető eszközök lehetővé teszik az ügyek előrehaladásának nyomon követését, a feladatok kiosztását és a határidők meghatározását, elősegítve ezzel a felelősségre vonhatóságot és az átláthatóságot a csapaton belül.
- Költségmegtakarítás: Az automatizálás, a racionalizált folyamatok és az optimalizált munkafolyamatok hozzájárulnak az idő, az erőforrások és a működési költségek megtakarításához.
Mit kell keresnie az ügykezelő szoftverben?
Az ügyvédi irodájához legmegfelelőbb jogi ügykezelő szoftver kiválasztása az első lépés a termelékenység és a hatékonyság növelése felé. A legfontosabb, hogy megtalálja a tökéletes megoldást, az eszközöktől a szállításig, hogy minden zökkenőmentesen működjön.
Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni az ügykezelő rendszer kiválasztásakor:
- Robusztus funkciók: Válasszon olyan szoftvert, amely alapvető funkciókat biztosít, beleértve az együttműködést, a projektkezelést, az ügyfélkezelést, a kapcsolatkezelést és az ügyvédek munkaidejének nyomon követését.
- Felhasználóbarát: A megfelelő szoftvernek egyszerűen beállítható, áttekinthető és rendezett felülettel kell rendelkeznie.
- Árak: Válasszon olyan szoftvert, amelynek ára rugalmas és illeszkedik a költségvetéséhez.
- Skálázhatóság: Olyan funkciókkal kell rendelkeznie, amelyek megkönnyítik az üzleti folyamatokat és a növekedéssel együtt skálázhatók.
- Eszközök integrálása: Gondoskodjon arról, hogy a szoftver zökkenőmentesen integrálható legyen a csapata által használt egyéb eszközökkel, beleértve a CRM-et, a kommunikációs szoftvereket és a tudásmenedzsment alkalmazásokat.
- Jelentések és elemzések: Képesnek kell lennie a jogi ügyek előrehaladásának nyomon követésére, a szűk keresztmetszetek azonosítására és az adatokon alapuló döntéshozatal biztosítására.
A 10 legjobb ügykezelő szoftver 2024-ben
1. ClickUp
A ClickUp vezeti a listát, mint az egyik legjobb feladat- és irodavezetési alkalmazás 2024-ben. Szerződés életciklus-kezelő szoftverként is használható. A ClickUp űrlapok tökéletesen alkalmasak az ügyfelek felvételére. Az ügyvédi irodák és az ügyvédek kihasználhatják lenyűgöző funkcióit, beleértve a ClickUp Law Project Management funkciót, amely egyszerűsíti a szervezeti feladatkezelést.
A ClickUp megkönnyíti az ügyfelektől és a vevői beszélgetésekből származó visszajelzések beszerzését. Személyre szabhatja az ügykezelési sablonokat, például az ügykezelési cselekvési tervet minden méretű vállalkozás számára. Használja ki a ClickUp Docs teljes potenciálját, hogy forradalmasítsa a dokumentumok létrehozását és az együttműködést a csapatán belül.
A ClickUp AI asszisztens segíti a kommunikációs folyamatokat, beleértve az e-mailek, jelentések stb. megírását. A ClickUp Whiteboards segít az ötletek vizualizálásában, ezáltal elősegítve a hatékony csapatmunka gyakorlatát.
Összességében a ClickUp egy versenyképes eszköz, amelyet minden jogi cégnek érdemes megfontolnia a működés optimalizálása, az ügyfél-ügyvéd interakciók javítása, az időkövetés és egyebek érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Automatizálás: A ClickUp AI kezeli az ismétlődő feladatokat és csökkenti az emberi hibák kockázatát.
- ClickUp Tasks: Pontos határidőkkel és prioritásokkal rendelje hozzá a feladatokat a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon a haladást valós időben.
- ClickUp Forms: Ügyféladatok és ügyrészletek rögzítése biztonságos ügyfélportálon keresztül.
- Testreszabható irányítópultok és nézetek: Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy egy pillanat alatt megtekintse a szükséges információkat, és ossza meg azokat a csapatával a jobb átláthatóság érdekében.
- ClickUp Docs: Dokumentumok, táblázatok és prezentációk létrehozása és megosztása közvetlenül a ClickUp-ban, így nincs szükség különböző eszközök közötti váltásra.
- Csevegés nézet: Csevegjen a csapattagokkal azonnal, anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást, így a kommunikáció és a kontextus egy helyen marad.
- Személyre szabás: Személyre szabhatja munkafolyamatait, hogy azok illeszkedjenek vállalkozásához.
- Nyomon követés: Könnyedén nyomon követheti a csapat előrehaladását és kezelheti az ügyfeleket.
A ClickUp korlátai
- A mobil verzió nem annyira robusztus, mivel több webes funkció nem elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3500 értékelés)
2. Appian
Az Appian egy kódolás nélküli ügykezelő szoftver, amely hatékonyan kezeli a jogi folyamatokat, az ügyeket és az ügyfelek tevékenységét.
Más ügykezelő eszközöktől eltérően az Appian a Lean vagy a Six Sigma folyamatkezelési technikákat automatizálással ötvözi, hogy megkönnyítse az ügykezelési folyamatokat.
Ezenkívül az Appian integrálható különböző adatforrásokkal és rendszerekkel, például a Salesforce, SAP, Microsoft és Oracle rendszerekkel, így zökkenőmentes hozzáférést biztosít az információkhoz a különböző platformokon.
Az Appian legjobb funkciói
- Folyamatkezelési technikák: Az Appian olyan technikákkal kínál automatizálást, mint a Lean vagy a Six Sigma.
- Testreszabhatóság: Hozzáférés olyan funkciókhoz, amelyek segítenek a különböző jogi feladatokhoz szükséges egyedi alkalmazások létrehozásában és telepítésében.
- Frissítések: Negyedévente új funkciókat bocsát ki, így biztosítva, hogy a felhasználók mindig a legmodernebb technológiával rendelkezzenek.
- Megfizethetőség: Ingyenes próbaverzió, amely demóval, irányított tanulással és korlátlan adattárolással jár.
Az Appian korlátai
- Az árazási tervek homályosak, ami miatt a folyamat nem átlátható.
- A felhasználók gyakran panaszkodnak a teljesítményre és a megbízhatóságra, például a lassú betöltési időre, a gyakori és felesleges frissítésekre, a hibákra és a működési zavarokra.
- Gyenge adatkezelés, mivel az eszköz nem képes hatalmas adatmennyiségek kezelésére
Appian árak
- Ingyenes csomag: Teljes hozzáférés és személyre szabott tanulás
- Alkalmazás: Egyedi árazás
- Platform: Egyedi árazás
- Korlátlan: Egyedi árazás
Appian értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (300+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. CASEpeer
A CASEpeer egy jogi ügykezelő szoftver, amelyet személyi sérülésekkel foglalkozó ügyvédek számára fejlesztettek ki.
Az ügyvédi irodák és a jogi szakemberek hozzáférhetnek olyan alapvető funkciókhoz, mint az ügyek nyomon követése, naptárintegráció, automatizált feladatkezelés, rendezési jelentések, peres eszközök, valamint egy kiváló biztonsági és dokumentumtároló rendszer.
A CASEpeer legjobb funkciói
- Ügyek nyomon követése: Nyomon követi a költségeket, a teljesítményt és a betekintéseket, és zökkenőmentesen generál jelentéseket.
- Sablonok: Több mint 50 kulcsrakész jelentéssablonhoz férhet hozzá
- Integráció: Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint az Outlook, a QuickBooks és a Dropbox.
- Alkalmazkodó: Leginkább személyi sérülésekkel foglalkozó ügyvédek vagy ügyvédi irodák számára alkalmas
A CASEpeer korlátai
- Nincs natív mobilalkalmazás Android és iOS eszközökhöz.
- Nem támogatja a mezők és űrlapok testreszabását.
- A felhasználók néhány problémát jelentettek az adatok áttelepítésével és szinkronizálásával kapcsolatban.
CASEpeer árak
- Alap: 69 USD havonta
- Előny: 99 dollár havonta
- Haladó: 129 dollár havonta
CASEpeer értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
4. Clio
A Clio egy másik, kiváló minősítésű, felhőalapú ügykezelő szoftver, amely központosított irányítást biztosít a jogi szervezetek adatai felett, az ügyfelek felvételétől kezdve az információk kezelésén, az ügyek kezelésén, az ütemezésen és a számlázáson át.
A Clio zökkenőmentesen egyesíti a dokumentumokat és a kommunikációs funkciókat egyetlen, felhőalapú felületen.
Ezenkívül a Clio számos funkcióval rendelkezik jogi ügyek kezeléséhez, beleértve az onboarding eszközöket, az ügyfelek bevonásának támogatását és egy biztonságos ügyfélkapcsolati portált.
A Clio legjobb funkciói
- Jogi gyakorlat menedzsment: Kövesse nyomon az időt, a számlázást és az ügyfelekkel való kommunikációt egy intuitív platformon.
- Ügyfélfelvétel és CRM: Új ügyfeleket vehet fel a Clio automatizált felvételi űrlapjaival és testreszabható CRM-jével. Könnyedén rögzítheti a potenciális ügyfeleket, ápolhatja a kapcsolatokat és kezelheti az interakciókat, így a potenciális ügyfelekből hűséges ügyfelek lesznek.
- Dokumentumok automatizálása: másodpercek alatt jogi dokumentumokat generál. Testreszabható sablonok, könyvtárak létrehozása és a termelékenység növelése.
- Alkalmazások és integrációk: Csatlakozzon több mint 250 népszerű alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz, a könyvelési szoftverektől a dokumentum-aláírási platformokig.
A Clio korlátai
- Nincs offline hozzáférés vagy dokumentumok szerkesztése
- A felhasználók szerint a legutóbbi frissítések és egyes integrációk gyakran hibákat okoznak.
Clio árak
- Easystart: 49 dollár havonta
- Essentials: 89 dollár havonta
- Haladó: 119 dollár havonta
- Teljes: 149 dollár havonta
Clio értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)
5. Smokeball
A Smokeball egy jogi ügykezelő szoftver, amely automatizálást és könnyű használatot biztosít kis ügyvédi irodák és egyéni ügyvédek számára. Megszünteti az ismétlődő feladatokat, mint például a dokumentumok létrehozása és az e-mailek iktatása, így értékes időt szabadít fel.
A Smokeball felhasználóbarát felületéről is ismert, amely egyszerűsíti a használatát, és nem igényel átfogó képzést. A népszerű harmadik féltől származó eszközökkel, például a QuickBooks-szal és a Google Naptárral való zökkenőmentes integráció tovább csökkenti a munkafolyamatok zavarait és az adatsilókat.
A Smokeball legjobb funkciói
- Könnyű felvétel és beilleszkedés: Kezelje az interakciókat és építsen bizalmat az automatizált űrlapokkal
- Intelligens ügykezelés: Szervezze és kövesse nyomon az ügyeket, feladatokat és határidőket egy központi helyen, így csapata mindenről naprakész információkkal rendelkezik.
- Jogi számlázás és vagyonkezelői könyvelés: másodpercek alatt állítson ki számlákat és kövesse nyomon a kiadásokat. Kezelje biztonságosan az ügyfelek pénzeszközeit és tartsa be a szabályozásokat.
- Műszerfalak és jelentések: Szerezzen betekintést a testreszabható műszerfalak segítségével, és kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, hogy megismerje a fejlesztésre szoruló területeket.
A Smokeball korlátai
- A területi könyvtár hiánya
- A Smokeball nem rugalmas a testreszabhatóság tekintetében.
Smokeball árak
- Számla: 39 USD/hó/felhasználó
- Boost: 89 USD/hó/felhasználó
- Grow: 179 USD/hó/felhasználó
- Prosper+: 219 dollár havonta felhasználónként
Smokeball értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
6. MyCase
A MyCase egy másik szoftver, amely lenyűgöző elemzési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik. Segít mélyrehatóan megismerni az ügyek előrehaladását, a számlázható órákat és a csapat tevékenységét, lehetővé téve a munkafolyamatok optimalizálását és a csapat teljesítményének növelését.
Egyéb funkciók is rendelkezésre állnak, mint például határidő-értesítések, teljes e-mail kliens szoftver, számlázás és dokumentumkezelés. A MyCase platform előtérbe helyezi az adatalapú döntéshozatalt, a központosított együttműködést és a rugalmas skálázhatóságot, hogy egyszerűsítse a jogi szakemberek számára a folyamatokat.
A MyCase legjobb funkciói
- Automatizálás: Automatizálja a jogi dokumentumok előkészítési folyamatait
- Számlázás és fizetések: Időkövetés, számlák készítése és online fizetések elfogadása pillanatok alatt.
- Ügykezelés: Legyen szervezett és tartsa szemmel a határidőket. Kezelje a dokumentumokat, feladatokat, kommunikációt és határidőket egy biztonságos, központi helyen.
- Ügyfélfelvétel és potenciális ügyfelek kezelése: alakítsa át a potenciális ügyfeleket testreszabható felvételi űrlapokkal, kezelje a folyamatokat, és ápolja a kapcsolatokat a potenciális ügyféltől a hűséges ügyfélig.
- Rugalmas: Mobil eszközökön (Android és iOS) is elérhető
A MyCase korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek számlák, jelentések és sablonok esetében
- A felhasználók panaszkodnak, hogy a MyCase mobilalkalmazásnak számos hibája van.
MyCase árak
- Alap: 39 USD/hó/felhasználó
- Előny: 69 dollár havonta felhasználónként
- Haladó: 89 USD/hó/felhasználó
MyCase értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
7. PracticePanther
A PracticePanther egy átfogó, felhőalapú ügyvédi irodák számára készült ügykezelő szoftver. Számos funkcióval rendelkezik, és kiemelkedő tulajdonsága a testreszabhatóság.
A jogi ügykezelő szoftver biztonságos, 256 bites katonai szintű titkosítással védi az érzékeny információkat. A fizetések is zökkenőmentesen történnek a Legal Billing funkcióval.
A PracticePanther legjobb funkciói
- Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon több mint 100 népszerű eszközhöz, a könyvelési szoftverektől az e-mail platformokig. Nincsenek adatsilók – csak zökkenőmentes munkafolyamatok és optimalizált folyamatok.
- Hatékony ügykezelés: Az intuitív irányítópultok és testreszabható munkafolyamatok segítségével könnyedén nyomon követheti az ügyeket, a határidőket és a feladatokat.
- Biztonság: Katonai szintű titkosítás és szigorú adatvédelem biztosítja ügyfelei adatainak biztonságát.
- Rendezett dokumentumok: Dokumentumok azonnali tárolása, kategorizálása és elérése. Az automatizált dokumentumkészítés időt takarít meg és csökkenti a hibák számát.
- Jogi számlázás: A beépített számlázási funkcióval stressz nélkül számlázhat ügyfeleinek.
A PracticePanther korlátai
- A felhasználók kényelmetlennek tartják a beépített e-mail kliens hiányát.
- Nincs natív funkció a dokumentumok automatizálásához, az e-aláíráshoz vagy a felvételi űrlapokhoz, ezért a felhasználóknak harmadik féltől származó integrációkat vagy manuális folyamatokat kell használniuk.
A PracticePanther árai
- Solo: 59 dollár havonta
- Essential: 79 dollár havonta
- Üzleti: 99 dollár havonta
PracticePanther értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
8. CosmoLex
A CosmoLex egy teljes körű jogi ügykezelő szoftver, amely lehetővé teszi a jogi cégek számára, hogy nyomon kövessék költségeiket, betartsák a jogi számviteli előírásokat, és biztosítsák a jogi dokumentumok központi helyen történő rendszerezését.
Más ügykezelő szoftverekkel ellentétben a CosmoLex beépített könyvelő szoftverrel rendelkezik, amely kezeli az ügyfélaktákat és nyomon követi az ügyvédi iroda minden költségét.
Ezenkívül a CosmoLex bizalmi számviteli funkciókat (IOLTA) is kínál, amelyek segítenek a jogi szakembereknek a csekkek, betéti bizonylatok, bankszámlakivonatok nyomtatásában és az ügyfelek pénzeszközeinek kezelésében.
A CosmoLex legjobb funkciói
- Integráció: Saját fejlesztésű számviteli integráció, amely nem igényel integrációt harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Quickbooks-szal.
- Személyre szabás: Személyre szabott tanulási folyamatok új felhasználók számára és korlátlan hozzáférés megbízható ügyfélszolgálathoz mindenki számára.
- Megjelölés: Ügyvédi irodák számviteli és megfelelési igényeinek kielégítésére tervezve
- Mobilitás: Mobil hozzáférés bármilyen eszközről elérhető
A CosmoLex korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Egyetlen árazási tervet kínál, így nincs lehetőség más opciók választására.
CosmoLex árak
- CosmoLex: 99 dollár havonta
Kiegészítők
- CosmoLex Pay: 0 USD
- CosmoLex CRM: 147 dollár
- CosmoLex weboldalak: 149 dollár
- CosmoLex fájlmegosztás és e-aláírás: 22 dollár
CosmoLex értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
9. Rocket Matter
A Rocket Matter egy ügykezelő alkalmazás, amelynek funkciói biztosítják a jogi irodák hatékonyságát és termelékenységét. Az ügykezelő eszköz lehetővé teszi a jogi csapatok és irodák számára, hogy testreszabják a műszerfalakat és bárhonnan kapcsolatban maradjanak.
Számlázási funkcióival az ügyvédi irodák időt takaríthatnak meg az automatikus, papírmentes előzetes számlázással és a kötegelt feldolgozással. A Rocket Matter szintén felhőalapú; a dokumentumok felhőalapú védelmet és tárolást élveznek.
A Rocket Matter legjobb funkciói
- Rocket Matter Track: automatikusan rögzíti minden számlázható percet, egyszerűsíti az időmérés és növeli a számlázás pontosságát.
- Dokumentumok automatizálása: Percek alatt készíthet jogi dokumentumokat, csökkentheti a papírmunkát, és a magasabb értékű feladatokra koncentrálhat.
- Jogi CRM: Egyszerűsítse az ügyfelek felvételét, ápolja a kapcsolatokat, és alakítsa a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké.
- Kapcsolatkezelés: Könnyedén rendszerezze az ügyfelek és az ügyek adatait, fokozza az együttműködést, és tartsa kézben a kommunikációt.
- Fejlett jelentéskészítés: Adat alapú betekintést nyerhet praxisába, optimalizálhatja teljesítményét és megalapozott döntéseket hozhat.
- Integrációk: Csatlakozzon több tucat eszközhöz, például e-mail platformokhoz és könyvelési szoftverekhez, a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.
A Rocket Matter korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a számlák, jelentések és sablonok tekintetében, ami egyes cégek igényeinek nem feltétlenül felel meg.
- Nincs natív funkció a dokumentumok automatizálásához és az e-aláírásokhoz, amihez harmadik féltől származó integrációk szükségesek.
Rocket Matter árak
- Essentials: 49 USD/hó/felhasználó
- Előny: 79 dollár havonta felhasználónként
- Premier: 99 USD/hó/felhasználó
Rocket Matter értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)
10. ServiceNow
A ServiceNow egy felhőalapú ügykezelő szoftver, amely mesterséges intelligencia integrációval rendelkezik, és integrált megoldásokat kínál az IT-szolgáltatások igénybevételéhez, a műveletek kezeléséhez, az ügyfélszolgálat kezeléséhez, a biztonsági műveletekhez és egyebekhez.
A gépi tanulási módszerek segítségével a ServiceNow segít optimalizálni a jogi folyamatokat az incidenskezeléstől, a problémakezeléstől, a szolgáltatási katalógustól, az eszközkezeléstől és a változáskezeléstől kezdve.
A ServiceNow legjobb funkciói
- Alkalmazásfejlesztés: Készítsen egyedi alkalmazásokat és munkafolyamatokat a konkrét jogi igények és kihívások kezelésére.
- Automatizálás: Automatizálja a munkafolyamatokat mesterséges intelligencia segítségével olyan ismétlődő feladatoknál, mint a dokumentumok továbbítása, e-mail értesítések és jóváhagyások.
- Konfigurálható munkaterületek: Tervezzen és telepítsen egyedi munkafolyamatokat meghatározott gyakorlati területekhez vagy ügytípusokhoz a folyamatok egyszerűsítése érdekében.
- Testreszabható irányítópultok: Használja az egyéni felhasználók és csapatok számára testreszabható irányítópultokat, hogy a releváns információkra koncentrálhasson.
- Biztonság és bizalom: Biztosítsa az ügyféladatokat az iparágban vezető titkosítással, hozzáférés-vezérléssel és ellenőrzési nyomvonallal, hogy megfeleljen a szabályozási követelményeknek.
- Integráció: Integrálható más eszközökkel, például olyan adatbázis-szoftverekkel, mint a Microsoft Azure, AWS, Salesforce, valamint olyan kommunikációs eszközökkel, mint a Zoom, megkönnyítve ezzel a csapatmunkát.
A ServiceNow korlátai
- Az árak nem egyértelműek.
- Sokszínű eszközkészletével túlterhelő tanulási struktúrát jelenthet a gyorsan változó jogi cégek számára.
A ServiceNow árai
- Egyedi árazás (a weboldalon nem elérhető)
ServiceNow értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egyszerűsítse jogi gyakorlatát ügykezelő szoftverrel
Unod már, hogy elmerülsz a papírmunkában és elmulasztod a határidőket? Szabadulj meg a kézi munkától olyan ügykezelő szoftverekkel, mint a ClickUp. Növeld ügyfeleid sikerességi arányát olyan előnyökkel, mint:
- Központosított feladatkezelés: szervezze a projekteket, ossza ki a feladatokat és kövesse nyomon a haladást zökkenőmentesen, szétszórt táblázatok és cetlik nélkül.
- Fokozott együttműködés: Ösztönözze a valós idejű kommunikációt az ügyvédek, jogi asszisztensek és ügyfelek között. Ossza meg a dokumentumokat, cseréljen visszajelzéseket, és tartsa mindenki naprakészen.
- Automatizált munkafolyamatok: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozók ütemezése, emlékeztető küldése és jelentések készítése. Szabadítsa fel csapata idejét a legfontosabb feladatokra – az ügyfelekre való összpontosításra.
AI író szoftver
A ClickUp AI segít automatizálni az alfeladatok, ellenőrzőlisták és emlékeztetők létrehozását a kritikus lépésekhez. Az AI-alapú javaslatok segítségével a sürgősség és a fontosság alapján rangsorolhatja a feladatokat.
Használjon AI-sablonokat rutin jogi dokumentumok, például levelek, szerződések vagy összefoglalók megírásához. Töltse ki automatikusan dokumentumait a ClickUp Tasks és mezők releváns információival. Készítsen jogi dokumentumokat, szerződéseket és e-maileket másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.
Időkövető
Pontos számlázható órákat kell vezetnie. A megfelelő nyomonkövető szoftver ezt megoldja, mivel a pontos számlázás érdekében percre pontosan rögzíti az ügyfelek ügyeire fordított időt.
Használja a ClickUp Project Time Tracking szolgáltatást, hogy részletes időnaplókat készítsen a számlák létrehozásához, biztosítva ezzel az átláthatóságot és az ügyfelek elégedettségét. Kövesse nyomon a számlázható és a nem számlázható órákat, hogy optimalizálja a bevételeket és az erőforrások elosztását.
Kapcsolja össze az összes időbejegyzést a ClickUp-on belüli konkrét ügyekkel és feladatokkal, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és azonosíthassa a szűk keresztmetszeteket. Ezután a korábbi időadatok alapján pontosabban becsülje meg az ügyek időtartamát.
Használja ki az iparági szakértelmet a projekt megvalósításának egyszerűsítéséhez. Mindezekhez nem kell tovább keresnie, mint a ClickUp. Intuitív felülete és hatékony funkciói megváltoztatják a munkamódszereit.